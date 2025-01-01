Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыИндикаторы трендаCiIchimokuChinkouSpan TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType ChinkouSpan Получает элемент буфера линии ChinkouSpan по указанному индексу. double ChinkouSpan( int index // индекс ) const Параметры index [in] Индекс элемента буфера линии ChinkouSpan. Возвращаемое значение Элемент буфера линии ChinkouSpan по указанному индексу, либо EMPTY_VALUE если нет корректных данных. SenkouSpanB Type