Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 33
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По идеи можно делать открытый для всех проект (в свойствах проекта выбрать "Free joining ...")
Добавлено: я создал "Free joining" проект. Отправил в Хранилище. Этот проект кто-нибудь видит?
Нет, не вижу. Но может стоить добавлять пользователей? Хотя ... он же для свободного присоединения...
Нет, не вижу. Но может стоить добавлять пользователей? Хотя ... он же для свободного присоединения...
Вот мой "Навигатор":
Вероятно Вам нужно правый клик на "Shared Projects" выполнить ...
Значит, теперь есть возможность создавать совместные проекты на МТ5?
1. Они могут быть закрытыми, или только "Open source"?
2. Как будут общатся люди создавая закрытые проекты? (да и открытые тоже)
Вот мой "Навигатор":
Вероятно Вам нужно правый клик на "Shared Projects" выполнить ...
Нет, не вижу. Да и Ренат пояснил:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
Renat Fatkhullin, 2017.12.02 09:58Да. Правда и раньше совместные проекты можно было делать с правами доступа.
Сделай приглашение для artmedia70 - поглядим.
Существенная часть мелочей всплывает сразу и лежит на поверхности.Неужели тестеры из команды разработчиков их не заметили?
Нет, не вижу. Да и Ренат пояснил:
Сделай приглашение для artmedia70 - поглядим.
Дал права, НО ПРИ ЭТОМ оставил проект "Free joining ". Проверим, что вышло :)
Вот мой "Навигатор":
Вероятно Вам нужно правый клик на "Shared Projects" выполнить ...
Вот мой навигатор.
Сейчас сделаю тебе приглашение в закрытый проект - глянь.
Дал права, НО ПРИ ЭТОМ оставил проект "Free ... ". Проверим, что вышло :)
Вижу в навигаторе.
Вот мой навигатор.
Сейчас сделаю тебе приглашение в закрытый проект - глянь.
Увидел только ПОСЛЕ перезапуска MetaEditor'a. После чего ПКМ на проекте "LIb ..." и "Получить их Хранилище".
Да. Правда и раньше совместные проекты можно было делать с правами доступа.
Ясно. Спасибо.
Все это очень здорово и правильно.
Но, вопрос с общением полностью не решен судя по всему.
C моей точки зрения это ключевой вопрос. Социальные сети потому и "мега" популярны. Всех привлекают возможности общения.
Будут возможности удобного общения при создании проектов, совместные проекты будут "мега" популярны в нашей среде.