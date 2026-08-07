ARD-регрессия на MQL5: автоматический отбор признаков и случайные признаки Фурье



Введение

В задачах машинного обучения и прикладного статистического анализа исследователи регулярно сталкиваются с проблемой высокой размерности данных. При построении регрессионных моделей добавление незначимых или мультиколлинеарных признаков неизбежно приводит к переобучению, снижению обобщающей способности и усложнению интерпретации результатов.

Традиционные методы снижения размерности и отбора признаков имеют заметные ограничения. Например, метод главных компонент (PCA) хорошо сжимает пространство признаков, выбирая направления с максимальной дисперсией. Однако он не учитывает целевую переменную и ориентируется только на признаки. В результате PCA часто сохраняет шум с высокой дисперсией и может отбросить полезные признаки, которые имеют относительно низкую дисперсию, но при этом сильно связаны с целевой переменной. Кроме того, главные компоненты представляют собой линейные комбинации исходных переменных, что затрудняет их интерпретируемость.



Более гибким и элегантным решением является ARD-регрессия (Automatic Relevance Determination — Автоматическое определение релевантности). ARD — это полноценный байесовский подход к линейной регрессии, который автоматически оценивает степень важности (релевантности) каждого входного признака в процессе обучения модели.



В этой статье мы подробно разберём математический аппарат ARD-регрессии и реализуем модель ARDRegression на языке MQL5, после чего сравним точность вычислений и скорость работы нашей реализации с эталонным модулем из библиотеки scikit-learn.



Отдельное внимание будет уделено преодолению главного ограничения линейных моделей — их неспособности улавливать нелинейные зависимости. Для этого мы применим метод случайных признаков Фурье (класс CRBFSampler), который позволяет эффективно аппроксимировать сложные нелинейные функции, оставаясь в рамках линейной модели.

Что такое ARD-регрессия?

Чтобы понять концепцию ARD-регрессии, стоит начать с классической линейной регрессии. В стандартной постановке мы ищем линейную зависимость между вектором признаков x=[x1, x2, …, xD] и целевой переменной y:

где,

D – размерность пространства признаков (количество предикторов),

w = [w1, w2, ..., wD] — вектор весов (коэффициентов) модели,

w0 — смещение,

ϵ ∼ N(0, α^−1) — случайный гауссовский шум измерения с точностью α (alpha) (обратной дисперсией α = 1 / σ^2)





В классическом методе наименьших квадратов (МНК) коэффициенты wj считаются фиксированными детерминированными числами, а их подгонка осуществляется за счёт минимизации суммы квадратов ошибок. Если среди признаков присутствуют неинформативные или сильно коррелированные (мультиколлинеарные) переменные, МНК склонна присваивать им необоснованно большие веса, что приводит к переобучению и нестабильности прогнозов.

Байесовский подход кардинально меняет взгляд на природу параметров. В байесовской регрессии коэффициенты wj перестают быть константами и рассматриваются как случайные величины. До получения данных мы задаем наши априорные представления о параметрах регрессии. В частности, в гребневой байесовской регрессии (Bayesian Ridge) на все веса накладывается одно и то же априорное нормальное распределение с общим параметром регуляризации λ(лямбда):

Однако единый параметр λ заставляет абсолютно все коэффициенты сжиматься к нулю с одинаковой силой, не позволяя модели гибко разделять значимые и незначимые признаки.

Главная идея ARD-регрессии заключается в том, что на каждый вес wj накладывается индивидуальное априорное нормальное распределение со своим собственным параметром точности λj:

Каждый гиперпараметр λj выступает в роли индивидуального регулятора силы соответствующего признака:

Если признак xj информативен, то в процессе обучения модель уменьшает значение λj → 0. Это расширяет априорное распределение, делая его плоским. Высокая дисперсия разрешает весу wj свободно отклоняться от нуля и принимать значения, необходимые для точного объяснения целевой переменной y.

Если признак xj не оказывает влияния на прогноз целевой переменной, тогда модель увеличивает параметр λj → ∞. Дисперсия 1/λj стремится к нулю, и распределение параметра wj схлопывается в точке 0. Это принудительно зануляет вес wj, исключая признак j из финального уравнения регрессии.

В итоге оптимизация вектора λ превращается в автоматический процесс прореживания пространства признаков.

Обучение модели: EM-алгоритм и оценка параметров

Обучение ARD-регрессии строится на EM-подобном алгоритме (Expectation-Maximization), где вектор весов w играет роль непрерывных скрытых переменных. В отличие от классического EM, здесь на M-шаге производится прямая максимизация маргинального логарифма правдоподобия (Log Evidence).

Алгоритм состоит из двух чередующихся шагов:

E-шаг (Expectation — Ожидание)

На E-шаге мы фиксируем текущие значения гиперпараметров шума α и индивидуальных точностей λ. Наша цель — найти апостериорное распределение весов p(w∣y, X, α, λ). Так как априорное распределение весов и функция правдоподобия являются гауссовскими, апостериорное распределение также будет нормальным N(μw, Σ). Благодаря этому вычисление апостериора сводится к вычислению ковариационной матрицы и вектора средних.

Ковариационная матрица весов Σ (степень неопределенности коэффициентов):

Математическое ожидание весов μw (текущие точечные значения коэффициентов):

Практический нюанс реализации: Если число признаков D больше числа наблюдений N, прямое обращение матрицы ковариации Σ размером D×D становится вычислительно дорогим. В коде класса для этого случая используется тождество Вудбери (Woodbury Matrix Identity), позволяющее сводить операцию к обращению матрицы размером N×N.

M-шаг (Maximization — Максимизация)

На M-шаге найденные апостериорные характеристики из E-шага используются для обновления гиперпараметров λ и α. В классическом EM-алгоритме M-шаг максимизирует математическое ожидание полного логарифма правдоподобия. В случае ARD-регрессии обновление гиперпараметров производится с помощью прямой максимизации маргинального логарифма правдоподобия (evidence maximization). Этот подход эквивалентен M-шагу. Введение коэффициента эффективности признаков γⱼ ускоряет сходимость по сравнению со стандартным EM-алгоритмом. Чтобы предотвратить численную нестабильность и переобучение самих гиперпараметров, над ними задаются слабоинформативные априорные Гамма-распределения с параметрами (α1,α2) и (λ1,λ2).

Обновление точностей весов λj:

где, γj = 1 − λjΣjj — мера эффективности j-го признака.

Обновление точности шума α:

где, SSE = ||y − Xμw||^2 — сумма квадратов остатков регрессии (Sum of Squared Errors).

Отбор признаков (Pruning) и критерий остановки обучения

После каждого M-шага выполняется отбор признаков. Если гиперпараметр λj превышает заданный порог threshold_lambda, признак признается нерелевантным:

Коэффициент wj принудительно обнуляется (wj = 0),

Признак j исключается из матрицы X на следующих итерациях для ускорения расчетов.

Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока изменение вектора весов || w_old − w_new|| не станет меньше заданного значения tol, либо пока не будет достигнуто максимальное число итераций max_iter.

Практическая реализация: класс ARDRegression



Вся математика байесовского вывода — от итерационного EM-алгоритма до динамического отбора признаков — объединена в класс ARDRegression.

class ARDRegression { private : int m_max_iter; double m_tol; double m_alpha_1,m_alpha_2; double m_lambda_1,m_lambda_2; double m_threshold_lambda; bool m_fit_intercept; bool m_compute_score; bool m_verbose; bool UpdateSigmaAndCoef( const matrix &X_cent, const vector &y_cent, bool &keep_lambda[]); public : vector coef_; double intercept_; double alpha_; vector lambda_; matrix sigma_; int n_iter_; double scores_[]; vector X_offset_; double y_offset_; ARDRegression( int max_iter = 300 , double tol = 1 e- 3 , double alpha_1 = 1 e- 6 , double alpha_2 = 1 e- 6 , double lambda_1 = 1 e- 6 , double lambda_2 = 1 e- 6 , double threshold_lambda = 1 e4, bool fit_intercept = true , bool compute_score = false , bool verbose = false ); bool fit( const matrix &X, const vector &y); vector predict( const matrix &X, vector &y_std); };

При создании экземпляра класса ARDRegression конструктор принимает ряд гиперпараметров. Ниже подробно разобрано, за что отвечает каждый параметр, какие значения являются стандартными и в каких случаях их стоит изменять.

max_iter (по умолчанию 300): Максимальное количество итераций EM-алгоритма,

tol (по умолчанию 0.001): Критерий остановки обучения,

Гипераприоры Гамма-распределения (alpha_1, alpha_2, lambda_1, lambda_2)

Эти параметры задают априорные значения точности шума α и точностей весов λj через Гамма-распределения Gamma(α1,α2) и Gamma(λ1,λ2). В 99% практических задач оставляйте эти параметры равными 1e-6 как они заданы по умолчанию. Эти значения задают так называемые неинформативные (плоские) априорные распределения, предоставляя возможность данным говорить самим за себя.

threshold_lambda (по умолчанию 10000): параметр для механизма отбора признаков. Уменьшение (до 100 – 1000) делает отбор признаков более агрессивным. Модель будет сильнее прореживать веса, оставляя только самые сильные сигналы,

fit_intercept (по умолчанию true): Вычисление смещения. Всегда оставляйте true, если ваши входные данные X не центрированы. Если вы предварительно отцентрировали данные (mean=0), можно поставить false,

compute_score (по умолчанию false): Расчет целевой функции (Marginal Log-likelihood / Log Evidence) на каждой итерации. Поставьте true, если вы хотите проанализировать график сходимости модели. Результаты вычислений сохраняются в массив scores_,

verbose (по умолчанию false): Вывод детального лога обучения в журнал.

Основные методы класса

1. Метод обучения: fit(const matrix &X, const vector &y)

Главный метод класса, выполняющий обучение модели и динамическое прореживание пространства признаков.

bool ARDRegression::fit( const matrix &X, const vector &y) { ulong n_samples = X.Rows(); ulong n_features = X.Cols(); matrix X_cent = X; vector y_cent = y; X_offset_.Resize(n_features); if (m_fit_intercept) { y_offset_ = y.Mean(); y_cent = y - y_offset_; for ( ulong j = 0 ; j < n_features; j++) { X_offset_[j] = X.Col(j).Mean(); X_cent.Col(X_cent.Col(j) - X_offset_[j], j); } } else { X_offset_.Fill( 0.0 ); y_offset_ = 0.0 ; } coef_ = vector ::Zeros(n_features); double eps = 2.2204460492503131 e- 16 ; alpha_ = 1.0 / (y_cent.Var() + eps); lambda_ = vector ::Ones(n_features); bool keep_lambda[]; ArrayResize (keep_lambda, ( int )n_features); ArrayFill (keep_lambda, 0 , ( int )n_features, true ); vector coef_old_ = vector ::Zeros(n_features); ArrayFree (scores_); for ( int iter_ = 0 ; iter_ < m_max_iter; iter_++) { ulong keep_count = 0 ; for ( ulong j = 0 ; j < n_features; j++) if (keep_lambda[j]) keep_count++; if (keep_count == 0 ) { coef_.Fill( 0.0 ); sigma_.Resize( 0 , 0 ); n_iter_ = iter_ + 1 ; break ; } if (!UpdateSigmaAndCoef(X_cent, y_cent, keep_lambda)) { PrintFormat ( "ARD Error: Aborted at iteration %d due to numerical solver failure." , iter_); return false ; } double sse_ = MathPow (y_cent - X_cent @ coef_, 2 ).Sum(); vector lambda_keep = SelectByMask(lambda_, keep_lambda); vector gamma_ = 1.0 - lambda_keep * sigma_.Diag(); vector coef_select = SelectByMask(coef_, keep_lambda); vector lambda_keep_new = (gamma_ + 2.0 * m_lambda_1) / (coef_select * coef_select + 2.0 * m_lambda_2); lambda_keep_new.Clip( 1 e- 10 , 1 e+ 10 ); ScatterByMask(lambda_, keep_lambda, lambda_keep_new); double num = n_samples - gamma_.Sum() + 2.0 * m_alpha_1; double den = sse_ + 2.0 * m_alpha_2; if (den < 1 e- 12 ) alpha_ = 1 e+ 10 ; else { alpha_ = num / den; alpha_ = MathMax ( 1 e- 10 , MathMin ( 1 e+ 10 , alpha_)); } keep_count = 0 ; for ( ulong j = 0 ; j < n_features; j++) { keep_lambda[j] = (lambda_[j] < m_threshold_lambda); if (!keep_lambda[j]) coef_[j] = 0.0 ; else keep_count++; } if (m_compute_score || m_verbose) { double s = (m_lambda_1 * MathLog (lambda_) - m_lambda_2 * lambda_).Sum(); s += m_alpha_1 * MathLog (alpha_) - m_alpha_2 * alpha_; int sign; double logdet_sigma; double Signed_Determinant = sigma_.SLogDet(sign,logdet_sigma); if (sign <= 0 ) { if (m_verbose) PrintFormat ( "ARD Warning: non-positive determinant for sigma_ at iteration %d (sign=%d). Score calculation skipped." , iter_, sign); } else { s += 0.5 * (logdet_sigma + ( double )n_samples * MathLog (alpha_) + MathLog (lambda_).Sum()); s -= 0.5 * (alpha_ * sse_ + (lambda_ * coef_ * coef_).Sum()); int score_size = ArraySize (scores_); ArrayResize (scores_, score_size + 1 ); scores_[score_size] = s; } } if (iter_ > 0 ) { if ( MathAbs (coef_old_ - coef_).Sum() < m_tol) { if (m_verbose) PrintFormat ( "Converged after %d iterations" , iter_); n_iter_ = iter_ + 1 ; break ; } } coef_old_ = coef_; if (keep_count == 0 ) { n_iter_ = iter_ + 1 ; break ; } n_iter_ = iter_ + 1 ; } if (!UpdateSigmaAndCoef(X_cent, y_cent, keep_lambda)) { Print ( "ARD Error: Numerical solver failure on final step" ); return false ; } if (m_fit_intercept) intercept_ = y_offset_ - X_offset_.Dot(coef_); else intercept_ = 0.0 ; return true ; }

bool ARDRegression::UpdateSigmaAndCoef( const matrix &X_cent, const vector &y_cent, bool &keep_lambda[]) { ulong n_samples = X_cent.Rows(); ulong n_features = X_cent.Cols(); matrix X_keep = SelectColsByMask(X_cent, keep_lambda); vector lambda_keep = SelectByMask(lambda_, keep_lambda); ulong keep_count = X_keep.Cols(); if (keep_count == 0 ) { coef_.Fill( 0.0 ); sigma_.Resize( 0 , 0 ); PrintFormat ( "ARD Warning: All features pruned (keep_count == 0) at iteration %d. Model cannot be fitted." , n_iter_); return true ; } if (n_samples >= n_features) { matrix gram = X_keep.Transpose().MatMul(X_keep); matrix sigma_inv = matrix ::Identity(keep_count, keep_count); sigma_inv.Diag(lambda_keep); sigma_inv = sigma_inv + (gram * alpha_); matrix residuals; vector singular_values; long rank; if (!sigma_inv.LeastSquaresSolutionDC( matrix ::Eye(keep_count, keep_count), - 1.0 , sigma_, residuals, singular_values, rank)) { return false ;} } else { vector inv_lambda(keep_count); for ( ulong j = 0 ; j < keep_count; j++) inv_lambda[j] = 1.0 / lambda_keep[j]; matrix X_keep_inv(n_samples, keep_count); for ( ulong i = 0 ; i < n_samples; i++) { for ( ulong j = 0 ; j < keep_count; j++) X_keep_inv[i][j] = X_keep[i][j] * inv_lambda[j]; } matrix eye_samples = matrix ::Identity(n_samples, n_samples); matrix inner_mat = (eye_samples / alpha_) + X_keep_inv.MatMul(X_keep.Transpose()); matrix residuals; vector singular_values; long rank; matrix inner_inv; if (!inner_mat.LeastSquaresSolutionDC( matrix ::Eye(n_samples, n_samples), - 1.0 , inner_inv, residuals, singular_values, rank)) { return false ;} matrix temp = inner_inv.MatMul(X_keep_inv); matrix inv_X_T(keep_count, n_samples); matrix X_T = X_keep.Transpose(); for ( ulong i = 0 ; i < keep_count; i++) { for ( ulong j = 0 ; j < n_samples; j++) inv_X_T[i][j] = X_T[i][j] * inv_lambda[i]; } sigma_ = inv_X_T.MatMul(temp) * (- 1.0 ); for ( ulong j = 0 ; j < keep_count; j++) sigma_[j][j] += inv_lambda[j]; } vector temp_dot = X_keep.Transpose().MatMul(y_cent); vector coef_keep = temp_dot.MatMul(sigma_) * alpha_; coef_.Fill( 0.0 ); ScatterByMask(coef_, keep_lambda, coef_keep); return true ; }

2. Метод прогнозирования: predict(const matrix &X, vector &y_std)

В отличие от стандартных моделей машинного обучения, метод predict возвращает не просто точечные значения, а полноценный вероятностный прогноз:

Точечный прогноз (Математическое ожидание y*):

Оценка неопределенности (стандартное отклонение ystd). Апостериорная дисперсия прогноза учитывает как шум в данных α^−1, так и неопределенность оценки весов Σ:

vector ARDRegression::predict( const matrix &X, vector &y_std) { if (X.Cols() != coef_.Size()) { PrintFormat ( "ARD Error [predict]: Dimension mismatch! Model expects %d features, but X has %d cols." , coef_.Size(), X.Cols()); vector empty( 0 ); return empty; } vector y_mean = X.MatMul(coef_); if (m_fit_intercept) y_mean = y_mean + intercept_; ulong n_samples = X.Rows(); ulong n_features = X.Cols(); bool keep_lambda[]; ArrayResize (keep_lambda, ( int )n_features); ulong keep_count = 0 ; for ( ulong j = 0 ; j < n_features; j++) { keep_lambda[j] = (lambda_[j] < m_threshold_lambda); if (keep_lambda[j]) keep_count++; } if (keep_count == 0 ) { y_std = vector ::Ones(n_samples) * MathSqrt ( 1.0 / alpha_); return y_mean; } matrix X_keep = SelectColsByMask(X, keep_lambda); matrix X_sigma = X_keep.MatMul(sigma_); y_std = MathSqrt ((X_sigma * X_keep).Sum( 1 ) + ( 1.0 / alpha_)); return y_mean; }

Сравнение результатов обучения с моделью Scikit-Learn

Для проверки математической корректности, точности и численной устойчивости разработанного класса ARDRegression было проведено сравнение с эталонной реализацией из библиотеки scikit-learn (Python).

Сравнение выполнялось на двух тестовых скриптах:

scikit_learn.py — генерирует синтетический датасет, обучает модель sklearn.linear_model.ARDRegression и выводит результаты вычислений в журнал,

TestARD.mq5 — MQL5 скрипт, импортирует те же данные (CSV-файлы X_ARD.csv и y_ARD.csv) и обучает нашу реализацию.

Обе модели обучались на идентичных наборах данных в двух режимах:

Датасет 1 (N > D): 200 наблюдений, 50 признаков. Стандартный режим обучения,

Датасет 2 (N < D): 40 образцов, 50 признаков. Усеченная выборка для проверки корректности вычислений через тождество Вудбери.

Истинные параметры модели:

смещение (intercept): w0 = 5.0,

значимые веса: w1 = 3.5, w2 = −2.0, w3 = 1.2,

оставшиеся 47 весов = 0 (незначимые признаки),

шум наблюдений: σ = 0.5 (α = 4.0).

#property copyright "Eugene" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <ARDRegression\ARD.mqh> void RunARDTest( const matrix &X, const vector &y, string test_name) { ulong n_samples = X.Rows(); ulong n_features = X.Cols(); ARDRegression model( 300 , 1 e- 3 , 1 e- 6 , 1 e- 6 , 1 e- 6 , 1 e- 6 , 1 e4, true , true , false ); uint start_time = GetTickCount (); model.fit(X, y); uint elapsed_time = GetTickCount () - start_time; vector y_std; vector y_pred = model.predict(X, y_std); vector errors = y - y_pred; double mse = y_pred.RegressionMetric(y, REGRESSION_MSE ); PrintFormat ( "=========================================================" ); PrintFormat ( " %s (n_samples=%d, n_features=%d)" , test_name, n_samples, n_features); PrintFormat ( "=========================================================" ); PrintFormat ( "Время выполнения: %u ms" , elapsed_time); PrintFormat ( "Число итераций: %d" , model.n_iter_); PrintFormat ( "Intercept (Истинный 5): %.5f" , model.intercept_); PrintFormat ( "Alpha (Точность шума): %.5f" , model.alpha_); PrintFormat ( "MSE предсказания: %.5f" , mse); int n_scores = ArraySize (model.scores_); if (n_scores > 0 ) { PrintFormat ( "Log Evidence (Marginal Likelihood): %.5f" , model.scores_[n_scores - 1 ]); PrintFormat ( "

--- Динамика Log Evidence по итерациям ---" ); if (n_scores <= 10 ) { for ( int it = 0 ; it < n_scores; it++) PrintFormat ( "Итерация %02d | Log Evidence: %12.5f" , it + 1 , model.scores_[it]); } else { for ( int it = 0 ; it < 5 ; it++) PrintFormat ( "Итерация %02d | Log Evidence: %12.5f" , it + 1 , model.scores_[it]); PrintFormat ( " ..." ); for ( int it = n_scores - 3 ; it < n_scores; it++) PrintFormat ( "Итерация %02d | Log Evidence: %12.5f" , it + 1 , model.scores_[it]); } } PrintFormat ( "

--- Стандартное отклонение предсказаний (y_std, первые 5 сэмплов) ---" ); for ( ulong i = 0 ; i < 5 && i < n_samples; i++) { PrintFormat ( "Сэмпл %02d | y_pred: %8.5f | y_std: %8.5f" , i, y_pred[i], y_std[i]); } PrintFormat ( "

--- Веса coef_ (Истинные: X00=3.5, X01=-2.0, X02=1.2, остальные=0) ---" ); for ( ulong i = 0 ; i < 5 && i < n_features; i++) { PrintFormat ( "X%02d | Оценка: %8.5f | Lambda: %10.2f" , i, model.coef_[i], model.lambda_[i]); } int active_features = 0 ; for ( ulong j = 0 ; j < n_features; j++) { if ( MathAbs (model.coef_[j]) > 1 e- 4 ) active_features++; } PrintFormat ( "

Осталось активных признаков с весом > 0: %d из %d

" , active_features, n_features); } void OnStart () { matrix X_csv; CSVtoMatrix( "X_ARD.csv" , X_csv); matrix y_csv; CSVtoMatrix( "y_ARD.csv" , y_csv); vector y_full = y_csv.Col( 0 ); RunARDTest(X_csv, y_full, "ТЕСТ 1: FULL DATASET (Direct Gram)" ); matrix X_sub = X_csv; vector y_sub = y_full; X_sub.Resize( 40 , 50 ); y_sub.Resize( 40 ); RunARDTest(X_sub, y_sub, "ТЕСТ 2: SUBSET DATASET (Woodbury Identity)" ); }

import time import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.linear_model import ARDRegression def RunARDTest(title, model, X, y, elapsed_ms, show_score_history= True ): y_pred, y_std = model.predict(X, return_std= True ) mse = np.mean((y - y_pred) ** 2 ) active_count = np. sum (model.coef_ != 0.0 ) n_samples, n_features = X.shape print ( "=========================================================" ) print ( f" {title} (n_samples= {n_samples} , n_features= {n_features} )" ) print ( "=========================================================" ) print ( f"Время выполнения: {elapsed_ms} ms" ) print ( f"Число итераций: {model.n_iter_} " ) print ( f"Intercept (Истинный 5): {model.intercept_: .5 f} " ) print ( f"Alpha (Точность шума): {model.alpha_: .5 f} " ) print ( f"MSE предсказания: {mse: .5 f} " ) print ( f"Log Evidence (Marginal Likelihood): {model.scores_[- 1 ]: .5 f} " ) if show_score_history: scores = model.scores_ n_scores = len (scores) print ( "

--- Динамика Log Evidence по итерациям ---" ) if n_scores <= 10 : for it, sc in enumerate (scores): print ( f"Итерация {it+ 1 : 02 d} | Log Evidence: {sc: 12.5 f} " ) else : for it in range ( 5 ): print ( f"Итерация {it+ 1 : 02 d} | Log Evidence: {scores[it]: 12.5 f} " ) print ( " ..." ) for it in range (n_scores - 3 , n_scores): print ( f"Итерация {it+ 1 : 02 d} | Log Evidence: {scores[it]: 12.5 f} " ) print ( "

--- Стандартное отклонение предсказаний (y_std, первые 5 сэмплов) ---" ) for i in range ( min ( 5 , n_samples)): print ( f"Сэмпл {i: 02 d} | y_pred: {y_pred[i]: 8.5 f} | y_std: {y_std[i]: 8.5 f} " ) print ( "

--- Веса coef_ (Истинные: X00=3.5, X01=-2.0, X02=1.2, остальные=0) ---" ) for j in range ( min ( 5 , n_features)): print ( f"X {j: 02 d} | Оценка: {model.coef_[j]: 8.5 f} | Lambda: {model.lambda_[j]: 11.2 f} " ) print ( f"

Осталось активных признаков с весом > 0: {active_count} из {n_features}

" ) np.random.seed( 42 ) n_samples = 200 n_features = 50 X = np.random.randn(n_samples, n_features) true_w = np.zeros(n_features) true_w[ 0 ] = 3.5 true_w[ 1 ] = - 2.0 true_w[ 2 ] = 1.2 y_true = np.dot(X, true_w) + 5.0 noise = np.random.normal( 0 , 0.5 , size=n_samples) y = y_true + noise t0 = time.perf_counter() model = ARDRegression(compute_score= True ).fit(X, y) elapsed = int ((time.perf_counter() - t0) * 1000 ) RunARDTest( "ТЕСТ 1 [SKLEARN]: FULL DATASET (200x50)" , model, X, y, elapsed) X_sub = X[: 40 , :].copy() y_sub = y[: 40 ].copy() t0 = time.perf_counter() model_sub = ARDRegression(compute_score= True ).fit(X_sub, y_sub) elapsed_sub = int ((time.perf_counter() - t0) * 1000 ) RunARDTest( "ТЕСТ 2 [SKLEARN]: SUBSET DATASET (40x50)" , model_sub, X_sub, y_sub, elapsed_sub) fig1, axes1 = plt.subplots( 1 , 2 , figsize=( 10 , 5 )) iters1 = np.arange( 1 , len (model.scores_) + 1 ) axes1[ 0 ].plot(iters1, model.scores_, 'b-o' , linewidth= 2 , markersize= 4 , label= 'Log Evidence' ) axes1[ 0 ].set_title( 'Learning Curve (Test 1: 200x50, N > D)' , fontsize= 11 , fontweight= 'bold' ) axes1[ 0 ].set_xlabel( 'EM Iteration' ) axes1[ 0 ].set_ylabel( 'Log Evidence' ) axes1[ 0 ].grid( True , linestyle= ':' , alpha= 0.6 ) axes1[ 0 ].legend() iters2 = np.arange( 1 , len (model_sub.scores_) + 1 ) axes1[ 1 ].plot(iters2, model_sub.scores_, 'r-s' , linewidth= 2 , markersize= 4 , label= 'Log Evidence' ) axes1[ 1 ].set_title( 'Learning Curve (Test 2: 40x50, N < D)' , fontsize= 11 , fontweight= 'bold' ) axes1[ 1 ].set_xlabel( 'EM Iteration' ) axes1[ 1 ].set_ylabel( 'Log Evidence' ) axes1[ 1 ].grid( True , linestyle= ':' , alpha= 0.6 ) axes1[ 1 ].legend() plt.tight_layout() fig2, axes2 = plt.subplots( 1 , 2 , figsize=( 10 , 5 )) x_features = np.arange(n_features) axes2[ 0 ].stem(x_features, true_w, linefmt= 'b-' , markerfmt= 'bo' , basefmt= 'k-' , label= 'True Weights' ) axes2[ 0 ].stem(x_features, model.coef_, linefmt= 'r--' , markerfmt= 'rx' , basefmt= 'k-' , label= 'ARD Estimates' ) axes2[ 0 ].set_title( 'Weight Estimates (Test 1: 200x50, N > D)' , fontsize= 11 , fontweight= 'bold' ) axes2[ 0 ].set_xlabel( 'Feature Index' ) axes2[ 0 ].set_ylabel( 'Weight Value' ) axes2[ 0 ].grid( True , linestyle= ':' , alpha= 0.6 ) axes2[ 0 ].legend() axes2[ 1 ].stem(x_features, true_w, linefmt= 'b-' , markerfmt= 'bo' , basefmt= 'k-' , label= 'True Weights' ) axes2[ 1 ].stem(x_features, model_sub.coef_, linefmt= 'r--' , markerfmt= 'rx' , basefmt= 'k-' , label= 'ARD Estimates' ) axes2[ 1 ].set_title( 'Weight Estimates (Test 2: 40x50, N < D)' , fontsize= 11 , fontweight= 'bold' ) axes2[ 1 ].set_xlabel( 'Feature Index' ) axes2[ 1 ].set_ylabel( 'Weight Value' ) axes2[ 1 ].grid( True , linestyle= ':' , alpha= 0.6 ) axes2[ 1 ].legend() plt.tight_layout() plt.show()

Сопоставление показало полное совпадение результатов MQL5-реализации и scikit-learn с точностью до 5-го знака после запятой по всем ключевым метрикам: оценкам весов, апостериорной точности alpha, маргинальному правдоподобию (Log Evidence) и неопределенности предсказаний.

На рис. 1 представлена динамика логарифма маргинального правдоподобия (Log Evidence) по итерациям EM-алгоритма.

рис. 1 Кривая обучения ARD-регрессии

График наглядно иллюстрирует быструю сходимость модели: всего 10–15 итераций.

На рис. 2 представлено сравнение восстановленных весов w (красный пунктир) с истинными значениями весов wtrue (синяя линия), заданными при генерации данных.

рис. 2 Оценки весов ARD-регрессии

Модель ARD верно определила 3 информативных признака, достаточно точно оценив коэффициенты как при полноразмерной выборке (200×50), так и в условиях дефицита данных (40×50).

Генерация признаков (Feature Engineering) и преодоление проблемы нелинейности

В своей основе ARD — это линейная модель байесовской регрессии. Она не способна находить нелинейные зависимости между целевой и предсказывающими переменными. Если зависимость параболическая, синусоидальная или имеет более сложный характер, модель посчитает такой признак неинформативным и занулит его вес. К сожалению, реальные финансовые и временные ряды крайне редко подчиняются линейным закономерностям. Поэтому важно научить линейную модель работать с нелинейными зависимостями.

Существует три основных подхода к решению этой задачи.

Явное преобразование признаков

Самый простой способ — сформировать новые признаки вручную с помощью алгебраических и тригонометрических преобразований:

полиномиальные степени (x^2, x^3),

нелинейные преобразования (∣x∣, ln(x), exp(x)),

гармоники (sin(x), cos(x)),

парные произведения (xi * xj) и т.д.

Главный недостаток подхода — проклятие размерности. При росте количества исходных признаков (D) число новых признаков растёт очень быстро. Например, при D=50 полиномиальное расширение второй степени уже даёт более 1300 комбинаций, а третьей степени — десятки тысяч признаков.

Ядерный трюк

В классическом машинном обучении проблему проклятия размерности решают с помощью ядерного трюка (Kernel Trick). В таких моделях, как Kernel Ridge Regression, метод опорных векторов (SVM) или Гауссовские процессы (GP), скалярное произведение признаков в высокоразмерном пространстве заменяется функцией ядра k(x, x′).

Самым популярным и универсальным является RBF-ядро (Radial Basis Function):

где,

x, x′ ∈ RD — два вектора признаков,

∥ x − x′ ∥^2 — квадрат евклидова расстояния между ними,

γ > 0 — параметр масштаба (гамма), определяющий ширину ядра и чувствительность к расстоянию между точками.

Однако у классических ядерных методов есть серьезный недостаток — они требуют вычисления и хранения матрицы Грама NxN и её обращения, что требует O(N^3) операций. Это сильно ограничивает применимость метода на больших выборках.

Метод случайных признаков (Random Fourier Features)

Эффективное решение предложил в 2007 году алгоритм Random Fourier Features (Rahimi & Recht). Вместо использования ядерной модели мы явно генерируем новые признаки, которые хорошо аппроксимируют RBF-ядро, и передаем их в обычную линейную модель.

Аппроксимация RBF-ядра выполняется следующим образом:

Генерация случайных частот — семплируем M случайных векторов из нормального распределения, соответствующего RBF ядру N(0, 2γ),

Генерация случайных фаз — семплируем M случайных смещений из равномерного распределения Uniform(0, 2*pi),

Преобразование данных — для любой входной точки признаков x размерности D строится трансформированный вектор признаков φ(x) размерности M:

где,

x∈RD — вектор исходных признаков,

M — количество сгенерированных случайных признаков,

wj — веса частот,

bj — случайные фазы,

Sqrt(2/M) — нормировочный коэффициент.

Преобразование cos(Wx + b) структурно похоже на формулу нейрона многослойного персептрона. Только вместо обучения весов W и смещений b через обратное распространение ошибки, мы однократно генерируем их из соответствующих распределений и фиксируем. Дальше обучение проходит на этих новых признаках с помощью любой линейной модели.

В итоге получаем гибкость сложных нелинейных моделей, сохраняя при этом высокую скорость обучения и простоту линейных алгоритмов.

Реализация генератора случайных признаков: класс CRBFSampler

class CRBFSampler { private : double m_gamma; ulong m_n_components; int m_seed; matrix m_random_weights; vector m_random_offsets; bool m_is_fitted; public : CRBFSampler( const double gamma= 1.0 , const ulong n_components= 100 , const int seed=- 1 ); ~CRBFSampler( void ) {} bool Fit( const matrix &X); matrix Transform( const matrix &X); matrix FitTransform( const matrix &X); bool IsFitted( void ) const { return m_is_fitted; } }; CRBFSampler::CRBFSampler( const double gamma= 1.0 , const ulong n_components= 100 , const int seed=- 1 ) : m_gamma(gamma), m_n_components(n_components), m_seed(seed), m_is_fitted( false ) { if (m_seed != - 1 ) MathSrand (( uint )m_seed); else MathSrand ( GetTickCount ()); } bool CRBFSampler::Fit( const matrix &X) { ulong n_features = X.Cols(); vector Mu = vector ::Zeros(m_n_components); matrix Sigma = matrix ::Identity(m_n_components, m_n_components); Sigma = Sigma * 2.0 * m_gamma; if (!CMVN::rnd(Mu, Sigma, ( int )n_features, m_random_weights)) { Print ( "Ошибка CRBFSampler::Fit: Не удалось сгенерировать веса через CMVN::rnd" ); return false ; } m_random_offsets = vector ::Random(m_n_components, 0.0 , 2.0 * M_PI ); m_is_fitted = true ; return true ; } matrix CRBFSampler::Transform( const matrix &X) { if (!m_is_fitted) { Print ( "Ошибка CRBFSampler::Transform: Модель еще не обучена (вызовите Fit)!" ); matrix empty( 0 , 0 ); return empty; } ulong rows = X.Rows(); matrix projection = X @ m_random_weights; for ( ulong i = 0 ; i < rows; i++) { projection.Row( MathCos (projection.Row(i) + m_random_offsets), i); } double scale = MathSqrt ( 2.0 / ( double )m_n_components); projection = projection * scale; return projection; } matrix CRBFSampler::FitTransform( const matrix &X) { if (!Fit(X)) { matrix empty( 0 , 0 ); return empty; } return Transform(X); }

Для работы с алгоритмом Random Fourier Features был написан класс CRBFSampler. Он отвечает за генерацию случайных частот и фаз и преобразование исходной матрицы признаков из D-мерного пространства в M-мерное.





В конструкторе задаются три основных параметра:

n_components (M) количество случайных признаков Фурье. Чем больше M, тем точнее аппроксимация RBF-ядра,

gamma (γ) — параметр ширины ядра,

seed — зерно генератора случайных чисел (для воспроизводимости экспериментов).

При малом gamma (< 3) модель строит очень плавную, гладкую кривую. Она видит только общую тенденцию и игнорирует мелкие колебания. С увеличением параметра gamma модель строит извилистую, сильно колеблющуюся кривую, пытаясь подстроиться под каждую точку данных.





Основные методы класса:

fit(const matrix &X) — генерирует матрицу случайных частот и вектор фазовых смещений,

генерирует матрицу случайных частот и вектор фазовых смещений, transform(const matrix &X) — преобразует входную матрицу X размерности N×D в матрицу новых признаков размера N×M,

преобразует входную матрицу X размерности N×D в матрицу новых признаков размера N×M, FitTransform(const matrix &X) — объединяет метод генерации весов и смещений и трансформации обучающей выборки X.

Если перемножить полученную матрицу сгенерированных признаков X_rff на ее транспонированную (X_rff @ X_rff^T), то результатом вычисления скалярных произведений между всеми парами векторов будет приближенная матрица RBF-ядра (матрица сходства).

Превращаем линейную ARD-регрессию в нелинейную модель

Проверим на практике связку CRBFSampler и ARDRegression. Для этого создадим учебный пример - скрипт ARD_RBF.mq5

Для эксперимента сгенерируем выборку N=300 точек из сложной нелинейной функции:

В качестве входного признака использовались равномерно распределённые значения в диапазоне [-4, 4]. Исходный одномерный признак X_raw был преобразован в 400-мерное пространство с помощью CRBFSampler(gamma=2.5, n_components=400). Значение gamma=2.5 выбрано в качестве примера — в реальной работе его рекомендуется подбирать через кросс-валидацию.

После преобразования полученная матрица передается в метод обучения модели ARD-регрессии ard.fit(). Из 400 случайных гармоник ARD отобрал всего 12 действительно значимых признаков, отбросив остальные 388 как бесполезные.

Помимо точечного прогноза модель рассчитывает дисперсию, что позволяет построить 95%-й доверительный интервал (±2σ).

На рис.3 показана аппроксимация нелинейной функции на обучающей выборке [-4,4], а также экстраполяция (прогноз) за пределы выборки [- 4.5, -4] & [4, 4.5]. Красной линией отмечено предсказание ARD-регрессии, голубой — истинная функция, серым пунктиром — границы 95%-го доверительного интервала.

рис. 3 Аппроксимация нелинейной функции с помощью ARD-регрессии и RBF ядра





Время обучения модели на MQL5 составило около 2.3 секунды, тогда как аналогичный код на Python выполняется за 2.8 секунды. Преимущество в скорости достигается за счёт использования функции LeastSquaresSolutionDC. В отличие от метода PInv() эта функция использует алгоритм Divide and Conquer (OpenBLAS/LAPACK). При этом решение системы A⋅X=I через LeastSquaresSolutionDC математически эквивалентно вычислению псевдообратной матрицы Мура — Пенроуза (A+) через SVD-разложение, что гарантирует точность и устойчивость вычислений на плохо обусловленных матрицах.

После обучения CRBFSampler сохраняет внутри себя сгенерированные случайные веса W и смещения b. Поэтому для корректной работы необходимо:

один раз вызвать FitTransform() (или Fit()) на обучающей выборке,

для всех новых данных использовать только метод Transform().

Повторный вызов FitTransform() приведёт к генерации новых случайных признаков, и веса обученной ARD-регрессии станут некорректными.

Таким образом связка RBFSampler + ARDRegression превращает обычную линейную регрессию в нелинейный аппроксиматор функций любой сложности.





Чтобы запустить скрипт scikit_learn.py, вам понадобится интерпретатор Python и стандартный стек статистических пакетов. О том, как их установить, рассказывается в статье Python + MetaTrader 5: быстрый исследовательский контур для данных, признаков и прототипов.

После установки пакетов поместите файл scikit_learn.py в папку (например, Scripts/ARD).

Запускайте скрипт через MetaEditor:

в MetaEditor нажмите Файл → Открыть и выберите файл scikit_learn.py из папки ARD,

после открытия файла нажмите клавишу F7 (или кнопку "Компилировать" на панели инструментов),

результаты вычислений должны появиться во вкладке Журнал.

Заключение

В этой статье мы подробно разобрали математический фундамент и практическую реализацию ARD-регрессии (Automatic Relevance Determination) на MQL5, а также расширили её возможности до нелинейного моделирования с помощью случайных признаков Фурье (CRBFSampler).

Главная сила ARD-регрессии заключается в автоматическом отборе значимых признаков для построения прогноза. Модель сама определяет, какие данные действительно важны для предсказания, а какие не несут в себе никакой полезной информации. Благодаря этому исследователь может сосредоточиться на поиске хороших признаков, а не на ручном отборе.

Сочетание ARD-регрессии и Random Fourier Features позволяет аппроксимировать нелинейность ядерных методов (таких, как гауссовские процессы) при сохранении высокой скорости обучения и стабильности обычной линейной модели. Это делает ARD-регрессию особенно интересной для задач онлайн-обучения (адаптивного переобучения в скользящем окне).

Кроме того, байесовский подход даёт возможность оценивать неопределённость прогноза и строить доверительные интервалы, что помогает принимать более обоснованные торговые решения.





Программы, используемые в статье