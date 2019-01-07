Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 37
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Сделал правый клик MQL5->Получить обновления из хранилища - ничего не появилось
Нет, флаг будет влиять позже и только на механизм присоединения.
Володя меня добавил, но его проекта не вижу, хотя свой проект в Shared Projects в хранилище ушел и обратно читается.
Володя меня добавил, но его проекта не вижу, хотя свой проект в Shared Projects в хранилище ушел и обратно читается.
Перезапусти MetaEditor.
То, что файл Test.ma5 изменился я никак не был проинформирован - не было восклицательного знака. Только открыв увидел, что в Test.mq5 OnTick есть новая строка (но это по памяти, а если проект из 1000 строк, я так вообще пропущу, что так кто-то что-то внёс).
Да, всем добавленным я даваю полные права. Но восклицательного знака сигнализирующего об изменениях я не вижу. Он очень нужен.
Да. Сейчас перед тем, как что-то писать, нужно в обязательном порядке предварительно получить изменения из хранилища по всему проекту. Иначе будет рассогласованность действий пользователей - файл может быть открыт в редакторе. Внёс изменения без предварительного получения обновлений, и затёр работу остальных пользователей, так как в редакторе был старый код, а изменения не были загружены из хранилища.
Нужно либо значком (!) сигнализировать об изменениях, либо ещё как-то синхронизировать действия пользователей одного и того же проекта.
Перезапусти MetaEditor.
а-а, ведь говорили.. но неоднозначно ))
Перезапусти MetaEditor.
все равно не видно
ладно, надо поработать, сейчас эти общие проекты не критичны
все равно не видно
ладно, надо поработать, сейчас эти общие проекты не критичны
ПКМ по Shared Projects и загрузи из хранилища. Я "Оновить" нажимал, и проект стал виден.
ПКМ по Shared Projects и загрузи из хранилища. Я "Оновить" нажимал, и проект стал виден.
Вот что у меня при ПКМ
Вот что у меня при ПКМ
Проверь снова. Я давал права "vdev", а нужно было давать "VDev".
Добавлено:
Очень часто при добавлении вот такие ошибки в регистре логина.
Проверь снова. Я давал права "vdev", а нужно было давать "VDev".
Добавлено:
Очень часто при добавлении вот такие ошибки в регистре логина.
Все равно не появился
Ладно, будем считать глюками беты