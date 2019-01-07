Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 28
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Я заново всё отправлял в хранилище - оно новое, другое.
Подключить хранилище удалось с третьей попытки:
1. ввёл заново данные аккаунта,
2. ПКМ по MQL5 и выбрал "Подключить хранилище" на что получил ошибку.
3. Перезапустил редактор и повторил п2.
Затем только смог заново все нужные файлы отправить в хранилище.
Вся работа СТАЛА! Ведь я при каждой отправке в Хранилище в поле описания УКАЗЫВАЛ ЧТО БЫЛО ИЗМЕНЕНО! Теперь крах. Что делал, что менял ... Неизвестно :(
Вся работа СТАЛА! Ведь я при каждой отправке в Хранилище в поле описания УКАЗЫВАЛ ЧТО БЫЛО ИЗМЕНЕНО! Теперь крах. Что делал, что менял ... Неизвестно :(
Попробуй с необновлённого терминала - из его редактора - войти в хранилище (оно же по словам Рената, оставлено для совместимости) - может там и будут все твои комментарии?
Попробуй с необновлённого терминала - из его редактора - войти в хранилище (оно же по словам Рената, оставлено для совместимости) - может там и будут все твои комментарии?
Ну его нафик! Рисковать так. Я сейчас зашёл через профиль mql5.community - славо богу файлы в Хранилище лежат.
Жду, что Хранилище всё-таки починят. Оправка заново - это значит ГАРАНТИРОВАННО что-то пропустить и потерять!
Это выходит что я ПОТЕРЯЛ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕВИЗИИ?
Я всегда агитировал за Хранилище, за удобство управления ревизиями - было удобно откатить версию и проверить две версии. А теперь? Всё коту под хвост! А у меня куча проектов висели в промежуточном сохранении. Теперь это всё потерянно?
Вся работа СТАЛА! Ведь я при каждой отправке в Хранилище в поле описания УКАЗЫВАЛ ЧТО БЫЛО ИЗМЕНЕНО! Теперь крах. Что делал, что менял ... Неизвестно :(
Я пишу что делал/изменял в самом исходнике. В хранилище отправляю только номер версии. Но, получается, что теперь и версий не увидеть?
Да! Перед обновление имеем такой вид:
после обновления будет примерно так:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
Vladimir Karputov, 2017.12.02 07:22
...
возле всех папок - сплошные плюсики...
Это выходит что я ПОТЕРЯЛ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕВИЗИИ?
Я всегда агитировал за Хранилище, за удобство управления ревизиями - было удобно откатить версию и проверить две версии. А теперь? Всё коту под хвост! А у меня куча проектов висели в промежуточном сохранении. Теперь это всё потерянно?
...
... Жду, что Хранилище всё-таки починят ...
Ну ты всё же загрузи себе (если нету) прошлую версию терминала с любого брокера и открой его редактор - скорее всего там будет прошлая версия хранилища, и в нём должны быть (тоже скорее всего) все твои предыдущие ревизии. Зачем ждать-то? Тем более, что ты уже залил файлы в новое хранилище - починят ли соответствие с прошлой версией хранилища со всеми твоими ревизиями в свете того, что ты обновил данные нового хранилище новыми файлами - тот ещё вопрос ...
Про плюсики не понял, но, как сказал Ренат, в новое хранилище ничего из старого не перенесено. Придется переносить самому. Но!
Будет очень весело, когда основной (рабочий) терминал обновит билд и все предыдущие билды программ затрутся.
Сделаю как я локальную резервную копию ВСЕГО...
Это выходит что я ПОТЕРЯЛ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕВИЗИИ?
Я всегда агитировал за Хранилище, за удобство управления ревизиями - было удобно откатить версию и проверить две версии. А теперь? Всё коту под хвост! А у меня куча проектов висели в промежуточном сохранении. Теперь это всё потерянно?
Все ваши изменения лежат в старом хранилище, которое еще будет доступно долгое время. К сожалению, перенести историю физически невозможно.
Нам пришлось сделать полностью новое, так как старое было неправильно спроектировано и не подходило для совместных проектов. В новом редакторе мы делаем упор на развитие совместных проектов по аналогии с Гитхабом. Пока перешли на новую систему хранилища, сделали полноценные проекты и систему разграничения прав. Дальше будет броузер публичных проектов, интегрированный фриланс и тд.
Я так понимаю, что никто не заметил полноценных проектных файлов и клаудный протектор.
И для самого редактора огромное количество улучшений слелано - посмотрите в команды всех меню всех уровней. Большинство разработчиков ведь даже не подозревало о возможностях языка. Теперь мы методично выносим функционал прямо в команды редактора, чтобы люди смогли увидеть это.