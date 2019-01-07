Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 27
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Только что обновили до билда 1687. В ME новая подсветка, папочки в навигаторе по другому выглядят. А когда описание будет по новшествам?
Многое из СД исправлено. Но вот это стало появляться по CTRL+F5
Причем тут 1996 год, когда тест за ноябрь текущего - не ясно.
Билд 1687 обновился на XP. Теперь к Storage не могу подключиться. Пока переставлю обратно с другого компа 1653.
Сейчас работает новый сторадж.
Посмотрите меню навигатора в редакторе и проекты.
Сейчас работает новый сторадж.
Посмотрите меню навигатора в редакторе и проекты.
Это меню?
Не ясно как обновиться и не видно у папок привычных статусов, зеленых, красных.
Это меню?
Не ясно как обновиться и не видно у папок привычных статусов, зеленых, красных.
Мы полностью перестроили сторадж и сделано новый, оставив старый для совместимости только для старых версий. Из старого ничего в новый не перенесено.
Залейте в новый сторадж свои данные и продолжайте работу, пожалуйста.
Посмотрите как работают проекты в специальной папке Shared Projects и совместная работа.
Мы полностью перестроили сторадж и сделано новый, оставив старый для совместимости только для старых версий. Из старого ничего в новый не перенесено.
Залейте в новый сторадж свои данные и продолжайте работу, пожалуйста.
Посмотрите как работают проекты в специальной папке Shared Projects и совместная работа.
А-а. Понятно. Спасибо, буду разбираться.
После обновления папка Project оказалась отключенной от хранилища.
Как восстановить синхронизацию?
1. Заархивировать папку MQL5
2. В редакторе Сервис-Настройки-Community восстановить логин/пароль
3. Навигатор-MQL5 правый клик - Подключить хранилище
если не поможет, выйти из редактора, удалить \MQL5\mql5.storage, повторить процесс
Сейчас работает новый сторадж.
Посмотрите меню навигатора в редакторе и проекты.
Попытка подключить хранилище:
потом подключил таки (но уже через правый клик на MQL5 -> Подключить хранилище):
но ничего не активировалось:
возле всех папок - сплошные плюсики...
Попытка подключить хранилище:
потом подключил таки (но уже через правый клик на MQL5 -> Подключить хранилище):
но ничего не активировалось:
возле всех папок - сплошные плюсики...
Я заново всё отправлял в хранилище - оно новое, другое.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
Renat Fatkhullin, 2017.12.01 22:02
Мы полностью перестроили сторадж и сделано новый, оставив старый для совместимости только для старых версий. Из старого ничего в новый не перенесено.
Залейте в новый сторадж свои данные и продолжайте работу, пожалуйста.
Посмотрите как работают проекты в специальной папке Shared Projects и совместная работа.
Подключить хранилище удалось с третьей попытки:
1. ввёл заново данные аккаунта,
2. ПКМ по MQL5 и выбрал "Подключить хранилище" на что получил ошибку.
3. Перезапустил редактор и повторил п2.
Затем только смог заново все нужные файлы отправить в хранилище.