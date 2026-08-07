ARD-регрессия на MQL5: автоматический отбор признаков и случайные признаки Фурье
Введение
В задачах машинного обучения и прикладного статистического анализа исследователи регулярно сталкиваются с проблемой высокой размерности данных. При построении регрессионных моделей добавление незначимых или мультиколлинеарных признаков неизбежно приводит к переобучению, снижению обобщающей способности и усложнению интерпретации результатов.
Традиционные методы снижения размерности и отбора признаков имеют заметные ограничения. Например, метод главных компонент (PCA) хорошо сжимает пространство признаков, выбирая направления с максимальной дисперсией. Однако он не учитывает целевую переменную и ориентируется только на признаки. В результате PCA часто сохраняет шум с высокой дисперсией и может отбросить полезные признаки, которые имеют относительно низкую дисперсию, но при этом сильно связаны с целевой переменной. Кроме того, главные компоненты представляют собой линейные комбинации исходных переменных, что затрудняет их интерпретируемость.
Более гибким и элегантным решением является ARD-регрессия (Automatic Relevance Determination — Автоматическое определение релевантности). ARD — это полноценный байесовский подход к линейной регрессии, который автоматически оценивает степень важности (релевантности) каждого входного признака в процессе обучения модели.
В этой статье мы подробно разберём математический аппарат ARD-регрессии и реализуем модель ARDRegression на языке MQL5, после чего сравним точность вычислений и скорость работы нашей реализации с эталонным модулем из библиотеки scikit-learn.
Отдельное внимание будет уделено преодолению главного ограничения линейных моделей — их неспособности улавливать нелинейные зависимости. Для этого мы применим метод случайных признаков Фурье (класс CRBFSampler), который позволяет эффективно аппроксимировать сложные нелинейные функции, оставаясь в рамках линейной модели.
Что такое ARD-регрессия?
Чтобы понять концепцию ARD-регрессии, стоит начать с классической линейной регрессии. В стандартной постановке мы ищем линейную зависимость между вектором признаков x=[x1, x2, …, xD] и целевой переменной y:
где,
- D – размерность пространства признаков (количество предикторов),
- w = [w1, w2, ..., wD] — вектор весов (коэффициентов) модели,
- w0 — смещение,
- ϵ ∼ N(0, α^−1) — случайный гауссовский шум измерения с точностью α (alpha) (обратной дисперсией α = 1 / σ^2)
В классическом методе наименьших квадратов (МНК) коэффициенты wj считаются фиксированными детерминированными числами, а их подгонка осуществляется за счёт минимизации суммы квадратов ошибок. Если среди признаков присутствуют неинформативные или сильно коррелированные (мультиколлинеарные) переменные, МНК склонна присваивать им необоснованно большие веса, что приводит к переобучению и нестабильности прогнозов.
Байесовский подход кардинально меняет взгляд на природу параметров. В байесовской регрессии коэффициенты wj перестают быть константами и рассматриваются как случайные величины. До получения данных мы задаем наши априорные представления о параметрах регрессии. В частности, в гребневой байесовской регрессии (Bayesian Ridge) на все веса накладывается одно и то же априорное нормальное распределение с общим параметром регуляризации λ(лямбда):
Однако единый параметр λ заставляет абсолютно все коэффициенты сжиматься к нулю с одинаковой силой, не позволяя модели гибко разделять значимые и незначимые признаки.
Главная идея ARD-регрессии заключается в том, что на каждый вес wj накладывается индивидуальное априорное нормальное распределение со своим собственным параметром точности λj:
Каждый гиперпараметр λj выступает в роли индивидуального регулятора силы соответствующего признака:
- Если признак xj информативен, то в процессе обучения модель уменьшает значение λj → 0. Это расширяет априорное распределение, делая его плоским. Высокая дисперсия разрешает весу wj свободно отклоняться от нуля и принимать значения, необходимые для точного объяснения целевой переменной y.
- Если признак xj не оказывает влияния на прогноз целевой переменной, тогда модель увеличивает параметр λj → ∞. Дисперсия 1/λj стремится к нулю, и распределение параметра wj схлопывается в точке 0. Это принудительно зануляет вес wj, исключая признак j из финального уравнения регрессии.
В итоге оптимизация вектора λ превращается в автоматический процесс прореживания пространства признаков.
Обучение модели: EM-алгоритм и оценка параметров
Обучение ARD-регрессии строится на EM-подобном алгоритме (Expectation-Maximization), где вектор весов w играет роль непрерывных скрытых переменных. В отличие от классического EM, здесь на M-шаге производится прямая максимизация маргинального логарифма правдоподобия (Log Evidence).
Алгоритм состоит из двух чередующихся шагов:
- E-шаг (Expectation — Ожидание)
На E-шаге мы фиксируем текущие значения гиперпараметров шума α и индивидуальных точностей λ. Наша цель — найти апостериорное распределение весов p(w∣y, X, α, λ). Так как априорное распределение весов и функция правдоподобия являются гауссовскими, апостериорное распределение также будет нормальным N(μw, Σ). Благодаря этому вычисление апостериора сводится к вычислению ковариационной матрицы и вектора средних.
- Ковариационная матрица весов Σ (степень неопределенности коэффициентов):
- Математическое ожидание весов μw (текущие точечные значения коэффициентов):
Практический нюанс реализации: Если число признаков D больше числа наблюдений N, прямое обращение матрицы ковариации Σ размером D×D становится вычислительно дорогим. В коде класса для этого случая используется тождество Вудбери (Woodbury Matrix Identity), позволяющее сводить операцию к обращению матрицы размером N×N.
- M-шаг (Maximization — Максимизация)
На M-шаге найденные апостериорные характеристики из E-шага используются для обновления гиперпараметров λ и α. В классическом EM-алгоритме M-шаг максимизирует математическое ожидание полного логарифма правдоподобия. В случае ARD-регрессии обновление гиперпараметров производится с помощью прямой максимизации маргинального логарифма правдоподобия (evidence maximization). Этот подход эквивалентен M-шагу. Введение коэффициента эффективности признаков γⱼ ускоряет сходимость по сравнению со стандартным EM-алгоритмом. Чтобы предотвратить численную нестабильность и переобучение самих гиперпараметров, над ними задаются слабоинформативные априорные Гамма-распределения с параметрами (α1,α2) и (λ1,λ2).
- Обновление точностей весов λj:
где, γj = 1 − λjΣjj — мера эффективности j-го признака.
- Обновление точности шума α:
где, SSE = ||y − Xμw||^2 — сумма квадратов остатков регрессии (Sum of Squared Errors).
- Отбор признаков (Pruning) и критерий остановки обучения
После каждого M-шага выполняется отбор признаков. Если гиперпараметр λj превышает заданный порог threshold_lambda, признак признается нерелевантным:
- Коэффициент wj принудительно обнуляется (wj = 0),
- Признак j исключается из матрицы X на следующих итерациях для ускорения расчетов.
Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока изменение вектора весов || w_old − w_new|| не станет меньше заданного значения tol, либо пока не будет достигнуто максимальное число итераций max_iter.
Практическая реализация: класс ARDRegression
Вся математика байесовского вывода — от итерационного EM-алгоритма до динамического отбора признаков — объединена в класс ARDRegression.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс ARDRegression | //+------------------------------------------------------------------+ class ARDRegression { private: int m_max_iter; // Максимальное количество итераций EM-алгоритма double m_tol; // Порог сходимости по изменению весов double m_alpha_1,m_alpha_2; // Параметры Гамма-распределения для точности шума alpha(α) double m_lambda_1,m_lambda_2; // Параметры Гамма-распределения для точностей весов lambda(λ) double m_threshold_lambda; // Порог отбора (если λ_j > threshold -> вес = 0) bool m_fit_intercept; // Нужно ли обучать параметр смещения (w0) bool m_compute_score; // Нужно ли вычислять целевую функцию (Log Evidence/Marginal Log-likelihood) bool m_verbose; // Вывод сообщений о сходимости алгоритма обучения в журнал bool UpdateSigmaAndCoef(const matrix &X_cent, const vector &y_cent, bool &keep_lambda[]); public: vector coef_; // Вектор итоговых коэффициентов (w_j) double intercept_; // Итоговое смещение (w_0) double alpha_; // Итоговая точность шума (1 / sigma^2) (Обратная дисперсия шума σ) vector lambda_; // Вектор точностей признаков matrix sigma_; // Ковариационная матрица апостериорного распределения весов int n_iter_; // Число итераций до сходимости double scores_[]; // История значений Evidence/Marginal Log-likelihood на каждой итерации vector X_offset_; // Средние значения столбцов матрицы X (для центрирования признаков) double y_offset_; // Среднее значение целевой переменной y (для центрирования отклика) ARDRegression(int max_iter = 300, double tol = 1e-3, double alpha_1 = 1e-6, double alpha_2 = 1e-6, double lambda_1 = 1e-6, double lambda_2 = 1e-6, double threshold_lambda = 1e4, bool fit_intercept = true, bool compute_score = false, bool verbose = false); bool fit(const matrix &X, const vector &y); vector predict(const matrix &X, vector &y_std); };
При создании экземпляра класса ARDRegression конструктор принимает ряд гиперпараметров. Ниже подробно разобрано, за что отвечает каждый параметр, какие значения являются стандартными и в каких случаях их стоит изменять.
- max_iter (по умолчанию 300): Максимальное количество итераций EM-алгоритма,
- tol (по умолчанию 0.001): Критерий остановки обучения,
- Гипераприоры Гамма-распределения (alpha_1, alpha_2, lambda_1, lambda_2)
Эти параметры задают априорные значения точности шума α и точностей весов λj через Гамма-распределения Gamma(α1,α2) и Gamma(λ1,λ2). В 99% практических задач оставляйте эти параметры равными 1e-6 как они заданы по умолчанию. Эти значения задают так называемые неинформативные (плоские) априорные распределения, предоставляя возможность данным говорить самим за себя.
- threshold_lambda (по умолчанию 10000): параметр для механизма отбора признаков. Уменьшение (до 100 – 1000) делает отбор признаков более агрессивным. Модель будет сильнее прореживать веса, оставляя только самые сильные сигналы,
- fit_intercept (по умолчанию true): Вычисление смещения. Всегда оставляйте true, если ваши входные данные X не центрированы. Если вы предварительно отцентрировали данные (mean=0), можно поставить false,
- compute_score (по умолчанию false): Расчет целевой функции (Marginal Log-likelihood / Log Evidence) на каждой итерации. Поставьте true, если вы хотите проанализировать график сходимости модели. Результаты вычислений сохраняются в массив scores_,
- verbose (по умолчанию false): Вывод детального лога обучения в журнал.
Основные методы класса1. Метод обучения: fit(const matrix &X, const vector &y)
Главный метод класса, выполняющий обучение модели и динамическое прореживание пространства признаков.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Метод обучения модели | //+------------------------------------------------------------------+ bool ARDRegression::fit(const matrix &X, const vector &y) { ulong n_samples = X.Rows(); ulong n_features = X.Cols(); matrix X_cent = X; vector y_cent = y; //--- Центрирование данных X_offset_.Resize(n_features); if(m_fit_intercept) { y_offset_ = y.Mean(); y_cent = y - y_offset_; for(ulong j = 0; j < n_features; j++) { X_offset_[j] = X.Col(j).Mean(); X_cent.Col(X_cent.Col(j) - X_offset_[j], j); } } else { X_offset_.Fill(0.0); y_offset_ = 0.0; } coef_ = vector::Zeros(n_features); //--- Инициализация параметров double eps = 2.2204460492503131e-16; alpha_ = 1.0 / (y_cent.Var() + eps); lambda_ = vector::Ones(n_features); bool keep_lambda[]; ArrayResize(keep_lambda, (int)n_features); ArrayFill(keep_lambda, 0, (int)n_features, true); vector coef_old_ = vector::Zeros(n_features); ArrayFree(scores_); for(int iter_ = 0; iter_ < m_max_iter; iter_++) { //--- 1. Подсчет активных признаков ulong keep_count = 0; for(ulong j = 0; j < n_features; j++) if(keep_lambda[j]) keep_count++; if(keep_count == 0) { coef_.Fill(0.0); sigma_.Resize(0, 0); n_iter_ = iter_ + 1; break; } //--- 2. Обновление sigma_ и coef_ (E-шаг) if(!UpdateSigmaAndCoef(X_cent, y_cent, keep_lambda)) { PrintFormat("ARD Error: Aborted at iteration %d due to numerical solver failure.", iter_); return false; } //--- 3. Обновление гиперпараметров (M-шаг) double sse_ = MathPow(y_cent - X_cent @ coef_, 2).Sum(); vector lambda_keep = SelectByMask(lambda_, keep_lambda); vector gamma_ = 1.0 - lambda_keep * sigma_.Diag(); vector coef_select = SelectByMask(coef_, keep_lambda); vector lambda_keep_new = (gamma_ + 2.0 * m_lambda_1) / (coef_select * coef_select + 2.0 * m_lambda_2); lambda_keep_new.Clip(1e-10, 1e+10); // Ограничиваем сверху и снизу от переполнения ScatterByMask(lambda_, keep_lambda, lambda_keep_new); //--- Числитель и знаменатель double num = n_samples - gamma_.Sum() + 2.0 * m_alpha_1; double den = sse_ + 2.0 * m_alpha_2; //--- Защита от деления на 0 if(den < 1e-12) alpha_ = 1e+10; else { alpha_ = num / den; // Ограничиваем диапазон [1e-10, 1e+10] alpha_ = MathMax(1e-10, MathMin(1e+10, alpha_)); } // alpha_ = (n_samples - gamma_.Sum() + 2.0 * m_alpha_1) / (sse_ + 2.0 * m_alpha_2); //--- 4.Отбор признаков (Pruning) keep_count = 0; for(ulong j = 0; j < n_features; j++) { keep_lambda[j] = (lambda_[j] < m_threshold_lambda); if(!keep_lambda[j]) coef_[j] = 0.0; else keep_count++; } //--- 4.1. Расчет целевой функции (Log Evidence / Objective function) if(m_compute_score || m_verbose) { double s = (m_lambda_1 * MathLog(lambda_) - m_lambda_2 * lambda_).Sum(); s += m_alpha_1 * MathLog(alpha_) - m_alpha_2 * alpha_; int sign; double logdet_sigma; double Signed_Determinant = sigma_.SLogDet(sign,logdet_sigma); // Проверяем корректность знака детерминанта (SPD матрица должна иметь sign > 0) if(sign <= 0) { if(m_verbose) PrintFormat("ARD Warning: non-positive determinant for sigma_ at iteration %d (sign=%d). Score calculation skipped.", iter_, sign); } else { s += 0.5 * (logdet_sigma + (double)n_samples * MathLog(alpha_) + MathLog(lambda_).Sum()); s -= 0.5 * (alpha_ * sse_ + (lambda_ * coef_ * coef_).Sum()); int score_size = ArraySize(scores_); ArrayResize(scores_, score_size + 1); scores_[score_size] = s; } } //--- 5. Проверка сходимости if(iter_ > 0) { if(MathAbs(coef_old_ - coef_).Sum() < m_tol) { if(m_verbose) PrintFormat("Converged after %d iterations", iter_); n_iter_ = iter_ + 1; break; } } coef_old_ = coef_; if(keep_count == 0) { n_iter_ = iter_ + 1; break; } n_iter_ = iter_ + 1; } //--- 6. Финальный пересчет (с самыми последними alpha_ и lambda_) if(!UpdateSigmaAndCoef(X_cent, y_cent, keep_lambda)) { Print("ARD Error: Numerical solver failure on final step"); return false; } //--- Сохранение итогового смещения if(m_fit_intercept) intercept_ = y_offset_ - X_offset_.Dot(coef_); else intercept_ = 0.0; return true; }
//+------------------------------------------------------------------+ //| Метод для обновления sigma_ и coef_ по текущим alpha_ и lambda_ | //+------------------------------------------------------------------+ bool ARDRegression::UpdateSigmaAndCoef(const matrix &X_cent, const vector &y_cent, bool &keep_lambda[]) { ulong n_samples = X_cent.Rows(); ulong n_features = X_cent.Cols(); //--- 1. Формируем X_keep и lambda_keep через функции-маски matrix X_keep = SelectColsByMask(X_cent, keep_lambda); vector lambda_keep = SelectByMask(lambda_, keep_lambda); ulong keep_count = X_keep.Cols(); if(keep_count == 0) { coef_.Fill(0.0); sigma_.Resize(0, 0); PrintFormat("ARD Warning: All features pruned (keep_count == 0) at iteration %d. Model cannot be fitted.", n_iter_); return true; } //--- 2. Расчет апостериорной ковариационной матрицы весов sigma_ (Direct vs Woodbury) if(n_samples >= n_features) // N > D { matrix gram = X_keep.Transpose().MatMul(X_keep); matrix sigma_inv = matrix::Identity(keep_count, keep_count); sigma_inv.Diag(lambda_keep); sigma_inv = sigma_inv + (gram * alpha_); //sigma_ = sigma_inv.PInv(); matrix residuals; vector singular_values; long rank; //--- Решаем A * X = I через GELSD (SVD Divide & Conquer) if(!sigma_inv.LeastSquaresSolutionDC(matrix::Eye(keep_count, keep_count), -1.0, sigma_, residuals, singular_values, rank)) {return false;} } else // D > N { //--- Формируем вектор/матрицу inverse lambda vector inv_lambda(keep_count); for(ulong j = 0; j < keep_count; j++) inv_lambda[j] = 1.0 / lambda_keep[j]; //--- X_keep_inv = X_keep * inv_lambda (поэлементное умножение каждого столбца j на inv_lambda[j]) matrix X_keep_inv(n_samples, keep_count); for(ulong i = 0; i < n_samples; i++) { for(ulong j = 0; j < keep_count; j++) X_keep_inv[i][j] = X_keep[i][j] * inv_lambda[j]; } //--- Вычисляем инвертируемую матрицу размером (n_samples, n_samples) matrix eye_samples = matrix::Identity(n_samples, n_samples); matrix inner_mat = (eye_samples / alpha_) + X_keep_inv.MatMul(X_keep.Transpose()); //matrix inner_inv = inner_mat.PInv(); matrix residuals; vector singular_values; long rank; matrix inner_inv; if(!inner_mat.LeastSquaresSolutionDC(matrix::Eye(n_samples, n_samples), -1.0, inner_inv, residuals, singular_values, rank)) {return false;} //--- inner_inv @ X_keep_inv -> размер (n_samples, keep_count) matrix temp = inner_inv.MatMul(X_keep_inv); //--- inv_X_T = inv_lambda_col * X_keep.T -> размер (keep_count, n_samples) matrix inv_X_T(keep_count, n_samples); matrix X_T = X_keep.Transpose(); for(ulong i = 0; i < keep_count; i++) { for(ulong j = 0; j < n_samples; j++) inv_X_T[i][j] = X_T[i][j] * inv_lambda[i]; } //--- sigma_ = - (inv_X_T @ temp) -> размер (keep_count, keep_count) sigma_ = inv_X_T.MatMul(temp) * (-1.0); //--- Добавление диагонали 1.0 / lambda for(ulong j = 0; j < keep_count; j++) sigma_[j][j] += inv_lambda[j]; } //--- 3. Расчет апостериорного среднего весов coef_ vector temp_dot = X_keep.Transpose().MatMul(y_cent); vector coef_keep = temp_dot.MatMul(sigma_) * alpha_; coef_.Fill(0.0); ScatterByMask(coef_, keep_lambda, coef_keep); return true; }
2. Метод прогнозирования: predict(const matrix &X, vector &y_std)
В отличие от стандартных моделей машинного обучения, метод predict возвращает не просто точечные значения, а полноценный вероятностный прогноз:
- Точечный прогноз (Математическое ожидание y*):
- Оценка неопределенности (стандартное отклонение ystd). Апостериорная дисперсия прогноза учитывает как шум в данных α^−1, так и неопределенность оценки весов Σ:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Метод предсказания | //+------------------------------------------------------------------+ vector ARDRegression::predict(const matrix &X, vector &y_std) { //--- проверка совместимости размерностей признаков if(X.Cols() != coef_.Size()) { PrintFormat("ARD Error [predict]: Dimension mismatch! Model expects %d features, but X has %d cols.", coef_.Size(), X.Cols()); vector empty(0); return empty; } // --- прогноз условного среднего vector y_mean = X.MatMul(coef_); if(m_fit_intercept) y_mean = y_mean + intercept_; //--- расчет стандартного отклонения ulong n_samples = X.Rows(); ulong n_features = X.Cols(); //--- Подсчет активных признаков bool keep_lambda[]; ArrayResize(keep_lambda, (int)n_features); ulong keep_count = 0; for(ulong j = 0; j < n_features; j++) { keep_lambda[j] = (lambda_[j] < m_threshold_lambda); if(keep_lambda[j]) keep_count++; } //--- если активных признаков нет — возвращаем шум 1 / alpha if(keep_count == 0) { y_std = vector::Ones(n_samples) * MathSqrt(1.0 / alpha_); return y_mean; } matrix X_keep = SelectColsByMask(X, keep_lambda); matrix X_sigma = X_keep.MatMul(sigma_); y_std = MathSqrt((X_sigma * X_keep).Sum(1) + (1.0 / alpha_)); return y_mean; }
Сравнение результатов обучения с моделью Scikit-Learn
Для проверки математической корректности, точности и численной устойчивости разработанного класса ARDRegression было проведено сравнение с эталонной реализацией из библиотеки scikit-learn (Python).
Сравнение выполнялось на двух тестовых скриптах:
- scikit_learn.py — генерирует синтетический датасет, обучает модель sklearn.linear_model.ARDRegression и выводит результаты вычислений в журнал,
- TestARD.mq5 — MQL5 скрипт, импортирует те же данные (CSV-файлы X_ARD.csv и y_ARD.csv) и обучает нашу реализацию.
Обе модели обучались на идентичных наборах данных в двух режимах:
- Датасет 1 (N > D): 200 наблюдений, 50 признаков. Стандартный режим обучения,
- Датасет 2 (N < D): 40 образцов, 50 признаков. Усеченная выборка для проверки корректности вычислений через тождество Вудбери.
Истинные параметры модели:
- смещение (intercept): w0 = 5.0,
- значимые веса: w1 = 3.5, w2 = −2.0, w3 = 1.2,
- оставшиеся 47 весов = 0 (незначимые признаки),
- шум наблюдений: σ = 0.5 (α = 4.0).
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestARD.mq5 | //| Eugene | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Eugene" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <ARDRegression\ARD.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| функция для запуска теста и вывода результатов | //+------------------------------------------------------------------+ void RunARDTest(const matrix &X, const vector &y, string test_name) { ulong n_samples = X.Rows(); ulong n_features = X.Cols(); //--- Создаем модель ARDRegression model(300, 1e-3, 1e-6, 1e-6, 1e-6, 1e-6, 1e4, true, true, false); uint start_time = GetTickCount(); model.fit(X, y); // обучение uint elapsed_time = GetTickCount() - start_time; // --- Предсказание и проверка ошибки vector y_std; vector y_pred = model.predict(X, y_std); vector errors = y - y_pred; double mse = y_pred.RegressionMetric(y,REGRESSION_MSE); // --- Вывод результатов в журнал PrintFormat("========================================================="); PrintFormat(" %s (n_samples=%d, n_features=%d)", test_name, n_samples, n_features); PrintFormat("========================================================="); PrintFormat("Время выполнения: %u ms", elapsed_time); PrintFormat("Число итераций: %d", model.n_iter_); PrintFormat("Intercept (Истинный 5): %.5f", model.intercept_); PrintFormat("Alpha (Точность шума): %.5f", model.alpha_); PrintFormat("MSE предсказания: %.5f", mse); int n_scores = ArraySize(model.scores_); if(n_scores > 0) { PrintFormat("Log Evidence (Marginal Likelihood): %.5f", model.scores_[n_scores - 1]); // --- Динамика Log Evidence PrintFormat("\n--- Динамика Log Evidence по итерациям ---"); if(n_scores <= 10) { for(int it = 0; it < n_scores; it++) PrintFormat("Итерация %02d | Log Evidence: %12.5f", it + 1, model.scores_[it]); } else { //--- Показываем первые 5 for(int it = 0; it < 5; it++) PrintFormat("Итерация %02d | Log Evidence: %12.5f", it + 1, model.scores_[it]); PrintFormat(" ..."); //--- И последние 3 for(int it = n_scores - 3; it < n_scores; it++) PrintFormat("Итерация %02d | Log Evidence: %12.5f", it + 1, model.scores_[it]); } } PrintFormat("\n--- Стандартное отклонение предсказаний (y_std, первые 5 сэмплов) ---"); for(ulong i = 0; i < 5 && i < n_samples; i++) { PrintFormat("Сэмпл %02d | y_pred: %8.5f | y_std: %8.5f", i, y_pred[i], y_std[i]); } PrintFormat("\n--- Веса coef_ (Истинные: X00=3.5, X01=-2.0, X02=1.2, остальные=0) ---"); for(ulong i = 0; i < 5 && i < n_features; i++) { PrintFormat("X%02d | Оценка: %8.5f | Lambda: %10.2f", i, model.coef_[i], model.lambda_[i]); } //--- Pruning int active_features = 0; for(ulong j = 0; j < n_features; j++) { if(MathAbs(model.coef_[j]) > 1e-4) active_features++; } PrintFormat("\nОсталось активных признаков с весом > 0: %d из %d\n", active_features, n_features); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { matrix X_csv; CSVtoMatrix("X_ARD.csv", X_csv); matrix y_csv; CSVtoMatrix("y_ARD.csv", y_csv); vector y_full = y_csv.Col(0); // ТЕСТ 1: Полный датасет (200 x 50) -> Direct Gram Matrix RunARDTest(X_csv, y_full, "ТЕСТ 1: FULL DATASET (Direct Gram)"); //--- ТЕСТ 2: Первые 40 элементов -> Woodbury Identity matrix X_sub = X_csv; vector y_sub = y_full; //--- урезаем данные до 40 элементов X_sub.Resize(40, 50); y_sub.Resize(40); RunARDTest(X_sub, y_sub, "ТЕСТ 2: SUBSET DATASET (Woodbury Identity)"); }
import time import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.linear_model import ARDRegression # Функция для вывода результатов работы модели Scikit-Learn def RunARDTest(title, model, X, y, elapsed_ms, show_score_history=True): y_pred, y_std = model.predict(X, return_std=True) mse = np.mean((y - y_pred) ** 2) active_count = np.sum(model.coef_ != 0.0) n_samples, n_features = X.shape print("=========================================================") print(f" {title} (n_samples={n_samples}, n_features={n_features})") print("=========================================================") print(f"Время выполнения: {elapsed_ms} ms") print(f"Число итераций: {model.n_iter_}") print(f"Intercept (Истинный 5): {model.intercept_:.5f}") print(f"Alpha (Точность шума): {model.alpha_:.5f}") print(f"MSE предсказания: {mse:.5f}") print(f"Log Evidence (Marginal Likelihood): {model.scores_[-1]:.5f}") # Вывод динамики целевой функции по итерациям if show_score_history: scores = model.scores_ n_scores = len(scores) print("\n--- Динамика Log Evidence по итерациям ---") if n_scores <= 10: for it, sc in enumerate(scores): print(f"Итерация {it+1:02d} | Log Evidence: {sc:12.5f}") else: # Показываем первые 5 и последние 3 итерации for it in range(5): print(f"Итерация {it+1:02d} | Log Evidence: {scores[it]:12.5f}") print(" ...") for it in range(n_scores - 3, n_scores): print(f"Итерация {it+1:02d} | Log Evidence: {scores[it]:12.5f}") print("\n--- Стандартное отклонение предсказаний (y_std, первые 5 сэмплов) ---") for i in range(min(5, n_samples)): print(f"Сэмпл {i:02d} | y_pred: {y_pred[i]:8.5f} | y_std: {y_std[i]:8.5f}") print("\n--- Веса coef_ (Истинные: X00=3.5, X01=-2.0, X02=1.2, остальные=0) ---") for j in range(min(5, n_features)): print(f"X{j:02d} | Оценка: {model.coef_[j]:8.5f} | Lambda: {model.lambda_[j]:11.2f}") print(f"\nОсталось активных признаков с весом > 0: {active_count} из {n_features}\n") # 1. ГЕНЕРАЦИЯ ДАТАСЕТА (200 x 50) np.random.seed(42) n_samples = 200 n_features = 50 X = np.random.randn(n_samples, n_features) true_w = np.zeros(n_features) true_w[0] = 3.5 true_w[1] = -2.0 true_w[2] = 1.2 # Вычисляем истинный сигнал y_true = np.dot(X, true_w) + 5.0 noise = np.random.normal(0, 0.5, size=n_samples) y = y_true + noise # ТЕСТ 1: FULL DATASET (200 x 50) -> N > D t0 = time.perf_counter() model = ARDRegression(compute_score=True).fit(X, y) elapsed = int((time.perf_counter() - t0) * 1000) RunARDTest("ТЕСТ 1 [SKLEARN]: FULL DATASET (200x50)", model, X, y, elapsed) # ТЕСТ 2: SUBSET DATASET (40 x 50) -> N < K (Срез первых 40 строк) X_sub = X[:40, :].copy() y_sub = y[:40].copy() t0 = time.perf_counter() model_sub = ARDRegression(compute_score=True).fit(X_sub, y_sub) elapsed_sub = int((time.perf_counter() - t0) * 1000) RunARDTest("ТЕСТ 2 [SKLEARN]: SUBSET DATASET (40x50)", model_sub, X_sub, y_sub, elapsed_sub) # FIGURE 1: LOG EVIDENCE LEARNING CURVES fig1, axes1 = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5)) # --- Plot 1: Full Dataset (200x50) --- iters1 = np.arange(1, len(model.scores_) + 1) axes1[0].plot(iters1, model.scores_, 'b-o', linewidth=2, markersize=4, label='Log Evidence') axes1[0].set_title('Learning Curve (Test 1: 200x50, N > D)', fontsize=11, fontweight='bold') axes1[0].set_xlabel('EM Iteration') axes1[0].set_ylabel('Log Evidence') axes1[0].grid(True, linestyle=':', alpha=0.6) axes1[0].legend() # --- Plot 2: Subset Dataset (40x50) --- iters2 = np.arange(1, len(model_sub.scores_) + 1) axes1[1].plot(iters2, model_sub.scores_, 'r-s', linewidth=2, markersize=4, label='Log Evidence') axes1[1].set_title('Learning Curve (Test 2: 40x50, N < D)', fontsize=11, fontweight='bold') axes1[1].set_xlabel('EM Iteration') axes1[1].set_ylabel('Log Evidence') axes1[1].grid(True, linestyle=':', alpha=0.6) axes1[1].legend() plt.tight_layout() # FIGURE 2: WEIGHT ESTIMATES vs TRUE WEIGHTS fig2, axes2 = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5)) x_features = np.arange(n_features) # --- Plot 1: Weight Estimates (200x50) --- axes2[0].stem(x_features, true_w, linefmt='b-', markerfmt='bo', basefmt='k-', label='True Weights') axes2[0].stem(x_features, model.coef_, linefmt='r--', markerfmt='rx', basefmt='k-', label='ARD Estimates') axes2[0].set_title('Weight Estimates (Test 1: 200x50, N > D)', fontsize=11, fontweight='bold') axes2[0].set_xlabel('Feature Index') axes2[0].set_ylabel('Weight Value') axes2[0].grid(True, linestyle=':', alpha=0.6) axes2[0].legend() # --- Plot 2: Weight Estimates (40x50) --- axes2[1].stem(x_features, true_w, linefmt='b-', markerfmt='bo', basefmt='k-', label='True Weights') axes2[1].stem(x_features, model_sub.coef_, linefmt='r--', markerfmt='rx', basefmt='k-', label='ARD Estimates') axes2[1].set_title('Weight Estimates (Test 2: 40x50, N < D)', fontsize=11, fontweight='bold') axes2[1].set_xlabel('Feature Index') axes2[1].set_ylabel('Weight Value') axes2[1].grid(True, linestyle=':', alpha=0.6) axes2[1].legend() plt.tight_layout() plt.show()
Сопоставление показало полное совпадение результатов MQL5-реализации и scikit-learn с точностью до 5-го знака после запятой по всем ключевым метрикам: оценкам весов, апостериорной точности alpha, маргинальному правдоподобию (Log Evidence) и неопределенности предсказаний.
На рис. 1 представлена динамика логарифма маргинального правдоподобия (Log Evidence) по итерациям EM-алгоритма.
рис. 1 Кривая обучения ARD-регрессии
График наглядно иллюстрирует быструю сходимость модели: всего 10–15 итераций.
На рис. 2 представлено сравнение восстановленных весов w (красный пунктир) с истинными значениями весов wtrue (синяя линия), заданными при генерации данных.
рис. 2 Оценки весов ARD-регрессии
Модель ARD верно определила 3 информативных признака, достаточно точно оценив коэффициенты как при полноразмерной выборке (200×50), так и в условиях дефицита данных (40×50).
Генерация признаков (Feature Engineering) и преодоление проблемы нелинейности
В своей основе ARD — это линейная модель байесовской регрессии. Она не способна находить нелинейные зависимости между целевой и предсказывающими переменными. Если зависимость параболическая, синусоидальная или имеет более сложный характер, модель посчитает такой признак неинформативным и занулит его вес. К сожалению, реальные финансовые и временные ряды крайне редко подчиняются линейным закономерностям. Поэтому важно научить линейную модель работать с нелинейными зависимостями.
Существует три основных подхода к решению этой задачи.
- Явное преобразование признаков
Самый простой способ — сформировать новые признаки вручную с помощью алгебраических и тригонометрических преобразований:
- полиномиальные степени (x^2, x^3),
- нелинейные преобразования (∣x∣, ln(x), exp(x)),
- гармоники (sin(x), cos(x)),
- парные произведения (xi * xj) и т.д.
Главный недостаток подхода — проклятие размерности. При росте количества исходных признаков (D) число новых признаков растёт очень быстро. Например, при D=50 полиномиальное расширение второй степени уже даёт более 1300 комбинаций, а третьей степени — десятки тысяч признаков.
- Ядерный трюк
В классическом машинном обучении проблему проклятия размерности решают с помощью ядерного трюка (Kernel Trick). В таких моделях, как Kernel Ridge Regression, метод опорных векторов (SVM) или Гауссовские процессы (GP), скалярное произведение признаков в высокоразмерном пространстве заменяется функцией ядра k(x, x′).
Самым популярным и универсальным является RBF-ядро (Radial Basis Function):
где,
- x, x′ ∈ RD — два вектора признаков,
- ∥ x − x′ ∥^2 — квадрат евклидова расстояния между ними,
- γ > 0 — параметр масштаба (гамма), определяющий ширину ядра и чувствительность к расстоянию между точками.
Однако у классических ядерных методов есть серьезный недостаток — они требуют вычисления и хранения матрицы Грама NxN и её обращения, что требует O(N^3) операций. Это сильно ограничивает применимость метода на больших выборках.
- Метод случайных признаков (Random Fourier Features)
Эффективное решение предложил в 2007 году алгоритм Random Fourier Features (Rahimi & Recht). Вместо использования ядерной модели мы явно генерируем новые признаки, которые хорошо аппроксимируют RBF-ядро, и передаем их в обычную линейную модель.
Аппроксимация RBF-ядра выполняется следующим образом:
- Генерация случайных частот — семплируем M случайных векторов из нормального распределения, соответствующего RBF ядру N(0, 2γ),
- Генерация случайных фаз — семплируем M случайных смещений из равномерного распределения Uniform(0, 2*pi),
- Преобразование данных — для любой входной точки признаков x размерности D строится трансформированный вектор признаков φ(x) размерности M:
где,
- x∈RD — вектор исходных признаков,
- M — количество сгенерированных случайных признаков,
- wj — веса частот,
- bj — случайные фазы,
- Sqrt(2/M) — нормировочный коэффициент.
Преобразование cos(Wx + b) структурно похоже на формулу нейрона многослойного персептрона. Только вместо обучения весов W и смещений b через обратное распространение ошибки, мы однократно генерируем их из соответствующих распределений и фиксируем. Дальше обучение проходит на этих новых признаках с помощью любой линейной модели.
В итоге получаем гибкость сложных нелинейных моделей, сохраняя при этом высокую скорость обучения и простоту линейных алгоритмов.
Реализация генератора случайных признаков: класс CRBFSampler
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс генерации случайных признаков (Random Fourier Features) | //| для RBF ядра | //+------------------------------------------------------------------+ class CRBFSampler { private: double m_gamma; // Параметр ширины ядра (gamma) ulong m_n_components; // Количество генерируемых компонентов (M) int m_seed; // Seed (-1: случайная генерация, >=0: фиксированная) matrix m_random_weights; // Матрица весов W: (n_features x n_components) vector m_random_offsets; // Вектор смещений b: (n_components) bool m_is_fitted; // Флаг успешности генерации весов public: CRBFSampler(const double gamma=1.0, const ulong n_components=100, const int seed=-1); ~CRBFSampler(void) {} bool Fit(const matrix &X); matrix Transform(const matrix &X); matrix FitTransform(const matrix &X); bool IsFitted(void) const { return m_is_fitted; } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Конструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CRBFSampler::CRBFSampler(const double gamma=1.0, const ulong n_components=100, const int seed=-1) : m_gamma(gamma), m_n_components(n_components), m_seed(seed), m_is_fitted(false) { // --- Инициализация генератора ПСЧ if(m_seed != -1) MathSrand((uint)m_seed); else MathSrand(GetTickCount()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Генерация случайных признаков | //+------------------------------------------------------------------+ bool CRBFSampler::Fit(const matrix &X) { ulong n_features = X.Cols(); //--- Генерация весов W ~ N(0, 2*gamma) с помощью класса CMVN vector Mu = vector::Zeros(m_n_components); // Вектор нулевых средних matrix Sigma = matrix::Identity(m_n_components, m_n_components); Sigma = Sigma * 2.0 * m_gamma; // Генерируем матрицу нормальных случайных величин размера [n_features x n_components] if(!CMVN::rnd(Mu, Sigma, (int)n_features, m_random_weights)) { Print("Ошибка CRBFSampler::Fit: Не удалось сгенерировать веса через CMVN::rnd"); return false; } //--- Генерация смещений b ~ Uniform(0, 2*PI) m_random_offsets = vector::Random(m_n_components, 0.0, 2.0 * M_PI); m_is_fitted = true; return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Преобразование матрицы признаков | //+------------------------------------------------------------------+ matrix CRBFSampler::Transform(const matrix &X) { if(!m_is_fitted) { Print("Ошибка CRBFSampler::Transform: Модель еще не обучена (вызовите Fit)!"); matrix empty(0,0); return empty; } ulong rows = X.Rows(); //--- 1. Проекция: Projection = X @ W (Размерность: N x M) matrix projection = X @ m_random_weights; //--- 2. Добавление смещения b (векторное сложение по строкам) for(ulong i = 0; i < rows; i++) { projection.Row(MathCos(projection.Row(i) + m_random_offsets), i); } //--- 3. Масштабирование: sqrt(2.0 / n_components) double scale = MathSqrt(2.0 / (double)m_n_components); projection = projection * scale; return projection; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Объединенный метод Fit + Transform | //+------------------------------------------------------------------+ matrix CRBFSampler::FitTransform(const matrix &X) { if(!Fit(X)) { matrix empty(0,0); return empty; } return Transform(X); }
Для работы с алгоритмом Random Fourier Features был написан класс CRBFSampler. Он отвечает за генерацию случайных частот и фаз и преобразование исходной матрицы признаков из D-мерного пространства в M-мерное.
В конструкторе задаются три основных параметра:
- n_components (M) количество случайных признаков Фурье. Чем больше M, тем точнее аппроксимация RBF-ядра,
- gamma (γ) — параметр ширины ядра,
- seed — зерно генератора случайных чисел (для воспроизводимости экспериментов).
При малом gamma (< 3) модель строит очень плавную, гладкую кривую. Она видит только общую тенденцию и игнорирует мелкие колебания. С увеличением параметра gamma модель строит извилистую, сильно колеблющуюся кривую, пытаясь подстроиться под каждую точку данных.
Основные методы класса:
- fit(const matrix &X) — генерирует матрицу случайных частот и вектор фазовых смещений,
- transform(const matrix &X) — преобразует входную матрицу X размерности N×D в матрицу новых признаков размера N×M,
- FitTransform(const matrix &X) — объединяет метод генерации весов и смещений и трансформации обучающей выборки X.
Если перемножить полученную матрицу сгенерированных признаков X_rff на ее транспонированную (X_rff @ X_rff^T), то результатом вычисления скалярных произведений между всеми парами векторов будет приближенная матрица RBF-ядра (матрица сходства).
Превращаем линейную ARD-регрессию в нелинейную модель
Проверим на практике связку CRBFSampler и ARDRegression. Для этого создадим учебный пример - скрипт ARD_RBF.mq5
Для эксперимента сгенерируем выборку N=300 точек из сложной нелинейной функции:
В качестве входного признака использовались равномерно распределённые значения в диапазоне [-4, 4]. Исходный одномерный признак X_raw был преобразован в 400-мерное пространство с помощью CRBFSampler(gamma=2.5, n_components=400). Значение gamma=2.5 выбрано в качестве примера — в реальной работе его рекомендуется подбирать через кросс-валидацию.
После преобразования полученная матрица передается в метод обучения модели ARD-регрессии ard.fit(). Из 400 случайных гармоник ARD отобрал всего 12 действительно значимых признаков, отбросив остальные 388 как бесполезные.
Помимо точечного прогноза модель рассчитывает дисперсию, что позволяет построить 95%-й доверительный интервал (±2σ).
На рис.3 показана аппроксимация нелинейной функции на обучающей выборке [-4,4], а также экстраполяция (прогноз) за пределы выборки [- 4.5, -4] & [4, 4.5]. Красной линией отмечено предсказание ARD-регрессии, голубой — истинная функция, серым пунктиром — границы 95%-го доверительного интервала.
рис. 3 Аппроксимация нелинейной функции с помощью ARD-регрессии и RBF ядра
Время обучения модели на MQL5 составило около 2.3 секунды, тогда как аналогичный код на Python выполняется за 2.8 секунды. Преимущество в скорости достигается за счёт использования функции LeastSquaresSolutionDC. В отличие от метода PInv() эта функция использует алгоритм Divide and Conquer (OpenBLAS/LAPACK). При этом решение системы A⋅X=I через LeastSquaresSolutionDC математически эквивалентно вычислению псевдообратной матрицы Мура — Пенроуза (A+) через SVD-разложение, что гарантирует точность и устойчивость вычислений на плохо обусловленных матрицах.
После обучения CRBFSampler сохраняет внутри себя сгенерированные случайные веса W и смещения b. Поэтому для корректной работы необходимо:
- один раз вызвать FitTransform() (или Fit()) на обучающей выборке,
- для всех новых данных использовать только метод Transform().
Повторный вызов FitTransform() приведёт к генерации новых случайных признаков, и веса обученной ARD-регрессии станут некорректными.
Таким образом связка RBFSampler + ARDRegression превращает обычную линейную регрессию в нелинейный аппроксиматор функций любой сложности.
Чтобы запустить скрипт scikit_learn.py, вам понадобится интерпретатор Python и стандартный стек статистических пакетов. О том, как их установить, рассказывается в статье Python + MetaTrader 5: быстрый исследовательский контур для данных, признаков и прототипов.
После установки пакетов поместите файл scikit_learn.py в папку (например, Scripts/ARD).
Запускайте скрипт через MetaEditor:
- в MetaEditor нажмите Файл → Открыть и выберите файл scikit_learn.py из папки ARD,
- после открытия файла нажмите клавишу F7 (или кнопку "Компилировать" на панели инструментов),
- результаты вычислений должны появиться во вкладке Журнал.
Заключение
В этой статье мы подробно разобрали математический фундамент и практическую реализацию ARD-регрессии (Automatic Relevance Determination) на MQL5, а также расширили её возможности до нелинейного моделирования с помощью случайных признаков Фурье (CRBFSampler).
Главная сила ARD-регрессии заключается в автоматическом отборе значимых признаков для построения прогноза. Модель сама определяет, какие данные действительно важны для предсказания, а какие не несут в себе никакой полезной информации. Благодаря этому исследователь может сосредоточиться на поиске хороших признаков, а не на ручном отборе.
Сочетание ARD-регрессии и Random Fourier Features позволяет аппроксимировать нелинейность ядерных методов (таких, как гауссовские процессы) при сохранении высокой скорости обучения и стабильности обычной линейной модели. Это делает ARD-регрессию особенно интересной для задач онлайн-обучения (адаптивного переобучения в скользящем окне).
Кроме того, байесовский подход даёт возможность оценивать неопределённость прогноза и строить доверительные интервалы, что помогает принимать более обоснованные торговые решения.
Программы, используемые в статье
|#
|Имя
|Тип
|Описание
|1
|ARDRegression.mqh
|Включаемый файл
|Содержит класс модели ARD регрессии и класс генерации случайных признаков Фурье (CRBFSampler)
|2
|scikit_learn.py
|Скрипт
|Пример обучения эталонной модели ARDregression из библиотеки scikit-learn
|3
|TestARD.mq5
|Скрипт
|Пример обучения MQL5 модели ARDregression
|4
|X_ARD.csv
|CSV
|Признаки
|5
|y_ARD.csv
|CSV
|Целевые значения
|6
|ARD_RBF.mq5
|Скрипт
|Пример обучения нелинейной модели ARD регрессии с помощью случайного преобразования признаков Фурье
|7
|MQL5.zip
|Архив
|Все вышеперечисленные файлы можно найти в архиве
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Спасибо, интересно. Вероятностный байесовский подход в целом кажется более "родным" для рыночных данных, чем классическая эконометрика.
Имхо, логичнее было бы сопоставлять с PLS-регрессией, чем с PCA.
Спасибо, интересно. Вероятностный байесовский подход в целом кажется более "родным" для рыночных данных, чем классическая эконометрика.
Имхо, логичнее было бы сопоставлять с PLS-регрессией, чем с PCA.