Торговые инструменты на MQL5 (Часть 14): Прокручиваемый текстовый холст с пиксельной точностью, сглаживанием и закругленной полосой прокрутки

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 13) мы разработали ценовую панель на основе холста в MetaQuotes Language 5 (MQL5) с использованием класса CCanvas для интерактивных панелей, визуализирующих графики цен с линейными графиками и эффектами тумана, а также статистику по показателям счета и детали баров с поддержкой фоновых изображений, градиенты, переключение тем оформления, перетаскивание, и изменение размера с помощью обработки событий. В Части 14 мы дополним панель прокручиваемым текстовым холстом с попиксельной точностью и сглаживанием и закругленной полосой прокрутки, чтобы обойти ограничения MQL5. Это усовершенствование включает текстовую панель для руководств по использованию с плавной прокруткой с помощью пользовательских элементов со сглаживанием. Оно включает в себя полосу прокрутки, расширяемую при наведении курсора мыши, с кнопками/ползунком, поддержкой функции колесика, тематическими фонами/непрозрачностью и динамическим переносом линий/раскрашиванием, которые плавно интегрированы для предоставления подробных инструкций пользователя. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у нас будет панель холста в MQL5, теперь включающая в себя подробную и интерактивную текстовую панель руководства, готовую к дальнейшей настройке. Давайте погрузимся в процесс!





Изучение структуры прокручиваемого текстового холста с пиксельной точностью

Эта идеально точная прокручиваемая текстовая структура решает проблемы, связанные с ограничениями MQL5 встроенной функции прокрутки текста, за счет использования пользовательского рендеринга на уровне пикселей со сглаживанием для получения плавных краев, закругленной полосы прокрутки, которая расширяется при наведении курсора для повышения удобства использования, а также интерактивных элементов, таких как кнопки вверх/вниз и перетаскиваемый ползунок для навигации по длинному контенту, включая руководства по использованию. Она поддерживает фоны тем оформления с регулируемой непрозрачностью, динамический перенос линий в соответствии с шириной панели с сохранением цветов заголовков / ссылок и прокрутку колесика мыши в теле текста, чтобы избежать помех при масштабировании графика, обеспечивая точное управление без использования встроенных объектов. Интеграция с дашбордом позволяет оперативно обновлять панель по событиям, поддерживая согласованность графиков/статистики/ и текстовых панелей для создания целостного инструмента мониторинга.

Мы решили не использовать статические объекты в MQL5 для линий и хотим полностью изучить возможности холста. Хорошо то, что с холстом нам на самом деле не нужно беспокоиться о переполнении текста за границы, как это было в предыдущих статьях, в которых мы использовали встроенные объекты; холст автоматически обрезает тексты, помогая нам добиться эффекта прокрутки, как на веб-странице. Кроме того, закругленная динамическая полоса прокрутки была вдохновлена привлекательным оверлеем терминалов MetaQuotes, которое появилось в последних обновлениях. Взгляните на то, чего мы в итоге хотим достичь в результате такого влияния.

Мы расширим набор входных параметров и перечислений для опций текстовой панели, таких как высота / непрозрачность, добавить объект text canvas с логикой создания / уничтожения, определить глобальные переменные для состояний / позиций / размеров / цветов прокрутки, реализовать перенос текста с определением цвета / выделение заголовка жирным шрифтом, нарисовать закругленную полосу прокрутки с эффектами наведения курсора мыши / кнопки / ползунок с помощью дуг / кругов / прямоугольников, обрабатывать события наведения курсора мыши / кликов / перетаскиваний / колесика в текстовой области для обновления прокрутки / всплывающей подсказки / отключения прокрутки и обеспечивать динамическую настройку текстовой панели при переключении тем / сворачивании /изменении размера. Вкратце, вот наглядное представление наших целей.





Реализация средствами MQL5

Для улучшения программы в MQL5 нам потребуется объявить новую текстовую панель холст и добавить некоторые дополнительные входные параметры и глобальные переменные для динамического управления ее отображением.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict CCanvas canvasText; string canvasTextName = "TextCanvas" ; input bool EnableTextPanel = true ; input int TextPanelHeight = 200 ; input double TextBackgroundOpacityPercent = 85.0 ; input double StatsHeaderBgOpacityPercent = 20.0 ; input int StatsHeaderBgRadius = 8 ; uint bg_pixels_text[]; int prev_mouse_state = 0 ; int last_mouse_x = 0 , last_mouse_y = 0 ; int header_height = 27 ; int gap_y = 7 ; int button_size = 25 ; int theme_x_offset = - 75 ; int minimize_x_offset = - 50 ; int close_x_offset = - 25 ; bool panels_minimized = false ; color HeaderColor = C'60,60,60' ; color HeaderHoverColor = clrRed ; color HeaderDragColor = clrMediumBlue ;

Первое, что мы делаем для реализации улучшений, - это объявляем дополнительный объект CCanvas с именем "canvasText" для новой текстовой панели, которая будет обрабатывать прокручиваемое содержимое руководства по использованию. Мы добавляем строковую константу "canvasTextName" со значением "TextCanvas", чтобы однозначно идентифицировать этот холст, как и другие. Далее мы расширяем входные параметры для поддержки текстовой панели: Включим "EnableTextPanel" в качестве логического значения по умолчанию, равного true, для её включения / выключения, "TextPanelHeight" - двести пикселей, чтобы задать её высоту, "TextBackgroundOpacityPercent" - 85,0 для контроля прозрачности фона, "StatsHeaderBgOpacityPercent" - 20,0 для непрозрачности фона заголовка статистики и "StatsHeaderBgRadius" - в значении восемь для закругления углов заголовков статистики. Добавляем новый массив uint "bg_pixels_text" для хранения масштабированных пикселей фона для текстовой панели, обеспечивая согласованность с графиком и статистикой, если используются фоновые изображения.

Далее мы сохраняем и инициализируем глобальные параметры для взаимодействия с мышью. Сюда относится значение "prev_mouse_state" равное нулю, а также значения "last_mouse_x" и "last_mouse_y" равные нулю для отслеживания позиций. Устанавливаем "header_height" в значение двадцать семь, а "gap_y" - в значение семь для показателя интервала по вертикали. Значение параметра "button_size" равно двадцати пяти. Для размещения кнопок относительно правого края заголовка мы используем смещения: "theme_x_offset" равное минус семьдесят пять, "minimize_x_offset" равное минус пятьдесят и "close_x_offset" равное минус двадцать пять. Мы также сохраняем значение "panels_minimized" как false, чтобы начать расширение. Цвета определены: Для состояний заголовка используются следующие значения: "HeaderColor" — средне-серый (medium gray), "HeaderHoverColor" — красный и "HeaderDragColor" — сине-голубой (medium blue). Следующий шаг — добавить текст для отображения на текстовую панель и определить его глобальные переменные управления следующим образом.

string text_usage_text = "

Canvas Dashboard Usage Guide



" "Welcome to the Canvas Dashboard – Your Interactive Tool for Real-Time Market Monitoring in MetaTrader 5!



" "Enhance your trading experience with this dynamic dashboard that visualizes price data, account stats, and interactive controls. Designed for ease of use, it allows customization through dragging, resizing, theme switching, and more, while providing essential market insights at a glance.



" "Key Features:

" "- Price Graph Panel: Displays recent bar closes with a fog gradient fill, background image support, and resize indicators.

" "- Stats Panel: Shows account balance, equity, and current bar OHLC values with customizable backgrounds (single color or gradient).

" "- Header Controls: Drag to move the dashboard; buttons for theme toggle (dark/light), minimize/maximize panels, and close.

" "- Text Panel: Scrollable guide (this panel) with hover-expand scrollbar, up/down buttons, and slider for navigation.

" "- Interactivity: Hover for highlights/tooltips; resize via borders (bottom, right, corner); wheel scroll in text area.

" "- Theme Support: Switch between dark and light modes for better visibility on different chart backgrounds.

" "- Background Options: Enable images with fog overlay; blend modes for transparency.



" "Usage Instructions:

" "1. Move the Dashboard: Click and drag the header (excluding buttons) to reposition on the chart.

" "2. Resize Panels: Hover near the graph's bottom/right edges; click and drag when the icon appears (arrows for direction).

" "3. Toggle Theme: Click the '[' icon in the header to switch between dark and light modes.

" "4. Minimize/Maximize: Click the 'r' or 'o' icon to hide/show panels (header remains visible).

" "5. Navigate Text: Use the scrollbar (hovers to expand with buttons/slider); click up/down or drag slider; wheel scroll in body.

" "6. Close Dashboard: Click the 'X' icon in the header to remove it from the chart.



" "Important Notes:

" "- Risk Disclaimer: This dashboard is for informational purposes only. Always verify data and trade responsibly.

" "- Compatibility Check: Ensure chart settings allow mouse events; test on demo for interactions.

" "- Optimization Tips: Adjust input parameters like graph bars, fonts, colors, and opacity for your setup.

" "- Security Measures: No account modifications; use on trusted platforms.

" "- Legal Notice: No guarantees of accuracy. Consult professionals as needed.



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" "Thank you for choosing our Canvas Dashboard solutions. Use wisely, monitor confidently, and elevate your trading journey! 🚀

" ; int text_scroll_pos = 0 ; int text_max_scroll = 0 ; int text_slider_height = 20 ; bool text_movingStateSlider = false ; int text_mlbDownY_Slider = 0 ; int text_mlbDown_YD_Slider = 0 ; int text_total_height = 0 ; int text_visible_height = 0 ; bool text_scroll_visible = false ; bool text_mouse_in_body = false ; bool prev_text_mouse_in_body = false ; bool text_scroll_up_hovered = false ; bool text_scroll_down_hovered = false ; bool text_scroll_slider_hovered = false ; bool text_scroll_area_hovered = false ; const int TEXT_MAX_LINES = 100 ; int text_adjustedLineHeight = 0 ; int text_scrollbar_full_width = 16 ; int text_scrollbar_thin_width = 2 ; int text_track_width = 16 ; int text_scrollbar_margin = 5 ; int text_button_size = 16 ; color text_leader_color_dark = C'45,45,45' ; color text_leader_color_light = C'200,200,200' ; color text_button_bg_dark = C'60,60,60' ; color text_button_bg_light = C'220,220,220' ; color text_button_bg_hover_dark = C'70,70,70' ; color text_button_bg_hover_light = C'180,180,180' ; color text_arrow_color_dark = C'150,150,150' ; color text_arrow_color_light = C'50,50,50' ; color text_arrow_color_disabled_dark = C'80,80,80' ; color text_arrow_color_disabled_light = C'150,150,150' ; color text_arrow_color_hover_dark = C'100,100,100' ; color text_arrow_color_hover_light = C'0,0,0' ; color text_slider_bg_dark = C'80,80,80' ; color text_slider_bg_light = C'150,150,150' ; color text_slider_bg_hover_dark = C'100,100,100' ; color text_slider_bg_hover_light = C'100,100,100' ; color text_bg_light = clrWhite ; color text_bg_dark = clrBlack ; color text_base_light = clrBlack ; color text_base_dark = clrWhite ;

Здесь мы определяем строку "text_usage_text", содержащую полное содержимое руководства по использованию, которое будет отображаться на текстовой панели, структурированное новыми строками для абзацев, разделами, такими как приветственное сообщение, ключевыми функциями с пунктами маркированного списка для панелей / элементов управления / интерактивности/тем/фона, инструкциями по использованию в виде пронумерованных шагов для перемещения/изменения размера / переключения / навигации / закрытия, важные замечания о рисках / совместимости / оптимизации / безопасности / юридических аспектах, способы связи с помощью электронной почты / Telegram и благодарственное письмо - все это отформатировано таким образом, чтобы обеспечить полное руководство пользователя. Это всего лишь произвольное форматирование текста, которое мы решили использовать в качестве демонстрации. Не стесняйтесь изменять его в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Затем мы инициализируем переменные для управления прокруткой текста: "text_scroll_pos" - в нулевое значение для текущего смещения, "text_max_scroll" - в нулевое значение для максимального размера прокрутки, "text_slider_height" - в значение двадцать для размера ползунка, "text_movingStateSlider" - в значение false для отслеживания при перетаскивании ползунка, "text_mlbDownY_Slider" и "text_mlbDown_YD_Slider" - в нулевое значение для перемещения мыши в позиции на оси y во время взаимодействия с ползунком, значения "text_total_height" и "text_visible_height" в нулевое значение для полного содержимого и доступной для просмотра высоты, значение "text_scroll_visible" в значение false для управления отображением полосы прокрутки, "text_mouse_in_body" и "prev_text_mouse_in_body" в значение false для текущего/предыдущего состояния мыши в текстовом поле, флаги наведения курсора, такие как "text_scroll_up_hovered", в значение false для направления вверх / вниз / ползунка /области, значение константы "TEXT_MAX_LINES" равным сто в качестве ограничения буфера, а "text_adjustedLineHeight" в нулевое значение для межстрочного интервала. Устанавливаем размеры для полосы прокрутки: "text_scrollbar_full_width" - в значение шестнадцать для развернутого состояния, "text_scrollbar_thin_width" - в значение два для свернутого состояния, "text_track_width" - в значение шестнадцать для установки ширины текста, "text_scrollbar_margin" - в значение пять для отступов, "text_button_size" - в значение шестнадцать для кнопок вверх/вниз. Определяем цвета тем оформления: цвет дорожки полосы прокрутки / кнопка bg / нормальная / при наведении курсора, стрелка нормальная / отключена / при наведении курсора для темного / светлого режимов, используя обозначения C'...', а базовый bg / текст - как белый / черный для светлой темы или черный / белый для темной, чтобы обеспечить видимость в разных темах оформления.

Далее обновим холст статистики, добавив закругленные прямоугольники. Сначала определим функцию для достижения этой цели.

void FillRoundedRectangle(CCanvas &cvs, int x, int y, int w, int h, int radius, uint argb_color) { if (radius <= 0 ) { cvs.FillRectangle(x, y, x + w - 1 , y + h - 1 , argb_color); return ; } radius = MathMin (radius, MathMin (w / 2 , h / 2 )); cvs.Arc(x + radius, y + radius, radius, radius, DegreesToRadians( 180 ), DegreesToRadians( 90 ), argb_color); cvs.Arc(x + w - radius - 1 , y + radius, radius, radius, DegreesToRadians( 270 ), DegreesToRadians( 90 ), argb_color); cvs.Arc(x + w - radius - 1 , y + h - radius - 1 , radius, radius, DegreesToRadians( 0 ), DegreesToRadians( 90 ), argb_color); cvs.Arc(x + radius, y + h - radius - 1 , radius, radius, DegreesToRadians( 90 ), DegreesToRadians( 90 ), argb_color); cvs.FillCircle(x + radius, y + radius, radius, argb_color); cvs.FillCircle(x + w - radius - 1 , y + radius, radius, argb_color); cvs.FillCircle(x + w - radius - 1 , y + h - radius - 1 , radius, argb_color); cvs.FillCircle(x + radius, y + h - radius - 1 , radius, argb_color); cvs.FillRectangle(x + radius, y, x + w - radius - 1 , y + h - 1 , argb_color); cvs.FillRectangle(x, y + radius, x + w - 1 , y + h - radius - 1 , argb_color); }

Мы реализуем функцию "FillRoundedRectangle", чтобы нарисовать прямоугольник со скругленными углами на заданном контрольном объекте CCanvas, принимая параметры для положения x/y, ширины w/высоты h, радиуса угла и цвета ARGB. Если радиус равен нулю или меньше, мы просто заполняем стандартный прямоугольник от (x,y) до (x+w-1, y+h-1) методом FillRectangle и досрочно завершаем работу. В противном случае, чтобы избежать переполнения поля, мы ограничиваем радиус минимумом, равным половине ширины или высоты, используя MathMin функцию. Мы рисуем четверти дуги с помощью Arc для каждого угла: верхний левый угол от 180 до 270 градусов, верхний правый угол от 270 до 360, нижний правый угол от 0 до 90, нижний левый угол от 90 до 180. Все значения преобразуются в радианы с помощью вспомогательной функции, такой как "DegreesToRadians". Мы определим эту функцию позднее.

Затем заполняем полные круги в центре каждого угла с помощью FillCircle, чтобы придать форму закругленным областям. Затем заполняем горизонтальную среднюю полосу от левого радиуса до правого минус радиус по всей высоте и вертикальные боковые стороны от верхнего радиуса до нижнего минус радиус по всей ширине с помощью "FillRectangle", чтобы завершить форму без пробелов. Вспомогательная функция преобразования представлена ниже.

double DegreesToRadians( double degrees) { return (( M_PI * degrees) / 180.0 ); }

Мы просто делим умножение 'pi' или M_PI на целевые градусы на 180. Затем мы можем использовать функцию скругления прямоугольников (rounded rectangle) для отображения наших заголовков на панели статистики, обновив эту функцию.

void UpdateStatsOnCanvas() { string headerText = "Account Stats" ; canvasStats.FontSet( "Arial Bold" , StatsHeaderFontSize); int textW = canvasStats.TextWidth(headerText); int textH = canvasStats.TextHeight(headerText); int pad = 5 ; int rectX = (statsWidth - textW) / 2 - pad; int rectY = yPos - pad / 2 ; int rectW = textW + 2 * pad; int rectH = textH + pad; uchar alpha = ( uchar )( 255 * (StatsHeaderBgOpacityPercent / 100.0 )); uint argbHeaderBg = ColorToARGB (GetStatsHeaderBgColor(), alpha); color header_border = is_dark_theme ? clrWhite : clrBlack ; uint argbHeaderBorder = ColorToARGB (header_border, 255 ); FillRoundedRectangle(canvasStats, rectX - 1 , rectY - 1 , rectW + 2 , rectH + 2 , StatsHeaderBgRadius + 1 , argbHeaderBorder); FillRoundedRectangle(canvasStats, rectX, rectY, rectW, rectH, StatsHeaderBgRadius, argbHeaderBg); uint argbHeader = ColorToARGB (headerColor, 255 ); canvasStats. TextOut (statsWidth / 2 , yPos, headerText, argbHeader, TA_CENTER ); }

Для реализации изменений модифицируем функцию "UpdateStatsOnCanvas", чтобы улучшить визуализацию заголовка с закругленным фоном для более «причесанного» вида. Для каждого заголовка, такого как 'Account Stats' или 'Current Bar Stats', мы устанавливаем шрифт Arial Bold в "StatsHeaderFontSize" с помощью FontSet, измеряем ширину и высоту текста, используя TextWidth и TextHeight, определяем отступы в пять пикселей и вычисляем положение / размеры прямоугольника, отцентрованного с помощью отступов: x как (ширина минус ширина текста)/2 минус отступ, y как текущее значение "yPos" минус половина отступа, ширина как текст плюс двойной отступ, высота как текст плюс отступ.

Мы вычисляем альфа-канал из "StatsHeaderBgOpacityPercent" более чем 100,0 раз по 255, преобразуем его в uchar, а цвет фона преобразуем из "GetStatsHeaderBgColor" в ARGB с этим альфа-каналом. Для рамок мы выбираем белый цвет в темной теме или черный в светлой, преобразуем в полную непрозрачность ARGB и вызываем функцию "FillRoundedRectangle" дважды: один раз для внешней рамки с позицией минус один, размером плюс два, радиусом плюс один, используя ARGB для рамки; затем для внутренней рамки с базовой позицией/размером/радиусом и фоном ARGB. Мы преобразуем цвет заголовка в ARGB с параметром 255, рисуем текст по центру с шириной статистики/2 и координатами "yPos" с помощью TextOut и выравнивания по центру, затем увеличиваем "yPos" на тридцать для создания интервала перед следующим разделом. Остальная часть функции остаётся такой, какой мы её определили ранее. После компиляции получаем следующий результат.

Мы видим, что заголовки панели статистики теперь заключены в закругленные прямоугольники. Следующее, что нам надо сделать, - это визуализировать текстовую панель. Мы также создадим для этого функцию, как и для других панелей, но сначала нам нужно будет обернуть текст, чтобы он был динамическим, а также добавить другие вспомогательные функции, которые нам понадобятся позже. Для достижения этого результата мы использовали следующий подход.

color LightenColor( color colorValue, double factor) { int blue = ( int ) MathMin ( 255 , (colorValue & 0xFF ) * factor); int green = ( int ) MathMin ( 255 , ((colorValue >> 8 ) & 0xFF ) * factor); int red = ( int ) MathMin ( 255 , ((colorValue >> 16 ) & 0xFF ) * factor); return ( color )(blue | (green << 8 ) | (red << 16 )); } int TextCalculateSliderHeight() { int scroll_area_height = TextPanelHeight - 2 - 2 * text_button_size; int slider_min_height = 20 ; if (text_total_height <= text_visible_height) return scroll_area_height; double visible_ratio = ( double )text_visible_height / text_total_height; int height = ( int ) MathFloor (scroll_area_height * visible_ratio); return MathMax (slider_min_height, height); } void TextScrollUp() { if (text_adjustedLineHeight > 0 && text_scroll_pos > 0 ) { text_scroll_pos = MathMax ( 0 , text_scroll_pos - text_adjustedLineHeight); UpdateTextOnCanvas(); } } void TextScrollDown() { if (text_adjustedLineHeight > 0 && text_scroll_pos < text_max_scroll) { text_scroll_pos = MathMin (text_max_scroll, text_scroll_pos + text_adjustedLineHeight); UpdateTextOnCanvas(); } } void TextUpdateHoverEffects( int local_x, int local_y) { if (!text_scroll_visible) return ; int scrollbar_x = canvasText.Width() - text_track_width - 1 ; int scrollbar_y = 1 ; int scrollbar_height = TextPanelHeight - 2 ; text_scroll_up_hovered = text_scroll_area_hovered && (local_x >= scrollbar_x && local_x <= scrollbar_x + text_track_width - 1 && local_y >= scrollbar_y && local_y <= scrollbar_y + text_button_size - 1 ); int down_y = scrollbar_y + scrollbar_height - text_button_size; text_scroll_down_hovered = text_scroll_area_hovered && (local_x >= scrollbar_x && local_x <= scrollbar_x + text_track_width - 1 && local_y >= down_y && local_y <= down_y + text_button_size - 1 ); int scroll_area_height = scrollbar_height - 2 * text_button_size; int slider_y = scrollbar_y + text_button_size + ( int )((( double )text_scroll_pos / text_max_scroll) * (scroll_area_height - text_slider_height)); text_scroll_slider_hovered = text_scroll_area_hovered && (local_x >= scrollbar_x && local_x <= scrollbar_x + text_track_width - 1 && local_y >= slider_y && local_y <= slider_y + text_slider_height - 1 ); } color GetLineColor( string lineText) { if ( StringLen (lineText) == 0 || lineText == " " ) return C'25,25,25' ; if ( StringFind (lineText, "mutiiriallan.forex@gmail.com" ) >= 0 ) return C'255,100,100' ; if ( StringFind (lineText, "https://t.me/Forex_Algo_Trader" ) >= 0 ) return C'150,100,200' ; if ( StringFind (lineText, "@ForexAlgo-Trader" ) >= 0 ) return C'100,150,255' ; if ( StringFind (lineText, "http" ) >= 0 || StringFind (lineText, "t.me" ) >= 0 ) return C'100,150,255' ; string start3 = StringSubstr (lineText, 0 , 3 ); if ((start3 == "1. " || start3 == "2. " || start3 == "3. " || start3 == "4. " || start3 == "5. " ) && StringFind (lineText, "Initial Setup Instructions" ) < 0 ) return C'255,200,100' ; return clrWhite ; } bool IsHeading( string lineText) { if ( StringLen (lineText) == 0 ) return false ; if ( StringGetCharacter (lineText, StringLen (lineText) - 1 ) == ':' ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Canvas Dashboard Usage Guide" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Key Features" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Usage Instructions" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Important Notes" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "Contact Methods" ) >= 0 ) return true ; if ( StringFind (lineText, "NB:" ) >= 0 ) return true ; return false ; } void WrapText( const string inputText, const string font, const int fontSize, const int maxWidth, string &wrappedLines[], color &wrappedColors[]) { ArrayResize (wrappedLines, 0 ); ArrayResize (wrappedColors, 0 ); string paragraphs[]; int numParagraphs = StringSplit (inputText, '

' , paragraphs); for ( int p = 0 ; p < numParagraphs; p++) { string para = paragraphs[p]; color paraColor = GetLineColor(para); if ( StringLen (para) == 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = " " ; ArrayResize (wrappedColors, size + 1 ); wrappedColors[size] = C'25,25,25' ; continue ; } string words[]; int numWords = StringSplit (para, ' ' , words); string currentLine = "" ; for ( int w = 0 ; w < numWords; w++) { string testLine = currentLine + ( StringLen (currentLine) > 0 ? " " : "" ) + words[w]; canvasText.FontSet(font, fontSize); int textW = canvasText.TextWidth(testLine); if (textW <= maxWidth) { currentLine = testLine; } else { if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; ArrayResize (wrappedColors, size + 1 ); wrappedColors[size] = paraColor; } currentLine = words[w]; } } if ( StringLen (currentLine) > 0 ) { int size = ArraySize (wrappedLines); ArrayResize (wrappedLines, size + 1 ); wrappedLines[size] = currentLine; ArrayResize (wrappedColors, size + 1 ); wrappedColors[size] = paraColor; } } }

Мы определяем пару вспомогательных функций. Сначала реализуем функцию "LightenColor", которая осветляет цвет, умножая компоненты RGB на коэффициент больше единицы, ограничивая значение до 255 во избежание переполнения текста за границы, для использования в настройках темы оформления, например, для изменения цвета текста в темном режиме. Функция принимает значение цвета "colorValue" и множитель типа double, извлекает синий/зеленый/красный цвета с помощью маски/сдвигов, умножает каждый на множитель, преобразованный в целое число с помощью MathMin 255, и объединяет с помощью битовых сдвигов/ИЛИ, преобразует в цвет.

Далее мы создаём функцию "TextCalculateSliderHeight" для вычисления размера ползунка полосы прокрутки пропорционально соотношению видимого контента к общему объёму, обеспечивая минимальный размер для удобства использования. Она рассчитывает высоту области как "TextPanelHeight" минус рамки минус двойной размер "text_button_size", устанавливает минимальное значение равным двадцати, возвращает полную область, если нет прокрутки, в противном случае общую площадь области умноженную на видимый коэффициент, возвращает максимальное значение из минимального и значение. Затем определяем функцию "TextScrollUp" для прокрутки текста вверх, уменьшая значение "text_scroll_pos" на единицу "text_adjustedLineHeight", если оно положительно и больше нуля, фиксируем его равным нулю, вызываем функцию "UpdateTextOnCanvas" для перерисовки. Аналогично, "TextScrollDown" прокручивает текст вниз, увеличивая "text_scroll_pos" на высоту одной строки, если она меньше, чем "text_max_scroll", значение которой ограничено значением max, обновляем холст.

Функция "TextUpdateHoverEffects" определяет наведение курсора мыши на части полосы прокрутки на основе локальных координат для обеспечения визуальной обратной связи. Если невидима, завершает работу. Вычисляет положение/размеры полосы прокрутки, проверяет "text_scroll_up_hovered", если на область наведен курсор и находится в пределах верхней части кнопки, "text_scroll_down_hovered", если область находится в нижней части, "text_scroll_slider_hovered" для текущего диапазона положения ползунка, все зависит от "text_scroll_area_hovered". Мы реализуем "GetLineColor", чтобы классифицировать цвета строк по содержанию для стилизации: серый - для пустого пространства/пробела, красный - для электронной почты, фиолетовый / синий - для определенных ссылок / каналов /http/t.me, оранжевый - для нумерованных списков, не определенных фраз, белый - по умолчанию. "IsHeading" определяет заголовки: false - если они пустые, true - если заканчиваются двоеточием или соответствуют таким фразам, как руководство/функциональные возможности/инструкции/примечания/контакты/NB. На самом деле, для идентификации здесь мы могли бы использовать символы HTML, такие как format, но для простоты мы добавили те, которые хотим распознать в функции. Есть много идей, так что выбирайте ту, которая вам подходит.

Наконец, "WrapText" разбивает входной параметр на строки с ограниченной шириной и соответствующими цветами. Сбрасывает выходные массивы, разбивает их новой строкой на абзацы, для каждого получает цвет, добавляет пробел/серый, если он пуст. Разбивает абзацы на слова, создает /тестирует строки: если тест соответствует измеренной ширине (установлен шрифт temp), добавляем; в противном случае дополняем текущую строку цветом, начинаем новую. Добавляет последнюю строку, если она есть. С помощью этих вспомогательных функций мы теперь можем отрисовать главный холст, используя следующую логику.

void UpdateTextOnCanvas() { canvasText.Erase( 0 ); int textWidth = canvasText.Width(); int textHeight = TextPanelHeight; color text_bg = is_dark_theme ? text_bg_dark : text_bg_light; uint argb_bg = ColorToARGB (text_bg, ( uchar )( 255 * (TextBackgroundOpacityPercent / 100.0 ))); canvasText.FillRectangle( 0 , 0 , textWidth - 1 , textHeight - 1 , argb_bg); uint argbBorder = ColorToARGB (GetBorderColor(), 255 ); canvasText.Line( 0 , 0 , textWidth - 1 , 0 , argbBorder); canvasText.Line(textWidth - 1 , 0 , textWidth - 1 , textHeight - 1 , argbBorder); canvasText.Line(textWidth - 1 , textHeight - 1 , 0 , textHeight - 1 , argbBorder); canvasText.Line( 0 , textHeight - 1 , 0 , 0 , argbBorder); int padding = 10 ; int textAreaX = 1 + padding; int textAreaY = 1 ; int textAreaWidth = textWidth - 2 - padding * 2 ; int textAreaHeight = textHeight - 2 ; string font = "Arial" ; int fontSize = 16 ; canvasText.FontSet(font, fontSize); int lineHeight = canvasText.TextHeight( "A" ); text_adjustedLineHeight = lineHeight + 3 ; text_visible_height = textAreaHeight; static string wrappedLines[]; static color wrappedColors[]; static bool wrapped = false ; bool need_scroll = false ; int reserved_width = 0 ; if (!wrapped) { WrapText(text_usage_text, font, fontSize, textAreaWidth, wrappedLines, wrappedColors); wrapped = true ; } int numLines = ArraySize (wrappedLines); text_total_height = numLines * text_adjustedLineHeight; need_scroll = text_total_height > text_visible_height; if (need_scroll) { reserved_width = text_track_width; textAreaWidth -= reserved_width; WrapText(text_usage_text, font, fontSize, textAreaWidth, wrappedLines, wrappedColors); numLines = ArraySize (wrappedLines); text_total_height = numLines * text_adjustedLineHeight; } text_max_scroll = MathMax ( 0 , text_total_height - text_visible_height); text_scroll_visible = need_scroll; text_scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin (text_scroll_pos, text_max_scroll)); if (text_scroll_visible) { int scrollbar_y = 1 ; int scrollbar_height = textHeight - 2 ; int scroll_area_height = scrollbar_height - 2 * text_button_size; text_slider_height = TextCalculateSliderHeight(); int scrollbar_x = textWidth - text_track_width - 1 ; color leader_color = is_dark_theme ? text_leader_color_dark : text_leader_color_light; uint argb_leader = ColorToARGB (leader_color, 255 ); canvasText.FillRectangle(scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_x + text_track_width - 1 , scrollbar_y + scrollbar_height - 1 , argb_leader); int slider_y = scrollbar_y + text_button_size + ( int )((( double )text_scroll_pos / text_max_scroll) * (scroll_area_height - text_slider_height)); if (text_scroll_area_hovered) { color button_bg = is_dark_theme ? text_button_bg_dark : text_button_bg_light; color button_bg_hover = is_dark_theme ? text_button_bg_hover_dark : text_button_bg_hover_light; color up_bg = text_scroll_up_hovered ? button_bg_hover : button_bg; uint argb_up_bg = ColorToARGB (up_bg, 255 ); canvasText.FillRectangle(scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_x + text_track_width - 1 , scrollbar_y + text_button_size - 1 , argb_up_bg); color arrow_color = is_dark_theme ? text_arrow_color_dark : text_arrow_color_light; color arrow_color_disabled = is_dark_theme ? text_arrow_color_disabled_dark : text_arrow_color_disabled_light; color arrow_color_hover = is_dark_theme ? text_arrow_color_hover_dark : text_arrow_color_hover_light; color up_arrow = (text_scroll_pos == 0 ) ? arrow_color_disabled : (text_scroll_up_hovered ? arrow_color_hover : arrow_color); uint argb_up_arrow = ColorToARGB (up_arrow, 255 ); canvasText.FontSet( "Webdings" , 22 ); int arrow_x = scrollbar_x + text_track_width / 2 ; int arrow_y = scrollbar_y + (text_button_size / 2 ) - (canvasText.TextHeight( CharToString ( 0x35 )) / 2 ); canvasText. TextOut (arrow_x, arrow_y, CharToString ( 0x35 ), argb_up_arrow, TA_CENTER ); int down_y = scrollbar_y + scrollbar_height - text_button_size; color down_bg = text_scroll_down_hovered ? button_bg_hover : button_bg; uint argb_down_bg = ColorToARGB (down_bg, 255 ); canvasText.FillRectangle(scrollbar_x, down_y, scrollbar_x + text_track_width - 1 , down_y + text_button_size - 1 , argb_down_bg); color down_arrow = (text_scroll_pos >= text_max_scroll) ? arrow_color_disabled : (text_scroll_down_hovered ? arrow_color_hover : arrow_color); uint argb_down_arrow = ColorToARGB (down_arrow, 255 ); int down_arrow_x = scrollbar_x + text_track_width / 2 ; int down_arrow_y = down_y + (text_button_size / 2 ) - (canvasText.TextHeight( CharToString ( 0x36 )) / 2 ); canvasText. TextOut (down_arrow_x, down_arrow_y, CharToString ( 0x36 ), argb_down_arrow, TA_CENTER ); int slider_x = scrollbar_x + text_scrollbar_margin; int slider_w = text_track_width - 2 * text_scrollbar_margin; int cap_radius = slider_w / 2 ; color slider_bg_color = is_dark_theme ? text_slider_bg_dark : text_slider_bg_light; color slider_bg_hover_color = is_dark_theme ? text_slider_bg_hover_dark : text_slider_bg_hover_light; color slider_bg = text_scroll_slider_hovered || text_movingStateSlider ? slider_bg_hover_color : slider_bg_color; uint argb_slider = ColorToARGB (slider_bg, 255 ); canvasText.Arc(slider_x + cap_radius, slider_y + cap_radius, cap_radius, cap_radius, DegreesToRadians( 180 ), DegreesToRadians( 360 ), argb_slider); canvasText.FillCircle(slider_x + cap_radius, slider_y + cap_radius, cap_radius, argb_slider); canvasText.Arc(slider_x + cap_radius, slider_y + text_slider_height - cap_radius, cap_radius, cap_radius, DegreesToRadians( 0 ), DegreesToRadians( 180 ), argb_slider); canvasText.FillCircle(slider_x + cap_radius, slider_y + text_slider_height - cap_radius, cap_radius, argb_slider); canvasText.FillRectangle(slider_x, slider_y + cap_radius, slider_x + slider_w, slider_y + text_slider_height - cap_radius, argb_slider); } else { int thin_w = text_scrollbar_thin_width; int thin_x = scrollbar_x + (text_track_width - thin_w) / 2 ; int cap_radius = thin_w / 2 ; color slider_bg_color = is_dark_theme ? text_slider_bg_dark : text_slider_bg_light; uint argb_slider = ColorToARGB (slider_bg_color, 255 ); canvasText.Arc(thin_x + cap_radius, slider_y + cap_radius, cap_radius, cap_radius, DegreesToRadians( 180 ), DegreesToRadians( 360 ), argb_slider); canvasText.FillCircle(thin_x + cap_radius, slider_y + cap_radius, cap_radius, argb_slider); canvasText.Arc(thin_x + cap_radius, slider_y + text_slider_height - cap_radius, cap_radius, cap_radius, DegreesToRadians( 0 ), DegreesToRadians( 180 ), argb_slider); canvasText.FillCircle(thin_x + cap_radius, slider_y + text_slider_height - cap_radius, cap_radius, argb_slider); canvasText.FillRectangle(thin_x, slider_y + cap_radius, thin_x + thin_w, slider_y + text_slider_height - cap_radius, argb_slider); } } color text_base = is_dark_theme ? text_base_dark : text_base_light; for ( int line = 0 ; line < numLines; line++) { string lineText = wrappedLines[line]; if ( StringLen (lineText) == 0 ) continue ; color lineColor = wrappedColors[line]; if (is_dark_theme) lineColor = (lineColor == clrWhite ) ? clrWhite : LightenColor(lineColor, 1.5 ); else lineColor = (lineColor == clrWhite ) ? clrBlack : DarkenColor(lineColor, 0.7 ); int line_y = textAreaY + line * text_adjustedLineHeight - text_scroll_pos; if (line_y + text_adjustedLineHeight < 0 || line_y > textAreaHeight) continue ; if (IsHeading(lineText)) { canvasText.FontSet( "Arial Bold" , fontSize); lineColor = clrDodgerBlue ; } else canvasText.FontSet(font, fontSize); uint argbText = ColorToARGB (lineColor, 255 ); canvasText. TextOut (textAreaX, line_y, lineText, argbText, TA_LEFT ); } canvasText.Update(); }

Здесь мы реализуем функцию "UpdateTextOnCanvas" для отображения прокручиваемого текстового содержимого в объекте "canvasText", обрабатывая фон, рамки, динамический перенос строк, тематический текст с настройками цвета и пользовательскую полосу прокрутки с эффектами при наведении курсора для навигации. Выполняем очистку холста методом Erase, установленным на значение «ноль», получаем текущую ширину/высоту, определяем тематический цвет фона (темный или светлый), преобразуем в ARGB с прозрачностью, равной "TextBackgroundOpacityPercent" (100,0 × 255, преобразованной в uchar), и заполняем прямоугольник от (0,0) до ширина/высота минус один, используя метод FillRectangle. Преобразуем цвет рамки из функции "GetBorderColor" в ARGB с значением 255 и рисуем верхнюю/правую/нижнюю/левую линии с помощью функции Line.

Устанавливаем отступ в десять, вычисляем площадь текста как x один плюс отступ, y один, ширину как общую минус рамки минус двойное отступление, высоту минус рамки. Установим шрифт Arial на шестнадцать с помощью FontSet, получаем высоту строки от символа A с помощью TextHeight, отрегулируем "text_adjustedLineHeight", добавив три для интервала. Устанавливаем "text_visible_height" для высоты области. Если текст не переносится (статическое значение "wrapped" равно false), вызываем функцию "WrapText" с текстом, шрифтом/размером/шириной области для заполнения статических значений "wrappedLines" и "wrappedColors", а затем устанавливаем значение "wrapped" равным true. Получаем количество строк из размера массива, вычисляем "text_total_height" как количество строк, умноженное на скорректированную высоту. Проверяем, требуется ли прокрутка, если общее пространство превышает видимое; если да, установите значение параметра "reserved_width" равным "text_track_width", уменьшаем ширину области, переносим текст, обновляем количество строк/общую высоту.

Рассчитываем "text_max_scroll" как максимальное значение, равное нулю, или общее значение минус видимая область, устанавливаем "text_scroll_visible" равным need_scroll, и ограничиваем значение "text_scroll_pos" в диапазоне от нуля до максимума. если полоса прокрутки отображается, вычисляем её параметры: y — единица, высота — текст минус рамки, высота области минус двойное значение "text_button_size", "text_slider_height" из "TextCalculateSliderHeight", x — ширина минус дорожка минус единица. Получаем тематический цвет дорожки полосы прокрутки, преобразуем его в ARGB и заполняем прямоугольник цветом дорожки. Вычислите значение ползунка по оси y на основе отношения положения к значению (площадь минус ползунок). Если "text_scroll_area_hovered", получаем тематический фон кнопки/при наведении курсора, определяем верхний фон; если "text_scroll_up_hovered", преобразовываем в ARGB, заполняем прямоугольник кнопки. Получаем цвета стрелок: обычные/отключенные/при наведении курсора, определяем цвет стрелки вверх (отключенная, если позиция равна нулю, иначе — при наведении курсора/обычный режим), преобразовываем, устанавливаем шрифт Webdings в значение двадцать два, вычисляем координаты стрелки по осям x/y с выравниванием по центру, рисуем стрелку вверх '0x35' с помощью TextOut с выравниванием по центру. Аналогично, для кнопки "вниз" в нижней части оси y, фон/ наведение курсора, заливка, цвет стрелки вниз отключен, если положение находится в максимальном значении, в противном случае при наведении курсора / обычный режим, нарисуем '0x36' по центру.

Для ползунка вычисляем x как x плюс margin, w как track минус double margin, ограничиваем радиус половиной w, получаем в теме фона/эффект наведения слайдера, определяем фон при наведении курсора или движении, преобразуем в ARGB. Нарисуем/зальем верхнюю/нижнюю дуги/окружности с помощью функции "Arc"/FillCircle, используя радианы из "DegreesToRadians", зальем средний прямоугольник. В противном случае, если курсор не наведен, нарисуем тонкий ползунок в центре x с небольшой шириной, радиусом закругления в половину, тематическим фоном ARGB, нарисуем /заполним верхнюю/нижнюю дуги / круги, заполним тонкую среднюю часть.

Получаем базовый цвет темы, проходим циклом по "wrappedLines": пропускаем пустые ячейки, получаем/корректируем цвет (если белый/черный, оставляем, иначе осветляем на 1,5 в темном цвете или затемняем на 0,7 в светлом), вычисляем значение y линии как площадь y плюс длина линии, умноженная на скорректированное значение, минус "text_scroll_pos", пропускаем, если линия выходит за пределы видимости (отрицательное значение или выходит за пределы области). Если задан "IsHeading", установим полужирный шрифт и яркий оттенок лазурного цвета (dodger blue); в противном случае — обычный шрифт. Преобразуем в ARGB, нарисуем с выравниванием по левому краю в области x и линии y. Наконец, для отображения текста обновляем холст с помощью Update. Вызываем функцию при инициализации после определения области холста следующим образом.

int OnInit () { if (EnableTextPanel) { int textY = currentCanvasY + header_height + gap_y + currentHeight + PanelGap; if (!canvasText.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasTextName, currentCanvasX, textY, header_width, TextPanelHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create Text Canvas" ); } textCreated = true ; } if (EnableTextPanel) UpdateTextOnCanvas(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if (textCreated) canvasText.Destroy(); ChartRedraw (); } void OnTick () { static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (currentBarTime > lastBarTime) { UpdateGraphOnCanvas(); if (EnableStatsPanel) UpdateStatsOnCanvas(); if (EnableTextPanel) UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); lastBarTime = currentBarTime; } }

Сначала изменяем обработчик OnInit, чтобы включить создание текстовой панели, если значение параметра "EnableTextPanel" равно true. Следуя логике других панелей, мы вычисляем ее положение по y как "currentCanvasY" плюс "header_height", "gap_y", "currentHeight" и "PanelGap", затем создаем графическую метку с CreateBitmapLabel в нулевом подокне, имя "canvasTextName", положение, ширину заголовка, "TextPanelHeight" и COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE, выводим сообщение об ошибке в случае сбоя, устанавливаем для "textCreated" значение true в случае успеха. Вызываем "UpdateTextOnCanvas", если включена, для первоначального отображения текста. Включаем события прокрутки колесика мыши с помощью ChartSetInteger, используя CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL в значении true, которая понадобится для идентификации перемещения графика при динамической прокрутке, перерисовки с помощью ChartRedraw и возврата INIT_SUCCEEDED.

Затем обновляем обработчик "OnDeinit", чтобы условно уничтожить текстовый холст, если значение "textCreated" равно true, используя "canvasText.Destroy", а затем перерисовываем. Настраиваем обработчик OnTick таким образом, чтобы он включал обновления текстовой панели на новых барах. Используя статическое значение "lastBarTime", равное нулю, получаем время текущего бара с помощью iTime, если оно больше, вызываем "UpdateGraphOnCanvas", опциональную "UpdateStatsOnCanvas" если "EnableStatsPanel", "UpdateTextOnCanvas" если "EnableTextPanel", перерисовываем, обновляем время последнего бара. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что текстовая панель теперь отрисована. Сейчас нам нужно обновить обработчик событий графика, чтобы он обрабатывал события графика для прокрутки текста, который мы отрисовали. Для достижения этого результата мы использовали следующую логику. Мы привели только те изменения, которые понадобились для получения итогового результата, и исключили другую логику, реализованную нами в предыдущих версиях.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (EnableTextPanel) UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (EnableTextPanel && !panels_minimized) { int text_canvas_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XDISTANCE ); int text_canvas_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE ); int text_canvas_w = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XSIZE ); int text_canvas_h = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YSIZE ); bool is_over_text = (mouse_x >= text_canvas_x && mouse_x <= text_canvas_x + text_canvas_w && mouse_y >= text_canvas_y && mouse_y <= text_canvas_y + text_canvas_h); bool prev_scroll_hovered = text_scroll_area_hovered; text_scroll_area_hovered = false ; if (is_over_text) { int local_x = mouse_x - text_canvas_x; int local_y = mouse_y - text_canvas_y; if (local_x >= text_canvas_w - text_track_width - 1 ) { text_scroll_area_hovered = true ; } bool prev_up = text_scroll_up_hovered; bool prev_down = text_scroll_down_hovered; bool prev_slider = text_scroll_slider_hovered; TextUpdateHoverEffects(local_x, local_y); if (prev_scroll_hovered != text_scroll_area_hovered || prev_up != text_scroll_up_hovered || prev_down != text_scroll_down_hovered || prev_slider != text_scroll_slider_hovered) { UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } text_mouse_in_body = (local_x < text_canvas_w - text_track_width - 1 ); } else { bool need_redraw = prev_scroll_hovered || text_scroll_up_hovered || text_scroll_down_hovered || text_scroll_slider_hovered; if (need_redraw) { text_scroll_area_hovered = false ; text_scroll_up_hovered = false ; text_scroll_down_hovered = false ; text_scroll_slider_hovered = false ; UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } text_mouse_in_body = false ; } if (text_mouse_in_body != prev_text_mouse_in_body) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , !text_mouse_in_body); prev_text_mouse_in_body = text_mouse_in_body; } } if (mouse_state == 1 && prev_mouse_state == 0 ) { if (EnableTextPanel && !panels_minimized && text_scroll_visible && text_scroll_area_hovered) { int text_canvas_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XDISTANCE ); int text_canvas_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE ); int local_x = mouse_x - text_canvas_x; int local_y = mouse_y - text_canvas_y; int scrollbar_x = canvasText.Width() - text_track_width - 1 ; int scrollbar_y = 1 ; int scrollbar_height = TextPanelHeight - 2 ; int scroll_area_y = scrollbar_y + text_button_size; int scroll_area_height = scrollbar_height - 2 * text_button_size; int slider_y = scroll_area_y + ( int )((( double )text_scroll_pos / text_max_scroll) * (scroll_area_height - text_slider_height)); if (local_x >= scrollbar_x && local_x <= scrollbar_x + text_track_width - 1 ) { if (local_y >= scrollbar_y && local_y <= scrollbar_y + text_button_size - 1 ) { TextScrollUp(); } else if (local_y >= scrollbar_y + scrollbar_height - text_button_size && local_y <= scrollbar_y + scrollbar_height - 1 ) { TextScrollDown(); } else if (local_y >= scroll_area_y && local_y <= scroll_area_y + scroll_area_height - 1 ) { if (local_y >= slider_y && local_y <= slider_y + text_slider_height - 1 ) { text_movingStateSlider = true ; text_mlbDownY_Slider = local_y; text_mlbDown_YD_Slider = slider_y; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); } else { int new_slider_y = local_y - text_slider_height / 2 ; new_slider_y = MathMax (scroll_area_y, MathMin (new_slider_y, scroll_area_y + scroll_area_height - text_slider_height)); double ratio = ( double )(new_slider_y - scroll_area_y) / (scroll_area_height - text_slider_height); text_scroll_pos = ( int ) MathRound (ratio * text_max_scroll); } UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } } } } else if (text_movingStateSlider && mouse_state == 1 ) { int text_canvas_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE ); int local_y = mouse_y - text_canvas_y; int delta_y = local_y - text_mlbDownY_Slider; int new_slider_y = text_mlbDown_YD_Slider + delta_y; int scrollbar_y = 1 ; int scrollbar_height = TextPanelHeight - 2 ; int slider_min_y = scrollbar_y + text_button_size; int slider_max_y = scrollbar_y + scrollbar_height - text_button_size - text_slider_height; new_slider_y = MathMax (slider_min_y, MathMin (new_slider_y, slider_max_y)); double scroll_ratio = ( double )(new_slider_y - slider_min_y) / (slider_max_y - slider_min_y); int new_scroll_pos = ( int ) MathRound (scroll_ratio * text_max_scroll); if (new_scroll_pos != text_scroll_pos) { text_scroll_pos = new_scroll_pos; UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } } else if (mouse_state == 0 && prev_mouse_state == 1 ) { if (text_movingStateSlider) { text_movingStateSlider = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } } last_mouse_x = mouse_x; last_mouse_y = mouse_y; prev_mouse_state = mouse_state; } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { int flg_keys = ( int )(lparam >> 32 ); int mx = ( int )( short )lparam; int my = ( int )( short )(lparam >> 16 ); int delta = ( int )dparam; if (EnableTextPanel && !panels_minimized && text_scroll_visible) { int text_canvas_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XDISTANCE ); int text_canvas_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE ); int text_canvas_w = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XSIZE ); int text_canvas_h = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YSIZE ); bool is_over_text_body = (mx >= text_canvas_x && mx <= text_canvas_x + text_canvas_w - text_track_width && my >= text_canvas_y && my <= text_canvas_y + text_canvas_h); if (is_over_text_body) { int scroll_step = 20 ; text_scroll_pos += (delta > 0 ? -scroll_step : scroll_step); text_scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin (text_scroll_pos, text_max_scroll)); UpdateTextOnCanvas(); int current_scale = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ); int adjust = (delta > 0 ? 1 : - 1 ); int revert_scale = current_scale + adjust; revert_scale = MathMax ( 0 , MathMin ( 5 , revert_scale)); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SCALE , revert_scale); ChartRedraw (); } } } }

Здесь мы модифицируем обработчик OnChartEvent, чтобы включить интерактивность текстовой панели, расширяя обработку перемещений мыши, если значение "EnableTextPanel" равно true, а не "panels_minimized". Мы извлекаем положение/ширину/высоту текстового холста с помощью ObjectGetInteger для OBJPROP_XDISTANCE/"OBJPROP_YDISTANCE"/"OBJPROP_XSIZE"/"OBJPROP_YSIZE", проверяем, находится ли мышь над всей текстовой областью, сохраняем предыдущее значение "text_scroll_area_hovered" и сбрасываем его в значение false. Если над ней, вычисляем локальные координаты x/ y от положения мыши минус положение холста, если локальная координата x в диапазоне полосы прокрутки (ширина минус "text_track_width" минус единица до конца), установим значение области наведения курсора как true.

Сохраняем предыдущие перемещения вверх / вниз / наведения ползунка, вызываем "TextUpdateHoverEffects" с локальными координатами, чтобы обновить их, если какое-либо наведение или область изменились по сравнению с предыдущими, вызываем "UpdateTextOnCanvas" и перерисовываем. Устанавливаем параметр "text_mouse_in_body" в значение true, если локальная точка x находится слева от полосы прокрутки. В противном случае, если курсор не находится над текстом, но предыдущие наведения указывают на необходимость перерисовки, сбрасываем значения параметров область/верх/низ/наведения ползунка на false, обновляем текст/выполняем перерисовку. Если значение параметра "text_mouse_in_body" изменилось по сравнению с "prev_text_mouse_in_body", переключаем прокрутку графика мышью с помощью ChartSetInteger "CHART_MOUSE_SCROLL" в значение false в теле окна (выход true), чтобы разрешить прокрутку колесиком мыши без масштабирования графика, обновляем предыдущий результат.

При нажатии кнопки мыши (состояние один, предыдущее — ноль), если наведен курсор на текст/прокрутку/область, получаем локальные координаты x/y/полосы прокрутки x/y/высоты/области y/высоты/ползунка y, как и раньше; если локальный x находится в полосе прокрутки: если локальная координата y попадает в область верхней кнопки — вызываем TextScrollUp() , если в область нижней — TextScrollDown(), иначе, если в области: если у ползунка "text_movingStateSlider" установлена в значение true, сохраняем "text_mlbDownY_Slider" как локальную координату y, "text_mlbDown_YD_Slider" как ползунок y, отключаем прокрутку. В противном случае вычисляем новый ползунок y как локальную координату y минус половина "text_slider_height" ограниченную областью y до области y плюс высота минус "text_slider_height"; соотношение как (новая минус область y) деленное на (высота минус "text_slider_height"), устанавливаем "text_scroll_pos" равной округленному соотношению, умноженному на "text_max_scroll". Затем обновляем текст/перерисовываем.

Если "text_movingStateSlider" имеет значение true и состояние равно единице (удерживается), получаем локальную координату по оси y от мыши минус текст по y, дельта как локальная координата минус "text_mlbDownY_Slider", новая координата ползунка по оси y, как "text_mlbDown_YD_Slider" плюс дельта, ограничиваем значение ползунка минимальным значением по оси y (y плюс "text_button_size") до максимального значения по оси y (y плюс высота минус "text_button_size" минус "text_slider_height"), соотношение как (новое значение минус минимальное) деленное на (максимальное значение минус минимальное), новое положение как округленное соотношение, умноженное на "text_max_scroll", если отличается от текущего значения, обновляем "text_scroll_pos", текст, выполняем перерисовку.

При не нажатой кнопке мыши (состояние ноль, предыдущее), если для параметра "text_movingStateSlider" установлено значение false, включаем прокрутку на значение true, обновляем текст и выполняем перерисовку. В событие изменения графика добавляем необязательный вызов функции "UpdateTextOnCanvas", если "EnableTextPanel" имеет значение true, перед перерисовкой. Для события прокрутки колесика мыши преобразуем "flg_keys" из "lparam" со сдвигом 32, mx из short "lparam", my из short "lparam" со сдвигом 16, delta из "dparam" как целые числа. Если текст/прокрутка видимы, получаем свойства текста, проверяем, не выходит ли он за пределы тела (mx/my по оси x до x плюс ширина минус "text_track_width", по оси y до y плюс высота), если да, то шаг "text_scroll_pos" в двадцать отрицательных/положительных значений при delta >0/<0, ограничиваем ноль значением "text_max_scroll", обновляем текст, получаем текущий масштаб графика с помощью ChartGetInteger "CHART_SCALE", отрегулируем +1/-1 при delta >0/<0 с ограничением 0-5, установим обратно с помощью "ChartSetInteger", чтобы отменить масштабирование, перерисовываем. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что мы улучшили панель на основе холста путем добавления текстовой панели со всеми выполненными взаимодействиями, тем самым достигнув наших целей. Теперь остаётся проверить работоспособность системы, что и рассматривается в следующем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже приведена итоговая визуализация в формате Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение

В заключение, мы улучшили ценовую панель на основе холста в MQL5, реализовав прокручиваемый текстовый холст с пиксельной точностью для руководств по использованию, обойдя ограничения нативного интерфейса с помощью сглаживания для плавной отрисовки. Также, мы реализовали закругленную пользовательскую полосу прокрутки, которая расширяется при наведении курсора, с кнопками и ползунком для навигации, элементами, отражающими тему оформления, динамическим переносом текста с настройкой цвета и поддержкой функций колесика/кликов/перетаскивания мыши для бесшовного взаимодействия. Система интегрирует текстовую панель с существующими графиками / статистикой, поддерживая функции перетаскивания / изменения размера / оформления / сворачивания и обеспечивает эффективное обновление на основе событий для получения комплексного инструмента мониторинга. Благодаря этому усовершенствованию прокручиваемого текстового холста с пиксельной точностью вы можете предоставлять подробные инструкции для пользователей в пределах дашборда, что позволит далее оптимизировать вашу торговую деятельность. Удачной торговли!