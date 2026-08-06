Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 43): Адаптивная стратегия на основе канала линейной регрессии

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 42) мы разработали сессионную систему пробоя начального диапазона (ORB) на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5), которая позволяла задавать время начала сессии и продолжительность начального диапазона в минутах, автоматически определяла фактические максимум и минимум на выбранном таймфрейме и открывала позиции только в направлении пробоя. В Части 43 мы разработаем адаптивную стратегию на основе канала линейной регрессии.

Система рассчитывает линию линейной регрессии с полосами стандартного отклонения за заданный пользователем период. Активируется она только тогда, когда абсолютное значение наклона превышает минимальный порог, подтверждая наличие выраженного тренда. Кроме того, канал автоматически перестраивается, если цена отклоняется от него более чем на заданный процент ширины канала, и открывает позиции при чётком пробое изнутри канала. Рассмотрим следующие темы:

К концу статьи у нас будет работоспособная программа MQL5, которая поддерживает динамический регрессионный канал с закрашенными зонами отклонения, выявляет пробои, закрывает позиции при пересечении средней линии и работает в режимах Normal и Inverse (обычном и обратном). Приступим!





Принцип работы адаптивного канала линейной регрессии

Стратегия на основе канала линейной регрессии применяет линию линейной регрессии, рассчитанную методом наименьших квадратов по заданному числу баров, чтобы определить направление и силу основного тренда. Затем выше и ниже линии регрессии добавляются параллельные полосы на заданном количестве стандартных отклонений, образующие верхнюю и нижнюю границы. Так формируется динамический ценовой канал, отражающий ожидаемый диапазон цены на трендовом рынке. Движение цены внутри канала указывает на продолжение тренда, а касания или небольшие выходы за его границы могут служить точками входа на откате, а значительные отклонения сигнализируют о возможном истощении движения или необходимости пересчитать регрессию по более свежим данным. Обычно мы покупаем, когда цена закрывается ниже нижней границы канала, и продаём, когда цена закрывается выше верхней.

В нашей реализации мы рассчитаем наклон и свободный член регрессии, а также стандартное отклонение за настраиваемый период. Канал будет создаваться только тогда, когда абсолютное значение наклона превышает минимальный порог и подтверждает направленное движение. Он будет привязан к самому старому бару периода и продлён до будущей точки на заданную долю своей продолжительности. Канал состоит из двух закрашенных цветных зон: розовой верхней половины и светло-зелёной нижней, а его верхняя, средняя и нижняя границы отображаются сплошными трендовыми линиями. На каждом новом баре канал либо продлевается на один бар вправо, если цена по-прежнему удерживается внутри канала, либо полностью перестраивается, если отклонение цены превышает заданную долю ширины канала.

Позиции будут открываться при чётком пробое изнутри канала с фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit в пипсах, ограничением максимального числа одновременно открытых позиций в каждом направлении и возможностью использовать режим Inverse. Все позиции одного направления немедленно закрываются при пересечении средней линии. Метки верхнего, среднего и нижнего уровней канала перемещаются вместе с его правым краем, а каждое открытие отмечается стрелкой. Режим Inverse меняет местами логику покупок и продаж, позволяя той же программе торговать сценарии возврата к среднему вместо торговли по продолжению тренда. Мы решили добавить этот вариант на случай, если понадобится торговать по противоположной логике. Ниже показана общая схема поставленных задач.





Реализация на MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в окно «Навигатор», найдите папку «Эксперты», нажмите «New» и следуйте указаниям мастера создания файла. После этого объявим входные параметры и глобальные переменные, которые понадобятся в программе.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; enum TradeMode { Normal, Inverse }; input int RegressionPeriod = 100 ; input double Deviations = 2.0 ; input double MinSlopeThreshold = 0.00001 ; input int UpdateThresholdPercent = 30 ; input double ExtensionPercent = 50.0 ; input TradeMode TradeDirection = Normal; input double Lots = 0.01 ; input int StopLossPips = 100 ; input int TakeProfitPips = 100 ; input int MaxBuys = 2 ; input int MaxSells = 2 ; input int MagicNumber = 123456 ; input int Slippage = 3 ;

Сначала подключим торговую библиотеку директивой «#include <Trade\Trade.mqh>». Она предоставляет класс CTrade для выполнения торговых операций и управления позициями. Глобально объявим объект obj_Trade класса CTrade, который будет использоваться во всей программе для отправки торговых запросов и изменения позиций.

Определим перечисление TradeMode с двумя вариантами: Normal для стандартной торговли на откатах к границам канала — покупки при снижении ниже нижней полосы в восходящем тренде и продажи при подъёме выше верхней полосы в нисходящем тренде — и Inverse для инвертирования сигналов и торговли сценариями возврата к среднему вместо продолжения тренда. Затем зададим входные параметры, которые можно менять непосредственно в свойствах программы. RegressionPeriod определяет число баров для расчёта линейной регрессии, Deviations — множитель стандартного отклонения, задающий ширину канала (обычно 2,0 для охвата примерно 95% наблюдений), а MinSlopeThreshold — минимальное абсолютное значение наклона, при котором рынок считается трендовым и создаётся канал. Назначение остальных параметров поясняется комментариями. Эти настройки позволяют управлять поведением канала, рисками и стилем торговли без изменения кода. Значения по умолчанию можно менять в любое время. После компиляции в окне свойств советника будут доступны следующие параметры.

После настройки входных параметров объявим дополнительные глобальные переменные, которые будут использоваться во всей программе.

datetime lastBarTime = 0 ; double channelUpper, channelLower, channelMiddle; string channelName = "LRC_Channel" ; string upperLabelName = "LRC_Upper_Label" ; string middleLabelName = "LRC_Middle_Label" ; string lowerLabelName = "LRC_Lower_Label" ; bool hasValidChannel = false ; datetime fixedTimeOld = 0 ; double slope_global = 0 , intercept_global = 0 , stdDev_global = 0 ; long period_sec = PeriodSeconds ( _Period ); int arrowCounter = 0 ; double current_right_x = 0 ;

Далее объявим дополнительные глобальные переменные для поддержки адаптивной логики канала и его визуализации. lastBarTime хранит время последнего обработанного бара. Текущие расчётные уровни канала сохраняются в channelUpper, channelLower и channelMiddle, чтобы их можно было быстро использовать при проверке пробоев. Постоянные строки задают имена графических объектов: channelName содержит базовое имя LRC_Channel для составного объекта канала, а upperLabelName, middleLabelName и lowerLabelName — имена перемещаемых текстовых подписей соответствующих границ.

Логический тип hasValidChannel показывает, активен ли в данный момент корректный трендовый регрессионный канал. fixedTimeOld хранит временную привязку самого старого бара расчётного периода для согласованного вычисления координаты X. Рассчитанные параметры регрессии — slope_global, intercept_global и stdDev_global — сохраняются глобально, чтобы использовать их для проекций без повторного расчёта на каждом тике. period_sec получает продолжительность одного бара в секундах через «PeriodSeconds(_Period)», что обеспечивает точное преобразование времени в координату X. Целочисленная переменная arrowCounter позволяет создавать уникальные имена стрелок входа, а current_right_x хранит координату X правой точки канала при его побаровом продлении. Это важно, поскольку позволяет продлевать канал без полного перестроения и тем самым избегать его мерцания. Теперь создадим вспомогательные функции для его отрисовки.

bool ChannelCreate( const long chart_ID, const string name, const int sub_window, datetime time1, datetime time2) { double price1_middle = intercept_global; double price2_middle = intercept_global + slope_global * current_right_x; double price1_upper = price1_middle + Deviations * stdDev_global; double price2_upper = price2_middle + Deviations * stdDev_global; double price1_lower = price1_middle - Deviations * stdDev_global; double price2_lower = price2_middle - Deviations * stdDev_global; string um_name = name + "_um" ; if (! ObjectCreate (chart_ID, um_name, OBJ_CHANNEL , sub_window, time1, price1_upper, time2, price2_upper, time1, price1_middle)) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create upper-middle channel! Error code = " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger (chart_ID, um_name, OBJPROP_COLOR , clrPink ); ObjectSetInteger (chart_ID, um_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger (chart_ID, um_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger (chart_ID, um_name, OBJPROP_FILL , true ); ObjectSetInteger (chart_ID, um_name, OBJPROP_BACK , true ); ObjectSetInteger (chart_ID, um_name, OBJPROP_SELECTABLE , true ); ObjectSetInteger (chart_ID, um_name, OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, um_name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, um_name, OBJPROP_HIDDEN , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, um_name, OBJPROP_ZORDER , 0 ); string ml_name = name + "_ml" ; if (! ObjectCreate (chart_ID, ml_name, OBJ_CHANNEL , sub_window, time1, price1_middle, time2, price2_middle, time1, price1_lower)) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create middle-lower channel! Error code = " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger (chart_ID, ml_name, OBJPROP_COLOR , clrLightGreen ); ObjectSetInteger (chart_ID, ml_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger (chart_ID, ml_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger (chart_ID, ml_name, OBJPROP_FILL , true ); ObjectSetInteger (chart_ID, ml_name, OBJPROP_BACK , true ); ObjectSetInteger (chart_ID, ml_name, OBJPROP_SELECTABLE , true ); ObjectSetInteger (chart_ID, ml_name, OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, ml_name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, ml_name, OBJPROP_HIDDEN , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, ml_name, OBJPROP_ZORDER , 0 ); string upper_name = name + "_upper" ; if (! ObjectCreate (chart_ID, upper_name, OBJ_TREND , sub_window, time1, price1_upper, time2, price2_upper)) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create upper trendline! Error code = " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger (chart_ID, upper_name, OBJPROP_COLOR , clrRed ); ObjectSetInteger (chart_ID, upper_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger (chart_ID, upper_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger (chart_ID, upper_name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, upper_name, OBJPROP_SELECTABLE , true ); ObjectSetInteger (chart_ID, upper_name, OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, upper_name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, upper_name, OBJPROP_HIDDEN , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, upper_name, OBJPROP_ZORDER , 1 ); string middle_name = name + "_middle" ; if (! ObjectCreate (chart_ID, middle_name, OBJ_TREND , sub_window, time1, price1_middle, time2, price2_middle)) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create middle trendline! Error code = " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger (chart_ID, middle_name, OBJPROP_COLOR , clrBlue ); ObjectSetInteger (chart_ID, middle_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger (chart_ID, middle_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger (chart_ID, middle_name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, middle_name, OBJPROP_SELECTABLE , true ); ObjectSetInteger (chart_ID, middle_name, OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, middle_name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, middle_name, OBJPROP_HIDDEN , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, middle_name, OBJPROP_ZORDER , 1 ); string lower_name = name + "_lower" ; if (! ObjectCreate (chart_ID, lower_name, OBJ_TREND , sub_window, time1, price1_lower, time2, price2_lower)) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create lower trendline! Error code = " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger (chart_ID, lower_name, OBJPROP_COLOR , clrGreen ); ObjectSetInteger (chart_ID, lower_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger (chart_ID, lower_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger (chart_ID, lower_name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, lower_name, OBJPROP_SELECTABLE , true ); ObjectSetInteger (chart_ID, lower_name, OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, lower_name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, lower_name, OBJPROP_HIDDEN , false ); ObjectSetInteger (chart_ID, lower_name, OBJPROP_ZORDER , 1 ); return ( true ); } bool ChannelDelete( const long chart_ID, const string name) { bool success = true ; if (! ObjectDelete (chart_ID, name + "_um" )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to delete um! Error code = " , GetLastError ()); success = false ; } if (! ObjectDelete (chart_ID, name + "_ml" )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to delete ml! Error code = " , GetLastError ()); success = false ; } if (! ObjectDelete (chart_ID, name + "_upper" )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to delete upper! Error code = " , GetLastError ()); success = false ; } if (! ObjectDelete (chart_ID, name + "_middle" )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to delete middle! Error code = " , GetLastError ()); success = false ; } if (! ObjectDelete (chart_ID, name + "_lower" )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to delete lower! Error code = " , GetLastError ()); success = false ; } return (success); }

Здесь реализуется функция ChannelCreate, которая строит графический канал линейной регрессии с помощью сочетания закрашенных объектов каналов и трендовых линий. Такой подход позволяет получить цветные зоны и чёткие границы, не ограничиваясь одним встроенным объектом канала. Как вы могли заметить, визуализации уделяется особое внимание, чтобы наглядно представить работу системы. Сначала по сохранённым глобальным параметрам регрессии рассчитываются точные ценовые координаты обоих концов канала: левая точка средней линии равна intercept_global, правая — intercept_global + slope_global * current_right_x, а верхние и нижние точки получаются прибавлением или вычитанием Deviations * stdDev_global.

Для создания закрашенных зон сначала формируется верхне-средняя часть. К базовому имени добавляется суффикс _um, после чего функция ObjectCreate с типом OBJ_CHANNEL строит трёхточечный канал от левой верхней точки к правой верхней и затем к левой средней. Для него задаются розовый цвет, сплошной стиль, ширина 1, заливка, размещение на заднем плане (объект можно выделить, но изначально он не выделен), отключённый правый луч, видимость в списке объектов и порядок отображения 0. Затем аналогично создаётся средне-нижняя часть с суффиксом _ml: объект OBJ_CHANNEL строится от левой средней точки к правой средней и левой нижней и окрашивается в светло-зелёный цвет. Так получается двухцветная заливка канала.

После этого три видимые границы рисуются отдельными трендовыми линиями для большей чёткости. Верхняя линия с суффиксом _upper создаётся как OBJ_TREND от левой верхней точки к правой верхней и получает красный цвет, сплошной стиль, ширину 1, размещение на переднем плане, возможность выделения, отключённый луч и порядок отображения 1. Средняя линия с суффиксом _middle создаётся синим цветом, а нижняя с суффиксом _lower — зелёным. Разделение заливки и линий обеспечивает одновременно цветные зоны и чёткие границы, которые хорошо видны даже при движении цены внутри канала. Если какой-либо вызов ObjectCreate завершается ошибкой, её код записывается в журнал с помощью GetLastError, после чего функция возвращает false. При успешном создании всех объектов возвращается true.

Также создаётся вспомогательная функция ChannelDelete, которая удаляет все пять компонентов при перестроении или сбросе канала. Она последовательно пытается удалить объекты с суффиксами _um, _ml, _upper, _middle и _lower, записывает ошибки в журнал, но продолжает работу, а затем возвращает true, если удаление прошло успешно, и false при наличии ошибки. Для этого используется функция ObjectDelete. Эти две функции позволяют полностью перестраивать графический канал при значительном выходе цены за его границы или формировании нового тренда. Далее добавим стрелки сигналов и обновление подписей канала.

void DrawArrow( bool isBuy, datetime time, double price) { string name = "SignalArrow_" + IntegerToString (arrowCounter++); ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_ARROW , 0 , time, price); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ARROWCODE , isBuy ? 233 : 234 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , isBuy ? clrGreen : clrRed ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , isBuy ? ANCHOR_TOP : ANCHOR_BOTTOM ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ChartRedraw ( 0 ); } void UpdateLabels( datetime labelTime) { double label_x = ( double )(labelTime - fixedTimeOld) / period_sec; double middlePrice = intercept_global + slope_global * label_x; double upperPrice = middlePrice + Deviations * stdDev_global; double lowerPrice = middlePrice - Deviations * stdDev_global; if ( ObjectFind ( 0 , upperLabelName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , upperLabelName, OBJ_TEXT , 0 , labelTime, upperPrice); } else { ObjectMove ( 0 , upperLabelName, 0 , labelTime, upperPrice); } ObjectSetString ( 0 , upperLabelName, OBJPROP_TEXT , "Upper Channel" ); ObjectSetInteger ( 0 , upperLabelName, OBJPROP_COLOR , clrRed ); ObjectSetInteger ( 0 , upperLabelName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , upperLabelName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); if ( ObjectFind ( 0 , middleLabelName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , middleLabelName, OBJ_TEXT , 0 , labelTime, middlePrice); } else { ObjectMove ( 0 , middleLabelName, 0 , labelTime, middlePrice); } ObjectSetString ( 0 , middleLabelName, OBJPROP_TEXT , "Middle Channel" ); ObjectSetInteger ( 0 , middleLabelName, OBJPROP_COLOR , clrBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , middleLabelName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT ); ObjectSetInteger ( 0 , middleLabelName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); if ( ObjectFind ( 0 , lowerLabelName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , lowerLabelName, OBJ_TEXT , 0 , labelTime, lowerPrice); } else { ObjectMove ( 0 , lowerLabelName, 0 , labelTime, lowerPrice); } ObjectSetString ( 0 , lowerLabelName, OBJPROP_TEXT , "Lower Channel" ); ObjectSetInteger ( 0 , lowerLabelName, OBJPROP_COLOR , clrGreen ); ObjectSetInteger ( 0 , lowerLabelName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 , lowerLabelName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ChartRedraw ( 0 ); }

Реализуем функцию DrawArrow, которая размещает на графике заметный маркер при появлении торгового сигнала. Уникальное имя объекта формируется из строки SignalArrow_ и увеличиваемого счётчика arrowCounter, после чего в заданных координатах времени и цены создаётся объект OBJ_ARROW. Для сигналов на покупку используется символ Wingdings с кодом 233, а для продаж — код 234. MQL5 предоставляет коды символов Wingdings; ниже показана таблица, по которой можно выбрать и подставить нужные варианты. Стрелки покупок окрашиваются в зелёный, продаж — в красный; ширина устанавливается равной 2. Для покупки используется верхняя точка привязки, чтобы стрелка отображалась под ценой, а для продажи — нижней, чтобы отображаться над ценой. Объект нельзя выделить, после чего график принудительно перерисовывается.

Далее создадим функцию UpdateLabels, которая удерживает поясняющие текстовые подписи у текущего правого края канала и плавно перемещает их при продлении или перестроении. Сначала координата X для labelTime рассчитывается как разница между labelTime и fixedTimeOld, делённая на period_sec, после чего по сохранённым параметрам регрессии вычисляются точные цены верхней, средней и нижней границ в этой точке.

Для каждой из трёх подписей — верхней, средней и нижней — функция ObjectFind проверяет, существует ли объект. Если нет, создаётся новый объект OBJ_TEXT в заданных координатах времени и цены; если объект уже существует, он перемещается функцией ObjectMove. Подписям присваиваются тексты Upper Channel, Middle Channel и Lower Channel, соответствующие цвета — красный, синий и зелёный — и соответствующие точки привязки: к левому верхнему краю, к левому краю и к левому нижнему краю. Объекты нельзя выделять. Благодаря этому подписи всегда остаются у правого края канала и обновляются без создания дубликатов.

void CreateChannelIfTrend() { if ( Bars ( _Symbol , _Period ) < RegressionPeriod + 1 ) return ; double closeArray[]; ArraySetAsSeries (closeArray, true ); if ( CopyClose ( _Symbol , _Period , 1 , RegressionPeriod, closeArray) != RegressionPeriod) return ; double sumX = 0 , sumY = 0 , sumXY = 0 , sumX2 = 0 ; int n = RegressionPeriod; for ( int i = 0 ; i < n; i++) { double x = ( double )(n - 1 - i); double y = closeArray[i]; sumX += x; sumY += y; sumXY += x * y; sumX2 += x * x; } double slope = (n * sumXY - sumX * sumY) / (n * sumX2 - sumX * sumX); if ( MathAbs (slope) < MinSlopeThreshold) { hasValidChannel = false ; ChannelDelete( 0 , channelName); ObjectDelete ( 0 , upperLabelName); ObjectDelete ( 0 , middleLabelName); ObjectDelete ( 0 , lowerLabelName); return ; } double intercept = (sumY - slope * sumX) / n; double sumRes2 = 0 ; for ( int i = 0 ; i < n; i++) { double x = ( double )(n - 1 - i); double predicted = intercept + slope * x; double res = closeArray[i] - predicted; sumRes2 += res * res; } double variance = sumRes2 / (n - 2 ); double stdDev = MathSqrt (variance); slope_global = slope; intercept_global = intercept; stdDev_global = stdDev; fixedTimeOld = iTime ( _Symbol , _Period , RegressionPeriod); datetime fixedTimeNew = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); long channel_sec = fixedTimeNew - fixedTimeOld; long extension_sec = ( long )(channel_sec * (ExtensionPercent / 100.0 )); datetime time_extended = fixedTimeNew + ( datetime )extension_sec; current_right_x = ( double )(time_extended - fixedTimeOld) / period_sec; ChannelDelete( 0 , channelName); if (!ChannelCreate( 0 , channelName, 0 , fixedTimeOld, time_extended)) return ; hasValidChannel = true ; double channelWidth = 2 * Deviations * stdDev_global; double channelWidthPoints = channelWidth / _Point ; Print ( "Channel created: slope=" + DoubleToString (slope, 8 ) + ", range=" + DoubleToString (channelWidth, _Digits ) + " (" + DoubleToString (channelWidthPoints, 0 ) + " points), times: " + TimeToString (fixedTimeOld) + " to " + TimeToString (time_extended)); UpdateLabels(time_extended); ChartRedraw ( 0 ); }

Здесь реализуется функция CreateChannelIfTrend, которая выполняет полный расчёт линейной регрессии и решает, следует ли построить или обновить канал. Это позволяет отображать канал только при наличии выраженного тренда. Сначала проверяется, достаточно ли исторических баров — не менее RegressionPeriod + 1. Затем создаётся массив closeArray, размером RegressionPeriod, для него включается индексация как у временного ряда с помощью ArraySetAsSeries, и функцией CopyClose копируются цены закрытия ровно за RegressionPeriod баров начиная со сдвига 1. При ошибке копирования функция завершает работу.

Инициализируются суммы для формулы наименьших квадратов, после чего выполняется цикл: for каждого бара i значение x задаётся как n - 1 - i, поэтому самый старый бар получает x = n - 1, а самый новый — x = 0; y соответствует цене закрытия. Затем накапливаются sumX, sumY, sumXY и sumX2. Это необходимо для расчёта наклона. Наклон рассчитывается по стандартной формуле. Если его абсолютное значение меньше MinSlopeThreshold, канал признаётся недействительным: hasValidChannel устанавливается в false, существующий канал и подписи удаляются функцией ObjectDelete, после чего выполняется выход. Такая проверка исключает бессмысленные горизонтальные каналы на боковом рынке, однако её можно убрать, если требуется торговать во флэте.

Если наклон достаточен, свободный член рассчитывается как (sumY - slope × sumX) / n. Затем определяется стандартное отклонение: во втором цикле для каждого x вычисляется расчётная цена, квадрат отклонения фактического закрытия от неё добавляется к сумме, результат делится на n - 2 для получения variance, после чего извлекается квадратный корень. Наклон, свободный член и стандартное отклонение сохраняются в глобальных переменных для последующих проекций. Левая граница канала привязывается к времени бара со сдвигом RegressionPeriod через iTime, правая базовая граница — к последнему завершённому бару со сдвигом 1. Затем рассчитывается длительность канала в секундах, и правая граница продлевается на ExtensionPercent процентов. current_right_x получает соответствующую X-координату продлённой правой точки.

Предыдущий канал удаляется функцией ChannelDelete, после чего ChannelCreate строит новый составной канал от fixedTimeOld до продлённой правой точки. При успехе hasValidChannel устанавливается в true, в журнал выводятся параметры нового канала — наклон, ширина в цене и пунктах и временной диапазон, — подписи перемещаются к правому краю, а график перерисовывается. Теперь вызовем эту функцию в обработчике OnInit, чтобы построить первый канал при наличии достаточного объёма данных.

int OnInit () { obj_Trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); CreateChannelIfTrend(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ChannelDelete( 0 , channelName); ObjectDelete ( 0 , upperLabelName); ObjectDelete ( 0 , middleLabelName); ObjectDelete ( 0 , lowerLabelName); }

В обработчике OnInit сначала объекту obj_Trade присваивается MagicNumber с помощью SetExpertMagicNumber, чтобы все открытые программой позиции можно было корректно идентифицировать и управлять ими. Затем вызывается CreateChannelIfTrend для построения канала по последним завершённым барам. После этого возвращается INIT_SUCCEEDED, подтверждающий успешную инициализацию.

В функции OnDeinit выполняется полная очистка: ChannelDelete удаляет все пять компонентов регрессионного канала — две закрашенные зоны и три трендовые линии, — а затем функцией ObjectDelete отдельно удаляются три перемещаемые подписи upperLabelName, middleLabelName и lowerLabelName. Благодаря этому после остановки программы на графике не остаются лишние объекты. После компиляции и запуска получаем следующий результат.

На изображении видно, что канал создаётся при наличии тренда и достаточного числа баров для расчёта. Теперь можно перейти к управлению каналом и его обновлению по мере появления новых баров в обработчике тиков. Чтобы не перегружать программу, выполнять эти действия будем только на новых барах.

bool IsNewBar() { datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (currentBarTime != lastBarTime) { lastBarTime = currentBarTime; return true ; } return false ; }

Здесь определяется функция IsNewBar, которая проверяет формирование нового бара на текущем таймфрейме. Благодаря этому основная расчётная и торговая логика выполняется один раз на бар, а не на каждом тике. Время открытия текущего бара со сдвигом 0 получается функцией iTime для текущего символа и таймфрейма и сохраняется в currentBarTime. Затем оно сравнивается с глобальной переменной lastBarTime. Если значения различаются, появился новый бар: lastBarTime обновляется, а функция возвращает true. В противном случае возвращается false. Далее используем её в обработчике OnTick при формировании нового завершённого бара.

void OnTick () { if (!IsNewBar()) return ; if (!hasValidChannel) { CreateChannelIfTrend(); if (!hasValidChannel) return ; } datetime previousTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); int x = Bars ( _Symbol , _Period , fixedTimeOld, previousTime) - 1 ; channelMiddle = intercept_global + slope_global * x; channelUpper = channelMiddle + Deviations * stdDev_global; channelLower = channelMiddle - Deviations * stdDev_global; datetime time2 = iTime ( _Symbol , _Period , 2 ); if (time2 <= fixedTimeOld) return ; int x2 = Bars ( _Symbol , _Period , fixedTimeOld, time2) - 1 ; double middle2 = intercept_global + slope_global * x2; double upper2 = middle2 + Deviations * stdDev_global; double lower2 = middle2 - Deviations * stdDev_global; double closePrevious = iClose ( _Symbol , _Period , 1 ); double close2 = iClose ( _Symbol , _Period , 2 ); if (closePrevious == 0 || close2 == 0 ) return ; datetime current_time2 = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , channelName + "_middle" , OBJPROP_TIME , 1 ); if (previousTime > current_time2) { Print ( "Bars beyond channel end: previousTime=" + TimeToString (previousTime) + ", current_time2=" + TimeToString (current_time2) + " - recreating channel" ); CreateChannelIfTrend(); return ; } }

В функции OnTick сначала вызывается IsNewBar. Если нового бара нет, функция немедленно завершает работу, чтобы не выполнять логику несколько раз внутри одной свечи и синхронизировать расчёты только с завершёнными барами. Если hasValidChannel равен false, вызывается CreateChannelIfTrend; если канал по-прежнему не создан, функция завершается: система пытается восстановить канал при появлении подходящего тренда.

После подтверждения действующего канала вручную рассчитываются его уровни для только что завершившегося бара со сдвигом 1. Его время получается функцией iTime и сохраняется в previousTime. Точная координата X относительно фиксированной левой привязки определяется функцией Bars между fixedTimeOld и previousTime минус 1, после чего вычисляются средняя, верхняя и нижняя границы. Так получаются точные положения канала на момент закрытия предыдущего бара. Аналогичный расчёт выполняется для бара со сдвигом 2, чтобы получить close2 и соответствующие уровни middle2, upper2 и lower2 для выявления пересечений изнутри наружу.

Наконец выполняется защитная проверка. Текущее время правой точки средней трендовой линии channelName + "_middle" считывается функцией ObjectGetInteger со свойством OBJPROP_TIME и индексом 1 в current_time2. Если время предыдущего бара уже превышает эту точку, предыдущий бар вышел за правую временную границу текущего канала. В журнал записывается сообщение, вызывается CreateChannelIfTrend для немедленного перестроения, после чего выполняется выход. Это не позволяет каналам устаревать.

Пока всё работает корректно: при подтверждённом тренде канал обновляется на новых барах. Теперь можно перейти к выявлению пробоев и в зависимости от ситуации продлевать или перестраивать канал. Ниже приведён соответствующий фрагмент кода.

double channelWidth = channelUpper - channelLower; double channelWidthPoints = channelWidth / _Point ; double updateThreshold = UpdateThresholdPercent / 100.0 ; double deviation = MathMax (closePrevious - channelUpper, channelLower - closePrevious); double deviationPercent = (deviation / channelWidth) * 100 ; if (deviation > updateThreshold * channelWidth) { Print ( "Breakout detected - deviation: " + DoubleToString (deviation, _Digits ) + " (" + DoubleToString (deviationPercent, 2 ) + "%), threshold: " + DoubleToString (updateThreshold * channelWidth, _Digits ) + " (" + IntegerToString (UpdateThresholdPercent) + "%) - recreating channel" ); CreateChannelIfTrend(); return ; } else { datetime new_time2 = current_time2 + ( datetime )period_sec; current_right_x += 1.0 ; double new_price_middle = intercept_global + slope_global * current_right_x; double new_price_upper = new_price_middle + Deviations * stdDev_global; double new_price_lower = new_price_middle - Deviations * stdDev_global; ObjectMove ( 0 , channelName + "_um" , 1 , new_time2, new_price_upper); ObjectMove ( 0 , channelName + "_ml" , 1 , new_time2, new_price_middle); ObjectMove ( 0 , channelName + "_upper" , 1 , new_time2, new_price_upper); ObjectMove ( 0 , channelName + "_middle" , 1 , new_time2, new_price_middle); ObjectMove ( 0 , channelName + "_lower" , 1 , new_time2, new_price_lower); UpdateLabels(new_time2); ChartRedraw ( 0 ); }

Теперь реализуем адаптивное поведение канала: он либо продлевается побарово, либо полностью перестраивается при значительном выходе цены за текущую регрессию. Сначала рассчитывается полная ширина канала как расстояние между channelUpper и channelLower и переводится в пункты для журнала. Затем определяется отклонение закрытия предыдущего бара от ближайшей границы с помощью функции MathMax, после чего оно выражается в процентах от полной ширины канала. Если оно превышает порог — по умолчанию 30% ширины, — это считается существенным пробоем или признаком истощения движения. Событие записывается в журнал, и CreateChannelIfTrend полностью пересчитывает канал по последним данным, адаптируя наклон, ширину и положение к новому ценовому режиму.

Если цена остаётся в допустимых пределах и отклонение не превышает порог, существующий канал продлевается на один бар вправо. Время правой точки увеличивается на один период бара: current_time2 + period_sec сохраняется в new_time2, current_right_x увеличивается на 1,0, а новые правые ценовые координаты средней, верхней и нижней линий рассчитываются по сохранённым параметрам регрессии. Затем ObjectMove перемещает правые точки обоих закрашенных каналов и трёх трендовых линий на новые время и цены. Подписи обновляются у новой правой границы, график перерисовывается. Таким образом, канал плавно продлевается без мерцания и полного перестроения, пока цена сохраняет связь с текущим трендом.

Теперь канал полностью управляется, поэтому можно формировать сигналы при выходе цены за его границы. Одновременно будем закрывать существующие позиции при пересечении средней линии. Это дополнительная логика управления, которую можно убрать, если позиции должны закрываться только по Stop Loss или Take Profit. В следующем блоке кода выполняется именно эта задача.

int buyCount = 0 , sellCount = 0 ; int total = PositionsTotal (); for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { buyCount++; } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { sellCount++; } } } if (closePrevious > channelMiddle) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { obj_Trade.PositionClose(ticket, Slippage); Print ( "Closing Buy: Price " + DoubleToString (closePrevious, _Digits ) + " crossed above middle channel " + DoubleToString (channelMiddle, _Digits )); } } } if (closePrevious < channelMiddle) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { obj_Trade.PositionClose(ticket, Slippage); Print ( "Closing Sell: Price " + DoubleToString (closePrevious, _Digits ) + " crossed below middle channel " + DoubleToString (channelMiddle, _Digits )); } } } bool buySignal = (close2 >= lower2) && (closePrevious < channelLower); bool sellSignal = (close2 <= upper2) && (closePrevious > channelUpper); if (TradeDirection == Inverse) { bool temp = buySignal; buySignal = sellSignal; sellSignal = temp; } double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (buySignal && buyCount < MaxBuys) { double sl = (StopLossPips == 0 ) ? 0 : NormalizeDouble (ask - StopLossPips * _Point , _Digits ); double tp = (TakeProfitPips == 0 ) ? 0 : NormalizeDouble (ask + TakeProfitPips * _Point , _Digits ); if (obj_Trade.Buy(Lots, _Symbol , 0 , sl, tp, "LRC Buy" )) { Print ( "Buy signal: Price " + DoubleToString (closePrevious, _Digits ) + " broke below lower channel from inside" ); DrawArrow( true , previousTime, closePrevious); } else { Print ( "Buy order failed: " + obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } if (sellSignal && sellCount < MaxSells) { double sl = (StopLossPips == 0 ) ? 0 : NormalizeDouble (bid + StopLossPips * _Point , _Digits ); double tp = (TakeProfitPips == 0 ) ? 0 : NormalizeDouble (bid - TakeProfitPips * _Point , _Digits ); if (obj_Trade.Sell(Lots, _Symbol , 0 , sl, tp, "LRC Sell" )) { Print ( "Sell signal: Price " + DoubleToString (closePrevious, _Digits ) + " broke above upper channel from inside" ); DrawArrow( false , previousTime, closePrevious); } else { Print ( "Sell order failed: " + obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } }

Перейдём к управлению позициями и выполнению торговых операций на каждом новом баре. Сначала подсчитывается число открытых программой позиций на покупку и продажу. Для этого выполняется обратный перебор PositionsTotal, для каждой позиции получается тикет с помощью PositionGetTicket, после чего проверяются символ и MagicNumber. buyCount увеличивается для POSITION_TYPE_BUY, а sellCount — для POSITION_TYPE_SELL. Это позволяет соблюдать ограничения до открытия новых позиций. Затем реализуется закрытие при пересечении средней линии: если закрытие предыдущего бара closePrevious находится выше channelMiddle, закрываются все позиции на покупку; если ниже — закрываются все позиции на продажу. Перебор снова выполняется в обратном порядке, а позиция закрывается через obj_Trade.PositionClose.

Сигналы входа формируются по чётким пробоям изнутри канала. Сигнал на покупку возникает, когда закрытие бара со сдвигом 2 close2 находилось на нижней границе или выше неё, а закрытие предыдущего бара оказалось ниже текущей нижней границы. Это означает чёткий пробой нижней границы изнутри канала. Сигнал на продажу возникает в зеркальной ситуации: close2 находилось на верхней границе или ниже неё, а закрытие предыдущего бара оказалось выше текущей верхней границы. В режиме Inverse эти сигналы меняются местами, что позволяет торговать сценарии возврата к среднему вместо продолжения тренда.

Получаем текущие цены Ask и Bid. Если имеется сигнал на покупку и число позиций меньше MaxBuys, рассчитываются Stop Loss и Take Profit, после чего функцией obj_Trade.Buy отправляется рыночный запрос на покупку с фиксированным объёмом Lots, без заранее заданной цены, с рассчитанными SL/TP и комментарием LRC Buy. В режиме Inverse меняются местами только сигналы покупки и продажи; расчёт SL/TP выполняется стандартно для соответствующего типа позиции. При успешном открытии рисуется зелёная стрелка. Аналогично при сигнале на продажу и наличии места до MaxSells функция obj_Trade.Sell отправляет рыночный ордер на продажу с соответствующими SL/TP и комментарием LRC Sell, после чего рисуется красная стрелка.

На графике видно, что программа строит канал линейной регрессии, при необходимости обновляет его и открывает позиции при выходе цены за границы канала. Визуально система отображает две закрашенные цветовые зоны, сплошные линии верхней, средней и нижней границ, а также подвижные подписи и стрелки входа. Таким образом, основные цели реализации достигнуты. Остаётся провести бэктестирование программы; этому посвящён следующий раздел.





Бэктестирование

После тщательного бэктестирования получены следующие результаты.

График бэктестирования:

Отчёт тестера стратегий:





Заключение

В заключение мы разработали адаптивную систему на основе канала линейной регрессии в MQL5. Она рассчитывает линию регрессии и полосы стандартного отклонения за заданный пользователем период и активируется только тогда, когда абсолютное значение наклона превышает минимальный порог. Пока цена остаётся внутри канала, он автоматически продлевается на каждом новом баре. При значительном отклонении канал полностью перестраивается по свежим данным. Система выявляет выходы цены из канала, поддерживает режимы Normal и Inverse (обычный и обратный), ограничивает число позиций в каждом направлении и закрывает позиции при пересечении средней линии.

Отказ от ответственности: статья предназначена исключительно для образовательных целей. Торговля сопряжена со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Перед использованием программы на реальном счёте необходимо провести тщательное бэктестирование и обеспечить надлежащее управление рисками.

Адаптивная стратегия на основе канала линейной регрессии поддерживает динамическое обновление, режимы Normal и Inverse, а также закрытие позиций при пересечении средней линии. Теперь вы можете применять сигналы канала на трендовых рынках. Стратегия готова к дальнейшей оптимизации в вашей торговой практике. Удачной торговли!