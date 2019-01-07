Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 39

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Renat Fatkhullin:

Вот детали о формульном управлении кастомными символами, которое доступно в бете.

Правильно ли понимаю, что по этой формуле будет считаться bid синтетика? А его Ask будет считаться по перевернутой автоматически формуле - биды будут заменены на аски и наоборот.

 
fxsaber:

Правильно ли понимаю, что по этой формуле будет считаться bid синтетика? А его Ask будет считаться по перевернутой автоматически формуле - биды будут заменены на аски и наоборот.


Вот тут статья, пост 20

https://www.mql5.com/ru/forum/221546/page2#comment_6144561

Моё недовольство к тестеру стратегий. к разрабочикам MQL
Моё недовольство к тестеру стратегий. к разрабочикам MQL
  • 2017.12.01
  • www.mql5.com
Это письмо оброшение к разрабочикам MQL. В связи того что я не нашол отдела где вам можно написать письмо. Я пишу тут...
 
Renat Fatkhullin:

Кто из нас имеет лучшее понимание, что такое платформа и глобальных целей платформы? Кто больше сделал практических тестов и понимает, что надо и что не надо делать?

Ответьте себе на эти вопросы и все станет ясно.

Я же не собираюсь читать лекцию. Технически четко заявленные цели вы не воспринимаете.

Однозначно, Вы лучше разбираетесь, я же в данном вопрос ноль. Смотрю на популярность MT4 и понимаю, что причины этого не лежали в гитхабе. Смотрю на Маркет и Сигналы и понимаю, что они сильно помогли продвинуть MetaTrader.

Смотрю на Apple/Google Market и там и намека нет на свой гитхаб, чтобы улучшить свою техническую платформу. Поэтому не совсем понимаю приоритеты MetaQuotes. А хотелось бы.

"Гитхаб" используют единицы. Вы сами с гордостью заявляли, что github понимает MQ5. Кому реально нужно - тот сделал совместный проект на уже имеющихся возможностях. Поэтому и говорю о некоторой гикнутости и допускаю, что сильно ошибаюсь.

Просто в "Ошибки, баги, вопросы" ветке полно дельных было предложений, которые актуальны годы, но не было предложений по своему гитхабу. И мне не совсем понятно, почему замечательные интеллектуальные возможности разработчиков тратятся не совсем на то, о чем просят верные пользователи.

Вот такое дилетантское видение у меня сложилось после выхода 1687.

 
Alexey Volchanskiy:

Вот тут статья, пост 20

https://www.mql5.com/ru/forum/221546/page2#comment_6144561

Спасибо, не заметил. Нехорошо, когда важные вещи размещаются в глубинах форума.

 
fxsaber:

Правильно ли понимаю, что по этой формуле будет считаться bid синтетика? А его Ask будет считаться по перевернутой автоматически формуле - биды будут заменены на аски и наоборот.

Да.

Для расчета ask в каждом элементе формулы, где есть символ, берется противоположное значение. Если у символа не указан bid, то он подразумевается.

 
fxsaber:

Однозначно, Вы лучше разбираетесь, я же в данном вопрос ноль. Смотрю на популярность MT4 и понимаю, что причины этого не лежали в гитхабе. Смотрю на Маркет и Сигналы и понимаю, что они сильно помогли продвинуть MetaTrader.

В упор смотрите и не видите. И историю не знаете.

Наверное, без нашей прямой или косвенной поддержки появились десятки тысяч MQ4/MQ5 файлов по всему интернету.


Смотрю на Apple/Google Market и там и намека нет на свой гитхаб, чтобы улучшить свою техническую платформу. Поэтому не совсем понимаю приоритеты MetaQuotes. А хотелось бы.

Какая катастрофа в ваших знаниях.

Эти компании громадные деньги вкачали как раз в выращивание экосистемы разработчиков. И необязательно для этого на лбу сайте писать "гитхаб". Туда в чистом виде миллиарды долларов вбухиваются каждый год, о чем обе компании с гордостью заявляют и соревнуются.


"Гитхаб" используют единицы. Вы сами с гордостью заявляли, что github понимает MQ5. Кому реально нужно - тот сделал совместный проект на уже имеющихся возможностях. Поэтому и говорю о некоторой гикнутости и допускаю, что сильно ошибаюсь.

"Гитхаб" - это собирательный образ сообщества для программистов.

Мы свой публичный гитхаб mql4.com начали строить в 2005, задолго то того, как Github.com в 2007 родился как примочка над чудовищной командной строкой git. Наш Codebase тоже появился в 2005 году, до этого выкладывали все в форумах.

Поддержкой и развитием алготрейтинга занимаемся с 2001 года, когда выпустили вторую платформу под именем MetaQuotes и языком MQL. Вот начало истории можете посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/forum/general/page579  (вся история форумов metaquotes.ru, metaquotes.net, mql4.com перенесена в mql5.com).

Наверное, стоит принимать всерьез слова тех, кто 12 лет строит с mql4.com сообщество трейдеров  и программистов. Особенно, когда они ставят на это свои деньги.


Просто в "Ошибки, баги, вопросы" ветке полно дельных было предложений, которые актуальны годы, но не было предложений по своему гитхабу. И мне не совсем понятно, почему замечательные интеллектуальные возможности разработчиков тратятся не совсем на то, о чем просят верные пользователи.

Вот такое дилетантское видение у меня сложилось после выхода 1687.

Прося малое, не видишь крупного.

Ну и подсказка для правильного понимания жизни - большинство советов и просьб убивают вопрошаемого, если он не может им сопротивляться.

Форум трейдеров - MQL5.community: Общее обсуждение
Форум трейдеров - MQL5.community: Общее обсуждение
  • www.mql5.com
Анонсы, новости и общие вопросы, не вошедшие в другие разделы форума
 
Renat Fatkhullin:

Потому что:

  • Давно пора апгрейдить редактор
  • Надо обучить разработчиков, которые большинство возможностей языков не знают (ресурсы, файлы, включения, интегрированные настройки)
  • Надо поднять уровень разработок на следующий уровень сложности, что чего нужны проекты (*.mqproj файлы)
  • Надо приучить разработчиков писать совместные проекты, для чего полностью переработали хранилище
  • Надо простимулировать участие в открытых проектах (будет скоро)

Тестер тоже будем апгредить, там работы полно.

В тестере MT5 не работает WebRequest по причине того, что тестер не видит разрешённые в МТ5 URL. Если не сложно, прошу сделать возможность получения разрешённых URL из терминала в тестер.

 
Alexey Viktorov:

В тестере MT5 не работает WebRequest по причине того, что тестер не видит разрешённые в МТ5 URL. Если не сложно, прошу сделать возможность получения разрешённых URL из терминала в тестер.

Да, подумаем.

В лучшем случае только для локальных агентов. Но скорее всего запрет снят не будет.

 
Renat Fatkhullin:
Он шифрует файлы по аналогии с Маркетом.

То есть, компилирует в нативный код и защищает серверными ключами. Части ex4/ex5 байт-кода (не исходники) пересылаются на облачный протектор, который докомпилирует в натив, шифрует и подписывает код серверными ключами.

В результате получается гораздо более защищенные программы.

А я-то думаю что это за кнопка новая...

Спасибо, полезная примочка...

 
Renat Fatkhullin:

Да, подумаем.

В лучшем случае только для локальных агентов. Но скорее всего запрет снят не будет.

Было-бы лучше отбросить последнее предложение ответа... Как такового запрета нет, просто тестер не видит разрешённые URL. Достаточно иметь возможность тестировать/оптимизировать на мощностях своего компьютера. Хоть и не часто появляется такая необходимость, но она появляется. И при необходимости можно обойтись исключительно своими силами.

Ренат, где-то Вы говорили о подсветке значений переменных при работе в режиме отладки. Где об этом было я найти не смог, но помню свой восторг по этому поводу. Хочу спросить, как скоро это будет сделано?

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