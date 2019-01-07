Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 36
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Включите меня в проект, тоже поучаствую и посмотрим
Ujnjdj/Готово.
Как? Я же делал правый клик и на MQL5 в Навигаторе и "Получить обновление" и на самом проекте и "Получить обнолвения" - а в ответ тишина. Может из-за того, что проект "Freee joining"?
Уже два раза сказали же - работает только приват!
Ujnjdj/Готово.
Владимир, и меня для теста плз
Владимир, и меня для теста плз
Дал права. Изменения прописал в Changes.mqh
О! Теперь пришли изменения. А ну ка впиши в Test.mq5 в OnTick что нибудь...
Вписал комментарий в строку 30.
Но вот при отправке изменений в созданном мною файле Changes.mqh произошла ошибка отправки изменений в хранилище.
Вот этого действия никогда не понимал. Какой смысл так начинать?! Сколько кода написал, никогда не было даже чувство, что это может быть удобно. Наоборот, понимаю, что не удобно. Тут многие любят портянки кода выкладывать, где 50% - шаблон с комментариями и прочим мусором. У меня никогда не было шаблонов.
Новую прогу всегда создаю следующим образом. Беру старую прогу делаю Save As с новым названием. Далее CTRL+A + DEL - чистый лист. Если что-то нужно, удаляешь только часть кода. Так же есть библы, куда можно один раз прописать что-то постоянно используемое. 90% кода пишу с чистого листа, подрубая нужный функционал через #include.
Нафига нужно использовать шаблон, например, OnChartEvent, когда можно набрать это слово меньше, чем за секунду и нажать TAB?!
Дело вкуса, можно и вручную из заготовки. Да это мелочи...так, было небольшое удобство для меня.
Складывается впечатление гикнотусти, когда такое читаешь. Сама платформа в 1687 что-то новое получила, кроме ME-изменений? Или по платформе только некоторые баги поправили?
Дал права. Изменения прописал в Changes.mqh
Сделал правый клик MQL5->Получить обновления из хранилища - ничего не появилось
Вписал комментарий в строку 30.
Но вот при отправке изменений в созданном мною файле Changes.mqh произошла ошибка отправки изменений в хранилище.
То, что файл Test.ma5 изменился я никак не был проинформирован - не было восклицательного знака. Только открыв увидел, что в Test.mq5 OnTick есть новая строка (но это по памяти, а если проект из 1000 строк, я так вообще пропущу, что так кто-то что-то внёс).
Да, всем добавленным я даваю полные права. Но восклицательного знака сигнализирующего об изменениях я не вижу. Он очень нужен.
Добавлено:
восклицательного знака нет, но при обновлении есть такое:
Уже два раза сказали же - работает только приват!