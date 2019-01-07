Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 4
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Да. В кастомных инструментах предусмотрено поле Formula, в котором можно будет задать формулу вычисления синтетического символа
Когда планируется выпустить версию терминала в котором можно будет задать формулу вычисления синтетического символа?
По срокам ответить трудно.
Сначала отработаем: 1. вброс кастомных тиков; 2. OnTick(string symbol).
Решение этих задач сразу же откроет путь к автоматическому обновлению синтетических инструментов.
По срокам ответить трудно.
Сначала отработаем: 1. вброс кастомных тиков; 2. OnTick(string symbol).
Решение этих задач сразу же откроет путь к автоматическому обновлению синтетических инструментов.
Просто интересно, стоит ли скрипт или советник писать самостоятельно или же подождать месяца два - три и всё это будет в терминале?
Просто интересно, стоит ли скрипт или советник писать самостоятельно или же подождать месяца два - три и всё это будет в терминале?
Начинайте сейчас.
Уже сейчас из MQL5-программы можно обновлять минутные бары кастомного инструмента.
В документации ещё нет, а в редакторе и компиляторе уже есть и работают
int CustomRatesUpdate(string symbol,MqlRates& rates[]);
int CustomRatesReplace(string symbol, datetime from, datetime to,MqlRates& rates);
int CustomRatesDelete(string symbol, datetime from, datetime to);
Если советник на кастомном инструменте будет работать на OnTimer, то всё будет как по-настоящему
В настройках символа нет данных, влияющих на режим проскальзывания заданных видов ордеров.
И важное почти для всех, как задать размер комиссии в тестере?
Уже сейчас из MQL5-программы можно обновлять минутные бары кастомного инструмента.
А daily?
А daily?
В пятёрке вся история строится на минутках. И хранится в в виде минуток.
Грубо говоря, когда вы запрашиваете дневные бары (Copy-функции или открытие дневного графика), то дневные бары выстраиваются из имеющихся минуток.
Slava, это понятно, но если есть массив из daily данных, CustomRatesUpdate сама сделает все как надо? Или daily данные надо предварительно самому переводить в формат минуток?
Slava, это понятно, но если есть массив из daily данных, CustomRatesUpdate сама сделает все как надо? Или daily данные надо предварительно самому переводить в формат минуток?
Билд 1641. Тестирование в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"
Скачивается файл 201707.tkc по инструменту USDRUR - уже почти 20 гигабайт
Хотя период тестирования всего месяц и не по этому инструменту. Это нормально?