TenkanSen Получает элемент буфера линии TenkanSen по указанному индексу. double TenkanSen( int index // индекс ) const Параметры index [in] Индекс элемента буфера линии TenkanSen. Возвращаемое значение Элемент буфера линии TenkanSen по указанному индексу, либо EMPTY_VALUE если нет корректных данных.