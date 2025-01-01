Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыИндикаторы трендаCiIchimokuKijunSen TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType KijunSen Получает элемент буфера линии KijunSen по указанному индексу. double KijunSen( int index // индекс ) const Параметры index [in] Индекс элемента буфера линии KijunSen. Возвращаемое значение Элемент буфера линии KijunSen по указанному индексу, либо EMPTY_VALUE если нет корректных данных. TenkanSen SenkouSpanA