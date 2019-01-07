Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 37

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Alexey Volchanskiy:

Сделал правый клик MQL5->Получить обновления из хранилища - ничего не появилось

На разделяемых проектах надо сделать в конкретном проекте.
 
Renat Fatkhullin:
Нет, флаг будет влиять позже и только на механизм присоединения.

У автора всегда полные права на добавление или удаление любого участника. И если он уже добавил человека, то права есть гарантированно.

Володя меня добавил, но его проекта не вижу, хотя свой проект в Shared Projects в хранилище ушел и обратно читается.

 
Alexey Volchanskiy:

Володя меня добавил, но его проекта не вижу, хотя свой проект в Shared Projects в хранилище ушел и обратно читается.


Перезапусти MetaEditor.

 
Vladimir Karputov:

То, что файл Test.ma5 изменился я никак не был проинформирован - не было восклицательного знака. Только открыв увидел, что в Test.mq5 OnTick есть новая строка (но это по памяти, а если проект из 1000 строк, я так вообще пропущу, что так кто-то что-то внёс).

Да, всем добавленным я даваю полные права. Но восклицательного знака сигнализирующего об изменениях я не вижу. Он очень нужен.

Да. Сейчас перед тем, как что-то писать, нужно в обязательном порядке предварительно получить изменения из хранилища по всему проекту. Иначе будет рассогласованность действий пользователей - файл может быть открыт в редакторе. Внёс изменения без предварительного получения обновлений, и затёр работу остальных пользователей, так как в редакторе был старый код, а изменения не были загружены из хранилища.

Нужно либо значком (!) сигнализировать об изменениях, либо ещё как-то синхронизировать действия пользователей одного и того же проекта.

 
Vladimir Karputov:

Перезапусти MetaEditor.


а-а, ведь говорили.. но неоднозначно ))

 
Vladimir Karputov:

Перезапусти MetaEditor.


все равно не видно

ладно, надо поработать, сейчас эти общие проекты не критичны

 
Alexey Volchanskiy:

все равно не видно

ладно, надо поработать, сейчас эти общие проекты не критичны

ПКМ по Shared Projects и загрузи из хранилища. Я "Оновить" нажимал, и проект стал виден.

 
Artyom Trishkin:

ПКМ по Shared Projects и загрузи из хранилища. Я "Оновить" нажимал, и проект стал виден.


Вот что у меня при ПКМ


 
Alexey Volchanskiy:

Вот что у меня при ПКМ


Проверь снова. Я давал права "vdev", а нужно было давать "VDev".


Добавлено:

Очень часто при добавлении вот такие ошибки в регистре логина.

 
Vladimir Karputov:

Проверь снова. Я давал права "vdev", а нужно было давать "VDev".


Добавлено:

Очень часто при добавлении вот такие ошибки в регистре логина.


Все равно не появился

Ладно, будем считать глюками беты

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