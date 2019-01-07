Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 41
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Это из-за разного написания вашего логина.
Попробуйте сейчас снова, пожалуйста.
Визуально логин ничем не отличался и ранее работал, но после перенабора логина заново всё заработало, спасибо.
При компиляции файлов из старого Project исполняемые файлы не переносятся в служебные каталоги:
Компиляция из Project:
Компиляция из SharedProject:
При компиляции файлов из старого Project исполняемые файлы не переносятся в служебные каталоги:
Старый каталог /Projects больше не является специальной папкой и на него не распространяются правила переноса. Нужно проекты из Projects перенести в Shared Projects. Это можно сделать даже мышкой.
Мы в понедельник решим, оставить ли каталог Projects в режиме совместимости, чтобы его файлы переносились как и раньше.
Старый каталог /Projects больше не является специальной папкой и на него не распространяются правила переноса. Нужно проекты из Projects перенести в Shared Projects. Это можно сделать даже мышкой.
Мы в понедельник решим, оставить ли каталог Projects в режиме совместимости, чтобы его файлы переносились как и раньше.
Как при отказе от режима совместимости поддерживать совместимость на уровне хранилища между МТ4 и МТ5?
Например при проектировании двухплатформенных советников?
Рекомендую оставить режим совместимости.
PS: как вариант использовать совместно с МТ4 такой-же едитор.
Спасибо. И ещё многие даже не пытаются что-то новое увидеть.
Потому что вместо справки на ночь читают Playboy. А надо справку.
Как при отказе от режима совместимости поддерживать совместимость на уровне хранилища между МТ4 и МТ5?
Например при проектировании двухплатформенных советников?
Рекомендую оставить режим совместимости.
Хм, я так понял, в МТ5 теперь свое новое хранилище, а в МТ4 остается старое. Или это не так?
Хм, я так понял, в МТ5 теперь свое новое хранилище, а в МТ4 остается старое. Или это не так?
Пока работает именно так. Сразу словил кучку проблем ибо права на папки Project хранилища в МТ5 теперь отсутствуют.
Хм, я так понял, в МТ5 теперь свое новое хранилище, а в МТ4 остается старое. Или это не так?
У четверки тоже обновим редактор.
Все постепенно переедет на новое хранилище.
У меня все обновлено, я просто не заметил когда все обновилось.
Спасибо за проделанную работу!
И сразу пара предложений:
При работе с проектами надо в хранилище хранить все, звуки, картинки, тхт и csv файлы а так же set файлы. Сейчас можно только бмп. я понимаю что тогда за часы может быть залито много памяти на сервера и будет лишняя нагрузка, но это очень надо!)
Как вариант, может сделать систему бекапов в локальную папку ? Что бы автоматом каждые 5-10 минут делался бекап ? я использую сторадж, но со своим бекапом в локальную папку спиться спокойнее, сейчас использую (GoSync)
При создании проекта добавлять картинку было здорово сделано, позвольте так же на этом этапе добавить инклюдники и ресурсы.
В упор смотрите и не видите. И историю не знаете.
Наверное, без нашей прямой или косвенной поддержки появились десятки тысяч MQ4/MQ5 файлов по всему интернету.
Какая катастрофа в ваших знаниях.
Эти компании громадные деньги вкачали как раз в выращивание экосистемы разработчиков. И необязательно для этого на лбу сайте писать "гитхаб". Туда в чистом виде миллиарды долларов вбухиваются каждый год, о чем обе компании с гордостью заявляют и соревнуются.
"Гитхаб" - это собирательный образ сообщества для программистов.
Мы свой публичный гитхаб mql4.com начали строить в 2005, задолго то того, как Github.com в 2007 родился как примочка над чудовищной командной строкой git. Наш Codebase тоже появился в 2005 году, до этого выкладывали все в форумах.
Поддержкой и развитием алготрейтинга занимаемся с 2001 года, когда выпустили вторую платформу под именем MetaQuotes и языком MQL. Вот начало истории можете посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/forum/general/page579 (вся история форумов metaquotes.ru, metaquotes.net, mql4.com перенесена в mql5.com).
Наверное, стоит принимать всерьез слова тех, кто 12 лет строит с mql4.com сообщество трейдеров и программистов. Особенно, когда они ставят на это свои деньги.
Прося малое, не видишь крупного.
Ну и подсказка для правильного понимания жизни - большинство советов и просьб убивают вопрошаемого, если он не может им сопротивляться.
Понимаю, что отвечали мне. Но только на вопросы, которые я не задавал. В курсе КБ, конечно. И про историю знаю. Только это не отвечает на вопрос, каким образом возможность создавать внутри ME совместные проекты может продвинуть платформу хоть на 1%. КБ - супер продвижение и сыграло решающую роль. Комьюнити - очень круто. Но как shared projects может помочь, когда этой возможностью будут пользоваться единицы? Речь же идет про массовость, в вопросах же совместных проектов массовостью и пахнуть не может.
Storage-ом не пользуюсь, хоть допускаю, что удобно. Но эта фича давно существует в MT5 и не дала такой отдачи, как другие Сервисы замечательной платформы. Продвижение же еще менее востребованной фичи удивляет.