* Devido à autenticidade dos dados para todas as principais moedas, — recomenda-se a utilização de gráficos ao vivo.





O que é o UEX Pure USD Euro Index:

Descrição em inglês: https://www.mql5.com/en/market/product/152936





Descubra o verdadeiro pulso do mercado forex com o Pure USD & Euro Index

— um indicador inovador que revela verdadeiramente a força e a fraqueza ocultas entre as duas moedas mais poderosas do mundo.





Em vez de depender de um único par como o EURUSD, esta ferramenta mede o desempenho agregado do dólar americano e do euro

em vários pares principais, fornecendo uma visão clara e equilibrada do verdadeiro sentimento do mercado.





Ao combinar os dados de todos os principais pares de USD e Euro,

este indicador constrói gráficos de índices sincronizados que refletem os movimentos cambiais genuínos

— e não apenas flutuações de um par.

Verá e receberá uma notificação instantânea quando o Dólar dominar, quando o Euro reagir,

e obterá insights quando o equilíbrio entre os dois mudar, geralmente minutos antes da reação do mercado.

Este conceito será a sua ferramenta fiável para lidar com o mercado.

O Pure USD & Euro Index capacita os traders para antecipar mudanças de tendência,

filtrar sinais falsos e alinhar as suas estratégias com o fluxo real do mercado.





Seja a negociar manualmente ou a utilizar sistemas automatizados, oferece uma ferramenta de confirmação transparente

— que funciona em todos os prazos e condições de mercado.





Este não é um truque de repintura ou um derivado de um único feed de preços

— é um modelo de índice matematicamente genuíno, cuidadosamente concebido para traders que exigem precisão e autenticidade.





Se procura uma base sólida para a sua estratégia de trading, esta é a sua vantagem.