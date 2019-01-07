Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 46
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Какой размер иконки для проекта?
да стандартный должен быть, 256*256 ico
да стандартный должен быть, 256*256 ico
Чёт не подгружаются иконки :-(
Чёт не подгружаются иконки :-(
а стандартным путем она подключается?
У кого-то есть еще такое? Билд 1687. На ТФ М15 кинул вертикальную линию. Отображает время не кратное 15 минутам. На М5 тоже такое
У кого-то есть еще такое? Билд 1687. На ТФ М15 кинул вертикальную линию. Отображает время не кратное 15 минутам. Начинаешь двигать, время выравнивается кратно.
Есть такое, и не всегда просто выровнять кратно, приходиться вносить вручную через свойства. И проблема не нова, она была до последнего обновления
У кого-то есть еще такое? Билд 1687. На ТФ М15 кинул вертикальную линию. Отображает время не кратное 15 минутам. На М5 тоже такое
Настройка->Графики->Точная шкала времени - снять галку.
Настройка->Графики->Точная шкала времени - снять галку.
Спасибо, на одном терминале стояла галка - убрал.
А есть такое-же, только "Точная шкала цены", если есть позиция по цене 1.10500, и на цену 1.10500 поставить горизонтальную линию, то она не совпадает с линией цены, есть смещение, но если изменять масштаб, то в некоторых местах совпадает. Это только в мт5
Настройка->Графики->Точная шкала времени - снять галку.
Галочка снята, все равно себя так ведет.
Галочка снята, все равно себя так ведет.
У меня не так.
У меня не так.
Может из-за того что XP, 32-бит. Завтра проверю на Win7, если будет то же самое, дам в СД заявку. Года 1,5-2 назад, была похожая проблема, написал им, смотрю потом ушла.