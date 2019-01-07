Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 45

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Попробовал создать проект. И даже иконку наверное можно задавать. Правда, что-то у меня не получилось. Буду ждать Хэлпа.

Есть некоторое ощущение VS. Здорово!

 
Реter Konow:

Представьте, что через некоторое время Вы в корне поменяете свое мнение. Вы увидите какие сложные и интересные приложения будут разрабатываться на mql5. Это будет совершенно новый уровень программ. Все костыли отпадут и все самое нужное для трейдинга будет строится на платформе.

Иначе говоря, - никаких подключений Экселей, R, матлабов и прочего. Будут производится родные аналоги платформы МТ5.

Скорее всего, Вы сами займетесь серьезной разработкой на какого нибудь мощного приложения. Все это будет.


Гы-ы-ы-ы это пишет человек, который отвергает ООП. И как вы видите большие проекты без использования ООП - как мешанину из функций от кого не попадя? )))))))))) Вам в юмористы надо.

 
Dennis Kirichenko:

Попробовал создать проект. И даже иконку наверное можно задавать. Правда, что-то у меня не получилось. Буду ждать Хэлпа.

Есть некоторое ощущение VS. Здорово!

Я бы сказал, легкое дуновение ))))

Я там уже баг нашел - нельзя добавлять существующие файлы из папок, прилинкованных через mklink, но это поправят, я в СД напишу

 
Alexey Volchanskiy:

Гы-ы-ы-ы это пишет человек, который отвергает ООП. И как вы видите большие проекты без использования ООП - как мешанину из функций от кого не попадя? )))))))))) Вам в юмористы надо.

При том давно. Неправильную выбрал нишу для самореализации. ...Вы тут все без моего ГУИ идёте в никуда (прям Петросян какой-то)

 
Alexey Volchanskiy:

Я бы сказал, легкое дуновение ))))

Я там уже баг нашел - нельзя добавлять существующие файлы из папок, прилинкованных через mklink, но это поправят, я в СД напишу

Я вообще не понял как добавлять существующие файлы.

 
Artyom Trishkin:

Я вообще не понял как добавлять существующие файлы.


Отлично добавляются, например, из Includes. ПКМ по Headers и Добавить существующий. При этом создается папка зависимостей, куда линки на них и помещаются. Что приятно, туда же добавляются папки с линками на файлы, которые используются добавленными. 

Сделано, как в VS, очень удобно.

 
Alexey Volchanskiy:

Отлично добавляются, например, из Includes. ПКМ по Headers и Добавить существующий. При этом создается папка зависимостей, куда линки на них и помещаются. Что приятно, туда же добавляются папки с линками на файлы, которые используются добавленными. 

Сделано, как в VS, очень удобно.

Блин. Добавил существующий файл из своего проекта. Теперь боюсь удалить его из хранилища - вдруг локальный тоже удалится... Чё делать...

 
Artyom Trishkin:

Блин. Добавил существующий файл из своего проекта. Теперь боюсь удалить его из хранилища - вдруг локальный тоже удалится... Чё делать...


скопируй, тут писали, теперь и локальный врде как удаляется

 
Alexey Volchanskiy:

скопируй, тут писали, теперь и локальный врде как удаляется

Добавил один файл, а закинулась туда почти вся библиотека. Теперь если удалить этот один файл, то вся библиотека сдохнет? Не, ну нормально я попробовал файлик добавить

А если случайно добавил не тот файл, то всё ..., не удалить его - нужно что-ли все файлы срочно бэкапить, которые вместе с ним подтянулись, чтобы удалить из хранилища один случайно добавленный не тот файл...

Жестоко однако...

 
Какой размер иконки для проекта?
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