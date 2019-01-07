Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробовал создать проект. И даже иконку наверное можно задавать. Правда, что-то у меня не получилось. Буду ждать Хэлпа.
Есть некоторое ощущение VS. Здорово!
Представьте, что через некоторое время Вы в корне поменяете свое мнение. Вы увидите какие сложные и интересные приложения будут разрабатываться на mql5. Это будет совершенно новый уровень программ. Все костыли отпадут и все самое нужное для трейдинга будет строится на платформе.
Иначе говоря, - никаких подключений Экселей, R, матлабов и прочего. Будут производится родные аналоги платформы МТ5.
Скорее всего, Вы сами займетесь серьезной разработкой на какого нибудь мощного приложения. Все это будет.
Гы-ы-ы-ы это пишет человек, который отвергает ООП. И как вы видите большие проекты без использования ООП - как мешанину из функций от кого не попадя? )))))))))) Вам в юмористы надо.
Попробовал создать проект. И даже иконку наверное можно задавать. Правда, что-то у меня не получилось. Буду ждать Хэлпа.
Есть некоторое ощущение VS. Здорово!
Я бы сказал, легкое дуновение ))))
Я там уже баг нашел - нельзя добавлять существующие файлы из папок, прилинкованных через mklink, но это поправят, я в СД напишу
Гы-ы-ы-ы это пишет человек, который отвергает ООП. И как вы видите большие проекты без использования ООП - как мешанину из функций от кого не попадя? )))))))))) Вам в юмористы надо.
При том давно. Неправильную выбрал нишу для самореализации. ...Вы тут все без моего ГУИ идёте в никуда (прям Петросян какой-то)
Я бы сказал, легкое дуновение ))))
Я там уже баг нашел - нельзя добавлять существующие файлы из папок, прилинкованных через mklink, но это поправят, я в СД напишу
Я вообще не понял как добавлять существующие файлы.
Я вообще не понял как добавлять существующие файлы.
Отлично добавляются, например, из Includes. ПКМ по Headers и Добавить существующий. При этом создается папка зависимостей, куда линки на них и помещаются. Что приятно, туда же добавляются папки с линками на файлы, которые используются добавленными.
Сделано, как в VS, очень удобно.
Отлично добавляются, например, из Includes. ПКМ по Headers и Добавить существующий. При этом создается папка зависимостей, куда линки на них и помещаются. Что приятно, туда же добавляются папки с линками на файлы, которые используются добавленными.
Сделано, как в VS, очень удобно.
Блин. Добавил существующий файл из своего проекта. Теперь боюсь удалить его из хранилища - вдруг локальный тоже удалится... Чё делать...
Блин. Добавил существующий файл из своего проекта. Теперь боюсь удалить его из хранилища - вдруг локальный тоже удалится... Чё делать...
скопируй, тут писали, теперь и локальный врде как удаляется
скопируй, тут писали, теперь и локальный врде как удаляется
Добавил один файл, а закинулась туда почти вся библиотека. Теперь если удалить этот один файл, то вся библиотека сдохнет? Не, ну нормально я попробовал файлик добавить
А если случайно добавил не тот файл, то всё ..., не удалить его - нужно что-ли все файлы срочно бэкапить, которые вместе с ним подтянулись, чтобы удалить из хранилища один случайно добавленный не тот файл...
Жестоко однако...