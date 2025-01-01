ДокументацияРазделы
Группа базовых и вспомогательных классов технических индикаторов и таймсерий

Этот раздел содержит детали работы с группой базовых и вспомогательных классов технических индикаторов и таймсерий и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Класс/группа

Описание

CiADX

Индикатор "Average Directional Index"

CiADXWilder

Индикатор "Average Directional Index by Welles Wilder"

CiBands

Индикатор "Bollinger Bands®"

CiEnvelopes

Индикатор "Envelopes"

CiIchimoku

Индикатор "Ichimoku Kinko Hyo"

CiMA

Индикатор "Moving Average"

CiSAR

Индикатор "Parabolic Stop And Reverse System"

CiStdDev

Индикатор "Standard Deviation"

CiDEMA

Индикатор "Double Exponential Moving Average"

CiTEMA

Индикатор "Triple Exponential Moving Average"

CiFrAMA

Индикатор "Fractal Adaptive Moving Average"

CiAMA

Индикатор "Adaptive Moving Average"

CiVIDyA

Индикатор "Variable Index Dynamic Average"