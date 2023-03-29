Популяционные алгоритмы оптимизации: Электромагнитный алгоритм (ElectroMagnetism-like algorithm, ЕМ)

Содержание:



1. Введение

2. Описание алгоритма

3. Результаты тестов





1. Введение

За последние несколько десятилетий исследователи во всем мире придумали множество методов метаэвристического поиска для решения сложных задач глобальной оптимизации и способов их улучшения.



Алгоритм электромагнитно-подобного механизма (EM) — это относительно новый метаэвристический алгоритм поиска, основанный на имитации поведения электромагнитных частиц в физическом пространстве, впервые представленный Бирбилем (I. Birbil) и Фэнгом (S.С. Fang) в 2003 г. Он описывается как эволюционный алгоритм со случайными шумами и популяцией, основанной на электромагнитной силе взаимодействия между заряженными частицами.

Этот алгоритм вдохновлен механизмом притяжения и отталкивания зарядов в теории электромагнетизма для решения задач нелинейной оптимизации без ограничений в непрерывной области. Благодаря своим способностям решать сложные задачи глобальной оптимизации EM широко используется в качестве средства оптимизации во многих областях.

Интересные факты об электромагнетизме и электрических зарядах:



Существует два типа электрических зарядов: положительный и отрицательный. Все заряды соответствуют либо положительному, либо отрицательному знаку.

Электромагнитное поле может быть использовано для передачи информации в виде радиоволн. Мы используем это каждый день, когда слушаем радио или смотрим телевизор.

У нас есть магнитное поле Земли, которое защищает нас от солнечного ветра и космических лучей.

Существуют различные материалы, которые могут быть намагничены, и это позволяет создавать электромагниты. Электромагниты используются в различных приложениях, таких как генераторы электроэнергии.

Существует множество приложений, основанных на электромагнетизме. Например, компьютеры, мобильные телефоны и другие устройства используют электромагнитную технологию для своей работы.

Все светящиеся предметы (например, лампочки, огни на машинах) излучают электромагнитное излучение.

Электромагнетизм также играет важную роль в медицине. Медицинские устройства, такие как МРТ и КТ, используют электромагнитное поле для создания изображений внутри тела.

Некоторые животные, такие как акулы и электрические угри, могут использовать электромагнетизм для ориентации в пространстве.

Электромагнетизм является одним из четырех фундаментальных взаимодействий природы, наряду с гравитационным, слабым и сильным взаимодействием.





2. Описание алгоритма

Руководствуясь теорией электромагнетизма, EM имитирует механизм притяжения-отталкивания зарядов для достижения глобального оптимального решения с использованием ограниченных переменных. В алгоритме все решения рассматриваются как заряженные частицы в пространстве поиска, и заряд каждой частицы связан со значением целевой функции. Частицы с лучшим объективным выходом будут применять силы притяжения, в то время как частицы с худшими объективными значениями будут применять силы отталкивания к другим частицам. Чем лучше значение целевой функции, тем выше будет величина притяжения или отталкивания между частицами.



Принцип работы алгоритма заключается в том, что на начальном этапе формируется популяция случайных решений и каждое решение представлено вектором координат, соответствующих зарядам на электромагнитных частицах. Далее, на каждой итерации алгоритма происходит моделирование движения этих зарядов в пространстве под действием электромагнитных сил. В процессе движения, каждый заряд взаимодействует с другими зарядами, приводя к изменению направления движения и скорости. В результате, происходит постепенная сходимость решений к оптимальному значению целевой функции.

Основными компонентами EM-алгоритма являются:



Формирование начальной популяции решений (зарядов), где каждый заряд представлен вектором координат и соответствует определенному решению оптимизационной задачи. Расчет электромагнитной силы взаимодействия между зарядами. Расчет производится на каждой итерации алгоритма и зависит от расстояния между зарядами (решениями). Движение зарядов в пространстве под действием электромагнитных сил взаимодействия. Обновление популяции решений на каждой итерации по целевой функции (целевой функцией может быть, например, функция потерь в задачах машинного обучения). Определение условия остановки алгоритма, например, достижение определенного значения целевой функции.

Частицы взаимодействуют друг с другом, притягиваясь или отталкиваясь в зависимости от заряда и расстояния между ними. Алгоритм выполняется в несколько итераций, на каждой из которых происходит обновление координат и зарядов частиц, а также вычисление новых значений функции приспособленности.



Логической единицей алгоритма оптимизации EM является частица, она может быть описана структурой S_Particle, которая представляет собой агента в пространстве поиска. Каждая частица имеет координаты c [], которые определяют ее положение в пространстве поиска, а также заряд C, который влияет на взаимодействие с другими частицами. Для каждой частицы вычисляется значение функции приспособленности f, которое оценивает качество решения, соответствующего данной координате. Кроме того, для каждой частицы вычисляются расстояния R до остальных частиц и векторы силы F, определяющие направление движения частицы в пространстве поиска.



struct S_Particle { double c []; double C; double f; double R []; double F []; };

Класс C_AO_EM представляет собой реализацию электромагнитного алгоритма оптимизации. Он используется для поиска оптимальных значений функции, заданной на некотором множестве вещественных чисел. Алгоритм основан на имитации процессов взаимодействия магнитных и электрических частиц в физической системе.

Класс содержит следующие поля:



S_Particle p[] — массив частиц, представляющих собой потенциальные решения задачи оптимизации.

double rangeMax[] — массив максимальных значений поискового диапазона для каждой координаты.

double rangeMin[] — массив минимальных значений поискового диапазона для каждой координаты.

double rangeStep[] — массив шагов поиска для каждой координаты.

double cB[] — массив координат лучшего решения.

double fB — значение функции наилучшего решения.

Класс содержит следующие методы:



void Init() — инициализирует алгоритм, задавая количество координат, количество частиц, константу окружения и шаг движения.

void Moving(int iter) — выполняет итерацию алгоритма, перемещая частицы в соответствии с правилами взаимодействия магнитных и электрических полей.

void Revision() — выполняет ревизию частиц, проверяя их на выход за пределы поискового диапазона и корректируя их положение при необходимости.

Класс также содержит приватные поля:



int coordinatesNumber — количество координат.

int particlesNumber — количество частиц.

double envConstant — константа окружения.

double movConstant — шаг движения.

double exponent — показатель степени расстояния.

double vect[] — массив векторов.

bool revision — флаг, указывающий на необходимость ревизии частиц.

Класс содержит приватные методы:



double SeInDiSp(double In, double InMin, double InMax, double Step) — распределяет точки на равномерной сетке.

double RNDfromCI(double min, double max) — генерирует случайное число в заданном диапазоне.

class C_AO_EM { public : S_Particle p []; public : double rangeMax []; public : double rangeMin []; public : double rangeStep []; public : double cB []; public : double fB; public : void Init ( const int coordinatesNumberP, const int particlesNumberP, const double envConstantP, const double movConstantP, const double exponentP); public : void Moving (); public : void Revision (); private : int coordinatesNumber; private : int particlesNumber; private : double envConstant; private : double movConstant; private : double exponent; private : double vect []; private : bool revision; private : double SeInDiSp ( double In, double InMin, double InMax, double Step); private : double RNDfromCI ( double min, double max); };

Метод инициализации алгоритма оптимизации "электромагнитный алгоритм" начинается со сброса генератора случайных чисел и установки начальных значений для некоторых переменных. Затем метод принимает на вход несколько параметров: количество координат, количество частиц, значение окружающей среды и шаг движения. Далее метод создает несколько массивов нужных размеров и заполняет их начальными значениями.

В массивах хранятся максимальные и минимальные значения диапазона для каждой координаты, шаг изменения координаты, вектор и текущее положение каждой частицы. Затем метод создает массив частиц и для каждой частицы создает массивы для хранения ее координат, матрицы расстояний до других частиц, вектора сил и текущего лучшего значения функции. В конце метод создает массив для хранения лучшей координаты из всех частиц. Таким образом, метод инициализирует все необходимые переменные и массивы для работы алгоритма оптимизации "электромагнитный алгоритм".



void C_AO_EM::Init ( const int coordinatesNumberP, const int particlesNumberP, const double envConstantP, const double movConstantP, const double exponentP) { MathSrand (( int ) GetMicrosecondCount ()); fB = - DBL_MAX ; revision = false ; coordinatesNumber = coordinatesNumberP; particlesNumber = particlesNumberP; envConstant = envConstantP; movConstant = movConstantP; exponent = exponentP; ArrayResize (rangeMax, coordinatesNumber); ArrayResize (rangeMin, coordinatesNumber); ArrayResize (rangeStep, coordinatesNumber); ArrayResize (vect, coordinatesNumber); ArrayResize (p, particlesNumber); for ( int i = 0 ; i < particlesNumber; i++) { ArrayResize (p [i].c, coordinatesNumber); ArrayResize (p [i].R, particlesNumber); ArrayResize (p [i].F, coordinatesNumber); p [i].f = - DBL_MAX ; } ArrayResize (cB, coordinatesNumber); }

Метод Moving() является первым, обязательным к исполнению на каждой итерации. Он отвечает за перемещение частиц в пространстве поиска решений. Сначала метод проверяет, была ли уже проведена инициализация частиц. Если нет, то каждая частица получает случайные координаты в заданных пределах и обнуляет свою текущую оценку и заряд. Также вычисляется вектор разностей vect [] между максимальными и минимальными значениями в каждом измерении пространства поиска.

if (!revision) { fB = - DBL_MAX ; for ( int obj = 0 ; obj < particlesNumber; obj++) { for ( int c = 0 ; c < coordinatesNumber; c++) { p [obj].c [c] = RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); p [obj].c [c] = SeInDiSp (p [obj].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); p [obj].C = 0.0 ; p [obj].f = - DBL_MAX ; } } for ( int c = 0 ; c < coordinatesNumber; c++) { vect [c] = rangeMax [c] - rangeMin [c]; } revision = true ; }

Если инициализация уже была проведена, то метод вычисляет заряд каждой частицы на основе ее отклонения от глобального максимума, нормированного на сумму отклонений от глобального максимума всех частиц. Рассчитаем сумму разностей так:

for ( int obj = 0 ; obj < particlesNumber; obj++) { sumDiff += fB - p [obj].f; }

Заряд частицы рассчитаем по формуле:

p [obj].C = exp (-particlesNumber * ((fB - p [obj].f) / sumDiff));

Как видим, значение заряда в формуле - положительное число, знак заряда будет учтён далее в алгоритме. Если сумма разниц отклонений от глобального максимума равна нулю, то заряд частицы принимаем равным нулю. Расчетный заряд частицы будет определять амплитуду силы, действующей со стороны частицы на другие соответствующие частицы на этапе расчета силы. Код расчета заряда частицы будет выглядеть так:

for ( int obj = 0 ; obj < particlesNumber; obj++) { if (sumDiff == 0.0 ) { p [obj].C = 0.0 ; } else { p [obj].C = exp (-particlesNumber * ((fB - p [obj].f) / sumDiff)); } }

Прежде, чем приступим к расчету расстояний между частицами, необходимо обнулить массив расстояний от частицы до остальных частиц, обнулим так же и вектор сил, действующих на частицу:



for ( int obj = 0 ; obj < particlesNumber; obj++) { ArrayInitialize (p [obj].R, 0.0 ); ArrayInitialize (p [obj].F, 0.0 ); }

Затем вычисляются расстояния между всеми парами частиц и силы, действующие между ними. Здесь используется формула, основанная на законе Кулона, который описывает взаимодействие между заряженными частицами. Силы, действующие на каждую частицу, вычисляются как векторная сумма всех сил, действующих на нее со стороны других частиц.

Согласно электромагнитной теории, сила воздействия одной частицы на другую обратно пропорциональна расстоянию между двумя частицами и прямо пропорциональна произведению их зарядов. Частица с более низким целевым значением прикладывает силу отталкивания к частице с относительно более высоким целевым значением. Аналогично, он отталкивает хорошую частицу от области с плохим целевым значением. С другой стороны, частица с более высоким целевым значением оказывает притяжение на частицы с относительно более низкими значениями.

Принимая во внимание все соответствующие силы, создаваемые всеми другими частицами, рассчитывается общий вектор силы для частицы. Этот комбинированный вектор силы определяет направление, в котором частица будет двигаться на этапе движения частицы. Авторы алгоритма рекомендуют нормализовать вектор сил частицы на вектор сил между всеми частицами, мои эксперименты показали, что без нормализации результаты лучше и код представлен без нормализации.

В зависимости от того, какая частица имеет больше значение целевой функции, зададим направление силы (имитация знака заряда).



for ( int obj = 0 ; obj < particlesNumber; obj++) { for ( int obj2 = 0 ; obj2 < particlesNumber; obj2++) { if (obj != obj2) { if (p [obj].R [obj2] == 0.0 ) { for ( int c = 0 ; c < coordinatesNumber; c++) { diffDist = p [obj].c [c] - p [obj2].c [c]; p [obj].R [obj2] += diffDist * diffDist; } p [obj].R [obj2] = sqrt (p [obj].R [obj2]); p [obj2].R [obj] = p [obj].R [obj2]; Fp = p [obj].C * p [obj2].C / ( 4.0 * M_PI * envConstant * pow (p [obj].R [obj2], exponent)); for ( int c = 0 ; c < coordinatesNumber; c++) { if (p [obj].f > p [obj2].f) { p [obj ].F [c] += (p [obj2].c [c] - p [obj].c [c]) * Fp; p [obj2].F [c] -= (p [obj2].c [c] - p [obj].c [c]) * Fp; } else { p [obj ].F [c] -= (p [obj2].c [c] - p [obj].c [c]) * Fp; p [obj2].F [c] += (p [obj2].c [c] - p [obj].c [c]) * Fp; } } } } } }

Наконец, для каждой частицы вычисляются новые координаты на основе ее текущей позиции и силы, действующей на нее. Необходимо отметить, что у частиц нет массы, а значит нет ускорения, частицы перемещаются, в отличии от алгоритма гравитационного поиска GSA, в новое местоположение мгновенно. Координаты перемещения ограничены диапазоном поиска и шагом изменения.



Закомментированный код возвращает частицу с противоположной стороны диапазона на расстоянии от соответствующей координаты в случае, если частица окажется вне допустимого диапазона.



for ( int obj = 0 ; obj < particlesNumber; obj++) { for ( int c = 0 ; c < coordinatesNumber; c++) { r = RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); p [obj].c [c] = p [obj].c [c] + r * p [obj].F [c] * vect [c] * movConstant; p [obj].c [c] = SeInDiSp (p [obj].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } }

Метод Revision(), второй, обязательный к исполнению на каждой итерации, в алгоритме оптимизации EM, отвечает за проверку лучшей позиции частицы на текущей итерации. Внутри метода проходит цикл по всем частицам и сравнивается значение их функции приспособленности с текущим лучшим значением fB. Если значение функции приспособленности текущей частицы больше, чем fB, то fB обновляется, а также копируется позиция частицы в массив cB.

Таким образом, метод Revision() позволяет отслеживать лучшую позицию частицы на каждой итерации алгоритма и сохранять ее в массиве cB. Это помогает оптимизировать процесс поиска оптимального решения и повышает эффективность работы алгоритма.



void C_AO_EM::Revision () { for ( int s = 0 ; s < particlesNumber; s++) { if (p [s].f > fB) { fB = p [s].f; ArrayCopy (cB, p [s].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } }

Метод SeInDiSp() в алгоритме оптимизации "электромагнитный алгоритм" используется для ограничения значений переменной In в заданном диапазоне [InMin, InMax] с шагом Step. Если значение In меньше или равно InMin, то метод возвращает InMin. Если значение In больше или равно InMax, то метод возвращает InMax. Если шаг равен нулю, то метод возвращает исходное значение In. В противном случае, метод вычисляет новое значение In, используя формулу: InMin + Step * (In - InMin) / Step, где MathRound() - метод округления числа до ближайшего целого.

Таким образом, метод SeInDiSp() позволяет контролировать изменение значения переменной In в заданных пределах и с заданным шагом, что помогает более эффективно и быстро оптимизировать функцию.



double C_AO_EM::SeInDiSp ( double In, double InMin, double InMax, double Step) { if (In <= InMin) return (InMin); if (In >= InMax) return (InMax); if (Step == 0.0 ) return (In); else return (InMin + Step * ( double ) MathRound ((In - InMin) / Step)); }





3. Результаты тестов

Распечатка работы электромагнитного алгоритма на тестовом стенде:



2023.03.26 18:27:39.259 C_AO_EM:50;0.1;0.8

2023.03.26 18:27:39.259 =============================

2023.03.26 18:27:43.215 5 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 59.939529106561224

2023.03.26 18:27:43.215 Score: 0.74268

2023.03.26 18:27:52.960 25 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 59.780143424645416

2023.03.26 18:27:52.960 Score: 0.74071

2023.03.26 18:29:22.856 500 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 63.94951378068386

2023.03.26 18:29:22.856 Score: 0.79237

2023.03.26 18:29:22.856 =============================

2023.03.26 18:29:28.901 5 Forest's; Func runs 10000 result: 0.28698617113254693

2023.03.26 18:29:28.901 Score: 0.16233

2023.03.26 18:29:38.103 25 Forest's; Func runs 10000 result: 0.1571444033424823

2023.03.26 18:29:38.103 Score: 0.08889

2023.03.26 18:30:53.341 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.11734383105881332

2023.03.26 18:30:53.341 Score: 0.06638

2023.03.26 18:30:53.341 =============================

2023.03.26 18:30:58.108 5 Megacity's; Func runs 10000 result: 1.3599999999999999

2023.03.26 18:30:58.108 Score: 0.11333

2023.03.26 18:31:08.897 25 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.776

2023.03.26 18:31:08.897 Score: 0.06467

2023.03.26 18:32:23.199 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.34320000000000006

2023.03.26 18:32:23.199 Score: 0.02860

2023.03.26 18:32:23.199 =============================

2023.03.26 18:32:23.199 All score: 2.79996

Обращая внимание на анимации работы алгоритма ME на тестовых функциях, можно представить себе некое подобие "электризации" поля пространства поиска. Частицы образуют группы высоких зарядов следуя особенностям поверхности тестовой функции. Заметно сразу низкое, к сожалению, качество сходимости, однако красоты картинки алгоритму EM не занимать.



EM на тестовой функции Rastrigin.



EM на тестовой функции Forest.







EM на тестовой функции Megacity.



Переходим к результатам тестирования электромагнитного алгоритма оптимизации. EM продемонстрировал результаты ниже среднего по таблице с финальным значением 22. Практически во всех тестах из шести алгоритм показал низкие результаты. Исключением является тест на функции Rastrigin с 1000 параметрами, в котором EM оказался в этой дисциплине испытаний лучше таких мощнейших алгоритмов как SSG и BA, мало того, абсолютные значения функции на 1000 параметрах оказались выше, чем в тестах с 10 и 50 параметров!

Такого ещё не было на моей памяти, что бы с увеличением количества оптимизируемых параметров результаты поиска улучшались. Скорее всего данный феномен связан с особенностями самой поисковой стратегии EM. Необходимо отметить чувствительность EM к наличию градиента и дифференцируемости на всей области определения исследуемой функции.



AO Description Rastrigin Rastrigin final Forest Forest final Megacity (discrete) Megacity final Final result 10 params (5 F) 50 params (25 F) 1000 params (500 F) 10 params (5 F) 50 params (25 F) 1000 params (500 F) 10 params (5 F) 50 params (25 F) 1000 params (500 F) SSG saplings sowing and growing 1,00000 1,00000 0,55665 2,55665 0,72740 0,94522 1,00000 2,67262 0,76364 0,85977 1,00000 2,62340 100,000 HS harmony search 0,99676 0,95282 0,48178 2,43136 1,00000 0,98931 0,44806 2,43736 1,00000 1,00000 0,41537 2,41537 92,329 ACOm ant colony optimization M 0,34611 0,17985 0,17044 0,69640 0,86888 1,00000 0,77362 2,64249 1,00000 0,88930 0,05606 1,94536 65,347 IWO invasive weed optimization 0,95828 0,67083 0,29807 1,92719 0,70773 0,46349 0,31773 1,48896 0,80000 0,42067 0,33289 1,55356 61,104 COAm cuckoo optimization algorithm M 0,92400 0,46794 0,26004 1,65199 0,58378 0,34034 0,16526 1,08939 0,72727 0,33025 0,17083 1,22835 47,612 FAm firefly algorithm M 0,59825 0,33980 0,17135 1,10941 0,51073 0,42299 0,49790 1,43161 0,34545 0,28044 0,35258 0,97847 41,537 ABC artificial bee colony 0,78170 0,32715 0,20822 1,31707 0,53837 0,21455 0,13344 0,88636 0,56364 0,26569 0,13926 0,96858 36,849 GSA gravitational search algorithm 0,70167 0,45217 0,00000 1,15384 0,31660 0,36416 0,33204 1,01280 0,59395 0,35054 0,00000 0,94448 36,028 BA bat algorithm 0,40526 0,63761 0,84451 1,88738 0,20841 0,17477 0,25989 0,64308 0,29698 0,09963 0,17371 0,57032 35,888 BFO bacterial foraging optimization 0,67203 0,30963 0,11813 1,09979 0,39702 0,26623 0,20652 0,86976 0,52122 0,33211 0,18932 1,04264 34,693 EM electroMagnetism-like algorithm 0,12235 0,46278 1,00000 1,58513 0,00000 0,03498 0,34880 0,38377 0,00000 0,00000 0,10924 0,10924 22,091 MA monkey algorithm 0,33192 0,33451 0,14644 0,81287 0,10012 0,07891 0,08932 0,26836 0,21818 0,04243 0,10720 0,36781 13,603 FSS fish school search 0,46812 0,25337 0,11302 0,83451 0,12840 0,05013 0,06516 0,24369 0,16971 0,04796 0,08283 0,30050 12,655 PSO particle swarm optimisation 0,20449 0,08200 0,07160 0,35809 0,18895 0,10486 0,21738 0,51119 0,23636 0,05903 0,01957 0,31496 10,031 RND random 0,16826 0,09743 0,08019 0,34589 0,13496 0,04810 0,04715 0,23021 0,16971 0,03875 0,04922 0,25767 5,302 GWO grey wolf optimizer 0,00000 0,00000 0,02256 0,02256 0,06570 0,00000 0,00000 0,06570 0,32727 0,07378 0,02557 0,42663 1,000





Выводы

EM-алгоритм является эффективным методом оптимизации, способным решать различные задачи оптимизации, особенно связанных с обработкой большого количества данных и высокой размерности на гладких функциях. Алгоритм основан на имитации поведения электромагнитных частиц в физическом пространстве, что позволяет ему достигать высокой точности результата при работе со сложными многомерными функциями. EM-алгоритм не требует градиентных вычислений, что делает его более универсальным и легче применимым для различных задач, однако чувствителен к наличию градиента в оптимизируемой функции. Алгоритм может быть изменен и настроен в зависимости от конкретной задачи оптимизации, что делает его гибким инструментом для оптимизации различных функций. Существуют различные модификации EM-алгоритма, которые могут быть улучшены по сравнению с базовой версией и приспособлены к конкретным задачам оптимизации. EM-алгоритм может быть использован в различных областях, таких как машинное обучение, искусственный интеллект, оптимизация финансовых рынков и других.

Основным преимуществом электромагнитного алгоритма является возможность решения задач оптимизации в многомерных пространствах и большой размерности, при этом сохраняя высокую точность результата.



Таким образом, EM-алгоритм является эффективным инструментом для оптимизации различных функций и может использоваться в широком спектре задач оптимизации, особенно в случаях, когда требуется обработка большого количества данных и/или высокой размерности.

Этот рейтинг может быть полезен для выбора наиболее подходящего алгоритма для решения конкретной задачи оптимизации. Однако следует помнить, что эффективность алгоритма зависит от многих факторов, таких как размер задачи, тип функции, количество переменных и т.д. Поэтому выбор алгоритма должен быть основан на тщательном анализе конкретной задачи.







Гистограмма результатов тестирования алгоритмов на рисунке 1.



Рисунок 1. Гистограмма итоговых результатов тестирования алгоритмов.



Плюсы и минусы электромагнитного алгоритма (EM):



Плюсы:

1. Простота реализации.

2. Впечатляющая масштабируемость на гладких функциях.

3. Небольшое количество внешних параметров.



Минусы:

1. Высокая вычислительная трудоёмкость.

2. Невысокие результаты на дискретных функциях.

3. Застревание на функциях с ровными горизонтальными "площадками".



Каждой статье я прикрепляю архив, содержащий обновленные актуальные версии кодов алгоритмов, описанных в предыдущих статьях. Статьи созданы на основе накопленного опыта автора и его личного мнения, выводы и суждения основываются на результатах проведенных экспериментов.

