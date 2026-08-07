Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 44): Обнаружение смены характера рынка (CHoCH) по пробоям свинговых экстремумов

Введение

В предыдущей статье (Часть 43) мы разработали на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5) адаптивную стратегию на основе канала линейной регрессии. Она рассчитывала линии регрессии с полосами отклонения, активировалась только при достаточном наклоне, динамически продлевала или перестраивала канал при отклонениях цены, поддерживала обычный и обратный режимы, открывала позиции при пробое границ канала из внутренней области, закрывала их при пересечении средней линии, ограничивала число одновременно открытых позиций и отображала закрашенные зоны с подписями и стрелками. В Части 44 мы создадим систему обнаружения смены характера рынка (Change of Character, CHoCH) по пробоям свинговых максимумов и минимумов.

Система сканирует бары, определяет свинговые максимумы и минимумы и присваивает им обозначения HH/LH/LL/HL для определения тренда. Позиции открываются при пробоях, указывающих на разворот: покупки — выше максимумов при нисходящем тренде, продажи — ниже минимумов при восходящем тренде. Предусмотрены режимы обработки по барам и по тикам, фиксированные торговые уровни с настраиваемым соотношением риска и прибыли, ограничение числа одновременно открытых позиций, трейлинг-стоп, а также визуализация со значками, подписями, линиями пробоя и адаптивным размером шрифта. Рассмотрим следующие темы:

В результате мы получим рабочую стратегию на MQL5 для обнаружения разворотов CHoCH и торговли по соответствующим сигналам с настраиваемой глубиной сканирования, управлением рисками и наглядной визуализацией. Приступим!





Общие принципы стратегии Change of Character (CHoCH)

Change of Character (CHoCH) — это концепция Price Action, указывающая на возможный разворот тренда, когда цена пробивает недавний свинговый максимум или минимум вопреки сложившемуся направлению рынка. Мы определяем свинговые максимумы — точки, расположенные выше окружающих баров, — и свинговые минимумы, расположенные ниже окружающих баров. Затем сравниваем их с предыдущим свингом: максимумы обозначаются как HH (более высокий максимум) или LH (более низкий максимум), а минимумы — как LL (более низкий минимум) или HL (более высокий минимум).

Последовательность HH/HL указывает на восходящий тренд, а LH/LL — на нисходящий. CHoCH возникает, когда при нисходящем тренде цена закрывается выше последнего свингового максимума — это бычий разворот, — либо при восходящем тренде закрывается ниже последнего свингового минимума — это медвежий разворот. Это указывает на смену структуры, при которой контроль переходит к покупателям или продавцам. При нисходящем тренде, определяемом по LH или LL, бычий CHoCH подтверждается закрытием цены выше последнего свингового максимума: открывается позиция на покупку, а Stop Loss размещается ниже уровня пробоя. При восходящем тренде, определяемом по HH или HL, медвежий CHoCH подтверждается закрытием ниже последнего свингового минимума: открывается позиция на продажу со Stop Loss выше уровня и Take Profit ниже цены входа.

Мы будем сканировать бары при формировании каждой новой свечи, определять точки свинга и присваивать им метки HH/LH/LL/HL, устанавливать текущее направление тренда по последовательности меток, открывать покупки CHoCH при пробое максимумов в нисходящем тренде и продажи при пробое минимумов в восходящем тренде. Также ограничим общее количество открытых позиций, будем использовать фиксированные уровни Stop Loss и Take Profit в пунктах с настраиваемым соотношением риска и прибыли (R:R), добавим необязательный трейлинг-стоп на основе пунктов после достижения минимальной прибыли и визуализируем свинги цветными пиктограммами и подписями, а пробои CHoCH — линиями со стрелками и текстом. Размер шрифта будет динамически изменяться вместе с масштабом графика. Ниже показана схема наших целей.





Реализация на MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в окно «Навигатор», найдите папку «Эксперты», нажмите «New» и следуйте указаниям мастера. После создания файла объявим входные параметры и глобальные переменные, которые понадобятся программе.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #include <Trade/Trade.mqh> CTrade obj_Trade; int object_code = 174 ; int current_font_size = 10 ; long magic_number = 123456789 ; enum TradeMode { PerBar, PerTick }; enum TrailingTypeEnum { Trailing_None = 0 , Trailing_Points = 2 }; input group "EA GENERAL SETTINGS" input double inpLot = 0.01 ; input int sl_pts = 300 ; input int tp_pts = 300 ; input double r2r_ratio = 1 ; input int totalTrades = 1 ; input color def_clr_up = clrBlue ; input color def_clr_down = clrRed ; input int ext_bars = 5 ; input bool prt = true ; input int width = 2 ; input TradeMode trade_mode = PerBar; input TrailingTypeEnum TrailingType = Trailing_None; input double Trailing_Stop_Pips = 30.0 ; input double Min_Profit_To_Trail_Pips = 50.0 ;

Сначала подключим торговую библиотеку директивой «#include <Trade/Trade.mqh>», которая предоставляет класс CTrade для выполнения торговых операций и работы с позициями. Затем объявим несколько глобальных переменных: obj_Trade — экземпляр CTrade для управления позициями; object_code со значением 174 — код символа Wingdings, используемого при визуализации; current_font_size со стартовым значением 10 — текущий размер динамически масштабируемого текста; magic_number со значением 123456789 — уникальный идентификатор позиций советника. При необходимости эти значения можно вынести во входные параметры. Далее определим два перечисления. TradeMode содержит режим PerBar для обнаружения пробоев по закрытиям баров и PerTick для обнаружения пробоев в реальном времени на каждом тике. TrailingTypeEnum содержит Trailing_None для отключения сопровождения и Trailing_Points для включения трейлинг-стопа по пунктам.

Входные параметры объединены в группу «EA GENERAL SETTINGS», чтобы упорядочить их отображение в окне свойств. inpLot задаёт размер лота; sl_pts и tp_pts — расстояния Stop Loss и Take Profit в пунктах; r2r_ratio — множитель соотношения риска и прибыли; в текущей реализации он используется в расчёте Stop Loss, хотя при желании эту схему можно изменить; totalTrades ограничивает число одновременно открытых позиций; def_clr_up и def_clr_down задают цвета свинговых максимумов — синий — и минимумов — красный; ext_bars определяет глубину сканирования CHoCH; prt включает вывод сообщений в журнал; width задаёт толщину линий; trade_mode выбирает обработку по барам или тикам; TrailingType задаёт тип трейлинг-стопа; Trailing_Stop_Pips определяет расстояние сопровождения, а Min_Profit_To_Trail_Pips — минимальную прибыль, после которой оно активируется. В названиях переменных используется слово Pips, однако в данной реализации расчёт ведётся через _Point; далее для единообразия будем говорить «в пунктах».

void UpdateFontSizes() { long scale = 0 ; if ( ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE , 0 , scale)) { current_font_size = ( int )( 7 + scale * 0.7 ); if (current_font_size < 6 ) current_font_size = 6 ; if (current_font_size > 15 ) current_font_size = 15 ; for ( int i = ObjectsTotal ( 0 , - 1 , - 1 ) - 1 ; i >= 0 ; i--) { string name = ObjectName ( 0 , i, - 1 , - 1 ); long type = ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_TYPE ); if (type == OBJ_TEXT ) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , current_font_size); } } ChartRedraw ( 0 ); } } double high( int index) { return ( iHigh ( _Symbol , _Period ,index)); } double low( int index) { return ( iLow ( _Symbol , _Period ,index)); } double close( int index) { return ( iClose ( _Symbol , _Period ,index)); } datetime time( int index) { return ( iTime ( _Symbol , _Period ,index)); } void drawSwingPoint( string objName, datetime time, double price, int arrCode, color clr, int direction, string label) { UpdateFontSizes(); if ( ObjectFind ( 0 ,objName) < 0 ) { string iconName = objName + "_icon" ; ObjectCreate ( 0 ,iconName, OBJ_TEXT , 0 ,time,price); ObjectSetString ( 0 ,iconName, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,iconName, OBJPROP_FONTSIZE ,current_font_size); ObjectSetString ( 0 ,iconName, OBJPROP_TEXT , CharToString (( uchar )arrCode)); ObjectSetInteger ( 0 ,iconName, OBJPROP_COLOR ,clr); if (direction == 1 ){ ObjectSetInteger ( 0 ,iconName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_UPPER ); } else if (direction == - 1 ){ ObjectSetInteger ( 0 ,iconName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_LOWER ); } string txt = label; string objNameDescr = objName + txt; ObjectCreate ( 0 ,objNameDescr, OBJ_TEXT , 0 ,time,price); ObjectSetString ( 0 ,objNameDescr, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,objNameDescr, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,objNameDescr, OBJPROP_FONTSIZE ,current_font_size); ObjectSetString ( 0 ,objNameDescr, OBJPROP_TEXT ,txt); if (direction == 1 ){ ObjectSetInteger ( 0 ,objNameDescr, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_UPPER ); } else if (direction == - 1 ){ ObjectSetInteger ( 0 ,objNameDescr, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); } } ChartRedraw ( 0 ); } void drawBreakLevel( string objName, datetime time1, double price1, datetime time2, double price2, color clr, int direction) { UpdateFontSizes(); if ( ObjectFind ( 0 ,objName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 ,objName, OBJ_ARROWED_LINE , 0 ,time1,price1,time2,price2); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_TIME , 0 ,time1); ObjectSetDouble ( 0 ,objName, OBJPROP_PRICE , 0 ,price1); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_TIME , 1 ,time2); ObjectSetDouble ( 0 ,objName, OBJPROP_PRICE , 1 ,price2); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_WIDTH ,width); string txt = "CHoCH" ; string objNameDescr = objName + txt; ObjectCreate ( 0 ,objNameDescr, OBJ_TEXT , 0 ,time2,price2); ObjectSetInteger ( 0 ,objNameDescr, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,objNameDescr, OBJPROP_FONTSIZE ,current_font_size); if (direction > 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 ,objNameDescr, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_UPPER ); ObjectSetString ( 0 ,objNameDescr, OBJPROP_TEXT , " " + txt); } if (direction < 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 ,objNameDescr, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_LOWER ); ObjectSetString ( 0 ,objNameDescr, OBJPROP_TEXT , " " + txt); } } ChartRedraw ( 0 ); }

Сначала реализуем вспомогательную функцию UpdateFontSizes, которая динамически изменяет размер текста в зависимости от текущего масштаба графика, чтобы подписи оставались читаемыми при увеличении и уменьшении масштаба. Переменная scale инициализируется нулём, после чего функция ChartGetInteger с параметром CHART_SCALE получает масштаб графика. При успешном выполнении current_font_size рассчитывается как 7 плюс 70% значения масштаба и ограничивается диапазоном от 6 до 15. Затем программа в обратном порядке перебирает все объекты графика с помощью ObjectsTotal, передавая -1 для всех окон и типов, получает имя каждого объекта через ObjectName и его тип через ObjectGetInteger и OBJPROP_TYPE. Для всех объектов OBJ_TEXT размер шрифта устанавливается равным current_font_size с помощью ObjectSetInteger и OBJPROP_FONTSIZE, после чего график перерисовывается функцией ChartRedraw.

Далее создадим простые функции-обёртки для быстрого доступа к данным баров: high возвращает максимум по заданному индексу через iHigh для текущего символа и периода; low возвращает минимум через iLow; close — цену закрытия через iClose; time — время открытия бара через iTime. Это упрощает код обнаружения и отрисовки свингов и устраняет повторяющиеся вызовы. Функция drawSwingPoint визуализирует обнаруженные свинговые максимумы и минимумы. Сначала вызывается UpdateFontSizes, затем через ObjectFind проверяется наличие объекта с переданным именем. Если его нет, создаётся пиктограмма Wingdings в виде OBJ_TEXT с суффиксом _icon в заданных координатах времени и цены. Для неё задаются шрифт Wingdings, размер current_font_size, символ из arrCode через CharToString, цвет clr и точка привязки: справа сверху для минимумов при direction = 1 или справа снизу для максимумов при direction = -1.

Затем создаётся текстовая подпись с переданным значением label, например HH или LL, как ещё один объект OBJ_TEXT с соответствующим суффиксом. Для неё используются шрифт Arial, тот же цвет и размер, текст метки и точка привязки слева сверху или слева снизу в зависимости от направления. После этого график перерисовывается. Если вы впервые сталкиваетесь с кодами Wingdings, ниже приведена таблица кодов символов MQL5.

Функция drawBreakLevel предназначена для обозначения пробоев CHoCH. Сначала вызывается UpdateFontSizes. Если объект ещё не существует, создаётся линия OBJ_ARROWED_LINE от точки time1/price1 до time2/price2. Координаты обеих точек явно задаются через OBJPROP_TIME и OBJPROP_PRICE, после чего устанавливаются переданные цвет и толщина width. В точке time2/price2 создаётся текстовая подпись CHoCH как объект OBJ_TEXT с тем же цветом и размером current_font_size. При положительном направлении она привязывается справа сверху, при отрицательном — справа снизу; перед текстом добавляется пробел для визуального отступа. Имея в распоряжении эти функции, мы готовы перейти к основной реализации. Сначала зададим магический номер при инициализации и обновим подписи.

int OnInit () { obj_Trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); UpdateFontSizes(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Обработчик OnInit выполняется один раз при загрузке программы или её присоединении к графику. Сначала magic_number передаётся объекту obj_Trade через SetExpertMagicNumber, чтобы все позиции советника получали уникальный идентификатор. Затем вызывается UpdateFontSizes для первоначальной настройки размеров текста по текущему масштабу графика. Возврат INIT_SUCCEEDED подтверждает успешную инициализацию. Инициализация выполняется достаточно просто. Следующим шагом определим тренд по свинговым точкам.

void OnTick () { static bool isNewBar = false ; int currBars = iBars ( _Symbol , _Period ); static int prevBars = currBars; if (prevBars == currBars) { isNewBar = false ; } else if (prevBars != currBars) { isNewBar = true ; prevBars = currBars; } const int length = ext_bars; const int limit = ext_bars; int right_index, left_index; bool isSwingHigh = true , isSwingLow = true ; static double current_swing_high = - 1.0 , current_swing_low = - 1.0 ; static datetime swing_high_time = 0 , swing_low_time = 0 ; static int current_trend = 0 ; int curr_bar = limit; if (isNewBar) { UpdateFontSizes(); for ( int j= 1 ; j<=length; j++) { right_index = curr_bar - j; left_index = curr_bar + j; if ( (high(curr_bar) <= high(right_index)) || (high(curr_bar) < high(left_index)) ) { isSwingHigh = false ; } if ( (low(curr_bar) >= low(right_index)) || (low(curr_bar) > low(left_index)) ) { isSwingLow = false ; } } if (isSwingHigh) { double new_high = high(curr_bar); string label = "H" ; color clr = def_clr_up; if (current_swing_high > 0 ) { if (new_high > current_swing_high) { label = "HH" ; current_trend = 1 ; } else { label = "LH" ; clr = def_clr_down; current_trend = - 1 ; } } if (prt) { Print ( "SWING HIGH @ BAR INDEX " ,curr_bar, " of High: " ,new_high, " Label: " ,label); } drawSwingPoint( TimeToString (time(curr_bar)),time(curr_bar),new_high,object_code,clr,- 1 ,label); current_swing_high = new_high; swing_high_time = time(curr_bar); } if (isSwingLow) { double new_low = low(curr_bar); string label = "L" ; color clr = def_clr_down; if (current_swing_low > 0 ) { if (new_low < current_swing_low) { label = "LL" ; current_trend = - 1 ; } else { label = "HL" ; clr = def_clr_up; current_trend = 1 ; } } if (prt) { Print ( "SWING LOW @ BAR INDEX " ,curr_bar, " of Low: " ,new_low, " Label: " ,label); } drawSwingPoint( TimeToString (time(curr_bar)),time(curr_bar),new_low,object_code,clr, 1 ,label); current_swing_low = new_low; swing_low_time = time(curr_bar); } } }

В функции OnTick статические переменные isNewBar и prevBars используются для обнаружения нового бара. Текущее количество баров для символа и периода получается через iBars и сохраняется в currBars, после чего сравнивается с prevBars. Если значение не изменилось, isNewBar устанавливается в false; если увеличилось — в true, а prevBars обновляется. Благодаря этому ресурсоёмкое сканирование свингов выполняется только один раз после формирования нового завершённого бара. Переменным length и limit присваивается входное значение ext_bars, объявляются индексы для проверки баров слева и справа, а логические флаги isSwingHigh и isSwingLow инициализируются значением true. Статические переменные хранят последние current_swing_high и current_swing_low, время соответствующих свингов и current_trend: 1 — восходящий тренд, -1 — нисходящий, 0 — направление не определено. В качестве проверяемого бара curr_bar используется limit — обычно самый ранний бар в окне сканирования.

Если isNewBar равен true, сначала вызывается UpdateFontSizes, а затем цикл от 1 до length проверяет, является ли curr_bar подтверждённой свинговой точкой. Для максимума его значение должно превышать максимумы баров справа — более новых — и слева — более старых; если хотя бы одно условие не выполнено, isSwingHigh становится false. Аналогично для минимума: его значение должно быть ниже окружающих минимумов, иначе isSwingLow становится false. Если свинговый максимум подтверждён, его цена сохраняется в new_high, исходная метка задаётся как H, а цвет — def_clr_up. При наличии предыдущего current_swing_high выполняется сравнение: более высокий максимум получает метку HH и устанавливает current_trend = 1; более низкий получает метку LH, цвет def_clr_down и current_trend = -1. Если prt включён, сведения о свинге выводятся в журнал. Затем drawSwingPoint получает строку времени бара, время, цену, object_code, цвет, direction = -1 для максимума и метку. После этого обновляются current_swing_high и swing_high_time. Для свингового минимума выполняется зеркальная логика. Результат компиляции и запуска показан ниже.

После нанесения точек свинга можно отслеживать смену характера движения рынка при возможном развороте тренда, отмечать их на графике и сразу открывать сделки по этим сигналам. Сначала рассмотрим бычий сценарий CHoCH.

double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); bool buy_break = (trade_mode == PerTick) ? (Bid > current_swing_high) : (Bid > current_swing_high && close( 1 ) > current_swing_high); bool sell_break = (trade_mode == PerTick) ? (Ask < current_swing_low) : (Ask < current_swing_low && close( 1 ) < current_swing_low); if (current_trend == - 1 && current_swing_high > 0 && buy_break) { if (prt) { Print ( "CHoCH UP NOW" ); } int swing_H_index = 0 ; for ( int i= 0 ; i<=length* 2 + 1000 ; i++) { double high_sel = high(i); if (high_sel == current_swing_high) { swing_H_index = i; if (prt) { Print ( "BREAK HIGH @ BAR " ,swing_H_index); } break ; } } drawBreakLevel( TimeToString (time( 0 )),swing_high_time,current_swing_high, time( 0 + 1 ),current_swing_high,def_clr_up,- 1 ); current_swing_high = - 1.0 ; double trade_lots = NormalizeDouble (inpLot, 2 ); double SL_Buy = NormalizeDouble (Bid-sl_pts*r2r_ratio* _Point , _Digits ); double TP_Buy = NormalizeDouble (Bid+tp_pts* _Point , _Digits ); if ( PositionsTotal () < totalTrades) { obj_Trade.Buy(trade_lots, _Symbol ,Ask,SL_Buy,TP_Buy, "CHoCH Up BUY" ); } return ; }

Здесь реализуются обнаружение пробоя и открытие позиции при бычьем CHoCH. Текущая цена Ask получается функцией SymbolInfoDouble с параметром SYMBOL_ASK и нормализуется до количества знаков символа; аналогично цена Bid получается через SYMBOL_BID. Условие buy_break зависит от trade_mode: в режиме PerTick проверяется, превышает ли Bid значение current_swing_high; в режиме PerBar дополнительно требуется, чтобы цена закрытия предыдущего бара close(1) также находилась выше уровня, подтверждая пробой по закрытию. Условие sell_break формируется зеркально. Если current_trend равен -1, существует корректный current_swing_high выше нуля и buy_break равен true, обнаруживается бычий CHoCH. При включённом prt в журнал выводится CHoCH UP NOW. Затем программа ищет точный индекс бара этого свингового максимума, перебирая до удвоенной глубины сканирования плюс 1000 баров и сравнивая high(i) с current_swing_high. При совпадении индекс сохраняется в swing_H_index, при необходимости выводится в журнал, после чего цикл завершается.

Уровень пробоя отрисовывается функцией drawBreakLevel: от времени swing_high_time на цене current_swing_high до точки на один бар правее на той же цене, с цветом def_clr_up и direction = -1. Затем current_swing_high сбрасывается в -1.0 для поиска следующего свинга. Размер лота нормализуется до двух знаков и сохраняется в trade_lots. Stop Loss для покупки рассчитывается как Bid минус sl_pts × r2r_ratio × _Point, а Take Profit — как Bid плюс tp_pts × _Point; оба значения нормализуются. Схему уровней можно изменить по своему усмотрению: использовать расчёт по соотношению риска и прибыли либо фиксированные расстояния. Входные параметры позволяют выбрать подходящую конфигурацию. Если общее количество позиций меньше totalTrades, функция obj_Trade.Buy открывает позицию на покупку с trade_lots, текущим символом, ценой Ask, рассчитанными SL и TP и комментарием CHoCH Up BUY. После этого выполняется ранний return, чтобы не продолжать обработку текущего тика. Результат работы системы показан ниже.

На изображении видно, что система обнаруживает бычий CHoCH и торгует этот сигнал. Для медвежьего CHoCH потребуется та же логика с обратными условиями. Реализация показана ниже.

else if (current_trend == 1 && current_swing_low > 0 && sell_break) { if (prt) { Print ( "CHoCH DOWN NOW" ); } int swing_L_index = 0 ; for ( int i= 0 ; i<=length* 2 + 1000 ; i++) { double low_sel = low(i); if (low_sel == current_swing_low) { swing_L_index = i; if (prt) { Print ( "BREAK LOW @ BAR " ,swing_L_index); } break ; } } drawBreakLevel( TimeToString (time( 0 )),swing_low_time,current_swing_low, time( 0 + 1 ),current_swing_low,def_clr_down, 1 ); current_swing_low = - 1.0 ; double trade_lots = NormalizeDouble (inpLot, 2 ); double SL_Sell = NormalizeDouble (Ask+sl_pts*r2r_ratio* _Point , _Digits ); double TP_Sell = NormalizeDouble (Ask-tp_pts* _Point , _Digits ); if ( PositionsTotal () < totalTrades) { obj_Trade.Sell(trade_lots, _Symbol ,Bid,SL_Sell,TP_Sell, "CHoCH Down SELL" ); } return ; }

Здесь используется та же последовательность действий, что и в бычьем сценарии, но с обратными условиями: система обнаруживает медвежий CHoCH, отмечает его на графике и открывает позицию. После компиляции и запуска получаем следующий результат.

Теперь система определяет все сетапы CHoCH. Остаётся добавить трейлинг-стоп, чтобы по возможности максимизировать прибыль, когда рынок движется в нашу пользу.

void ApplyPointsTrailing() { double point = _Point ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetTicket (i) > 0 ) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magic_number) { double sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); double openPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { double newSL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - Trailing_Stop_Pips * point, _Digits ); if (newSL > sl && SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - openPrice > Min_Profit_To_Trail_Pips * point) { obj_Trade.PositionModify(ticket, newSL, tp); } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { double newSL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + Trailing_Stop_Pips * point, _Digits ); if (newSL < sl && openPrice - SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) > Min_Profit_To_Trail_Pips * point) { obj_Trade.PositionModify(ticket, newSL, tp); } } } } } } if (TrailingType == Trailing_Points && PositionsTotal () > 0 ) { ApplyPointsTrailing(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { UpdateFontSizes(); } }

Для сопровождения реализуем функцию ApplyPointsTrailing, которая при включении трейлинг-стопа по пунктам динамически изменяет Stop Loss по мере благоприятного движения цены. Значение пункта символа сохраняется в point из _Point. Затем в обратном порядке перебираются все открытые позиции через PositionsTotal, а корректность каждого тикета проверяется функцией PositionGetTicket. Для позиций текущего символа с magic_number получаем Stop Loss через PositionGetDouble и POSITION_SL, Take Profit через POSITION_TP, цену открытия через POSITION_PRICE_OPEN и тикет через POSITION_TICKET. Для позиции на покупку новый Stop Loss рассчитывается как текущая цена Bid минус Trailing_Stop_Pips × point и нормализуется до количества знаков символа. Если новый уровень лучше текущего Stop Loss, а прибыль превышает Min_Profit_To_Trail_Pips × point, позиция модифицируется через obj_Trade.PositionModify. Для позиции на продажу применяется зеркальная логика.

В обработчике тиков, если TrailingType равен Trailing_Points и PositionsTotal показывает наличие позиций, вызывается ApplyPointsTrailing. Благодаря этому уровни сопровождения обновляются на каждом тике и защищают прибыль в реальном времени. Функция OnChartEvent обрабатывает события графика, включая изменение масштаба: если id равен CHARTEVENT_CHART_CHANGE, вызывается UpdateFontSizes, которая обновляет все текстовые объекты. Таким образом, визуализация автоматически адаптируется к действиям пользователя. Результат компиляции и запуска показан ниже.

По визуализации видно, что система обнаруживает смену характера движения рынка, открывает позиции и сопровождает их, поэтому основные задачи выполнены. Остаётся провести тестирование программы в тестере стратегий; этому посвящён следующий раздел.





Тестирование в тестере стратегий

После тщательного тестирования в тестере стратегий получены следующие результаты.

График результатов тестирования:

Отчёт тестера стратегий:





Заключение

В результате мы разработали на MQL5 систему обнаружения смены характера рынка (Change of Character, CHoCH), которая сканирует бары, определяет свинговые максимумы и минимумы и присваивает им метки для установления тренда и открывает позиции при пробоях, указывающих на разворот. Поддерживаются режимы обработки по барам и по тикам, фиксированные торговые уровни, Stop Loss и Take Profit, ограничение числа одновременно открытых позиций и необязательный трейлинг-стоп на основе пунктов. Система отображает свинги цветными пиктограммами и подписями, а пробои CHoCH — линиями со стрелками и текстом, динамически изменяет размер шрифта при смене масштаба графика и может выводить диагностические сообщения в журнал.

Отказ от ответственности: статья предназначена исключительно для образовательных целей. Торговля связана со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Перед использованием программы на реальном счёте необходимо провести тщательное тестирование в тестере стратегий и обеспечить надлежащее управление рисками.

Стратегия Change of Character позволяет обнаруживать пробои структуры рынка по точкам свинга, открывать по ним позиции и сопровождать их с помощью сигналов Price Action. Её можно дополнительно оптимизировать в ходе дальнейшей работы над стратегией. Удачной торговли!