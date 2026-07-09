Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 3): Улучшение многошкальной визуализации с секторным и круговым стилями

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 2) мы разработали отображение Relative Strength Index в формате круговой шкалы со стрелкой на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5). В нём использовались Canvas и механизм стрелки: значения Relative Strength Index отображались на круговой шкале с динамической стрелкой, цветовые зоны показывали уровни перекупленности и перепроданности, а настраиваемые легенды дополняли визуализацию. Также было интегрировано традиционное линейное построение для более полного анализа импульса. В части 3 мы разрабатываем расширенную версию с несколькими шкалами с секторным и круглым стилями. Эта версия поддерживает несколько осцилляторов, таких как Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) и Money Flow Index (MFI), а пользователь может выбирать отдельные и комбинированные варианты отображения. В статье вводятся производные классы для секторного и круглого дизайна шкал, улучшается отрисовка корпуса с помощью дуг, полигонов и относительного позиционирования, что позволяет получить более аккуратное мультииндикаторное отображение. Мы рассмотрим следующие темы:

К концу статьи у вас будет рабочий индикатор MQL5 для визуализации нескольких осцилляторов в виде шкал. Он будет готов к дальнейшей настройке — приступим!





Мультишкальная архитектура с секторным и круглым стилями

Мультишкальная архитектура строится на базовом классе для настраиваемых шкал и вводит производные классы для круглого и секторного стилей, чтобы визуализировать такие осцилляторы, как Relative Strength Index, Commodity Channel Index и Money Flow Index. Одиночные или комбинированные варианты отображения выбираются через перечисление, что дает гибкость при анализе импульса по нескольким индикаторам. Круглый стиль сохраняет корпус в виде заполненных окружностей, а секторный стиль улучшает визуальную часть за счет секторов на основе дуг, скругляющих дуг, соединительных линий и полигонов для неполных циферблатов. Такая конструкция адаптируется к диапазонам углов и поддерживает относительное позиционирование, чтобы выравнивать несколько шкал по горизонтали на графике. Идея появилась из того, что иногда может понадобиться лишь небольшой участок шкалы для вывода информации. Поэтому мы решили разделить полную круговую шкалу на половину и четверть, чтобы можно было выбрать вариант, подходящий под конкретный стиль; и в нашем случае мы условно реализуем все три варианта.

Чтобы этого добиться, мы планируем расширить базовый класс шкалы чисто виртуальными методами для расчета и отрисовки корпуса шкалы, что позволит переопределять их в производных классах для логики, специфичной для конкретного стиля. Мы добавим перечисление для выбора шкалы, чтобы условно инициализировать и позиционировать экземпляры для Relative Strength Index (круглая шкала), Commodity Channel Index (секторная шкала) и Money Flow Index (секторная шкала), подключая их хендлы и буферы для копирования данных. Они нужны нам для получения данных для визуализации, но в вашем случае можно использовать что угодно: прибыль, динамику индикатора, прогресс или даже показатели счета, не ограничиваясь данными других индикаторов. Архитектура разделяет слои шкалы (с улучшенным заполнением отметок для нулевых позиций) и стрелки (с настраиваемыми множителями хвоста), обеспечивая эффективную перерисовку и относительную привязку на основе предыдущих шкал. Ниже кратко показана визуальная схема наших целей.





Реализация в MQL5



Чтобы приступить к реализации улучшений, сначала нужно скорректировать отображаемые серии и буферы индикатора, а также добавить дополнительные свойства для новых индикаторов, которые мы хотим включить, а именно CCI и MFI. Ниже показано, как мы это переделываем.

#property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 3 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrDodgerBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "RSI" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrGreen #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 2 #property indicator_label2 "CCI" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrBlue #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 2 #property indicator_label3 "MFI" #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 70 #property indicator_level3 - 100 #property indicator_level4 100 #property indicator_level5 0 #property indicator_levelcolor clrGray #property indicator_levelstyle STYLE_DOT

Сначала мы заново определяем метаданные индикатора с помощью директив #property: выделяем 3 буфера через "indicator_buffers" для хранения данных и настраиваем 3 графических построения (plots) через indicator_plots, поскольку теперь работаем с 3 индикаторами. Для первой линии отображения задаем тип DRAW_LINE, цвет DodgerBlue, стиль сплошной линии (solid), ширину 2 и метку "RSI", как и раньше. Вторая линия отображения — зеленая сплошная линия шириной 2 с меткой "CCI", а третья — синяя сплошная линия шириной 2 с меткой "MFI".

Мы задаем вертикальную шкалу от 0 до 100 с помощью "indicator_minimum" и "indicator_maximum", а также добавляем пять серых пунктирных уровней: 30, 70, -100, 100 и 0. Для этого используются "indicator_level1"–"indicator_level5", "indicator_levelcolor" и "indicator_levelstyle", чтобы обозначить пороговые значения для разных осцилляторов. Эти свойства обеспечат одновременную линейную визуализацию Relative Strength Index, Commodity Channel Index и Money Flow Index в отдельном окне.

Чтобы через окно входных параметров можно было выбирать, какие шкалы отображать (RSI, CCI, MFI или их комбинации), сделать индикатор более гибким и экономным по ресурсам, а также поддержать расширенную отрисовку шкалы, особенно для таких индикаторов, как CCI (где возможны отрицательные значения и ноль в середине), нужно объявить несколько перечислений. Они помогут определить, где на шкале располагается "нулевая" отметка, повышая точность для шкал, которые не ограничиваются положительными значениями.

enum ENUM_GAUGE_SELECTION { RSI_ONLY, CCI_ONLY, MFI_ONLY, RSI_CCI, RSI_MFI, CCI_MFI, ALL }; input ENUM_GAUGE_SELECTION inpGaugeSelection = ALL; enum ENUM_NULLMARK_POS { NULLMARK_NONE= 0 , NULLMARK_LEFT= 1 , NULLMARK_MIDDLE= 2 , NULLMARK_RIGHT= 3 };

Мы определяем перечисление "ENUM_GAUGE_SELECTION", чтобы предоставить варианты выбора отображаемых шкал: отдельные варианты "RSI_ONLY", "CCI_ONLY" или "MFI_ONLY", комбинации "RSI_CCI", "RSI_MFI" или "CCI_MFI", а также "ALL" для вывода всех шкал. Затем объявляем входной параметр "inpGaugeSelection" типа "ENUM_GAUGE_SELECTION" со значением по умолчанию "ALL", чтобы пользователь мог выбрать конфигурацию шкал прямо в настройках индикатора. Далее создаем перечисление "ENUM_NULLMARK_POS" для указания положения нулевой отметки на шкале: "NULLMARK_NONE" равно 0, "NULLMARK_LEFT" — 1, "NULLMARK_MIDDLE" — 2, а "NULLMARK_RIGHT" — 3. Это обеспечивает гибкую работу с разметкой шкалы, особенно для индикаторов с отрицательными диапазонами. Мы считаем это важным, поскольку так можно покрыть все возможные сценарии.

Следующий шаг — расширить структуру корпуса, чтобы она поддерживала новые секторные, или частичные, как их можно назвать, окружности/шкалы. Также нужно расширить структуру входных параметров шкалы, добавив нужный нам множитель хвоста стрелки. Начнем со структуры корпуса.

Старая структура корпуса:

struct Struct_Case { bool display; Struct_Circle circle; };

Новая структура корпуса:

struct Struct_Case { bool display; Struct_Circle circle; int mode; Struct_Arc mainArc; Struct_Arc secondaryArc; Struct_Arc centerArc; Struct_Arc leftRoundingArc; Struct_Arc rightRoundingArc; Struct_Line leftConnectLine; Struct_Line rightConnectLine; Struct_Dot fillDot; };

Здесь мы улучшаем структуру "Struct_Case", чтобы она поддерживала более сложный корпус шкалы, особенно для секторных стилей. В структуре остается флаг отображения и встроенная "Struct_Circle" для базовых круговых элементов. Мы добавляем целочисленное поле "mode", определяющее конфигурацию корпуса на основе диапазона углов, а также экземпляры "Struct_Arc" для основной дуги, вторичной дуги (для больших углов), центральной дуги и левой/правой скругляющих дуг, сглаживающих края. Кроме того, включаются "Struct_Line" для левой и правой соединительных линий, связывающих компоненты, и "Struct_Dot" для точки заливки, чтобы обеспечить полное покрытие при заполнении полигонов во время отрисовки. Что касается структуры параметров, мы добавляем только входной параметр множителя хвоста, как показано ниже. Для наглядности он выделен.

struct Struct_GaugeInputParams { int xOffset; int yOffset; int anchorCorner; int relativeMode; string relativeObjectName; int scaleAngleRange; int rotationAngle; color scaleColor; int scaleStyle; bool displayScaleArc; double minScaleValue; double maxScaleValue; int scaleMultiplier; int tickStyle; int tickSize; double majorTickInterval; int mediumTicksPerMajor; int minorTicksPerInterval; int tickFontSize; string tickFontName; bool tickFontItalic; bool tickFontBold; color tickFontColor; Struct_RangeParams ranges[ 4 ]; color caseColor; int borderStyle; color borderColor; int borderGapSize; Struct_GaugeLegendParams description ; Struct_GaugeLegendParams units; Struct_GaugeLegendParams multiplier; Struct_GaugeLegendParams value; int needleCenterStyle; color needleCenterColor; color needleColor; int needleFillStyle; double needleTailMultiplier; };

Добавленная переменная множителя позволит настраивать длину хвоста стрелки (например, делать его короче для секторных шкал), улучшая визуальную эстетику и адаптацию к разным формам шкал. Теперь мы серьезно переработаем классы, чтобы поддержать полиморфизм и наследование, а архитектура лучше подходила для расширения, структурирования и дальнейшей настройки. Добавим два производных класса с закрытыми вспомогательными методами, как показано ниже.

class CGaugeBase { private : int relativeX; int relativeY; int centerX; int centerY; double currentValue; bool initializationComplete; void Draw(); void CalculateNeedle(); void RedrawNeedle( double value); void CalculateAndDrawLegends(); void CalculateAndDrawLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString); void RedrawScaleMarks(Struct_Case &internalCase, Struct_Arc &scaleArc, int borderGap); void CalculateRanges( int borderGap); bool IsValidRange( int index); void NormalizeRangeValues( double &minValue, double &maxValue, double val0, double val1); void CalculateRangePie(Struct_Range &range, int innerRadius, int radialGap, int outerRadius, double rangeStart, double rangeEnd, color rangeClr, color caseClr); void DrawRanges(); void DrawRange(Struct_Range &range); void CalculateInnerOuterRadii( int &innerRadius, int &outerRadius, int baseRadius, int tickLength, int tickStyle); bool DrawTick( double angle, int length, Struct_Arc &scaleArc); double CalculateAngleDelta( double angle1, double angle2, int direction); bool GetLabelAreaSize(Struct_LabelAreaSize &areaSize, Struct_GaugeLegendString &legendString); bool EraseLegendString(Struct_GaugeLegendString &legendString, color eraseClr); bool RedrawValueDisplay( double value); void SetLegendStringParams(Struct_GaugeLegendString &legendString, Struct_GaugeLegendParams ¶m, int minRadius, int radiusDelta); protected : Struct_GaugeInputParams inputParams; Struct_ScaleLayer scaleLayer; Struct_NeedleLayer needleLayer; int m_radius; virtual void CalculateCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase, int borderSize, int borderGap) = 0 ; virtual void DrawCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase) = 0 ; public : bool Create( string name, int x, int y, int size, string relativeObjectName, int relativeMode, int corner, bool background, uchar scaleTransparency, uchar needleTransparency); bool CalculateLocation(); void Redraw(); void NewValue( double value); void Delete(); void SetScaleParameters( int angleRange, int rotation, double minValue, double maxValue, int multiplier, int style, color scaleClr, bool displayArc = false ); void SetTickParameters( int style, int size, double majorInterval, int mediumPerMajor, int minorPerInterval); void SetTickLabelFont( int fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color fontClr = clrBlack ); void SetCaseParameters( color caseClr, int borderStyle, color borderClr, int borderGapSize); void SetLegendParameters( int legendType, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr = clrDarkGray ); void SetLegendParam(Struct_GaugeLegendParams &legendParam, bool enable, string text, int radius, double angle, uint fontSize, string fontName, bool italic, bool bold, color textClr = clrDarkGray ); void SetRangeParameters( int index, bool enable, double start, double end, color rangeClr); void SetNeedleParameters( int centerStyle, color centerClr, color needleClr, int fillStyle, double tailMultiplier = 2.0 ); }; class CRoundGauge : public CGaugeBase { protected : void CalculateCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase, int borderSize, int borderGap) override { if (borderSize > 0 ) { externalCase.circle.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; externalCase.circle.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; externalCase.circle.radius = m_radius; externalCase.circle.clr = inputParams.borderColor; externalCase.display = true ; } else externalCase.display = false ; internalCase.circle.centerX = scaleLayer.scaleArc.centerX; internalCase.circle.centerY = scaleLayer.scaleArc.centerY; internalCase.circle.radius = m_radius - borderSize; internalCase.circle.clr = inputParams.caseColor; internalCase.display = true ; } void DrawCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase) override { if (externalCase.display) scaleLayer.obj_Canvas.FillCircle(externalCase.circle.centerX, externalCase.circle.centerY, externalCase.circle.radius, ColorToARGB (externalCase.circle.clr, scaleLayer.transparency)); if (internalCase.display) scaleLayer.obj_Canvas.FillCircle(internalCase.circle.centerX, internalCase.circle.centerY, internalCase.circle.radius, ColorToARGB (internalCase.circle.clr, scaleLayer.transparency)); } }; class CSectorGauge : public CGaugeBase { private : void CaseCalculateSector(Struct_Case &caseStruct, int gap) { double fi0,fi1,fi2; double sa; Struct_Arc referenceArc = scaleLayer.scaleArc; if (referenceArc.endAngle > referenceArc.startAngle) sa = NormalizeRadians(referenceArc.endAngle - referenceArc.startAngle); else sa = NormalizeRadians(referenceArc.endAngle + ( 2 * M_PI - referenceArc.startAngle)); if (sa > M_PI ) caseStruct.mode = 1 ; else caseStruct.mode = 0 ; if (sa > M_PI ) { caseStruct.mainArc.centerX = referenceArc.centerX; caseStruct.mainArc.centerY = referenceArc.centerY; caseStruct.mainArc.radius = referenceArc.radius + gap; caseStruct.mainArc.startAngle = NormalizeRadians(referenceArc.startAngle); caseStruct.mainArc.endAngle = NormalizeRadians(referenceArc.startAngle + sa * 0.55 ); caseStruct.mainArc.clr = clrNONE ; caseStruct.secondaryArc.display = true ; caseStruct.secondaryArc.centerX = referenceArc.centerX; caseStruct.secondaryArc.centerY = referenceArc.centerY; caseStruct.secondaryArc.radius = referenceArc.radius + gap; caseStruct.secondaryArc.startAngle = NormalizeRadians(referenceArc.endAngle - sa * 0.55 ); caseStruct.secondaryArc.endAngle = NormalizeRadians(referenceArc.endAngle); caseStruct.secondaryArc.clr = clrNONE ; } else { caseStruct.mainArc.centerX = referenceArc.centerX; caseStruct.mainArc.centerY = referenceArc.centerY; caseStruct.mainArc.radius = referenceArc.radius + gap; caseStruct.mainArc.startAngle = NormalizeRadians(referenceArc.startAngle); caseStruct.mainArc.endAngle = NormalizeRadians(referenceArc.endAngle); caseStruct.mainArc.clr = clrNONE ; } caseStruct.leftRoundingArc.radius = gap; caseStruct.leftRoundingArc.centerX = ( int )(referenceArc.centerX - referenceArc.radius * MathCos ( M_PI - referenceArc.endAngle)); caseStruct.leftRoundingArc.centerY = ( int )(referenceArc.centerY - referenceArc.radius * MathSin ( M_PI - referenceArc.endAngle)); if (caseStruct.mode == 1 ) fi1 = referenceArc.endAngle + ( 2 * M_PI - sa) / 2 ; else fi1 = referenceArc.endAngle + M_PI * 0.5 ; caseStruct.leftRoundingArc.startAngle = referenceArc.endAngle; caseStruct.leftRoundingArc.endAngle = NormalizeRadians(fi1); caseStruct.leftRoundingArc.clr = clrNONE ; caseStruct.rightRoundingArc.radius = gap; caseStruct.rightRoundingArc.centerX = ( int )(referenceArc.centerX - referenceArc.radius * MathCos ( M_PI - referenceArc.startAngle)); caseStruct.rightRoundingArc.centerY = ( int )(referenceArc.centerY - referenceArc.radius * MathSin ( M_PI - referenceArc.startAngle)); if (caseStruct.mode == 1 ) fi0 = referenceArc.startAngle - ( 2 * M_PI - sa) / 2 ; else fi0 = referenceArc.startAngle - M_PI * 0.5 ; caseStruct.rightRoundingArc.startAngle = NormalizeRadians(fi0); caseStruct.rightRoundingArc.endAngle = referenceArc.startAngle; caseStruct.rightRoundingArc.clr = clrNONE ; caseStruct.centerArc.centerX = referenceArc.centerX; caseStruct.centerArc.centerY = referenceArc.centerY; caseStruct.centerArc.radius = needleLayer.needleCenter.radius + gap; fi2 = MathArcsin ((( double )caseStruct.leftRoundingArc.radius / ( double )caseStruct.centerArc.radius)); fi1 = NormalizeRadians(referenceArc.endAngle + fi2); caseStruct.centerArc.startAngle = fi1; fi1 = NormalizeRadians(referenceArc.startAngle - fi2); caseStruct.centerArc.endAngle = fi1; caseStruct.centerArc.clr = clrNONE ; if (caseStruct.mode == 1 ) { double angleOffset = M_PI - (sa / 2 ); caseStruct.leftConnectLine.startX = ( int )(caseStruct.leftRoundingArc.centerX + caseStruct.leftRoundingArc.radius * MathSin ((caseStruct.secondaryArc.endAngle + angleOffset) - M_PI * 1.5 )); caseStruct.leftConnectLine.startY = ( int )(caseStruct.leftRoundingArc.centerY + caseStruct.leftRoundingArc.radius * MathCos ((caseStruct.secondaryArc.endAngle + angleOffset) - M_PI * 1.5 )); caseStruct.leftConnectLine.endX = ( int )(caseStruct.rightRoundingArc.centerX + caseStruct.rightRoundingArc.radius * MathSin ((caseStruct.mainArc.startAngle - angleOffset) - M_PI * 1.5 )); caseStruct.leftConnectLine.endY = ( int )(caseStruct.rightRoundingArc.centerY + caseStruct.rightRoundingArc.radius * MathCos ((caseStruct.mainArc.startAngle - angleOffset) - M_PI * 1.5 )); caseStruct.leftConnectLine.clr = clrNONE ; } else { caseStruct.leftConnectLine.startX = ( int )(caseStruct.leftRoundingArc.centerX + caseStruct.leftRoundingArc.radius * MathSin (caseStruct.leftRoundingArc.startAngle - M_PI )); caseStruct.leftConnectLine.startY = ( int )(caseStruct.leftRoundingArc.centerY + caseStruct.leftRoundingArc.radius * MathCos (caseStruct.leftRoundingArc.startAngle - M_PI )); fi2 = MathArcsin ((( double )caseStruct.leftRoundingArc.radius / ( double )caseStruct.centerArc.radius)); fi1 = NormalizeRadians(caseStruct.mainArc.endAngle + fi2); caseStruct.leftConnectLine.endX = ( int )(referenceArc.centerX - caseStruct.centerArc.radius * MathCos ( M_PI - fi1)); caseStruct.leftConnectLine.endY = ( int )(referenceArc.centerY - caseStruct.centerArc.radius * MathSin ( M_PI - fi1)); caseStruct.leftConnectLine.clr = clrNONE ; caseStruct.rightConnectLine.startX = ( int )(caseStruct.rightRoundingArc.centerX + caseStruct.rightRoundingArc.radius * MathSin (caseStruct.rightRoundingArc.endAngle)); caseStruct.rightConnectLine.startY = ( int )(caseStruct.rightRoundingArc.centerY + caseStruct.rightRoundingArc.radius * MathCos (caseStruct.rightRoundingArc.endAngle)); fi1 = NormalizeRadians(caseStruct.mainArc.startAngle - fi2); caseStruct.rightConnectLine.endX = ( int )(referenceArc.centerX - caseStruct.centerArc.radius * MathCos ( M_PI - fi1)); caseStruct.rightConnectLine.endY = ( int )(referenceArc.centerY - caseStruct.centerArc.radius * MathSin ( M_PI - fi1)); caseStruct.rightConnectLine.clr = clrNONE ; } fi1 = M_PI - NormalizeRadians(referenceArc.endAngle - (sa / 2 )); caseStruct.fillDot.x = ( int )(referenceArc.centerX - caseStruct.centerArc.radius * MathCos (fi1)); caseStruct.fillDot.y = ( int )(referenceArc.centerY - caseStruct.centerArc.radius * MathSin (fi1)); caseStruct.fillDot.clr = clrNONE ; } void RedrawSectorCase(Struct_Case &caseStruct) { int polygonX[ 5 ]; int polygonY[ 5 ]; scaleLayer.obj_Canvas.Pie(caseStruct.mainArc.centerX, caseStruct.mainArc.centerY, caseStruct.mainArc.radius, caseStruct.mainArc.radius, caseStruct.mainArc.startAngle, caseStruct.mainArc.endAngle, ColorToARGB (caseStruct.mainArc.clr, scaleLayer.transparency), ColorToARGB (caseStruct.mainArc.clr, scaleLayer.transparency)); if (caseStruct.secondaryArc.display) scaleLayer.obj_Canvas.Pie(caseStruct.secondaryArc.centerX, caseStruct.secondaryArc.centerY, caseStruct.secondaryArc.radius, caseStruct.secondaryArc.radius, caseStruct.secondaryArc.startAngle, caseStruct.secondaryArc.endAngle, ColorToARGB (caseStruct.secondaryArc.clr, scaleLayer.transparency), ColorToARGB (caseStruct.secondaryArc.clr, scaleLayer.transparency)); scaleLayer.obj_Canvas.FillCircle(caseStruct.leftRoundingArc.centerX, caseStruct.leftRoundingArc.centerY, caseStruct.leftRoundingArc.radius, ColorToARGB (caseStruct.leftRoundingArc.clr, scaleLayer.transparency)); scaleLayer.obj_Canvas.FillCircle(caseStruct.rightRoundingArc.centerX, caseStruct.rightRoundingArc.centerY, caseStruct.rightRoundingArc.radius, ColorToARGB (caseStruct.rightRoundingArc.clr, scaleLayer.transparency)); if (caseStruct.mode == 0 ) scaleLayer.obj_Canvas.FillCircle(caseStruct.centerArc.centerX, caseStruct.centerArc.centerY, caseStruct.centerArc.radius, ColorToARGB (caseStruct.centerArc.clr, scaleLayer.transparency)); if (caseStruct.mode == 0 ) { caseStruct.secondaryArc.display = false ; polygonX[ 1 ] = caseStruct.leftConnectLine.startX; polygonX[ 0 ] = caseStruct.leftConnectLine.endX; polygonX[ 2 ] = caseStruct.leftRoundingArc.centerX; polygonX[ 4 ] = caseStruct.mainArc.centerX; polygonX[ 3 ] = caseStruct.fillDot.x; polygonY[ 1 ] = caseStruct.leftConnectLine.startY; polygonY[ 0 ] = caseStruct.leftConnectLine.endY; polygonY[ 2 ] = caseStruct.leftRoundingArc.centerY; polygonY[ 4 ] = caseStruct.mainArc.centerY; polygonY[ 3 ] = caseStruct.fillDot.y; scaleLayer.obj_Canvas.FillPolygon(polygonX, polygonY, ColorToARGB (caseStruct.leftConnectLine.clr, scaleLayer.transparency)); polygonX[ 3 ] = caseStruct.rightConnectLine.startX; polygonX[ 4 ] = caseStruct.rightConnectLine.endX; polygonX[ 2 ] = caseStruct.rightRoundingArc.centerX; polygonX[ 0 ] = caseStruct.mainArc.centerX; polygonX[ 1 ] = caseStruct.fillDot.x; polygonY[ 3 ] = caseStruct.rightConnectLine.startY; polygonY[ 4 ] = caseStruct.rightConnectLine.endY; polygonY[ 2 ] = caseStruct.rightRoundingArc.centerY; polygonY[ 0 ] = caseStruct.mainArc.centerY; polygonY[ 1 ] = caseStruct.fillDot.y; scaleLayer.obj_Canvas.FillPolygon(polygonX, polygonY, ColorToARGB (caseStruct.rightConnectLine.clr, scaleLayer.transparency)); } else { polygonX[ 0 ] = caseStruct.leftConnectLine.endX; polygonX[ 1 ] = caseStruct.leftConnectLine.startX; polygonX[ 2 ] = caseStruct.leftRoundingArc.centerX; polygonX[ 3 ] = caseStruct.fillDot.x; polygonX[ 4 ] = caseStruct.rightRoundingArc.centerX; polygonY[ 0 ] = caseStruct.leftConnectLine.endY; polygonY[ 1 ] = caseStruct.leftConnectLine.startY; polygonY[ 2 ] = caseStruct.leftRoundingArc.centerY; polygonY[ 3 ] = caseStruct.fillDot.y; polygonY[ 4 ] = caseStruct.rightRoundingArc.centerY; scaleLayer.obj_Canvas.FillPolygon(polygonX, polygonY, ColorToARGB (caseStruct.leftConnectLine.clr, scaleLayer.transparency)); } } protected : void CalculateCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase, int borderSize, int borderGap) override { int totalGap = scaleLayer.externalScaleGap + scaleLayer.externalLabelArea + scaleLayer.borderGap; if (borderSize > 0 ) { CaseCalculateSector(externalCase, totalGap + borderSize); externalCase.mainArc.clr = inputParams.borderColor; externalCase.secondaryArc.clr = inputParams.borderColor; externalCase.centerArc.clr = inputParams.borderColor; externalCase.leftRoundingArc.clr = inputParams.borderColor; externalCase.rightRoundingArc.clr = inputParams.borderColor; externalCase.leftConnectLine.clr = inputParams.borderColor; externalCase.rightConnectLine.clr = inputParams.borderColor; externalCase.fillDot.clr = inputParams.borderColor; externalCase.display = true ; } else externalCase.display = false ; CaseCalculateSector(internalCase, totalGap); internalCase.mainArc.clr = inputParams.caseColor; internalCase.secondaryArc.clr = inputParams.caseColor; internalCase.centerArc.clr = inputParams.caseColor; internalCase.leftRoundingArc.clr = inputParams.caseColor; internalCase.rightRoundingArc.clr = inputParams.caseColor; internalCase.leftConnectLine.clr = inputParams.caseColor; internalCase.rightConnectLine.clr = inputParams.caseColor; internalCase.fillDot.clr = inputParams.caseColor; internalCase.display = true ; } void DrawCaseElements(Struct_Case &externalCase, Struct_Case &internalCase) override { if (externalCase.display) RedrawSectorCase(externalCase); if (internalCase.display) RedrawSectorCase(internalCase); } };

Здесь мы определяем класс "CGaugeBase" с закрытыми членами для координат, текущего значения и флага завершения инициализации, а также с объявленными методами для отрисовки, расчета стрелки, легенд, отметок шкалы, диапазонов, делений и подписей, как и раньше. При этом "CalculateCaseElements" и "DrawCaseElements" оставлены чисто виртуальными, чтобы требовать реализации в подклассах, а остальные сеттеры и методы обновления получают базовое поведение в public- и protected-разделах. Далее создается класс "CRoundGauge", наследующий от "CGaugeBase", который реализует круглую шкалу: "CalculateCaseElements" настраивает внешнюю и внутреннюю окружности корпуса по размеру рамки, радиусу и цветам, а "DrawCaseElements" заполняет эти окружности через "FillCircle", если они должны отображаться.

Для класса "CSectorGauge", который также наследуется от "CGaugeBase", добавляется закрытый метод "CaseCalculateSector" для расчета секторных элементов: он определяет режим по тому, превышает ли диапазон угла число pi, задает основную и вторичную дуги для больших углов, вычисляет левую и правую скругляющие дуги с использованием тригонометрических функций, таких как MathArcsin и "NormalizeRadians", задает центральную дугу со смещением, рассчитывает соединительные линии через поправки по синусу и косинусу, зависящие от режима, а также размещает точку заливки в середине угла. Мы переопределяем "CalculateCaseElements", чтобы задавать параметры внешнего и внутреннего корпуса через "CaseCalculateSector", используя соответствующие зазоры. Метод "RedrawSectorCase" отвечает за фактическую отрисовку секторного корпуса.

Наконец, мы переопределяем "DrawCaseElements", чтобы условно вызывать "RedrawSectorCase" для внешнего и внутреннего корпуса, если они должны отображаться. Внутри "RedrawSectorCase" основные и вторичные секторы отрисовываются через "Pie", скругляющие и центральные окружности заполняются с помощью "FillCircle", а соединения заполняются полигонами через массивы координат и "FillPolygon" в ARGB-цветах. При этом массивы адаптируются под режим 0 (отдельные левый и правый полигоны) или режим 1 (один общий полигон).

В целом чисто виртуальные методы обеспечивают полиморфизм: RSI использует круглую шкалу, а CCI/MFI — секторные шкалы для разнообразия и лучшего соответствия форме (например, симметричной шкале CCI относительно нуля). Относительное позиционирование в "Create" позволит автоматически выравнивать шкалы рядом друг с другом, а переработанный "RedrawScaleMarks" поддержит индикаторы с отрицательными диапазонами (CCI) или инвертированными шкалами (MFI: от 100 к 0), обеспечивая точное размещение делений и подписей. Функция "calc_digits" будет динамически определять количество десятичных знаков для аккуратного отображения значений.

int calc_digits( double value ) { int i, j, max_nulls = 0 , nulls = 0 ; if ( value == 0 ) return ( 0 ); ulong v = ulong (MathAbs( value ) * 100000000 ); ulong vtmp; for (j = - 5 ; j <= 5 ; j++) { nulls = 0 ; vtmp = v + ( ulong )j; for (i = 0 ; i < 8 ; i++) { if (vtmp % 10 == 0 ) { vtmp = vtmp / 10 ; nulls++; } else break ; } if (max_nulls < nulls) max_nulls = nulls; } return ( 8 - max_nulls); }

Функция "calc_digits" определяет количество десятичных знаков, необходимое для отображения значения, с учетом проблем точности чисел с плавающей точкой. Если значение равно нулю, сразу возвращается 0. Затем вычисляется беззнаковое длинное целое "v": берется абсолютное значение, умноженное на 100 000 000, чтобы перенести дробную часть в целое число. Далее в цикле по небольшим смещениям "j" от -5 до 5 к "v" добавляется каждое смещение и получается "vtmp". После этого подсчитываются конечные нули путем деления на 10, пока остаток равен нулю, но не более 8 раз. Максимальное количество конечных нулей сохраняется в "max_nulls", а итоговое число десятичных знаков возвращается как 8 минус "max_nulls". Так функция стабильно определяет точность для подписей шкалы и значений.

CRoundGauge rsiGauge; CSectorGauge cciGauge; CSectorGauge mfiGauge; int rsiHandle = INVALID_HANDLE ; int cciHandle = INVALID_HANDLE ; int mfiHandle = INVALID_HANDLE ; double scaleMultipliers[ 9 ] = { 10000 , 1000 , 100 , 10 , 1 , 0.1 , 0.01 , 0.001 , 0.0001 }; string scaleMultiplierStrings[ 9 ] = { "x10k" , "x1k" , "x100" , "x10" , " " , "/10" , "/100" , "/1k" , "/10k" }; double rsiBuffer[], cciBuffer[], mfiBuffer[];

Здесь мы объявляем глобальные экземпляры классов шкал: "rsiGauge" как "CRoundGauge" для визуализации Relative Strength Index в круговом стиле, а "cciGauge" и "mfiGauge" как "CSectorGauge" для Commodity Channel Index и Money Flow Index в секторном дизайне. Целочисленные хендлы "rsiHandle", "cciHandle" и "mfiHandle" инициализируются значением INVALID_HANDLE, чтобы позднее ссылаться на соответствующие технические индикаторы. Массив "scaleMultipliers" типа double содержит 9 масштабных множителей от 10000 до 0.0001, а строковый массив "scaleMultiplierStrings" содержит соответствующие подписи: "x10k", "x1k", "x100", "x10", пробел для масштаба 1, а также "/10", "/100", "/1k" и "/10k". Эти массивы помогают отображать множители шкалы в легендах.

int OnInit () { bool showRSI = (inpGaugeSelection == RSI_ONLY || inpGaugeSelection == RSI_CCI || inpGaugeSelection == RSI_MFI || inpGaugeSelection == ALL); bool showCCI = (inpGaugeSelection == CCI_ONLY || inpGaugeSelection == RSI_CCI || inpGaugeSelection == CCI_MFI || inpGaugeSelection == ALL); bool showMFI = (inpGaugeSelection == MFI_ONLY || inpGaugeSelection == RSI_MFI || inpGaugeSelection == CCI_MFI || inpGaugeSelection == ALL); string prevName = "" ; int baseX = 30 ; int baseY = 30 ; IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 5 ); SetIndexBuffer ( 0 , rsiBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 , cciBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 , mfiBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , 14 - 1 ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN , 14 - 1 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_DRAW_BEGIN , 14 - 1 ); if (showRSI) { if (!rsiGauge.Create( "rsi_gauge" , baseX, baseY, 230 , "" , 0 , 0 , false , 0 , 0 )) return ( INIT_FAILED ); rsiGauge.SetCaseParameters( clrMintCream , 1 , clrLightSkyBlue , 3 ); rsiGauge.SetScaleParameters( 250 , 0 , 0 , 100 , 4 , 0 , clrBlack , false ); rsiGauge.SetTickParameters( 0 , 2 , 10 , 1 , 4 ); rsiGauge.SetTickLabelFont( 1 , "Arial" , false , false , clrBlack ); rsiGauge.SetRangeParameters( 0 , true , 0 , 30 , clrLimeGreen ); rsiGauge.SetRangeParameters( 1 , true , 70 , 100 , clrCoral ); rsiGauge.SetRangeParameters( 2 , true , 30 , 70 , clrYellow ); rsiGauge.SetRangeParameters( 3 , false , 0 , 0 , clrGray ); rsiGauge.SetLegendParameters( 0 , true , "RSI" , 8 , - 180 , 20 , "Arial" , false , false , clrBlueViolet ); rsiGauge.SetLegendParameters( 3 , true , "2" , 4 , 180 , 13 , "Arial" , true , false , clrRed ); rsiGauge.SetNeedleParameters( 1 , clrBlack , clrDimGray , 1 , 2.0 ); rsiGauge.Redraw(); rsiGauge.NewValue( 0 ); prevName = "rsi_gauge" ; rsiHandle = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); if (rsiHandle == INVALID_HANDLE ) return ( INIT_FAILED ); } if (showCCI) { string relName = prevName; int relMode = (prevName != "" ) ? 1 : 0 ; int posX = (prevName != "" ) ? 0 : baseX; int posY = baseY + 90 ; if (!cciGauge.Create( "cci_gauge" , posX, posY, 230 , relName, relMode, 0 , false , 0 , 0 )) return ( INIT_FAILED ); cciGauge.SetCaseParameters( clrMintCream , 1 , clrLightSkyBlue , 1 ); cciGauge.SetScaleParameters( 200 , 0 , - 200 , 200 , 4 , 0 , clrBlack , false ); cciGauge.SetTickParameters( 0 , 2 , 100 , 1 , 4 ); cciGauge.SetTickLabelFont( 1 , "Arial" , false , false , clrBlack ); cciGauge.SetRangeParameters( 0 , true , - 200 , - 100 , clrCoral ); cciGauge.SetRangeParameters( 1 , true , - 100 , 100 , clrDodgerBlue ); cciGauge.SetRangeParameters( 2 , true , 100 , 200 , clrLimeGreen ); cciGauge.SetRangeParameters( 3 , false , 0 , 0 , clrGray ); cciGauge.SetLegendParameters( 0 , true , "CCI" , 4 , 0 , 16 , "Arial" , false , false , clrBlueViolet ); cciGauge.SetLegendParameters( 3 , true , "1" , 1 , 0 , 12 , "Arial" , true , false , clrRed ); cciGauge.SetNeedleParameters( 1 , clrBlack , clrDimGray , 1 , 1.5 ); cciGauge.Redraw(); cciGauge.NewValue( 0 ); prevName = "cci_gauge" ; cciHandle = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_TYPICAL ); if (cciHandle == INVALID_HANDLE ) return ( INIT_FAILED ); } if (showMFI) { string relName = prevName; int relMode = (prevName != "" ) ? 1 : 0 ; int posX = (prevName != "" ) ? 0 : baseX; int posY = baseY + 90 ; if (!mfiGauge.Create( "mfi_gauge" , posX, posY, 250 , relName, relMode, 0 , false , 0 , 0 )) return ( INIT_FAILED ); mfiGauge.SetCaseParameters( clrMintCream , 1 , clrLightSkyBlue , 3 ); mfiGauge.SetScaleParameters( 120 , - 35 , 100 , 0 , 3 , 0 , clrBlack , false ); mfiGauge.SetTickParameters( 0 , 2 , 10 , 1 , 4 ); mfiGauge.SetTickLabelFont( 0 , "Arial" , false , false , clrBlack ); mfiGauge.SetRangeParameters( 0 , true , 80 , 100 , clrRed ); mfiGauge.SetRangeParameters( 1 , true , 20 , 80 , clrMagenta ); mfiGauge.SetRangeParameters( 2 , true , 0 , 20 , clrGreen ); mfiGauge.SetRangeParameters( 3 , false , 0 , 0 , clrGray ); mfiGauge.SetLegendParameters( 0 , true , "MFI" , 4 , - 15 , 14 , "Arial" , false , false , clrBlueViolet ); mfiGauge.SetLegendParameters( 2 , true , "" , 4 , - 50 , 10 , "Arial" , false , false , clrDimGray ); mfiGauge.SetLegendParameters( 3 , true , "0" , 3 , - 80 , 16 , "Arial" , true , false , clrRed ); mfiGauge.SetNeedleParameters( 1 , clrBlack , clrDimGray , 1 , 1.2 ); mfiGauge.Redraw(); mfiGauge.NewValue( 0 ); mfiHandle = iMFI ( _Symbol , _Period , 14 , VOLUME_TICK ); if (mfiHandle == INVALID_HANDLE ) return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике события OnInit мы сначала определяем флаги видимости каждой шкалы на основе входного параметра "inpGaugeSelection": "showRSI" равен true для вариантов, включающих Relative Strength Index, аналогично "showCCI" и "showMFI" условно отображают соответствующие индикаторы. Мы инициализируем пустую строку "prevName" для относительного позиционирования, задаем базовые координаты "baseX" и "baseY" равными 30, настраиваем пять уровней индикатора через "IndicatorSetInteger" и привязываем буферы с помощью "SetIndexBuffer": индекс 0 для "rsiBuffer", 1 для "cciBuffer" и 2 для "mfiBuffer" как данные индикатора. Затем для всех трех графических построений задаются пустые значения EMPTY_VALUE через PlotIndexSetDouble, а начало отрисовки устанавливается на баре 13 с помощью PlotIndexSetInteger, чтобы согласовать его с расчетами за 14 периодов. При другом подходе ваша логика может измениться.

Если "showRSI" равен true, мы создаем экземпляр "rsiGauge" методом "Create" в базовой позиции с размером 230 без относительной привязки, а затем настраиваем его: "SetCaseParameters" задает корпус цвета mint cream, стиль рамки 1, рамку light sky blue и зазор 3; "SetScaleParameters" задает диапазон 250 градусов, значения от 0 до 100, множитель 4, черный цвет и отсутствие дуги; "SetTickParameters" — стиль 0, размер 2, основной интервал 10, 1 среднее деление и 4 малых; "SetTickLabelFont" — размер 1, Arial, без курсива и полужирного начертания, черный цвет; диапазоны через "SetRangeParameters" — 0–30 lime green, 70–100 coral, 30–70 yellow и отключенный серый; легенды через "SetLegendParameters" — описание "RSI" на радиусе 8, угол -180, размер 20, Arial, без курсива и полужирного начертания, blue violet, а значение "2" на радиусе 4, угол 180, размер 13, Arial, курсив true, жирный false, red. Затем "SetNeedleParameters" задает центр 1, black, dim gray, заливку 1 и хвост 2.0; вызываются "Redraw" и "NewValue" со значением 0; "prevName" обновляется до "rsi_gauge"; "rsiHandle" инициализируется через iRSI для текущего символа, периода 14 и цен закрытия, а при недействительном хендле возвращается INIT_FAILED.

Если "showCCI" равен true, имя относительной привязки берется из "prevName", а режим устанавливается в 1, если оно не пустое; позиция по X равна 0 или базовой, по Y — base+90. "cciGauge" создается относительно предыдущей шкалы; корпус настраивается так же, как у RSI, но с зазором 1; шкала задается на 200 градусов от -200 до 200; деления и шрифт используются те же; диапазоны: -200–-100 coral, -100–100 dodger blue, 100–200 lime green, четвертый отключен; легенды: "CCI" с радиусом 4, углом 0, размером 16, Arial, без курсива и полужирного начертания, blue violet, а значение "1" с радиусом 1, углом 0, размером 12, Arial, курсив true, жирный false, red; хвост стрелки — 1.5; выполняются перерисовка и инициализация значением 0; обновляется "prevName"; хендл "cciHandle" создается через iCCI с периодом 14 и typical price, после чего проверяется на недействительность.

Для "showMFI" при значении true используется похожая относительная настройка, позиция по Y равна base+90; создается "mfiGauge" размером 250; корпус имеет зазор 3; шкала — 120 градусов, от 100 к 0 (обратное направление), множитель 3; деления те же; размер шрифта 0; диапазоны: 80–100 red, 20–80 magenta, 0–20 green, четвертый отключен; легенды: "MFI" с радиусом 4, углом -15, размером 14, Arial, без курсива и полужирного начертания, blue violet; множитель — пустой текст с радиусом 4, углом -50, размером 10, dim gray; значение "0" с радиусом 3, углом -80, размером 16, Arial, курсив true, жирный false, red; хвост стрелки — 1.2; выполняется перерисовка и инициализация значением 0; хендл "mfiHandle" создается через iMFI с периодом 14 и тиковым объемом, затем проверяется на недействительность.

Мы возвращаем INIT_SUCCEEDED, чтобы завершить инициализацию. После инициализации получаем следующий результат.

Видно, что буферы пока пустые и индикаторы не построены, но шкалы отображаются корректно. Теперь нужно выполнить расчеты в обработчике события расчета для выбранных индикаторов — условно, в зависимости от настроек.

int OnCalculate ( const int ratesTotal, const int prevCalculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tickVolume[], const long &volume[], const int &spread[]) { bool showRSI = (inpGaugeSelection == RSI_ONLY || inpGaugeSelection == RSI_CCI || inpGaugeSelection == RSI_MFI || inpGaugeSelection == ALL); bool showCCI = (inpGaugeSelection == CCI_ONLY || inpGaugeSelection == RSI_CCI || inpGaugeSelection == CCI_MFI || inpGaugeSelection == ALL); bool showMFI = (inpGaugeSelection == MFI_ONLY || inpGaugeSelection == RSI_MFI || inpGaugeSelection == CCI_MFI || inpGaugeSelection == ALL); static datetime lastBarTime = 0 ; bool isNewBar = (ratesTotal > 0 && time[ratesTotal - 1 ] != lastBarTime); if (isNewBar) lastBarTime = time[ratesTotal - 1 ]; if (showRSI) { if (rsiHandle != INVALID_HANDLE && CopyBuffer (rsiHandle, 0 , 0 , ratesTotal, rsiBuffer) < 0 ) return ( 0 ); } else { ArrayFill (rsiBuffer, 0 , ratesTotal, EMPTY_VALUE ); } if (showCCI) { if (cciHandle != INVALID_HANDLE && CopyBuffer (cciHandle, 0 , 0 , ratesTotal, cciBuffer) < 0 ) return ( 0 ); } else { ArrayFill (cciBuffer, 0 , ratesTotal, EMPTY_VALUE ); } if (showMFI) { if (mfiHandle != INVALID_HANDLE && CopyBuffer (mfiHandle, 0 , 0 , ratesTotal, mfiBuffer) < 0 ) return ( 0 ); } else { ArrayFill (mfiBuffer, 0 , ratesTotal, EMPTY_VALUE ); } if (isNewBar) { if (showRSI && rsiHandle != INVALID_HANDLE ) { double val[ 1 ]; if ( CopyBuffer (rsiHandle, 0 , 0 , 1 , val) > 0 ) rsiGauge.NewValue(val[ 0 ]); } if (showCCI && cciHandle != INVALID_HANDLE ) { double val[ 1 ]; if ( CopyBuffer (cciHandle, 0 , 0 , 1 , val) > 0 ) cciGauge.NewValue(val[ 0 ]); } if (showMFI && mfiHandle != INVALID_HANDLE ) { double val[ 1 ]; if ( CopyBuffer (mfiHandle, 0 , 0 , 1 , val) > 0 ) mfiGauge.NewValue(val[ 0 ]); } } return (ratesTotal); }

В обработчике события OnCalculate мы заново определяем флаги видимости "showRSI", "showCCI" и "showMFI" на основе входного параметра "inpGaugeSelection", чтобы понять, какие индикаторы и шкалы нужно обрабатывать в текущем цикле расчета. Для обнаружения новых баров используется статическая переменная "datetime" "lastBarTime": "isNewBar" становится true, если последняя временная метка изменилась, после чего "lastBarTime" обновляется. Если "showRSI" равен true и хендл действителен, вся история из буфера Relative Strength Index копируется в "rsiBuffer" с помощью CopyBuffer; при ошибке возвращается 0. Иначе "rsiBuffer" заполняется значением EMPTY_VALUE через ArrayFill, чтобы скрыть графическое построение.

Аналогично для Commodity Channel Index данные копируются в "cciBuffer" или буфер заполняется пустыми значениями; для Money Flow Index — в "mfiBuffer" или также пустыми значениями. На новом баре, если соответствующая шкала отображается и хендл действителен, последнее одиночное значение копируется во временный массив "val" через "CopyBuffer" со сдвигом 0 и количеством 1. Если копирование успешно, соответствующая шкала обновляется методом "NewValue" с передачей "val[0]". Затем возвращается "ratesTotal", чтобы продолжить обработку. Наконец, не забывайте удалять шкалы, чтобы не засорять график объектами.

void OnDeinit ( const int reason) { rsiGauge.Delete(); cciGauge.Delete(); mfiGauge.Delete(); ChartRedraw (); }

В обработчике события OnDeinit мы вызываем метод "Delete" для "rsiGauge", "cciGauge" и "mfiGauge", чтобы удалить с графика объекты слоев шкалы и стрелки. Затем вызывается ChartRedraw для обновления графика, чтобы после деинициализации индикатора не оставалось визуальных следов. После компиляции получаем следующий результат.

По визуализации видно, что мы рассчитываем индикаторы, отрисовываем шкалы, задаем параметры и удаляем их, когда они больше не нужны, тем самым достигая поставленных целей. Остается протестировать программу на истории, и это рассматривается в следующем разделе.





Бэктестинг

Мы выполнили тестирование, и ниже показана итоговая визуализация в виде одного растрового изображения формата Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение



В заключение отметим, что мы расширили индикатор со шкальной визуализацией в MQL5, добавив поддержку нескольких осцилляторов, таких как Relative Strength Index, Commodity Channel Index и Money Flow Index, через выбираемые пользователем комбинации. Мы ввели круглый и секторный стили с помощью производных классов и реализовали расширенную отрисовку корпуса с дугами, полигонами и относительным позиционированием для выровненного отображения. Этот индикатор представляет собой универсальный инструмент для анализа нескольких осцилляторов: в нем настраиваются шкалы, диапазоны, легенды и стрелки, адаптирующиеся к разным областям значений. При желании его можно развить дальше и подключить собственные индикаторы данных.

Удачной торговли!