ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыИндикаторы трендаCiIchimokuSenkouSpanB 

SenkouSpanB

Получает элемент буфера линии SenkouSpanB по указанному индексу.

double  SenkouSpanB(
   int  index      // индекс
   ) const

Параметры

index

[in]  Индекс элемента буфера линии SenkouSpanB.

Возвращаемое значение

Элемент буфера линии SenkouSpanB по указанному индексу, либо EMPTY_VALUE если нет корректных данных.