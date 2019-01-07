Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 32

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов

Renat Fatkhullin, 2017.12.02 09:54

Это файл и он подчиняется команде Сохранить.

Он отображается как файл и имеет значек модифицированности как остальные файлы.

Заполнил описания нового проекта. А где кнопка "OK" для фиксации описания?

Заполнил описания нового проекта. А где кнопка "OK" для фиксации описания?


 

Значит, теперь есть возможность создавать совместные проекты на МТ5?

1. Они могут быть закрытыми, или только "Open source"?

2. Как будут общатся люди создавая закрытые проекты? (да и открытые тоже)

 
Vladimir Karputov:

Пытаюсь создать проект. В поле Имя запрет на ввод цифр:


Это так и будет или я что-то делаю не правильно?


У меня тоже так.

Кроме того: файлы скомпилированные в старой папке Project теперь не перемещаются в служебные папки и соответственно не видны в тестере и в навигаторе.

Даже если по ним создаёшь проект.

Руками их теперь раскладывать что-ли?

 
Реter Konow:

Значит, теперь есть возможность создавать совместные проекты на МТ5?

1. Они могут быть закрытыми, или только "Open source"?

2. Как будут общатся люди создавая закрытые проекты? (да и открытые тоже)


По идеи можно делать открытый для всех проект (в свойствах проекта выбрать "Free joining ...")

Free joining


Добавлено: я создал "Free joining" проект. Отправил в Хранилище. Этот проект кто-нибудь видит?

 
Vladimir Karputov:

Я выше писал: боль от потери всех ревизий. Я а активно использовал откат версий и слепо доверял Хранилищу, когда указывал в поле "Комментарии":

Вы не потеряли данные и старый сторадж будет еще доступен минимум год. Можно все что нужно вытащить.

Технологические изменения происходят со все большей скоростью по всем секторам жизни. Правильнее включиться в развитие и использовать улучшения. Особенно, если они даются бесплатно и обеспечиваются теми, кто вкладывает свои ресурсы в общее развитие.

Двигаясь вперед в технологиях, ты тоже тратишь что-то. Так как не бывает такого, что всегда получаешь плюсы без затрат/бесплатно.


Скорость изменений и слома старых моделей огромная. Кто не включается в процесс, тот проиграл. Это и трейдеров с разработчиками касается.

Совсем кратко:
 - не жалуйтесь на мелочи, пишите тикеты
 - мы все улучшаем(не без ошибок)
 - платформа растет(безусловно)
 - сервисы улучшаются
 - для разработчиков все больше возможностей
 - мы переосмысливаем все и исправляем


 
Renat Fatkhullin:
Вы не потеряли данные и старый сторадж будет еще доступен минимум год. Можно все что нужно вытащить.

Технологические изменения происходят со все большей скоростью по всем секторам жизни. Правильнее включиться в развитие и использовать улучшения. Особенно, если они даются бесплатно и обеспечиваются теми, кто вкладывает свои ресурсы в общее развитие.

Двигаясь вперед в технологиях, ты тоже тратишь что-то. Так как не бывает такого, что всегда получаешь плюсы без затрат/бесплатно.


Скорость изменений и слома старых моделей огромная. Кто не включается в процесс, тот проиграл. Это и трейдеров с разработчиками касается.

Совсем кратко:
 - не жалуйтесь на мелочи, пишите тикеты
 - мы все улучшаем(не без ошибок)
 - платформа растет(безусловно)
 - сервисы улучшаются
 - для разработчиков все больше возможностей
 - мы переосмысливаем все и исправляем


Понял.

Процесс пошёл: 

 
Vladimir Karputov:

Пытаюсь создать проект. В поле Имя запрет на ввод цифр:


Это так и будет или я что-то делаю не правильно?

Разрешим числа, но с цифр начинать будет запрещено.
 
Vladimir Karputov:

По идеи можно делать открытый для всех проект (в свойствах проекта выбрать "Free joining ...")


Спасибо. Еще не открывал платформу и не смотрел.

Интересно проверить на практике как все это работает.

И способ общения людей работающих над общим проектом еще не ясен.

Конечно, возможны разные варианты, но есть ли специальное решение этого вопроса?

 
Vladimir Karputov:

Заполнил описания нового проекта. А где кнопка "OK" для фиксации описания?


Это файл и он подчиняется команде Сохранить.

Он отображается как файл и имеет значек модифицированности как остальные файлы.
 
Renat Fatkhullin:
Вы не потеряли данные и старый сторадж будет еще доступен минимум год. Можно все что нужно вытащить.

Технологические изменения происходят со все большей скоростью по всем секторам жизни. Правильнее включиться в развитие и использовать улучшения. Особенно, если они даются бесплатно и обеспечиваются теми, кто вкладывает свои ресурсы в общее развитие.

Двигаясь вперед в технологиях, ты тоже тратишь что-то. Так как не бывает такого, что всегда получаешь плюсы без затрат/бесплатно.


Скорость изменений и слома старых моделей огромная. Кто не включается в процесс, тот проиграл. Это и трейдеров с разработчиками касается.

Совсем кратко:
 - не жалуйтесь на мелочи, пишите тикеты
 - мы все улучшаем(не без ошибок)
 - платформа растет(безусловно)
 - сервисы улучшаются
 - для разработчиков все больше возможностей
 - мы переосмысливаем все и исправляем


Существенная часть мелочей всплывает сразу и лежит на поверхности.Неужели тестеры из команды разработчиков их не заметили?
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