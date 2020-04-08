StochasticDMACD
- Indicadores
- Omar Mohamad El Marstani
- Versão: 1.1
- Atualizado: 23 dezembro 2025
O ficheiro StochasticDMACD.mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado, desenvolvido por mladen em 2020. Trata-se de um oscilador baseado em momentum que combina o suavizamento da Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD) com a normalização de intervalo de um Oscilador Estocástico.
Funcionalidade Principal
O indicador opera transformando os dados de preços num intervalo normalizado antes de calcular o momentum da tendência.
Normalização Estocástica: Em vez de utilizar preços brutos, o indicador calcula um "Estocástico Rápido" e um "Estocástico Lento" utilizando as Médias Móveis Exponenciais (EMAs) Rápida e Lenta e determinando a sua posição relativa dentro do intervalo de Máxima-Mínima de um período Estocástico especificado.
Lógica do MACD: A linha principal do indicador (MACD) é derivada subtraindo o valor normalizado do Estocástico Lento do valor do Estocástico Rápido e multiplicando o resultado por 100.
Suavização da Linha de Sinal: Uma linha de sinal secundária é traçada aplicando uma Média Móvel Exponencial (EMA) adicional aos valores do MACD.
Configuração Visual e Técnica
Exibição: O indicador é executado numa janela separada abaixo do gráfico de preços principal.
Gráficos: * Linha MACD: Uma linha contínua azul-escura que representa o momentum principal.
Linha de Sinal: Uma linha pontilhada coral utilizada para identificar possíveis cruzamentos de tendências.
Níveis Predefinidos: O indicador inclui cinco níveis horizontais para ajudar a identificar os extremos de mercado:
Sobrecompra: Definido em +10 e +15.
Nível Médio: Definido para 0.
Sobrevenda: Definido em -10 e -15.
Parâmetros de Entrada Personalizáveis
Período Estocástico (inpStoPeriod): O período de análise retrospetiva para determinar o intervalo máximo/mínimo (padrão: 45).
Períodos da EMA: Períodos personalizáveis para os componentes Rápido (padrão: 12), Lento (padrão: 26) e Sinal (padrão: 9).
Preço Aplicado: Os utilizadores podem escolher quais os dados de preço a utilizar para os cálculos, como os preços de Fecho, Abertura, Mediana, Típico ou Ponderado.
Esta abordagem híbrida visa fornecer os benefícios de acompanhamento de tendências do MACD, utilizando o método Estocástico para reduzir a sensibilidade ao ruído do mercado e manter os valores dentro de uma escala legível.