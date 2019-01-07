Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 31

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Alexey Volchanskiy:

какие шаблоны? из сейчас нет

Что имело в виду?

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов

Alexey Volchanskiy, 2017.12.02 09:02

Поддерживаю. Так было в старом МТ4 до 600-й версии, очень удобно, были файлы .tpl, если память не изменяет. А теперь приходится каждый раз, матерясь, убирать весь мусор. В принципе, копипасте спасает, но не дело.

 
Vladimir Karputov:

Вручную теперь всё добавляю. Очень больно. Вспомнил, что давно хотел купить Виски Jack Daniel's Tennessee Honey - теперь почти уверен, что куплю.



Пока руки не дошли попробовать, сражаюсь с п. 1.

Один раз массово добавить - это прям такой большой труд? Что прям без бутылки не разберешься? Что прям боль?

Вы понимаете, что говорите? Вам обьяснить, какой громадный обьем работы мы выполняем, чтобы потом услышать такое в ответ?
 

так что, насчет невозможности добавить файлы в проект из папок, созданных через символическую ссылку, пишу в СД?

https://www.mql5.com/ru/forum/211640/page29#comment_6144163  пост 290

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
  • 2017.12.02
  • www.mql5.com
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов 21 июля 2017 года будет опубликовано о...
 
Alexey Volchanskiy:

так что, насчет невозможности добавить файлы в проект из папок, созданных через символическую ссылку, пишу в СД?

https://www.mql5.com/ru/forum/211640/page29#comment_6144163  пост 290

Конечно. Почему спрашиваете?
 
fxsaber:

Что имело в виду?


написал же четко - эта фишка была в МТ4 ДО 600-го билда

наверное, вы не застали или не работали с ним

 
Renat Fatkhullin:
Конечно. Почему спрашиваете?

ок, мало ли не то делаю

 
Renat Fatkhullin:
Один раз массово добавить - это прям такой большой труд? Что прям без бутылки не разберешься? Что прям боль?

Вы понимаете, что говорите? Вам обьяснить, какой громадный обьем работы мы выполняем, чтобы потом услышать такое в ответ?

Я выше писал: боль от потери всех ревизий. Я а активно использовал откат версий и слепо доверял Хранилищу, когда указывал в поле "Комментарии":

Поле Комментарии при отправке в Харнилище

А бутылку я на Новый Год планирую купить - так, что здесь криминала нет.

 
Alexey Volchanskiy:

написал же четко - эта фишка была в МТ4 ДО 600-го билда

наверное, вы не застали или не работали с ним

Спрашиваю, в чем тогда было удобство использования шаблонов в ME?

 
Vladimir Karputov:

слепо доверял Хранилищу

Много таких. Причем без оснований.

 

Добавлено: РЕШЕНО. 

Пытаюсь создать проект. В поле Имя запрет на ввод цифр:

В поле имя запрет на ввод цифр

Это так и будет или я что-то делаю не правильно?

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