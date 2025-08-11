Моделирование рынка (Часть 03): Вопрос производительности

Введение

В предыдущей статье, "Моделирование рынка (Часть 02): Кросс-ордеры (II)", мы рассмотрели, как управлять символом или контрактом, наблюдаемым в Chart Trade. Это если мы использовали систему, в которой для выполнения подобных операций мы обращались не напрямую к торгуемому контракту, а к другому символу. Такой символ фактически будет историей контракта, причины такой процедуры были описаны в предыдущей статье.

Несмотря на то, что мы уже находимся на довольно продвинутом этапе разработки системы в целом, нам всегда нужно следить за тем, чтобы всё было на должном уровне безопасности, надежности и производительности. Но сделать это не так-то просто, вернее, всё далеко не так просто. Рано или поздно мы сталкиваемся с какими-то ошибками или проблемами. И именно в такие моменты полное понимание того, как работает вся система, будет иметь первостепенное значение. Если вы не понимаете, что делает каждая из частей, вы окажетесь в тупике, где всё очень быстро будет деградировать.

В течение нескольких недель мы разрабатывали некоторые приложения, которые нам действительно понадобятся. Однако когда мы приступили к реализации нового приложения, о котором расскажем в ближайшее время, начались проблемы, и вся система стала заметно отставать в работе. Поскольку я не собираюсь строить систему монолитно, то есть как единый блок, нам необходимо было проанализировать и проверить, какие причины привели к такому падению производительности.

Но, изучая блок-схему, я заметил, что есть в ней некоторые пробелы, а их необходимо устранять, поскольку рано или поздно они приведут к проблемам. Решать эти проблемы и предотвращать их возникновение также является частью разработки конечного приложения. Помимо этих деталей, есть небольшой недостаток, который можно заметить при использовании указателя мыши. Такой недостаток остался незамеченным, но при ближайшем изучении он был замечен и исправлен, и вы, дорогой читатель, сможете увидеть, в чем дело.

Часто такие вещи не показываются и не объясняются, что заставляет тех, кто стремится стать профессиональными программистами, ошибочно полагать, что программист никогда не делает ошибок, и что весь код рождается и разрабатывается без ошибок и недостатков. Однако ни один код, как бы хорошо его не продумали на этапе планирования, не лишен недостатков. Поэтому я хотел бы, чтобы в данной статье, помимо объяснения, я смог продемонстрировать вам, что код никогда не бывает полностью готов. В нем всегда есть какие-то моменты, которые можно улучшить или исправить.

Хорошо, давайте теперь перейдем к самой статье и к новой теме.





Улучшение инкапсуляции

Одна из худших проблем, которая может повлиять на разработку программного обеспечения, - это утечка информации. Она принимает различные формы, но в данном случае проблема весьма специфична. Это связано с тем, что весь код разрабатывается с учетом активного использования классов и, соответственно, объектно-ориентированного программирования (ООП). Утечка происходит, когда класс или приложение, использующее определенный класс, получает доступ к тому, к чему не должно быть доступа. Такое обычно происходит из-за ошибок в инкапсуляции или из-за того, что функция или процедура не должна присутствовать в классе объекта. В нашем конкретном случае есть процедура, которая не должна быть доступна для других кодов, кроме конкретного, с которым она связана. Однако, поскольку я не знал о данной проблеме, неисправность осталась.

Речь идет о функции SetBuffer, которая присутствует в классе C_Mouse. Но почему данная процедура является ошибкой, и есть ли что-то плохое в ее существовании? Я бы не сказал, что это неправильно, но, присмотревшись, заметил, что на самом деле это не так. Проблема не в том, что другая программа, будь то указатель или советник, может записывать в буфер указателя мыши. Этого не происходит из-за проблем с безопасностью самой реализации MQL5. Однако нет никакого смысла в том, чтобы такая процедура находилась в классе C_Mouse, поскольку единственный процесс, который действительно использует ее, - это указатель мыши. Удалив его из класса C_Mouse, мы улучшаем его инкапсуляцию. В это же время мы гарантируем, что только указатель мыши делает что-либо в своем буфере.

Однако, удалив процедуру из класса, мы должны убедиться в том, что она продолжает работать в том же режиме. Таким образом, мы обеспечиваем совместимость со всем, что уже реализовано и разработано и нуждается в данных, поступающих от указателя мыши. Прежде чем показать, как выглядит класс C_Mouse (поскольку он претерпел и другие изменения, помимо упомянутых выше), давайте посмотрим на то, как теперь выглядит код указателя мыши. Ниже можно увидеть его полный вариант:

01 . 02 . #property copyright "Daniel Jose" 03 . #property description "This is an indicator for graphical studies using the mouse." 04 . #property description "This is an integral part of the Replay / Simulator system." 05 . #property description "However it can be used in the real market." 06 . #property version "1.82" 07 . #property icon "/Images/Market Replay/Icons/Indicators.ico" 08 . #property link "https://www.mql5.com/pt/articles/12580" 09 . #property indicator_chart_window 10 . #property indicator_plots 0 11 . #property indicator_buffers 1 12 . 13 . double GL_PriceClose; 14 . datetime GL_TimeAdjust; 15 . 16 . #include <Market Replay\Auxiliar\Study\C_Study.mqh> 17 . 18 . C_Study *Study = NULL ; 19 . 20 . input color user01 = clrBlack ; 21 . input color user02 = clrPaleGreen ; 22 . input color user03 = clrLightCoral ; 23 . 24 . C_Study::eStatusMarket m_Status; 25 . int m_posBuff = 0 ; 26 . double m_Buff[]; 27 . 28 . int OnInit () 29 . { 30 . Study = new C_Study( 0 , "Indicator Mouse Study" , user01, user02, user03); 31 . if ( _LastError >= ERR_USER_ERROR_FIRST ) return INIT_FAILED ; 32 . MarketBookAdd ((*Study).GetInfoTerminal().szSymbol); 33 . OnBookEvent ((*Study).GetInfoTerminal().szSymbol); 34 . m_Status = C_Study::eCloseMarket; 35 . SetIndexBuffer ( 0 , m_Buff, INDICATOR_DATA ); 36 . ArrayInitialize (m_Buff, EMPTY_VALUE ); 37 . 38 . return INIT_SUCCEEDED ; 39 . } 40 . 41 . int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], 42 . const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], 43 . const long & volume[], const int & spread[]) 44 . { 45 . GL_PriceClose = close[rates_total - 1 ]; 46 . if ( _Symbol == def_SymbolReplay) 47 . GL_TimeAdjust = spread[rates_total - 1 ] & (~def_MaskTimeService); 48 . m_posBuff = rates_total; 49 . (*Study).Update(m_Status); 50 . 51 . return rates_total; 52 . } 53 . 54 . void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) 55 . { 56 . uCast_Double info; 57 . C_Mouse::st_Mouse sMouse; 58 . 59 . (*Study).DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); 60 . sMouse = (*Study).GetInfoMouse(); 61 . info._8b[ 0 ] = ( uchar )(sMouse.ExecStudy == C_Mouse::eStudyNull ? sMouse.ButtonStatus : 0 ); 62 . info._16b[ 1 ] = ( ushort )sMouse.Position.X_Graphics; 63 . info._16b[ 2 ] = ( ushort )sMouse.Position.Y_Graphics; 64 . if (m_posBuff > 0 ) m_Buff[m_posBuff - 1 ] = info.dValue; 65 . 66 . ChartRedraw ((*Study).GetInfoTerminal().ID); 67 . } 68 . 69 . void OnBookEvent ( const string &symbol) 70 . { 71 . MqlBookInfo book[]; 72 . C_Study::eStatusMarket loc = m_Status; 73 . 74 . if (symbol != (*Study).GetInfoTerminal().szSymbol) return ; 75 . MarketBookGet ((*Study).GetInfoTerminal().szSymbol, book); 76 . m_Status = ( ArraySize (book) == 0 ? C_Study::eCloseMarket : (symbol == def_SymbolReplay ? C_Study::eInReplay : C_Study::eInTrading)); 77 . for ( int c0 = 0 ; (c0 < ArraySize (book)) && (m_Status != C_Study::eAuction); c0++) 78 . if ((book[c0].type == BOOK_TYPE_BUY_MARKET ) || (book[c0].type == BOOK_TYPE_SELL_MARKET )) m_Status = C_Study::eAuction; 79 . if (loc != m_Status) (*Study).Update(m_Status); 80 . } 81 . 82 . void OnDeinit ( const int reason) 83 . { 84 . MarketBookRelease ((*Study).GetInfoTerminal().szSymbol); 85 . 86 . delete Study; 87 . } 88 .

Исходный код указателя мыши

Прошу заметить, что по сравнению с оригинальным кодом практически ничего не изменилось. Можно ознакомиться с оригинальным кодом в предыдущих статьях. Однако, если вы проследите за ними в деталях, то заметите, что в процедуре OnChartEvent появилось нечто иное. То, что мы делаем там, раньше осуществлялось в процедуре внутри класса C_Mouse, точнее, в существующем SetBuffer этого класса. Поскольку данная процедура была удалена, нам нужно убедиться в том, что в буфер по-прежнему вносятся записи. Именно это мы и делаем в процедуре OnChartEvent.

Почему бы не сделать это в функции OnCalculate? Ведь это было бы более естественным. Причина в том, что мы имеем дело с событиями, связанными с мышью. Функция OnCalculate более уместна, когда речь идет о ценах. Но поскольку целью указателя мыши является предоставление данных о мыши, нам нужно использовать более подходящую функцию.

Тот же код, что был в SetBuffer, теперь находится между строками 61 и 64. Однако в строке 64 необходимо выполнить тест, который не был выполнен раньше. Это произошло, потому что во время некоторых экспериментов с системой репликации/моделирования были замечены странные сбои, связанные с указателем мыши. Если запустить данный тест на строке 64, такие сбои прекратятся. Поэтому эта поправка пришлась как нельзя кстати, поскольку она устранила еще один недостаток.

Помимо данного улучшения в коде указателя мыши, есть еще два изменения, которые я хочу показать. Хотя они еще не используются на практике, их уже внедряют. Это связано с тем, что к этой системе репликации/моделирования мы подключили другие приложения. Возможно, в будущем оно даже покажет изменения в некоторых статьях, но если этого не произойдет, я не хочу постоянно удалять такие коды. В некоторых случаях они могут быть полезны. Однако если захотите реализовать что-то похожее на то, что мы показали, данные коды могут появиться в какой-то момент. Если это так, то у вас уже есть к ним доступ.

Первым идет заголовочный файл, который содержит код macros.mqh. Ниже он представлен в полном виде.

01 . 02 . #property copyright "Daniel Jose" 03 . 04 . #define macroRemoveSec(A) (A - (A % 60 )) 05 . #define macroGetDate(A) (A - (A % 86400 )) 06 . #define macroGetSec(A) (A - (A - (A % 60 ))) 07 . #define macroGetTime(A) (A % 86400 ) 08 . #define macroGetMin(A) ( int )((A - (A - ((A % 3600 ) - (A % 60 )))) / 60 ) 09 . #define macroGetHour(A) (A - (A - ((A % 86400 ) - (A % 3600 )))) 10 . #define macroHourBiggerOrEqual(A, B) ((A * 3600 ) < (B - (B - ((B % 86400 ) - (B % 3600 ))))) 11 . #define macroMinusMinutes(A, B) (B - ((A * 60 ) + (B % 60 ))) 12 . #define macroMinusHours(A, B) (B - (A * 3600 )) 13 . #define macroAddHours(A, B) (B + (A * 3600 )) 14 . #define macroAddMin(A, B) (B + (A * 60 )) 15 . #define macroSetHours(A, B) ((A * 3600 ) + (B - ((B % 86400 )))) 16 . #define macroSetMin(A, B) ((A * 60 ) + (B - (B % 3600 ))) 17 . #define macroSetTime(A, B, C) ((A * 3600 ) + (B * 60 ) + (C - (C % 86400 ))) 18 . 19 . #define macroColorRGBA(A, B) (( uint )((B << 24 ) | (A & 0x00FF00 ) | ((A & 0xFF0000 ) >> 16 ) | ((A & 0x0000FF ) << 16 ))) 20 . #define macroTransparency(A) (((A > 100 ? 100 : ( 100 - A)) * 2.55 ) / 255.0 ) 21 .

Заголовочный файл Macros.mqh

Хотя большая часть этого файла ориентирована на управление временем, такие функции очень полезны для множества задач, связанных с манипулированием временем, когда вы используете тип datetime или ulong для представления дат и времени. Это происходит, потому что процессор выполняет вычисления быстрее, чем вызывает функцию библиотеки MQL5 для выполнения той же задачи. Возможно, вы не заметили полезности этих вычислений, но в любом случае у файла macros.mqh теперь будет такое содержимое.

Вторым заголовочным файлом, который также подвергся изменениям, стал файл defines.mqh. Хотя изменения ограничились добавлением одной строки, файл можно увидеть в полном виде чуть ниже.

01 . 02 . #property copyright "Daniel Jose" 03 . 04 . #define def_VERSION_DEBUG 05 . 06 . #ifdef def_VERSION_DEBUG 07 . #define macro_DEBUG_MODE(A) \ 08 . Print ( __FILE__ , " " , __LINE__ , " " , __FUNCTION__ + " " + #A + " = " + ( string )(A)); 09 . #else 10 . #define macro_DEBUG_MODE(A) 11 . #endif 12 . 13 . #define def_SymbolReplay "RePlay" 14 . #define def_MaxPosSlider 400 15 . #define def_MaskTimeService 0xFED00000 16 . #define def_IndicatorTimeFrame ( _Period < 60 ? _Period : ( _Period < PERIOD_D1 ? _Period - 16325 : ( _Period == PERIOD_D1 ? 84 : ( _Period == PERIOD_W1 ? 91 : 96 )))) 17 . #define def_IndexTimeFrame 4 18 . 19 . union uCast_Double 20 . { 21 . double dValue; 22 . long _long; 23 . datetime _datetime; 24 . uint _32b[ sizeof ( double ) / sizeof ( uint )]; 25 . ushort _16b[ sizeof ( double ) / sizeof ( ushort )]; 26 . uchar _8b [ sizeof ( double ) / sizeof ( uchar )]; 27 . }; 28 . 29 . enum EnumEvents { 30 . evTicTac, 31 . evHideMouse, 32 . evShowMouse, 33 . evHideBarTime, 34 . evShowBarTime, 35 . evHideDailyVar, 36 . evShowDailyVar, 37 . evHidePriceVar, 38 . evShowPriceVar, 39 . evCtrlReplayInit, 40 . evChartTradeBuy, 41 . evChartTradeSell, 42 . evChartTradeCloseAll, 43 . evChartTrade_At_EA, 44 . evEA_At_ChartTrade 45 . }; 46 .

Заголовочный файл Defines.mqh

Упомянутая строка - это строка 30, но тот факт, что мы ее добавили в начало перечисления, полностью меняет ситуацию. Событие под названием "tic-tac" - это событие синхронизации. В настоящее время оно еще не используется в коде системы репликации/моделирования. Однако при возникновении необходимости синхронизации разных элементов, данное событие станет очень востребовано. По этой причине, а также из-за того, что некоторые приложения, нуждающиеся в такой синхронизации для личного использования, уже разрабатываются, я добавил это событие. Это обусловлено тем, что упоминалось выше, когда мы объединили все проекты в рамках одного, который связан с системой репликации/моделирования.

Таким образом, данное событие Tic-Tac - как раз одна из тех частей, которые вы не сможете понять, почему они являются частью кода системы репликации/моделирования. Но не волнуйтесь, ведь кто знает, вдруг в будущем нам не удастся показать приложения, использующие это событие.

На этом мы завершаем данную часть. Мы можем перейти к следующей, где основное внимание уделяется предотвращению снижения производительности системы. Это связано с тем, что на самом деле она начала разрушаться. Чтобы разделить эти вопросы, предлагаю перейти к новой теме.





Снижаем деградацию производительности

Долгое время система работала корректно. Однако, когда мы перешли к новой фазе и начали более интенсивно использовать некоторые вещи, стало заметно общее снижение производительности системы репликации/моделирования. Даже когда мы используем программы, разработанные для работы на реальном или демо-счете, такая деградация имеет очень специфические причины, и здесь мы покажем, где кроется причина и какое решение подходит, по крайней мере, на этой ранней стадии.

Основной проблемой, ответственной за снижение общей производительности, является указатель мыши. Но как это происходит? Дело не в том, что указатель мыши потребляет больше ресурсов, чем ожидалось, просто когда мы начинаем более интенсивно использовать чтение индикаторного буфера, всё начинает работать немного медленнее.

Причиной этого является существующая процедура в классе C_Mouse. На самом деле проблема заключается в том, что по мере чтения индикаторного буфера мы начинаем накапливать небольшие задержки. Это связано с системой перевода графических координат в координаты цена x время. Если это делать слишком часто, то возникает ощутимая задержка в положении ценовой линии, связанной с указателем мыши.

Один способ решения этой проблемы - каким-то образом изолировать эффект. Это можно сделать, считывая меньший объем индикаторного буфера или используя другую технику. К сожалению, нам понадобится многое от мыши, так как вся система графическая. Однако есть решение без использования более экстремальных решений.

Данное решение вытекает из того факта, что нам нужен указатель мыши для того, чтобы мы могли отличить, когда мы проводим исследование от того, когда мы не проводим исследование. Это и есть истинная причина его создания. При проведении опроса все щелчки должны игнорироваться нашими приложениями на графике.

Чтобы узнать, используется ли мышь в исследовании, необходимо провести проверку. Она выполняется вызовом функции CheckClick. Когда она возвращает true для вызывающей программы, мы знаем, что положение мыши можно использовать. Если она возвращает false, это означает, что мышь находится в режиме исследования. Таким образом, любая позиция в этом случае должна игнорироваться приложением, использующим мышь. Это применимо, если приложение знает о положении мыши.

Для этого нам нужен индикатор на графике. Для решения всех этих проблем потребовалось внести некоторые изменения. Чтобы не делать текст слишком длинным и утомительным, мы не будем вдаваться в мельчайшие подробности изменений, поскольку по большей части всё, что требовалось сделать, - это убрать что-то из одного класса и переправить в другой.

Вам всего лишь нужно понять, что раньше вся работа выполнялась внутри класса C_Mouse. Это позволило любому приложению, которое должно было использовать указатель мыши, получить доступ к необходимым данным. Теперь данная работа разделена между классами C_Mouse и C_Terminal. Однако без указателя мыши на графике у нас не будет интегрированной работы приложений, зависящих от мыши. Таким образом, в результате всех изменений новая иерархия классов стала выглядеть так, как показано на рисунке ниже, с учетом уже созданных на данный момент приложений.

На изображении выше показано, как именно были структурированы классы. Поэтому следует представить их так, как показано выше. С учетом одного важного момента: каждый прямоугольник обозначает разное применение. То есть, хотя класс C_ChartFloatingRAD наследует класс C_Mouse, индикатор Chart Trade не будет работать без указателя мыши на графике.

Это может показаться странным для многих из тех, кто, глядя на эту иерархию классов, подумает, что тот факт, что класс C_ChartFloatingRAD наследуется от класса C_Mouse, делает индикатор Chart Trade не нуждающимся в указателе мыши на самом графике. Однако способ построения таких индикаторов делает индикатор Chart Trade де-факто зависимым от указателя мыши. Если последний не присутствует на графике, Chart Trade будет недоступен для пользователя.

Хотя для многих такое поведение не имеет смысла, оно было воспринято как правильное. Но обратите внимание, что и клавиатура, и мышь на самом деле подключены к классу C_Terminal и классу C_Mouse. Однако построение обоих классов выполнилось таким образом, чтобы обеспечить меньшее ухудшение общей производительности. Однако, при необходимости, буфер указателя мыши будет содержать данные, к которым может обратиться индикатор Chart Trade. Это не относится только к индикатору Chart Trade.

Но если вы захотите передать эту информацию через другие приложения или получить доступ к ней в сервисе, можно будет прочитать индикаторный буфер и получить ту же информацию. Но если вы захотите передать эту информацию через другие приложения или получить доступ к ней в сервисе, можно будет прочитать индикаторный буфер и получить ту же информацию. Но в этом случае вес будет перенесен с индикатора на другое приложение, при этом общая производительность создаваемой системы не пострадает.

В дополнение к вышесказанному был внесен ряд изменений, чтобы сократить количество обращений к определенным функциям. Это происходит, потому что во многих случаях некоторые значения могут храниться в приватной переменной класса. Если это возможно и значение переменной постоянное на протяжении всего времени работы приложения, лучше использовать переменную, а не выполнять вызов для получения одного и того же значения в любой момент времени.

Итак, вы наверное заметили, что многие вызовы для получения идентификатора графика были перенесены в конструктор класса. Вместо этих вызовов в ссылку передали переменную, которая содержит то же значение ID, что и график, поскольку данное значение не будет изменено, пока график остается открытым. Даже если такая процедура экономит всего несколько циклов обработки, это может иметь большое значение, особенно если количество вызовов конкретной функции относительно велико.

Маловероятно, что мы заметим значительное улучшение общей производительности, приняв только эту меру. Но не стоит недооценивать эти небольшие потери, так как по мере их накопления они становятся значительными.

Давайте теперь посмотрим, как выглядят новые коды. Поскольку целью данных статей является не предоставление исходного кода, а развитие знаний, я оставлю всё так, как это делалось уже некоторое время. То есть в приложении исходного кода не будет. Однако ниже вы его найдете в полном объеме. Это связано с тем, что такие приложения используют более одного файла, и на изображении выше можно видеть, что между ними есть связь. Таким образом, если мы опубликуем код не в приложении, а в статье, любой, кто захочет просто использовать код, не разбираясь в программировании, не сможет создать структуру каталогов, необходимую для компиляции кода и создания приложения.

Я хочу извиниться перед новичками за то, что делаю это таким образом. Но я не хочу, чтобы вы были из тех, кто просто использует CTRL + C y CTRL + V, поскольку многие люди поступают именно так и в итоге создают настоящую неразбериху, и затем просят кого-то другого помочь сделать код рабочим. Я не хочу никого подтолкнуть к этому. Наоборот, я хочу, чтобы вы узнали и поняли, что происходит в разрабатываемой программе. Поэтому я прошу прощения у тех, кто хотел получить приложенный код. Но если вы уже обладаете некоторыми знаниями в области программирования, вы сможете быстро освоить его. Итак, давайте начнем с класса C_Terminal. Новый класс можно увидеть ниже:

001 . 002 . #property copyright "Daniel Jose" 003 . 004 . #include "Macros.mqh" 005 . #include "..\Defines.mqh" 006 . 007 . class C_Terminal 008 . { 009 . 010 . public : 011 . 012 . struct st_Mouse 013 . { 014 . struct st00 015 . { 016 . short X_Adjusted, 017 . Y_Adjusted, 018 . X_Graphics, 019 . Y_Graphics; 020 . double Price; 021 . datetime dt; 022 . }Position; 023 . uchar ButtonStatus; 024 . bool ExecStudy; 025 . }; 026 . 027 . protected : 028 . enum eErrUser {ERR_Unknown, ERR_FileAcess, ERR_PointerInvalid, ERR_NoMoreInstance}; 029 . 030 . struct st_Terminal 031 . { 032 . ENUM_SYMBOL_CHART_MODE ChartMode; 033 . ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE TypeAccount; 034 . long ID; 035 . string szSymbol; 036 . int Width, 037 . Height, 038 . nDigits, 039 . SubWin, 040 . HeightBar; 041 . double PointPerTick, 042 . ValuePerPoint, 043 . VolumeMinimal, 044 . AdjustToTrade; 045 . }; 046 . 047 . void CurrentSymbol( bool bUsingFull) 048 . { 049 . MqlDateTime mdt1; 050 . string sz0, sz1; 051 . datetime dt = macroGetDate( TimeCurrent (mdt1)); 052 . enum eTypeSymbol {WIN, IND, WDO, DOL, OTHER} eTS = OTHER; 053 . 054 . sz0 = StringSubstr (m_Infos.szSymbol = _Symbol , 0 , 3 ); 055 . for (eTypeSymbol c0 = 0 ; (c0 < OTHER) && (eTS == OTHER); c0++) eTS = ( EnumToString (c0) == sz0 ? c0 : eTS); 056 . switch (eTS) 057 . { 058 . case DOL : 059 . case WDO : sz1 = "FGHJKMNQUVXZ" ; break ; 060 . case IND : 061 . case WIN : sz1 = "GJMQVZ" ; break ; 062 . default : return ; 063 . } 064 . sz0 = EnumToString ((eTypeSymbol)(((eTS & 1 ) == 1 ) ? (bUsingFull ? eTS : eTS - 1 ) : (bUsingFull ? eTS + 1 : eTS))); 065 . for ( int i0 = 0 , i1 = mdt1.year - 2000 , imax = StringLen (sz1);; i0 = ((++i0) < imax ? i0 : 0 ), i1 += (i0 == 0 ? 1 : 0 )) 066 . if (dt < macroGetDate( SymbolInfoInteger (m_Infos.szSymbol = StringFormat ( "%s%s%d" , sz0, StringSubstr (sz1, i0, 1 ), i1), SYMBOL_EXPIRATION_TIME ))) break ; 067 . } 068 . 069 . inline void DecodeMousePosition( int xi, int yi) 070 . { 071 . int w = 0 ; 072 . 073 . xi = (xi > 0 ? xi : 0 ); 074 . yi = (yi > 0 ? yi : 0 ); 075 . ChartXYToTimePrice (m_Infos.ID, m_Mouse.Position.X_Graphics = ( short )xi, m_Mouse.Position.Y_Graphics = ( short )yi, w, m_Mouse.Position.dt, m_Mouse.Position.Price); 076 . m_Mouse.Position.dt = AdjustTime(m_Mouse.Position.dt); 077 . m_Mouse.Position.Price = AdjustPrice(m_Mouse.Position.Price); 078 . ChartTimePriceToXY (m_Infos.ID, w, m_Mouse.Position.dt, m_Mouse.Position.Price, xi, yi); 079 . yi -= ( int ) ChartGetInteger (m_Infos.ID, CHART_WINDOW_YDISTANCE , m_Infos.SubWin); 080 . m_Mouse.Position.X_Adjusted = ( short ) xi; 081 . m_Mouse.Position.Y_Adjusted = ( short ) yi; 082 . } 083 . 084 . private : 085 . st_Terminal m_Infos; 086 . st_Mouse m_Mouse; 087 . struct mem 088 . { 089 . long Show_Descr, 090 . Show_Date; 091 . bool AccountLock; 092 . }m_Mem; 093 . 094 . inline void ChartChange( void ) 095 . { 096 . int x, y, t; 097 . 098 . m_Infos.Width = ( int ) ChartGetInteger (m_Infos.ID, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); 099 . m_Infos.Height = ( int ) ChartGetInteger (m_Infos.ID, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); 100 . ChartTimePriceToXY (m_Infos.ID, 0 , 0 , 0 , x, t); 101 . ChartTimePriceToXY (m_Infos.ID, 0 , 0 , m_Infos.PointPerTick * 100 , x, y); 102 . m_Infos.HeightBar = ( int )(t - y) / 100 ; 103 . } 104 . 105 . public : 106 . 107 . C_Terminal( const long id = 0 , const uchar sub = 0 ) 108 . { 109 . m_Infos.ID = (id == 0 ? ChartID () : id); 110 . m_Mem.AccountLock = false ; 111 . m_Infos.SubWin = ( int ) sub; 112 . CurrentSymbol( false ); 113 . ZeroMemory (m_Mouse); 114 . m_Mem.Show_Descr = ChartGetInteger (m_Infos.ID, CHART_SHOW_OBJECT_DESCR ); 115 . m_Mem.Show_Date = ChartGetInteger (m_Infos.ID, CHART_SHOW_DATE_SCALE ); 116 . ChartSetInteger (m_Infos.ID, CHART_SHOW_OBJECT_DESCR , false ); 117 . ChartSetInteger (m_Infos.ID, CHART_EVENT_OBJECT_DELETE , true ); 118 . ChartSetInteger (m_Infos.ID, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE , true ); 119 . ChartSetInteger (m_Infos.ID, CHART_SHOW_DATE_SCALE , false ); 120 . m_Infos.nDigits = ( int ) SymbolInfoInteger (m_Infos.szSymbol, SYMBOL_DIGITS ); 121 . m_Infos.Width = ( int ) ChartGetInteger (m_Infos.ID, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); 122 . m_Infos.Height = ( int ) ChartGetInteger (m_Infos.ID, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); 123 . m_Infos.PointPerTick = SymbolInfoDouble (m_Infos.szSymbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); 124 . m_Infos.ValuePerPoint = SymbolInfoDouble (m_Infos.szSymbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); 125 . m_Infos.VolumeMinimal = SymbolInfoDouble (m_Infos.szSymbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); 126 . m_Infos.AdjustToTrade = m_Infos.ValuePerPoint / m_Infos.PointPerTick; 127 . m_Infos.ChartMode = ( ENUM_SYMBOL_CHART_MODE ) SymbolInfoInteger (m_Infos.szSymbol, SYMBOL_CHART_MODE ); 128 . if (m_Infos.szSymbol != def_SymbolReplay) SetTypeAccount(( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )); 129 . ChartChange(); 130 . } 131 . 132 . ~C_Terminal() 133 . { 134 . ChartSetInteger (m_Infos.ID, CHART_SHOW_DATE_SCALE , m_Mem.Show_Date); 135 . ChartSetInteger (m_Infos.ID, CHART_SHOW_OBJECT_DESCR , m_Mem.Show_Descr); 136 . ChartSetInteger (m_Infos.ID, CHART_EVENT_OBJECT_DELETE , false ); 137 . ChartSetInteger (m_Infos.ID, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE , false ); 138 . } 139 . 140 . inline void SetTypeAccount( const ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE arg) 141 . { 142 . if (m_Mem.AccountLock) return ; else m_Mem.AccountLock = true ; 143 . m_Infos.TypeAccount = (arg == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ? arg : ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ); 144 . } 145 . 146 . inline const st_Terminal GetInfoTerminal( void ) const 147 . { 148 . return m_Infos; 149 . } 150 . 151 . inline const st_Mouse GetPositionsMouse( void ) const 152 . { 153 . return m_Mouse; 154 . } 155 . 156 . const double AdjustPrice( const double arg) const 157 . { 158 . return NormalizeDouble ( round (arg / m_Infos.PointPerTick) * m_Infos.PointPerTick, m_Infos.nDigits); 159 . } 160 . 161 . inline datetime AdjustTime( const datetime arg) 162 . { 163 . int nSeconds= PeriodSeconds (); 164 . datetime dt = iTime (m_Infos.szSymbol, PERIOD_CURRENT , 0 ); 165 . 166 . return (dt < arg ? (( datetime )(arg / nSeconds) * nSeconds) : iTime (m_Infos.szSymbol, PERIOD_CURRENT , Bars (m_Infos.szSymbol, PERIOD_CURRENT , arg, dt))); 167 . } 168 . 169 . inline double FinanceToPoints( const double Finance, const uint Leverage) 170 . { 171 . double volume = m_Infos.VolumeMinimal + (m_Infos.VolumeMinimal * (Leverage - 1 )); 172 . 173 . return AdjustPrice( MathAbs (((Finance / volume) / m_Infos.AdjustToTrade))); 174 . }; 175 . 176 . void DispatchMessage( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) 177 . { 178 . static string st_str = "" ; 179 . 180 . switch (id) 181 . { 182 . case CHARTEVENT_CHART_CHANGE : 183 . m_Infos.Width = ( int ) ChartGetInteger (m_Infos.ID, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); 184 . m_Infos.Height = ( int ) ChartGetInteger (m_Infos.ID, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); 185 . ChartChange(); 186 . break ; 187 . case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : 188 . DecodeMousePosition(( int )lparam, ( int )dparam); 189 . break ; 190 . case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK : 191 . if (st_str != sparam) ObjectSetInteger (m_Infos.ID, st_str, OBJPROP_SELECTED , false ); 192 . if ( ObjectGetInteger (m_Infos.ID, sparam, OBJPROP_SELECTABLE ) == true ) 193 . ObjectSetInteger (m_Infos.ID, st_str = sparam, OBJPROP_SELECTED , true ); 194 . break ; 195 . case CHARTEVENT_OBJECT_CREATE : 196 . if (st_str != sparam) ObjectSetInteger (m_Infos.ID, st_str, OBJPROP_SELECTED , false ); 197 . st_str = sparam; 198 . break ; 199 . } 200 . } 201 . 202 . inline void CreateObjectGraphics( const string szName, const ENUM_OBJECT obj, const color cor = clrNONE , const int zOrder = - 1 ) const 203 . { 204 . ChartSetInteger (m_Infos.ID, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE , 0 , false ); 205 . ObjectCreate (m_Infos.ID, szName, obj, m_Infos.SubWin, 0 , 0 ); 206 . ObjectSetString (m_Infos.ID, szName, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); 207 . ObjectSetInteger (m_Infos.ID, szName, OBJPROP_BACK , false ); 208 . ObjectSetInteger (m_Infos.ID, szName, OBJPROP_COLOR , cor); 209 . ObjectSetInteger (m_Infos.ID, szName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); 210 . ObjectSetInteger (m_Infos.ID, szName, OBJPROP_SELECTED , false ); 211 . ObjectSetInteger (m_Infos.ID, szName, OBJPROP_ZORDER , zOrder); 212 . ChartSetInteger (m_Infos.ID, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE , 0 , true ); 213 . } 214 . 215 . bool IndicatorCheckPass( const string szShortName) 216 . { 217 . string szTmp = szShortName + "_TMP" ; 218 . 219 . IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , szTmp); 220 . m_Infos.SubWin = ((m_Infos.SubWin = ChartWindowFind (m_Infos.ID, szTmp)) < 0 ? 0 : m_Infos.SubWin); 221 . if ( ChartIndicatorGet (m_Infos.ID, m_Infos.SubWin, szShortName) != INVALID_HANDLE ) 222 . { 223 . ChartIndicatorDelete (m_Infos.ID, 0 , szTmp); 224 . Print ( "Only one instance is allowed..." ); 225 . SetUserError (C_Terminal::ERR_NoMoreInstance); 226 . 227 . return false ; 228 . } 229 . IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , szShortName); 230 . 231 . return true ; 232 . } 233 . 234 . };

Заголовочный файл C_Terminal.mqh

Те, кто впервые знакомится с этим кодом, могут представить, что он большой и сложный, но большая его часть осталась нетронутой. Конечно были внесены некоторые изменения, так как теперь он будет помогать классу C_Mouse выполнять свои задачи. Таким образом, теперь в процедуре DispatchMessage у нас есть событие CHARTEVENT_MOUSE_MOVE. Это связано с тем, что большая часть работы будет выполняться здесь.

Прошу заметить, что в строке 12 у нас теперь есть структура для предоставления данных о мыши. Однако процедура DecodeMousePosition, которая присутствует в строке 69, на самом деле не будет заполнять данные о кнопках. За это будет отвечать класс C_Mouse. Следующее, что мы рассмотрим, это класс C_Mouse, который находится чуть ниже.

001 . 002 . #property copyright "Daniel Jose" 003 . 004 . #include "C_Terminal.mqh" 005 . 006 . #define def_MousePrefixName "MouseBase" + ( string )GetInfoTerminal().SubWin + "_" 007 . #define macro_NameObjectStudy (def_MousePrefixName + "T" + ( string ) ObjectsTotal ( 0 )) 008 . 009 . class C_Mouse : public C_Terminal 010 . { 011 . public : 012 . enum eStatusMarket {eCloseMarket, eAuction, eInTrading, eInReplay}; 013 . enum eBtnMouse {eKeyNull = 0x00 , eClickLeft = 0x01 , eClickRight = 0x02 , eSHIFT_Press = 0x04 , eCTRL_Press = 0x08 , eClickMiddle = 0x10 }; 014 . 015 . protected : 016 . 017 . void CreateObjToStudy( int x, int w, string szName, color backColor = clrNONE ) const 018 . { 019 . if (!m_Mem.IsInitOk) return ; 020 . CreateObjectGraphics(szName, OBJ_BUTTON ); 021 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, szName, OBJPROP_STATE , true ); 022 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, szName, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrBlack ); 023 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, szName, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); 024 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, szName, OBJPROP_BGCOLOR , backColor); 025 . ObjectSetString (m_Mem.id, szName, OBJPROP_FONT , "Lucida Console" ); 026 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, szName, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); 027 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, szName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); 028 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, szName, OBJPROP_XDISTANCE , x); 029 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, szName, OBJPROP_YDISTANCE , TerminalInfoInteger ( TERMINAL_SCREEN_HEIGHT ) + 1 ); 030 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, szName, OBJPROP_XSIZE , w); 031 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, szName, OBJPROP_YSIZE , 18 ); 032 . } 033 . 034 . private : 035 . enum eStudy {eStudyNull, eStudyCreate, eStudyExecute}; 036 . struct st01 037 . { 038 . st_Mouse Data; 039 . color corLineH, 040 . corTrendP, 041 . corTrendN; 042 . eStudy Study; 043 . }m_Info; 044 . struct st_Mem 045 . { 046 . bool CrossHair, 047 . IsFull, 048 . IsInitOk; 049 . datetime dt; 050 . string szShortName, 051 . szLineH, 052 . szLineV, 053 . szLineT, 054 . szBtnS; 055 . long id; 056 . }m_Mem; 057 . 058 . void GetDimensionText( const string szArg, int &w, int &h) 059 . { 060 . TextSetFont ( "Lucida Console" , - 100 , FW_NORMAL ); 061 . TextGetSize (szArg, w, h); 062 . h += 5 ; 063 . w += 5 ; 064 . } 065 . 066 . void CreateStudy( void ) 067 . { 068 . if (m_Mem.IsFull) 069 . { 070 . CreateObjectGraphics(m_Mem.szLineV = macro_NameObjectStudy, OBJ_VLINE , m_Info.corLineH); 071 . CreateObjectGraphics(m_Mem.szLineT = macro_NameObjectStudy, OBJ_TREND , m_Info.corLineH); 072 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, m_Mem.szLineT, OBJPROP_WIDTH , 2 ); 073 . CreateObjToStudy( 0 , 0 , m_Mem.szBtnS = macro_NameObjectStudy); 074 . } 075 . m_Info.Study = eStudyCreate; 076 . } 077 . 078 . void ExecuteStudy( const double memPrice) 079 . { 080 . double v1 = GetPositionsMouse().Position.Price - memPrice; 081 . int w, h; 082 . 083 . if (!CheckClick(eClickLeft)) 084 . { 085 . m_Info.Study = eStudyNull; 086 . ChartSetInteger (m_Mem.id, CHART_MOUSE_SCROLL , true ); 087 . if (m_Mem.IsFull) ObjectsDeleteAll (m_Mem.id, def_MousePrefixName + "T" ); 088 . } else if (m_Mem.IsFull) 089 . { 090 . string sz1 = StringFormat ( " %." + ( string )GetInfoTerminal().nDigits + "f [ %d ] %02.02f%% " , 091 . MathAbs (v1), Bars (GetInfoTerminal().szSymbol, PERIOD_CURRENT , m_Mem.dt, GetPositionsMouse().Position.dt) - 1 , MathAbs ((v1 / memPrice) * 100.0 )); 092 . GetDimensionText(sz1, w, h); 093 . ObjectSetString (m_Mem.id, m_Mem.szBtnS, OBJPROP_TEXT , sz1); 094 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, m_Mem.szBtnS, OBJPROP_BGCOLOR , (v1 < 0 ? m_Info.corTrendN : m_Info.corTrendP)); 095 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, m_Mem.szBtnS, OBJPROP_XSIZE , w); 096 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, m_Mem.szBtnS, OBJPROP_YSIZE , h); 097 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, m_Mem.szBtnS, OBJPROP_XDISTANCE , GetPositionsMouse().Position.X_Adjusted - w); 098 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, m_Mem.szBtnS, OBJPROP_YDISTANCE , GetPositionsMouse().Position.Y_Adjusted - (v1 < 0 ? 1 : h)); 099 . ObjectMove (m_Mem.id, m_Mem.szLineT, 1 , GetPositionsMouse().Position.dt, GetPositionsMouse().Position.Price); 100 . ObjectSetInteger (m_Mem.id, m_Mem.szLineT, OBJPROP_COLOR , (memPrice > GetPositionsMouse().Position.Price ? m_Info.corTrendN : m_Info.corTrendP)); 101 . } 102 . m_Info.Data.ButtonStatus = eKeyNull; 103 . } 104 . 105 . public : 106 . 107 . C_Mouse( const long id, const string szShortName) 108 . :C_Terminal(id) 109 . { 110 . m_Mem.IsInitOk = false ; 111 . m_Mem.id = GetInfoTerminal().ID; 112 . m_Mem.szShortName = szShortName; 113 . } 114 . 115 . C_Mouse( const long id, const string szShortName, color corH, color corP, color corN) 116 . :C_Terminal(id) 117 . { 118 . m_Mem.id = GetInfoTerminal().ID; 119 . if (!(m_Mem.IsInitOk = IndicatorCheckPass(m_Mem.szShortName = szShortName))) return ; 120 . m_Mem.CrossHair = ( bool ) ChartGetInteger (m_Mem.id, CHART_CROSSHAIR_TOOL ); 121 . ChartSetInteger (m_Mem.id, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); 122 . ChartSetInteger (m_Mem.id, CHART_CROSSHAIR_TOOL , false ); 123 . ZeroMemory (m_Info); 124 . m_Info.corLineH = corH; 125 . m_Info.corTrendP = corP; 126 . m_Info.corTrendN = corN; 127 . m_Info.Study = eStudyNull; 128 . if (m_Mem.IsFull = (corP != clrNONE ) && (corH != clrNONE ) && (corN != clrNONE )) 129 . CreateObjectGraphics(m_Mem.szLineH = (def_MousePrefixName + ( string ) ObjectsTotal ( 0 )), OBJ_HLINE , m_Info.corLineH); 130 . ChartRedraw (m_Mem.id); 131 . } 132 . 133 . ~C_Mouse() 134 . { 135 . if (!m_Mem.IsInitOk) return ; 136 . ChartSetInteger (m_Mem.id, CHART_EVENT_OBJECT_DELETE , false ); 137 . ChartSetInteger (m_Mem.id, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , ChartWindowFind (m_Mem.id, m_Mem.szShortName) != - 1 ); 138 . ChartSetInteger (m_Mem.id, CHART_CROSSHAIR_TOOL , m_Mem.CrossHair); 139 . ObjectsDeleteAll (m_Mem.id, def_MousePrefixName); 140 . } 141 . 142 . inline bool CheckClick( const eBtnMouse value) 143 . { 144 . return (m_Info.Data.ButtonStatus & value) == value; 145 . } 146 . 147 . inline const st_Mouse GetInfoMouse( void ) 148 . { 149 . if (!m_Mem.IsInitOk) 150 . { 151 . double Buff[]; 152 . uCast_Double loc; 153 . int handle = ChartIndicatorGet (m_Mem.id, 0 , m_Mem.szShortName); 154 . 155 . ZeroMemory (m_Info.Data); 156 . if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 , Buff) == 1 ) 157 . { 158 . loc.dValue = Buff[ 0 ]; 159 . DecodeMousePosition(( int )loc._16b[ 1 ], ( int )loc._16b[ 2 ]); 160 . m_Info.Data = GetPositionsMouse(); 161 . m_Info.Data.ButtonStatus = loc._8b[ 0 ]; 162 . } 163 . IndicatorRelease (handle); 164 . } 165 . return m_Info.Data; 166 . } 167 . 168 . void DispatchMessage( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) 169 . { 170 . int w = 0 ; 171 . static double memPrice = 0 ; 172 . 173 . C_Terminal::DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); 174 . switch (id) 175 . { 176 . case ( CHARTEVENT_CUSTOM + evHideMouse): 177 . if (m_Mem.IsFull) ObjectSetInteger (m_Mem.id, m_Mem.szLineH, OBJPROP_COLOR , clrNONE ); 178 . break ; 179 . case ( CHARTEVENT_CUSTOM + evShowMouse): 180 . if (m_Mem.IsFull) ObjectSetInteger (m_Mem.id, m_Mem.szLineH, OBJPROP_COLOR , m_Info.corLineH); 181 . break ; 182 . case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : 183 . m_Info.Data = GetPositionsMouse(); 184 . if (m_Mem.IsFull) ObjectMove (m_Mem.id, m_Mem.szLineH, 0 , 0 , m_Info.Data.Position.Price); 185 . if ((m_Info.Study != eStudyNull) && (m_Mem.IsFull)) ObjectMove (m_Mem.id, m_Mem.szLineV, 0 , m_Info.Data.Position.dt, 0 ); 186 . m_Info.Data.ButtonStatus = ( uchar ) sparam; 187 . if (CheckClick(eClickMiddle) && (m_Info.Study != eStudyCreate)) 188 . if ((!m_Mem.IsFull) || (( color ) ObjectGetInteger (m_Mem.id, m_Mem.szLineH, OBJPROP_COLOR ) != clrNONE )) CreateStudy(); 189 . if (CheckClick(eClickLeft) && (m_Info.Study == eStudyCreate)) 190 . { 191 . ChartSetInteger (m_Mem.id, CHART_MOUSE_SCROLL , false ); 192 . if (m_Mem.IsFull) ObjectMove (m_Mem.id, m_Mem.szLineT, 0 , m_Mem.dt = m_Info.Data.Position.dt, memPrice = m_Info.Data.Position.Price); 193 . m_Info.Study = eStudyExecute; 194 . } 195 . if (m_Info.Study == eStudyExecute) ExecuteStudy(memPrice); 196 . m_Info.Data.ExecStudy = m_Info.Study == eStudyExecute; 197 . break ; 198 . case CHARTEVENT_OBJECT_DELETE : 199 . if ((m_Mem.IsFull) && (sparam == m_Mem.szLineH)) 200 . CreateObjectGraphics(m_Mem.szLineH, OBJ_HLINE , m_Info.corLineH); 201 . break ; 202 . } 203 . } 204 . 205 . }; 206 . 207 . #undef macro_NameObjectStudy 208 .

Заголовочный файл C_Mouse.mqh

Хотя может показаться, что данный класс такой же, как и предыдущий, в нем есть несколько изменений. Такие изменения призваны сделать использование указателя мыши более очевидным. Можно увидеть, что произошли некоторые изменения. Я оставляю энтузиастам и начинающим программистам задачу проанализировать и найти те отличия между приведенным выше кодом и старым кодом этого класса. Поверьте, это будет очень весело и покажет много интересного, касаемо наследовании классов. Тем не менее, я хочу оставить вас наедине с собой, чтобы пробудить ваш интерес. Теперь посмотрите на строку 187 и спросите себя: зачем я проверяю наличие текущего исследования во время создания исследования?

Разумеется, код класса C_Study также претерпел изменения. Однако они предназначены только для того, чтобы постоянное значение, в данном случае идентификатор графика, не нужно было искать каждый раз при вызове функции. Таким образом, новый код для класса C_Study можно увидеть чуть ниже, также в полном объеме.

001 . 002 . #property copyright "Daniel Jose" 003 . 004 . #include "..\C_Mouse.mqh" 005 . 006 . #define def_ExpansionPrefix def_MousePrefixName + "Expansion_" 007 . 008 . class C_Study : public C_Mouse 009 . { 010 . private : 011 . 012 . struct st00 013 . { 014 . eStatusMarket Status; 015 . MqlRates Rate; 016 . string szInfo, 017 . szBtn1, 018 . szBtn2, 019 . szBtn3; 020 . color corP, 021 . corN; 022 . int HeightText; 023 . bool bvT, bvD, bvP; 024 . long id; 025 . }m_Info; 026 . 027 . void Draw( void ) 028 . { 029 . double v1; 030 . 031 . if (m_Info.bvT) 032 . { 033 . ObjectSetInteger (m_Info.id, m_Info.szBtn1, OBJPROP_YDISTANCE , GetPositionsMouse().Position.Y_Adjusted - 18 ); 034 . ObjectSetString (m_Info.id, m_Info.szBtn1, OBJPROP_TEXT , m_Info.szInfo); 035 . } 036 . if (m_Info.bvD) 037 . { 038 . v1 = NormalizeDouble ((((GetPositionsMouse().Position.Price - m_Info.Rate.close) / m_Info.Rate.close) * 100.0 ), 2 ); 039 . ObjectSetInteger (m_Info.id, m_Info.szBtn2, OBJPROP_YDISTANCE , GetPositionsMouse().Position.Y_Adjusted - 1 ); 040 . ObjectSetInteger (m_Info.id, m_Info.szBtn2, OBJPROP_BGCOLOR , (v1 < 0 ? m_Info.corN : m_Info.corP)); 041 . ObjectSetString (m_Info.id, m_Info.szBtn2, OBJPROP_TEXT , StringFormat ( "%.2f%%" , MathAbs (v1))); 042 . } 043 . if (m_Info.bvP) 044 . { 045 . v1 = NormalizeDouble ((((GL_PriceClose - m_Info.Rate.close) / m_Info.Rate.close) * 100.0 ), 2 ); 046 . ObjectSetInteger (m_Info.id, m_Info.szBtn3, OBJPROP_YDISTANCE , GetPositionsMouse().Position.Y_Adjusted - 1 ); 047 . ObjectSetInteger (m_Info.id, m_Info.szBtn3, OBJPROP_BGCOLOR , (v1 < 0 ? m_Info.corN : m_Info.corP)); 048 . ObjectSetString (m_Info.id, m_Info.szBtn3, OBJPROP_TEXT , StringFormat ( "%.2f%%" , MathAbs (v1))); 049 . } 050 . } 051 . 052 . inline void CreateObjInfo(EnumEvents arg) 053 . { 054 . switch (arg) 055 . { 056 . case evShowBarTime: 057 . C_Mouse::CreateObjToStudy( 2 , 110 , m_Info.szBtn1 = (def_ExpansionPrefix + ( string ) ObjectsTotal ( 0 )), clrPaleTurquoise ); 058 . m_Info.bvT = true ; 059 . break ; 060 . case evShowDailyVar: 061 . C_Mouse::CreateObjToStudy( 2 , 53 , m_Info.szBtn2 = (def_ExpansionPrefix + ( string ) ObjectsTotal ( 0 ))); 062 . m_Info.bvD = true ; 063 . break ; 064 . case evShowPriceVar: 065 . C_Mouse::CreateObjToStudy( 58 , 53 , m_Info.szBtn3 = (def_ExpansionPrefix + ( string ) ObjectsTotal ( 0 ))); 066 . m_Info.bvP = true ; 067 . break ; 068 . } 069 . } 070 . 071 . inline void RemoveObjInfo(EnumEvents arg) 072 . { 073 . string sz; 074 . 075 . switch (arg) 076 . { 077 . case evHideBarTime: 078 . sz = m_Info.szBtn1; 079 . m_Info.bvT = false ; 080 . break ; 081 . case evHideDailyVar: 082 . sz = m_Info.szBtn2; 083 . m_Info.bvD = false ; 084 . break ; 085 . case evHidePriceVar: 086 . sz = m_Info.szBtn3; 087 . m_Info.bvP = false ; 088 . break ; 089 . } 090 . ChartSetInteger (m_Info.id, CHART_EVENT_OBJECT_DELETE , false ); 091 . ObjectDelete (m_Info.id, sz); 092 . ChartSetInteger (m_Info.id, CHART_EVENT_OBJECT_DELETE , true ); 093 . } 094 . 095 . public : 096 . 097 . C_Study( long IdParam, string szShortName, color corH, color corP, color corN) 098 . :C_Mouse(IdParam, szShortName, corH, corP, corN) 099 . { 100 . ZeroMemory (m_Info); 101 . m_Info.id = GetInfoTerminal().ID; 102 . if ( _LastError >= ERR_USER_ERROR_FIRST ) return ; 103 . m_Info.corP = corP; 104 . m_Info.corN = corN; 105 . CreateObjInfo(evShowBarTime); 106 . CreateObjInfo(evShowDailyVar); 107 . CreateObjInfo(evShowPriceVar); 108 . ResetLastError (); 109 . } 110 . 111 . void Update( const eStatusMarket arg) 112 . { 113 . int i0; 114 . datetime dt; 115 . 116 . if (m_Info.Rate.close == 0 ) 117 . m_Info.Rate.close = iClose ( NULL , PERIOD_D1 , (( _Symbol == def_SymbolReplay) || (macroGetDate( TimeCurrent ()) != macroGetDate( iTime ( NULL , PERIOD_D1 , 0 ))) ? 0 : 1 )); 118 . switch (m_Info.Status = (m_Info.Status != arg ? arg : m_Info.Status)) 119 . { 120 . case eCloseMarket : 121 . m_Info.szInfo = "Closed Market" ; 122 . break ; 123 . case eInReplay : 124 . case eInTrading : 125 . i0 = PeriodSeconds (); 126 . dt = (m_Info.Status == eInReplay ? ( datetime ) GL_TimeAdjust : TimeCurrent ()); 127 . m_Info.Rate.time = (m_Info.Rate.time <= dt ? ( datetime )((( ulong ) dt / i0) * i0) + i0 : m_Info.Rate.time); 128 . if (dt > 0 ) m_Info.szInfo = TimeToString (( datetime )m_Info.Rate.time - dt, TIME_SECONDS ); 129 . break ; 130 . case eAuction : 131 . m_Info.szInfo = "Auction" ; 132 . break ; 133 . default : 134 . m_Info.szInfo = "ERROR" ; 135 . } 136 . Draw(); 137 . } 138 . 139 . virtual void DispatchMessage( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) 140 . { 141 . C_Mouse::DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); 142 . switch (id) 143 . { 144 . case CHARTEVENT_CUSTOM + evHideBarTime: 145 . RemoveObjInfo(evHideBarTime); 146 . break ; 147 . case CHARTEVENT_CUSTOM + evShowBarTime: 148 . CreateObjInfo(evShowBarTime); 149 . break ; 150 . case CHARTEVENT_CUSTOM + evHideDailyVar: 151 . RemoveObjInfo(evHideDailyVar); 152 . break ; 153 . case CHARTEVENT_CUSTOM + evShowDailyVar: 154 . CreateObjInfo(evShowDailyVar); 155 . break ; 156 . case CHARTEVENT_CUSTOM + evHidePriceVar: 157 . RemoveObjInfo(evHidePriceVar); 158 . break ; 159 . case CHARTEVENT_CUSTOM + evShowPriceVar: 160 . CreateObjInfo(evShowPriceVar); 161 . break ; 162 . case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : 163 . Draw(); 164 . break ; 165 . } 166 . ChartRedraw (m_Info.id); 167 . } 168 . 169 . }; 170 . 171 . #undef def_ExpansionPrefix 172 . #undef def_MousePrefixName 173 .

Заголовочный файл C_Study.mqh

Если вы воспользуетесь всеми представленными исходными кодами, то у вас действительно получится создать указатель мыши. Однако для завершения данной статьи осталось еще два кода, так как я не хочу оставлять их для другой статьи, потому что содержание следующей будет другим. Поэтому я хочу оставить всё на месте, чтобы не возвращаться к данному вопросу, по крайней мере, в течение длительного времени. Давайте теперь рассмотрим два последних файла с исходным кодом, начиная с кода класса C_ChartFloatingRAD, который можно увидеть целиком чуть ниже:

001 . 002 . #property copyright "Daniel Jose" 003 . 004 . #include "../Auxiliar/C_Mouse.mqh" 005 . #include "C_AdjustTemplate.mqh" 006 . 007 . #define macro_NameGlobalVariable(A) StringFormat ( "ChartTrade_%u%s" , m_Init.id, A) 008 . #define macro_CloseIndicator(A) { \ 009 . OnDeinit ( REASON_INITFAILED ); \ 010 . SetUserError (A); \ 011 . return ; \ 012 . } 013 . 014 . class C_ChartFloatingRAD : private C_Mouse 015 . { 016 . private : 017 . enum eObjectsIDE {MSG_LEVERAGE_VALUE, MSG_TAKE_VALUE, MSG_STOP_VALUE, MSG_MAX_MIN, MSG_TITLE_IDE, MSG_DAY_TRADE, MSG_BUY_MARKET, MSG_SELL_MARKET, MSG_CLOSE_POSITION, MSG_NULL}; 018 . struct st00 019 . { 020 . short x, y, minx, miny, 021 . Leverage; 022 . string szObj_Chart, 023 . szObj_Editable, 024 . szFileNameTemplate; 025 . long WinHandle; 026 . double FinanceTake, 027 . FinanceStop; 028 . bool IsMaximized, 029 . IsDayTrade, 030 . IsSaveState; 031 . struct st01 032 . { 033 . short x, y, w, h; 034 . color bgcolor; 035 . int FontSize; 036 . string FontName; 037 . }Regions[MSG_NULL]; 038 . }m_Info; 039 . struct st01 040 . { 041 . short y[ 2 ]; 042 . bool bOk; 043 . long id; 044 . }m_Init; 045 . 046 . void CreateWindowRAD( int w, int h) 047 . { 048 . m_Info.szObj_Chart = "Chart Trade IDE" ; 049 . m_Info.szObj_Editable = m_Info.szObj_Chart + " > Edit" ; 050 . ObjectCreate (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart, OBJ_CHART , 0 , 0 , 0 ); 051 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_XDISTANCE , m_Info.x); 052 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_YDISTANCE , m_Info.y); 053 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_XSIZE , w); 054 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_YSIZE , h); 055 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_DATE_SCALE , false ); 056 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_PRICE_SCALE , false ); 057 . m_Info.WinHandle = ObjectGetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_CHART_ID ); 058 . }; 059 . 060 . void AdjustEditabled(C_AdjustTemplate &Template, bool bArg) 061 . { 062 . for (eObjectsIDE c0 = MSG_LEVERAGE_VALUE; c0 <= MSG_STOP_VALUE; c0++) 063 . if (bArg) 064 . { 065 . Template.Add( EnumToString (c0), "bgcolor" , NULL ); 066 . Template.Add( EnumToString (c0), "fontsz" , NULL ); 067 . Template.Add( EnumToString (c0), "fontnm" , NULL ); 068 . } 069 . else 070 . { 071 . m_Info.Regions[c0].bgcolor = ( color ) StringToInteger (Template.Get( EnumToString (c0), "bgcolor" )); 072 . m_Info.Regions[c0].FontSize = ( int ) StringToInteger (Template.Get( EnumToString (c0), "fontsz" )); 073 . m_Info.Regions[c0].FontName = Template.Get( EnumToString (c0), "fontnm" ); 074 . } 075 . } 076 . 077 . inline void AdjustTemplate( const bool bFirst = false ) 078 . { 079 . #define macro_PointsToFinance(A) A * (GetInfoTerminal().VolumeMinimal + (GetInfoTerminal().VolumeMinimal * (m_Info.Leverage - 1 ))) * GetInfoTerminal().AdjustToTrade 080 . 081 . C_AdjustTemplate *Template; 082 . 083 . if (bFirst) 084 . { 085 . Template = new C_AdjustTemplate(m_Info.szFileNameTemplate = IntegerToString (m_Init.id) + ".tpl" , true ); 086 . for (eObjectsIDE c0 = MSG_LEVERAGE_VALUE; c0 <= MSG_CLOSE_POSITION; c0++) 087 . { 088 . (*Template).Add( EnumToString (c0), "size_x" , NULL ); 089 . (*Template).Add( EnumToString (c0), "size_y" , NULL ); 090 . (*Template).Add( EnumToString (c0), "pos_x" , NULL ); 091 . (*Template).Add( EnumToString (c0), "pos_y" , NULL ); 092 . } 093 . AdjustEditabled(Template, true ); 094 . } else Template = new C_AdjustTemplate(m_Info.szFileNameTemplate); 095 . if ( _LastError >= ERR_USER_ERROR_FIRST ) 096 . { 097 . delete Template; 098 . 099 . return ; 100 . } 101 . m_Info.Leverage = (m_Info.Leverage <= 0 ? 1 : m_Info.Leverage); 102 . m_Info.FinanceTake = macro_PointsToFinance(FinanceToPoints( MathAbs (m_Info.FinanceTake), m_Info.Leverage)); 103 . m_Info.FinanceStop = macro_PointsToFinance(FinanceToPoints( MathAbs (m_Info.FinanceStop), m_Info.Leverage)); 104 . (*Template).Add( "MSG_NAME_SYMBOL" , "descr" , GetInfoTerminal().szSymbol); 105 . (*Template).Add( "MSG_LEVERAGE_VALUE" , "descr" , IntegerToString (m_Info.Leverage)); 106 . (*Template).Add( "MSG_TAKE_VALUE" , "descr" , DoubleToString (m_Info.FinanceTake, 2 )); 107 . (*Template).Add( "MSG_STOP_VALUE" , "descr" , DoubleToString (m_Info.FinanceStop, 2 )); 108 . (*Template).Add( "MSG_DAY_TRADE" , "state" , (m_Info.IsDayTrade ? "1" : "0" )); 109 . (*Template).Add( "MSG_MAX_MIN" , "state" , (m_Info.IsMaximized ? "1" : "0" )); 110 . if (!(*Template).Execute()) 111 . { 112 . delete Template; 113 . 114 . macro_CloseIndicator(C_Terminal::ERR_FileAcess); 115 . }; 116 . if (bFirst) 117 . { 118 . for (eObjectsIDE c0 = MSG_LEVERAGE_VALUE; c0 <= MSG_CLOSE_POSITION; c0++) 119 . { 120 . m_Info.Regions[c0].x = ( short ) StringToInteger ((*Template).Get( EnumToString (c0), "pos_x" )); 121 . m_Info.Regions[c0].y = ( short ) StringToInteger ((*Template).Get( EnumToString (c0), "pos_y" )); 122 . m_Info.Regions[c0].w = ( short ) StringToInteger ((*Template).Get( EnumToString (c0), "size_x" )); 123 . m_Info.Regions[c0].h = ( short ) StringToInteger ((*Template).Get( EnumToString (c0), "size_y" )); 124 . } 125 . m_Info.Regions[MSG_TITLE_IDE].w = m_Info.Regions[MSG_MAX_MIN].x; 126 . AdjustEditabled(Template, false ); 127 . }; 128 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_YSIZE , (m_Info.IsMaximized ? m_Init.y[m_Init.bOk] : m_Info.Regions[MSG_TITLE_IDE].h + 6 )); 129 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_XDISTANCE , (m_Info.IsMaximized ? m_Info.x : m_Info.minx)); 130 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_YDISTANCE , (m_Info.IsMaximized ? m_Info.y : m_Info.miny)); 131 . 132 . delete Template; 133 . 134 . ChartApplyTemplate (m_Info.WinHandle, "/Files/" + m_Info.szFileNameTemplate); 135 . ChartRedraw (m_Info.WinHandle); 136 . 137 . #undef macro_PointsToFinance 138 . } 139 . 140 . eObjectsIDE CheckMousePosition( short &x, short &y) 141 . { 142 . int xi, yi, xf, yf; 143 . st_Mouse loc; 144 . 145 . loc = GetPositionsMouse(); 146 . x = loc.Position.X_Graphics; 147 . y = loc.Position.Y_Graphics; 148 . for (eObjectsIDE c0 = MSG_LEVERAGE_VALUE; c0 <= MSG_CLOSE_POSITION; c0++) 149 . { 150 . xi = (m_Info.IsMaximized ? m_Info.x : m_Info.minx) + m_Info.Regions[c0].x; 151 . yi = (m_Info.IsMaximized ? m_Info.y : m_Info.miny) + m_Info.Regions[c0].y; 152 . xf = xi + m_Info.Regions[c0].w; 153 . yf = yi + m_Info.Regions[c0].h; 154 . if ((x > xi) && (y > yi) && (x < xf) && (y < yf)) return c0; 155 . } 156 . return MSG_NULL; 157 . } 158 . 159 . inline void DeleteObjectEdit( void ) 160 . { 161 . ChartRedraw (); 162 . ObjectsDeleteAll (m_Init.id, m_Info.szObj_Editable); 163 . } 164 . 165 . template < typename T > 166 . void CreateObjectEditable(eObjectsIDE arg, T value) 167 . { 168 . DeleteObjectEdit(); 169 . CreateObjectGraphics(m_Info.szObj_Editable, OBJ_EDIT , clrBlack , 0 ); 170 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Editable, OBJPROP_XDISTANCE , m_Info.Regions[arg].x + m_Info.x + 3 ); 171 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Editable, OBJPROP_YDISTANCE , m_Info.Regions[arg].y + m_Info.y + 3 ); 172 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Editable, OBJPROP_XSIZE , m_Info.Regions[arg].w); 173 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Editable, OBJPROP_YSIZE , m_Info.Regions[arg].h); 174 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Editable, OBJPROP_BGCOLOR , m_Info.Regions[arg].bgcolor); 175 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Editable, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); 176 . ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Editable, OBJPROP_FONTSIZE , m_Info.Regions[arg].FontSize - 1 ); 177 . ObjectSetString (m_Init.id, m_Info.szObj_Editable, OBJPROP_FONT , m_Info.Regions[arg].FontName); 178 . ObjectSetString (m_Init.id, m_Info.szObj_Editable, OBJPROP_TEXT , ( typename (T) == "double" ? DoubleToString (value, 2 ) : ( string ) value)); 179 . ChartRedraw (); 180 . } 181 . 182 . bool RestoreState( void ) 183 . { 184 . uCast_Double info; 185 . bool bRet; 186 . C_AdjustTemplate *Template; 187 . 188 . if (bRet = GlobalVariableGet (macro_NameGlobalVariable( "POST" ), info.dValue)) 189 . { 190 . m_Info.x = ( short ) info._16b[ 0 ]; 191 . m_Info.y = ( short ) info._16b[ 1 ]; 192 . m_Info.minx = ( short ) info._16b[ 2 ]; 193 . m_Info.miny = ( short ) info._16b[ 3 ]; 194 . Template = new C_AdjustTemplate(m_Info.szFileNameTemplate = IntegerToString (m_Init.id) + ".tpl" ); 195 . if ( _LastError >= ERR_USER_ERROR_FIRST ) bRet = false ; else 196 . { 197 . (*Template).Add( "MSG_LEVERAGE_VALUE" , "descr" , NULL ); 198 . (*Template).Add( "MSG_TAKE_VALUE" , "descr" , NULL ); 199 . (*Template).Add( "MSG_STOP_VALUE" , "descr" , NULL ); 200 . (*Template).Add( "MSG_DAY_TRADE" , "state" , NULL ); 201 . (*Template).Add( "MSG_MAX_MIN" , "state" , NULL ); 202 . if (!(*Template).Execute()) bRet = false ; else 203 . { 204 . m_Info.IsDayTrade = ( bool ) StringToInteger ((*Template).Get( "MSG_DAY_TRADE" , "state" )) == 1 ; 205 . m_Info.IsMaximized = ( bool ) StringToInteger ((*Template).Get( "MSG_MAX_MIN" , "state" )) == 1 ; 206 . m_Info.Leverage = ( short ) StringToInteger ((*Template).Get( "MSG_LEVERAGE_VALUE" , "descr" )); 207 . m_Info.FinanceTake = ( double ) StringToDouble ((*Template).Get( "MSG_TAKE_VALUE" , "descr" )); 208 . m_Info.FinanceStop = ( double ) StringToDouble ((*Template).Get( "MSG_STOP_VALUE" , "descr" )); 209 . } 210 . }; 211 . delete Template; 212 . }; 213 . 214 . GlobalVariablesDeleteAll (macro_NameGlobalVariable( "" )); 215 . 216 . return bRet; 217 . } 218 . 219 . public : 220 . 221 . C_ChartFloatingRAD( string szShortName, const short Leverage, const double FinanceTake, const double FinanceStop) 222 . :C_Mouse( 0 , "" ) 223 . { 224 . m_Init.id = GetInfoTerminal().ID; 225 . m_Info.IsSaveState = false ; 226 . if (!IndicatorCheckPass(szShortName)) return ; 227 . if (!RestoreState()) 228 . { 229 . m_Info.Leverage = Leverage; 230 . m_Info.IsDayTrade = true ; 231 . m_Info.FinanceTake = FinanceTake; 232 . m_Info.FinanceStop = FinanceStop; 233 . m_Info.IsMaximized = true ; 234 . m_Info.minx = m_Info.x = 115 ; 235 . m_Info.miny = m_Info.y = 64 ; 236 . } 237 . m_Init.y[ false ] = 150 ; 238 . m_Init.y[ true ] = 210 ; 239 . CreateWindowRAD( 170 , m_Init.y[m_Init.bOk = false ]); 240 . AdjustTemplate( true ); 241 . } 242 . 243 . ~C_ChartFloatingRAD() 244 . { 245 . ChartRedraw (); 246 . ObjectsDeleteAll (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart); 247 . if (!m_Info.IsSaveState) 248 . FileDelete (m_Info.szFileNameTemplate); 249 . } 250 . 251 . void SaveState( void ) 252 . { 253 . #define macro_GlobalVariable(A, B) if ( GlobalVariableTemp (A)) GlobalVariableSet (A, B); 254 . 255 . uCast_Double info; 256 . 257 . info._16b[ 0 ] = m_Info.x; 258 . info._16b[ 1 ] = m_Info.y; 259 . info._16b[ 2 ] = m_Info.minx; 260 . info._16b[ 3 ] = m_Info.miny; 261 . macro_GlobalVariable(macro_NameGlobalVariable( "POST" ), info.dValue); 262 . m_Info.IsSaveState = true ; 263 . 264 . #undef macro_GlobalVariable 265 . } 266 . 267 . void DispatchMessage( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) 268 . { 269 . #define macro_AdjustMinX(A, B) { \ 270 . B = (A + m_Info.Regions[MSG_TITLE_IDE].w) > x; \ 271 . mx = x - m_Info.Regions[MSG_TITLE_IDE].w; \ 272 . A = (B ? (mx > 0 ? mx : 0 ) : A); \ 273 . } 274 . #define macro_AdjustMinY(A, B) { \ 275 . B = (A + m_Info.Regions[MSG_TITLE_IDE].h) > y; \ 276 . my = y - m_Info.Regions[MSG_TITLE_IDE].h; \ 277 . A = (B ? (my > 0 ? my : 0 ) : A); \ 278 . } 279 . 280 . static short sx = - 1 , sy = - 1 , sz = - 1 ; 281 . static eObjectsIDE obj = MSG_NULL; 282 . short x, y, mx, my; 283 . double dvalue; 284 . bool b1, b2, b3, b4; 285 . ushort ev = evChartTradeCloseAll; 286 . 287 . C_Mouse::DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); 288 . switch (id) 289 . { 290 . case CHARTEVENT_CUSTOM + evEA_At_ChartTrade: 291 . if (m_Init.bOk = ((lparam >= 0 ) && (lparam < 2 ))) 292 . CurrentSymbol(( bool )lparam); 293 . AdjustTemplate( true ); 294 . break ; 295 . case CHARTEVENT_CHART_CHANGE : 296 . if (!m_Init.bOk) 297 . EventChartCustom (m_Init.id, evChartTrade_At_EA, 0 , 0 , "" ); 298 . x = ( short ) ChartGetInteger (m_Init.id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); 299 . y = ( short ) ChartGetInteger (m_Init.id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); 300 . macro_AdjustMinX(m_Info.x, b1); 301 . macro_AdjustMinY(m_Info.y, b2); 302 . macro_AdjustMinX(m_Info.minx, b3); 303 . macro_AdjustMinY(m_Info.miny, b4); 304 . if (b1 || b2 || b3 || b4) AdjustTemplate(); 305 . break ; 306 . case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : 307 . if (CheckClick(C_Mouse::eClickLeft)) 308 . { 309 . switch (CheckMousePosition(x, y)) 310 . { 311 . case MSG_MAX_MIN: 312 . if (sz < 0 ) m_Info.IsMaximized = (m_Info.IsMaximized ? false : true ); 313 . break ; 314 . case MSG_DAY_TRADE: 315 . if ((m_Info.IsMaximized) && (sz < 0 )) m_Info.IsDayTrade = (m_Info.IsDayTrade ? false : true ); 316 . break ; 317 . case MSG_LEVERAGE_VALUE: 318 . if ((m_Info.IsMaximized) && (sz < 0 )) CreateObjectEditable(obj = MSG_LEVERAGE_VALUE, m_Info.Leverage); 319 . break ; 320 . case MSG_TAKE_VALUE: 321 . if ((m_Info.IsMaximized) && (sz < 0 )) CreateObjectEditable(obj = MSG_TAKE_VALUE, m_Info.FinanceTake); 322 . break ; 323 . case MSG_STOP_VALUE: 324 . if ((m_Info.IsMaximized) && (sz < 0 )) CreateObjectEditable(obj = MSG_STOP_VALUE, m_Info.FinanceStop); 325 . break ; 326 . case MSG_TITLE_IDE: 327 . if (sx < 0 ) 328 . { 329 . ChartSetInteger (m_Init.id, CHART_MOUSE_SCROLL , false ); 330 . sx = x - (m_Info.IsMaximized ? m_Info.x : m_Info.minx); 331 . sy = y - (m_Info.IsMaximized ? m_Info.y : m_Info.miny); 332 . } 333 . if ((mx = x - sx) > 0 ) ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_XDISTANCE , mx); 334 . if ((my = y - sy) > 0 ) ObjectSetInteger (m_Init.id, m_Info.szObj_Chart, OBJPROP_YDISTANCE , my); 335 . if (m_Info.IsMaximized) 336 . { 337 . m_Info.x = (mx > 0 ? mx : m_Info.x); 338 . m_Info.y = (my > 0 ? my : m_Info.y); 339 . } else 340 . { 341 . m_Info.minx = (mx > 0 ? mx : m_Info.minx); 342 . m_Info.miny = (my > 0 ? my : m_Info.miny); 343 . } 344 . break ; 345 . case MSG_BUY_MARKET: 346 . ev = evChartTradeBuy; 347 . case MSG_SELL_MARKET: 348 . ev = (ev != evChartTradeBuy ? evChartTradeSell : ev); 349 . case MSG_CLOSE_POSITION: 350 . if ((m_Info.IsMaximized) && (sz < 0 ) && (m_Init.bOk)) 351 . { 352 . string szTmp = StringFormat ( "%d?%s?%s?%c?%d?%.2f?%.2f" , ev, _Symbol , GetInfoTerminal().szSymbol, (m_Info.IsDayTrade ? 'D' : 'S' ), 353 . m_Info.Leverage, FinanceToPoints(m_Info.FinanceTake, m_Info.Leverage), FinanceToPoints(m_Info.FinanceStop, m_Info.Leverage)); 354 . PrintFormat ( "Send %s - Args ( %s )" , EnumToString ((EnumEvents) ev), szTmp); 355 . EventChartCustom (m_Init.id, ev, 0 , 0 , szTmp); 356 . } 357 . break ; 358 . } 359 . if (sz < 0 ) 360 . { 361 . sz = x; 362 . AdjustTemplate(); 363 . if (obj == MSG_NULL) DeleteObjectEdit(); 364 . } 365 . } else 366 . { 367 . sz = - 1 ; 368 . if (sx > 0 ) 369 . { 370 . ChartSetInteger (m_Init.id, CHART_MOUSE_SCROLL , true ); 371 . sx = sy = - 1 ; 372 . } 373 . } 374 . break ; 375 . case CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT : 376 . switch (obj) 377 . { 378 . case MSG_LEVERAGE_VALUE: 379 . case MSG_TAKE_VALUE: 380 . case MSG_STOP_VALUE: 381 . dvalue = StringToDouble ( ObjectGetString (m_Init.id, m_Info.szObj_Editable, OBJPROP_TEXT )); 382 . if (obj == MSG_TAKE_VALUE) 383 . m_Info.FinanceTake = (dvalue <= 0 ? m_Info.FinanceTake : dvalue); 384 . else if (obj == MSG_STOP_VALUE) 385 . m_Info.FinanceStop = (dvalue <= 0 ? m_Info.FinanceStop : dvalue); 386 . else 387 . m_Info.Leverage = (dvalue <= 0 ? m_Info.Leverage : ( short ) MathFloor (dvalue)); 388 . AdjustTemplate(); 389 . obj = MSG_NULL; 390 . ObjectDelete (m_Init.id, m_Info.szObj_Editable); 391 . break ; 392 . } 393 . break ; 394 . case CHARTEVENT_OBJECT_DELETE : 395 . if (sparam == m_Info.szObj_Chart) macro_CloseIndicator(C_Terminal::ERR_Unknown); 396 . break ; 397 . } 398 . ChartRedraw (); 399 . } 400 . 401 . }; 402 . 403 . #undef macro_NameGlobalVariable 404 . #undef macro_CloseIndicator 405 .

Заголовочный файл C_ChartFloatingRAD.mqh

Хотя он может показаться длинным, большая часть кода остается неизменной для тех, кто следит за этой серией статей о репликации/моделировании. Тем, кто следит за кодами и изучает их, не надо вносить в них изменения. Но, прошу заметить, что многие вызовы GetInfoTerminal были изменены m_Init.id. Это произошло, потому что обращение к переменной происходит значительно быстрее, чем обращение к функции.

Затем, в строке 224, можно заметить, где значение идентификатора графика фиксируется для последующего использования всем классом. Однако главной проблемой здесь является событие CHARTEVENT_MOUSE_MOVE в строке 306. Обратите внимание, что, хотя мы вызываем класс C_Mouse в строке 307, он вернет значение false в случае отсутствия указателя мыши. Однако, если указатель присутствует, возвращается значение true.

В этом случае следует обратить внимание на то, что в строке 309 процедура CheckMousePosition не будет использовать данные lparam и dparam. Это будут те точки, в которых будут найдены значения положения мыши. Если посмотреть на данную процедуру, которая находится в строке 140, то можно заметить, что строка 145 действительно получает данные о положении. Эти данные были интерпретированы в классе C_Terminal. Затем, в строках 145 и 146, мы сообщаем, какое значение мы хотим использовать. В данном случае мы используем абсолютные значения, хотя можно использовать и относительные.

Однако значения поступают из интерпретации, присутствующей в классе C_Terminal, а не из буфера указателя мыши. Такие моменты делают выполнение более эффективным и, следовательно, более быстрым. Но эти же значения будут находиться в буфере указателя мыши.

Наконец, мы рассмотрим последний файл исходного кода, поскольку в него тоже были внесены изменения. Это обусловлено соответствующими изменениями в конструкторе класса C_ChartFloatingRAD. Я имею в виду файл, содержащий исходный код индикатора Chart Trade. Это можно увидеть чуть ниже:

01 . 02 . #property copyright "Daniel Jose" 03 . #property description "Chart Trade Base Indicator." 04 . #property description "See the articles for more details." 05 . #property version "1.82" 06 . #property icon "/Images/Market Replay/Icons/Indicators.ico" 07 . #property link "https://www.mql5.com/pt/articles/12580" 08 . #property indicator_chart_window 09 . #property indicator_plots 0 10 . 11 . #include <Market Replay\Chart Trader\C_ChartFloatingRAD.mqh> 12 . 13 . #define def_ShortName "Indicator Chart Trade" 14 . 15 . C_ChartFloatingRAD *chart = NULL ; 16 . 17 . input ushort user01 = 1 ; 18 . input double user02 = 100.1 ; 19 . input double user03 = 75.4 ; 20 . 21 . int OnInit () 22 . { 23 . chart = new C_ChartFloatingRAD(def_ShortName, user01, user02, user03); 24 . 25 . if ( _LastError >= ERR_USER_ERROR_FIRST ) return INIT_FAILED ; 26 . 27 . return INIT_SUCCEEDED ; 28 . } 29 . 30 . int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) 31 . { 32 . return rates_total; 33 . } 34 . 35 . void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) 36 . { 37 . if ( _LastError < ERR_USER_ERROR_FIRST ) 38 . (*chart).DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); 39 . } 40 . 41 . void OnDeinit ( const int reason) 42 . { 43 . switch (reason) 44 . { 45 . case REASON_INITFAILED : 46 . ChartIndicatorDelete ( ChartID (), 0 , def_ShortName); 47 . break ; 48 . case REASON_CHARTCHANGE : 49 . (*chart).SaveState(); 50 . break ; 51 . } 52 . 53 . delete chart; 54 . } 55 .

Исходный код индикатора Chart Trade

Прошу заметить, что единственное изменение произошло в строке 23. Однако для тех, кто незнаком со старыми версиями, есть возможность ознакомиться с кодом в полном объеме.





Заключительные идеи

В этой статье мы рассказали обо всех изменениях, которые произошли в коде с целью сделать его более устойчивым. В следующей статье мы рассмотрим другую тему. В приложении к данной статье вы получите доступ к скомпилированным приложениям указателя мыши и индикатора Chart Trade. Это позволит вам получить доступ к самой последней версии, поскольку вы можете использовать индикаторы в своей работе. Увидимся в следующей статье!

Файл 03 Описание Experts\Expert Advisor.mq5

Демонстрирует взаимодействие между Chart Trade и советником (для взаимодействия требуется Mouse Study). Indicadores\Chart Trade.mq5 Создает окно для настройки отправляемого ордера (для взаимодействия требуется Mouse Study). Indicadores\Market Replay.mq5 Создает элементы управления для взаимодействия с сервисом репликации/моделирования (для взаимодействия требуется Mouse Study). Indicadores\Mouse Study.mq5 Позволяет взаимодействовать между графическими элементами управления и пользователем (необходимо как для воспроизведения, так и для торговли на реальном рынке). Servicios\Market Replay.mq5 Создает и поддерживает сервис репликации/моделирования рынка (главный файл всей системы).



