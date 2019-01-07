Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 46

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Yury Kirillov:
Какой размер иконки для проекта?

да стандартный должен быть, 256*256 ico

 
Alexey Volchanskiy:

да стандартный должен быть, 256*256 ico


Чёт не подгружаются иконки :-(

 
Yury Kirillov:

Чёт не подгружаются иконки :-(


а стандартным путем она подключается?

#property icon "\\Images\\my.ico"    
 

У кого-то есть еще такое? Билд 1687. На ТФ М15 кинул вертикальную линию. Отображает время не кратное 15 минутам. На М5 тоже такое


 
Vasiliy Pushkaryov:

У кого-то есть еще такое? Билд 1687. На ТФ М15 кинул вертикальную линию. Отображает время не кратное 15 минутам. Начинаешь двигать, время выравнивается кратно.

Есть такое, и не всегда просто выровнять кратно, приходиться вносить вручную через свойства. И проблема не нова, она была до последнего обновления 

 
Vasiliy Pushkaryov:

У кого-то есть еще такое? Билд 1687. На ТФ М15 кинул вертикальную линию. Отображает время не кратное 15 минутам. На М5 тоже такое

Настройка->Графики->Точная шкала времени - снять галку.

 
fxsaber:

Настройка->Графики->Точная шкала времени - снять галку.

Спасибо, на одном терминале стояла галка - убрал.

А есть такое-же, только "Точная шкала цены", если есть позиция по цене 1.10500, и на цену 1.10500 поставить горизонтальную линию, то она не совпадает с линией цены, есть смещение, но если изменять масштаб, то в некоторых местах совпадает. Это только в мт5

 
fxsaber:

Настройка->Графики->Точная шкала времени - снять галку.


Галочка снята, все равно себя так ведет.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Галочка снята, все равно себя так ведет.

У меня не так.

 
fxsaber:

У меня не так.


Может из-за того что XP, 32-бит. Завтра проверю на Win7, если будет то же самое, дам в СД заявку. Года 1,5-2 назад, была похожая проблема, написал им, смотрю потом ушла.

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