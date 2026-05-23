Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 11): Критерий Келли, интеграция правил проп-фирмы и динамический бэктест по CPCV

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Введение

У вас есть сигнал для расчёта размера позиции из инструментария, представленного в Части 10. Сигнал учитывает уверенность, скорректирован с учётом перекрытия активных меток и дискретизирован. Но он ещё не учитывает выплаты, не ограничен бюджетом и не проверен на комбинаторных путях. Остаются три конкретных пробела.

Во-первых, методы определения размера позиции из Части 10 рассматривают выигрыши и проигрыши симметрично. Стратегия, которая выигрывает три доллара на каждый проигранный доллар, требует принципиально иного распределения капитала, чем симметричная ставка с той же вероятностью, а get_signal не имеет механизма, чтобы выразить это. Во-вторых, ни один из методов AFML не включает жёсткий лимит просадки. Когда счёт проп-фирмы уже израсходовал 70% дневной допустимой потери, тот же модельный сигнал должен давать гораздо меньшую позицию, чем в начале дня, а статическая функция расчёта размера позиции на это реагировать не может. В-третьих, одиночный бэктест стратегии с динамическим расчётом размера позиции даёт искажённое представление о результативности. Размер позиции на каждом баре зависит от истории P&L до этого бара, а она зависит от каждого предыдущего решения о размере; поэтому результат является функцией конкретного исторического пути не меньше, чем реального статистического преимущества стратегии.

Все три пробела устраняются здесь. После прочтения у вас будет: точное понимание того, когда критерий Келли должен заменять или дополнять get_signal, включая численную точку пересечения, где два метода расходятся, и пять структурных условий, которые Келли не может удовлетворить на реальных финансовых рынках; двухэтапная гибридная архитектура, в которой get_signal отвечает за определение размера сигнала с учётом уверенности и коррекцией по перекрытию, а множитель выплат Келли применяет асимметричную поправку выигрыша/проигрыша на втором этапе, сохраняя коррекцию перекрытия активных меток и добавляя то, что может выразить только Келли; слой риска проп-фирмы (PropFirmAwareSizer), в котором параметр сигмоиды w непрерывно калибруется по оставшемуся бюджету просадки согласно правилам FundedNext Stellar 2-Step, так что по мере расходования дневной или общей допустимой потери функция автоматически становится более пологой без пороговой логики или ручного вмешательства; и фреймворк динамического CPCV-бэктестирования, моделирующий новое состояние счёта бар за баром через каждый из комбинаторных путей φ[N, k] и создающий распределение кривых капитала и аудит PBO вместо одного результата стандартного бэктеста, зависящего от пути. Для каждого компонента соответствующие разделы явно описывают практические ограничения.

Эта статья — Часть 11 серии MetaTrader 5 Machine Learning Blueprint. Часть 10 представила четыре метода AFML для определения размера ставки. Читателям, которые ещё не завершили Часть 10, следует сделать это перед продолжением, поскольку статья предполагает знакомство с get_signal, avg_active_signals, bet_size_dynamic, а также с фреймворком коррекции перекрытия активных меток. Статья Единый конвейер валидации установила инфраструктуру V-in-V, CPCV и CSCV, на которую эта статья опирается напрямую: комбинаторная структура путей φ[N, k], используемая в разделе 5, взята из CPCV; аудит PBO в конце этого раздела является процедурой CSCV, подробно описанной там; а трехуровневое разбиение V-in-V определяет, как оценку соотношения выигрыша и проигрыша и долю Келли следует выводить из исторических данных без подгонки к тем же кривым капитала, на которых будет оцениваться система расчёта размера позиции. Части 8 и 9 построили инфраструктуру HPO и промышленный конвейер, чьи компоненты _WeightedEstimator и clf_hyper_fit создают модель, вероятности которой используются методами расчёта размера позиции из Части 10 и этой статьи.





Критерий Келли: основа, точка пересечения и ограничения

Критерий Келли занимает особое место в литературе по определению размера ставки. Это одно из немногих правил расчёта размера позиции со строгим теоретическим свойством оптимальности: для последовательности независимых ставок с известными выплатами и вероятностями доля Келли максимизирует ожидаемый логарифм конечного капитала, и никакая альтернативная стратегия дробной ставки асимптотически не делает это лучше. Понимание его связи с методами AFML и того, где эта связь ломается, необходимо для построения обоснованного модуля расчёта размера позиции, пригодного для промышленного использования.

Теоретическая основа

Келли (1956) вывел оптимальную долю ставки, максимизируя ожидаемый темп логарифмического роста на множестве повторяющихся ставок. Для ставки, которая выигрывает сумму b с вероятностью p и теряет 1 единицу с вероятностью q = 1 − p, формула такова:

f* = (p*b - q) / b

Для симметричных выплат (b = 1) это упрощается до:

f* = 2p - 1

Это линейно по p: вероятность 0.60 даёт долю Келли 0.20, вероятность 0.70 даёт 0.40 и так далее. Формула равна нулю при p = 0.5 (нет преимущества, нет позиции), положительна при p > 0.5 и отрицательна при p < 0.5. Важно, что она естественно даёт отрицательные доли для стратегий с отрицательным преимуществом, что можно интерпретировать как ставку в противоположном направлении, например шорт вместо лонга.

Численная точка пересечения с get_signal

Для бинарной классификации с симметричными выплатами долю Келли и выход get_signal можно напрямую сравнить на одном уровне вероятности:

p get_signal Kelly f* Относительная разница 0.50 0.000 0.000 — 0.55 0.080 0.100 Келли больше на 25% 0.60 0.161 0.200 Келли больше на 24% 0.65 0.247 0.300 Келли больше на 21% 0.70 0.340 0.400 Келли больше на 18% 0.75 0.443 0.500 Келли больше на 13% 0.80 0.556 0.600 Келли больше на 8% 0.87 0.671 0.740 Келли больше на 10%; около пересечения 0.90 0.818 0.800 get_signal больше на 2% 0.95 0.961 0.900 get_signal больше на 7% 0.99 0.999 0.980 get_signal больше на 2%

Рисунок 1. Структурное расхождение между get_signal и критерием Келли при симметричных выплатах (b = 1)

Келли линеен по p; get_signal проходит через z-преобразование, знаменатель которого √(p(1−p)) схлопывается по мере того, как p приближается к 1, из-за чего выход CDF насыщается быстрее. Две кривые пересекаются около p ≈ 0.88. Заштрихованная область отмечает диапазон 0.52–0.65, в котором обычно работают модели продакшен-модели финансового машинного обучения. Во всем этом диапазоне Келли рекомендует на 20–25% больше экспозиции на каждом уровне вероятности, и именно здесь оценки вероятностей наименее надёжны, а переуверенность наиболее опасна. Выше этой точки относительная агрессивность методов меняется: get_signal насыщается к 1.0, тогда как Келли остается линейным, поэтому при p = 0.95 get_signal выделяет 0.96 против 0.90 у Келли. Точка пересечения — не параметр настройки; это фиксированное следствие двух функциональных форм, справедливое независимо от актива, таймфрейма или модели.

Две кривые пересекаются примерно при p ≈ 0.88. Ниже этого уровня Келли последовательно агрессивнее. Выше него get_signal агрессивнее. Это пересечение является структурным следствием разных математических форм: Келли линеен по p, тогда как знаменатель z-оценки sqrt(p*(1−p)) стремится к нулю, когда p приближается к 1, из-за чего z-оценка растёт сверхлинейно, а нормальная CDF быстро насыщается.

Это имеет практическое следствие для специалистов по финансовому машинному обучению. Реальная вневыборочная точность моделей финансового прогнозирования обычно находится в диапазоне 0.52–0.65. Именно в этом диапазоне Келли существенно агрессивнее, чем get_signal: при p = 0.55 Келли рекомендует примерно на 25% больше экспозиции. В то же время оценка вероятности в этом диапазоне наиболее подвержена переобучению и ошибке модели. Агрессивность Келли именно в зоне максимальной неопределенности — его главный практический недостаток.

Отношение выплат: решающее структурное преимущество Келли

Сравнение выше предполагает симметричные выплаты. На практике это предположение редко выполняется. Стратегия с заданными стоп-лоссом и тейк-профитом имеет асимметричные выплаты по построению. Длинная позиция, открытая по 1.1000 со стопом 1.0980 и целью 1.1060, имеет соотношение выплат b = 3. Полная формула Келли учитывает это напрямую:

f* = (p*b - q) / b = (0.55 * 3 - 0.45) / 3 = 0.40

Без члена соотношения выплат использование симметричной формулы при p = 0.55 даёт f* = 0.10. Формула с учётом выплат рекомендует позицию в четыре раза больше. get_signal не может выполнить такую поправку, потому что принимает на вход только вероятность, а не структуру выплат. Для стратегий со значительной асимметрией выплат это решающее преимущество критерия Келли.

Пять структурных требований, которые Келли не может удовлетворить на финансовых рынках

Несмотря на теоретическую элегантность, Келли сталкивается с пятью структурными проблемами в применении к финансовым рынкам.

Независимость. Критерий Келли требует независимых и одинаково распределённых ставок (i.i.d.). Финансовые метки почти никогда не независимы; перекрывающиеся метки с тройным барьером используют одни и те же бары при атрибуции доходности. Применение Келли к коррелированным ставкам без коррекции приводит к систематическому завышению размера пропорционально среднему перекрытию меток.

Истинная вероятность. Келли требует истинную вероятность, а не оценку. Любая оценка вероятности по конечной выборке подвержена ошибке модели. Формула Келли требует высокой точности: даже небольшое превышение оптимальной доли может привести к разорению. Мастерс (1995) показал, что при реалистичной неопределенности оценки дробный Келли (обычно 0.25–0.5 полной доли Келли) значительно предпочтительнее полной теоретической оптимальной доли.

Постоянное соотношение выплат. Келли требует известное постоянное b. В реальной торговле реализованное соотношение выигрыша и проигрыша дрейфует из-за качества исполнения, ликвидности рынка и смены режимов.

Нет модели перекрытия активных меток. Келли рассчитывает каждую ставку независимо, как если бы она была единственной открытой позицией. При наивном применении к перекрывающимся меткам он даёт общую портфельную экспозицию, намного превышающую любой разумный лимит риска.

Нет готового выхода для исполнения. Келли не даёт лимитную цену, целевую позицию или дискретизированный сигнал. Это формула для доли, а не готовый к исполнению торговый сигнал.





Пять условий, определяющих выбор метода

С учетом этой картины выбор метода расчёта размера позиции определяется структурой стратегии, выходом модели, доступностью данных и средой исполнения. Следующие пять условий дают систематическую рамку принятия решения.

Условие 1 : Что выдаёт модель?

Если модель выдаёт вероятности классов, начните с bet_size_probability. Если она выдаёт непрерывную прогнозную цену, используйте bet_size_dynamic. Если она выдаёт только бинарное направление без уверенности, используйте bet_size_budget. Эти три семейства методов решают три структурно разные задачи и не являются взаимозаменяемыми.

Условие 2 : Перекрываются ли метки?

Для любой стратегии, использующей метки с тройным барьером с нетривиальным периодом удержания, метки почти наверняка перекрываются. В этом случае average_active=True в bet_size_probability не является опцией; это корректная реализация. Её исключение равносильно предположению, что ваши метки никогда не перекрываются, что приведёт к систематическому завышению размера в периоды высокой плотности сигналов.

Условие 3 : Асимметричны ли выплаты?

Если у стратегии хорошо определены стоп-лосс и тейк-профит, а среднее соотношение выигрыша и проигрыша заметно отклоняется от 1.0, член соотношения выплат Келли стоит включить. Используйте get_signal для первого этапа расчёта размера позиции сигнала (он обрабатывает перекрытие активных меток), а Келли — как множитель второго этапа, корректирующий асимметрию выплат. Это двухэтапный гибрид, описанный в следующем разделе.

Условие 4 : Сколько доступно исторических данных?

Резервный метод EF3M требует как минимум нескольких сотен ставок, предпочтительно нескольких тысяч, чтобы получить стабильные оценки параметров смеси. Для более короткой истории более устойчивыми будут бюджетный или вероятностный метод. Используйте bet_size_reserve, когда стратегия имеет долгую стабильную историю продакшене, а распределение дисбаланса позиций можно надёжно охарактеризовать.

Условие 5 : Есть ли жёсткое ограничение бюджета риска?

Челленджи проп-фирм, счёта с бюджетом риска и институциональные мандаты накладывают жёсткие лимиты просадки. Ни один из четырёх методов AFML напрямую не включает такие ограничения. В этих условиях параметр w функции bet_size_dynamic даёт естественный рычаг управления: калибруя w по оставшемуся бюджету просадки, а не по фиксированному целевому расхождению, сигмоидальная функция становится более пологой по мере расходования бюджета и автоматически уменьшает размеры позиций пропорционально доступной емкости риска. Эта связь подробно разбирается в разделе 4.





Двухэтапная гибридная архитектура

Анализ выше указывает на естественную двухэтапную архитектуру, которая объединяет сильные стороны каждого подхода и избегает их слепых зон. Этап 1 выполняет сайзинг на уровне сигнала с корректной поправкой на перекрытие активных меток. Этап 2 выполняет портфельную поправку на асимметрию выплат.

Этап 1: сайзинг сигнала с get_signal

Первый этап использует bet_size_probability с average_active=True, чтобы создать сигнал, пропорциональный уверенности прогноза, скорректированный с учётом перекрытия активных меток и дискретизированный для предотвращения чрезмерной торговли. Назовём этот сигнал s. Он включает всю информацию, которую вероятность и временные метки могут дать о подходящем размере позиции.

Этап 2: множитель выплат Келли

Второй этап вычисляет множитель Келли, который корректирует s на асимметрию выплат. Множитель является отношением дробной доли Келли к выходу get_signal при той же вероятности:

from scipy.stats import norm import numpy as np def kelly_payoff_multiplier(prob, avg_win_loss_ratio=1.0, kelly_fraction=0.5, max_amplification=1.5): """ Kelly multiplier relative to get_signal at the same probability. b = 1 (symmetric) → multiplier ≈ 1.0 everywhere b > 1 (favorable) → multiplier > 1.0 at moderate probabilities Kelly f* ≤ 0 → multiplier = 0.0 (no edge; close position) """ b = avg_win_loss_ratio q = 1.0 - prob f_star = (prob * b - q) / b if f_star <= 0: return 0.0 z = (prob - 0.5) / np.sqrt(prob * (1 - prob)) signal = max(2 * norm.cdf(z) - 1, 1e-6) raw = (kelly_fraction * f_star) / signal return float(np.clip(raw, 0.0, max_amplification))

Когда выплаты симметричны (b = 1), множитель примерно равен 1.0 везде: Келли и get_signal согласуются, и два этапа последовательны. Когда b > 1 (выгодные выплаты), множитель превышает 1.0 при умеренных вероятностях, усиливая сигнал этапа 1 для отражения лучшей структуры выплат. Когда формула Келли даёт отрицательную долю (ставка экономически непривлекательна несмотря на вероятность выше 0.5, что может произойти при очень малом b), множитель возвращает 0.0, закрывая позицию независимо от сигнала этапа 1. Параметр max_amplification (по умолчанию 1.5) не даёт Келли предлагать более чем на 50% выше сигнала этапа 1 для отдельного наблюдения, поглощая ошибки в оценке соотношения выплат.

Комбинированный сигнал

Итоговый размер позиции — это произведение сигнала этапа 1, множителя выплат и любых дополнительных портфельных факторов ограничения:

final_size = stage1_signal × kelly_multiplier × constraint_factors

Так задачи разделяются чисто. Вероятностная модель и коррекция перекрытия активных меток находятся на Этапе 1. Структура выплат находится на Этапе 2. Ограничения риска (лимиты просадки, ограничения позиций, корректировки новостных окон) находятся в дополнительных мультипликативных факторах, применяемых после этапа 2.

Рисунок 2. Визуализация полной двухэтапной системы

Вверху слева, get_signal против Kelly ( b= 1 ) : Две кривые пересекаются примерно при p≈0.88 и расходятся по обе стороны. Келли агрессивнее ниже пересечения; get_signal агрессивнее выше него.

: Две кривые пересекаются примерно при и расходятся по обе стороны. Келли агрессивнее ниже пересечения; get_signal агрессивнее выше него. В центре слева, множитель Келли (половинный Келли) : Множитель как функция p для четырёх соотношений выплат b=1.0, 1.5, 2.0, 3.0 . При симметричных выплатах ( b=1 ) множитель примерно равен 1.0 по всему диапазону; при более высоком b он существенно усиливает сигнал этапа 1 на умеренных вероятностях.

: Множитель как функция для четырёх соотношений выплат . При симметричных выплатах ( ) множитель примерно равен 1.0 по всему диапазону; при более высоком b он существенно усиливает сигнал этапа 1 на умеренных вероятностях. Внизу слева, итоговый размер = Этап1 × множитель Келли : Комбинированный двухэтапный размер позиции после применения множителя выплат к выходу get_signal для тех же четырёх соотношений выплат.

: Комбинированный двухэтапный размер позиции после применения множителя выплат к выходу для тех же четырёх соотношений выплат. Вверху справа, w_param из бюджета риска : Кривые сигмоидального размера, полученные калибровкой w по оставшемуся бюджету просадки. По мере исчерпания бюджета w растёт, и функция становится более пологой, автоматически уменьшая позиции.

: Кривые сигмоидального размера, полученные калибровкой w по оставшемуся бюджету просадки. По мере исчерпания бюджета растёт, и функция становится более пологой, автоматически уменьшая позиции. В центре справа, модифицирующие факторы : Факторы дневного использования и снижения риска при приближении к цели прибыли как функция прогресса. Оба мультипликативны; ни один не требует пороговой логики.

: Факторы дневного использования и снижения риска при приближении к цели прибыли как функция прогресса. Оба мультипликативны; ни один не требует пороговой логики. Внизу справа, накопленный фактор в течение дня : Произведение всех модифицирующих факторов в пяти репрезентативных точках смоделированного торгового дня, показывающее, как комбинированный фактор накапливается по мере изменения условий.





Интеграция с проп-фирмой: динамический w из бюджетов просадки

Двухэтапная архитектура работает независимо от внешних ограничений риска. Однако в торговле в проп-фирме счёт действует под жёсткими лимитами просадки, которые непрерывно меняются по ходу дня. Система расчёта размера позиции, игнорирующая эту динамику, похожа на игру с фиксированной ставкой за столом, лимиты которого постоянно меняются.

Параметр w функции bet_size_sigmoid обеспечивает связь. Вместо того чтобы один раз калибровать w по фиксированному целевому расхождению, мы непрерывно калибруем его по оставшемуся бюджету просадки. По мере сокращения бюджета w растёт, делая сигмоидальную функцию более пологой и заставляя один и тот же ML-сигнал давать меньшую позицию. Стратегия автоматически снижает риск по мере уменьшения подушки.

Правила FundedNext Stellar 2-Step

Для конкретики, рассмотрим челлендж FundedNext Stellar 2-Step — двухфазную оценку, в которой трейдер должен показать стабильную прибыльность при жёстких дневных и общих лимитах просадки, прежде чем получить финансируемый счёт.

Правило Значение Ключевая деталь Дневной лимит убытка 5% начального баланса Расширяется за счёт внутридневной реализованной прибыли; включает свопы и комиссии Общая максимальная потеря 10% начального баланса Нижняя граница баланса/эквити фиксирована на 90% от начального; граница не смещается Цель фазы 1 8% прибыли Нет лимита времени; минимум 5 торговых дней Цель фазы 2 5% прибыли Нет лимита времени; минимум 5 торговых дней Новостное окно (финансируемый счёт) ±5 минут Только 40% прибыли в этом окне засчитываются в баланс Максимальное плечо 1:100 Комиссия: $5 за лот, учитывается в дневной просадке

Дневной лимит динамический, и его часто неправильно понимают. На счёте $100,000 базовый дневной лимит равен $5,000, но если к полудню вы заработали $2,000, лимит расширяется до $7,000: внутридневная реализованная прибыль даёт дополнительную подушку. Свопы, комиссии и сборы также учитываются. Общая нижняя граница зафиксирована на $90,000; прибыль увеличивает вашу подушку над этой границей, но сама граница не смещается.

Цепочка калибровки параметра w

Цепочка, связывающая оставшийся бюджет риска с параметром w:

daily_limit = initial_balance * 0.05 + max(0, intraday_realized_pnl) daily_remaining = max(0, daily_limit - daily_loss_used) overall_remaining = max(0, current_equity - overall_floor) risk_budget_pct = min(daily_remaining, overall_remaining) / initial_balance cal_bet_size = (risk_budget_pct * safety_factor) / stop_loss_pct cal_bet_size = min(0.98, max(0.0, cal_bet_size)) if cal_bet_size < 0.02: return 0.0 cal_divergence = 0.95 w_param = get_w(price_div=cal_divergence, m_bet_size=cal_bet_size, func= 'sigmoid' ) prop_sized = bet_size_sigmoid(w_param, ml_signal)

Параметр safety_factor (по умолчанию 0.70) резервирует 30% рассчитанного бюджета на издержки: комиссию $5 за лот, ночные свопы и риск гэпа, который не гарантирует выход по цене стоп-лосс. Этот буфер поглощает расходы, которые FundedNext засчитывает в дневной лимит до того, как трейдер принял решение о размере.

Параметр cal_divergence (по умолчанию 0.95) задаёт силу сигнала, при которой модуль расчёта размера позиции должен выдавать максимально допустимую позицию. Значение 0.95, а не 1.0, означает, что модуль расчёта размера позиции достигает почти полной аллокации при высокой, но не идеальной уверенности, оставляя небольшой запас для сигналов выше точки калибровки.

Рисунок 3. Динамическая калибровка параметра w по оставшемуся бюджету просадки

Левая панель, максимальный размер позиции относительно бюджета : Максимальная позиция при полной силе сигнала линейно снижается по мере сокращения бюджета риска, с жёстким отсечением на 2% бюджета (примерно $200 на счёте $100,000 при стопе 1%), ниже которого модуль расчёта размера позиции отказывается от новых входов.

: Максимальная позиция при полной силе сигнала линейно снижается по мере сокращения бюджета риска, с жёстким отсечением на 2% бюджета (примерно $200 на счёте $100,000 при стопе 1%), ниже которого модуль расчёта размера позиции отказывается от новых входов. Правая панель, сигмоидальные кривые при разных уровнях бюджета : Один и тот же ML-сигнал 0.6 отображается примерно в позицию 0.58, когда бюджет цел (зелёный, 5.0%), но только в 0.19, когда бюджет почти исчерпан (красный, 0.5%). Уменьшение наклона происходит непрерывно, а не пороговое; по мере расходования емкости просадки каждый последующий сигнал автоматически даёт меньшую позицию через один заново откалиброванный параметр w.

Дополнительные модификаторы

Два дополнительных мультипликативных модификатора покрывают правила, которые калибровка параметра w не охватывает.

Фактор снижения риска при приближении к цели прибыли начинает уменьшать размеры позиций на 80% цели фазы, линейно снижая их до 30% у самой цели. У FundedNext нет правила стабильности, но стратегия, заработавшая 7% из 8% цели фазы 1 и затем отдавшая 3% за один плохой день, теряет все время, уже вложенное в фазу. Нижняя граница 30% при 100% прогресса позволяет продолжать торговлю для выполнения правила минимальных торговых дней без существенного риска просадки.

Фактор корректировки новостного окна (только этап финансируемого счёта) умножает размеры позиций на 0.40 в окне ±5 минут вокруг важных новостей. FundedNext засчитывает только 40% прибыли, полученной в этом окне. Если размер рассчитывается так, будто он даст полный P&L, стратегия систематически не дотянет до целей выплат. Фактор 0.40 задаёт размер позиций так, чтобы они давали ожидаемый вклад в баланс после понижающего коэффициента к прибыли. Эта корректировка консервативна: убытки в новостном окне учитываются полностью против лимита просадки, а только 40% прибыли зачисляется. Фактор 0.40 учитывает асимметрию прибыли, но не устраняет риск, что полный убыток в окне потребит больше бюджета просадки, чем соответствующая прибыль восстановила бы. Трейдерам следует подумать, не лучше ли полностью избегать новостного окна вместо торговли уменьшенным размером.

Рисунок 4. Асимметрия зачета прибыли в новостном окне по правилам FundedNext

Обычные условия (синий) : При отношении выплат b = 1.5 ожидаемый вклад на единицу риска линейно растёт с вероятностью выигрыша; стратегия выходит в безубыток при p = 0.40.

: При отношении выплат = 1.5 ожидаемый вклад на единицу риска линейно растёт с вероятностью выигрыша; стратегия выходит в безубыток при = 0.40. Новостное окно, полный размер (красный пунктир) : Засчитывается только 40% прибыли, что сдвигает точку безубыточности примерно к p = 0.63 и создаёт зону (красная заливка), где стратегия с настоящим преимуществом в обычных условиях имеет отрицательный ожидаемый вклад внутри окна.

: Засчитывается только 40% прибыли, что сдвигает точку безубыточности примерно к = 0.63 и создаёт зону (красная заливка), где стратегия с настоящим преимуществом в обычных условиях имеет отрицательный ожидаемый вклад внутри окна. Новостное окно, уменьшенный размер (оранжевый пунктир) : Масштабирование позиции до 40% уменьшает величину и прибыли, и убытков, но не устраняет структурную асимметрию. Трейдерам, чья точность модели попадаёт в заштрихованную область, лучше полностью избегать новостного окна.

Использование

from prop_firm_sizer import PropFirmAccountState, Phase, make_stellar_2step_sizer state = PropFirmAccountState( initial_balance=100_000.0, phase=Phase.CHALLENGE_PHASE_1, ) sizer = make_stellar_2step_sizer( stop_loss_pct=0.01, safety_factor=0.70, avg_win_loss_ratio=1.2, kelly_fraction=0.5, step_size=0.05, ) state.update( realized_pnl_delta=last_closed_trade_pnl, unrealized_pnl=total_floating_pnl, fees_and_swaps=today_swap_and_commission, ) result = sizer.size( events=events_df, prob=calibrated_probs, pred=primary_sides, state=state, news_times=today_news_events, current_time=datetime.utcnow(), average_active=True, ) position_sizes = result[ 'final_size' ]

Итоговый DataFrame содержит полный диагностический набор показателей: ML-сигнал этапа 1, откалиброванный параметр w, максимально допустимую позицию при полной силе сигнала, каждый фактор модификации отдельно и итоговый дискретизированный размер позиции. Такая прозрачность необходима в контексте проп-фирмы, где одно превышение лимита имеет серьёзные последствия. Каждый фактор, сформировавший итоговую позицию, можно проверить.





Бэктестирование с CPCV и динамическим расчётом размера позиции

При проектировании бэктеста динамически определяемой стратегии возникает естественный вопрос: как оценить ее, не возвращая переобучение, от которого вы пытались избавиться? Стандартный бэктест применяет фиксированную функцию размера к фиксированному набору исторических прогнозов. Динамический сайзинг имеет состояние: размер позиции на баре t зависит от всей истории P&L до бара t, которая зависит от каждого предыдущего решения о размере. Нельзя отделить бэктест от модуля расчёта размера позиции, не исказив того, как стратегия действительно вела бы себя.

Ключевая проблема

CPCV создаёт φ путей, каждый из которых покрывает всю временную шкалу один раз OOF-прогнозами. На пути 1 прогноз бара t получен из разбиения S3. На пути 2 прогноз того же бара получен из разбиения S7. Модель, сформировавшая прогноз, отличается, потому что обучалась на другом подмножестве данных. Это означает, что вероятность на баре t зависит от пути, а значит зависят от пути и размер позиции, и состояние счёта. Нельзя заранее вычислить одну сетку размеров и применить ее ко всем путям.

Архитектура: заново инициализированное состояние для каждого пути

Решение состоит в том, чтобы встроить симуляцию, зависящую от состояния, в фреймворк путей CPCV. Для каждого из комбинаторных путей бэктеста φ[N, k] инициализируется новый экземпляр PropFirmAccountState и проходит симуляционный цикл бар за баром. Каждый путь начинается с одинакового начального баланса и лимитов просадки, но получает разную последовательность OOF-прогнозов, потому что прогнозы каждого пути получены из другой комбинации обучающих разбиений. Пути моделируются параллельно с помощью joblib.Parallel.

from cpcv_dynamic_backtest import CPCVDynamicBacktest, BacktestConfig from afml.cross_validation.combinatorial import ( CombinatorialPurgedCV, optimal_folds_number ) N, k = optimal_folds_number( n_observations=len(X), target_train_size= int (len(X) * 0.60), target_n_test_paths=5, ) cv_gen = CombinatorialPurgedCV( n_folds=N, n_test_folds=k, t1=t1, pct_embargo=0.01 ) cfg = BacktestConfig( initial_balance=100_000.0, phase=Phase.CHALLENGE_PHASE_1, pip_value=10.0, lot_size=0.01, n_jobs=-1, ) backtest = CPCVDynamicBacktest( cv_gen=cv_gen, estimator=estimator, sizer=sizer, cfg=cfg, close_prices=close_prices, primary_sides=sides, ) backtest.run(X=X, y=y, events=events, price_returns=returns) backtest.distribution_report() backtest.pbo_audit(n_folds=8) backtest.plot_equity_distribution()

Что показывает распределение

Именно распределение φ кривых капитала делает CPCV существенно информативнее одиночного бэктеста. Стратегия, у которой распределение коэффициента Шарпа по путям плотное и положительное, продемонстрировала устойчивость к множеству временных конфигураций обучающих данных. Стратегия, чья производительность сильно меняется по путям, хрупка: её исторический результат зависит от того, на каких данных она обучалась, не меньше, чем от реального статистического преимущества. Динамический сайзинг добавляет ещё одно измерение: некоторые пути будут чаще превышать дневной лимит, показывая, как система расчёта размера позиции взаимодействует с последовательной зависимостью P&L. Метод distribution_report показывает долю путей, превысивших дневной лимит, долю путей, превысивших общий лимит, и медианное число торговых дней до цели фазы среди успешных путей.

Рисунок 5. Веера кривых капитала CPCV: сравнение устойчивых и хрупких стратегий

Устойчивая стратегия (слева, синий) : Согласованные дрейф и волатильность по всем 20 комбинаторным путям; конечный капитал плотно сгруппирован между $110,000 и $130,000, и ни один путь не приближается к общей нижней границе $90,000.

: Согласованные дрейф и волатильность по всем 20 комбинаторным путям; конечный капитал плотно сгруппирован между $110,000 и $130,000, и ни один путь не приближается к общей нижней границе $90,000. Хрупкая стратегия (справа, красный) : Широкий разброс результатов; некоторые пути достигают $160,000, а другие пробивают нижнюю границу, демонстрируя сильную зависимость от пути. Ширина веера — визуальный признак хрупкости: узкий веер означает устойчивость производительности к разбиению данных, а широкий показывает, что одиночный исторический бэктест мог оказаться в любой точке этого разброса.

Аудит PBO

Аудит PBO (Probability of Backtest Overfitting) из статьи Единый конвейер валидации применяется здесь без изменений. Матрица доходностей строится из доходностей стратегии по φ путям и передаётся в compute_pbo. PBO около нуля означает, что подход к сайзингу не переобучен на обучающих данных: выбор параметров расчёта размера позиции надёжно выявляет действительно лучшие конфигурации. PBO около 0.5 означает, что результат бэктеста согласуется со случайностью. Это количественный аудит, отличающий устойчивый фреймворк расчёта размера позиции от того, который просто удачно сработал на конкретном историческом пути стандартного бэктеста.





Заключение

Эта статья устранила три пробела, оставшиеся после Часть 10. Критерий Келли даёт поправку на соотношение выплат, которую get_signal дать не может, но его теоретические гарантии требуют условий (независимость, известные истинные вероятности, постоянные выплаты), которых финансовые рынки не предоставляют. Двухэтапная гибридная архитектура переносит учёт асимметрии выплат по Келли в виде множителя поверх get_signal, сохраняя коррекцию перекрытия активных меток этапа 1 и добавляя то, что может выразить только Келли. Цепочка калибровки параметра w связывает оставшийся бюджет просадки с сигмоидальной функцией расчёта размера позиции, создавая модуль расчёта размера позиции для проп-фирмы, который автоматически снижает риск по мере расходования бюджета без пороговой логики или ручного вмешательства. А фреймворк динамического CPCV-бэктестирования оценивает весь конвейер (модель и модуль расчёта размера позиции) по комбинаторным путям φ[N, k] с новым состоянием счёта на каждом, заменяя одиночный зависящий от пути бэктест распределением кривых капитала и аудитом PBO.

Ни один из этих компонентов не является полным решением сам по себе. Множитель Келли зависит от оцененного соотношения выигрыша и проигрыша, которое дрейфует в продакшене; модуль расчёта размера позиции проп-фирмы кодирует набор правил одной конкретной фирмы; а динамическое CPCV-бэктестирование, хотя и структурно корректно, в этой статье не подтверждено эмпирическими результатами. Каждый компонент сужает разрыв между инструментарием AFML для расчёта размера позиции и продакшен-требованиями, но практик всё равно должен постоянно мониторить, перекалибровывать и валидировать.

Ключевые выводы:

Келли и get_signal согласуются при умеренных вероятностях, но структурно расходятся . В диапазоне 0.52–0.65, характерном для большинства финансовых моделей машинного обучения, Келли агрессивнее именно там, где ошибки оценки вероятностей максимальны. Используйте дробный Келли.

. В диапазоне 0.52–0.65, характерном для большинства финансовых моделей машинного обучения, Келли агрессивнее именно там, где ошибки оценки вероятностей максимальны. Используйте дробный Келли. Асимметрия выплат — область Келли . Для стратегий с определенными уровнями стоп-лосса и тейк-профита включайте соотношение выигрыша и проигрыша через множитель Келли. Не игнорируйте его, если b существенно отклоняется от 1.

. Для стратегий с определенными уровнями стоп-лосса и тейк-профита включайте соотношение выигрыша и проигрыша через множитель Келли. Не игнорируйте его, если существенно отклоняется от 1. Свяжите модуль расчёта размера позиции с бюджетом риска . В ограниченных счётах динамическая калибровка параметра w создаёт модуль расчёта размера позиции, который реагирует на бюджет риска в реальном времени без пороговой логики или ручного вмешательства.

. В ограниченных счётах динамическая калибровка параметра создаёт модуль расчёта размера позиции, который реагирует на бюджет риска в реальном времени без пороговой логики или ручного вмешательства. Валидируйте по путям CPCV, а не по одиночному бэктесту . Распределение кривых капитала φ[N, k], каждая из которых моделируется с новым состоянием счёта, выявляет хрупкость или устойчивость объединённой системы "модель + модуль расчёта размера позиции". Аудит PBO даёт одно обоснованное число, суммирующее надёжность всего фреймворка.



