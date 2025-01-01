ДокументацияРазделы
Create

Создает индикатор с указанными параметрами. Для обновления и получения значений индикатора используйте Refresh() и GetData().

bool  Create(
   string           symbol,            // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // период
   int              tenkan_sen,        // период TenkanSen
   int              kijun_sen,         // период KijunSen
   int              senkou_span_b      // период SenkouSpanB
   )

Параметры

symbol

[in]  Рабочий символ индикатора.

period

[in]  Рабочий период индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).

tenkan_sen

[in]  Период TenkanSen индикатора.

kijun_sen

[in]  Период KijunSen индикатора.

senkou_span_b

[in]  Период SenkouSpanB индикатора.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.