Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 31
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какие шаблоны? из сейчас нет
Что имело в виду?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
Alexey Volchanskiy, 2017.12.02 09:02
Поддерживаю. Так было в старом МТ4 до 600-й версии, очень удобно, были файлы .tpl, если память не изменяет. А теперь приходится каждый раз, матерясь, убирать весь мусор. В принципе, копипасте спасает, но не дело.
Вручную теперь всё добавляю. Очень больно. Вспомнил, что давно хотел купить Виски Jack Daniel's Tennessee Honey - теперь почти уверен, что куплю.
Пока руки не дошли попробовать, сражаюсь с п. 1.
так что, насчет невозможности добавить файлы в проект из папок, созданных через символическую ссылку, пишу в СД?
https://www.mql5.com/ru/forum/211640/page29#comment_6144163 пост 290
так что, насчет невозможности добавить файлы в проект из папок, созданных через символическую ссылку, пишу в СД?
https://www.mql5.com/ru/forum/211640/page29#comment_6144163 пост 290
Что имело в виду?
написал же четко - эта фишка была в МТ4 ДО 600-го билда
наверное, вы не застали или не работали с ним
Конечно. Почему спрашиваете?
ок, мало ли не то делаю
Один раз массово добавить - это прям такой большой труд? Что прям без бутылки не разберешься? Что прям боль?
Я выше писал: боль от потери всех ревизий. Я а активно использовал откат версий и слепо доверял Хранилищу, когда указывал в поле "Комментарии":
А бутылку я на Новый Год планирую купить - так, что здесь криминала нет.
написал же четко - эта фишка была в МТ4 ДО 600-го билда
наверное, вы не застали или не работали с ним
Спрашиваю, в чем тогда было удобство использования шаблонов в ME?
слепо доверял Хранилищу
Много таких. Причем без оснований.
Добавлено: РЕШЕНО.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
Renat Fatkhullin, 2017.12.02 09:52Разрешим числа, но с цифр начинать будет запрещено.
Пытаюсь создать проект. В поле Имя запрет на ввод цифр:
Это так и будет или я что-то делаю не правильно?