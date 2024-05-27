Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 12): Риск-менеджер как для проп-трейдинговых компаний

Введение

На протяжении всего цикла статей мы уже неоднократно обращались к теме контроля рисков. Были введены понятия нормированной торговой стратегии, параметры которой обеспечивают достижение уровня просадки 10% на протяжении периода тестирования. Однако, нормировка таким образом экземпляров торговых стратегий, а также групп торговых стратегий, может обеспечить заданную просадку только на историческом периоде. При запуске тестирования нормированной группы стратегий на форвард-периоде, или запуске её уже на торговом счёте, мы не можем быть уверены в соблюдении заданного уровня просадки.

За последнее время тема контроля рисков поднималась, например, в статьях Риск-менеджер для ручной торговли и Риск-менеджер для алгоритмической торговли. В них автор предлагал программную реализацию, контролирующую соответствие различных параметров торговли заранее заданным показателям. Например, при превышении установленного уровня убытка за день, неделю или месяц, торговля приостанавливается.

Также весьма интересной показалась статья Учимся у проп-трейдинговых компаний, в которой автор рассматривает требования к торговле, предъявляемые проп-трейдинговыми компаниями для прохождения испытаний трейдеров, желающих получить капитал в управление. Несмотря на неоднозначное отношение к деятельности подобных компаний, которое можно встретить на различных ресурсах, посвящённых трейдингу, использование чётких правил контроля рисков является одной из важнейших составляющих успешной торговли. Поэтому, почему бы нам не воспользоваться уже накопленным чужим опытом и не реализовать свой собственный риск-менеджер, взяв за основу модель контроля рисков, применяемую в проп-трейдинговых компаниях?







Модель и понятия



Для риск-менеджера нам пригодятся следующие понятия:

Базовый баланс — это начальный баланс счёта (или часть баланса счёта) от которого могут рассчитываться значения остальных параметров. В нашем примере будем использовать значение этого показателя равное 10000.



— это начальный баланс счёта (или часть баланса счёта) от которого могут рассчитываться значения остальных параметров. В нашем примере будем использовать значение этого показателя равное 10000. Дневной базовый баланс — это баланс торгового счёта на начало текущего дневного периода. Для простоты будем считать, что начало дневного периода совпадает с появлением нового бара в терминале на таймфрейме D1.

— это баланс торгового счёта на начало текущего дневного периода. Для простоты будем считать, что начало дневного периода совпадает с появлением нового бара в терминале на таймфрейме D1. Дневные базовые средства — это размер средств на торговом счёте на начало текущего дневного периода.



— это размер средств на торговом счёте на начало текущего дневного периода. Дневной уровень — это максимум из дневного базового баланса и средств. Определяется в начале дневного периода и сохраняет своё значение для начала следующего дневного периода.



— это максимум из дневного базового баланса и средств. Определяется в начале дневного периода и сохраняет своё значение для начала следующего дневного периода. Максимальный дневной убыток — это размер отклонения в меньшую сторону средств на счёте от дневного уровня, при котором следует остановить торговлю на текущем дневном периоде. На следующем дневном периоде торговля будет возобновлена. Под остановкой можно понимать различные действия, направленные на уменьшение размеров открытых позиций, вплоть до полного закрытия. Для начала будем использовать именно такую простую модель: при достижении максимального дневного убытка все открытые рыночные позиции будут закрыты.



— это размер отклонения в меньшую сторону средств на счёте от дневного уровня, при котором следует остановить торговлю на текущем дневном периоде. На следующем дневном периоде торговля будет возобновлена. Под остановкой можно понимать различные действия, направленные на уменьшение размеров открытых позиций, вплоть до полного закрытия. Для начала будем использовать именно такую простую модель: при достижении максимального дневного убытка все открытые рыночные позиции будут закрыты. Максимальный общий убыток — это размер отклонения в меньшую сторону средств на счёте от значения базового баланса, при котором торговля останавливается полностью, то есть не будет возобновляться на следующих периодах. При достижении этого уровня все открытые позиции закрываются.

Мы ограничимся только двумя уровнями для остановки торговли: дневным и общим. Можно ещё добавить аналогично недельный или месячный уровень. Но раз их нет у проп-трейдинговых компаний, то и мы не будем усложнять первую реализацию нашего риск-менеджера. При необходимости их можно будет добавить позднее.

У разных проп-трейдинговых компаний подходы к вычислению максимального дневного и общего убытка могут несколько отличаться. Поэтому предусмотрим в нашем риск-менеджере три возможных способа задания числового значения для вычисления максимального убытка:

Фиксированный в валюте депозита . При таком способе мы напрямую в параметре передаём значение убытка, выраженное в единицах валюты торгового счёта. Будем задавать его в виде положительного числа.



. При таком способе мы напрямую в параметре передаём значение убытка, выраженное в единицах валюты торгового счёта. Будем задавать его в виде положительного числа. В процентах от базового баланса . В этом случае значение воспринимается как процент от установленного базового баланса. Поскольку базовый баланс в нашей модели — величина постоянная (до перезапуска счёта и советника с заданным вручную другим значением базового баланса), то и рассчитанный таким способом максимальный убыток тоже будет величиной постоянной. Можно было бы свести этот случай к первому, но поскольку обычно указывается как раз процент максимального убытка, то оставим его как отдельный случай.



. В этом случае значение воспринимается как процент от установленного базового баланса. Поскольку базовый баланс в нашей модели — величина постоянная (до перезапуска счёта и советника с заданным вручную другим значением базового баланса), то и рассчитанный таким способом максимальный убыток тоже будет величиной постоянной. Можно было бы свести этот случай к первому, но поскольку обычно указывается как раз процент максимального убытка, то оставим его как отдельный случай. В процентах от дневного уровня. В данном варианте мы в начале каждого дневного периода заново рассчитываем уровень максимального убытка, как заданный процент от только что рассчитанного дневного уровня. При росте баланса или средств, размер максимального убытка будет тоже возрастать. Такой способ в основном будет применяться для расчёта только максимального дневного убытка. Максимальный общий убыток обычно является фиксированным относительно базового баланса.

Приступим к реализации нашего класса риск-менеджера, как всегда руководствуясь принципом наименьшего действия. Сделаем сначала минимально необходимую реализацию, заложив возможности её дальнейшего усложнения при необходимости.





Класс CVirtualRiskManager



При разработке этого класса было пройдено несколько стадий. Сначала он был сделан как полностью статический, чтобы им можно было свободно пользоваться из всех объектов. Затем возникло предположение, что параметры риск-менеджера мы тоже сможем оптимизировать, и было бы неплохо иметь возможность сохранять их в виде строки инициализации. Для этого класс был сделан наследником класса CFactorable. Для обеспечения возможности использовать риск-менеджер в объектах разных классов, был реализован шаблон Singleton. Но далее выяснилось, что риск-менеджер нужен пока только в одном единственном классе — классе эксперта CVirtualAdvisor. Поэтому реализацию шаблона Singleton мы из класса риск-менеджера убрали.

Прежде всего создадим перечисления для возможных состояний риск-менеджера и возможных способов расчёта лимитов:

enum ENUM_RM_STATE { RM_STATE_OK, RM_STATE_DAILY_LOSS, RM_STATE_OVERALL_LOSS }; enum ENUM_RM_CALC_LIMIT { RM_CALC_LIMIT_FIXED, RM_CALC_LIMIT_FIXED_PERCENT, RM_CALC_LIMIT_PERCENT };



В описании класса риск-менеджера у нас будет несколько свойств для хранения входных параметров, передаваемых через строку инициализации в конструктор. Также добавим свойства для хранения различных расчётных характеристик — текущего баланса, средств, прибыли и прочих. Объявим несколько вспомогательных методов в защищённой секции. В открытой секции у нас останется по сути только конструктор и метод обработки каждого тика. Методы сохранения/загрузки и оператор преобразования в строку пока только упомянем, а реализацию напишем позднее.

Тогда описание класса будет выглядеть примерно так:

class CVirtualRiskManager : public CFactorable { protected : bool m_isActive; double m_baseBalance; ENUM_RM_CALC_LIMIT m_calcDailyLossLimit; double m_maxDailyLossLimit; ENUM_RM_CALC_LIMIT m_calcOverallLossLimit; double m_maxOverallLossLimit; ENUM_RM_STATE m_state; double m_balance; double m_equity; double m_profit; double m_dailyProfit; double m_overallProfit; double m_baseDailyBalance; double m_baseDailyEquity; double m_baseDailyLevel; double m_virtualProfit; double m_prevDepoPart; double DailyLoss(); double OverallLoss(); void UpdateProfit(); void UpdateBaseLevels(); void CheckLimits(); void CheckDailyLimit(); void CheckOverallLimit(); double VirtualProfit(); public : CVirtualRiskManager( string p_params); virtual void Tick(); virtual bool Load( const int f); virtual bool Save( const int f); virtual string operator ~() override ; };



Конструктор объекта риск-менеджера будет ожидать наличия в строке инициализации шести числовых значений, которые, после преобразования в соответствующие типы данных, будут присваиваться основным свойствам объекта. Также при создании мы устанавливаем состояние, соответствующее нормальному (то есть лимиты не превышены). Если объект пересоздаётся при перезапуске советника где-то в середине дня, то при загрузке сохранённой информации состояние должно быть исправлено на то, которое было в момент последнего сохранения. То же самое относится и к установке доли баланса счёта, выделенного для торговли, — значение, установленное в конструкторе, может быть предопределено при загрузке сохранённой информации о риск-менеджере.

CVirtualRiskManager::CVirtualRiskManager( string p_params) { m_params = p_params; m_isActive = ( bool ) ReadLong(p_params); m_baseBalance = ReadDouble(p_params); m_calcDailyLossLimit = (ENUM_RM_CALC_LIMIT) ReadLong(p_params); m_maxDailyLossLimit = ReadDouble(p_params); m_calcOverallLossLimit = (ENUM_RM_CALC_LIMIT) ReadLong(p_params); m_maxOverallLossLimit = ReadDouble(p_params); m_state = RM_STATE_OK; m_prevDepoPart = CMoney::DepoPart(); UpdateBaseLevels(); if (m_baseBalance == 0 ) { m_baseBalance = m_balance; } }



Основную работу риск-менеджер будет выполнять на каждом тике в обработчике этого события. Она будет заключаться в проверке активности риск-менеджера и, если он активен, выполнении обновления текущих значений прибыли и базовых дневных уровней при необходимости, а также проверки превышения допустимых пределов убытка:

void CVirtualRiskManager::Tick() { if (!m_isActive) { return ; } UpdateProfit(); if (IsNewBar( Symbol (), PERIOD_D1 )) { UpdateBaseLevels(); } CheckLimits(); }



Отдельно отметим такой момент. Благодаря разработанной схеме с использованием виртуальных позиций, которые получатель торговых объемов превращает в реальные рыночные позиции, и модуля управления капиталом, который позволяет задавать необходимый коэффициент масштабирования между размерами виртуальных и реальных позиций, мы можем очень просто реализовать безопасное закрытие рыночных позиций, не нарушающее торговую логику работающих стратегий. Для этого достаточно всего лишь установить коэффициент масштабирования в модуле управления капиталом равный 0:

CMoney::DepoPart( 0 );



Если перед этим мы запомним предыдущий коэффициент в свойстве m_prevDepoPart, то после наступления нового дня и обновления дневного лимита, мы сможем восстановить ранее закрытые реальные позиции, просто вернув этот коэффициент к прежнему значению:

CMoney::DepoPart(m_prevDepoPart);



При этом, конечно, мы не можем заранее знать, будут ли позиции переоткрыты по худшей или лучшей цене. Зато мы можем быть уверены, что добавление риск-менеджера никак не повлияло на работу всех экземпляров торговых стратегий.

Теперь приступим к рассмотрению остальных методов класса риск-менеджера.

В методе UpdateProfits() мы обновляем текущие значения баланса, средств и прибыли, а также вычисляем дневную прибыль как разность текущих средств и дневного уровня. Следует отметить, что эта величина не всегда будет совпадать с текущей прибылью. Разница появится в том случае, если с начала нового дневного периода уже были закрыты некоторые сделки. Общий убыток мы рассчитываем как разность текущих средств и базового баланса.

void CVirtualRiskManager::UpdateProfit() { m_equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); m_balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); m_profit = m_equity - m_balance; m_dailyProfit = m_equity - m_baseDailyLevel; m_overallProfit = m_equity - m_baseBalance; m_virtualProfit = VirtualProfit(); if (IsNewBar( Symbol (), PERIOD_H1 ) && PositionsTotal () > 0 ) { PrintFormat ( __FUNCTION__ " | VirtualProfit = %.2f | Profit = %.2f | Daily Profit = %.2f" , m_virtualProfit, m_profit, m_dailyProfit); } }

Ещё в этом методе мы рассчитываем так называемую текущую виртуальную прибыль. Она вычисляется по открытым виртуальным позициям. Если мы будем оставлять виртуальные позиции открытыми при срабатывании ограничений риск-менеджера, то даже при отсутствии реальных открытых позиций мы можем в любой момент оценить, какая бы сейчас была примерная прибыль, если бы закрытые риск-менеджером реальные позиции оставались бы открытыми. К сожалению, эта расчётная характеристика даёт не совсем точный результат (с погрешностью в несколько процентов). Однако, даже эта информация гораздо лучше её отсутствия.

Вычисление текущей виртуальной прибыли выполняет метод VirtualProfit(). В нём мы получаем указатель на объект получателя виртуальных объёмов, так как нам надо у него узнать общее количество виртуальных позиций и иметь возможность обращения к каждой виртуальной позиции. После этого мы проходимся в цикле по всем виртуальным позициям, и просим наш модуль управления капиталом рассчитать виртуальную прибыль каждой позиции с учётом масштабирования для текущего размера средств для торговли:

double CVirtualRiskManager::VirtualProfit() { CVirtualReceiver *m_receiver = CVirtualReceiver::Instance(); double profit = 0 ; FORI(m_receiver. OrdersTotal (), profit += CMoney::Profit(m_receiver.Order(i))); return profit; }

В этом методе мы применили новый макрос FORI, который будет рассмотрен ниже.

При наступлении нового дневного периода мы будем пересчитывать базовый дневной баланс, средства и уровень. Также мы будем проверять, что если в прошлый день был достигнут дневной лимит убытка, то нам надо восстановить торговлю и переоткрыть реальные позиции в соответствии с открытыми виртуальными позициями. Этим будет заниматься метод UpdateBaseLevels():

void CVirtualRiskManager::UpdateBaseLevels() { m_baseDailyBalance = m_balance; m_baseDailyEquity = m_equity; m_baseDailyLevel = MathMax (m_baseDailyBalance, m_baseDailyEquity); PrintFormat ( __FUNCTION__ " | DAILY UPDATE: Balance = %.2f | Equity = %.2f | Level = %.2f" , m_baseDailyBalance, m_baseDailyEquity, m_baseDailyLevel); if (m_state == RM_STATE_DAILY_LOSS) { CMoney::DepoPart(m_prevDepoPart); m_state = RM_STATE_OK; CVirtualReceiver::Instance().Changed(); PrintFormat ( __FUNCTION__ " | VirtualProfit = %.2f | Profit = %.2f | Daily Profit = %.2f" , m_virtualProfit, m_profit, m_dailyProfit); PrintFormat ( __FUNCTION__ " | RESTORE: depoPart = %.2f" , m_prevDepoPart); } }



Для расчёта максимальных убытков по заданным в параметрах способам у нас будут два метода: DailyLoss() и OverallLoss(). Их реализация очень похожа между собой, разница только в том, какой числовой параметр и параметр способа используются для расчёта:

double CVirtualRiskManager::DailyLoss() { if (m_calcDailyLossLimit == RM_CALC_LIMIT_FIXED) { return m_maxDailyLossLimit; } else if (m_calcDailyLossLimit == RM_CALC_LIMIT_FIXED_PERCENT) { return m_baseBalance * m_maxDailyLossLimit / 100 ; } else { return m_baseDailyLevel * m_maxDailyLossLimit / 100 ; } } double CVirtualRiskManager::OverallLoss() { if (m_calcOverallLossLimit == RM_CALC_LIMIT_FIXED) { return m_maxOverallLossLimit; } else if (m_calcOverallLossLimit == RM_CALC_LIMIT_FIXED_PERCENT) { return m_baseBalance * m_maxOverallLossLimit / 100 ; } else { return m_baseDailyLevel * m_maxOverallLossLimit / 100 ; } }



Метод проверки лимитов CheckLimits() будет просто вызывать два вспомогательных метода проверки дневного и общего убытка:

void CVirtualRiskManager::CheckLimits() { CheckDailyLimit(); CheckOverallLimit(); }



Метод проверки дневного убытка использует метод DailyLoss() для получения максимального допустимого лимита дневного убытка и сравнивает его с текущей дневной прибылью. При превышении лимита риск-менеджер переводится в состояние "Превышен дневной лимит", и инициируется закрытие открытых позиций через установку размера используемого торгового баланса равного 0:

void CVirtualRiskManager::CheckDailyLimit() { if (m_dailyProfit < -DailyLoss() && CMoney::DepoPart() > 0 ) { m_prevDepoPart = CMoney::DepoPart(); CMoney::DepoPart( 0 ); m_state = RM_STATE_DAILY_LOSS; CVirtualReceiver::Instance().Changed(); PrintFormat ( __FUNCTION__ " | VirtualProfit = %.2f | Profit = %.2f | Daily Profit = %.2f" , m_virtualProfit, m_profit, m_dailyProfit); PrintFormat ( __FUNCTION__ " | RESET: depoPart = %.2f" , CMoney::DepoPart()); } }



Метод проверки общего убытка работает аналогично, с той лишь разницей, что производится сравнение общей прибыли и общего допустимого убытка. При превышении общего лимита риск-менеджер переводится в состояние "Превышен общий лимит".

Сохраним полученный код в файле VirtualRiskManager.mqh в текущей папке.

Рассмотрим теперь изменения и дополнения, которые нам понадобится внести в ранее созданные файлы проекта, чтобы получить возможность использования нашего нового класса риск-менеджера.





Полезные макросы



В состав полезных макросов для работы с массивами мы добавили новый макрос FORI(N, D), который организует цикл с переменной i, выполняющий N раз выражение D:

#ifndef __MACROS_INCLUDE__ #define APPEND(A, V) A[ ArrayResize (A, ArraySize (A) + 1 ) - 1 ] = V; #define FIND(A, V, I) { for (I= ArraySize (A)- 1 ;I>= 0 ;I--) { if (A[I]==V) break ; } } #define ADD(A, V) { int i; FIND(A, V, i) if (i==- 1 ) { APPEND(A, V) } } #define FOREACH(A, D) { for ( int i= 0 , im= ArraySize (A);i<im;i++) {D;} } #define FORI(N, D) { for ( int i= 0 ; i<N;i++) {D;} } #define REMOVE_AT(A, I) { int s= ArraySize (A); for ( int i=I;i<s- 1 ;i++) { A[i]=A[i+ 1 ]; } ArrayResize (A, s- 1 );} #define REMOVE(A, V) { int i; FIND(A, V, i) if (i>= 0 ) REMOVE_AT(A, i) } #define __MACROS_INCLUDE__ #endif

Сохраним эти изменения в файле Macros.mqh в текущей папке.





Класс управления капиталом СMoney



В этом классе мы добавим метод расчёта прибыли виртуальной позиции с учётом коэффициента масштабирования её объема. Собственно, подобную операцию мы как раз проделываем в методе Volume() для определения расчётного размера виртуальной позиции: исходя из информации о текущем доступном размере баланса для торговли, и размера баланса, соответствующего объёму виртуальной позиции, мы находим коэффициент масштабирования, равный отношению этих балансов. На этот коэффициент затем умножается объем виртуальной позиции, чтобы получить расчётный объем, то есть тот, который будет открыт на торговом счёте.

Поэтому вынесем сначала из метода Volume() ту часть кода, которая находит коэффициент масштабирования в отдельный метод Coeff():

double CMoney::Coeff(CVirtualOrder *p_order) { double fittedBalance = p_order.FittedBalance(); if (fittedBalance == 0.0 ) { return 1 ; } double totalBalance = s_fixedBalance > 0 ? s_fixedBalance : AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); return totalBalance * s_depoPart / fittedBalance; }



После этого реализация методов Volume() и Profit() становится очень похожей: мы берем нужную величину (объём или прибыль) у виртуальной позиции и умножаем её на полученный коэффициент масштабирования:

double CMoney::Volume(CVirtualOrder *p_order) { return p_order.Volume() * Coeff(p_order); } double CMoney::Profit(CVirtualOrder *p_order) { return p_order.Profit() * Coeff(p_order); }



Ну и конечно, нам надо добавить новые методы в описание класса:

class CMoney { ... static double Coeff(CVirtualOrder *p_order); public : CMoney() = delete ; static double Volume(CVirtualOrder *p_order); static double Profit(CVirtualOrder *p_order); ... };

Сохраним сделанные изменения в файле Money.mqh в текущей папке.





Класс СVirtualFactory



Поскольку созданный нами класс риск-менеджера является наследником класса CFactorable, то для обеспечения возможности его создания необходимо расширить состав объектов, создаваемых фабрикой CVirtualFactory. Добавим внутри статического метода Create() блок кода, отвечающий за создание объекта класса CVirtualRiskManager:

class CVirtualFactory { public : static CFactorable* Create( string p_params) { string className = CFactorable::ReadClassName(p_params); CFactorable* object = NULL; if (className == "CVirtualAdvisor" ) { object = new CVirtualAdvisor(p_params); } else if ( className == "CVirtualRiskManager" ) { object = new CVirtualRiskManager(p_params); } else if (className == "CVirtualStrategyGroup" ) { object = new CVirtualStrategyGroup(p_params); } else if (className == "CSimpleVolumesStrategy" ) { object = new CSimpleVolumesStrategy(p_params); } ... return object ; } };

Сохраним полученный код в файле VirtualFactory.mqh в текущей папке.





Класс CVirtualAdvisor



Более существенные изменения нам понадобится внести в класс эксперта CVirtualAdvisor. Поскольку мы решили, что объект риск-менеджера будет использоваться только внутри этого класса, то добавим соответствующее свойство в описание класса:

class CVirtualAdvisor : public CAdvisor { protected : CVirtualReceiver *m_receiver; CVirtualInterface *m_interface; CVirtualRiskManager *m_riskManager ; ... };



Также давайте договоримся, что строка инициализации риск-менеджера будет встроена в строку инициализации эксперта сразу после строки инициализации группы стратегий. Тогда добавим в конструкторе чтение этой строки инициализации в переменную riskManagerParams, и последующее создание риск-менеджера из неё:

CVirtualAdvisor::CVirtualAdvisor( string p_params) { m_params = p_params; string groupParams = ReadObject(p_params); string riskManagerParams = ReadObject(p_params) ; ulong p_magic = ReadLong(p_params); string p_name = ReadString(p_params); m_useOnlyNewBar = ( bool ) ReadLong(p_params); if (IsValid()) { ... m_riskManager = NEW(riskManagerParams) ; } }



Раз уж мы создали объект в конструкторе, то надо позаботиться и об удалении его в деструкторе:

void CVirtualAdvisor::~CVirtualAdvisor() { if (!!m_receiver) delete m_receiver; if (!!m_interface) delete m_interface; if (!!m_riskManager) delete m_riskManager ; DestroyNewBar(); }



Ну и самое главное — вызов обработчика Tick() для риск-менеджера из соответствующего обработчика эксперта. Обратите внимание, что обработчик риск-менеджера запускается перед корректировкой рыночных объёмов, чтобы если обнаружилось превышение лимитов по убытку, или наоборот, случилось обновление лимитов, то на обработке этого же тика получатель смог скорректировать открытые объёмы рыночных позиций:

void CVirtualAdvisor::Tick( void ) { bool isNewBar = UpdateNewBar(); if (!isNewBar && m_useOnlyNewBar) { return ; } m_receiver.Tick(); CAdvisor::Tick(); m_riskManager.Tick() ; m_receiver.Correct(); Save(); m_interface.Redraw(); }

Сохраним сделанные изменения в файле VirtualAdvisor.mqh в текущей папке.







Советник SimpleVolumesExpertSingle



Для тестирования риск-менеджера остаётся только добавить возможность указывать его параметры в советнике и формирование нужной строки инициализации. Вынесем пока что все шесть параметров риск-менеджера в отдельные входные переменные советника:

input group "=== Управление рисками" input bool rmIsActive_ = true ; input double rmStartBaseBalance_ = 10000 ; input ENUM_RM_CALC_LIMIT rmCalcDailyLossLimit_ = RM_CALC_LIMIT_FIXED; input double rmMaxDailyLossLimit_ = 200 ; input ENUM_RM_CALC_LIMIT rmCalcOverallLossLimit_ = RM_CALC_LIMIT_FIXED; input double rmMaxOverallLossLimit_ = 500 ;



В функции OnInit() надо добавить создание строки инициализации риск-менеджера и встраивание её в строку инициализации эксперта. Заодно немного перепишем код создания строк инициализации для стратегии и группы, включающей одну эту стратегию, выделив строки инициализации отдельных объектов в разные переменные:

int OnInit () { CMoney::FixedBalance(fixedBalance_); CMoney::DepoPart( 1.0 ); string strategyParams = StringFormat ( "class CSimpleVolumesStrategy(\"%s\",%d,%d,%.2f,%.2f,%d,%.2f,%.2f,%d,%d)" , Symbol (), Period (), signalPeriod_, signalDeviation_, signaAddlDeviation_, openDistance_, stopLevel_, takeLevel_, ordersExpiration_, maxCountOfOrders_ ); string groupParams = StringFormat ( "class CVirtualStrategyGroup(

" " [

" " %s

" " ],%f

" " )" , strategyParams, scale_ ); string riskManagerParams = StringFormat ( "class CVirtualRiskManager(

" " %d,%.2f,%d,%.2f,%d,%.2f" " )" , rmIsActive_, rmStartBaseBalance_, rmCalcDailyLossLimit_, rmMaxDailyLossLimit_, rmCalcOverallLossLimit_, rmMaxOverallLossLimit_ ); string expertParams = StringFormat ( "class CVirtualAdvisor(

" " %s,

" " %s,

" " %d,%s,%d

" ")" , groupParams, riskManagerParams, magic_, "SimpleVolumesSingle" , true ); PrintFormat ( __FUNCTION__ " | Expert Params:

%s" , expertParams); expert = NEW(expertParams); if (!expert) return INIT_FAILED ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Сохраним полученный код в файле SimpleVolumesExpertSingle.mq5 в текущей папке. Теперь всё готово к тестированию работы риск-менеджера.





Тестирование работы



Возьмём параметры одного из экземпляров торговых стратегий, полученных в процессе оптимизации на предыдущих этапах разработки. Будем называть этот экземпляр торговой стратегии модельной стратегией. Параметры модельной стратегии показаны на рис. 1.

Рис. 1. Параметры модельной стратегии





Запустим одиночный проход тестера с такими параметрами и выключенным риск-менеджером на промежутке 2021-2022 годов. Получим следующие результаты:

Рис. 2. Результаты модельной стратегии без риск-менеджера





На графике видно, что на выбранном временном отрезке случалось несколько заметных просадок по средствам. Наиболее крупные из них встретились в конце октября 2021 года (~$380) и в июне 2022 года (~$840).

Включим теперь риск-менеджер и поставим в его настройках максимальный дневной лимит убытка равный $150, а максимальный общий убыток равный $450. Получим следующие результаты:





Рис. 3. Результаты модельной стратегии с риск-менеджером (макс. убытки: $150 и $450)







На графике видно, что в октябре 2021 риск-менеджер дважды закрывал убыточные рыночные позиции, но виртуальные позиции продолжали оставаться открытыми. Поэтому, при наступлении следующего дня, рыночные позиции вновь открывались. К сожалению, переоткрытие происходило по менее выгодной цене, поэтому суммарная просадка по балансу и средствам немного превысила просадку по средствам в случае выключенного риск-менеджера. Также видно, что после закрытия позиций стратегией вместо получения небольшой прибыли (как в случае без риск-менеджера) был получен некоторый убыток.

В июне 2022 риск-менеджер срабатывал уже семь раз, закрывая рыночные позиции по достижении дневного убытка в $150. Опять получалось, что переоткрытие происходило по менее выгодным ценам, и по итогу этой серии сделок был получен убыток. Но если бы такой советник работал бы на демо-счёте проп-трейдинговой компании с такими параметрами максимально допустимого дневного и общего убытков, то без риск-менеджера счёт был бы остановлен за нарушение правил торговли, а с риск-менеджером счёт продолжил бы свою работу, получив по итогу несколько меньшую прибыль.

Несмотря на то, что мы поставили в качестве значения общего убытка $450, а в июне суммарная просадка по балансу превышала $1000, достижения общего максимального убытка не наступало, так как он отсчитывается от базового баланса. То есть он достигается, если средства опустятся ниже (10000 - 450) = $9550. Но за счёт накопленной ранее прибыли, размер средств в тот период точно не опускался ниже $10000. Поэтому эксперт продолжал свою работу, сопровождаемую открытием рыночных позиций.

Давайте теперь смоделируем срабатывание достижения общего убытка. Для этого увеличим коэффициент масштабирования размеров позиций так, чтобы в октябре 2021 общий максимальный убыток ещё не был бы превышен, а в июне 2022 превышение бы произошло. Поставим значение параметра scale_ = 50 и посмотрим на результат:

Рис. 4. Результаты модельной стратегии с риск-менеджером (макс. убытки: $150 и $450), scale_ = 50







Как видно, в июне 2022 торговля заканчивается — в последующий период советник не открыл ни одной позиции. Это сработало достижение общего лимита убытка ($9550). Также можно отметить, что дневной убыток теперь достигался чаще, то есть он встретился не только в октябре 2021, но и еще в нескольких местах на шкале времени.

Так что оба наших ограничителя работают корректно.

Разработанный риск-менеджер может оказаться полезным даже без использования торговли на счетах проп-трейдинговых компаний. В качестве иллюстрации, попробуем провести оптимизацию параметров риск-менеджера нашей модельной стратегии, пробуя увеличивать размеры открываемых позиций, но при этом не выходя за пределы допустимой просадки в 10%. Для этого в параметрах риск-менеджера мы установим максимальный общий убыток равный 10% от дневного уровня. Максимальный дневной убыток, также рассчитываемый в процентах от дневного уровня мы будем тоже перебирать в ходе оптимизации.





Рис. 5. Результаты оптимизации модельной стратегии с риск-менеджером







Полученные результаты позволяют сказать, что нормированная прибыль за один год при использовании риск-менеджера возросла почти в полтора раза: с $1560 до $2276 (это результат во второй колонке Result). Вот как выглядит лучший проход отдельно:

Рис. 6. Результаты модельной стратегии с риск-менеджером (макс. убытки: 7.6% и 10%, scale_ = 88)







Заметим, что на протяжении всего периода тестирования советник продолжал открывать сделки. Значит, общий лимит в 10% ни разу не был нарушен. Понятно, что применять риск менеджер к отдельным экземплярам торговых стратегий смысла особого нет, так как мы не планируем их запускать на реальном счёте поодиночке. Но то, что работает для одного экземпляра, должно аналогично работать и для советника с большим количеством экземпляров. Поэтому даже такие беглые результаты позволяют сказать, что риск-менеджер определенно может принести пользу.





Заключение

Итак, у нас теперь есть базовая реализация риск-менеджера для торговли, позволяющая соблюдать заданные уровни максимально допустимого дневного и общего убытков. В ней пока ещё не реализована поддержка сохранения и загрузки состояния при перезапуске советника, поэтому использовать её при торговле на реальном счёте нежелательно. Но эта доработка не представляет особых сложностей, мы вернёмся к ней в дальнейшем.

Заодно можно будет попробовать добавить возможности ограничения торговли по различным временным периодам, начиная от исключения торговли в определённые часы определённых дней недели, и заканчивая запретом открытия новых позиций в временные промежутки около моментов выхода важных экономических новостей. Также возможными направлениями развития риск-менеджера является более плавное изменение размеров позиций (например, уменьшение в 2 раза при превышении половины лимита), и более "умное" восстановление объёмов (например, только при превышении убытком того уровня, на котором произошло уменьшение размеров позиций).

Но это мы отложим пока на более позднее время, а пока что вернёмся к дальнейшей автоматизации процесса оптимизации разрабатываемого советника. Первый этап уже был реализован в предыдущей статье, пора приступать ко второму этапу.

Спасибо за внимание, до следующих встреч!



