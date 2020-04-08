O ficheiro StochasticDMACD.mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado, desenvolvido por mladen em 2020. Trata-se de um oscilador baseado em momentum que combina o suavizamento da Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD) com a normalização de intervalo de um Oscilador Estocástico.





Funcionalidade Principal

O indicador opera transformando os dados de preços num intervalo normalizado antes de calcular o momentum da tendência.





Normalização Estocástica: Em vez de utilizar preços brutos, o indicador calcula um "Estocástico Rápido" e um "Estocástico Lento" utilizando as Médias Móveis Exponenciais (EMAs) Rápida e Lenta e determinando a sua posição relativa dentro do intervalo de Máxima-Mínima de um período Estocástico especificado.

Lógica do MACD: A linha principal do indicador (MACD) é derivada subtraindo o valor normalizado do Estocástico Lento do valor do Estocástico Rápido e multiplicando o resultado por 100.

Suavização da Linha de Sinal: Uma linha de sinal secundária é traçada aplicando uma Média Móvel Exponencial (EMA) adicional aos valores do MACD.





Configuração Visual e Técnica

Exibição: O indicador é executado numa janela separada abaixo do gráfico de preços principal.

Gráficos: * Linha MACD: Uma linha contínua azul-escura que representa o momentum principal.

Linha de Sinal: Uma linha pontilhada coral utilizada para identificar possíveis cruzamentos de tendências.

Níveis Predefinidos: O indicador inclui cinco níveis horizontais para ajudar a identificar os extremos de mercado:

Sobrecompra: Definido em +10 e +15.





Nível Médio: Definido para 0.

Sobrevenda: Definido em -10 e -15.

Parâmetros de Entrada Personalizáveis

Período Estocástico (inpStoPeriod): O período de análise retrospetiva para determinar o intervalo máximo/mínimo (padrão: 45).





Períodos da EMA: Períodos personalizáveis ​​para os componentes Rápido (padrão: 12), Lento (padrão: 26) e Sinal (padrão: 9).





Preço Aplicado: Os utilizadores podem escolher quais os dados de preço a utilizar para os cálculos, como os preços de Fecho, Abertura, Mediana, Típico ou Ponderado.





Esta abordagem híbrida visa fornecer os benefícios de acompanhamento de tendências do MACD, utilizando o método Estocástico para reduzir a sensibilidade ao ruído do mercado e manter os valores dentro de uma escala legível.