Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм обезьян (Monkey algorithm, MA)

Содержание:



1. Введение

2. Описание алгоритма

3. Результаты тестов





1. Введение

Алгоритм обезьян (МА) — это метаэвристический алгоритм поиска. В данной статье будут описаны основные составляющие алгоритма, представлены решения процесса восхождения (движения вверх), процесса локального прыжка и процесса глобального прыжка. Данный алгоритм предложили R. Zhao и W. Tang в 2007 г. Алгоритм моделирует поведение обезьян в процессе их перемещения и прыжков по горам в целях поиска пищи. Предполагается, что обезьяны исходят из того, что чем выше гора, тем больше пищи на ее вершине.

Местность, которую обследуют обезьяны, представляет собой ландшафт фитнес функции, поэтому решению задачи соответствует самая высокая гора (рассматриваем задачу глобальной максимизации). Из своего текущего положения каждая из обезьян движется вверх до тех пор, пока не достигнет вершины горы. Процесс набора высоты предназначен для постепенного улучшения значения целевой функции. Затем, обезьяна делает серию локальных прыжков в случайном направлении в надежде найти более высокую гору, и движение вверх повторяется. После выполнения некоторого числа подъемов и локальных прыжков, обезьяна полагает, что в достаточной степени исследовала ландшафт в окрестности своего начального положения.

Для того, чтобы обследовать новую область пространства поиска, обезьяна выполняет длинный глобальный прыжок. Указанные выше действия повторяются заданное число раз в параметрах алгоритма. Решением задачи объявляется самая высокая из вершин, найденных данной популяцией обезьян. Однако МА тратит значительное вычислительное время на поиск локальных оптимальных решений в процессе набора высоты. Процесс глобального прыжка может ускорить скорость сходимости алгоритма, цель этого процесса — заставить обезьян находить новые поисковые возможности, чтобы не попасть в локальный поиск. Алгоритм имеет такие преимущества, как простая структура, относительно высокая надежность и хороший поиск локальных оптимальных решений.

MA — это новый тип эволюционного алгоритма, который может решать множество сложных задач оптимизации, характеризующихся нелинейностью, недифференцируемостью и высокой размерностью. Отличие от других алгоритмов состоит в том, что время, затрачиваемое МА, в основном приходится на использование процесса набора высоты для поиска локальных оптимальных решений. В следующем разделе мы опишем основные компоненты алгоритма, представленные решения, инициализацию, процесс набора высоты, процесс наблюдения и прыжка.







2. Описание алгоритма

Для простоты понимания алгоритма обезьян, проще всего начать с псевдокода.

Псевдокод алгоритма MA:

1. Распределить случайным образом обезьян по пространству поиска.

2. Произвести замер высоты положения обезьяны.

3. Совершать локальные прыжки фиксированное количество раз.

4. Если новая вершина выше, полученная в п.3, тогда совершать локальные прыжки с этого места.

5. Если исчерпан лимит количества локальных прыжков и новая вершина не найдена, совершить глобальный прыжок.

6. После п.5 повторять п.3

7. Повторять с п.2 до выполнения критерия останова.

Итак, разберем каждый пункт псевдокода подробнее.

1. В самом начале оптимизации пространство поиска неизвестно для обезьян. Животные располагаются на неизведанной местности случайным образом, так как положение пищи равновероятно в любом месте.

2. Процесс замера высоты положения обезьян представляет собой выполнение задачи фитнес функции.

3. При совершении локальных прыжков есть ограничение на их количество, указанное в параметрах алгоритма. Это означает, что обезьяна пытается улучшить текущее положение, совершая небольшие локальные прыжки в области нахождения пищи. Если новый найденный источник пищи лучше, то переходим к п.4.



4. Новый источник пищи найден, счетчик количества локальных прыжков сбрасывается. Теперь поиск нового источника пищи будет производиться с этого места.

5. Локальные прыжки могут не дать обнаружить новый источник пищи лучше, обезьяна делает вывод, что текущая область пространства полностью исследована и пора искать новое место, но уже подальше. В этом месте возникает вопрос в какую же сторону тогда прыгать дальше? Идея алгоритма заключается в использовании центра координат всех обезьян, таким образом обеспечивается некоторая связь — общение между обезьянами в стае: обезьяны могут громко кричать и обладая хорошим объемным слухом способны определять точное положение своих сородичей. В то же время зная положение своих сородичей (сородичи не будут находиться в местах, где нет пищи) можно приблизительно вычислить оптимальное новое положение пищи, следовательно необходимо совершить прыжок именно в этом направлении.

В оригинальном алгоритме авторов обезьяна совершает глобальный прыжок по линии, проходящей через центр координат всех обезьян и текущее положение животного. Направление прыжка может быть как к центру координат, так и в противоположную сторону от центра. Прыжок в противоположном направлении от центра перечит самой логике нахождения пищи с аппроксимированными координатами по всем обезьянам, что и подтвердили мои эксперименты с алгоритмом — фактически это вероятность 50%, что будет удаление от глобального оптимума.

Практика показала, что выгоднее перепрыгивать за центр координат, чем не допрыгнуть или прыгнуть в противоположную сторону. Концентрации всех обезьян в одной точке не происходит, хотя подобная логика на первый взгляд должна приводить к этому. По факту обезьяны, исчерпав лимит локальных прыжков, перепрыгивают дальше центра, совершая тем самым ротацию положения всех обезьян в популяции. Если мысленно представить человекообразных, подчиняющихся данному алгоритму, то увидим стаю животных, перепрыгивающих время от времени через геометрический центр стаи, сама стая при этом кучно перемещается в сторону более богатого источника пищи, этот эффект "стайного перемещения" отчетливо прослеживается визуально на анимации алгоритма (у оригинального алгоритма данный эффект отсутствует и результаты хуже).

6. Совершив глобальный прыжок, обезьяна начинает уточнять положение источника пищи на новом месте. Процесс продолжается, пока не будет выполнен критерий останова.

Вся идея алгоритма легко умещается на схеме одного рисунка. Перемещение обезьяны обозначено окружностями с цифрами на рисунке 1. Каждая цифра — новое положение обезьяны. Маленькими желтыми окружностями показаны неудачные попытки локальных прыжков. Цифрой 6 обозначено положение, в котором лимит локальных прыжков исчерпан и при этом новое лучшее положение не найдено. Окружности без цифр символизируют местоположения остальных членов стаи. Геометрический центр координат стаи обозначен небольшой окружностью с координатами (x,y).











Рисунок 1. Схематичное представление перемещения обезьяны в стае.





Переходим к рассмотрению кода MA.

Обезьяну в стае удобно описать структурой S_Monkey. Структура содержит массив c [] с текущими координатами, массив cB [] с лучшими координатами пищи (именно от положения с этими координатами происходят локальные прыжки), h и hB — значение высоты текущей точки и значение наивысшей точки соответственно. lCNT — счетчик локальных прыжков, лимитирующий количество попыток улучшить местоположение.

struct S_Monkey { double c []; double cB []; double h; double hB; int lCNT; };

Класс алгоритма обезьян C_AO_MA ничем особенным не отличается от алгоритмов, рассмотренных ранее. Стая обезьян представлена в классе как массив структур m []. Объявления в классе методов и членов небольшие по объему кода, поскольку алгоритм отличается лаконичностью, здесь нет сортировки, как во многих других алгоритмах оптимизации. Нам понадобится массивы для задания максимума, минимума и шага оптимизируемых параметров, константные переменные для передачи в них внешних параметров алгоритма. Переходим к описанию методов, в которых заключена основная логика MA.

class C_AO_MA { public : S_Monkey m []; public : double rangeMax []; public : double rangeMin []; public : double rangeStep []; public : double cB []; public : double hB; public : void Init ( const int coordNumberP, const int monkeysNumberP, const double bCoefficientP, const double vCoefficientP, const int jumpsNumberP); public : void Moving (); public : void Revision (); private : int coordNumber; private : int monkeysNumber; private : double b []; private : double v []; private : double bCoefficient; private : double vCoefficient; private : double jumpsNumber; private : double cc []; private : bool revision; private : double SeInDiSp ( double In, double InMin, double InMax, double Step); private : double RNDfromCI ( double min, double max); private : double Scale ( double In, double InMIN, double InMAX, double OutMIN, double OutMAX, bool revers); };

Открытый метод Init () предназначен для инициализации алгоритма. Здесь зададим размер массивам. Показатель качества лучшей найденной обезьяной территории инициализируем минимально возможным числом double, так же поступим с соответствующими переменными массива структур MA.



void C_AO_MA::Init ( const int coordNumberP, const int monkeysNumberP, const double bCoefficientP, const double vCoefficientP, const int jumpsNumberP) { MathSrand (( int ) GetMicrosecondCount ()); hB = - DBL_MAX ; revision = false ; coordNumber = coordNumberP; monkeysNumber = monkeysNumberP; bCoefficient = bCoefficientP; vCoefficient = vCoefficientP; jumpsNumber = jumpsNumberP; ArrayResize (rangeMax, coordNumber); ArrayResize (rangeMin, coordNumber); ArrayResize (rangeStep, coordNumber); ArrayResize (b, coordNumber); ArrayResize (v, coordNumber); ArrayResize (cc, coordNumber); ArrayResize (m, monkeysNumber); for ( int i = 0 ; i < monkeysNumber; i++) { ArrayResize (m [i].c, coordNumber); ArrayResize (m [i].cB, coordNumber); m [i].h = - DBL_MAX ; m [i].hB = - DBL_MAX ; m [i].lCNT = 0 ; } ArrayResize (cB, coordNumber); }

Первый обязательный к исполнению на каждой итерации открытый метод Moving (), который осуществляет логику прыжков обезьян. На первой итерации, когда флаг revision равен false, необходимо инициализировать агентов случайными значениями в диапазоне координат исследуемого пространства, что равносильно случайному местонахождению обезьян на территории обитания стаи. Для того, чтобы сократить многократно повторяемые операции, такие как вычисления коэффициентов глобальных и локальных прыжков, сохраним значения величин для соответствующих координат (каждая из координат может иметь свою размерность) в массивах v [] и b []. Счетчик локальных прыжков каждой обезьяны сбросим на ноль.

if (!revision) { hB = - DBL_MAX ; for ( int monk = 0 ; monk < monkeysNumber; monk++) { for ( int c = 0 ; c < coordNumber; c++) { m [monk].c [c] = RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); m [monk].c [c] = SeInDiSp (m [monk].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); m [monk].h = - DBL_MAX ; m [monk].hB = - DBL_MAX ; m [monk].lCNT = 0 ; } } for ( int c = 0 ; c < coordNumber; c++) { v [c] = (rangeMax [c] - rangeMin [c]) * vCoefficient; b [c] = (rangeMax [c] - rangeMin [c]) * bCoefficient; } revision = true ; }

Для расчета центра координат всех обезьян используем массив cc [], размерность которого соответствует количеству координат. Расчет заключается в сложении координат обезьян и деление полученной суммы на размер популяции. Таким образом центр координат представляет собой арифметическое среднее координат.



for ( int c = 0 ; c < coordNumber; c++) { cc [c] = 0.0 ; for ( int monk = 0 ; monk < monkeysNumber; monk++) { cc [c] += m [monk].cB [c]; } cc [c] /= monkeysNumber; }

Согласно псевдокоду, если лимит локальных прыжков не исчерпан, обезьяна будет прыгать из своего местоположения во все стороны равновероятно. Радиус окружности локальных прыжков регламентируется коэффициентом локальных прыжков, который пересчитан в соответствии с размерностью координат массив b [].



if (m [monk].lCNT < jumpsNumber) { for ( int c = 0 ; c < coordNumber; c++) { m [monk].c [c] = RNDfromCI (m [monk].cB [c] - b [c], m [monk].cB [c] + b [c]); m [monk].c [c] = SeInDiSp (m [monk].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } }

Переходим к очень важной части логики MA — производительность алгоритма в большей степени зависит от реализации глобальных прыжков, разные авторы подходят к этому вопросу с различных сторон, предлагая всевозможные решения. Локальные прыжки, согласно проведенным исследованиям, мало влияют на сходимость алгоритма, именно глобальные прыжки определяют способность алгоритма "выпрыгивать" из локальных экстремумов. Мои эксперименты с глобальными прыжками выявили только один действенный подход именно для этого алгоритма, улучшающий результаты.

Выше мы обсуждали целесообразность прыжка в сторону центра координат, причем лучше, если конечная точка будет за центром, а не между центром и текущими координатами. Этот подход заключается в применении формулы полетов Леви, которую мы подробно описывали в статье, посвященной алгоритму поиска с кукушкой (COA).

Рисунок 2. Графики функции полёта Леви в зависимости от степени в формуле.

Расчет координаты обезьяны произведен по следующей формуле:



m [monk].c [c] = cc [c] + v [c] * pow (r2, -2.0);



где:

cc [c] — координата центра координат, v [c] — коэффициент радиуса прыжка, пересчитанный в размерность пространства поиска, r2 — число в диапазоне от 1 до 20.

Применяя полет Леви в данной операции, мы достигаем бо'льшую вероятность попадания обезьяны при прыжке в окрестности центра координат и меньшую вероятность оказаться далеко за центром. Таким образом обеспечиваем баланс между исследованием и эксплуатацией поиска, обнаруживая новые источники пищи. Если полученная координата, оказывается за нижней границей допустимого диапазона, то координата переносится на соответствующее расстояние к верхней границе диапазона, аналогично поступим при выходе за верхнюю границу. В завершении расчетов координаты проверим полученное значение на соответствие границ и шага исследования.



for ( int c = 0 ; c < coordNumber; c++) { r1 = RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); r1 = r1 > 0.5 ? 1.0 : - 1.0 ; r2 = RNDfromCI ( 1.0 , 20.0 ); m [monk].c [c] = cc [c] + v [c] * pow (r2, - 2.0 ); if (m [monk].c [c] < rangeMin [c]) m [monk].c [c] = rangeMax [c] - (rangeMin [c] - m [monk].c [c]); if (m [monk].c [c] > rangeMax [c]) m [monk].c [c] = rangeMin [c] + (m [monk].c [c] - rangeMax [c]); m [monk].c [c] = SeInDiSp (m [monk].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); }

После совершения локальных/глобальных прыжков увеличим счетчик прыжков на единицу.



m [monk].lCNT++;

Второй открытый метод вызываемый на каждой итерации после вычисления фитнес функции Revision(). В этом методе обновляется глобальное решение, если найдено лучшее. Логика обработки результатов после локального и глобального прыжков отличается друг от друга, при локальном прыжке необходимо проверить улучшилось ли текущее положение и обновить его (на следующих итерациях совершаются прыжки уже с этого нового места), тогда как при глобальных прыжках проверки на улучшения нет — в любом случае новые прыжки будут совершены с этого места.



void C_AO_MA::Revision () { for ( int monk = 0 ; monk < monkeysNumber; monk++) { if (m [monk].h > hB) { hB = m [monk].h; ArrayCopy (cB, m [monk].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } if (m [monk].lCNT <= jumpsNumber) { if (m [monk].h > m [monk].hB) { m [monk].hB = m [monk].h; ArrayCopy (m [monk].cB, m [monk].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); m [monk].lCNT = 0 ; } } else { m [monk].hB = m [monk].h; ArrayCopy (m [monk].cB, m [monk].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); m [monk].lCNT = 0 ; } } }

В завершении описания кода можно заметить схожесть подходов этого алгоритма с группой алгоритмов роевого интеллекта, таких как рой частиц (PSO) и других, с похожей логикой стратегии поиска.







3. Результаты тестов

Распечатка работы алгоритма обезьян на тестовом стенде:



2023.02.22 19:36:21.841 Test_AO_MA (EURUSD,M1) C_AO_MA:50;0.01;0.9;50

2023.02.22 19:36:21.841 Test_AO_MA (EURUSD,M1) =============================

2023.02.22 19:36:26.877 Test_AO_MA (EURUSD,M1) 5 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 64.89788419898215

2023.02.22 19:36:26.878 Test_AO_MA (EURUSD,M1) Score: 0.80412

2023.02.22 19:36:36.734 Test_AO_MA (EURUSD,M1) 25 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 55.57339368461394

2023.02.22 19:36:36.734 Test_AO_MA (EURUSD,M1) Score: 0.68859

2023.02.22 19:37:34.865 Test_AO_MA (EURUSD,M1) 500 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 41.41612351844293

2023.02.22 19:37:34.865 Test_AO_MA (EURUSD,M1) Score: 0.51317

2023.02.22 19:37:34.865 Test_AO_MA (EURUSD,M1) =============================

2023.02.22 19:37:39.165 Test_AO_MA (EURUSD,M1) 5 Forest's; Func runs 10000 result: 0.4307085210424681

2023.02.22 19:37:39.165 Test_AO_MA (EURUSD,M1) Score: 0.24363

2023.02.22 19:37:49.599 Test_AO_MA (EURUSD,M1) 25 Forest's; Func runs 10000 result: 0.19875891413613866

2023.02.22 19:37:49.599 Test_AO_MA (EURUSD,M1) Score: 0.11243

2023.02.22 19:38:47.793 Test_AO_MA (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.06286212143582881

2023.02.22 19:38:47.793 Test_AO_MA (EURUSD,M1) Score: 0.03556

2023.02.22 19:38:47.793 Test_AO_MA (EURUSD,M1) =============================

2023.02.22 19:38:53.947 Test_AO_MA (EURUSD,M1) 5 Megacity's; Func runs 10000 result: 2.8

2023.02.22 19:38:53.947 Test_AO_MA (EURUSD,M1) Score: 0.23333

2023.02.22 19:39:03.336 Test_AO_MA (EURUSD,M1) 25 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.96

2023.02.22 19:39:03.336 Test_AO_MA (EURUSD,M1) Score: 0.08000

2023.02.22 19:40:02.068 Test_AO_MA (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.34120000000000006

2023.02.22 19:40:02.068 Test_AO_MA (EURUSD,M1) Score: 0.02843

Обращая внимание на визуализацию работы алгоритма на тестовых функциях необходимо отметить отсутствие каких либо паттернов в поведении, очень схоже с алгоритмом RND. Присутствует некоторая небольшая концентрация агентов в локальных экстремумах, свидетельствующая о попытках алгоритма уточнять решение, но каких-то явных застреваний не проявляется.



MA на тестовой функции Rastrigin.



MA на тестовой функции Forest.







MA на тестовой функции Megacity.



Переходим к анализу результатов тестирования. По итогам подсчета баллов алгоритм MA занимает место в нижней части таблице между GSA и FSS. Хотелось бы отметить одно обстоятельство: поскольку тестирование алгоритмов построено по принципу сравнительного анализа, в котором оценки результатов представляют собой относительные величины между самым лучшим и самым худшим, то появление алгоритма с выдающимися результатами в каком то одном тесте и провальными результатами в других вызывает иногда изменение показателей у других участников тестирования.

Но результаты МА оказались такими, что не вызвали пересчет ни одного из результатов других участников тестов в таблице. У МА нет ни одного результата в тестах, который оказался бы самым худшим, хотя в таблице присутствуют алгоритмы с нулевыми относительными результатами, но имеют рейтинг выше (пример: GSA). Следовательно мы можем сделать некоторые выводы: хотя алгоритм ведет себя достаточно скромно, поисковая способность выражена недостаточно хорошо, как бы хотелось, однако алгоритм демонстрирует стабильные результаты, что для алгоритмов оптимизации является положительным качеством.



AO Description Rastrigin Rastrigin final Forest Forest final Megacity (discrete) Megacity final Final result 10 params (5 F) 50 params (25 F) 1000 params (500 F) 10 params (5 F) 50 params (25 F) 1000 params (500 F) 10 params (5 F) 50 params (25 F) 1000 params (500 F) HS harmony search 1,00000 1,00000 0,57048 2,57048 1,00000 0,98931 0,57917 2,56848 1,00000 1,00000 1,00000 3,00000 100,000 ACOm ant colony optimization M 0,34724 0,18876 0,20182 0,73782 0,85966 1,00000 1,00000 2,85966 1,00000 0,88484 0,13497 2,01981 68,094 IWO invasive weed optimization 0,96140 0,70405 0,35295 2,01840 0,68718 0,46349 0,41071 1,56138 0,75912 0,39732 0,80145 1,95789 67,087 COAm cuckoo optimization algorithm M 0,92701 0,49111 0,30792 1,72604 0,55451 0,34034 0,21362 1,10847 0,67153 0,30326 0,41127 1,38606 50,422 FAm firefly algorithm M 0,60020 0,35662 0,20290 1,15972 0,47632 0,42299 0,64360 1,54291 0,21167 0,25143 0,84884 1,31194 47,816 BA bat algorithm 0,40658 0,66918 1,00000 2,07576 0,15275 0,17477 0,33595 0,66347 0,15329 0,06334 0,41821 0,63484 39,711 ABC artificial bee colony 0,78424 0,34335 0,24656 1,37415 0,50591 0,21455 0,17249 0,89295 0,47444 0,23609 0,33526 1,04579 38,937 BFO bacterial foraging optimization 0,67422 0,32496 0,13988 1,13906 0,35462 0,26623 0,26695 0,88780 0,42336 0,30519 0,45578 1,18433 37,651 GSA gravitational search algorithm 0,70396 0,47456 0,00000 1,17852 0,26854 0,36416 0,42921 1,06191 0,51095 0,32436 0,00000 0,83531 35,937 MA monkey algorithm 0,33300 0,35107 0,17340 0,85747 0,03684 0,07891 0,11546 0,23121 0,05838 0,00383 0,25809 0,32030 14,848 FSS fish school search 0,46965 0,26591 0,13383 0,86939 0,06711 0,05013 0,08423 0,20147 0,00000 0,00959 0,19942 0,20901 13,215 PSO particle swarm optimisation 0,20515 0,08606 0,08448 0,37569 0,13192 0,10486 0,28099 0,51777 0,08028 0,21100 0,04711 0,33839 10,208 RND random 0,16881 0,10226 0,09495 0,36602 0,07413 0,04810 0,06094 0,18317 0,00000 0,00000 0,11850 0,11850 5,469 GWO grey wolf optimizer 0,00000 0,00000 0,02672 0,02672 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,18977 0,03645 0,06156 0,28778 1,000





Выводы



Классический алгоритм МА в основном заключается в использовании процесса набора высоты для поиска локальных оптимальных решений. Шаг набора высоты играет решающую роль в точности аппроксимации локального решения. Чем меньше шаг набора высоты при локальных прыжках, тем выше точность решения, но требуется больше итераций, чтобы найти глобальный оптимум. Чтобы сократить время вычислений за счет снижения количества итераций, многие исследователи рекомендуют на начальных этапах оптимизации использовать другие методы оптимизации, такие как ABC, COA, IWO, а уже потом использовать MA для уточнения глобального решения. С таким подходом я не согласен, целесообразнее сразу использовать озвученные алгоритмы вместо МА, хотя потенциал развития у MA присутствует и является поводом дальнейших экспериментов и изучения.



Алгоритм обезьян — это популяционный алгоритм, берущий свои корни из природы. Так же как и многие другие метаэвристические алгоритмы, данный алгоритм относится к числу эволюционных и способен решать ряд оптимизационных проблем, в числе которых нелинейность, недифференцируемость, высокая размерность пространства поиска с большой скоростью схождения. Ещё одно преимущество обезьяньего алгоритма заключается в том, что данный алгоритм регулируется малым числом параметров, делая его достаточно лёгким для реализации. Несмотря на стабильность результатов, невысокая скорость сходимости не позволяет рекомендовать алгоритм обезьян для решения задач с высокой вычислительной сложностью, поскольку требует значительное количество итераций, есть много других алгоритмов, совершающих ту же работу за менее продолжительное время (количество итераций).

Хотелось бы добавить в заключение, что классический вариант алгоритма, несмотря на мои многочисленные эксперименты, не мог выбраться выше третий снизу строчки рейтинговой таблицы, застревал в локальных экстремумах, чрезвычайно плохо работал на дискретных функциях, т.е. писать о нем статью не было особого желания, поэтому я предпринял попытки его улучшения, одна из которых показала некоторые улучшения показателей сходимости, повысила стабильность результатов за счет использования смещения вероятностей при глобальных прыжках, а так же пересмотра принципа самих глобальных прыжков. Многие исследователи MA указывают на необходимость модернизации алгоритма, поэтому существует большое количество модификаций алгоритма обезьян. Мной не ставилось целью рассматривать все виды модификаций МА, потому что алгоритм сам по себе не является выдающимся, скорее это вариация на тему роя частиц (PSO). Результатом проведенных экспериментов стал окончательный вариант алгоритма, приведенный в этой статье, без дополнительной маркировки m (модифицированный).



Гистограмма результатов тестирования алгоритмов на рисунке 3.







Рисунок 3. Гистограмма итоговых результатов тестирования алгоритмов.















Плюсы и минусы алгоритма обезьян (MA):



Плюсы:

1. Простота реализации.

2. Хорошая масштабируемость несмотря на низкую скорость сходимости.

3. Хорошие показатели на дискретных функциях.

4. Небольшое количество внешних параметров.



Минусы:

1. Низкая скорость сходимости.

2. Требует большого количества итераций для поиска.

3. Низкая общая эффективность.



К каждой статье я прикрепляю архив, который содержит обновленные актуальные версии кодов алгоритмов ко всем предыдущим статьям. Статья является накопленным опытом автора и личным мнением, выводы и суждения основаны на проведенных экспериментах.