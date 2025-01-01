- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
Create
Создает индикатор с указанными параметрами. Для обновления и получения значений индикатора используйте Refresh() и GetData().
bool Create(
Параметры
symbol
[in] Рабочий символ индикатора.
period
[in] Рабочий период индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).
tenkan_sen
[in] Период TenkanSen индикатора.
kijun_sen
[in] Период KijunSen индикатора.
senkou_span_b
[in] Период SenkouSpanB индикатора.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.