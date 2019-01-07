Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 2

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Александр:

У меня у одного терминал стал кушать ресурсы процессора? Вроде на холостых оборотах он вообще не ел почти ничего раньше, а тут 5-7-11%.. Без единого скрипта/индикатора/советника..

У тебя что-то не так) У меня 20 графиков, на каждом куча индикаторов и несколько советников, потребляет в пике 6% ЦП.

 

Билд 1631 не подключаются агенты из облака на кастомном инструменте.

 
forexman77:

Билд 1631 не подключаются агенты из облака на кастомном инструменте.

Кастомные инструменты пока в облако не пускаем.

Инфраструктура (включая пользователей) может не выдержать постоянной перезакачки и перезаписи кастомных инструментов с одинаковым названием, но полученных из разных источников

 
Slava:

Кастомные инструменты пока в облако не пускаем.

Инфраструктура (включая пользователей) может не выдержать постоянной перезакачки и перезаписи кастомных инструментов с одинаковым названием, но полученных из разных источников


Досадно конечно. Успел попользоваться облаком, но не все проверил, да и ошибки в своем коде обнаружил.

Кстати на новом билде попробовал кастомный символ после закрытия  и открытия терминала. Теперь котировки сохраняются.

Можно вопрос не по теме: если вынести все расчеты индикатора во включаемый файл и запрашивать оттуда значения не на каждом баре, а скажем к примеру на 15 процентах от всей истории, то быстрее оптимизация будет? Теоретически.

 

Баг с прокруткой и подвисанием около левого края так и не исправлен. Win7 x64



 

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Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2017.07.17 23:08

В очередной раз ошибка HistorySelect  в тестере. В 1626, вроде, не было. В 1629 - есть.

#include <Trade\Trade.mqh>

void OnTick()
{
  static CTrade Trade;

  const datetime NowTime = TimeCurrent();
  
  if (Trade.Buy(1) && Trade.PositionClose(_Symbol) && HistorySelect(NowTime, NowTime))
  {
    Print(HistoryDealsTotal()); // 0 - это при том, что мы открыли и закрыли позицию в NowTime-время
      
    ExpertRemove();
  }
}

1641 - актуально.

 

Сегодня загрузилось 1641.

Оптимизация больше не работает.

При запуске оптимизации, индикатор HDD на системном блоке перманентно загорается и даже не подмаргивает. Хотя, объем трафика вроде небольшой:


Через десять минут состояние оптимизации всё те же 0.0% на всех агентах. HDD ведёт себя так же. Информацию о системе привожу на скрине:


При этом, загрузка процессора колеблется в пределах 0-2%


Перезапуск метатрейдера, и ПК целиком, ничего не даёт. Оптимизация просто перестала работать.

И вот просто любопытно - что оно может так интенсивно делать с HDD? Сеть свободна, закачек никаких нет. Да и оптимизация на той же паре, как и было до этого. Ничего нового, кроме билда 1641.

P.S. Режим торговли - все тики (то есть даже не на реальных тиках).
 
Лог тестера в любом режиме не заполняется совсем - пустой все время.
 
Serhii Shevchuk:

Сегодня загрузилось 1641.

Перезапуск метатрейдера, и ПК целиком, ничего не даёт. Оптимизация просто перестала работать.

И вот просто любопытно - что оно может так интенсивно делать с HDD? Сеть свободна, закачек никаких нет. Да и оптимизация на той же паре, как и было до этого. Ничего нового, кроме билда 1641.

P.S. Режим торговли - все тики (то есть даже не на реальных тиках).

1. Позавчера оптимизация на 1640 работала? Интересует на каком билде последний раз работала оптимизация у вас.

Сейчас днем оптимизация также не работает? (ps. я сейчас попробовал запустить на MACD/Moving Average оптимизация идет)

2. Что за эксперт вы используете? (свой, из маркета, есть ли в нем кастомные индикаторы, мультивалютный ли он).

3. Что за валютная пара, на которой вы оптимизируетесь?

4. Если попробовать запустить тестирование на другом символе и на каком-нибудь советнике из штатной поставки (например Examples\Moving Average\Moving Average.ex5), то будет ли работать оптимизация?

5. Создайте пожалуйста заявку в сервис деск и приложите пожалуйста полные логи тестера и логи агентов.

 
fxsaber:
Лог тестера в любом режиме не заполняется совсем - пустой все время.

Как оказалось, когда на диске остается свободными 500Мб, логи не пишутся.

Просьба добавить соответствующее сообщение в тестере в таких ситуациях, чтобы не гадать.

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