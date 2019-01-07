Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 40
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Было-бы лучше отбросить последнее предложение ответа... Как такового запрета нет, просто тестер не видит разрешённые URL. Достаточно иметь возможность тестировать/оптимизировать на мощностях своего компьютера. Хоть и не часто появляется такая необходимость, но она появляется. И при необходимости можно обойтись исключительно своими силами.
С учетом того, что это будет DoS машина, когда на каждом N тике люди реально полезут сканить сайты, то мы соберем массу негатива.
Потому что будет как всегда "я ничего не знаю, просто кнопку нажал" и только через пару страниц человек признается в реальной сути проблемы.
Используйте передачу файлов вместе с задачей. Для этого есть директивы tester_file в языке.
Ренат, где-то Вы говорили о подсветке значений переменных при работе в режиме отладки. Где об этом было я найти не смог, но помню свой восторг по этому поводу. Хочу спросить, как скоро это будет сделано?
Доберемся - уже начали апгрейд редактора.
С учетом того, что это будет DoS машина, когда на каждом N тике люди реально полезут сканить сайты, то мы соберем массу негатива.
Потому что будет как всегда "я ничего не знаю, просто кнопку нажал" и только через пару страниц человек признается в реальной сути проблемы.
Используйте передачу файлов вместе с задачей. Для этого есть директивы tester_file в языке.
Это, простите Вы сейчас на каком языке написали? Я ничего не понял. И не смею просить прочесть лекцию. Может когда-то пойму что это и с чем едят.
Доберемся - уже начали апгрейд редактора.
Это, простите Вы сейчас на каком языке написали? Я ничего не понял. И не смею просить прочесть лекцию. Может когда-то пойму что это и с чем едят.
Вот детали:
Мы сейчас специально добавили массу детальных команд в редактор, так как большинство разработчиков о них даже не догадываются:
Это, простите Вы сейчас на каком языке написали? Я ничего не понял. И не смею просить прочесть лекцию. Может когда-то пойму что это и с чем едят.
Спасибо.
https://www.mql5.com/ru/forum/2161
Это я видел, но там написано на том-же языке. Попробую разобраться.
Не работает обновление из хранилища в последнем билде 1687.
Билд 1687, не работает:
Билд 1545 работает:
Билд 1643, работает:
Вот детали:
Мы сейчас специально добавили массу детальных команд в редактор, так как большинство разработчиков о них даже не догадываются:
Спасибо. И ещё многие даже не пытаются что-то новое увидеть.
В SharedProject нет возможности синхронизировать все проекты с хранилищем (получить файлы из хранилища по всем проектам) одновременно - только по одному.
Для Project:
Для SharedProject:
Для отдельного проекта:
Не работает обновление из хранилища в последнем билде 1687.
Это из-за разного написания вашего логина. К понедельнику пофиксим.
Попробуйте сейчас снова, пожалуйста.
В SharedProject нет возможности синхронизировать все проекты с хранилищем (получить файлы из хранилища по всем проектам) одновременно - только по одному.
Да, пока чекаут работает по отдельности, так как это разные проекты.
Чуть позже сделаем глобальный чекаут/апдейт командой на корне Shared Projects.