Популяционные алгоритмы оптимизации: Метод Нелдера-Мида, или метод симплексного поиска (Nelder–Mead method, NM)

Содержание:



1. Введение

2. Описание алгоритма

3. Результаты тестов





1. Введение

Метод Нелдера-Мида был разработан в 1965 году Джоном Нелдером и Роджером Мидом. Они искали метод оптимизации, который мог бы работать с функциями, не имеющими производных или не имеющими аналитических формул для производных. Они также хотели разработать метод, который был бы прост в реализации и эффективен для использования на вычислительных машинах того времени. Исследования привели их к идее использования симплекса - многогранника в пространстве параметров функции.

История создания метода началась с работы Джона Нелдера и его коллег в лаборатории компьютерных наук в Оксфорде. Они столкнулись с проблемой оптимизации функций, которые не имели аналитических производных или были слишком сложны для их вычисления. Традиционные методы оптимизации, такие как градиентные методы, не были применимы в таких случаях. Вместо этого, Нелдер и Мид предложили новый метод, который основывался на итеративном поиске оптимального решения в пространстве параметров функции.



Метод Нелдера-Мида получил название "симплекс-метод" и был опубликован в статье "A Simplex Method for Function Minimization" в журнале "The Computer Journal" в 1965 году. Этот метод был принят научным сообществом и стал широко использоваться в различных областях, требующих оптимизации функций.



Симплекс представляет собой набор точек, образующих многогранник, где каждая точка - это набор значений параметров оптимизируемой функции. Идея заключается в том, чтобы изменять и перемещать симплекс в пространстве параметров, чтобы найти оптимальное значение функции.



Метод Нелдера-Мида (метод симплекса Нелдера-Мида) относится к классу алгоритмов безусловной оптимизации. Это детерминированный алгоритм, который не требует использования производных функции и может работать с функциями, имеющими несколько локальных минимумов.

2. Описание алгоритма

Метод Нелдера-Мида не относится к популяционным, потому что используется только один агент оптимизации, представляющий симплекс, который в свою очередь состоит из набора точек в пространстве поиска, что само по себе можно считать популяцией. Однако мы будем использовать несколько агентов, каждый из которых имеет свой симплекс, поэтому данная реализация вполне может быть отнесена к популяционным алгоритмам.

Итак, для простоты понимания операции с симплексом примем, что необходимо оптимизировать две переменные функции, то есть размерность пространства z = 2, тогда симплекс будет состоять из z + 1 = 3 вершин. Изменение симплекса - это операция над худшей точкой из этих трех. Обозначим эти точки как Best, Good, Worst, причем Good является второй точкой после Worst (в случае, если размерность больше двух, то Good будет всегда вторым после Worst из сортированного списка вершин).

Далее с этими тремя вершинами нужно проводить вычисления и корректировку Worst относительно остальных вершин. Передвижение Worst осуществляем относительно геометрического центра вершин за исключением её самой, т.е. вычисляем центроид и передвигаем Worst относительно центроида.

На каждой итерации метода Недлера-Мида мы выполняем следующие шаги:

1. Сортировка вершин симплекса по значениям целевой функции, т.е.

f(P0) ⩾ f(P1) ⩾ ... ⩾ f(P(n-1))

где:

P0, P1 ... P(n-1) - точки симплекса

n - количество вершин симплекса



2. Вычисление центроида: вычислить среднее значение по соответствующим координатам всех вершин симплекса, кроме худшей вершины. Пусть вектор Xo будет центром тяжести всех вершин, кроме X(n-1), тогда:

Xo = (X0 + X1 + ... + X(n-2)) / (n-1)



где:



X0, X1 ... X(n-2) - соответствующие вектора координат всех вершин кроме худшей

3. Отражение (Reflection): операция отражения худшей вершины относительно центроида. Вектор Xr новой отражённой вершины вычисляется по следующей формуле:



Xr = Xo + α (Xo - Xw)



где:

Xw - вектор худшей вершины, соответсвует вершине P(n-1)



α - коэффициент отражения, обычно равный 1



4. Оценка новой вершины: вычисляется значение целевой функции в этой точке. Если новая вершина имеет значение целевой функции лучше, чем худшая вершина симплекса, то она может заменить её, т.е. отражение заменяет оригинал. Операция отражения позволяет исследовать новую область пространства параметров, отражаясь от центроида симплекса.



5. Расширение (Expansion): используется для дальнейшего исследования пространства параметров, когда операция отражения дала вершину лучше, чем самая лучшая, в предположении, что дальнейшее движение в направлении отражения позволит ещё больше улучшить её положение. Операция расширения позволяет исследовать еще бо'льшую область пространства параметров, чем операция отражения. Она увеличивает расстояние между центроидом и отраженной точкой, что может помочь найти новые локальные минимумы целевой функции. Вектор расширения Xe можем вычислить следующим образом:

Xe = Xo + γ(Xr - Xo)



где:

γ - коэффициент расширения, обычно больше 1, по умолчанию 2

5.1. В случае, если совершалась операция расширения: вычисляется фитнес функция для вершины Xe и если она лучше, чем вершина Xr, то она может заменить худшую вершину Xw симплекса. После выполнения расширения переходим к шагу 1.



Важно отметить, что коэффициент расширения γ должен быть выбран осторожно. Если он выбран слишком большим, это может привести к распространению симплекса на большую область пространства параметров, что может замедлить сходимость или привести к потере информации о локальных экстремумах. Если он выбран слишком маленьким, это может недостаточно исследовать новые области пространства параметров.



6. Сжатие (Contraction): используется для вычисления вершины Xc, когда операция отражения дала вершину хуже либо равной хорошей точке Xb (вторая после самой худшей), т.е. осуществляется в надежде найти положение лучше внутри симплекса. Она выполняется следующим образом:

Xc = Xo + β(Xw - Xo)

где:

β - коэффициент сжатия, обычно между 0 и 1, по умолчанию 0.5

6.1. В случае, если совершалась операция cжатия: вычисляется значение целевой функции для вершины Xc. Если новая вершина имеет значение целевой функции лучше, чем худшая вершина симплекса, то она может заменить худшую. После выполнения расширения переходим к шагу 1.



Операция сжатия позволяет смещать симплекс ближе к худшей точке, что может помочь в исследовании окрестности этой точки. Как и в случае с операцией расширения, важно выбирать коэффициент сжатия β осторожно. Если он выбран слишком большим, это может привести к слишком сильному сжатию симплекса, что приведёт к потере информации о локальных минимумах. Если он выбран слишком маленьким, сжатие может быть недостаточным для исследования окрестности худшей точки.

7. Усечение (Shrinkage): последняя операция в методе Нелдера-Мида выполняется, когда ни одна из предыдущих операций (отражение, растяжение, сжатие) не приводит к улучшению значения целевой функции. Операция усечение позволяет уменьшить размер симплекса, чтобы сужать область поиска и сосредоточиться вокруг наилучшей точки.





Как мы видим, у авторов есть четыре операции с симплексом. При работе с симплексами нужно иметь ввиду - для начала оптимизации необходимо рассчитать фитнес функцию для всех точек симплекса. Количество точек симплекса равно "z+1", где z - размерность пространства поиска. Например, если у нас есть размерность поиска 1000, то мы должны вычислить фитнес функцию 1001 раз, чтобы начать операции с симплексом. В то время как при обычном популяционном алгоритме с популяцией 50 агентов мы могли бы выполнить 20 эпох, то для этого алгоритма будет выполнена только одна эпоха и при этом будут истрачены большая часть ограниченного числа итераций.

Операция "Shrinkage" - это сдвиг всех точек к лучшей, после чего потребуется рассчитать фитнес функцию 1000 раз, т.е. это означает, что операция "Shrinkage" очень затратная. По идее авторов, эта операция должна вызываться при застревании алгоритма, когда перемещение худшей точки симплекса не приносит улучшения решения. Однако мои эксперименты показали, что эта операция очень затратная по отношению к вычислительным ресурсам и, более того, бессмысленна и самоубийственна для алгоритма оптимизации, поскольку схождение всех точек симплекса-агента к одному локальному экстремуму означало бы застревание и прекращение исследования пространства поиска. Поэтому я решил отказаться от операции "Shrinkage" для практической реализации алгоритма.



Итак, мы будем использовать первые 3 операции с симплексом, их можно для наглядности представить в виде рисунка 1:

Рисунок 1. Три основные операции метода Нелдера - Мида.

Поскольку метод симплексного поиска может столкнуться с неудачным выбором начальных вершин, так как он детерминирован, результат его оптимизации может оказаться неудовлетворительным. Эксперименты с этим алгоритмом лишь подтвердили опасения: он работает приемлемо только в ограниченном пространстве координат.

Из-за проблем со сходимостью, вершины симплекса просто сдвигаются на фиксированное значение. Представьте себе, что вы стоите на ходулях и пытаетесь сесть на скамейку, но она находится слишком низко для этого. Точно такая же ситуация возникает с изменяющимся симплексом. Чтобы алгоритм сработал идеально, нужно иметь большую удачу, чтобы начальные вершины симплекса оказались в нужном месте. Это подобно ситуации с ходулями: чтобы безопасно сесть, нужна высокая скамейка. Алгоритм относительно хорошо сходится на гладких моноэкстремальных функциях, например, на параболе. Однако наши практические задачи намного сложнее и обычно полны локальных "ловушек", особенно в трейдерских задачах, которые по своей сути являются дискретными.

Тогда возникает вопрос: что делать, когда симплекс застревает "навсегда" в локальном экстремуме? Логика алгоритма Нелдера-Мида не предусматривает способов выбраться из этой "ловушки". После каждой операции, будь то сжатие или расширение, алгоритм возвращается к отражению, пытаясь преодолеть самую плохую точку. Визуально это выглядит как "мигание". Чтобы решить эту проблему, я попытался дать симплексу возможность покинуть локальную "ловушку" и продолжить поиск в новых областях пространства. Для этого я использовал Полеты Леви, которые в некоторых случаях помогали "оживить" популяцию, как описано в предыдущих статьях. Однако стоит отметить, что Полеты Леви не всегда полезны и их применение зависит от логики оптимизационного алгоритма. В нашем случае это был эксперимент, и результаты улучшения не были гарантированы.

Переходим к самому интересному - написанию кода.

После каждой итерации необходимо знать какая операция совершалась с худшей вершиной симплекса. Для этого удобно использовать энумератор. Помимо трёх основных операций с вершиной симплекса я добавил ещё один, "none", для случая, если придёт идея как-то дополнить алгоритм. Энумератор назовем E_SimplexOperation, поля которого:



none: не предусмотрено операций

reflection: операция "отражение"

expansion: операция "расширение"

contraction: операция "сжатие"



enum E_SimplexOperation { none = 0 , reflection = 1 , expansion = 2 , contraction = 3 };

Init(int coords): инициализация точки, принимает аргумент "coords"

c []: массив координат точки в многомерном пространстве, размер массива определяется в методе "Init"

f: значение фитнес-функции вершины



struct S_Point { void Init ( int coords) { ArrayResize (c, coords); f = - DBL_MAX ; } double c []; double f; };

Для описания вершины симплекса понадобится структура S_Point, которая содержит следующие поля:

Для симплекса будем использовать структуру S_Simplex, которая представляет собой простой симплекс для каждого агента и содержит следующие поля:



Init(int coords): инициализации симплекса, принимает аргумент "coords" - количество координат

S_Point p []: массив вершин симплекса, размер массива определяется в методе "Init"

c []: массив координат центроида симплекса, размер массива определяется в методе "Init".

S_Point Xr: точка отражения

S_Point Xe: точка расширения

S_Point Xc: точка сжатия

indG: индекс хорошей точки (Good) в симплексе

indW: индекс худшей точки в симплексе

E_SimplexOperation: тип операции симплекса

struct S_Simplex { void Init ( int coords) { ArrayResize (p, coords + 1 ); for ( int i = 0 ; i <= coords; i++) { p [i].Init (coords); } ArrayResize (c, coords); Xr.Init (coords); Xe.Init (coords); Xc.Init (coords); operation = none; } S_Point p []; double c []; S_Point Xr; S_Point Xe; S_Point Xc; int indG; int indW; E_SimplexOperation operation; };

Для агента оптимизации определим структуру S_Agent, которая содержит следующие поля:



Init (int coords): метод инициализации агента, принимает аргумент "coords", указывающий количество координат. Метод изменяет размер массива "c" на "coords" с помощью функции ArrayResize. Затем поле "f" устанавливается в значение -DBL_MAX, что является начальным значением для функции оценки агента. Далее вызывается метод "Init" для поля "s", которое представляет собой симплекс агента

c []: массив координат агента в многомерном пространстве для обмена с внешней программой. Размер массива определяется в методе "Init"

f: значение фитнес-функции агента

s: симплекс агента, представленный структурой S_Simplex. Симплекс инициализируется вызовом метода "Init" для поля "s"

struct S_Agent { void Init ( int coords) { ArrayResize (c, coords); f = - DBL_MAX ; s.Init (coords); } double c []; double f; S_Simplex s; };

Определим класс алгоритма метода симплексного поиска C_AO_NMm, который содержит следующие поля:



cB []: массив лучших координат

fB: значение фитнес-функции лучших координат

a []: массив агентов, представленных структурой S_Agent

rangeMax []: массив максимальных значений диапазона поиска для каждой координаты

rangeMin []: массив минимальных значений диапазона поиска для каждой координаты

rangeStep []: массив шагов поиска для каждой координаты

Init (const int coordsP, const int popSizeP, const double reflectionCoeffP, const double expansionCoeffP, const double contractionCoeffP): метод инициализации алгоритма, принимает аргументы, определяющие количество координат, размер популяции, коэффициенты для операций отражения, расширения, и сжатия, метод выполняет инициализацию всех полей класса

Moving (): метод выполняет движение агентов в алгоритме

Revision(): метод выполняет ревизию агентов в алгоритме

Sorting, CalcCentroid, Reflection, Expansion, Contraction, Flying: выполняют операции с симплексами. А методы

SeInDiSp, RNDfromCI, Scale: выполняются для генерации и преобразования значений в допустимые диапазоны с заданным шагом



class C_AO_NMm { public : double cB []; public : double fB; public : S_Agent a []; public : double rangeMax []; public : double rangeMin []; public : double rangeStep []; public : void Init ( const int coordsP, const int popSizeP, const double reflectionCoeffP, const double expansionCoeffP, const double contractionCoeffP); public : void Moving (); public : void Revision (); private : int coords; private : int popSize; private : int simplexPoints; private : double reflectionCoeff; private : double expansionCoeff; private : double contractionCoeff; private : bool revision; private : S_Point pTemp []; private : int ind []; private : double val []; private : void Sorting (S_Point &p []); private : void CalcCentroid (S_Simplex &s, int indW); private : void Reflection (S_Agent &agent, int indW); private : void Expansion (S_Agent &agent); private : void Contraction (S_Agent &agent, int indW); private : void Flying (S_Agent &agent, int indW); private : double SeInDiSp ( double In, double InMin, double InMax, double Step); private : double RNDfromCI ( double min, double max); private : double Scale ( double In, double InMIN, double InMAX, double OutMIN, double OutMAX, bool revers); };

Для инициализации алгоритма будем использовать метод "Init" класса C_AO_NMm, выполняет инициализацию всех полей класса и создает необходимые массивы для работы алгоритма оптимизации.

void C_AO_NMm::Init ( const int coordsP, const int popSizeP, const double reflectionCoeffP, const double expansionCoeffP, const double contractionCoeffP) { MathSrand (( int ) GetMicrosecondCount ()); fB = - DBL_MAX ; revision = false ; coords = coordsP; popSize = popSizeP; simplexPoints = coords + 1 ; reflectionCoeff = reflectionCoeffP; expansionCoeff = expansionCoeffP; contractionCoeff = contractionCoeffP; ArrayResize (pTemp, simplexPoints); ArrayResize (ind, simplexPoints); ArrayResize (val, simplexPoints); ArrayResize (a, popSize); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { a [i].Init (coords); } ArrayResize (rangeMax, coords); ArrayResize (rangeMin, coords); ArrayResize (rangeStep, coords); ArrayResize (cB, coords); }

Обычно метод "Moving" мы используем для перемещения агентов в пространстве поиска, но для алгоритма NM оставим только функцию первоначального случайного размещения вершин симплексов агентов в пространстве поиска.

Для создания случайной вершины симплексов используем RNDfromCI и приведём в требуемый диапазон с нужным шагом методом SeInDiSp.



void C_AO_NMm::Moving () { if (!revision) { int cnt = 0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int p = 0 ; p < simplexPoints; p++) { cnt++; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].s.p [p].c [c] = RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].s.p [p].c [c] = SeInDiSp (a [i].s.p [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } } }

Основная логика перемещения вершин симплексов агентов будем производить в методе "Revision".

Если ревизия ещё не выполнялась "if (!revision)", то необходимо отсортировать вершины в симплексе, построить центроид и выполнить операцию отражения для худших вершин симплексов агентов. Это самая первая операция с вершинами и она всегда "отражение". Тут же мы можем обновить глобальное решение, так как к этому моменту у нас есть знание о значении приспособленности для каждой вершины. Установка значения переменной "revision" в "true" и выход из метода.



Начиная со следующей итерации функцию приспособленности мы будем знать не для вершин симплексов, а для конкретных агентов оптимизации. И в соответствии с выполненными операциями над симплексами назначать известные решения агентов их соответствующим вершинам симплекса. Нужно обновить глобальное решение лучшими значениями приспособленности агентов.

Далее проверяем, какая операция была совершена над вершинами на предыдущей итерации. Имеем ввиду, что вершины симплексов - это векторы.



Если была выполнена операция "отражения":

назначить вектору Xr значение приспособленности агента

значение приспособленности агента сравнить приспособленность вектора Xr с Xw , и если значение лучше, то обновить вектор Xw

с , и если значение лучше, то обновить вектор сравнить приспособленность вектора Xr с Xb , и если значение лучше, то выполнить "расширение"

с , и если значение лучше, то выполнить "расширение" сравнить приспособленность вектора Xr с Xg (второй после самой худшей вершины), и если значение хуже, то выполнить "сжатие"

с (второй после самой худшей вершины), и если значение хуже, то выполнить "сжатие" если было улучшение вершины, то выполнить "отражение", с предварительной сортировкой и постройкой центроида, в противном случае выполнить "Flying"



Если была выполнена операция "расширения":

назначить вектору Xe значение приспособленности агента

значение приспособленности агента сравнить приспособленность вектора Xe с Xw , и если значение лучше, то обновить вектор Xw



с , и если значение лучше, то обновить вектор выполнить "отражение", с предварительной сортировкой и постройкой центроида



Если была выполнена операция "сжатия":

назначить вектору Xс значение приспособленности агента



значение приспособленности агента сравнить приспособленность вектора Xс с Xw , и если значение лучше, то обновить вектор Xw , в противном случае выполнить " Flying"

с , и если значение лучше, то обновить вектор , в противном случае выполнить " если было улучшение вершины, то выполнить "отражение", с предварительной сортировкой и постройкой центроида



void C_AO_NMm::Revision () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { Sorting (a [i].s.p); } for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { a [i].s.indG = simplexPoints - 2 ; a [i].s.indW = simplexPoints - 1 ; CalcCentroid (a [i].s, a [i].s.indW); } for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { Reflection (a [i], a [i].s.indW); a [i].s.operation = reflection; } for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].s.p [ 0 ].f > fB) { fB = a [i].s.p [ 0 ].f; ArrayCopy (cB, a [i].s.p [ 0 ].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } revision = true ; return ; } if (revision) { int pos = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) pos = i; } if (pos != - 1 ) { fB = a [pos].f; ArrayCopy (cB, a [pos].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].s.operation == reflection) { a [i].s.Xr.f = a [i].f; bool needUpd = false ; if (a [i].s.Xr.f > a [i].s.p [a [i].s.indW].f) { a [i].s.p [a [i].s.indW] = a [i].s.Xr; needUpd = true ; } if (a [i].s.Xr.f > a [i].s.p [ 0 ].f) { Expansion (a [i]); continue ; } if (a [i].s.Xr.f <= a [i].s.p [a [i].s.indG].f) { Contraction (a [i], a [i].s.indG); continue ; } if (needUpd) { Sorting (a [i].s.p); a [i].s.indG = simplexPoints - 2 ; a [i].s.indW = simplexPoints - 1 ; CalcCentroid (a [i].s, a [i].s.indW); Reflection (a [i], a [i].s.indW); } else Flying (a [i], a [i].s.indW); continue ; } if (a [i].s.operation == expansion) { a [i].s.Xe.f = a [i].f; if (a [i].s.Xe.f > a [i].s.Xr.f) a [i].s.p [a [i].s.indW] = a [i].s.Xe; else a [i].s.p [a [i].s.indW] = a [i].s.Xr; Sorting (a [i].s.p); a [i].s.indG = simplexPoints - 2 ; a [i].s.indW = simplexPoints - 1 ; CalcCentroid (a [i].s, a [i].s.indW); Reflection (a [i], a [i].s.indW); continue ; } if (a [i].s.operation == contraction) { a [i].s.Xc.f = a [i].f; if (a [i].s.Xc.f > a [i].s.p [a [i].s.indW].f) { a [i].s.p [a [i].s.indW] = a [i].s.Xc; Sorting (a [i].s.p); a [i].s.indG = simplexPoints - 2 ; a [i].s.indW = simplexPoints - 1 ; CalcCentroid (a [i].s, a [i].s.indW); Reflection (a [i], a [i].s.indW); } else Flying (a [i], a [i].s.indW); continue ; } } }

Для вычисления центроида напишем метод CalcCentroid, он вычисляет среднее значение координат в заданном симплексе "s" до указанного индекса indW.



void C_AO_NMm::CalcCentroid (S_Simplex &s, int indW) { double summ = 0.0 ; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { summ = 0.0 ; for ( int p = 0 ; p < simplexPoints; p++) { if (p != indW) summ += s.p [p].c [c]; } s.c [c] = summ / coords; } }

Операцию "отражения" будет выполнять метод "Reflection" для вершины индекса "indW" симплекса агента "agent".



Внутри цикла вычисление отраженного значения Xr по формуле Xr = Xo + reflectionCoeff * (Xo - Xw). Здесь reflectionCoeff - коэффициент отражения, определяющий степень отклонения отраженной вершины от начальной вершины.

Далее применение функции SeInDiSp к значению Xr, чтобы убедиться, что оно находится в пределах допустимого диапазона rangeMin[c] и rangeMax[c], с шагом rangeStep[c]. Результат сохраняется в agent.s.Xr.c[c].

Установка операции "reflection" для агента agent.s.operation, указывающей, что операция "отражения" была выполнена для данного агента.



void C_AO_NMm::Reflection (S_Agent &agent, int indW) { double Xo; double Xr; double Xw; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { Xo = agent.s.c [c]; Xw = agent.s.p [indW].c [c]; Xr = Xo + reflectionCoeff * (Xo - Xw); agent.s.Xr.c [c] = SeInDiSp (Xr, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); agent.c [c] = agent.s.Xr.c [c]; } agent.s.operation = reflection; }

Операцию "расширения" будет выполнять метод "Expansion" для агента "agent".



Внутри цикла вычисление расширенного значения Xe по формуле Xe = Xo + expansionCoeff * (Xr - Xo) . Здесь expansionCoeff - коэффициент расширения, определяющий степень увеличения отклонения расширенной вершины от начальной вершины.

Далее применение функции SeInDiSp к значению Xe, чтобы убедиться, что оно находится в пределах допустимого диапазона rangeMin[c] и rangeMax[c], с шагом rangeStep[c]. Результат сохраняется в agent.s.Xe.c[c].

Установка операции "expansion" для агента agent.s.operation, указывающей, что операция "расширения" была выполнена для данного агента.

void C_AO_NMm::Expansion (S_Agent &agent) { double Xo; double Xr; double Xe; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { Xo = agent.s.c [c]; Xr = agent.s.Xr.c [c]; Xe = Xo + expansionCoeff * (Xr - Xo); agent.s.Xe.c [c] = SeInDiSp (Xe, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); agent.c [c] = agent.s.Xe.c [c]; } agent.s.operation = expansion; }

Операцию "сжатия" выполнит метод "Contraction" для вершины индекса "indW" симплекса агента "agent".



Внутри цикла вычисление сжатого значения Xc по формуле Xc = Xo + contractionCoeff * (Xw - Xo) . Здесь contractionCoeff - коэффициент сжатия, определяющий степень уменьшения отклонения сжатой вершины от начальной вершины.

Далее применение функции SeInDiSp к значению Xc, чтобы убедиться, что оно находится в пределах допустимого диапазона rangeMin[c] и rangeMax[c], с шагом rangeStep[c]. Результат сохраняется в agent.s.Xc.c[c].

Установка операции "contraction" для агента agent.s.operation, указывающей, что операция "сжатия" была выполнена для данного агента.

void C_AO_NMm::Contraction (S_Agent &agent, int indW) { double Xo; double Xw; double Xc; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { Xo = agent.s.c [c]; Xw = agent.s.p [indW].c [c]; Xc = Xo + contractionCoeff * (Xw - Xo); agent.s.Xc.c [c] = SeInDiSp (Xc, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); agent.c [c] = agent.s.Xc.c [c]; } agent.s.operation = contraction; }

Для Полётов Леви применим метод "Flying", выполняющий операцию "полета" для агента "agent" с целью вытолкнуть вершину симплекса в новые места пространства поиска со случайным распределением, которое сосредотачивает вероятность ближе к лучшему глобальному решению с уменьшением вероятности вплоть до 0 к границам исследуемого пространства.



После применения метода "Flying" установка операции "reflection" для агента agent.s.operation, что бы на последующих итерациях выполнять логику алгоритма так, как если бы была совершена операция отражения.

Применение функции SeInDiSp к значению Xr, чтобы убедиться, что оно находится в пределах допустимого диапазона rangeMin[c] и rangeMax[c], с шагом rangeStep[c]. Результат сохраняется в agent.s.Xr.c[c].



Таким образом, метод "Flying" выполняет операцию "полета" для агента, изменяя его координаты на основе текущих координат глобального лучшего решения и случайно сгенерированных значений. Это позволяет агенту исследовать новые области пространства решений и потенциально найти более оптимальные решения.



void C_AO_NMm::Flying (S_Agent &agent, int indW) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double r1 = RNDfromCI (- 1.0 , 1.0 ); r1 = r1 > 0.5 ? 1.0 : - 1.0 ; double r2 = RNDfromCI ( 1.0 , 20.0 ); r2 = pow (r2, - 2.0 ); if (r1 > 0.0 ) Xr = cB [c] + Scale (r2, 0.0 , 1.0 , 0.0 , rangeMax [c] - cB [c], false ); else Xr = cB [c] - Scale (r2, 0.0 , 1.0 , 0.0 , cB [c] - rangeMin [c], false ); agent.s.Xr.c [c] = SeInDiSp (Xr, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); agent.c [c] = agent.s.Xr.c [c]; } agent.s.operation = reflection; }





3. Результаты тестов

Распечатка работы алгоритма Нелдера - Мида на тестовом стенде:



C_AO_NMm:5;1.0;2.0;0.5

=============================

5 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 77.96849465506082

Score: 0.96607

25 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 61.68192953373487

Score: 0.76427

500 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 50.62713783555849

Score: 0.62730

=============================

5 Forest's; Func runs 10000 result: 0.9552378700292385

Score: 0.54033

25 Forest's; Func runs 10000 result: 0.45877475613538293

Score: 0.25951

500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.09902427974784639

Score: 0.05601

=============================

5 Megacity's; Func runs 10000 result: 5.6

Score: 0.46667

25 Megacity's; Func runs 10000 result: 2.304

Score: 0.19200

500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.40280000000000005

Score: 0.03357

=============================

All score: 3.90573



По результатам работы алгоритма можно заметить волне достойные результаты на гладкой функции Rastrigin.



На визуализации можем заметить признаки вырождения популяции и сосредоточении агентов в одном месте. Ситуацию несколько спасает применение полетов Леви, это заметно по отдельным точкам соответствующих координат. Графики сходимости не очень стабильны, я привел визуализацию только двух первых тестов для каждой из функций, потому что выполнение третьего теста с 1000 переменных выполняется настолько долго, что не представляется возможности записи в GIF.



NMm на тестовой функции Rastrigin.



NMm на тестовой функции Forest.

NMm на тестовой функции Megacity.







Алгоритм метода Нелдера - Мида, несмотря на его многочисленные недостатки, занял почетное 9-е место.



№ AO Description Rastrigin Rastrigin final Forest Forest final Megacity (discrete) Megacity final Final result 10 p (5 F) 50 p (25 F) 1000 p (500 F) 10 p (5 F) 50 p (25 F) 1000 p (500 F) 10 p (5 F) 50 p (25 F) 1000 p (500 F) 1 SDSm stochastic diffusion search M 0,99809 1,00000 0,69149 2,68958 0,99265 1,00000 1,00000 2,99265 1,00000 1,00000 1,00000 3,00000 100,000 2 SSG saplings sowing and growing 1,00000 0,92761 0,51630 2,44391 0,72120 0,65201 0,83760 2,21081 0,54782 0,61841 0,99522 2,16146 77,683 3 DE differential evolution 0,98295 0,89236 0,51375 2,38906 1,00000 0,84602 0,65510 2,50112 0,90000 0,52237 0,12031 1,54268 73,099 4 HS harmony search 0,99676 0,88385 0,44686 2,32747 0,99148 0,68242 0,37529 2,04919 0,71739 0,71842 0,41338 1,84919 70,623 5 IWO invasive weed optimization 0,95828 0,62227 0,27647 1,85703 0,70170 0,31972 0,26613 1,28755 0,57391 0,30527 0,33130 1,21048 48,250 6 ACOm ant colony optimization M 0,34611 0,16683 0,15808 0,67103 0,86147 0,68980 0,64798 2,19925 0,71739 0,63947 0,05579 1,41265 47,387 7 MEC mind evolutionary computation 0,99270 0,47345 0,21148 1,67763 0,60244 0,28046 0,21324 1,09615 0,66957 0,30000 0,26045 1,23002 44,049 8 SDOm spiral dynamics optimization M 0,69840 0,52988 0,33168 1,55996 0,59818 0,38766 0,37600 1,36183 0,35653 0,15262 0,25842 0,76758 40,289 9 NMm Nelder-Mead method M 0,88433 0,48306 0,45945 1,82685 0,46155 0,24379 0,21903 0,92437 0,46088 0,25658 0,16810 0,88555 39,660 10 COAm cuckoo optimization algorithm M 0,92400 0,43407 0,24120 1,59927 0,57881 0,23477 0,13842 0,95200 0,52174 0,24079 0,17001 0,93254 37,830 11 FAm firefly algorithm M 0,59825 0,31520 0,15893 1,07239 0,50637 0,29178 0,41704 1,21519 0,24783 0,20526 0,35090 0,80398 33,139 12 ABC artificial bee colony 0,78170 0,30347 0,19313 1,27829 0,53379 0,14799 0,11177 0,79355 0,40435 0,19474 0,13859 0,73768 29,766 13 BA bat algorithm 0,40526 0,59145 0,78330 1,78002 0,20664 0,12056 0,21769 0,54488 0,21305 0,07632 0,17288 0,46225 29,499 14 CSS charged system search 0,56605 0,68683 1,00000 2,25289 0,13961 0,01853 0,13638 0,29452 0,07392 0,00000 0,03465 0,10856 27,930 15 GSA gravitational search algorithm 0,70167 0,41944 0,00000 1,12111 0,31390 0,25120 0,27812 0,84322 0,42609 0,25525 0,00000 0,68134 27,807 16 BFO bacterial foraging optimization 0,67203 0,28721 0,10957 1,06881 0,39364 0,18364 0,17298 0,75026 0,37392 0,24211 0,18841 0,80444 27,542 17 EM electroMagnetism-like algorithm 0,12235 0,42928 0,92752 1,47915 0,00000 0,02413 0,29215 0,31628 0,00000 0,00527 0,10872 0,11399 19,002 18 SFL shuffled frog-leaping 0,40072 0,22021 0,24624 0,86717 0,19981 0,02861 0,02221 0,25063 0,19565 0,04474 0,06607 0,30646 13,200 19 MA monkey algorithm 0,33192 0,31029 0,13582 0,77804 0,09927 0,05443 0,07482 0,22852 0,15652 0,03553 0,10669 0,29874 11,777 20 FSS fish school search 0,46812 0,23502 0,10483 0,80798 0,12730 0,03458 0,05458 0,21647 0,12175 0,03947 0,08244 0,24366 11,332 21 IWDm intelligent water drops M 0,26459 0,13013 0,07500 0,46972 0,28358 0,05445 0,05112 0,38916 0,22609 0,05659 0,05054 0,33322 10,423 22 PSO particle swarm optimisation 0,20449 0,07607 0,06641 0,34696 0,18734 0,07233 0,18207 0,44175 0,16956 0,04737 0,01947 0,23641 8,426 23 RND random 0,16826 0,09038 0,07438 0,33302 0,13381 0,03318 0,03949 0,20648 0,12175 0,03290 0,04898 0,20363 5,054 24 GWO grey wolf optimizer 0,00000 0,00000 0,02093 0,02093 0,06514 0,00000 0,00000 0,06514 0,23478 0,05789 0,02545 0,31812 1,000





Выводы



Алгоритм Нелдера-Мида мало применим в современных тяжелых задачах оптимизации, поскольку требует вычисления фитнес-функции для каждой вершины симплекса на начальном этапе, что сводит на нет его возможность применения для многомерных пространствах поиска, поэтому алгоритм не может быть рекомендован для применения, несмотря на его относительно неплохие результаты и место в рейтинговой таблице.



Алгоритм SDS был удален из таблицы и оставлена только его модифицированная версия.







Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам.



Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше,

в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы по методике в этой статье).

Плюсы и минусы модифицированного алгоритма Нельдера-Мида (NMm):



Плюсы:



Небольшое количество внешних параметров. Неплохие результаты на гладких функциях с малым количеством переменных.



Минусы:



Сложная реализация. Сложность в использовании со сторонними приложениями из-за необходимости предварительного вычисления приспособленности для всех вершин симплекса. Низкая скорость работы. Очень плохая масштабируемость. Высокий разброс результатов. Склонность к застреванию в локальных экстремумах.

Обращаю внимание, что Плюсы и Минусы относятся именно к модифицированной версии симплексного поиска, а обычную версию NM даже нет смысла вносить в таблицу из-за очень слабых результатов.



К статье прикреплен архив с обновленными актуальными версиями кодов алгоритмов, описанных в предыдущих статьях. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.