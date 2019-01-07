Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 39
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Вот детали о формульном управлении кастомными символами, которое доступно в бете.
Правильно ли понимаю, что по этой формуле будет считаться bid синтетика? А его Ask будет считаться по перевернутой автоматически формуле - биды будут заменены на аски и наоборот.
Правильно ли понимаю, что по этой формуле будет считаться bid синтетика? А его Ask будет считаться по перевернутой автоматически формуле - биды будут заменены на аски и наоборот.
Вот тут статья, пост 20
https://www.mql5.com/ru/forum/221546/page2#comment_6144561
Кто из нас имеет лучшее понимание, что такое платформа и глобальных целей платформы? Кто больше сделал практических тестов и понимает, что надо и что не надо делать?
Ответьте себе на эти вопросы и все станет ясно.
Я же не собираюсь читать лекцию. Технически четко заявленные цели вы не воспринимаете.
Однозначно, Вы лучше разбираетесь, я же в данном вопрос ноль. Смотрю на популярность MT4 и понимаю, что причины этого не лежали в гитхабе. Смотрю на Маркет и Сигналы и понимаю, что они сильно помогли продвинуть MetaTrader.
Смотрю на Apple/Google Market и там и намека нет на свой гитхаб, чтобы улучшить свою техническую платформу. Поэтому не совсем понимаю приоритеты MetaQuotes. А хотелось бы.
"Гитхаб" используют единицы. Вы сами с гордостью заявляли, что github понимает MQ5. Кому реально нужно - тот сделал совместный проект на уже имеющихся возможностях. Поэтому и говорю о некоторой гикнутости и допускаю, что сильно ошибаюсь.
Просто в "Ошибки, баги, вопросы" ветке полно дельных было предложений, которые актуальны годы, но не было предложений по своему гитхабу. И мне не совсем понятно, почему замечательные интеллектуальные возможности разработчиков тратятся не совсем на то, о чем просят верные пользователи.
Вот такое дилетантское видение у меня сложилось после выхода 1687.
Вот тут статья, пост 20
https://www.mql5.com/ru/forum/221546/page2#comment_6144561
Спасибо, не заметил. Нехорошо, когда важные вещи размещаются в глубинах форума.
Правильно ли понимаю, что по этой формуле будет считаться bid синтетика? А его Ask будет считаться по перевернутой автоматически формуле - биды будут заменены на аски и наоборот.
Да.
Для расчета ask в каждом элементе формулы, где есть символ, берется противоположное значение. Если у символа не указан bid, то он подразумевается.
Однозначно, Вы лучше разбираетесь, я же в данном вопрос ноль. Смотрю на популярность MT4 и понимаю, что причины этого не лежали в гитхабе. Смотрю на Маркет и Сигналы и понимаю, что они сильно помогли продвинуть MetaTrader.
В упор смотрите и не видите. И историю не знаете.
Наверное, без нашей прямой или косвенной поддержки появились десятки тысяч MQ4/MQ5 файлов по всему интернету.
Смотрю на Apple/Google Market и там и намека нет на свой гитхаб, чтобы улучшить свою техническую платформу. Поэтому не совсем понимаю приоритеты MetaQuotes. А хотелось бы.
Какая катастрофа в ваших знаниях.
Эти компании громадные деньги вкачали как раз в выращивание экосистемы разработчиков. И необязательно для этого на лбу сайте писать "гитхаб". Туда в чистом виде миллиарды долларов вбухиваются каждый год, о чем обе компании с гордостью заявляют и соревнуются.
"Гитхаб" используют единицы. Вы сами с гордостью заявляли, что github понимает MQ5. Кому реально нужно - тот сделал совместный проект на уже имеющихся возможностях. Поэтому и говорю о некоторой гикнутости и допускаю, что сильно ошибаюсь.
"Гитхаб" - это собирательный образ сообщества для программистов.
Мы свой публичный гитхаб mql4.com начали строить в 2005, задолго то того, как Github.com в 2007 родился как примочка над чудовищной командной строкой git. Наш Codebase тоже появился в 2005 году, до этого выкладывали все в форумах.
Поддержкой и развитием алготрейтинга занимаемся с 2001 года, когда выпустили вторую платформу под именем MetaQuotes и языком MQL. Вот начало истории можете посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/forum/general/page579 (вся история форумов metaquotes.ru, metaquotes.net, mql4.com перенесена в mql5.com).
Наверное, стоит принимать всерьез слова тех, кто 12 лет строит с mql4.com сообщество трейдеров и программистов. Особенно, когда они ставят на это свои деньги.
Просто в "Ошибки, баги, вопросы" ветке полно дельных было предложений, которые актуальны годы, но не было предложений по своему гитхабу. И мне не совсем понятно, почему замечательные интеллектуальные возможности разработчиков тратятся не совсем на то, о чем просят верные пользователи.
Вот такое дилетантское видение у меня сложилось после выхода 1687.
Прося малое, не видишь крупного.
Ну и подсказка для правильного понимания жизни - большинство советов и просьб убивают вопрошаемого, если он не может им сопротивляться.
Потому что:
Тестер тоже будем апгредить, там работы полно.
В тестере MT5 не работает WebRequest по причине того, что тестер не видит разрешённые в МТ5 URL. Если не сложно, прошу сделать возможность получения разрешённых URL из терминала в тестер.
В тестере MT5 не работает WebRequest по причине того, что тестер не видит разрешённые в МТ5 URL. Если не сложно, прошу сделать возможность получения разрешённых URL из терминала в тестер.
Да, подумаем.
В лучшем случае только для локальных агентов. Но скорее всего запрет снят не будет.
Он шифрует файлы по аналогии с Маркетом.
То есть, компилирует в нативный код и защищает серверными ключами. Части ex4/ex5 байт-кода (не исходники) пересылаются на облачный протектор, который докомпилирует в натив, шифрует и подписывает код серверными ключами.
В результате получается гораздо более защищенные программы.
А я-то думаю что это за кнопка новая...
Спасибо, полезная примочка...
Да, подумаем.
В лучшем случае только для локальных агентов. Но скорее всего запрет снят не будет.
Было-бы лучше отбросить последнее предложение ответа... Как такового запрета нет, просто тестер не видит разрешённые URL. Достаточно иметь возможность тестировать/оптимизировать на мощностях своего компьютера. Хоть и не часто появляется такая необходимость, но она появляется. И при необходимости можно обойтись исключительно своими силами.
Ренат, где-то Вы говорили о подсветке значений переменных при работе в режиме отладки. Где об этом было я найти не смог, но помню свой восторг по этому поводу. Хочу спросить, как скоро это будет сделано?