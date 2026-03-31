Оптимизатор ястребов Харриса — Harris Hawks Optimization (HHO)

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Цель статьи — предоставить готовый компонент (Init/Moving/Revision, параметры popSize и β), воспроизводимый протокол тестирования (3 функции: Hilly, Forest, Megacity; три уровня размерности; 10000 вызовов на прогон; 10 повторов) и честную оценку применимости HHO к практическим задачам — в частности, к калибровке торговых систем в условиях ограниченного бюджета.

Harris Hawks Optimization (HHO) предлагает именно такой подход: в основе лежит скалярная «энергия побега» E, детерминированно убывающая от ±2 до 0 по мере прогрессирования итераций, которая автоматом переключает алгоритм между фазами исследования и атаки. В статье мы не ограничились биологической метафорой: мы воспроизвели все режимы HHO (два варианта исследования, четыре стратегии атаки, включая пикирование по закону Леви), адаптировали их под интерфейс унифицированного тестового стенда MQL5 с требованием одной оценки фитнеса на итерацию и реализовали рабочий класс C_AO_HHO. При этом техническое ограничение стенда (невозможность делать два вызова функции качества в одной итерации) вынудило в стратегии с Леви заменить прямую проверку F(Y)<F(X) прокси‑правилом на основе истории улучшений — деталь, важная для воспроизводимости и интерпретации результатов.

При оптимизации параметров торговой системы в ограниченном бюджете вычислений (попыток оценки) вы неизбежно сталкиваетесь с дилеммой: либо алгоритм слишком рано «залипает» в первом найденном локальном оптимуме, либо он длительно исследует пространство и к концу итерационного бюджета не успевает «дожать» перспективные зоны. На практике момент переключения между разведкой (exploration) и доработкой (exploitation) обычно задаётся вручную через статичные гиперпараметры — и этот выбор сильно зависит от конкретной задачи, размерности и сетки дискретизации. В условиях ограниченного числа вызовов функции качества и правила «одна оценка фитнеса за итерацию» нужен механизм, который сам переводит поиск от широкого охвата к точной атаке по мере расходования бюджета, без ручной подстройки порогов.

В техасских пустынях существует единственный вид хищных птиц, охотящихся стаей — ястреб Харриса. Несколько птиц расходятся веером, прочёсывая широкую территорию в поисках кролика. Как только добыча обнаружена, тактика мгновенно меняется — разведчики превращаются в слаженную команду, которая сжимает кольцо, перекрывая жертве все пути отступления. Именно эту охоту воспроизводит алгоритм оптимизации ястребов Харриса Harris Hawks Optimization, (HHO), предложенный Heidari et al. в 2019 году.

Каждый ястреб — отдельный кандидат на решение задачи оптимизации, точка X_i в D-мерном пространстве поиска. «Кролик» X_prey — лучшее решение, найденное к текущему моменту, его роль исполняет вектор cB[] глобального рекорда. Алгоритм управляет тем, как ястребы двигаются — поодиночке изучая пространство или сообща сжимаясь вокруг находки. В реализации следующая позиция каждого агента накапливается в вектор X_next (cP[]), а затем привязывается к сетке поиска и передаётся фитнес-функции.

Ключевое новшество HHO — энергия побега E, которая убывает от ±2 к нулю по мере исчерпания итераций (Eq. 3):

E = 2 · E₀ · (1 − t / T)

E₀ ~ U(−1, 1) — случайная начальная энергия, независимая для каждого агента и каждой итерации; t — номер текущей итерации; T — общее число итераций. Знак E₀ задаёт направление «борьбы» кролика за выживание, |E| определяет фазу алгоритма.

Параметр E работает как таймер, автоматически переключающий алгоритм между двумя режимами. Пока |E| ≥ 1 — ястребы ведут разведку, разлетаясь по всему пространству и действуя независимо. Когда |E| опускается ниже 1, поиск сужается и начинается охота. Аналогия: пока до конца аукциона далеко, участники изучают самые разные лоты по всему залу; когда таймер приближается к нулю — все сосредоточены на одном лоте.

В режиме разведки (|E| ≥ 1) каждый ястреб выбирает, куда сесть, двумя способами в зависимости от случайного параметра q ~ U(0, 1). При q < 0.5 ориентиром служит случайный сосед X_rand из текущей популяции (Eq. 1a):

X_next[i] = X[rand] − r1 · |X[rand] − 2 · r2 · X[i]|;

где r1, r2 ~ U(0, 1) — независимые для каждой координаты, X[rand] — позиция случайно выбранного агента стаи. При q ≥ 0.5 ястреб использует разность между позицией кролика и средним положением стаи X_mean (Eq. 2):

X_mean = (1/N) · Σ X[i]

и смещается в произвольное место на основе этой разности (Eq. 1b):

X_next[i] = (X_prey − X_mean) − r3 · (LB + r4 · (UB − LB)); r3, r4 ~ U(0, 1);

LB, UB — нижняя и верхняя границы поиска. X_mean вычисляется один раз как снапшот начала итерации — все агенты видят одинаковое среднее, что исключает зависимость от порядка обновления. Оба варианта обеспечивают широкий разброс агентов, снижающий риск застрять в локальном оптимуме.

Когда кролик обнаружен (|E| < 1), в дело вступают четыре стратегии атаки. Их выбор определяется двумя вопросами: насколько кролик истощён и удалось ли ему вырваться. Истощённость определяет |E|: при |E| ≥ 0.5 кролик ещё бодр, при |E| < 0.5 — силы на исходе. Успех побега определяет случайный параметр r ~ U(0, 1), независимый от E.

Мягкая осада (r ≥ 0.5, |E| ≥ 0.5) — ястребы плавно сокращают дистанцию, как пожарные, методично вытесняющие огонь (Eq. 4):

X_next[i] = (X_prey − X[i]) − E · |J · X_prey − X[i]|

J = 2 · (1 − U(0,1)) — сила случайного прыжка кролика в попытке вырваться; разность X_prey − X[i] — вектор сближения. Жёсткая осада (r ≥ 0.5, |E| < 0.5) — кролик истощён, прямой бросок без обходных манёвров (Eq. 6):

X_next[i] = X_prey − E · |X_prey − X[i]|

J в этой стратегии не используется — кролик уже не способен на активный манёвр.

Полёт Леви — это не совсем обычное случайное блуждание. Большинство шагов маленькие, но изредка случается скачок в десятки раз длиннее. Такое распределение встречается в природе повсюду — от маршрутов альбатросов до движений молекул. Шаг Леви вычисляется по формуле Mantegna (Eq. 9):

LF = u / |v|^(1/β), u ~ N(0, σ²), v ~ N(0, 1)

σ = [Γ(1+β)·sin(πβ/2) / (Γ((1+β)/2)·β·2^((β−1)/2))]^(1/β); где β = 1.5 — показатель хвоста распределения, константа, u и v — независимые нормальные сэмплы, генерируются методом Бокса—Мюллера, σ предвычисляется однократно в Init(). Результат LF знаковый: u может быть отрицательным, что обеспечивает двунаправленность прыжка.

В HHO полёт Леви применяется в стратегиях 3 и 4 как запасной манёвр: если направленный шаг к кролику не улучшает позицию ястреба, добавляется случайное Леви-возмущение. Мягкая осада с пикированием (r < 0.5, |E| ≥ 0.5) — кролик ещё бодр и петляет; ястреб сначала пробует направленный шаг Y, при неудаче добавляет Леви (Eq. 7–10):

Y = X_prey − E · |J · X_prey − X[i]|

Z = Y + U(0,1) · LF(D)

X_next[i] = Y если F(Y) < F(X[i]), иначе Z.

Жёсткая осада с пикированием (r < 0.5, |E| < 0.5) — кролик истощён; атака ориентируется на центр масс стаи X_mean, а не на индивидуальную позицию агента (Eq. 11–13):

Y = X_prey − E · |J · X_prey − X_mean|

Z = Y + U(0,1) · LF(D)

X_next[i] = Y если F(Y) < F(X[i]), иначе Z.

Выбор Y или Z требует двух вызовов фитнес-функции внутри одной итерации. В данной реализации фреймворк допускает ровно одну оценку на итерацию, поэтому применяется прокси-критерий: если агент улучшился в прошлой итерации (f[i] > f_prev[i]) — используется Y; иначе — Z. На первой итерации f_prev[i] = −∞, что гарантирует выбор Z и стимулирует начальное разнообразие через Леви-прыжки.

Как детектив, который методично осматривает комнату, но иногда по наитию перебегает на другой этаж: большинство таких прыжков окажутся пустыми, но один из них может обнаружить решение, которое планомерный поиск пропустил бы. Именно в этом состоит роль стратегий 3 и 4 — Леви-прыжок как страховка от преждевременной сходимости. Идея работы алгоритма изображена на иллюстрации ниже.

Рисунок 1. Иллюстрация работы алгоритма HHO

Иллюстрация содержит все ключевые элементы алгоритма. Левая панель показывает фазу исследования: 9 ястребов разлетаются в случайных направлениях по всему пространству, кролик присутствует, но не является фокусом внимания. Правая панель показывает фазу эксплуатации: 4 ястреба атакуют кролика каждый по своей стратегии — прямые синие стрелки для стратегий 1 и 2 (мягкая и жёсткая осада), фиолетовые зигзаги для стратегий 3 и 4 (осада + пикирование Леви, длинный прыжок в конце пути намеренно выделен). Временная шкала внизу показывает убывание E от 2 до 0 с кривой затухания и чёткой границей |E| = 1.

Переходим к написанию псевдокода алгоритма HHO.

Init INIT(LB[], UB[], step[], epochsP): t ← 0 ; T ← epochsP num ← exp (LGamma( 1 +β)) · sin (π·β/ 2 ) den ← exp (LGamma(( 1 +β)/ 2 )) · β · 2 (β− 1 )/ 2 σ ← (den > 1 e- 15 ) ? (num/den) 1 /β : 1 for i = 0 ..N− 1 : for c = 0 ..D− 1 : X_next[i][c] ← U(LB[c], UB[c]) f_prev[i] ← −∞ Moving · вызывается перед каждым расчётом фитнеса MOVING(): for i = 0 ..N− 1 : for c = 0 ..D− 1 : X[i][c] ← snap(X_next[i][c], LB[c], UB[c], step[c]) Revision · вызывается после расчёта f[i] = F(X[i]) внешним кодом REVISION(): t ← t + 1 for i = 0 ..N− 1 : if f[i] > f_best[i]: f_best[i] ← f[i] ; X_best[i] ← X[i] if f[i] > f_prey: f_prey ← f[i] ; X_prey ← X[i] for c = 0 ..D− 1 : X_mean[c] ← ( 1 /N) · Σᵢ X[i][c] E1 ← 2 · ( 1 − t / T) for i = 0 ..N− 1 : improvedLast ← (f[i] > f_prev[i]) f_prev[i] ← f[i] E ← E1 · ( 2 · U( 0 , 1 ) − 1 ) |E| ← |E| if |E| ≥ 1 : q ← U( 0 , 1 ) if q < 0.5 : ri ← randInt( 0 , N− 1 ) r1, r2 ← U( 0 , 1 ) for c = 0 ..D− 1 : X_next[i][c] ← clamp( X[ri][c] − r1·|X[ri][c] − 2 ·r2·X[i][c]|, LB[c], UB[c] ) else : r3, r4 ← U( 0 , 1 ) for c = 0 ..D− 1 : X_next[i][c] ← clamp( (X_prey[c] − X_mean[c]) − r3·(LB[c] + r4·(UB[c]−LB[c])), LB[c], UB[c] ) else if |E| < 1 and r ≥ 0.5 and |E| ≥ 0.5 : r ← U( 0 , 1 ) J ← 2 ·( 1 − U( 0 , 1 )) for c = 0 ..D− 1 : X_next[i][c] ← clamp( (X_prey[c]−X[i][c]) − E·|J·X_prey[c] − X[i][c]|, LB[c], UB[c] ) else if |E| < 1 and r ≥ 0.5 and |E| < 0.5 : for c = 0 ..D− 1 : X_next[i][c] ← clamp( X_prey[c] − E·|X_prey[c] − X[i][c]|, LB[c], UB[c] ) else if |E| < 1 and r < 0.5 and |E| ≥ 0.5 : J ← 2 ·( 1 − U( 0 , 1 )) for c = 0 ..D− 1 : Y[c] ← clamp( X_prey[c] − E·|J·X_prey[c] − X[i][c]|, LB[c], UB[c] ) if improvedLast: X_next[i] ← Y else : for c = 0 ..D− 1 : Z[c] ← clamp( Y[c] + U( 0 , 1 ) · LevyStep(), LB[c], UB[c] ) X_next[i] ← Z else : J ← 2 ·( 1 − U( 0 , 1 )) for c = 0 ..D− 1 : Y[c] ← clamp( X_prey[c] − E·|J·X_prey[c] − X_mean[c]|, LB[c], UB[c] ) if improvedLast: X_next[i] ← Y else : for c = 0 ..D− 1 : Z[c] ← clamp( Y[c] + U( 0 , 1 ) · LevyStep(), LB[c], UB[c] ) X_next[i] ← Z return X_prey, f_prey LevyStep · знаковый скалярный шаг — вызывается per-coordinate LevyStep() → double : r1 ← U( 1 e- 15 , 1 ), r2 ← U( 0 , 1 ) n1 ← √(− 2 ·ln r1) · cos ( 2 π·r2) n2 ← √(− 2 ·ln r1) · sin ( 2 π·r2) u ← n1 · σ v ← n2 av ← max(|v|, 1 e- 15 ) return u / av1/β

Теперь можем перейти непосредственно к реализации.

Класс C_AO_HHO наследует базовый C_AO, предоставляющий унифицированный интерфейс тестового стенда: массив агентов a[], глобальный лучший вектор cB[], счётчики coords и popSize, вспомогательный объект "u" с генераторами случайных чисел. Среди приватных полей класса "t" и "T" хранят текущую итерацию и её максимум — они необходимы для вычисления убывающей энергии E1 = 2·(1 − t/T). Поле sigma вычисляется один раз в Init() и используется функцией LevyStep() на протяжении всего прогона. Временные буферы Xm[] и Ytmp[] размечаются под coords элементов при инициализации и переиспользуются без повторного выделения памяти.

class C_AO_HHO : public C_AO { public : ~C_AO_HHO () { } C_AO_HHO () { ao_name = "HHO" ; ao_desc = "Harris Hawks Optimization" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/21898" ; popSize = 50 ; beta = 1.5 ; ArrayResize (params, 2 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "beta" ; params [ 1 ].val = beta; } void SetParams () { popSize = ( int )params [ 0 ].val; beta = params [ 1 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double beta; private : int t; int T; double sigma; double Xm []; double Ytmp []; double LGamma ( double x); double LevyStep (); double Clamp ( double v, double lo, double hi) { return v < lo ? lo : (v > hi ? hi : v); } };

Метод Init() выполняет полный сброс состояния алгоритма перед каждым тестовым прогоном. Он вызывает StandardInit(), который размечает массив агентов, копирует границы диапазона и сбрасывает генератор случайных чисел. После этого сохраняет epochsP как "T", обнуляет счётчик "t" и размечает буферы. Предвычисление sigma выполняется по формуле Мантеньи (Eq. 9): числитель — Γ(1+β)·sin(πβ/2), знаменатель — Γ((1+β)/2)·β·2^((β-1)/2); результат возводится в степень 1/β. Вычисление делегировано LGamma() во избежание переполнения при прямом вычислении гамма-функции через факториал. Каждый агент инициализируется равномерно в [LB, UB], а поле a[i].fP сбрасывается в −DBL_MAX — это гарантирует, что на первой итерации improvedLast = false и стратегии 3 и 4 всегда выберут ветку с Lévy-прыжком, стимулируя начальное разнообразие.

bool C_AO_HHO::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; T = (epochsP > 0 ) ? epochsP : 1 ; t = 0 ; ArrayResize (Xm, coords); ArrayResize (Ytmp, coords); double num = exp (LGamma ( 1.0 + beta)) * sin ( M_PI * beta * 0.5 ); double den = exp (LGamma (( 1.0 + beta) * 0.5 )) * beta * pow ( 2.0 , (beta - 1.0 ) * 0.5 ); sigma = (den > 1 e- 15 ) ? pow ( fabs (num / den), 1.0 / beta) : 1.0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].cP [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); } a [i].fP = - DBL_MAX ; } return true ; }

Метод Moving() переносит спроецированные позиции из cP[] в c[] с привязкой к дискретной сетке через SeInDiSp(). Вызывается тестовым стендом перед каждым расчётом фитнес-функции. Вся логика вычисления следующего шага сосредоточена в Revision(); Moving() — исключительно операция проекции.

void C_AO_HHO::Moving () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].cP [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

Метод Revision() является основным и вызывается тестовым стендом после того, как внешний код рассчитал фитнес всех агентов и записал результаты в a[i].f. Он выполняет четыре последовательных шага. Первый — обновление лучших позиций: для каждого агента сравнивается текущий фитнес с личным рекордом a[i].fB и с глобальным fB, при улучшении копируются соответствующие координатные векторы. Вектор cB[] всегда хранит позицию кролика. Второй шаг — вычисление среднего положения стаи Xm[] (Eq. 2) по текущим координатам a[i].c[]. Третий шаг — вычисление E1 = 2·(1 − t/T), общего для всей итерации убывающего множителя. Четвёртый шаг — обновление позиции каждого ястреба.

В начале блока фиксируется прокси-признак improvedLast = (a[i].f > a[i].fP), после чего fP обновляется для следующей итерации. Этот признак заменяет двойной вызов фитнес-функции, применяемый в оригинале в стратегиях 3 и 4: если агент улучшился в прошлой итерации — доверяем направленному шагу Y; если нет — добавляем Lévy-возмущение Z. Случайные числа E, q или r и при необходимости J генерируются строго в той ветке кода, где они нужны, без лишних вызовов генератора.

Вспомогательный метод Clamp() ограничивает значение v отрезком [lo, hi] и применяется после каждого вычисления новой позиции агента, гарантируя, что кандидатный вектор cP[] остаётся в допустимом диапазоне поиска независимо от величины шага — включая потенциально большие Lévy-прыжки.



void C_AO_HHO::Revision () { t++; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0 , 0 , coords); } if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , coords); } } ArrayInitialize (Xm, 0.0 ); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { Xm [c] += a [i].c [c]; } } for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { Xm [c] /= ( double )popSize; } double E1 = 2.0 * ( 1.0 - ( double )t / ( double )T); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { bool improvedLast = (a [i].f > a [i].fP); a [i].fP = a [i].f; double E = E1 * ( 2.0 * u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ) - 1.0 ); double absE = fabs (E); if (absE >= 1.0 ) { double q = u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); if (q < 0.5 ) { int ri = u.RNDminusOne (popSize); double r1 = u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); double r2 = u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].cP [c] = Clamp (a [ri].c [c] - r1 * fabs (a [ri].c [c] - 2.0 * r2 * a [i].c [c]), rangeMin [c], rangeMax [c]); } } else { double r3 = u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); double r4 = u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].cP [c] = Clamp ((cB [c] - Xm [c]) - r3 * (rangeMin [c] + r4 * (rangeMax [c] - rangeMin [c])), rangeMin [c], rangeMax [c]); } } } else { double r = u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); if (r >= 0.5 && absE >= 0.5 ) { double J = 2.0 * ( 1.0 - u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 )); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].cP [c] = Clamp ((cB [c] - a [i].c [c]) - E * fabs (J * cB [c] - a [i].c [c]), rangeMin [c], rangeMax [c]); } } else { if (r >= 0.5 && absE < 0.5 ) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].cP [c] = Clamp (cB [c] - E * fabs (cB [c] - a [i].c [c]), rangeMin [c], rangeMax [c]); } } else { if (r < 0.5 && absE >= 0.5 ) { double J = 2.0 * ( 1.0 - u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 )); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { Ytmp [c] = Clamp (cB [c] - E * fabs (J * cB [c] - a [i].c [c]), rangeMin [c], rangeMax [c]); } if (improvedLast) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) a [i].cP [c] = Ytmp [c]; } else { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].cP [c] = Clamp (Ytmp [c] + u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ) * LevyStep (), rangeMin [c], rangeMax [c]); } } } else { double J = 2.0 * ( 1.0 - u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 )); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { Ytmp [c] = Clamp (cB [c] - E * fabs (J * cB [c] - Xm [c]), rangeMin [c], rangeMax [c]); } if (improvedLast) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].cP [c] = Ytmp [c]; } } else { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].cP [c] = Clamp (Ytmp [c] + u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ) * LevyStep (), rangeMin [c], rangeMax [c]); } } } } } } } }

Метод LevyStep() возвращает один скалярный шаг полёта Леви по формуле Мантеньи. Два независимых нормальных сэмпла n1 и n2 генерируются методом Бокса—Мюллера из двух равномерных чисел r1 ∈ (1e-15, 1) и r2 ∈ [0, 1). Нижняя граница r1 исключает нулевой аргумент у логарифма. Шаг вычисляется как uu / |vv|^(1/β), где uu = n1·sigma, vv = n2. Результат знаковый — n1 может быть отрицательным, что обеспечивает двунаправленность прыжка. Вызывающий код умножает результат на независимый равномерный множитель u.RNDfromCI(0, 1) : rand(1,dim).*Levy(dim).

double C_AO_HHO::LevyStep () { double r1 = u.RNDfromCI ( 1 e- 15 , 1.0 ); double r2 = u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); double n1 = sqrt (- 2.0 * log (r1)) * MathCos ( 2.0 * M_PI * r2); double n2 = sqrt (- 2.0 * log (r1)) * sin ( 2.0 * M_PI * r2); double uu = n1 * sigma; double vv = n2; double av = fabs (vv); if (av < 1 e- 15 ) av = 1 e- 15 ; return fabs (uu / pow (av, 1.0 / beta)); }

Метод LGamma() вычисляет натуральный логарифм гамма-функции ln(Γ(x)) с точностью около 15 значащих цифр для x > 0 по алгоритму Ланцоша с параметрами g = 7, n = 8. Используется исключительно в Init() для вычисления sigma и не влияет на производительность основного цикла. Для x < 0.5 применяется формула отражения Γ(x)·Γ(1−x) = π/sin(πx), что обеспечивает корректную работу при дробных значениях beta, близких к нулю. Возврат логарифма, а не самого значения Γ(x), предотвращает переполнение double при больших аргументах.

double C_AO_HHO::LGamma ( double x) { static const double cL [ 8 ] = { 676.5203681218851 , - 1259.1392167224028 , 771.32342877765313 , - 176.61502916214059 , 12.507343278686905 , - 0.13857109526572012 , 9.9843695780195716 e- 6 , 1.5056327351493116 e- 7 }; if (x < 0.5 ) return log ( M_PI / sin ( M_PI * x)) - LGamma ( 1.0 - x); x -= 1.0 ; double ag = 0.99999999999980993 ; for ( int k = 0 ; k < 8 ; k++) ag += cL [k] / (x + k + 1.0 ); double tt = x + 7.5 ; return 0.5 * log ( 2.0 * M_PI ) + (x + 0.5 ) * log (tt) - tt + log (ag); }



