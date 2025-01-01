Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыИндикаторы трендаCiIchimokuSenkouSpanA TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType SenkouSpanA Получает элемент буфера линии SenkouSpanA по указанному индексу. double SenkouSpanA( int index // индекс ) const Параметры index [in] Индекс элемента буфера линии SenkouSpanA. Возвращаемое значение Элемент буфера линии SenkouSpanA по указанному индексу, либо EMPTY_VALUE если нет корректных данных. KijunSen SenkouSpanB