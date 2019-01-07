Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 27

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Vasiliy Pushkaryov:

Только что обновили до билда 1687. В ME новая подсветка, папочки в навигаторе по другому выглядят. А когда описание будет по новшествам?

Многое из СД исправлено. Но вот это стало появляться по CTRL+F5

2017.12.01 22:26:49.042 Tester  EURUSD: history data begins from 1996.08.09 00:00
2017.12.01 22:26:49.045 Core 1  agent process started
2017.12.01 22:26:54.045 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2017.12.01 22:27:04.046 Core 1  tester agent authorization error
2017.12.01 22:27:04.050 Core 1  connection closed

Причем тут 1996 год, когда тест за ноябрь текущего - не ясно.

 
Билд 1687 обновился на XP. Теперь к Storage не могу подключиться. Пока переставлю обратно с другого компа 1653.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Билд 1687 обновился на XP. Теперь к Storage не могу подключиться. Пока переставлю обратно с другого компа 1653.

Сейчас работает новый сторадж.

Посмотрите меню навигатора в редакторе и проекты.

 
Renat Fatkhullin:

Сейчас работает новый сторадж.

Посмотрите меню навигатора в редакторе и проекты.


Это меню?

Не ясно как обновиться и не видно у папок привычных статусов, зеленых, красных.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Это меню?

Не ясно как обновиться и не видно у папок привычных статусов, зеленых, красных.

Мы полностью перестроили сторадж и сделано новый, оставив старый для совместимости только для старых версий. Из старого ничего в новый не перенесено.

Залейте в новый сторадж свои данные и продолжайте работу, пожалуйста.


Посмотрите как работают проекты в специальной папке Shared Projects и совместная работа.

 
Renat Fatkhullin:

Мы полностью перестроили сторадж и сделано новый, оставив старый для совместимости только для старых версий. Из старого ничего в новый не перенесено.

Залейте в новый сторадж свои данные и продолжайте работу, пожалуйста.


Посмотрите как работают проекты в специальной папке Shared Projects и совместная работа.


А-а. Понятно. Спасибо, буду разбираться. 

 
Yury Kirillov:

После обновления папка Project оказалась отключенной от хранилища.

Как восстановить синхронизацию?

1. Заархивировать папку MQL5

2. В редакторе Сервис-Настройки-Community восстановить логин/пароль

3. Навигатор-MQL5 правый клик - Подключить хранилище

если не поможет, выйти из редактора, удалить \MQL5\mql5.storage, повторить процесс

MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
это персональное хранилище исходных кодов на MQL4/MQL5, предназначенное для версионного хранения файлов и удобного управления всеми вашими проектами прямо из редактора MetaEditor. Основные преимущества подключения MQL5 Storage: Безопасное хранение исходных кодов. В случае выхода из строя жесткого диска, локальная копия кодов может быть...
[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Сейчас работает новый сторадж.

Посмотрите меню навигатора в редакторе и проекты.

Список обновлений когда можно будет увидеть?
 

Попытка подключить хранилище:

2017.12.02 08:17:36.600 Storage failed activation MQL5 Storage - storage.mql5.io:443 send failed [406: Not Acceptable]

потом подключил таки (но уже через правый клик на MQL5 -> Подключить хранилище):

2017.12.02 08:19:11.965 Storage checkout started for 
2017.12.02 08:19:12.364 Storage checkout completed successfully

но ничего не активировалось:

ничего не активировалось

возле всех папок - сплошные плюсики...

 
Vladimir Karputov:

Попытка подключить хранилище:

потом подключил таки (но уже через правый клик на MQL5 -> Подключить хранилище):

но ничего не активировалось:

возле всех папок - сплошные плюсики...

Я заново всё отправлял в хранилище - оно новое, другое.

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов

Renat Fatkhullin, 2017.12.01 22:02

Мы полностью перестроили сторадж и сделано новый, оставив старый для совместимости только для старых версий. Из старого ничего в новый не перенесено.

Залейте в новый сторадж свои данные и продолжайте работу, пожалуйста.


Посмотрите как работают проекты в специальной папке Shared Projects и совместная работа.


Подключить хранилище удалось с третьей попытки:
1. ввёл заново данные аккаунта,
2. ПКМ по MQL5 и выбрал "Подключить хранилище" на что получил ошибку.
3. Перезапустил редактор и повторил п2.

Затем только смог заново все нужные файлы отправить в хранилище.

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