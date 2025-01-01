ДокументацияРазделы
TenkanSen

Получает элемент буфера линии TenkanSen по указанному индексу.

double  TenkanSen(
   int  index      // индекс
   ) const

Параметры

index

[in]  Индекс элемента буфера линии TenkanSen.

Возвращаемое значение

Элемент буфера линии TenkanSen по указанному индексу, либо EMPTY_VALUE если нет корректных данных.