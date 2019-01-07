Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 32
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
Renat Fatkhullin, 2017.12.02 09:54Это файл и он подчиняется команде Сохранить.
Заполнил описания нового проекта. А где кнопка "OK" для фиксации описания?
Значит, теперь есть возможность создавать совместные проекты на МТ5?
1. Они могут быть закрытыми, или только "Open source"?
2. Как будут общатся люди создавая закрытые проекты? (да и открытые тоже)
Пытаюсь создать проект. В поле Имя запрет на ввод цифр:
Это так и будет или я что-то делаю не правильно?
У меня тоже так.
Кроме того: файлы скомпилированные в старой папке Project теперь не перемещаются в служебные папки и соответственно не видны в тестере и в навигаторе.
Даже если по ним создаёшь проект.
Руками их теперь раскладывать что-ли?
Значит, теперь есть возможность создавать совместные проекты на МТ5?
1. Они могут быть закрытыми, или только "Open source"?
2. Как будут общатся люди создавая закрытые проекты? (да и открытые тоже)
По идеи можно делать открытый для всех проект (в свойствах проекта выбрать "Free joining ...")
Добавлено: я создал "Free joining" проект. Отправил в Хранилище. Этот проект кто-нибудь видит?
Я выше писал: боль от потери всех ревизий. Я а активно использовал откат версий и слепо доверял Хранилищу, когда указывал в поле "Комментарии":
Вы не потеряли данные и старый сторадж будет еще доступен минимум год. Можно все что нужно вытащить.
Понял.
Процесс пошёл: #314
Пытаюсь создать проект. В поле Имя запрет на ввод цифр:
Это так и будет или я что-то делаю не правильно?
По идеи можно делать открытый для всех проект (в свойствах проекта выбрать "Free joining ...")
Спасибо. Еще не открывал платформу и не смотрел.
Интересно проверить на практике как все это работает.
И способ общения людей работающих над общим проектом еще не ясен.
Конечно, возможны разные варианты, но есть ли специальное решение этого вопроса?
Заполнил описания нового проекта. А где кнопка "OK" для фиксации описания?
Вы не потеряли данные и старый сторадж будет еще доступен минимум год. Можно все что нужно вытащить.