Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыИндикаторы трендаCiIchimokuSenkouSpanA 

SenkouSpanA

Получает элемент буфера линии SenkouSpanA по указанному индексу.

double  SenkouSpanA(
   int  index      // индекс
   ) const

Параметры

index

[in]  Индекс элемента буфера линии SenkouSpanA.

Возвращаемое значение

Элемент буфера линии SenkouSpanA по указанному индексу, либо EMPTY_VALUE если нет корректных данных.