Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 21
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Бесконечный цикл в CustomTicksReplace
Прошу Вас сообщить, как создавать свои символы из инструментов ФОРТС
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Обсуждение статьи "Создание и тестирование пользовательских символов в MetaTrader 5"
Aleksey Vyazmikin, 2017.10.14 20:25
Форекс это хорошо, но я так и не понял, как заставить тестер работать с фьючерсом Si на MOEX!?
Историю и настройки инструмента скопировал с оригинала, а на выходе пустой выхлоп.
Вот так выглядит лог - не знаю, как его интерпритировать
Прошу добавить в GUI-окно по CTRL+U данные по количеству включенных символов и общего количества символов в группах/подгруппах, как на скрине
Когда активно работаешь с кастомными символами, такой GUI был бы очень полезен. Сейчас в Custom приходится по дереву лазить и смотреть, что к чему.
SYMBOL_PATH возвращает совсем не то, что нужно - включает имя символа зачем-то.
По итогу получаем такую ерунду
Первый запуск:
Второй запуск:
и т.д.
Прошу убрать из SYMBOL_PATH имя символа.
Господа! Кто может за вознагрождение склеить символ из 8ми - 10ти, ну максимум 12ти кусков? нужен неприрывно-ликвидный фьючерс по нефти (WTI), очень нада! куски по 1 месяцу, подробную информацию по датам стыковок предоставлю.
Господа! Кто может за вознагрождение склеить символ из 8ми - 10ти, ну максимум 12ти кусков? нужен неприрывно-ликвидный фьючерс по нефти (WTI), очень нада! куски по 1 месяцу, подробную информацию по датам стыковок предоставлю.
Это сделать здесь может почти каждый. За денежку просите удобный универсальный инструмент для склеек.
Это сделать здесь может почти каждый. За денежку просите удобный универсальный инструмент для склеек.
Да я знаком с раделом фриланса, но боюсь надкнуться на "мастера" который еще не совсем умеет это делать.
Господа! Кто может за вознагрождение склеить символ из 8ми - 10ти, ну максимум 12ти кусков? нужен неприрывно-ликвидный фьючерс по нефти (WTI), очень нада! куски по 1 месяцу, подробную информацию по датам стыковок предоставлю.
В каком смысле склеить? Просто сложить, или нужна обработка какая?
В каком смысле склеить? Просто сложить, или нужна обработка какая?
кроме склейки не должно ничего появится лишнего в работе, т.е. из символа который живет например 1 год нужно вырезать кусок размером месяц и приклеить к такомуже только из другого символа и таким образом собрать неприрывный год.
я уже нашел склеяный фьюч у одного из брокером но на нем сделки советник не открывает