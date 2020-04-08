StochasticDMACD

O ficheiro StochasticDMACD.mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado, desenvolvido por mladen em 2020. Trata-se de um oscilador baseado em momentum que combina o suavizamento da Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD) com a normalização de intervalo de um Oscilador Estocástico.

Funcionalidade Principal
O indicador opera transformando os dados de preços num intervalo normalizado antes de calcular o momentum da tendência.

Normalização Estocástica: Em vez de utilizar preços brutos, o indicador calcula um "Estocástico Rápido" e um "Estocástico Lento" utilizando as Médias Móveis Exponenciais (EMAs) Rápida e Lenta e determinando a sua posição relativa dentro do intervalo de Máxima-Mínima de um período Estocástico especificado.
Lógica do MACD: A linha principal do indicador (MACD) é derivada subtraindo o valor normalizado do Estocástico Lento do valor do Estocástico Rápido e multiplicando o resultado por 100.
Suavização da Linha de Sinal: Uma linha de sinal secundária é traçada aplicando uma Média Móvel Exponencial (EMA) adicional aos valores do MACD.

Configuração Visual e Técnica
Exibição: O indicador é executado numa janela separada abaixo do gráfico de preços principal.
Gráficos: * Linha MACD: Uma linha contínua azul-escura que representa o momentum principal.
Linha de Sinal: Uma linha pontilhada coral utilizada para identificar possíveis cruzamentos de tendências.
Níveis Predefinidos: O indicador inclui cinco níveis horizontais para ajudar a identificar os extremos de mercado:
Sobrecompra: Definido em +10 e +15.

Nível Médio: Definido para 0.
Sobrevenda: Definido em -10 e -15.
Parâmetros de Entrada Personalizáveis
Período Estocástico (inpStoPeriod): O período de análise retrospetiva para determinar o intervalo máximo/mínimo (padrão: 45).

Períodos da EMA: Períodos personalizáveis ​​para os componentes Rápido (padrão: 12), Lento (padrão: 26) e Sinal (padrão: 9).

Preço Aplicado: Os utilizadores podem escolher quais os dados de preço a utilizar para os cálculos, como os preços de Fecho, Abertura, Mediana, Típico ou Ponderado.

Esta abordagem híbrida visa fornecer os benefícios de acompanhamento de tendências do MACD, utilizando o método Estocástico para reduzir a sensibilidade ao ruído do mercado e manter os valores dentro de uma escala legível.
Produtos recomendados
Official Weis Wave MT5
Sant Clear Ali Costa
4 (1)
Indicadores
Referências:   "A Modern Adaptation of the Wyckoff Method" "The Secret Science of Price and Volume" "Trades About to Happen" Para saber mais pesquise na internet: "The Wyckoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread Analysis". Carcterísticas 3 tipos de ondas: altista, baixista e desconhecida. A onda desconhecida surge quando os preços se movem no sentido oposto a onda atual. Texto que mostra a porcentagem restante para a mudança de onda. Permite escolher o tipo de volume que serão acumulados n
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
Indicadores
Este indicador do painel de controle de zona de oferta e demanda com vários períodos e vários símbolos envia alertas quando o preço atinge uma zona de oferta / demanda. Também é possível usá-lo para ser alertado sobre topos / fundos duplos regulares em vez de zonas. Ele pode ser usado com todos os intervalos de tempo de M1 a MN.       No máximo 9 períodos de tempo podem ser mostrados no painel ao mesmo tempo.   É possível usar RSI, divergência (MACD, OsMA, RSI ou Awesome) e filtros de padrões de
VWAP Wave
Rizwan Akram
Indicadores
VWAP WAVE [Riz] - MT5 Indicator               Advanced VWAP Divergence Detection System VWAP Wave is a professional-grade Volume Weighted Average Price indicator with built-in divergence detection system. It identifies high-probability reversal and continuation signals by analyzing price-VWAP relationships across multiple timeframes.
FREE
Moving Pivot Average Fibonacci MT5
Daifallah Alamri
Indicadores
Moving pivot Average Fibonacci The  indicator compares the selected period with its counterpart from the previous period. The indicator determines the moving Fibonacci levels for the day or any time interval to assess the price movement range from the time average. The indicator helps predict the expected high or low for the day based on historical time data. The pivot line can be considered an average trend line and use it in a variety of trading strategies. If you have any question about the
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Enhanced SMC
Raka
5 (5)
Indicadores
Advanced SMC & Volumetric Order Block Indicator Overview This enhanced-grade for MetaTrader 5 indicator is designed to decode market behavior using   Smart Money Concepts (SMC) method . It goes beyond standard price action analysis by integrating   Volumetric Data   directly into market structure, helping traders identify high-probability reversal and continuation zones with precision. Key Features Volumetric Order Blocks:   A unique, split-gauge visualization within Order Block zones that disp
FREE
MiniFullIndexTrader
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
Experts
FA MiniFullIndexTrader: Scalper versátil para índices Mini e Cheios Este Expert Advisor (EA) é uma estratégia de scalping automatizada para o MetaTrader 5, otimizada para contratos de índice como WIN@, WINQ25, WINFUT e WIN$. Ele usa breakouts diários para entradas rápidas, com gerenciamento de risco avançado para proteger o capital. Vantagens Principais: Lucrativo e consistente: Em backtests, gera lucro líquido de até 14.175 pontos com fator de lucro 1.44 e Sharpe 16.77 (retorno alto por risco).
BCSpikes
Shamsul Arfeen
Indicadores
Modern Spike Indicator Features: 1. Support and Resistance Lines: Displays dynamic horizontal dashed lines on the chart representing current support and resistance levels calculated from recent price swings. 2. Spike Detection Arrows: Shows up arrows (green) for potential upward spikes and down arrows (red) for potential downward spikes, triggered when price breaks S/R levels with RSI confirmation. 3. Trend Analysis: Incorporates ADX (Average Directional Index) to determine market trend stre
Enoch
Alexandro Matos
Experts
NO DLL NEEDED ! Título : ENOCH – O Guardião do Trading Automático Descrição : O ENOCH é um Expert Advisor robusto desenvolvido para traders que buscam disciplina, automação e consistência nos resultados. Projetado com uma estrutura de gestão de risco flexível e um sistema inteligente de incremento de lotes , o ENOCH atua como um verdadeiro guardião da sua conta , buscando sempre proteger o capital e explorar as melhores oportunidades. ️ Principais Recursos : Gestão de risco configuráve
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experts
Trading Automatizado de Forex com Foco na Gestão de Riscos Esta é uma tradução gerada por IA para o seu idioma. Observe que alguns erros podem estar presentes. (Arquivos/Configurações Atualizadas na Comunidade DFX MQL5, link abaixo) Desencadeie o Poder dos Cruzamentos de EMA com uma Abordagem Disciplinada para a Rentabilidade EMA Pro da DFX é um poderoso e fácil de usar Expert Advisor (EA) de Forex, projetado para automatizar suas estratégias de trading. É baseado em uma estratégia comprovada de
Trader Panel Alpha
Alvaro Garcia Batelli
Experts
Transforme seu Trading Manual com a Melhor Boleta Gratuita para MT5! Cansado da boleta padrão do MetaTrader, que é lenta e sem informações? O Trader Panel Grid Alpha é um painel de negociação (Boleta) de nível profissional, projetado para dar agilidade, controle e clareza ao trader discricionário. Esta ferramenta gratuita não é uma simples boleta. É uma estação de controle que coloca as informações e ações mais importantes diretamente no seu gráfico, permitindo que você se concentre no que realm
FREE
WPR MoreTimeFrame
Yu Zhang
Indicadores
1. Why did I develop this series of indicators I found that most traders need to use multiple time frame indicators. They usually switch time frame to see indicators. However, once the timeframe is switched, you cannot see the  corresponding relationship  between  the price in the smaller timeframe  and  the indicator in the larger timeframe . For example: if your price chart is in H1 timeframe, you can see H4, D1 and W1 indicators in H1 timeframe Chart. This is more helpful for you to find th
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
O ficheiro Stochastic MACD.mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado que combina a lógica de um Oscilador Estocástico com a Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD). Foi concebido para ser executado numa janela de gráfico separada e fornece uma representação suavizada do momentum do preço em relação a uma gama de negociação específica. Funcionalidade principal: Ao contrário de um MACD padrão que utiliza dados de preços brutos, este indicador aplica o escalonamento Estocástico às Mé
FREE
Black Bull Gold
Dayanand Pandey
4 (1)
Experts
https://youtu.be/jVPFeB-Ym8k?si=E5np_jMIT4crUQ8V  Black Bull Gold – Your Edge in the XAUUSDm or XAUUSD Markets Introducing Black Bull Gold, an advanced technical analysis-based Expert Advisor (EA) specifically crafted for high-frequency trading (HFT) on XAUUSD and DE30. This EA leverages sophisticated algorithms and real-time market data to enhance trading outcomes, making it an ideal tool for navigating the high volatility of these markets. Key Features Optimized for Volatile Assets: Black Bull
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Experts
O AutoFib EA é um consultor especializado de ponta, projetado para aproveitar o poder dos níveis de retração e extensão de Fibonacci para negociação automatizada. Seja você um trader novato ou experiente, o AutoFib EA fortalece sua estratégia de negociação com precisão e eficiência. Test   The EA Before Risking Real Money.  Ajuste a configuração com base nos   resultados dos testes. Dúvidas? Fique à vontade para   perguntar. Principais características: Negociação automatizada:   abra ordens de
FREE
Auto Orderblock with Break of Structure MT5
Barend Paul Stander
4.47 (17)
Indicadores
Auto Order Block with break of structure based on ICT and Smart Money Concepts (SMC) Futures Break of Structure ( BoS )             Order block ( OB )            Higher time frame Order block / Point of Interest ( POI )    shown on current chart           Fair value Gap ( FVG ) / Imbalance   -  MTF      ( Multi Time Frame )    HH/LL/HL/LH  -  MTF      ( Multi Time Frame )  Choch  MTF      ( Multi Time Frame )  Volume Imbalance     ,  MTF          vIMB Gap’s Power of 3 Equal High / Low’s  
NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence
Salman Khan
Experts
Stop guessing. Start trading BTC with AI-powered precision. NeuralBTC AI is not just another Expert Advisor — it's a complete AI trading ecosystem built specifically for Bitcoin. Our proprietary neural network processes real-time BTCUSD market data 24/7, delivering actionable trading signals with calculated confidence levels. LIVE AI SERVER INCLUDED Your license includes full access to our cloud-based AI infrastructure: Dedicated neural network analyzing Bitcoin markets 24/7 Real-time dat
Trend Confluence Indicator
Jamille De Jesus Velasco
Indicadores
# Indicador de Confluência de Tendências **Sistema de pontuação de confluência multiindicador para análise de tendências** O Trend Confluence combina quatro indicadores técnicos populares (EMA, RSI, MACD e ADX) em uma única pontuação numérica de 0 a 100, ajudando os traders a identificar a direção do mercado e a força da tendência rapidamente. ## Visão Geral Este indicador avalia as condições de mercado analisando a concordância entre quatro componentes técnicos. Quando os indicadores se al
RVI MoreTimeFrame
Yu Zhang
Indicadores
1. Why did I develop this series of indicators I found that most traders need to use multiple time frame indicators. They usually switch time frame to see indicators. However, once the timeframe is switched, you cannot see the  corresponding relationship  between  the price in the smaller timeframe  and  the indicator in the larger timeframe . For example: if your price chart is in H1 timeframe, you can see H4, D1 and W1 indicators in H1 timeframe Chart. This is more helpful for you to find th
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.75 (20)
Indicadores
PUMPING STATION – Sua estratégia pessoal “tudo incluído” Apresentamos o PUMPING STATION — um indicador revolucionário para Forex que vai transformar sua maneira de operar em uma experiência empolgante e eficaz. Este não é apenas um assistente, mas sim um sistema de trading completo com algoritmos poderosos que vão te ajudar a operar de forma mais estável. Ao adquirir este produto, você recebe GRATUITAMENTE: Arquivos de configuração exclusivos: para uma configuração automática e desempenho máxim
DYJ PowerSignalProfessionally
Daying Cao
Indicadores
Este sinal DYJ é um sistema de transação completo baseado na especificação ATR. Esses indicadores registram o status atual de cada tendência de força em cada par de tempo e moeda analisada. Os sinais de Energia da DYJ avaliam esses dados para criar uma exibição profissional da intensidade da tendência e da lista de sinais de ponto de entrada. Se algum par corresponder exatamente, um alerta indicará essa condição. Os dados da lista incluem Symbol, M5 MN1, BuyPercent, SellPercent e LastEntry. Las
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Experts
*self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
Multi Trend Fast Tracer MT5
Wei Guo
Indicadores
This is an original, agile, and excellent trending system. Whether you are a beginner trading novice or a professional trader, this set of indicators can help you quickly and timely track the latest changes in market trends. It has the following characteristics: The method of use is extremely simple, plug and play, and the display of all trend analysis results is clear at a glance; There is no need to configure any functional parameters, the trend tracking indicator will automatically analyze th
H4 Tendence
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experts
In this product, a trading strategy is used with one of the indicators commonly used in the market, this in conjunction with a solid experience of the market in which the change in trend is observed with a respective crossover of the indicators. The price in turn has to be aligned with the indicators in such a way that everything is accommodated. In turn, this strategy has a trailing stop set at 100 pips. PARAMETERS: inp5_VolumeSize: Its use is recommended at 0.1 for accounts that operate full l
VLTL High Frequency Trader PRO
Jamal Mohammed Shlhadah Tarkhan
Experts
ON MARKETPLACE FOR ONE MONTH ONLY!! EVERY DAY YOU MISS IS ONE LESS DAY OF PROFIT. VLTL High Frequency Trader PRO VLTL High Frequency Trader PRO is an HFT bot designed for exceptionally high returns. It is built around trading volatile times on XAUUSD (Gold) using tick-based strategies that dominate the market. This bot is the first in the VLTL lineup, with even better and more advanced EAs coming in the future. The EA includes three built-in strategies , each tailored for a different purpose: La
SMT divergence indicator
Ehsan Ashoori
5 (3)
Indicadores
This SMT (Smart Money Technique) divergence indicator identifies discrepancies in price movement between two different trading symbols, helping traders detect potential market reversals. This tool compares the price action of two correlated assets, such as two currency pairs or indices, to spot divergences where one asset's price moves in the opposite direction of the other. For example, while one symbol may be making higher highs, the other might be making lower highs, signaling a divergence. T
FREE
Turpial Pullback
Arlos Elias Rivas Romero
Indicadores
Indicator Type Strategy (Pullback) for all Symbols and Periodicity, Preferably from 30M periodicity. Can be used for manual trading. Its workspace corresponds to channel of 3 bars of Bill Willians. Also relies on the indicator Rsi and Atr. BUY when: There is a Green Arrow STOPLOSS to buy, below the bottom line of the channel (red line)" SELL when: There is a Red Arrow. STOPLOSS to sell, above the upper line of the channel (blue line)
Stochastic MoreTimeFrame
Yu Zhang
Indicadores
1. Why did I develop this series of indicators I found that most traders need to use multiple time frame indicators. They usually switch time frame to see indicators. However, once the timeframe is switched, you cannot see the  corresponding relationship  between  the price in the smaller timeframe  and  the indicator in the larger timeframe . For example: if your price chart is in H1 timeframe, you can see H4, D1 and W1 indicators in H1 timeframe Chart. This is more helpful for you to find th
Golden Hartley MT5
Peter Slamenec
Experts
EA Golden HARTLEY is a robust trading strategy designed for XAUUSD or GOLD  and M30 time frame. The EA creates pending stop trade orders using indicators Linear Regression Smoothed Moving Average, BB Range and parameters based on the market environment. It uses fixed SL, PT and exit from the position after time cut off. The EA was tested with several Monte Carlo robustness tests and optimized. Backtest was done on ticks data with a 15-year history 2007-2023. There is no need to set any paramete
HiLo Ladder
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
O HiLo Ladder é uma releitura do clássico indicador HiLo , amplamente utilizado por traders para identificar tendências e possíveis pontos de reversão no mercado. Diferente da versão tradicional, o HiLo Ladder apresenta seu traçado no formato escalonado — as populares “escadinhas” — que tornam a leitura do movimento de preços muito mais clara e objetiva. Principais vantagens: Visualização simplificada das fases de alta (verde) e baixa (vermelho). Análise mais intuitiva sem perder a essência
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Mais do autor
Stochastic MACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
O ficheiro Stochastic MACD.mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado que combina a lógica de um Oscilador Estocástico com a Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD). Foi concebido para ser executado numa janela de gráfico separada e fornece uma representação suavizada do momentum do preço em relação a uma gama de negociação específica. Funcionalidade principal: Ao contrário de um MACD padrão que utiliza dados de preços brutos, este indicador aplica o escalonamento Estocástico às Mé
FREE
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
O ficheiro ZigZagOnHeikinAshi.mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado que traça uma linha ZigZag diretamente no gráfico de preços principal, com base nos dados dos candles Heikin Ashi. Fornece uma visão suavizada das tendências de preços, filtrando o ruído do mercado através dos cálculos do Heikin Ashi. Funcionalidade principal: O indicador opera calculando primeiro os valores do Heikin Ashi e, em seguida, identificando as máximas e mínimas locais para desenhar o ZigZag. Visualização du
FREE
Paistrade Light V2
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
O ficheiro PairsTrade_Light_v2. mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado, concebido para a negociação de pares, principalmente no mercado Forex. Serve como uma versão simplificada do indicador Ind_2_Linep1.mq5 e fornece uma representação visual da relação entre dois instrumentos financeiros. Funcionalidades principais: O indicador representa o movimento de preços de dois símbolos selecionados numa janela de gráfico separada para ajudar os traders a identificar a convergência ou divergênc
FREE
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
O TRIX_4.mq5 (denominado internamente FEMA.mq5) é um indicador técnico MQL5 personalizado que implementa o cálculo de uma Média Móvel Exponencial de Quatro Etapas (FEMA). Foi concebido para ser apresentado numa janela separada e fornece um sinal de acompanhamento de tendência altamente suavizado, sobrepondo várias etapas de suavização exponencial. Funcionalidade principal: O indicador calcula quatro camadas sequenciais de Médias Móveis Exponenciais (EMAs) para derivar os seus valores finais:
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário