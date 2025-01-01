- Create
- Type
Create
Создает графический объект "Эллипс".
|
bool Create(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор чарта (0 – текущий чарт).
name
[in] Уникальное имя создаваемого объекта.
window
[in] Номер окна чарта (0 – основное окно).
time1
[in] Координата времени первой точки привязки.
price1
[in] Координата цены первой точки привязки.
time2
[in] Координата времени второй точки привязки.
price2
[in] Координата цены второй точки привязки.
time3
[in] Координата времени третей точки привязки.
price3
[in] Координата цены третей точки привязки.
Возвращаемое значение
true – в случае успешного завершения, false – в случае ошибки.