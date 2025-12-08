Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 30): Erstellen eines harmonischen AB-CD-Preisaktionsmusters mit visuellem Feedback

Einführung

In unserem letzten Artikel (Teil 29) haben wir das System der Gartley-Muster in MetaQuotes Language 5 (MQL5) entwickelt, das harmonische Auf- und Abwärtsmuster von Gartley unter Verwendung präziser Fibonacci-Verhältnisse erkennt, den Handel mit berechneten Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels automatisiert und die Muster mit Chart-Objekten wie Dreiecken und Trendlinien visualisiert. In Teil 30 stellen wir ein AB=CD-Mustersystem vor. Während das Gartley-System auf der Erkennung spezifischer harmonischer Strukturen mit mehreren Kanten beruht, die durch mehrere Fibonacci-Niveaus definiert sind, identifiziert das AB=CD-System speziell Muster, die sich bilden, wenn zwei gleichwertige Preissegmente (AB und CD) durch Umkehrpunkte und unterschiedliche Retracement- und Extensions-Verhältnisse gefunden werden, was zu einer einfacheren, aber dynamischen Mustererkennung führt. Das AB=CD-System führt Trades mit dynamischen Eingängen und mehrstufigen Take-Profit-Zielen aus und verbessert die Visualisierung mit Dreiecken, Trendlinien und Labels für eine klare Musterdarstellung. Wir werden die folgenden Themen behandeln:

Am Ende haben Sie eine robuste MQL5-Strategie für den Handel mit harmonischen AB=CD-Mustern, die Sie nur noch anpassen müssen – legen wir los!





Verstehen des harmonischen Musters AB=CD

Das Muster AB=CD ist eine harmonische Handelsformation, die potenzielle Umkehrzonen durch vier wichtige Umkehrpunkte – A, B, C und D – identifiziert, die steigender oder fallender Form existieren, und die Fibonacci Verhältnisse nutzt, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren. Bei einem steigenden AB=CD bildet die Struktur eine Hoch-Tief-Hoch-Tief-Sequenz, bei der A ein hoher, B ein tiefer, C ein hoher und D ein tiefer (unter B) Umkehrpunkt ist, wobei die AB- und CD-Kanten gleich lang sind oder durch Fibonacci-Retracement- und Extensions-Verhältnisse miteinander verbunden sind; ein bearisches AB=CD folgt einer Tief-Hoch-Tief-Hoch-Sequenz, wobei D über B liegt:

Harmonisches Abwärtsmuster AB=CD:

Harmonisches Aufwärtsmuster AB=CD

Unser Ansatz umfasst das Erkennen dieser Umkehrpunkte innerhalb eines bestimmten Bereichs der Balken, die Validierung des Musters, indem sichergestellt wird, dass die BC-Kante 0,382 bis 0,886 von AB und die CD-Kante 1,13 bis 2,618 von BC zurückgeht, die Visualisierung des Musters mit Chart-Objekten wie Dreiecken und Trendlinien für mehr Klarheit und die Ausführung von Trades am D-Punkt mit berechneten Stop-Loss- und mehreren Take-Profit-Levels auf der Grundlage von Fibonacci-Retracements, um von erwarteten Umkehrungen zu profitieren. Kommen wir nun zur Umsetzung!





Implementation in MQL5

Um das Programm in MQL5 zu erstellen, öffnen wir den MetaEditor, gehen zum Navigator, suchen den Ordner der Indikatoren, klicken auf die Registerkarte „Neu“ und folgen den Anweisungen, um die Datei zu erstellen. Sobald das erledigt ist, müssen wir in der Programmierumgebung einige globale Variablen deklarieren, die wir im gesamten Programm verwenden werden.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on AB=CD Strategy" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; input int PivotLeft = 5 ; input int PivotRight = 5 ; input double Tolerance = 0.10 ; input double LotSize = 0.01 ; input bool AllowTrading = true ; struct Pivot { datetime time; double price; bool isHigh; }; Pivot pivots[]; int g_patternFormationBar = - 1 ; datetime g_lockedPatternA = 0 ;

Um den Grundstein für das Muster AB=CD zu legen, binden wir zunächst die Bibliothek „<Trade\Trade.mqh>“ ein und instanziieren „obj_Trade“ als CTrade-Objekt, um Handelsoperationen, wie die Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen, zu verwalten. Anschließend definieren wir die Eingabeparameter für die Nutzeranpassung: „PivotLeft“ und „PivotRight“ auf jeweils 5 Takte, um den Rückblickbereich für die Umkehrpunkt-Erkennung festzulegen, „Tolerance“ auf 0,10, um eine 10%ige Abweichung bei den Fibonacci Ratios zuzulassen, „LotSize“ auf 0,01 für das Handelsvolumen und „AllowTrading“ auf true, um den automatischen Handel zu ermöglichen.

Als Nächstes definieren wir die Struktur „Pivot“ mit „time“ (datetime), „price“ (double) und „isHigh“ (bool), um Umkehrpunkte zu speichern, deklarieren „pivots“ als dynamisches Array, um diese Punkte zu halten, und initialisieren die Globals „g_patternFormationBar“ auf -1, um den Balken zu verfolgen, an dem sich ein Muster bildet, und „g_lockedPatternA“ auf 0, um die A-Pivot-Zeit für die Bestätigung des Musters zu sperren, wobei zu beachten ist, dass A anstelle von X verwendet wird, um den Fokus des AB=CD-Musters auf die AB- und CD-Kanten zu richten. Dieser Aufbau bildet den zentralen Rahmen für die Erkennung und den Handel mit AB=CD-Mustern. Zur Visualisierung können wir Funktionen zum Zeichnen von Linien, Kennzeichnungen und Dreiecken verwenden.

void DrawTriangle( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, datetime t3, double p3, color cl, int width, bool fill, bool back) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TRIANGLE , 0 , t1, p1, t2, p2, t3, p3)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FILL , fill); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , back); } } void DrawTrendLine( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color cl, int width, int style) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p1, t2, p2)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); } } void DrawDottedLine( string name, datetime t1, double p, datetime t2, color lineColor) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p, t2, p)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } } void DrawTextEx( string name, string text, datetime t, double p, color cl, int fontsize, bool isHigh) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TEXT , 0 , t, p)) { ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontsize); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); if (isHigh) ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM ); else ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); } }

Wir fahren fort mit der Implementierung von Visualisierungsfunktionen, um klare Chartdarstellungen des harmonischen Musters AB=CD und seiner Handelsstufen zu erstellen. Zunächst entwickeln wir die Funktion „DrawTriangle“, die ObjectCreate verwendet, um ein gefülltes Dreieck (OBJ_TRIANGLE) zu zeichnen, das durch drei Punkte mit Zeiten („t1“, „t2“, „t3“) und Preisen („p1“, „p2“, „p3“), wobei OBJPROP_COLOR auf die angegebene Farbe, „OBJPROP_STYLE“ auf „STYLE_SOLID“, „OBJPROP_WIDTH“ auf die angegebene Breite, „OBJPROP_FILL“ zum Aktivieren oder Deaktivieren des Füllens und „OBJPROP_BACK“ zum Festlegen der Hintergrund- oder Vordergrundplatzierung mit der Funktion ObjectSetInteger gesetzt werden.

Dann erstellen wir die Funktion „DrawTrendLine“, die eine Trendlinie (OBJ_TREND) zwischen zwei Punkten zeichnet, und schließlich entwickeln wir die Funktion „DrawTextEx“, die einen Text (OBJ_TEXT) an den Koordinaten („t“, „p“) mit „ObjectCreate“ erstellt, wobei „OBJPROP_TEXT“ auf den angegebenen Text, „OBJPROP_COLOR“, „OBJPROP_FONTSIZE“ und „OBJPROP_FONT“ auf „Arial Bold“ mit ObjectSetString und „ObjectSetInteger“ auf „Arial Bold“ gesetzt, mit OBJPROP_ANCHOR oberhalb der Hochs bzw. unterhalb der Tiefs verankert und mit OBJPROP_ALIGN zentriert. Wir können nun mit der Ereignishandlung durch OnTick fortfahren und versuchen, Umkehrpunkte zu identifizieren, die wir später zur Mustererkennung verwenden können. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.

void OnTick () { static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if (currentBarTime == lastBarTime) return ; lastBarTime = currentBarTime; ArrayResize (pivots, 0 ); int barsCount = Bars ( _Symbol , _Period ); int start = PivotLeft; int end = barsCount - PivotRight; for ( int i = end - 1 ; i >= start; i--) { bool isPivotHigh = true ; bool isPivotLow = true ; double currentHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , i); double currentLow = iLow ( _Symbol , _Period , i); for ( int j = i - PivotLeft; j <= i + PivotRight; j++) { if (j < 0 || j >= barsCount) continue ; if (j == i) continue ; if ( iHigh ( _Symbol , _Period , j) > currentHigh) isPivotHigh = false ; if ( iLow ( _Symbol , _Period , j) < currentLow) isPivotLow = false ; } if (isPivotHigh || isPivotLow) { Pivot p; p.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); p.price = isPivotHigh ? currentHigh : currentLow; p.isHigh = isPivotHigh; int size = ArraySize (pivots); ArrayResize (pivots, size + 1 ); pivots[size] = p; } } }

Hier implementieren wir die Anfangslogik der Funktion OnTick. Zunächst deklarieren wir die statische Variable „lastBarTime“, die auf 0 initialisiert wird, um den letzten verarbeiteten Balken zu verfolgen und ihn mit der „currentBarTime“ zu vergleichen, die von iTime bei Shift 1 für das aktuelle Symbol und die aktuelle Periode erhalten wird, wobei wir den Vorgang beenden, wenn er unverändert bleibt, um redundante Verarbeitung zu vermeiden, und die „lastBarTime“ aktualisieren, wenn ein neuer Balken erkannt wird. Anschließend wird das Array „pivots“ mit ArrayResize gelöscht, um eine neue Analyse zu gewährleisten. Als Nächstes rufen wir die Gesamtzahl der Balken mit Bars ab, legen den Umkehrpunkt-Erkennungsbereich mit „start“ als „PivotLeft“ und „end“ als Gesamtbalkenzahl minus „PivotRight“ fest und durchlaufen die Balken von „end – 1“ bis „start“.

Für jeden Balken nehmen wir an, dass es sich um einen hohen Umkehrpunkt („isPivotHigh“ true) und einen tiefen Umkehrpunkt („isPivotLow“ true) handelt, ermitteln die Hoch- und Tiefstpreise mit „iHigh“ und „iLow“und validieren den Pivot, indem sie die umliegenden Balken innerhalb von „PivotLeft“ und „PivotRight“ mit iHigh und iLow überprüfen und den Umkehrpunkt ungültig machen, wenn ein benachbarter Balken ein höheres Hoch oder ein niedrigeres Tief aufweist. Wenn sich der Balken als Umkehrpunkt qualifiziert, erstellen wir die Struktur „Pivot“, setzen „time“ mit „iTime“, den „price“ auf das Hoch oder das Tief auf der Grundlage von „isPivotHigh“ und dem „isHigh“-Flag und fügen ihn dann mit ArrayResize an das Array „pivots“ an und speichern ihn. Wenn wir die Umkehrpunkt-Struktur ausdrucken, erhalten wir das folgende Array von Daten.

Aus den Daten können wir die Umkehrpunkte extrahieren, und wenn wir genügend Umkehrpunkte haben, können wir die Muster analysieren und erkennen. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.

int pivotCount = ArraySize (pivots); if (pivotCount < 4 ) { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternA = 0 ; return ; } Pivot A = pivots[pivotCount - 4 ]; Pivot B = pivots[pivotCount - 3 ]; Pivot C = pivots[pivotCount - 2 ]; Pivot D = pivots[pivotCount - 1 ]; bool patternFound = false ; string patternType = "" ; double used_retr = 0.0 ; double used_ext = 0.0 ; if (A.isHigh && (!B.isHigh) && C.isHigh && (!D.isHigh)) { double diff = A.price - B.price; if (diff > 0 ) { double BC = C.price - B.price; double retrace = BC / diff; double CD = C.price - D.price; double extension = CD / BC; double fib_retr[] = { 0.382 , 0.5 , 0.618 , 0.786 , 0.886 }; double fib_ext[] = { 2.618 , 2.0 , 1.618 , 1.272 , 1.13 }; bool valid = false ; for ( int k = 0 ; k < ArraySize (fib_retr); k++) { if ( MathAbs (retrace - fib_retr[k]) <= Tolerance && MathAbs (extension - fib_ext[k]) <= Tolerance) { valid = true ; used_retr = fib_retr[k]; used_ext = fib_ext[k]; break ; } } if (valid && (D.price < B.price)) { patternFound = true ; patternType = "Bullish" ; } } } if ((!A.isHigh) && B.isHigh && (!C.isHigh) && D.isHigh) { double diff = B.price - A.price; if (diff > 0 ) { double BC = B.price - C.price; double retrace = BC / diff; double CD = D.price - C.price; double extension = CD / BC; double fib_retr[] = { 0.382 , 0.5 , 0.618 , 0.786 , 0.886 }; double fib_ext[] = { 2.618 , 2.0 , 1.618 , 1.272 , 1.13 }; bool valid = false ; for ( int k = 0 ; k < ArraySize (fib_retr); k++) { if ( MathAbs (retrace - fib_retr[k]) <= Tolerance && MathAbs (extension - fib_ext[k]) <= Tolerance) { valid = true ; used_retr = fib_retr[k]; used_ext = fib_ext[k]; break ; } } if (valid && (D.price > B.price)) { patternFound = true ; patternType = "Bearish" ; } } }

Zunächst wird die Gesamtzahl der Umkehrpunkte mit „ArraySize(pivots)“ ermittelt, die in „pivotCount“ gespeichert ist, und beendet, wenn weniger als 4 Umkehrpunkte gefunden werden, wobei „g_patternFormationBar“ und „g_lockedPatternA“ auf -1 und 0 zurückgesetzt werden, da das Muster AB=CD die Punkte A, B, C und D erfordert. Dann extrahieren wir die letzten vier Umkehrpunkte aus dem Array „pivots“ und ordnen „A“ (früheste), „B“, „C“ und „D“ (späteste) zu, um die Musterstruktur zu bilden.

Als Nächstes prüfen wir, ob ein steigendes AB=CD-Muster (A Hoch, B Tief, C Hoch, D Tief) vorliegt, indem wir die AB-Kantendifferenz („A.price – B.price“) berechnen und sicherstellen, dass sie positiv ist, die BC-Kantenlänge („C.price – B.price“) und ihr Retracement-Verhältnis im Verhältnis zu AB, Berechnung der CD-Kantenlänge („C.price – D.price“) und ihres Ausdehnungsverhältnisses im Verhältnis zu BC, Festlegung von Fibonacci-Retracement-Verhältnissen (0.382, 0,5, 0,618, 0,786, 0,886) und Verlängerungsverhältnisse (2,618, 2,0, 1,618, 1,272, 1,13), und Überprüfung, ob beide Verhältnisse innerhalb der „Toleranz“ liegen, wobei sichergestellt wird, dass „D.price < B.price“, setzt „patternFound“ auf true, „patternType“ auf „Bullish“ (aufwärts) und speichert die übereinstimmenden „used_retr“ und „used_ext“. Zuletzt prüfen wir, ob ein fallendes AB=CD-Muster (A Tief, B Hoch, C Tief, D Hoch) vorliegt, indem wir ähnliche Berechnungen für AB („B.price – A.price“), BC („B.price – C.price“) und CD („D.price – C.price“), die anhand derselben Fibonacci-Verhältnisse validiert werden und sicherstellen, dass „D.price > B.price“ ist, wobei „patternFound“ auf „true“ und „patternType“ auf „Bearish“ (abwärts) gesetzt wird, falls gültig. Wenn das Muster gefunden wurde, können wir es im Chart visualisieren.

if (patternFound) { Print (patternType, " AB=CD pattern detected at " , TimeToString (D.time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); string signalPrefix = "AB_" + IntegerToString (A.time); color triangleColor = (patternType== "Bullish" ) ? clrBlue : clrRed ; DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle1" , A.time, A.price, B.time, B.price, C.time, C.price, triangleColor, 2 , true , true ); DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle2" , B.time, B.price, C.time, C.price, D.time, D.price, triangleColor, 2 , true , true ); }

Um das Muster zu visualisieren, protokollieren wir zunächst, wenn ein gültiges Muster erkannt wird („patternFound“ ist true), die Erkennung mit Print und geben den „patternType“ („Bullish“ oder „Bearish“) und die mit TimeToString formatierte Zeit des D-Pivots aus, einschließlich Datum, Minuten und Sekunden. Anschließend erstellen wir einen eindeutigen Bezeichner „signalPrefix“ durch Verkettung von „AB_“ mit „A.time“, der mit IntegerToString in eine Zeichenkette umgewandelt wird, um eine eindeutige Benennung der Chart-Objekte zu gewährleisten.

Als Nächstes setzen wir „triangleColor“ auf blau für Aufwärtsmuster oder rot für Abwärtsmuster, um sie visuell zu unterscheiden. Zuletzt rufen wir „DrawTriangle“ zweimal auf, um das Muster zu visualisieren: zuerst, um das ABC-Dreieck zu zeichnen, das die Umkehrpunkte A, B und C verbindet, und dann, um das BCD-Dreieck zu zeichnen, das die Umkehrpunkte B, C und D verbindet. Dabei verwenden wir „signalPrefix“ mit den Suffixen „_Triangle1“ und „_Triangle2“, die jeweiligen Zeitpunkte der Umkehrpunkte und -preise, „triangleColor“, eine Breite von 2 und aktivieren die Füllung und die Hintergrundanzeige mit true-Flags. Wir kommen zu folgendem Ergebnis.

Anhand des Bildes können wir sehen, dass wir das erkannte Muster korrekt abbilden und visualisieren können. Jetzt müssen wir die Trendlinien weiter kartieren, um sie innerhalb der Grenzen vollständig sichtbar zu machen und eine Beschriftung hinzuzufügen, damit die Ebenen leichter zu identifizieren sind.

DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_AB" , A.time, A.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BC" , B.time, B.price, C.time, C.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_CD" , C.time, C.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double offset = 15 * point; double textY_A = (A.isHigh ? A.price + offset : A.price - offset); double textY_B = (B.isHigh ? B.price + offset : B.price - offset); double textY_C = (C.isHigh ? C.price + offset : C.price - offset); double textY_D = (D.isHigh ? D.price + offset : D.price - offset); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_A" , "A" , A.time, textY_A, clrBlack , 11 , A.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_B" , "B" , B.time, textY_B, clrBlack , 11 , B.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_C" , "C" , C.time, textY_C, clrBlack , 11 , C.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_D" , "D" , D.time, textY_D, clrBlack , 11 , D.isHigh); datetime centralTime = (A.time + C.time) / 2 ; double centralPrice = D.price; if ( ObjectCreate ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJ_TEXT , 0 , centralTime, centralPrice)) { ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_TEXT , (patternType== "Bullish" ) ? "Bullish AB=CD" : "Bearish AB=CD" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONTSIZE , 11 ); ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); }

Wir verbessern die Visualisierung der erkannten Muster weiter, indem wir detaillierte Chart-Objekte hinzufügen, um die Struktur der Muster klar darzustellen. Zunächst zeichnen wir mit „DrawTrendLine“ drei durchgezogene Trendlinien mit dem eindeutigen „signalPrefix“, um wichtige Umkehrpunkte zu verbinden: AB, BC und CD, unter Verwendung von Umkehrpunkt-Zeiten und -Preisen (z. B., „A.time“, „A.price“), wobei OBJPROP_COLOR auf „clrBlack“, „OBJPROP_WIDTH“ auf 2 und „OBJPROP_STYLE“ auf „STYLE_SOLID“ mit ObjectSetInteger gesetzt wird, um die Kanten des Musters zu umreißen. Dann wird die Punktgröße des Symbols mit SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT) abgerufen und ein 15-Punkte-Offset für die Positionierung der Etiketten berechnet, wobei die Y-Koordinaten („textY_A“, „textY_B“, „textY_C“, „textY_D“), indem der Versatz addiert oder subtrahiert wird, je nachdem, ob es sich bei einem Umkehrpunkt um ein hohen („isHigh“ true) oder ein tiefen handelt, um die Kennzeichnung über den Hochs oder unter den Tiefs zu platzieren.

Als Nächstes erstellen wir mit „DrawTextEx“ Textbeschriftungen für die Umkehrpunkte A, B, C und D mit „signalPrefix“ und Suffixen wie „_Text_A“, die den jeweiligen Buchstaben anzeigen, an dem Zeitpunkt des Umkehrpunkts und der eingestellten Y-Koordinate positioniert sind und „clrBlack“, Schriftgröße 11 und den „isHigh“-Status desUmkehrpunkte zur Verankerung verwenden. Zuletzt berechnen wir die Position des zentralen Etiketts bei „centralTime“ als Mittelwert von „A.time“ und „C.time“ und „centralPrice“ bei „D.price“, erstellen mit ObjectCreate ein Textobjekt mit dem Namen „signalPrefix + '_Text_Center'“, setzen OBJPROP_TEXT auf „Bullish AB=CD“ oder „Bearish AB=CD“, basierend auf „patternType“, und konfigurieren „OBJPROP_COLOR“ auf „clrBlack“, „OBJPROP_FONTSIZE“ auf 11, OBJPROP_FONT auf „Arial Bold“ und „OBJPROP_ALIGN“ auf „ALIGN_CENTER“ mit ObjectSetString und „ObjectSetInteger“, um eine umfassende visuelle Darstellung der Struktur und des Typs des Musters im Chart zu gewährleisten. Wenn wir das Programm ausführen, sehen Sie hier eine Visualisierung der Ausgabe, die wir erhalten.

Auf dem Bild können wir sehen, dass wir die Kanten und die Kennzeichnung zum Muster hinzugefügt haben, um es aufschlussreicher und anschaulicher zu machen. Als Nächstes müssen wir die Handelsniveaus für dieses Muster bestimmen.

datetime lineStart = D.time; datetime lineEnd = D.time + PeriodSeconds ( _Period )* 2 ; double entryPriceLevel, TP1Level, TP2Level, TP3Level; double patternRange = (patternType== "Bullish" ) ? (C.price - D.price) : (D.price - C.price); if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); TP3Level = C.price; TP1Level = D.price + 0.382 * patternRange; TP2Level = D.price + 0.618 * patternRange; } else { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); TP3Level = C.price; TP1Level = D.price - 0.382 * patternRange; TP2Level = D.price - 0.618 * patternRange; } DrawDottedLine(signalPrefix+ "_EntryLine" , lineStart, entryPriceLevel, lineEnd, clrMagenta ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP1Line" , lineStart, TP1Level, lineEnd, clrForestGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP2Line" , lineStart, TP2Level, lineEnd, clrGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP3Line" , lineStart, TP3Level, lineEnd, clrDarkGreen ); datetime labelTime = lineEnd + PeriodSeconds ( _Period )/ 2 ; string entryLabel = (patternType== "Bullish" ) ? "BUY (" : "SELL (" ; entryLabel += DoubleToString (entryPriceLevel, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_EntryLabel" , entryLabel, labelTime, entryPriceLevel, clrMagenta , 11 , true ); string tp1Label = "TP1 (" + DoubleToString (TP1Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP1Label" , tp1Label, labelTime, TP1Level, clrForestGreen , 11 , true ); string tp2Label = "TP2 (" + DoubleToString (TP2Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP2Label" , tp2Label, labelTime, TP2Level, clrGreen , 11 , true ); string tp3Label = "TP3 (" + DoubleToString (TP3Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP3Label" , tp3Label, labelTime, TP3Level, clrDarkGreen , 11 , true );

Um Handelsstufen zu definieren und zu visualisieren, setzen wir „lineStart“ auf die Zeit des D-Pivots („D.time“) und „lineEnd“ auf zwei Perioden im Voraus mit „PeriodSeconds(_Period) * 2“ und deklarieren die Variablen „entryPriceLevel“, „TP1Level“, „TP2Level“ und „TP3Level“ für Handelsberechnungen. Dann berechnen wir die „patternRange“ als CD-Länge („C.price – D.price“ für steigend, „D.price – C.price“ für fallend); für ein Aufwärts-Muster setzen wir „entryPriceLevel“ auf den Briefkurs (Ask) mit SymbolInfoDouble, „TP3Level“ auf den Preis von C, „TP1Level“ auf „D.price + 0.382 * patternRange“, und „TP2Level“ auf „D.price + 0.618 * patternRange“; für ein Abwärts-Muster verwenden wir den Geldkurs (Bid), setzen „TP3Level“ auf den Kurs von C, „TP1Level“ auf „D.price – 0,382 * patternRange“, und „TP2Level“ auf „D.price – 0,618 * patternRange“.

Als Nächstes zeichnen wir mit „DrawDottedLine“ vier gepunktete horizontale Linien: eine Einstiegslinie bei „entryPriceLevel“ in Magenta und Take-Profit-Linien bei „TP1Level“ (forest green), „TP2Level“ (green) und „TP3Level“ (dark green), die sich von „lineStart“ bis „lineEnd“ erstrecken. Zuletzt setzen wir „labelTime“ auf „lineEnd“ plus eine halbe Periode, erstellen die Kennzeichnungen mit über DoubleToString formatierten Preisen (z.B., „BUY (price)“ oder „SELL (price)“ für die Eröffnung, „TP1 (price)“ usw.), und verwenden „DrawTextEx“, um diese Kennzeichnung zum „labelTime“ mit entsprechenden Farben, Schriftgröße 11 und verankert über den Preisniveaus zu zeichnen. Nach der Kompilierung erhalten wir folgendes Ergebnis.

Abwärts-Muster:

Aufwärts-Muster:

Anhand der Bilder können wir sehen, dass wir die Handelsstufen richtig zugeordnet haben. Was wir jetzt tun müssen, ist, die eigentlichen Handelspositionen zu initiieren, und das ist alles.

int currentBarIndex = Bars ( _Symbol , _Period ) - 1 ; if (g_patternFormationBar == - 1 ) { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternA = A.time; Print ( "Pattern detected on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation on next bar." ); return ; } if (currentBarIndex == g_patternFormationBar) { Print ( "Pattern is repainting; still on locked formation bar " , currentBarIndex, ". No trade yet." ); return ; } if (currentBarIndex > g_patternFormationBar) { if (g_lockedPatternA == A.time) { Print ( "Confirmed pattern (locked on bar " , g_patternFormationBar, "). Opening trade on bar " , currentBarIndex, "." ); g_patternFormationBar = currentBarIndex; if (AllowTrading && ! PositionSelect ( _Symbol )) { double entryPriceTrade = 0 , stopLoss = 0 , takeProfit = 0 ; point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); bool tradeResult = false ; double next_ext = 0.0 ; if ( MathAbs (used_ext - 1.13 ) < 0.05 ) next_ext = 1.272 ; else if ( MathAbs (used_ext - 1.272 ) < 0.05 ) next_ext = 1.618 ; else if ( MathAbs (used_ext - 1.618 ) < 0.05 ) next_ext = 2.0 ; else if ( MathAbs (used_ext - 2.0 ) < 0.05 ) next_ext = 2.618 ; else if ( MathAbs (used_ext - 2.618 ) < 0.05 ) next_ext = 3.618 ; else next_ext = used_ext * 1.618 ; if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double BC_leg = C.price - B.price; stopLoss = C.price - next_ext * BC_leg; if (stopLoss > D.price) stopLoss = D.price - 10 * point; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "AB=CD Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Buy order opened successfully." ); else Print ( "Buy order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } else if (patternType== "Bearish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double BC_leg = B.price - C.price; stopLoss = C.price + next_ext * BC_leg; if (stopLoss < D.price) stopLoss = D.price + 10 * point; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "AB=CD Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Sell order opened successfully." ); else Print ( "Sell order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } else { Print ( "A position is already open for " , _Symbol , ". No new trade executed." ); } } else { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternA = A.time; Print ( "Pattern has changed; updating lock on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation." ); return ; } } } else { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternA = 0 ; }

Hier schließen wir die Tick-Implementierung für das Muster ab, indem wir die Handelsausführung und die Musterbestätigung für das erkannte harmonische Muster AB=CD verwalten. Zunächst wird der aktuelle Balken-Index mit „Bars(_Symbol, _Period) – 1“ ermittelt und in „currentBarIndex“ gespeichert. Wenn dann kein Muster gesperrt ist („g_patternFormationBar == -1“), setzen wir „g_patternFormationBar“ auf „currentBarIndex“, sperren den Zeitpunkt des Umkehrpunkts A in „g_lockedPatternA“ mit „A.time“, protokollieren die Erkennung mit dem Hinweis, dass auf eine Bestätigung gewartet wird, und beenden den Vorgang. Wenn wir uns dann immer noch auf dem Formationsbalken befinden („currentBarIndex == g_patternFormationBar“), steigen wir aus, um einen vorzeitigen Handel zu verhindern.

Zuletzt, wenn sich ein neuer Balken gebildet hat („currentBarIndex > g_patternFormationBar“) und der A-Pivot mit „g_lockedPatternA“ übereinstimmt, bestätigen wir das Muster, protokollieren es, aktualisieren „g_patternFormationBar“und prüfen, ob der Handel mit „AllowTrading“ erlaubt ist und keine offenen Positionen über PositionSelect existieren; wir bestimmen die nächste Fibonacci-Extension („next_ext“) für den Stop-Loss basierend auf „used_ext“ (z.g., 1,13 bis 1,272, bis 3,618, oder eine Ausweichlösung von „used_ext * 1,618“); für ein Aufwärts-Muster setzen wir „entryPriceTrade“ auf den Briefkurs (Ask), berechnen „BC_leg“ als „C.price – B.price“, setzen „stopLoss“ auf „C.price – next_ext * BC_leg“ (angepasst auf „D.price – 10 * point“, wenn über D), setzen „takeProfit“ auf „TP2Level“ und führen einen Kauf mit „obj_Trade.Buy“ unter Verwendung von „LotSize“ und „AB=CD Signal“ aus, wobei Erfolg oder Misserfolg protokolliert werden; für ein Abwärts-Muster verwenden wir den Geldkurs (Bid), berechnen „BC_leg“ als „B.price – C.price“, setzen „stopLoss“ auf „C.price + next_ext * BC_leg“ (angepasst auf „D.price + 10 * point“, wenn unter D), und führen einen Verkauf mit „obj_Trade.Sell“ aus; wenn der Handel nicht erlaubt ist oder eine Position besteht, protokollieren wir keinen Handel; wenn sich das Muster ändert, aktualisieren wir die Sperre und warten; wenn kein Muster gefunden wird, setzen wir die globalen Variablen zurück. Nach der Kompilierung erhalten wir folgendes Ergebnis.

Abwärtssignal:

Aufwärtssignal:

Aus dem Bild können wir ersehen, dass wir das harmonische Muster aufzeichnen und in der Lage sind, es entsprechend zu handeln, sobald es bestätigt ist. Damit haben wir unser Ziel erreicht, das Muster zu identifizieren, aufzuzeichnen und zu handeln. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.





Backtests

Nach einem gründlichen Backtest erhalten wir folgende Ergebnisse.

Backtest-Grafik:

Bericht des Backtest:





Schlussfolgerung

Zusammenfassend haben wir ein AB=CD-Mustersystem in MQL5 entwickelt, das die Preisaktion nutzt, um die harmonischen Auf- und Abwärts-Muster AB=CD mit präzisen Fibonacci-Retracement- und Verlängerungsverhältnissen zu erkennen, den Handel mit berechneten Einstiegs-, Stop-Loss- und mehrstufigen Take-Profit-Punkten zu automatisieren und die Muster mit Chart-Objekten wie Dreiecken und Trendlinien zu visualisieren.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel ist nur für Bildungszwecke gedacht. Der Handel ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, und die Volatilität der Märkte kann zu Verlusten führen. Gründliche Backtests und sorgfältiges Risikomanagement sind entscheidend, bevor Sie dieses Programm auf den Live-Märkten einsetzen.

Indem Sie die vorgestellten Konzepte und Implementierungen nutzen, können Sie dieses AB=CD-Mustersystem an Ihren Handelsstil anpassen und Ihre algorithmischen Strategien verbessern. Viel Spaß beim Handeln!