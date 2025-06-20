Crystal Heikin Ashi

4.71

CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5

Visão geral
Sistema automático para XAUUSD (ouro) e principais pares de Forex. Gerencia entradas, SL/TP, trailing e controle de rebaixamento com regras objetivas. Sem garantias de lucro; veja o aviso de risco.

Requisitos

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Conta: ECN/RAW recomendada

  • Conexão: 24/7 (VPS sugerado)

  • Timeframes: M1–H4

Configuração inicial

  1. Ative Algo Trading.

  2. Anexe o EA ao gráfico (um símbolo por gráfico).

  3. Em Inputs, defina AI_Access_Mode = ON e recarregue.

  4. Ajuste o risco conforme seu capital/alavancagem.

Condições recomendadas

  • Margem livre e execução estável (baixo spread/latência).

  • Para ouro, capital inicial típico US$ 5.000+ com 1:500; reduza risco em multi-símbolos.

  • Valide em demo antes do real.

Funções principais

  • Entradas/saídas com SL/TP, break-even e trailing.

  • Controle de drawdown com redução de atividade em fases adversas.

  • Suporte multi-símbolos; parâmetros adaptativos por volatilidade/sessões.

Inputs (chave)

  • AI_Access_Mode — habilita recursos completos.

  • Risco — tamanho do lote, máximo de operações, limites diários/semanais.

  • Filtros — spread, horário/sessões, pausa de notícias (opcional).

  • Segurança — proteção de capital e desaceleração.

Boas práticas

  • VPS próximo ao servidor do broker.

  • Inicie conservador e escale após resultados forward.

  • Backtest ≠ execução real.

Suporte
Use a aba Comments ou mensagens privadas MQL5.

Aviso de risco
Produtos alavancados envolvem alto risco. O EA não garante lucro. Desempenho passado e backtests não garantem resultados futuros.

Palavras-chave
EA MT5, EA de ouro, XAUUSD EA, trading automático, gestão de risco, trailing stop, break-even, ECN, robô Forex, controle de drawdown, proteção de capital, filtro de spread, filtro de sessão, XAUUSD, EURUSD.

Comentários 16
Emanuel533
244
Emanuel533 2025.11.30 17:15 
 

EXELENTE MUCHAS GRACIAS 10/10 2025 practico y facil en real probado en BTCUSD

eli7373
64
eli7373 2025.10.31 18:39 
 

Hallo , wie kann ich den Indikator auf Handy oder Tablet nutzen . Danke im Voraus

keeproll
74
keeproll 2025.10.21 11:14 
 

This is a truly excellent indicator tool. It's been incredibly helpful to me in my trading! I highly recommend it to everyone.

Produtos recomendados
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel (ou canal de Donchian) é um indicador criado por  Richard Donchian. Ele é  formado tomando a máxima mais alta e a mais baixa mais baixa do último período especificado em velas. A área entre alta e baixa é o canal para o período escolhido. Sua configuração é simples. É possível ter a média entre a linha superior e inferior além de alertas quando o preço atinge um dos lados. Se tiver alguma dúvida ou encontrar alguma falha, me contate. Faça bom uso!
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indicadores
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Period separators
Mykola Demko
5 (6)
Indicadores
The Period separators indicator separates time periods, specified by user. It supports all timeframes, greater or aliquot to current timeframe. In case of the incorect timeframe, the indicator modifies it to closest correct value. Additional bonus - the separation of non-standard time periods - MOON, MOON/2, MOON/4 (moon phases). The separators are plotted using the indicator's buffers. The indicator uses one graphic object for information about the progress and current bar properties. The graph
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicadores
Description : Rainbow MT5 is a technical indicator based on Moving Average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, then this is a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, then this is a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT5 ) based on Rainbow MT5 indicator is now available here . MT4 version is available here .
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus is an enhanced version of the classic ATR that shows not just volatility itself, but the directional energy of the market . The indicator converts ATR into a normalized oscillator (0–100), allowing you to clearly see: who dominates the market — buyers or sellers when a trend begins when a trend loses strength when the market shifts into a range where volatility reaches exhaustion zones ATR Plus is perfect for momentum, trend-following, breakout and volatility-based systems. How ATR Plus
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
O indicador   Haven FVG   é uma ferramenta para analisar mercados que permite identificar áreas de ineficiência (Fair Value Gaps, FVG) no gráfico, fornecendo aos traders níveis-chave para a análise de preços e a tomada de decisões comerciais. Outros produtos ->  AQUI Principais características: Configurações individuais de cores: Cor para FVG de alta   (Bullish FVG Color). Cor para FVG de baixa   (Bearish FVG Color). Visualização flexível de FVG: Quantidade máxima de velas para buscar FVG. Exte
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este é o famoso indicador Girassol para Metatrader5. Este indicador marca possíveis topos e fundos nos gráficos dos preços. O indicador identifica topos e fundos no historico de preços do ativo, tenha em mente que o girassol atual, do ultimo candle repinta, pois não é possivel identificar um topo até que o mercado reverta e também não é possivel identificar um fundo sem que o mercado para de cair e comece a subir. Se você estiver procurando por um programador profissional para Metatrader5, entre
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Indicadores
Simple Vwap with the daily, weekly and monthly VWAP is the abbreviation for   volume-weighted average price , which is a technical analysis tool that shows the ratio of an asset's price to its total trade volume. It provides traders and investors with a measure of the average price at which a stock is traded over a given period of time. How it's used Identify entry and exit points:   Traders can use VWAP to determine when to buy or sell an asset.   Understand price trends :  Traders can use V
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the trend : Seu Rastreador de Tendências Domine o mercado com o Friend of the trend , o indicador que simplifica a análise de tendências e te ajuda a identificar os melhores momentos para comprar, vender ou esperar. Com um design intuitivo e visualmente impactante, o Trend Analisa os movimentos de preço e entregar sinais através de um histograma colorido: Barras Verdes : Sinalizam uma tendência de alta, indicando oportunidades de compra. Barras Vermelhas : Alertam para uma tendência de
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indicadores
The one minute chart has a bug, but the one-day chart can still be used after deleting the bug and reloading the indicators, This indicator can be used to determine how far the indicator goes up to place an order to buy, how far it goes down to place an order to sell, and not placing an order until it reaches this distance, which is considered oscillation, open an account gift index
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicadores
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Indicadores
Indicator alerts for Dual Relative strength index rsi. Large rsi preset at 14 is below 30 small rsi preset at 4 is below 10 for buy bullish signals . Large rsi preset are 14 is above 70 small rsi preset at 4 is above 90 for sell bearish signals . Includes mobile and terminal alerts. draws lines when alerts. This indicator can help identify extremes and then the tops or bottoms of those extremes .
FREE
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Indicadores
Note from Developer: This is the lite version of the Double TMA with Bands Indicator. You can find the paid version that comes with alerts and on screen signal arrows built in here . I will also be selling an EA based on this trading system soon once all backtesting and optimization have been completed. Unlock your trading potential with the Double TMA Indicator with Reversal Detection! Designed for swing and reversal trading, this versatile tool integrates two Triangular Moving Averages (
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
O Canal Donchian Os canais são uma das ferramentas de análise técnica mais populares porque transmitem intuitivamente aos analistas as restrições que tendem a ocorrer na maioria das mudanças de preço. Os usuários do canal sabem que informações valiosas podem ser obtidas a qualquer momento, independentemente de o preço estar no centro de uma faixa ou próximo a uma das fronteiras. Uma das técnicas mais famosas para explorar esses conceitos são as bandas de Bollinger. No entanto, John Bollinger não
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicadores
Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indicadores
Ideal para scalpers, day traders and swing trades.   Com base no histórico de preços, o indicador traça automaticamente linhas horizontais que evidenciam zonas estratégicas. Além disso, ele destaca em tempo real a região atual onde o candle está sendo negociado , fornecendo uma visão clara das áreas críticas de decisão. Tenet Support & Resistance Pro   é um indicador avançado para MetaTrader 5, projetado para ajudar traders a identificar com precisão as   principais regiões de suporte e resis
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
CurvedSmoothChanel
Roman Surmanidze
Indicadores
This indicator is suitable for trend identification, price channel definition and trading signal generation. It combines smoothness, adaptability and visual clarity, which makes it useful for scalping, day trading and swing trading. Technical details: Hull Moving Average (HMA) – provides a smooth trend line without lags. Super Smoother – reduces "noise" and creates a smooth curve. Channel Width – adapts to the timeframe (e.g., narrower on M1, wider on D1). Debug Logging – enabled in the con
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indicadores
O indicador identifica quando ocorre uma divergência entre o preço e um indicador ou oscilador. Ele identifica divergências regulares e ocultas. Combinado com suas próprias regras e técnicas, este indicador permitirá que você crie (ou aprimore) seu próprio sistema poderoso. Recursos Pode detectar divergências para os seguintes osciladores / indicadores:       MACD, OsMA, Stochastics, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, Índice composto, MFI e Momentum. Apenas um oscilador / indicador pode ser
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
SMA ReEntry
Mattia Impicciatore
1 (1)
Indicadores
O que é o SMA Reentry SMA Reentry é um indicador profissional que sinaliza pontos de reentrada a favor da tendência utilizando duas médias móveis simples (SMA): uma rápida e uma lenta. O indicador mostra claramente quando o preço retorna acima ou abaixo da média móvel rápida, em presença de uma tendência definida pela SMA lenta. É a ferramenta ideal para quem procura sinais claros de pullback, breakout e reentrada em tendências já estabelecidas. Como funciona Identifica a tendência principal atr
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Mais do autor
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Indicadores
Crystal Volume Profile Auto POC — Visualização de Volume para Decisões de Trading Precisas Visão Geral Crystal Volume Profile Auto POC é um indicador para MetaTrader 5 que calcula a distribuição de volume e identifica automaticamente o Ponto de Controle (POC). Ele auxilia os traders a encontrar zonas de suporte e resistência baseadas em áreas de alto volume. Principais Recursos Perfil de volume dinâmico (intervalo visível ou selecionado) Identificação automática do POC Opções de personalização:
FREE
Crystal Supply Demand Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicadores
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) Não opere em cada vela – espere pelas zonas institucionais. Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) é um indicador profissional de zonas de Oferta e Demanda para MetaTrader 5. Foi desenvolvido para traders que querem ver zonas limpas e de qualidade institucional nos seus gráficos, em vez de retângulos desordenados e conceitos antigos. Com otimização para prazos maiores, atualizações dinâmicas e visuais profissionais, o SD Pro mostra apenas os níveis que realmente i
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicadores
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Perfil de Volume com POC Automático Visão Geral Crystal Volume Profile Auto POC é um indicador leve e otimizado para MetaTrader 4. Ele calcula e exibe a distribuição do volume por níveis de preço, destacando automaticamente o Point of Control (POC). O indicador ajuda a identificar zonas ocultas de suporte/resistência, áreas de acumulação/distribuição e atividade institucional. Versão para MT5 disponível: Crystal Volume Profile Auto POC (MT5) . Principais
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicadores
Crystal Buy Sell Liquidity — Indicador de Liquidez para MT5 Visão Geral Crystal Buy Sell Liquidity é um indicador profissional para MetaTrader 5 que identifica oportunidades de compra e venda com base em padrões de sweep de liquidez. Ele analisa a estrutura do mercado intradiário, detecta caçadas institucionais de liquidez e fornece sinais claros quando a liquidez de varejo é varrida e o preço reverte. Principais Recursos Detecção automática de sweeps de liquidez em máximas/mínimas Sinais de co
FREE
Crystal Heikin Ashi Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate - Professional Trading Automation System Revolutionary Dual-Mode Trading Strategy with Advanced Risk Management Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate represents the pinnacle of automated trading technology, combining the proven effectiveness of Heikin Ashi candle analysis with cutting-edge algorithmic trade management. This sophisticated Expert Advisor is designed for serious traders who demand precision, reliability, and professional-grade automation in their trading
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
4 (1)
Indicadores
Crystal Heikin Ashi – Visual Avançado Heikin Ashi (Versão MT4) Visão Geral Crystal Heikin Ashi para MetaTrader 4 é um indicador profissional de Heikin Ashi que melhora a visualização do gráfico e oferece clareza para traders de price action, scalpers e analistas. Esta versão MT4 foca em velas puras de Heikin Ashi com estilo inteligente, mantendo o sistema leve e otimizado para alto desempenho. Nota: Coloração por tendência e detecção avançada de momentum estão disponíveis apenas na versão MT5: M
FREE
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicadores
Crystal Volume Indicator – Ferramenta Inteligente de Análise de Volume para MT5 O Crystal Volume é um indicador avançado e fácil de usar, criado para ajudar os traders a interpretarem visualmente a força oculta por trás dos movimentos de preço. Ao combinar ação de preço com dinâmica de volume, esta ferramenta destaca eventos importantes como   Buying Climax (Clímax de Compra) ,   Selling Climax (Clímax de Venda)   e   Velas Fracas , facilitando a identificação de zonas de reversão ou conti
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
Crystal FVG Touch Detector – Indicador avançado Smart Money Concept Crystal FVG Touch Detector é um indicador profissional para traders que seguem Smart Money Concepts (SMC) e a metodologia ICT. Identifica automaticamente Fair Value Gaps (FVG) em qualquer ativo e timeframe, mostrando zonas coloridas e detecção de toque. Baseado em lógica sem repaint, revela desequilíbrios institucionais em tempo real. Características principais Deteção precisa de FVGs altistas e baixistas. Atualização automática
FREE
Crystal Smart Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal Smart Pro — Sistema de Negociação Adaptativo de Modo Duplo Visão Geral Crystal Smart Pro é um Expert Advisor (EA) inteligente e autoajustável desenvolvido pela Crystal AI Systems . Ele combina entradas precisas com uma avançada gestão de recuperação e oferece dois modos de operação totalmente independentes: Sharp Mode e Smart Mode . O sistema adapta-se dinamicamente à volatilidade do mercado, ao saldo da conta e às condições de tendência para manter um desempenho consistente. Modos Princ
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
Utilitários
Crystal Trade Manager – Painel Completo de Controle Visão Geral Crystal Trade Manager (CTM) é um utilitário de gerenciamento de risco e execução de ordens para MetaTrader 5. Oferece proteção avançada, automação e controle imediato, ideal para traders manuais, desafios prop firm e gestores profissionais. Principais Recursos Proteção : limite de drawdown diário (1–70%), auto close, exclusão de pendentes, bloqueio diário (FTMO-friendly). Alvos de lucro/perda : auto close quando atingidos. SL/TP A
FREE
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
The Real RSI – Caçador de Divergências Profissional Visão Geral The Real RSI é um indicador profissional de detecção de divergências, desenvolvido para traders que buscam precisão em nível institucional na identificação de sinais de reversão e continuação baseados no RSI. Ele detecta automaticamente divergências regulares e ocultas entre o preço e o RSI, confirmando cada configuração por meio de uma lógica inteligente de pivôs e validação estrutural em tempo real. O indicador foi projetado para
FREE
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicadores
Crystal Smart Volume Visão geral O Crystal Smart Volume para MT4 é um indicador avançado de análise de volume e delta, desenvolvido para revelar a atividade institucional oculta por trás dos movimentos comuns do preço. Ele combina os conceitos de Smart Money (SMC) , Volume Spread Analysis (VSA) e a lógica Delta , analisando simultaneamente o comportamento do preço e do volume. O indicador identifica eventos como Buying Climax (clímax de compra) , Selling Climax (clímax de venda) , Weak Candles (
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicadores
Auto Candle Sequence Counter – Indicador MT5 Visão Geral Auto Candle Sequence Counter é um indicador profissional para MetaTrader 5 que identifica e destaca automaticamente sequências consecutivas de velas de alta e baixa. Ele fornece visualização em tempo real, estatísticas e alertas para apoiar estratégias de price action. Principais Recursos Detecção de 2 a 7 velas consecutivas (altistas/baixistas). Mapeamento preciso sem perder sinais. Detecção de doji com sensibilidade ajustável (0.01–0.1
FREE
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avançado de Gestão de Risco e Controle de Operações para MT4 Versão Gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Visão Geral Crystal Trade Manager PRO (CTM) é uma ferramenta profissional de execução de ordens e gestão de risco desenvolvida para MetaTrader 4. Foi projetada para traders que necessitam de disciplina, forte proteção de capital e automação inteligente dentro do MT4. O sistema controla o risco, protege o patrimônio da conta, aplica limite
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
3 (1)
Utilitários
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copiador Profissional de MT5 Visão Geral Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 é um copiador de operações de alto desempenho para MetaTrader 5. Funciona localmente pela pasta Common do MT5, sem DLL nem API externas, ideal para VPS e ambientes multi-conta. Principais Recursos Sistema Dual : MASTER: envia ordens, modificações, fechamentos. SLAVE: executa ordens recebidas com controle de risco. Escalagem de Volume : lote fixo, razão por equity, % risco com SL. Gestão de R
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilitários
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
Indicadores
Volatility Monitor – Indicador de Detecção de Picos em Tempo Real Visão Geral Volatility Monitor é um indicador MT5 leve e profissional projetado para monitorar movimentos bruscos de preços e alertar os traders em tempo real. Seja Forex, Ouro, pares JPY ou Criptomoedas, fornece sinais claros de volatilidade via ATR automático ou limites manuais de pips. Principais Recursos Detecção de volatilidade em tempo real. Modos flexíveis (ATR ou manual). Alertas progressivos (som, pop-up, push). Marcadore
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Visão geral Sistema automático para XAUUSD (ouro) e principais pares de Forex . Gerencia entradas, SL/TP, trailing e controle de rebaixamento com regras objetivas. Sem garantias de lucro; veja o aviso de risco. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Conta: ECN/RAW recomendada Conexão: 24/7 (VPS sugerado) Timeframes: M1–H4 Configuração inicial Ative Algo Trading . Anexe o EA ao gráfico (um símbolo por gráfico). Em Inputs, defina AI_Access_Mode = ON e recar
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilitários
Crystal Trade Manager – Ferramenta Avançada de Gestão de Risco e Trading MT4 Visão Geral Crystal Trade Manager (CTM) é uma utilidade profissional para MetaTrader 4 , desenvolvida para gestão de risco, automação de operações e controle rápido de execução . Ajuda os traders a proteger o capital, controlar o drawdown diário, gerenciar o tamanho dos lotes e automatizar funções essenciais de gerenciamento de ordens (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop). Ideal para traders manuais, participantes de
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
INDICADOR DE PREÇO AO VIVO E LUCRO TOTAL PERFEITO PARA TRADING AO VIVO E COMPARTILHAMENTO DE TELA Projetado especificamente para day traders, scalpers e sessões de trading em transmissão ao vivo Este indicador profissional fornece exibição de preços em tempo real e rastreamento abrangente de lucros diretamente no seu gráfico - essencial para trading de alta frequência e transmissões de trading ao vivo. RECURSOS PRINCIPAIS EXIBIÇÃO DE PREÇO EM TEMPO REAL Atualizações de preço bid ao vivo a cada
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
INDICADOR DE PREÇO AO VIVO E LUCRO TOTAL O companheiro de trading em tempo real definitivo para traders profissionais, day traders e streamers Transforme sua experiência de trading com este poderoso indicador que exibe preços bid ao vivo e rastreamento abrangente de lucros diretamente no seu gráfico. Projetado especificamente para ambientes de trading de alta frequência e transmissões de trading ao vivo. RECURSOS PRINCIPAIS EXIBIÇÃO DE PREÇO EM TEMPO REAL Atualizações de preço bid ao vivo a cad
FREE
Export History Data to CSV
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
Crystal AI Data Exporter – Professional MT5 Historical Data Extraction System This Expert Advisor is designed for traders, data analysts, quant developers, and AI model builders who require accurate, raw, and fully synchronized historical data directly from MetaTrader 5. It delivers clean OHLCV market data in CSV format with precise date-range control, volume options, tick-volume extraction, and auto-managed history synchronization. Crystal AI Data Exporter removes the need for manual F2 downloa
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Trade With Magic
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
TRADE WITH MAGIC – Professional One-Click Trading Panel | Crystal AI Systems Trade With Magic is a fast, lightweight, and highly efficient one-click trading panel designed for traders who require precise manual execution and full control over magic numbers, comments, and risk parameters. It is suitable for both manual trading and advanced EA testing environments where ac
FREE
Crystal CopyCat Ultimate MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
Crystal CopyCat Ultimate Ultra-Fast Master–Slave Copier with Zero-Delay Execution and Cross-Platform MT5 Compatibility Architecture: MT4 → MT4 and MT4 → MT5 Full Compatibility MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/144569 Complete User Setup Guide:-  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222   1. Overview Crystal CopyCat Ultimate 5.0 is a next-generation trade copy engine engineered for professional traders, portfolio managers, prop-firm operators, and signal distributors. Unlik
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL ALGO PRO — MT4 Expert Advisor  Visão Geral Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro é um Expert Advisor de nível institucional, assistido por IA, para XAUUSD, principais pares de Forex e alguns instrumentos de criptomoedas (quando permitido pelo corretor). Ele integra um sistema avançado de recuperação algorítmica — além do martingale tradicional — utilizando camadas dinâmicas, filtros baseados em volatilidade e gerenciamento lógico de saídas. A recupe
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal SD Pro – Robô de Oferta e Demanda Institucional Visão Geral Crystal SD Pro é um EA 100% automatizado para MetaTrader 5 que opera com zonas institucionais de oferta e demanda. Ele filtra ruídos e abre trades apenas em zonas confirmadas. Recursos principais Identificação de zonas (M30–H4) Modos Smart Recovery ou Cut Loss Painel ao vivo: trades, zonas, recuperação Lot automático ou fixo Meta global de lucro Auto SL/TP, break-even, trailing stop Filtro de tendência ADX/DI Modos de operação
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL GOLD SCALPER — Expert Advisor MT5 Visão geral Sistema automático para XAUUSD (ouro) com dois estilos — Recovery Mode e Single Trade Mode — e painel no gráfico para controle transparente. Pode incorporar previsão com IA (LSTM, atenção, sentimento) e filtro de confiança . Sem garantia de lucro; veja o aviso de risco. Modos de negociação Recovery Mode : fluxo multi-trade com metas por equity, aumento opcional de volume, confirmação neural e trailing opcional na primeira posição. Single T
The Real RSI
Muhammad Jawad Shabir
Experts
The Real RSI é um Expert Advisor de nível profissional, desenvolvido para traders que desejam operar divergências do RSI com precisão institucional. Ele detecta automaticamente divergências regulares e ocultas (de alta e de baixa), utilizando uma lógica inteligente de pivôs, validação da estrutura do RSI e filtros de confirmação em múltiplos períodos de tempo. Construído sob o conceito de “configurar e esquecer”, o sistema gerencia automaticamente as entradas, stop loss, take profit e trailing
Filtro:
Emanuel533
244
Emanuel533 2025.11.30 17:15 
 

EXELENTE MUCHAS GRACIAS 10/10 2025 practico y facil en real probado en BTCUSD

Bob Sulaiman
360
Bob Sulaiman 2025.11.17 02:32 
 

Looks good, just use it. thank you

ayudi272829
34
ayudi272829 2025.11.07 07:43 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

eli7373
64
eli7373 2025.10.31 18:39 
 

Hallo , wie kann ich den Indikator auf Handy oder Tablet nutzen . Danke im Voraus

keeproll
74
keeproll 2025.10.21 11:14 
 

This is a truly excellent indicator tool. It's been incredibly helpful to me in my trading! I highly recommend it to everyone.

gsdh41441
14
gsdh41441 2025.09.27 10:17 
 

有很大的参考意义，感谢你。

PierG
171
PierG 2025.09.26 14:33 
 

Even if updated at the latest version, appears a lot of arrows and you have to delete and reload multiple times to clear the screen.

Muhammad Jawad Shabir
52971
Resposta do desenvolvedor Muhammad Jawad Shabir 2025.09.26 14:36
Dear If you Did not Want signals Just Turn Of From Setting
BlackArmor
438
BlackArmor 2025.09.25 18:44 
 

Very good indicator, it does the job as described. Thank you Muhammad.

Detleff Böhmer
3060
Detleff Böhmer 2025.09.25 06:13 
 

Danke für diesen Indikator. Sehr hilfreich für die Trenderkennung und dann den passenden Einstieg zu finden.

Alex074179
398
Alex074179 2025.09.14 21:30 
 

estou testando me parece show de bola, consigo fazer entradas mais perfeitas

theyank16111
49
theyank16111 2025.09.06 12:36 
 

Excellent HA Candle Indicator

bob rana
18
bob rana 2025.08.07 06:34 
 

simple and easy to use. not complicated like others. keep it up.

Muhammad Jawad Shabir
52971
Resposta do desenvolvedor Muhammad Jawad Shabir 2025.08.07 06:43
Thank you! Glad you found it simple and easy to use. We’ll keep improving!
Lupacchiotta
330
Lupacchiotta 2025.07.29 16:51 
 

It's simple, intuitive, and obviously, to earn money, you need to put in some personal effort. Thank you, Sir

Muhammad Jawad Shabir
52971
Resposta do desenvolvedor Muhammad Jawad Shabir 2025.08.03 15:05
Most welcome! Glad you found it simple and useful. Wishing you great success ahead — your effort will definitely pay off. 💪😊
Ka Fu
29
Ka Fu 2025.07.11 02:33 
 

主要なタイミングでのBuy and Sell Signal としても機能するが、エリオット波動のimpulseや調整波などが視覚的にみやすいのが新しい発見だった。素晴らしい商品です。

Muhammad Jawad Shabir
52971
Resposta do desenvolvedor Muhammad Jawad Shabir 2025.08.07 06:44
Thank you so much! Happy to hear you found it visually helpful and a great product.
ionut_34
209
ionut_34 2025.06.30 11:31 
 

very good indicator, it works flawlessly

Peter Pedro
78
Peter Pedro 2025.06.21 11:00 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Responder ao comentário