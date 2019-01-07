Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 40

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Alexey Viktorov:

Было-бы лучше отбросить последнее предложение ответа... Как такового запрета нет, просто тестер не видит разрешённые URL. Достаточно иметь возможность тестировать/оптимизировать на мощностях своего компьютера. Хоть и не часто появляется такая необходимость, но она появляется. И при необходимости можно обойтись исключительно своими силами.

С учетом того, что это будет DoS машина, когда на каждом N тике люди реально полезут сканить сайты, то мы соберем массу негатива.

Потому что будет как всегда "я ничего не знаю, просто кнопку нажал" и только через пару страниц человек признается в реальной сути проблемы.

Используйте передачу файлов вместе с задачей. Для этого есть директивы tester_file в языке.


Ренат, где-то Вы говорили о подсветке значений переменных при работе в режиме отладки. Где об этом было я найти не смог, но помню свой восторг по этому поводу. Хочу спросить, как скоро это будет сделано?

Доберемся - уже начали апгрейд редактора.

 
Renat Fatkhullin:

С учетом того, что это будет DoS машина, когда на каждом N тике люди реально полезут сканить сайты, то мы соберем массу негатива.

Потому что будет как всегда "я ничего не знаю, просто кнопку нажал" и только через пару страниц человек признается в реальной сути проблемы.

Используйте передачу файлов вместе с задачей. Для этого есть директивы tester_file в языке.

Это, простите Вы сейчас на каком языке написали? Я ничего не понял. И не смею просить прочесть лекцию. Может когда-то пойму что это и с чем едят.


Доберемся - уже начали апгрейд редактора.

Спасибо.
 
Alexey Viktorov:

Это, простите Вы сейчас на каком языке написали? Я ничего не понял. И не смею просить прочесть лекцию. Может когда-то пойму что это и с чем едят.

Вот детали:


Мы сейчас специально добавили массу детальных команд в редактор, так как большинство разработчиков о них даже не догадываются:


 
Alexey Viktorov:

Это, простите Вы сейчас на каком языке написали? Я ничего не понял. И не смею просить прочесть лекцию. Может когда-то пойму что это и с чем едят.


Спасибо.
https://www.mql5.com/ru/forum/2161
#property tester_file
#property tester_file
  • 2010.09.26
  • www.mql5.com
tester_file string Имя файла для тестера с указанием расширения, заключенное в двойные кавычки (как константная строка).
 
Alexey Volchanskiy:
https://www.mql5.com/ru/forum/2161

Это я видел, но там написано на том-же языке. Попробую разобраться.

 

Не работает обновление из хранилища в последнем билде 1687.

Билд 1687, не работает:

1687

Билд 1545 работает:

1545

Билд 1643, работает:

1643

 
Renat Fatkhullin:

Вот детали:


Мы сейчас специально добавили массу детальных команд в редактор, так как большинство разработчиков о них даже не догадываются:


Спасибо. И ещё многие даже не пытаются что-то новое увидеть.

 

В SharedProject нет возможности синхронизировать все проекты с хранилищем  (получить файлы из хранилища по всем проектам) одновременно - только по одному.

Для Project:

Project

Для SharedProject:

Shared

Для отдельного проекта:

OneProject

 
Yury Kirillov:

Не работает обновление из хранилища в последнем билде 1687.

Это из-за разного написания вашего логина. К понедельнику пофиксим.

Попробуйте сейчас снова, пожалуйста.

 
Yury Kirillov:

В SharedProject нет возможности синхронизировать все проекты с хранилищем  (получить файлы из хранилища по всем проектам) одновременно - только по одному.

Да, пока чекаут работает по отдельности, так как это разные проекты.

Чуть позже сделаем глобальный чекаут/апдейт командой на корне Shared Projects.

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