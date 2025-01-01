//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- операции сложения и умножения матриц

CMatrix A(3),B(3),C();

//--- готовим массивы под строки

double a1[3]={1,2,3}, a2[3]={2,3,1}, a3[3]={3,1,2};

double b1[3]={3,2,1}, b2[3]={1,3,2}, b3[3]={2,1,3};

//--- заполняем матрицы

A[0]=a1; A[1]=a2; A[2]=a3;

B[0]=b1; B[1]=b2; B[2]=b3;

//--- выведем матрицы в журнал "Эксперты"

Print("---- элементы матрицы A");

Print(A.String());

Print("---- элементы матрицы B");

Print(B.String());



//--- сложение матриц

Print("---- сложение матриц A и B");

C=A+B;

//--- вывод форматированного строкового представления

Print(C.String());



//--- умножение матриц

Print("---- произведение матриц A и B");

C=A*B;

Print(C.String());



//--- а теперь покажем как получать значения в стиле динамических массивов matrix[i][j]

Print("Выводим значения матрицы C поэлементно");

//--- перебираем в цикле строки матрицы - объекты CRow

for(int i=0;i<3;i++)

{

string com="| ";

//--- формируем для значения строки из матрицы

for(int j=0;j<3;j++)

{

//--- получим элемент матрицы по номерам строки и столбца

double element=C[i][j];// [i] - доступ к CRow в массиве m_rows[] ,

// [j] - перегруженный оператор индексации в CRow

com=com+StringFormat("a(%d,%d)=%G ; ",i,j,element);

}

com+="|";

//--- выводим значения строки

Print(com);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Класс "Строка" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CRow

{

private:

double m_array[];

public:

//--- конструкторы и деструктор

CRow(void) { ArrayResize(m_array,0); }

CRow(const CRow &r) { this=r; }

CRow(const double &array[]);

~CRow(void){};

//--- количество элементов в строке

int Size(void) const { return(ArraySize(m_array));}

//--- возвращает строку со значениями

string String(void) const;

//--- оператор индексации

double operator[](int i) const { return(m_array[i]); }

//--- операторы присваивания

void operator=(const double &array[]); // массив

void operator=(const CRow & r); // другой объект CRow

double operator*(const CRow &o); // объект CRow для умножения

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Конструктор для инициализации строки массивом |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::CRow(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

//--- если массив не пустой

if(size>0)

{

ArrayResize(m_array,size);

//--- заполним значениями

for(int i=0;i<size;i++)

m_array[i]=array[i];

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Операция присваивания для массива |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

if(size==0)

return;

//--- заполняем массив значениями

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++)

m_array[i]=array[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Операция присваивания для СRow |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const CRow &r)

{

int size=r.Size();

if(size==0)

return;

//--- заполняем массив значениями

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++)

m_array[i]=r[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Оператор умножения на другую строку |

//+------------------------------------------------------------------+

double CRow::operator*(const CRow &o)

{

double res=0;

//--- проверки

int size=Size();

if(size!=o.Size() || size==0)

{

Print(__FUNCSIG__,": Ошибка умножения двух матриц, не совпадают размеры");

return(res);

}

//--- умножим поэлементно массивы и сложим произведения

for(int i=0;i<size;i++)

res+=m_array[i]*o[i];

//--- результат

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает форматированное строковое представление |

//+------------------------------------------------------------------+

string CRow::String(void) const

{

string out="";

//--- если размер массива больше нуля

int size=ArraySize(m_array);

//--- работаем только при ненулевом кол-ве элементов в массиве

if(size>0)

{

out="{";

for(int i=0;i<size;i++)

{

//--- собираем значения в строку

out+=StringFormat(" %G;",m_array[i]);

}

out+=" }";

}

//--- результат

return(out);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Класс "Матрица" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMatrix

{

private:

CRow m_rows[];



public:

//--- конструкторы и деструктор

CMatrix(void);

CMatrix(int rows) { ArrayResize(m_rows,rows); }

~CMatrix(void){};

//--- получение размеров матрицы

int Rows() const { return(ArraySize(m_rows)); }

int Cols() const { return(Rows()>0? m_rows[0].Size():0); }

//--- возвращает значения столбца в виде строки CRow

CRow GetColumnAsRow(const int col_index) const;

//--- возвращает строку со значениями матрицы

string String(void) const;

//--- оператор индексации возвращает строку по ее номеру

CRow *operator[](int i) const { return(GetPointer(m_rows[i])); }

//--- оператор сложения

CMatrix operator+(const CMatrix &m);

//--- оператор умножения

CMatrix operator*(const CMatrix &m);

//--- оператор присваивания

CMatrix *operator=(const CMatrix &m);

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Конструктор по умолчанию, создает массив строк нулевого размера |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix::CMatrix(void)

{

//--- нулевое количество строк в матрице

ArrayResize(m_rows,0);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает значения столбца в виде строки CRow |

//+------------------------------------------------------------------+

CRow CMatrix::GetColumnAsRow(const int col_index) const

{

//--- переменная для получения значений из столбца

CRow row();

//--- количество строк в матрице

int rows=Rows();

//--- если количество строк больше нуля, выполняем операцию

if(rows>0)

{

//--- массив для получения значений столбца с индексом col_index

double array[];

ArrayResize(array,rows);

//--- заполнение массива

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- проверка номера столбца для i-ой строки на выход за пределы массива

if(col_index>=this[i].Size())

{

Print(__FUNCSIG__,": Ошибка! Номер столбца ",col_index,"> размера строки ",i);

break; // row останется неинициализированным объектом

}

array[i]=this[i][col_index];

}

//--- создадим строку CRow на основе значений массива

row=array;

}

//--- результат

return(row);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Сложение двух матриц |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator+(const CMatrix &m)

{

//--- количество строк и столбцов в переданной матрице

int cols=m.Cols();

int rows=m.Rows();

//--- матрица для получения результата сложения

CMatrix res(rows);

//--- размеры матрицы должны совпадать

if(cols!=Cols() || rows!=Rows())

{

//--- нельзя произвести сложение

Print(__FUNCSIG__,": Ошибка сложения двух матриц, не совпадают размеры");

return(res);

}

//--- вспомогательный массив

double arr[];

ArrayResize(arr,cols);

//--- перебираем строки для сложения

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- запишем результаты сложений строк матриц в массив

for(int k=0;k<cols;k++)

{

arr[k]=this[i][k]+m[i][k];

}

//--- поместим массив в строку матрицы

res[i]=arr;

}

//--- вернем результат сложения матриц

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Умножение двух матриц |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator*(const CMatrix &m)

{

//--- кол-во столбцов первой матрицы кол-во строк в переданной матрице

int cols1=Cols();

int rows2=m.Rows();

int rows1=Rows();

int cols2=m.Cols();

//--- матрица для получения результата сложения

CMatrix res(rows1);

//--- матрицы должны быть согласованы

if(cols1!=rows2)

{

//--- нельзя произвести умножение

Print(__FUNCSIG__,": Ошибка умножения двух матриц, формат не согласован "

"- число столбцов в первом сомножителе должно быть равно числу строк во втором");

return(res);

}

//--- вспомогательный массив

double arr[];

ArrayResize(arr,cols1);

//--- заполняем строки в матрице произведения

for(int i=0;i<rows1;i++)// перебираем строки

{

//--- обнулим массив-приемник

ArrayInitialize(arr,0);

//--- перебираем элементы в строке

for(int k=0;k<cols1;k++)

{

//--- возьмем из матрицы m значения к-го столбца в виде строки Crow

CRow column=m.GetColumnAsRow(k);

//--- перемножим две строки и запишем результат скалярного умножения векторов в i-ый элемент

arr[k]=this[i]*column;

}

//--- поместим массив arr[] в i-ую строку матрицы

res[i]=arr;

}

//--- вернем произведение двух матриц

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Операция присваивания |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix *CMatrix::operator=(const CMatrix &m)

{

//--- узнаем и зададим количество строк

int rows=m.Rows();

ArrayResize(m_rows,rows);

//--- заполним наши строки значениями строк переданной матрицы

for(int i=0;i<rows;i++)

this[i]=m[i];

//---

return(GetPointer(this));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Строковое представление матрицы |

//+------------------------------------------------------------------+

string CMatrix::String(void) const

{

string out="";

int rows=Rows();

//--- формируем построчно

for(int i=0;i<rows;i++)

out=out+this[i].String()+"\r

";

//--- результат

return(out);

}