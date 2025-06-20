Crystal Heikin Ashi
- Indicadores
- Muhammad Jawad Shabir
- Versão: 3.5
- Atualizado: 29 setembro 2025
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5
Visão geral
Sistema automático para XAUUSD (ouro) e principais pares de Forex. Gerencia entradas, SL/TP, trailing e controle de rebaixamento com regras objetivas. Sem garantias de lucro; veja o aviso de risco.
Requisitos
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Conta: ECN/RAW recomendada
-
Conexão: 24/7 (VPS sugerado)
-
Timeframes: M1–H4
Configuração inicial
-
Ative Algo Trading.
-
Anexe o EA ao gráfico (um símbolo por gráfico).
-
Em Inputs, defina AI_Access_Mode = ON e recarregue.
-
Ajuste o risco conforme seu capital/alavancagem.
Condições recomendadas
-
Margem livre e execução estável (baixo spread/latência).
-
Para ouro, capital inicial típico US$ 5.000+ com 1:500; reduza risco em multi-símbolos.
-
Valide em demo antes do real.
Funções principais
-
Entradas/saídas com SL/TP, break-even e trailing.
-
Controle de drawdown com redução de atividade em fases adversas.
-
Suporte multi-símbolos; parâmetros adaptativos por volatilidade/sessões.
Inputs (chave)
-
AI_Access_Mode — habilita recursos completos.
-
Risco — tamanho do lote, máximo de operações, limites diários/semanais.
-
Filtros — spread, horário/sessões, pausa de notícias (opcional).
-
Segurança — proteção de capital e desaceleração.
Boas práticas
-
VPS próximo ao servidor do broker.
-
Inicie conservador e escale após resultados forward.
-
Backtest ≠ execução real.
Suporte
Use a aba Comments ou mensagens privadas MQL5.
Aviso de risco
Produtos alavancados envolvem alto risco. O EA não garante lucro. Desempenho passado e backtests não garantem resultados futuros.
Palavras-chave
EA MT5, EA de ouro, XAUUSD EA, trading automático, gestão de risco, trailing stop, break-even, ECN, robô Forex, controle de drawdown, proteção de capital, filtro de spread, filtro de sessão, XAUUSD, EURUSD.
EXELENTE MUCHAS GRACIAS 10/10 2025 practico y facil en real probado en BTCUSD