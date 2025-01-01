Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыИндикаторы тренда
Группа базовых и вспомогательных классов технических индикаторов и таймсерий
Этот раздел содержит детали работы с группой базовых и вспомогательных классов технических индикаторов и таймсерий и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
Класс/группа
Описание
Индикатор "Average Directional Index"
Индикатор "Average Directional Index by Welles Wilder"
Индикатор "Bollinger Bands®"
Индикатор "Envelopes"
Индикатор "Ichimoku Kinko Hyo"
Индикатор "Moving Average"
Индикатор "Parabolic Stop And Reverse System"
Индикатор "Standard Deviation"
Индикатор "Double Exponential Moving Average"
Индикатор "Triple Exponential Moving Average"
Индикатор "Fractal Adaptive Moving Average"
Индикатор "Adaptive Moving Average"
Индикатор "Variable Index Dynamic Average"