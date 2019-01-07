Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 2
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У меня у одного терминал стал кушать ресурсы процессора? Вроде на холостых оборотах он вообще не ел почти ничего раньше, а тут 5-7-11%.. Без единого скрипта/индикатора/советника..
У тебя что-то не так) У меня 20 графиков, на каждом куча индикаторов и несколько советников, потребляет в пике 6% ЦП.
Билд 1631 не подключаются агенты из облака на кастомном инструменте.
Билд 1631 не подключаются агенты из облака на кастомном инструменте.
Кастомные инструменты пока в облако не пускаем.
Инфраструктура (включая пользователей) может не выдержать постоянной перезакачки и перезаписи кастомных инструментов с одинаковым названием, но полученных из разных источников
Кастомные инструменты пока в облако не пускаем.
Инфраструктура (включая пользователей) может не выдержать постоянной перезакачки и перезаписи кастомных инструментов с одинаковым названием, но полученных из разных источников
Досадно конечно. Успел попользоваться облаком, но не все проверил, да и ошибки в своем коде обнаружил.
Кстати на новом билде попробовал кастомный символ после закрытия и открытия терминала. Теперь котировки сохраняются.
Можно вопрос не по теме: если вынести все расчеты индикатора во включаемый файл и запрашивать оттуда значения не на каждом баре, а скажем к примеру на 15 процентах от всей истории, то быстрее оптимизация будет? Теоретически.
Баг с прокруткой и подвисанием около левого края так и не исправлен. Win7 x64
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2017.07.17 23:08
В очередной раз ошибка HistorySelect в тестере. В 1626, вроде, не было. В 1629 - есть.
1641 - актуально.
Сегодня загрузилось 1641.
Оптимизация больше не работает.
При запуске оптимизации, индикатор HDD на системном блоке перманентно загорается и даже не подмаргивает. Хотя, объем трафика вроде небольшой:
Через десять минут состояние оптимизации всё те же 0.0% на всех агентах. HDD ведёт себя так же. Информацию о системе привожу на скрине:
При этом, загрузка процессора колеблется в пределах 0-2%
Перезапуск метатрейдера, и ПК целиком, ничего не даёт. Оптимизация просто перестала работать.
И вот просто любопытно - что оно может так интенсивно делать с HDD? Сеть свободна, закачек никаких нет. Да и оптимизация на той же паре, как и было до этого. Ничего нового, кроме билда 1641.P.S. Режим торговли - все тики (то есть даже не на реальных тиках).
Сегодня загрузилось 1641.Перезапуск метатрейдера, и ПК целиком, ничего не даёт. Оптимизация просто перестала работать.
И вот просто любопытно - что оно может так интенсивно делать с HDD? Сеть свободна, закачек никаких нет. Да и оптимизация на той же паре, как и было до этого. Ничего нового, кроме билда 1641.P.S. Режим торговли - все тики (то есть даже не на реальных тиках).
1. Позавчера оптимизация на 1640 работала? Интересует на каком билде последний раз работала оптимизация у вас.
Сейчас днем оптимизация также не работает? (ps. я сейчас попробовал запустить на MACD/Moving Average оптимизация идет)
2. Что за эксперт вы используете? (свой, из маркета, есть ли в нем кастомные индикаторы, мультивалютный ли он).
3. Что за валютная пара, на которой вы оптимизируетесь?
4. Если попробовать запустить тестирование на другом символе и на каком-нибудь советнике из штатной поставки (например Examples\Moving Average\Moving Average.ex5), то будет ли работать оптимизация?
5. Создайте пожалуйста заявку в сервис деск и приложите пожалуйста полные логи тестера и логи агентов.
Лог тестера в любом режиме не заполняется совсем - пустой все время.
Как оказалось, когда на диске остается свободными 500Мб, логи не пишутся.
Просьба добавить соответствующее сообщение в тестере в таких ситуациях, чтобы не гадать.