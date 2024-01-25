Популяционные алгоритмы оптимизации: Бинарный генетический алгоритм (Binary Genetic Algorithm, BGA). Часть II

Содержание:



1. Введение

2. Описание алгоритма

3. Результаты тестов





1. Введение

В предыдущей статье мы познакомились со всеми важными основными понятиями и методами, используемых не только в генетических алгоритмах, но, так или иначе, в любых популяционных алгоритмах оптимизации. Теперь, основываясь на этих знаниях, мы можем подробно рассмотреть основной предмет текущего "двухтомника" - бинарный генетический алгоритм (BGA). Начиная с общей информации перейдем к коду этой, во всех смыслах, замечательной стратегии поиска, и в завершении - к результатам тестов.



Генетический алгоритм (GA) относится к эволюционным алгоритмам, включающим в себя различные подходы, такие как генетические алгоритмы, генетическое программирование, эволюционные стратегии и другие. Они основаны на идеях эволюции и наследственности, где решения представляются в виде популяции, а генетические операторы, такие как скрещивание и мутация, применяются для создания новых поколений решений.



Генетические алгоритмы используют принципы естественного отбора и генетики для решения оптимизационных задач. Рассматриваемый в статье бинарный генетический алгоритм (BGA) появился первым среди всех видов генетических алгоритмов. Таким образом, BGA относится к классу эволюционных алгоритмов и является конкретным вариантом генетического алгоритма, который использует бинарное представление данных.

Работы над созданием генетических алгоритмов начались ещё в середине 20-го века. Одним из основоположников является Джон Холланд, который в 1975 году опубликовал книгу "Адаптивные системы искусственного интеллекта" (Adaptation in Natural and Artificial Systems), где впервые представил генетический алгоритм как целое направление подхода к решениям задач оптимизации.



Разработка генетического бинарного алгоритма была вдохновлена несколькими факторами и идеями. Основные из них:



Естественный отбор и принципы эволюции : BGA основан на принципах естественного отбора и эволюции, которые были предложены Чарльзом Дарвином. Идея заключается в том, что в популяции существует разнообразие решений, и те, которые лучше приспособлены к среде, имеют больше шансов выжить и передать свои характеристики следующему поколению.

: BGA основан на принципах естественного отбора и эволюции, которые были предложены Чарльзом Дарвином. Идея заключается в том, что в популяции существует разнообразие решений, и те, которые лучше приспособлены к среде, имеют больше шансов выжить и передать свои характеристики следующему поколению. Генетика и наследственность: BGA также использует концепции генетики, такие как ген, хромосома и наследственность. Решения в BGA представлены в виде бинарных строк, где отдельные группы битов представляют конкретные гены, а ген в свою очередь, представляет оптимизируемый параметр. Генетические операторы, такие как скрещивание и мутация, применяются к бинарным строкам для создания новых поколений решений.

В целом, разработка BGA была результатом сочетания идей из области эволюционных алгоритмов, генетики и оптимизации. Он был создан для решения оптимизационных задач, используя принципы естественного отбора и генетики, а его развитие продолжается и в настоящее время, создано огромное количество вариантов GA, а так же широкое использование идей и подходов в генетических алгоритмах в составе гибридных, в том числе и очень сложных, комплексных алгоритмов.



Генетический бинарный алгоритм, BGA, использует бинарное представление данных. Это значит, что каждый индивид (решение) представляется в виде строки из битов (0 и 1). Генетические операторы, такие как скрещивание и мутация, применяются к битовым строкам для создания новых поколений решений.



Интересный факт: генетические алгоритмы, включая BGA, могут использоваться для создания и улучшения искусственного интеллекта. Например, они могут применяться для эволюции нейронных сетей, позволяя создать более эффективные модели машинного обучения.

Генетические алгоритмы в целом и BGA в частности, представляют собой мощный инструмент для решения сложных оптимизационных задач, где традиционные методы могут быть недостаточно эффективными из-за отсутствия аналитического решения. В MetaTrader 5 используется бинарный ГА и поэтому вдвойне интересно изучить принципы работы этого замечательного алгоритма.







2. Описание алгоритма

Бинарный генетический алгоритм включает в себя следующие шаги:



Инициализация популяции: создать начальную популяцию, состоящую из хромосом со случайными бинарными значениями. Оценка приспособленности: оценить приспособленность каждой особи (хромосомы) в дочерней популяции. Селекция: выбрать родителей для создания потомства методом рулетки. Кроссовер: разбить родительские хромосомы на участки и создать новые дочерние хромосомы с участками обоих родителей. Инверсия: разбить хромосому дочерней особи в случайно выбранной точке и поменять местами полученные участки.

Мутация: случайным образом изменить биты в генах потомства с заданной вероятностью мутации. Оценка приспособленности потомства: оценить приспособленность каждого нового потомка. Формирование новой популяции: поместить популяцию потомков в конец общей популяции и выполнить сортировку по значению приспособленности. Критерий остановки: повторять процесс с п.3 до достижения критерия остановки.

Для обеспечения работы BGA только с положительными числами, для упрощения операций с бинарными строками и повышения скорости вычислений, будем использовать расстояние между "max" и "min" оптимизируемых параметров. Полученные таким образом положительные значения расстояний представим в виде бинарного кода Грея разместим последовательно в один общий массив символов хромосомы так, как представлено на рисунке 1. Нужно отметить, что точки разрыва хромосом при выполнении метода кроссовера располагаются в случайных местах хромосомы и необязательно в точках стыковки генов, точки разрыва могут быть и внутри пространства гена.







Рисунок 1. Размещение признаков особи (оптимизируемых параметров) в хромосоме.

Внешних параметров у генетического алгоритма существует значительное количество, поэтому целесообразно рассмотреть их более подробно. По умолчанию параметры практически полностью соответствуют рекомендациям многих авторов научных публикаций. Они были проверены мной и подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность в большинстве типов задач. Однако, отклонение от этих параметров в любом направлении может привести к достижению 100% сходимости на тестах с 10 или даже 50 оптимизируемыми параметрами на отдельных функциях, но в то же время значительно снизить эффективность на других задачах. Поэтому параметры по умолчанию являются оптимальными для использования в большинстве практически значимых случаев.



Population_P (размер популяции = 50): параметр определяет количество дочерних особей в каждом поколении популяции. Такой размер популяции используется в большинстве алгоритмов, рассматриваемых в тестах, и обеспечивает баланс между разнообразием решений и скоростью сходимости.



ParentPopulation_P (размер родительской популяции = 50): параметр определяет количество родительских особей, выбранных для размножения и создания следующего поколения. Уменьшение значения этого параметра улучшает сходимость на гладких функциях (увеличивается точность), увеличение значения - на дискретных (повышается разнообразие генетического материала).



CrossoverProbab_P (вероятность скрещивания = 1.0): параметр определяет вероятность выполнения операции скрещивания между двумя выбранными родительскими особями. Высокая вероятность скрещивания увеличивает комбинаторные возможности алгоритма, уменьшение значения - увеличивает скорость сходимости, но повышает вероятность застревания.



CrossoverPoints_P (количество точек скрещивания = 3): параметр определяет количество точек, в которых происходит скрещивание между двумя родительскими хромосомами. Увеличение точек приводит к более интенсивному перемешиванию параметров между собой и в пределе сводится к случайному поведению алгоритма.



MutationProbab_P (вероятность мутации = 0.001): параметр определяет вероятность мутации каждого бита в генотипе хромосомы. Мутация позволяет вносить случайные изменения в генетический материал и добавляет новые решения в популяцию. Низкая вероятность увеличивает скорость сходимости алгоритма, но уменьшает разнообразие, а слишком высокая вероятность приводит к потере полезной информации.

InversionProbab_P (вероятность инверсии = 0.7): параметр определяет вероятность выполнения операции инверсии в хромосоме. Высокая вероятность инверсии увеличивает разнообразие генетического материала, но слишком высокая вероятность приводит к случайному поведению алгоритма.

DoubleDigitsInChromo_P (количество десятичных знаков в гене): параметр определяет количество разрядов после запятой вещественного числа (оптимизируемого параметра), представленного в. бинарном виде в хромосоме. Увеличение значения приводит к увеличению сложности вычислений и увеличении времени оптимизации (без применения бинарного вида напрямую в решении задачи не имеет смысла устанавливать больше 16 - на выходе при конвертации в double разряды будут потеряны).

Переходим к рассмотрению кода.

При инициализации агентов необходимо определить количество битов в бинарном представлении оптимизируемого параметра. Допустим, нам требуется рассмотреть пять знаков после запятой, что соответствует определенной длине кода Грея. Однако в этом коде может быть закодировано число, превышающее требуемое. Поэтому нам необходимо определить максимальное вещественное число, которое может быть закодировано в бинарном виде. В дальнейшем мы сможем масштабировать закодированное число до требуемого диапазона оптимизируемого параметра на выходе. Для дробной части вещественного числа мы используем заданное количество разрядов (указанное в параметрах), а для целой части - столько сколько требуется в бинарном виде.

Например, если входной параметр функции "digitsInGrayCode" равно 3, то функция вернет максимальное значение типа "ulong" с использованием кода Грея для 3 битов, то есть 7 (111 в двоичной системе).

Для достижения этой цели - определения максимально возможного числа, которое может быть закодировано заданным количеством битов для дробной и целой части вещественного числа, мы будем использовать функцию "GetMaxDecimalFromGray".



ulong GetMaxDecimalFromGray ( int digitsInGrayCode) { ulong maxValue = 1 ; for ( int i = 1 ; i < digitsInGrayCode; i++) { maxValue <<= 1 ; maxValue |= 1 ; } return maxValue; }

Для представления каждого гена в хромосоме (положение гена в хромосоме) нам послужит структура "S_BinaryGene", которая содержит поля и методы для работы с генами в двоичном формате:



"gene": массив символов, представляющий ген.

"integPart": массив символов целой части гена.

"fractPart": массив символов дробной части гена.

"integGrayDigits": количество цифр в коде Грея для целой части гена.

"fractGrayDigits": количество цифр в коде Грея для дробной части гена.

"length": общая длина гена.

"minDoubleRange": минимальное значение диапазона вещественных чисел.

"maxDoubleRange": максимальное значение диапазона вещественных чисел.

"maxDoubleNumber": максимальное вещественное число, которое может быть представлено с использованием гена.

"doubleFract": значение для преобразования дробной части гена в вещественное число.

Методы структуры:



"Init": инициализирует поля структуры. Принимает минимальное и максимальное значения диапазона вещественных чисел, а также количество цифр в дробной части гена. Внутри метода вычисляются значения для максимального вещественного числа, кодирующих частей гена с использованием кода Грея.



"ToDouble": преобразует ген в вещественное число. Принимает массив символов кода Грея "chromo" (хромосома) и индекс начала гена "indChr". Метод производит чтение участка хромосомы и преобразует считанный ген в десятичное значение, а затем масштабирует его в заданный диапазон вещественных чисел.

"Scale": выполняет масштабирование входного значения "In" из диапазона "InMIN" и "InMAX" в выходной диапазон "OutMIN" и "OutMAX". Это вспомогательный метод, который используется в "ToDouble".

struct S_BinaryGene { char gene []; char integPart []; char fractPart []; uint integGrayDigits; uint fractGrayDigits; uint length; double minDoubleRange; double maxDoubleRange; double maxDoubleNumber; double doubleFract; void Init ( double min, double max, int doubleDigitsInChromo) { doubleFract = pow ( 0.1 , doubleDigitsInChromo); minDoubleRange = min; maxDoubleRange = max - min; ulong decInfr = 0 ; for ( int i = 0 ; i < doubleDigitsInChromo; i++) { decInfr += 9 * ( ulong ) pow ( 10 , i); } DecimalToGray (decInfr, fractPart); ulong maxDecInFr = GetMaxDecimalFromGray ( ArraySize (fractPart)); double maxDoubFr = maxDecInFr * doubleFract; DecimalToGray (( ulong )maxDoubleRange, integPart); ulong maxDecInInteg = GetMaxDecimalFromGray ( ArraySize (integPart)); double maxDoubInteg = ( double )maxDecInInteg + maxDoubFr; maxDoubleNumber = maxDoubInteg; ArrayResize (gene, 0 , 1000 ); integGrayDigits = ArraySize (integPart); fractGrayDigits = ArraySize (fractPart); length = integGrayDigits + fractGrayDigits; ArrayCopy (gene, integPart, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayCopy (gene, fractPart, ArraySize (gene), 0 , WHOLE_ARRAY ); } double ToDouble ( const char &chromo [], const int indChr) { double d; if (integGrayDigits > 0 )d = ( double )GrayToDecimal(chromo, indChr, indChr + integGrayDigits - 1 ); else d = 0.0 ; d +=( double )GrayToDecimal(chromo, indChr + integGrayDigits, indChr + integGrayDigits + fractGrayDigits - 1 ) * doubleFract; return minDoubleRange + Scale(d, 0.0 , maxDoubleNumber, 0.0 , maxDoubleRange); } double Scale ( double In, double InMIN, double InMAX, double OutMIN, double OutMAX) { if (OutMIN == OutMAX) return (OutMIN); if (InMIN == InMAX) return ( double ((OutMIN + OutMAX) / 2.0 )); else { if (In < InMIN) return OutMIN; if (In > InMAX) return OutMAX; return (((In - InMIN) * (OutMAX - OutMIN) / (InMAX - InMIN)) + OutMIN); } } };

Для описания агента нам потребуется структура "S_Agent", которая представляет агента и содержит в себе помимо хромосомы следующие данные:



"c": массив значений координат агента в виде вещественного числа.

"f": значение приспособленности агента.

"genes": массив структур "S_BinaryGene", описывающих положение каждого гена в хромосоме и правила конвертирования бинарного кода в вещественное число.

"chromosome": массив символов хромосомы агента.

"calculated": логическое значение, указывающее, были ли вычислены значения агента (поле присутствует, но в коде не задействовано).

Методы структуры:



"Init": инициализирует поля структуры. Принимает количество координат "coords", массивы "min" и "max" с минимальными и максимальными значениями для каждого оптимизируемого параметра, а также "doubleDigitsInChromo" - количество разрядов вещественного числа в дробной части гена. Метод создает и инициализирует гены для каждой координаты, а также устанавливает начальное значение приспособленности и флаг "calculated".

"ExtractGenes": извлекает значения генов из хромосомы и сохраняет их в массив "c", использует метод "ToDouble" из структуры "S_BinaryGene" для преобразования генов из хромосомы в вещественные числа.

struct S_Agent { void Init ( const int coords, const double &min [], const double &max [], int doubleDigitsInChromo) { ArrayResize (c, coords); f = - DBL_MAX ; ArrayResize (genes, coords); ArrayResize (chromosome, 0 , 1000 ); for ( int i = 0 ; i < coords; i++) { genes [i].Init(min [i], max [i], doubleDigitsInChromo); ArrayCopy (chromosome, genes [i].gene, ArraySize (chromosome), 0 , WHOLE_ARRAY ); } calculated = false ; } void ExtractGenes () { uint pos = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (genes); i++) { c [i] = genes [i].ToDouble (chromosome, pos); pos += genes [i].length; } } double c []; double f; S_BinaryGene genes []; char chromosome []; bool calculated; };

Далее код представляет определение структуры "S_Roulette", которая представляет сегмент рулетки.



Поля структуры:



"start": значение начальной точки сегмента рулетки.

"end": значение конечной точки сегмента рулетки.

struct S_Roulette { double start; double end; };

Обьявим класс "C_AO_BGA", реализующий генетический алгоритм:



"cB": массив значений лучших координат.

"fB": значение приспособленности лучших координат.

"a": массив структур "S_Agent", представляющих агентов.

"rangeMax": массив максимальных значений поискового диапазона.

"rangeMin": массив минимальных значений поискового диапазона.

"rangeStep": массив значений, представляющий шаг поиска.

Методы класса:



"Init": инициализирует поля класса. Принимает параметры: количество координат "coordsP", размер популяции "popSizeP", размер родительской популяции "parentPopSizeP", вероятность скрещивания "crossoverProbabP", количество точек скрещивания "crossoverPointsP", вероятность мутации "mutationProbabP", вероятность инверсии "inversionProbabP", количество десятичных знаков в гене "doubleDigitsInChromoP". Метод инициализирует внутренние переменные и массивы, необходимые для работы генетического алгоритма.

"Moving": основной метод генетического алгоритма, выполняет операции с популяцией, такие как скрещивание, мутация, инверсия и оценку приспособленности.

"Revision": метод выполняет ревизию популяции, сортируя агентов и выбирая лучших.

Приватные поля и методы класса используются для внутренней реализации генетического алгоритма, включая операции с рулеткой, масштабирование значений, сортировку и другие операции.



class C_AO_BGA { public : double cB []; public : double fB; public : S_Agent a []; public : double rangeMax []; public : double rangeMin []; public : double rangeStep []; public : void Init ( const int coordsP, const int popSizeP, const int parentPopSizeP, const double crossoverProbabP, const int crossoverPointsP, const double mutationProbabP, const double inversionProbabP, const int doubleDigitsInChromoP); public : void Moving (); public : void Revision (); private : int coords; private : int popSize; private : int parentPopSize; private : double crossoverProbab; private : int crossoverPoints; private : double mutationProbab; private : double inversionProbab; private : int doubleDigitsInChromo; private : bool revision; private : S_Agent parents []; private : int ind []; private : double val []; private : S_Agent pTemp []; private : char tempChrome []; private : uint lengthChrome; private : int pCount; private : uint poRND []; private : uint points []; private : S_Roulette roulette []; private : void PreCalcRoulette (); private : int SpinRoulette (); private : double SeInDiSp ( double In, double InMin, double InMax, double Step); private : double RNDfromCI ( double min, double max); private : void Sorting (S_Agent &p [], int size); private : double Scale ( double In, double InMIN, double InMAX, double OutMIN, double OutMAX); };

Далее код представляет реализацию метода "Init" класса "C_AO_BGA". Этот метод инициализирует поля класса и массивы, необходимые для работы генетического алгоритма.



Входные параметры метода:



"coordsP": количество координат.

"popSizeP": размер популяции.

"parentPopSizeP": размер родительской популяции.

"crossoverProbabP": вероятность скрещивания.

"crossoverPointsP": количество точек скрещивания.

"mutationProbabP": вероятность мутации.

"inversionProbabP": вероятность инверсии.

"doubleDigitsInChromoP": количество десятичных знаков в гене.

Метод "Init" используется для инициализации полей класса и массивов перед выполнением генетического алгоритма. Он устанавливает значения полей класса, проверяет и корректирует значения некоторых параметров, а также изменяет размеры массивов, выделяя память для них.



void C_AO_BGA::Init ( const int coordsP, const int popSizeP, const int parentPopSizeP, const double crossoverProbabP, const int crossoverPointsP, const double mutationProbabP, const double inversionProbabP, const int doubleDigitsInChromoP) { MathSrand (( int ) GetMicrosecondCount ()); fB = - DBL_MAX ; revision = false ; coords = coordsP; popSize = popSizeP; parentPopSize = parentPopSizeP; crossoverProbab = crossoverProbabP; crossoverPoints = crossoverPointsP; pCount = crossoverPointsP; mutationProbab = mutationProbabP; inversionProbab = inversionProbabP; doubleDigitsInChromo = doubleDigitsInChromoP; if (crossoverPoints < 1 ) crossoverPoints = 1 ; if (pCount < 1 ) pCount = 1 ; ArrayResize (poRND, pCount); ArrayResize (points, pCount + 2 ); ArrayResize (ind, parentPopSize + popSize); ArrayResize (val, parentPopSize + popSize); ArrayResize (pTemp, parentPopSize + popSize); ArrayResize (a, popSize); ArrayResize (parents, parentPopSize + popSize); ArrayResize (roulette, parentPopSize); ArrayResize (rangeMax, coords); ArrayResize (rangeMin, coords); ArrayResize (rangeStep, coords); ArrayResize (cB, coords); }

Все основные операции по работе с генетическим материалом агентов выполняются методом "Moving" класса "C_AO_BGA". Метод "Moving" выполняет шаг генетического алгоритма, включая выборку родительских особей, скрещивание, инверсию и мутацию хромосом, а также применение операций к генам и координатам особей.



Метод логически разделен на несколько частей:



1. "if (!revision)" - если "revision" равно "false", выполняется инициализация особей популяции:

Вызывается метод "Init" для инициализации особи с заданными параметрами.

Генерируется случайная хромосома путем заполнения каждого гена случайным значением 0 или 1.

Вызывается метод "ExtractGenes" для извлечения генов из хромосомы.

Координаты особи "c" приводятся к диапазону с помощью функции "SeInDiSp".

Значение приспособленности кадой особи "f" устанавливается в "-DBL_MAX".

"lengthChrome = ArraySize (a [0].chromosome)" - определяется длина хромосомы особи (у всех особей одинаковая длина).

"ArrayResize (tempChrome, lengthChrome)" - изменяется размер временного массива "tempChrome" на "lengthChrome".

2. Для каждой особи в популяции:

Выполняется предварительный расчет рулетки выбора родительских особей с помощью метода "PreCalcRoulette".

Выполняется выбор родительской особи с помощью метода "SpinRoulette".

Копируется хромосома выбранной родительской особи в хромосому текущей особи.

Выполняется операция скрещивания с вероятностью "crossoverProbab".

Выбирается вторая родительская особь.

Определяются точки разрыва хромосомы.

Выполняется скрещивание хромосом родительских особей.

Выполняется операция инверсии с вероятностью "inversionProbab".

Определяется случайная точка разрыва хромосомы.

Части хромосомы меняются местами.

Выполняется операция мутации для каждого гена хромосомы с вероятностью "mutationProbab".

Вызывается метод "ExtractGenes" для извлечения генов из хромосомы.

Координаты особи "c" приводятся к диапазону с помощью функции "SeInDiSp".

void C_AO_BGA::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { a [i].Init (coords, rangeMin, rangeMax, doubleDigitsInChromo); int r = 0 ; for ( int len = 0 ; len < ArraySize (a [i].chromosome); len++) { r = MathRand (); if (r > 16384 ) a [i].chromosome [len] = 1 ; else a [i].chromosome [len] = 0 ; } a [i].ExtractGenes (); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) a [i].c [c] = SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [i].f = - DBL_MAX ; a [i].calculated = true ; } lengthChrome = ArraySize (a [ 0 ].chromosome); ArrayResize (tempChrome, lengthChrome); for ( int i = 0 ; i < parentPopSize + popSize; i++) { parents [i].Init (coords, rangeMin, rangeMax, doubleDigitsInChromo); parents [i].f = - DBL_MAX ; } revision = true ; return ; } int pos = 0 ; double r = 0 ; uint p1 = 0 ; uint p2 = 0 ; uint p3 = 0 ; uint temp = 0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { PreCalcRoulette (); pos = SpinRoulette (); ArrayCopy (a [i].chromosome, parents [pos].chromosome, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); r = RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); if (r < crossoverProbab) { pos = SpinRoulette (); for ( int p = 0 ; p < pCount; p++) { poRND [p] = ( int )RNDfromCI ( 0.0 , lengthChrome); if (poRND [p] >= lengthChrome) poRND [p] = lengthChrome - 1 ; } ArraySort (poRND); ArrayCopy (points, poRND, 1 , 0 , WHOLE_ARRAY ); points [ 0 ] = 0 ; points [pCount + 1 ] = lengthChrome - 1 ; r = RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); int startPoint = r > 0.5 ? 0 : 1 ; for ( int p = startPoint; p < pCount + 2 ; p += 2 ) { if (p < pCount + 1 ) { for ( uint len = points [p]; len < points [p + 1 ]; len++) a [i].chromosome [len] = parents [pos].chromosome [len]; } } } r = RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); if (r < inversionProbab) { p1 = ( int )RNDfromCI ( 0.0 , lengthChrome); if (p1 >= lengthChrome) p1 = lengthChrome - 1 ; for ( uint len = p1; len < lengthChrome; len++) tempChrome [len - p1] = a [i].chromosome [len]; for ( uint len = 0 ; len < p1; len++) tempChrome [lengthChrome - p1 + len] = a [i].chromosome [len]; for ( uint len = 0 ; len < lengthChrome; len++) a [i].chromosome [len] = tempChrome [len]; } for ( uint len = 0 ; len < lengthChrome; len++) { r = RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); if (r < mutationProbab) a [i].chromosome [len] = a [i].chromosome [len] == 1 ? 0 : 1 ; } a [i].ExtractGenes (); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) a [i].c [c] = SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [i].calculated = true ; } }

Метод "Revision" выполняет ревизию популяции, сортирует особи по значению их функции приспособленности и обновляет приспособленность лучшего решения "fB" и координаты лучшего решения "cB". Перед сортировкой популяции происходит копирование дочерней популяции в конец общей популяции.



void C_AO_BGA::Revision () { for ( int i = parentPopSize; i < parentPopSize + popSize; i++) { parents [i] = a [i - parentPopSize]; } Sorting (parents, parentPopSize + popSize); if (parents [ 0 ].f > fB) { fB = parents [ 0 ].f; ArrayCopy (cB, parents [ 0 ].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } }

Код предварительной разметки рулетки представляет метод "PreCalcRoulette". Этот метод предварительно вычисляет значения диапазонов для рулетки выбора особей на основе их функции приспособленности.



void C_AO_BGA::PreCalcRoulette () { roulette [ 0 ].start = parents [ 0 ].f; roulette [ 0 ].end = roulette [ 0 ].start + (parents [ 0 ].f - parents [parentPopSize - 1 ].f); for ( int s = 1 ; s < parentPopSize; s++) { if (s != parentPopSize - 1 ) { roulette [s].start = roulette [s - 1 ].end; roulette [s].end = roulette [s].start + (parents [s].f - parents [parentPopSize - 1 ].f); } else { roulette [s].start = roulette [s - 1 ].end; roulette [s].end = roulette [s].start + (parents [s - 1 ].f - parents [s].f) * 0.1 ; } } }

Обеспечение исполнения вероятности выбора позиции родительской особи выполняет метод "SpinRoulette".



int C_AO_BGA::SpinRoulette () { double r = RNDfromCI (roulette [ 0 ].start, roulette [parentPopSize - 1 ].end); for ( int s = 0 ; s < parentPopSize; s++) { if (roulette [s].start <= r && r < roulette [s].end) return s; } return 0 ; }





3. Результаты тестов

Распечатка работы бинарного генетического алгоритма BGA на тестовом стенде:



C_AO_BGA:50:50:1.0:3:0.001:0.7:3

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.9999191151339382

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.994841435673127

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.5048331764136147

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 1.0

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.9997457419655973

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.32054251149158375

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.9066666666666668

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.9640000000000001

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.23034999999999997

=============================

All score: 6.92090 (76.90%)



Визуализация процесса оптимизации BGA наглядно демонстрирует высокую сходимость алгоритма. Интересно отметить, что в процессе оптимизации некоторая часть популяции остается вдали от глобального экстремума, что указывает на исследование новых неизвестных областей пространства поиска, сохраняя разнообразие решений в популяции. Однако алгоритм сталкивается с определенными трудностями при работе с дискретной функцией "Megacity", которая является проблемной для большинства алгоритмов. Несмотря на некоторый разброс результатов при работе с этой сложной функцией, BGA проявляет себя значительно лучше, чем другие алгоритмы.



BGA на тестовой функции Hilly.



BGA на тестовой функции Forest.







BGA на тестовой функции Megacity.



BGA занял первое место в рейтинговой таблице, продемонстрировав лучшие результаты в большинстве тестов для всех трех тестовых функций. Особенно впечатляющие результаты BGA продемонстрировал на дискретной функции Megacity, превзойдя другие алгоритмы.

Выводы

В этой статье мы рассмотрели классический вариант BGA, частный случай общего класса генетических алгоритмов GA и все выводы относятся именно к нему. Несмотря на давнюю идею двоичного представления решений, подход с использованием двоичного кода остается актуальным до сих пор. Он объединяет независимые пространственные измерения задачи оптимизации в единое целое с помощью кодирования информации в одной хромосоме, что реализовать с помощью обычного вещественного кодирования признаков затруднительно, благодаря чему этот алгоритм выделяется среди других алгоритмов оптимизации.



Хотя математический аппарат и логика стратегии BGA мне полностью понятны, я до сих пор восхищаюсь происходящим с хромосомой. Это подобно тому, как если бы мы сравнили ее с магическим калейдоскопом. Когда мы вращаем калейдоскоп, разнообразные формы и цвета объединяются в уникальные узоры, создавая впечатляющую картину. Точно так же, оператор кроссовера в BGA случайным образом разрезает хромосому на несколько частей, включая внутренние области параметров. Затем эти части соединяются, подобно перемешиванию фрагментов калейдоскопа. Этот процесс позволяет объединить наилучшие характеристики разных решений и создать новую, более оптимальную комбинацию. Как и в случае с калейдоскопом, результаты кроссовера BGA могут быть удивительными и неожиданными, превращая простые хромосомы в истинные "алмазы" оптимальных решений.

Я уверен, что информация двух частей статьи о методах и инструментах, используемых в генетических алгоритмах, поможет вам расширить свои знания и достичь новых высот в работе и исследованиях. В природе, технике и человеческом разуме непрерывно проявляется сила эволюции, и BGA — это один из многих удивительных алгоритмов, которые помогут нам достигать новых высот и достижений.



BGA эффективно решает разнообразные задачи, будь то гладкие поверхности, дискретные проблемы или даже задачи большой размерности, в том числе используя стохастический подход, открывает новые возможности там, где аналитические решения ограничены.

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Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам. Белым цветом подсвечены результаты больше или равные 0.99.







Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше,

где 100 - максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы).





Плюсы и минусы бинарного генетического алгоритма (BGA), относятся исключительно к представленной реализации:



Плюсы:

Высокая эффективность при решении разнообразных задач. Устойчивость к застреванию. Высокие результаты как на гладких, так и на сложных дискретных функциях. Высокая сходимость.

Минусы:



Большое количество внешних параметров.

Достаточно сложная реализации алгоритма.

Высокая вычислительная сложность.



К статье прикреплен архив с обновленными актуальными версиями кодов алгоритмов, описанных в предыдущих статьях. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.

