Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 27): Выявление и визуализация гармонического паттерна "Краб" на основе Price Action

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 26) мы создали систему усреднения на основе пин-баров в MetaQuotes Language 5 (MQL5). В ней используются свечные паттерны пин-баров для открытия сделок и управления несколькими позициями с помощью стратегии усреднения, она дополнена динамическим дашбордом для мониторинга в реальном времени. В Части 27 мы создадим систему паттерна "Краб", которая определяет бычьи и медвежьи гармонические паттерны "Краб" с использованием точек разворота и уровней Фибоначчи, автоматизируя сделки с точными уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита. Она дополнена визуальными графическими объектами, такими как треугольники и линии тренда, для четкого отображения паттернов. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет тщательно продуманная стратегия в MQL5 для торговли на основе гармонических паттернов, готовая к настройке. Перейдём к реализации!





Изучение структуры гармонического паттерна "Краб"

Паттерн "Краб" — это гармоническая торговая формация, определяемая пятью ключевыми точками колебания — X, A, B, C и D - и существующая в двух формах: бычий паттерн и медвежий паттерн. При бычьем "Крабе" структура образует последовательность "минимум-максимум-минимум-максимум-минимум", где точка X - свинг-лоу, точка A - свинг-хай, точка B - свинг-лоу (коррекция 0,618 от XA), точка C - свинг-хай (продление от 0,382 до 0,886 от AB) и точка D - свинг-лоу (расширение 1,618 от XA, расположена ниже X). Напротив, медвежий "Краб" формирует последовательность "максимум-минимум-максимум-минимум-максимум", где точка X является свинг-хай, точка A — свинг-лоу, точка B — свинг-хай, точка C — свинг-лоу, а точка D — свинг-хай (расширение 1,618 от XA и располагается выше X). Ниже представлены визуализированные типы паттернов.

Бычий гармонический паттерн "Краб":

Медвежий гармонический паттерн "Краб":

Для выявления паттернов ниже представлен наш структурированный подход:

Определение отезка XA: Первоначальное импульсное движение из точки X в точку A закладывает основу паттерна, определяя направление (вниз для бычьего тренда, вверх для медвежьего) и служа контрольной отметкой для вычислений Фибоначчи.

Первоначальное импульсное движение из точки X в точку A закладывает основу паттерна, определяя направление (вниз для бычьего тренда, вверх для медвежьего) и служа контрольной отметкой для вычислений Фибоначчи. Создание отрезка "AB": Точка B должна откатиться примерно на 0,618 длины отрезка XA, подтверждая коррекцию без слишком резкого разворота относительно первоначального движения.

Точка B должна откатиться примерно на 0,618 длины отрезка XA, подтверждая коррекцию без слишком резкого разворота относительно первоначального движения. Анализ отрезка "BC": Этот отрезок должен находиться в диапазоне от 0,382 до 0,886 длины AB, создавая резкое контрдвижение, которое подготавливает финальное расширение.

Этот отрезок должен находиться в диапазоне от 0,382 до 0,886 длины AB, создавая резкое контрдвижение, которое подготавливает финальное расширение. Настройка отрезка "CD": Заключительный отрезок должен продолжаться на 1,618 длины отрезка XA, отмечая потенциальную зону разворота в точке D, где паттерн завершается и генерируется торговый сигнал.

Применяя эти геометрические критерии и критерии, основанные на Фибоначчи, наша торговая система будет систематически выявлять достоверные паттерны "Краб" в ценовых данных. После идентификации система будет визуализировать формацию на графике с помощью треугольников, линий тренда, меток для точек X, A, B, C и D, а также пунктирных линий для уровней входа и тейк-профита. Этот сетап позволит автоматизировать открытие сделок в точке D с рассчитанным стоп-лоссом и многоуровневыми тейк-профитами, используя высокую вероятность разворота паттерна для эффективного входа на рынок. Приступим к реализации!





Реализация средствами MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку «Индикаторы» (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования нам нужно будет объявить некоторые глобальные переменные, которые будем использовать во всей программе.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on Crab Strategy" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; input int PivotLeft = 5 ; input int PivotRight = 5 ; input double Tolerance = 0.10 ; input double LotSize = 0.01 ; input bool AllowTrading = true ; struct Pivot { datetime time; double price; bool isHigh; }; Pivot pivots[]; int g_patternFormationBar = - 1 ; datetime g_lockedPatternX = 0 ;

Начнем реализацию паттерна "Краб", подключая библиотеку "<Trade\Trade.mqh>" и создавая экземпляр объекта CTrade "obj_Trade" для упрощения управления ордерами, например, отправки запросов на покупку и продажу. Затем перейдём к определению пяти входных параметров для обеспечения пользовательской настройки: Значения параметров "PivotLeft" и "PivotRight" равны 5 барам каждый, чтобы указать период ретроспективного анализа для определения свинг-пивотов, "Tolerance" равно 0,10 для допустимого отклонения от уровней Фибоначчи, "LotSize" равно 0,01 для объема торговли, а значение "AllowTrading" равное true, чтобы включить автоматическое открытие.

Далее определим структуру "Pivot" с параметрами "time" (datetime), "price" (double) и "isHigh" (bool) для хранения точек разворота, объявим "pivots" как массив "Pivot" и инициализируем глобальные переменные "g_patternFormationBar" значением -1 для отслеживания баров формирования паттернов и "g_lockedPatternX" значением 0 для сохранения времени пивота X, для подтверждения. Это закладывает основу для идентификации паттернов. Для визуализации можно использовать функции для рисования линий, меток и треугольников.

void DrawTriangle( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, datetime t3, double p3, color cl, int width, bool fill, bool back) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TRIANGLE , 0 , t1, p1, t2, p2, t3, p3)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FILL , fill); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , back); } } void DrawTrendLine( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color cl, int width, int style) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p1, t2, p2)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); } } void DrawDottedLine( string name, datetime t1, double p, datetime t2, color lineColor) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p, t2, p)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } } void DrawTextEx( string name, string text, datetime t, double p, color cl, int fontsize, bool isHigh) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TEXT , 0 , t, p)) { ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontsize); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); if (isHigh) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); } ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); } }

Здесь мы реализуем функции визуализации для программы, позволяющие рисовать графические объекты, представляющие гармонический паттерн "Краб" и его торговые уровни. Сначала мы создадим функцию "DrawTriangle", которая использует ObjectCreate для рисования заполненного треугольника (OBJ_TRIANGLE) с тремя точками, заданными временем ("t1", "t2", "t3") и ценами ("p1", "p2", "p3"). Установим OBJPROP_COLOR в указанный цвет, "OBJPROP_STYLE" в значение "STYLE_SOLID", "OBJPROP_WIDTH" в заданную ширину, "OBJPROP_FILL" для включения или выключения заливки и "OBJPROP_BACK" для установки положения фона или переднего плана с помощью ObjectSetInteger функции.

Затем перейдём к реализации функции "DrawTrendLine", которая создает линию тренда ("OBJ_TREND") между двумя точками с помощью функции "ObjectCreate". Затем настраиваем параметры "OBJPROP_COLOR", "OBJPROP_STYLE" (сплошная, пунктирная и т. д.) и OBJPROP_WIDTH с помощью функции "ObjectSetInteger" для настраиваемого внешнего вида линии. Далее разработаем функцию "DrawDottedLine", которая рисует горизонтальную пунктирную линию (OBJ_TREND) по заданной цене от "t1" до "t2" и строится по тому же принципу. Наконец, реализуем функцию "DrawTextEx", которая создает текстовую метку (OBJ_TEXT) в координатах ("t", "p") с помощью функции создания объекта и использует тот же формат, что и предыдущие функции, обеспечивая четкое визуальное представление паттерна "Краб" и торговых уровней на графике. Теперь можно перейти к обработчику OnTick и попытаться найти пивоты, которые мы сможем использовать позже для идентификации паттернов. Вот логика, которую мы используем для достижения этой цели.

void OnTick () { static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if (currentBarTime == lastBarTime) return ; lastBarTime = currentBarTime; ArrayResize (pivots, 0 ); int barsCount = Bars ( _Symbol , _Period ); int start = PivotLeft; int end = barsCount - PivotRight; for ( int i = end - 1 ; i >= start; i--) { bool isPivotHigh = true ; bool isPivotLow = true ; double currentHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , i); double currentLow = iLow ( _Symbol , _Period , i); for ( int j = i - PivotLeft; j <= i + PivotRight; j++) { if (j < 0 || j >= barsCount) continue ; if (j == i) continue ; if ( iHigh ( _Symbol , _Period , j) > currentHigh) isPivotHigh = false ; if ( iLow ( _Symbol , _Period , j) < currentLow) isPivotLow = false ; } if (isPivotHigh || isPivotLow) { Pivot p; p.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); p.price = isPivotHigh ? currentHigh : currentLow; p.isHigh = isPivotHigh; int size = ArraySize (pivots); ArrayResize (pivots, size + 1 ); pivots[size] = p; } } }

Приступим к реализации начальной логики обработчика OnTick для нашей программы, чтобы обнаруживать точки пивот свингов, формируя основу для идентификации гармонических паттернов "Краб". Сначала проверим наличие нового бара, сравнивая "lastBarTime" (статическое значение, инициализированное нулем) с "currentBarTime" из iTime со сдвигом 1, чтобы избежать использования текущего неполного бара для текущего инструмента и периода. Выходим из функции, если новый бар не появился и обновляем "lastBarTime", если обнаружен новый бар. Затем очистим массив "pivots" с помощью ArrayResize для обеспечения нового анализа. Далее получаем общее количество баров с помощью Bars, установим диапазон определения пивотов от "start" (равный "PivotLeft") до "end" (общее количество баров минус "PivotRight") и перебираем бары от "end - 1" до "start".

Для каждого бара предположим, что это свинг-хай ("isPivotHigh" true) и свинг-лоу ("isPivotLow" true), получаем его максимальную и минимальную цены с помощью iHigh и "iLow", а затем проверим окружающие бары в пределах "PivotLeft" и "PivotRight" с помощью "iHigh" и iLow для аннулирования пивота, если у какого-либо соседнего бара более высокий максимум или более низкий минимум. Наконец, если бар остается допустимым пивотом (максимумом или минимумом), создадим структуру "Pivot", установим для нее "time" с помощью параметра "iTime", "price" на максимум или минимум на основе параметра "isPivotHigh" и флага "isHigh". Затем добавим ее в массив "pivots" с помощью "ArrayResize" и сохраним. При выводе массива на экран получим следующий результат.

С помощью этих данных мы можем выделить точки разворота, и если у нас будет достаточно пивотов, сможем проанализировать и обнаружить паттерны. Вот логика, которую мы реализуем для достижения этой цели.

int pivotCount = ArraySize (pivots); if (pivotCount < 5 ) { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; return ; } Pivot X = pivots[pivotCount - 5 ]; Pivot A = pivots[pivotCount - 4 ]; Pivot B = pivots[pivotCount - 3 ]; Pivot C = pivots[pivotCount - 2 ]; Pivot D = pivots[pivotCount - 1 ]; bool patternFound = false ; if (X.isHigh && !A.isHigh && B.isHigh && !C.isHigh && D.isHigh) { double diff = X.price - A.price; if (diff > 0 ) { double idealB = A.price + 0.618 * diff; if ( MathAbs (B.price - idealB) <= Tolerance * diff) { double AB = B.price - A.price; double BC = B.price - C.price; if (BC >= 0.382 * AB && BC <= 0.886 * AB) { double extension = D.price - A.price; if ( MathAbs (extension - 1.618 * diff) <= Tolerance * diff && D.price > X.price) { patternFound = true ; } } } } } if (!X.isHigh && A.isHigh && !B.isHigh && C.isHigh && !D.isHigh) { double diff = A.price - X.price; if (diff > 0 ) { double idealB = A.price - 0.618 * diff; if ( MathAbs (B.price - idealB) <= Tolerance * diff) { double AB = A.price - B.price; double BC = C.price - B.price; if (BC >= 0.382 * AB && BC <= 0.886 * AB) { double extension = A.price - D.price; if ( MathAbs (extension - 1.618 * diff) <= Tolerance * diff && D.price < X.price) { patternFound = true ; } } } } }

Для определения паттернов мы используем критерии, основанные на методе Фибоначчи. Сначала получим общее количество пивотов с помощью "arraySize(pivots)" и сохраним его в "pivotCount", выйдем с помощью "g_patternFormationBar", а "g_lockedPatternX" сбрасывается на -1 и 0, соответственно, если найдено менее 5 пивотов, поскольку для паттерна "Краб" требуются точки X, A, B, C и D. Затем извлечем последние пять пивотов из массива "pivots", присвоим "X" (самые ранние), "A", "B", "C" и "D" (самые поздние) для представления структуры паттерна.

Затем проверим наличие медвежьего паттерна "Краб", проверяя последовательность (максимум X, минимум A, максимум B, минимум C, максимум D), вычислим разницу в длине XA ("X.price - A.price"). Убедимся, что она положительная, и вычислим идеальную точку B как "A.price + 0.618 * diff", и подтвердим, что B находится в пределах "Tolerance * diff" с помощью MathAbs. Затем проверим отрезок BC (от 0,382 до 0,886 отрезка AB) и расширение AD (1,618 отрезка XA с D выше X). Установим для параметра "patternFound" значение true, если все условия выполнены. Наконец проверим наличие бычьего паттерна "Краб" (минимум X, максимум A, минимум B, максимум C, минимум D), рассчитаем XA как "A.price - X.price", убедимся в его положительном значении. Проверим, что B находится на уровне коррекции 0,618, BC — в пределах от 0,382 до 0,886 отрезка AB, а AD — на уровне 1,618 отрезка XA, при этом D находится ниже X. Установим "patternFound" в значение true, если паттерн действителен. Если паттерн найден, можно приступить к его отображению на графике.

string patternType = "" ; if (patternFound) { if (D.price > X.price) patternType = "Bearish" ; else if (D.price < X.price) patternType = "Bullish" ; } if (patternFound) { Print (patternType, " Crab pattern detected at " , TimeToString (D.time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); string signalPrefix = "CR_" + IntegerToString (X.time); color triangleColor = (patternType == "Bullish" ) ? clrBlue : clrRed ; DrawTriangle(signalPrefix + "_Triangle1" , X.time, X.price, A.time, A.price, B.time, B.price, triangleColor, 2 , true , true ); DrawTriangle(signalPrefix + "_Triangle2" , B.time, B.price, C.time, C.price, D.time, D.price, triangleColor, 2 , true , true ); }

Для классификации и визуализации обнаруженных паттернов на графике мы инициализируем переменную "patternType" пустой строкой, чтобы указать, является ли паттерн бычьим или медвежьим. Затем, если "patternFound" имеет значение true, определим тип паттерна, сравнивая "D.price" с "X.price": установим "patternType" в значение "Bearish", если D выше X (что указывает на сигнал к продаже), или в значение "Bullish", если D ниже X (что указывает на сигнал к покупке). Далее, после подтверждения действительного паттерна "Краб", мы регистрируем обнаружение с помощью функции Print, выводим "patternType" и время пивота D с помощью "TimeToString", отформатированной в виде даты, минут и секунд.

Наконец создадим уникальный идентификатор "signalPrefix" как "CR_", конкатенированный с "X.time", преобразованным в строку. Установим "triangleColor" в синий цвет для бычьих или красный для медвежьих паттернов и вызовем "DrawTriangle" дважды для визуализации паттерна: сначала для треугольника XAB (соединяющего X, A, B), а затем для треугольника BCD (соединяющего B, C, D), используем "signalPrefix" с суффиксами "_Triangle1" и "_Triangle2", соответствующими показателями времени и цен пивотов, "triangleColor", шириной 2. А также включим заливку и отображение фона, обеспечивая чёткую идентификацию и визуальное представление обнаруженных паттернов "Краб" для принятия торговых решений. Мы выполнили следующий этап.

На изображении видно, что мы можем корректно отобразить и визуализировать обнаруженный паттерн. Теперь нам нужно продолжить нанесение линий тренда на график, чтобы полностью отобразить паттерн в его границах, и добавить к ним метку для облегчения идентификации уровней.

DrawTrendLine(signalPrefix + "_TL_XA" , X.time, X.price, A.time, A.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix + "_TL_AB" , A.time, A.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix + "_TL_BC" , B.time, B.price, C.time, C.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix + "_TL_CD" , C.time, C.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix + "_TL_XB" , X.time, X.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix + "_TL_BD" , B.time, B.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double offset = 15 * point; double textY_X = X.isHigh ? X.price + offset : X.price - offset; double textY_A = A.isHigh ? A.price + offset : A.price - offset; double textY_B = B.isHigh ? B.price + offset : B.price - offset; double textY_C = C.isHigh ? C.price + offset : C.price - offset; double textY_D = D.isHigh ? D.price + offset : D.price - offset; DrawTextEx(signalPrefix + "_Text_X" , "X" , X.time, textY_X, clrBlack , 11 , X.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix + "_Text_A" , "A" , A.time, textY_A, clrBlack , 11 , A.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix + "_Text_B" , "B" , B.time, textY_B, clrBlack , 11 , B.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix + "_Text_C" , "C" , C.time, textY_C, clrBlack , 11 , C.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix + "_Text_D" , "D" , D.time, textY_D, clrBlack , 11 , D.isHigh); datetime centralTime = (X.time + B.time) / 2 ; double centralPrice = D.price; if ( ObjectCreate ( 0 , signalPrefix + "_Text_Center" , OBJ_TEXT , 0 , centralTime, centralPrice)) { ObjectSetString ( 0 , signalPrefix + "_Text_Center" , OBJPROP_TEXT , patternType == "Bullish" ? "Bullish Crab" : "Bearish Crab" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix + "_Text_Center" , OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix + "_Text_Center" , OBJPROP_FONTSIZE , 11 ); ObjectSetString ( 0 , signalPrefix + "_Text_Center" , OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix + "_Text_Center" , OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); }

Для отображения структуры паттерна продолжим добавлять линии и метки. Сначала нарисуем шесть линий тренда, используя "DrawTrendLine" с уникальным "signalPrefix", чтобы соединить ключевые точки разворота: Отрезки XA, AB, BC, CD, XB и BD, каждый из которых имеет конечные точки, определенные соответствующим временем и ценами пивотов (например, "X.time", "X.price"), использует "clrBlack" для цвета, значение ширины 2 и STYLE_SOLID для стиля сплошной линии, очерчивает структуру XABCD и вспомогательные отрезки. Затем приступим к вычислению смещения метки, извлекая размер пункта символа с помощью "SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)" и умножая на 15, определяя координаты Y для меток пивотов ("textY_X", "textY_A", "textY_B", "textY_C", "textY_D") путем добавления или вычитания смещения в зависимости от того, является ли каждый пивот максимумом свинга ("isHigh" true) или минимумом. Это гарантирует, что метки будут отображаться выше максимумов и ниже минимумов.

Затем мы используем "DrawTextEx" для создания текстовых меток для пивотов X, A, B, C и D, каждая из которых содержит "signalPrefix" и суффиксы типа "_Text_X", отображающие соответствующую букву, расположенную во времени пивота и скорректированную по координате Y. Для привязки используется "clrBlack", размер шрифта 11 и статус пивота "isHigh". Наконец вычислим центральную позицию метки в точке "centralTime" как середину между "X.time" и "B.time", а также "centralPrice" в точке "D.price", создавая текстовый объект с помощью ObjectCreate с именем "signalPrefix + '_Text_Center'". Установим OBJPROP_TEXT в значение "Bullish Crab" или "Bearish Crab" на основе "patternType", и настраиваем "OBJPROP_COLOR" в значение "clrBlack", "OBJPROP_FONTSIZE" - на 11, "OBJPROP_FONT" на "Arial Bold" и "OBJPROP_ALIGN" на "ALIGN_CENTER" с помощью ObjectSetString и "ObjectSetInteger". Это обеспечивает полное визуальное представление структуры и типа паттерна "Краб" на графике. При запуске программы получим следующий результат.

На изображении видно, что мы добавили края и метки на паттерн, сделав его более наглядным. Что нам нужно сделать дальше, так это определить торговые уровни для данного паттерна.

datetime lineStart = D.time; datetime lineEnd = D.time + PeriodSeconds ( _Period ) * 2 ; double entryPriceLevel, TP1Level, TP2Level, TP3Level, tradeDiff; if (patternType == "Bullish" ) { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); TP3Level = C.price; tradeDiff = TP3Level - entryPriceLevel; TP1Level = entryPriceLevel + tradeDiff / 3 ; TP2Level = entryPriceLevel + 2 * tradeDiff / 3 ; } else { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); TP3Level = C.price; tradeDiff = entryPriceLevel - TP3Level; TP1Level = entryPriceLevel - tradeDiff / 3 ; TP2Level = entryPriceLevel - 2 * tradeDiff / 3 ; } DrawDottedLine(signalPrefix + "_EntryLine" , lineStart, entryPriceLevel, lineEnd, clrMagenta ); DrawDottedLine(signalPrefix + "_TP1Line" , lineStart, TP1Level, lineEnd, clrForestGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix + "_TP2Line" , lineStart, TP2Level, lineEnd, clrGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix + "_TP3Line" , lineStart, TP3Level, lineEnd, clrDarkGreen ); datetime labelTime = lineEnd + PeriodSeconds ( _Period ) / 2 ; string entryLabel = patternType == "Bullish" ? "BUY (" : "SELL (" ; entryLabel += DoubleToString (entryPriceLevel, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix + "_EntryLabel" , entryLabel, labelTime, entryPriceLevel, clrMagenta , 11 , true ); string tp1Label = "TP1 (" + DoubleToString (TP1Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix + "_TP1Label" , tp1Label, labelTime, TP1Level, clrForestGreen , 11 , true ); string tp2Label = "TP2 (" + DoubleToString (TP2Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix + "_TP2Label" , tp2Label, labelTime, TP2Level, clrGreen , 11 , true ); string tp3Label = "TP3 (" + DoubleToString (TP3Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix + "_TP3Label" , tp3Label, labelTime, TP3Level, clrDarkGreen , 11 , true );

Здесь мы продолжим определять и визуализировать торговые уровни для обнаруженного паттерна. Сначала установим значение "lineStart" на время пивота D ("D.time"), а "lineEnd" - на два периода вперед, используя "PeriodSeconds(_Period) * 2". Объявим переменные "entryPriceLevel", "TP1Level", "TP2Level", "TP3Level" и "tradeDiff" для расчетов сделок. Затем, для бычьего паттерна ("patternType == 'Bullish'"), установим "entryPriceLevel" равным текущей цене Ask с помощью SymbolInfoDouble, "TP3Level" равным цене пивота C, вычислим "tradeDiff" как "TP3Level - entryPriceLevel", а "TP1Level" и "TP2Level" вычислим как одну треть и две трети от "tradeDiff", прибавленные к "entryPriceLevel". Для медвежьего паттерна используем цену Bid, установим "TP3Level" равным цене точки C, вычислим "tradeDiff" как "entryPriceLevel - TP3Level", а "TP1Level" и "TP2Level" вычислим, вычитая одну треть и две трети от разницы между ценами сделок.

Далее, используя функцию "DrawDottedLine", нарисуем четыре пунктирные горизонтальные линии: линию входа на уровне "entryPriceLevel" пурпурного цвета и линии тейк-профита на уровнях "TP1Level" (глубокий лесной зеленый), "TP2Level" (зеленый) и "TP3Level" (темно-зеленый), от "lineStart" до "lineEnd". Наконец, установим значение "labelTime" равным "lineEnd" плюс половина периода, создадим текстовые метки с ценами, отформатированными с помощью DoubleToString (например, "BUY (price)" or "SELL (price)" для входа, "TP1 (price)" и т. д.). Используем "DrawTextEx" для отрисовки этих меток в "labelTime" с соответствующими цветами, размером шрифта 11 и привязкой над уровнями цен. После компиляции получаем следующий результат.

Медвежий паттерн:

Бычий паттерн:

На изображениях видно, что мы корректно нанесли торговые уровни. Что нам нужно сделать сейчас, так это инициировать реальные торговые позиции, и это все.

int currentBarIndex = Bars ( _Symbol , _Period ) - 1 ; if (g_patternFormationBar == - 1 ) { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; Print ( "Pattern detected on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation on next bar." ); return ; } if (currentBarIndex == g_patternFormationBar) { Print ( "Pattern is repainting; still on locked formation bar " , currentBarIndex, ". No trade yet." ); return ; } if (currentBarIndex > g_patternFormationBar) { if (g_lockedPatternX == X.time) { Print ( "Confirmed pattern (locked on bar " , g_patternFormationBar, "). Opening trade on bar " , currentBarIndex, "." ); g_patternFormationBar = currentBarIndex; if (AllowTrading && ! PositionSelect ( _Symbol )) { double entryPriceTrade = 0 , stopLoss = 0 , takeProfit = 0 ; point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); bool tradeResult = false ; if (patternType == "Bullish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double diffTrade = TP2Level - entryPriceTrade; stopLoss = entryPriceTrade - diffTrade * 3 ; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Crab Signal" ); if (tradeResult) { Print ( "Buy order opened successfully." ); } else { Print ( "Buy order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } else if (patternType == "Bearish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double diffTrade = entryPriceTrade - TP2Level; stopLoss = entryPriceTrade + diffTrade * 3 ; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Crab Signal" ); if (tradeResult) { Print ( "Sell order opened successfully." ); } else { Print ( "Sell order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } } else { Print ( "A position is already open for " , _Symbol , ". No new trade executed." ); } } else { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; Print ( "Pattern has changed; updating lock on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation." ); return ; } } } else { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; }

Сначала получим индекс текущего бара с помощью функции "Bars(_Symbol, _Period) - 1" и сохраним его в "currentBarIndex". Затем, если ни один паттерн не заблокирован ("g_patternFormationBar == -1"), установим "g_patternFormationBar" в "currentBarIndex", сохраняем время пивота X в "g_lockedPatternX" с помощью "X.time", регистрируем обнаружение, указывающее на ожидание подтверждения. Завершаем работу. Далее, если паттерн все еще находится на формирующем баре ("currentBarIndex == g_patternFormationBar"), фиксируем, что паттерн перерисовывается, и выходим, чтобы избежать преждевременной торговли.

Наконец, если сформировался новый бар ("currentBarIndex > g_patternFormationBar") и пивот X совпадает с "g_lockedPatternX", подтверждаем паттерн, фиксируем его, обновляем "g_patternFormationBar" и проверяем, разрешена ли торговля с помощью "AllowTrading" и нет ли открытых позиций с помощью PositionSelect. Для бычьего паттерна установим "entryPriceTrade" равным цене Ask, рассчитаем "diffTrade" как "TP2Level - entryPriceTrade", установим "stopLoss" в три раза больше этого значения расстояния ниже, установим "takeProfit" равным "TP2Level" и откроем сделку на покупку с помощью "obj_Trade.Buy", используя "LotSize" и комментарий "Crab Signal", регистрируем успешное или неудачное выполнение. Для медвежьего паттерна мы используем цену Bid, установим "stopLoss" в три раза больше и откроем сделку на продажу с помощью "obj_Trade.Sell". Если торговля запрещена или позиция уже существует, новая сделка не открывается. Если паттерн меняется, обновим сохранение и ждем. Если паттерн не найден, сбросим "g_patternFormationBar" и "g_lockedPatternX", обеспечивая, чтобы подтвержденные паттерны "Краб" запускали сделки с точным управлением рисками. Наконец, нам просто нужно удалить паттерны с графика при удалении программы.

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , "CR_" ); ArrayResize (pivots, 0 ); g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; ChartRedraw ( 0 ); }

Здесь мы реализуем обработчик OnDeinit, чтобы обеспечить надлежащую очистку при удалении советника с графика. Сначала удалим все объекты графика с префиксом "CR_", используя ObjectsDeleteAll для очистки визуальных элементов, таких как треугольники, линии тренда и метки, связанных с паттернами "Краб". Затем перейдем к изменению размера массива "pivots" на 0 с помощью ArrayResize для очистки сохраненных данных о пивотах. Затем сбросим значение "g_patternFormationBar" на -1 и "g_lockedPatternX" на 0, чтобы очистить переменные отслеживания паттернов. В конце вызовем ChartRedraw, чтобы обновить график, убедившись, что отражено удаление всех объектов и данных. Это обеспечивает чистый выход, высвобождая ресурсы и предотвращая появление остаточных элементов. После компиляции получаем следующий результат.

Медвежий сигнал:

Бычий сигнал:

На изображении видно, что мы графически отобразили гармонический паттерн и по-прежнему можем торговать им соответствующим образом, как только он будет подтвержден, тем самым достигая поставленной задачи по его идентификации, графическому представлению и торговле этим паттерном. Осталось провести тестирование программы на истории. Это будет выполнено в следующем разделе.





Тестирование на истории

После тщательного тестирования на истории мы получили следующие результаты.

График тестирования на истории:

Отчет о тестировании на истории:





Заключение

В заключение отметим, что нами разработана система паттерн "Краб" в MQL5. Он использует движения цены для выявления бычьих и медвежьих гармонических паттернов "Краб" с точными уровнями Фибоначчи, автоматизирует сделки с расчетными точками входа, стоп-лосса и многоуровневыми точками тейк-профита, визуализированными с помощью динамических графических объектов, таких как треугольники и линии тренда.

Отказ от ответственности: Содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения. Торговля сопряжена со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Тщательное тестирование на истории и управление рисками имеют решающее значение перед внедрением этой программы в реальных условиях рынка.

Используя представленные концепции и методы реализации, можно адаптировать эту систему паттерна "Краб" к своему стилю торговли, улучшая свои алгоритмические стратегии. Удачной торговли!