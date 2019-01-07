Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 33

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Vladimir Karputov:

По идеи можно делать открытый для всех проект (в свойствах проекта выбрать "Free joining ...")


Добавлено: я создал "Free joining" проект. Отправил в Хранилище. Этот проект кто-нибудь видит?

Нет, не вижу. Но может стоить добавлять пользователей? Хотя ... он же для свободного присоединения...

 
Artyom Trishkin:

Нет, не вижу. Но может стоить добавлять пользователей? Хотя ... он же для свободного присоединения...


Вот мой "Навигатор":

НАвигатор

Вероятно Вам нужно правый клик на "Shared Projects" выполнить ...

 
Реter Konow:

Значит, теперь есть возможность создавать совместные проекты на МТ5?

1. Они могут быть закрытыми, или только "Open source"?

2. Как будут общатся люди создавая закрытые проекты? (да и открытые тоже)

Да. Правда и раньше совместные проекты можно было делать с правами доступа.

По умолчанию все проекты приватные, куда вы сами можете включать других людей. Они автоматически увидят в навигаторе проекты, куда их пригласили.

Пока это бета, где списки публичных проектов еще не показываем. Может успеем к релизу.
 
Vladimir Karputov:

Вот мой "Навигатор":

Вероятно Вам нужно правый клик на "Shared Projects" выполнить ...

Нет, не вижу. Да и Ренат пояснил:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов

Renat Fatkhullin, 2017.12.02 09:58

Да. Правда и раньше совместные проекты можно было делать с правами доступа.

По умолчанию все проекты приватные, куда вы сами можете включать других людей. Они автоматически увидят в навигаторе проекты, куда их пригласили.

Пока это бета, где списки публичных проектов еще не показываем. Может успеем к релизу.

Сделай приглашение для artmedia70 - поглядим.

 
Yury Kirillov:
Существенная часть мелочей всплывает сразу и лежит на поверхности.Неужели тестеры из команды разработчиков их не заметили?
Знать/видеть не означает наличие ресурсов на исправление в приоритетном режиме.

У нас в потоке тысячи(именно тысячи) задач и мы выбираем важные. Бета-тесты позволяют яснее и полнее увидеть приоритетные задачи, которые надо исправить в первую очередь перед релизом.
 
Artyom Trishkin:

Нет, не вижу. Да и Ренат пояснил:


Сделай приглашение для artmedia70 - поглядим.


Дал права, НО ПРИ ЭТОМ оставил проект "Free joining ". Проверим, что вышло :)

 
Vladimir Karputov:

Вот мой "Навигатор":

Вероятно Вам нужно правый клик на "Shared Projects" выполнить ...

Вот мой навигатор.


Сейчас сделаю тебе приглашение в закрытый проект - глянь.

 
Vladimir Karputov:

Дал права, НО ПРИ ЭТОМ оставил проект "Free ... ". Проверим, что вышло :)

Вижу в навигаторе.

 
Artyom Trishkin:

Вот мой навигатор.


Сейчас сделаю тебе приглашение в закрытый проект - глянь.


Увидел только ПОСЛЕ перезапуска MetaEditor'a. После чего ПКМ на проекте "LIb ..." и "Получить их Хранилище".


 
Renat Fatkhullin:
Да. Правда и раньше совместные проекты можно было делать с правами доступа.

По умолчанию все проекты приватные, куда вы сами можете включать других людей. Они автоматически увидят в навигаторе проекты, куда их пригласили.

Пока это бета, где списки публичных проектов еще не показываем. Может успеем к релизу.

Ясно. Спасибо.

Все это очень здорово и правильно.

Но, вопрос с общением полностью не решен судя по всему.

C моей точки зрения это ключевой вопрос. Социальные сети потому и "мега" популярны. Всех привлекают возможности общения.

Будут возможности удобного общения при создании проектов, совместные проекты будут "мега" популярны в нашей среде.

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