Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыИндикаторы трендаCiIchimokuSenkouSpanB TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType SenkouSpanB Получает элемент буфера линии SenkouSpanB по указанному индексу. double SenkouSpanB( int index // индекс ) const Параметры index [in] Индекс элемента буфера линии SenkouSpanB. Возвращаемое значение Элемент буфера линии SenkouSpanB по указанному индексу, либо EMPTY_VALUE если нет корректных данных. SenkouSpanA ChinkouSpan