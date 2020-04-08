UEX Pure USD Euro Index

* Devido à autenticidade dos dados para todas as principais moedas, — recomenda-se a utilização de gráficos ao vivo.

O que é o UEX Pure USD Euro Index:

Descubra o verdadeiro pulso do mercado forex com o Pure USD & Euro Index
— um indicador inovador que revela verdadeiramente a força e a fraqueza ocultas entre as duas moedas mais poderosas do mundo.

Em vez de depender de um único par como o EURUSD, esta ferramenta mede o desempenho agregado do dólar americano e do euro
em vários pares principais, fornecendo uma visão clara e equilibrada do verdadeiro sentimento do mercado.

Ao combinar os dados de todos os principais pares de USD e Euro,
este indicador constrói gráficos de índices sincronizados que refletem os movimentos cambiais genuínos
— e não apenas flutuações de um par.
Verá e receberá uma notificação instantânea quando o Dólar dominar, quando o Euro reagir,
e obterá insights quando o equilíbrio entre os dois mudar, geralmente minutos antes da reação do mercado.
Este conceito será a sua ferramenta fiável para lidar com o mercado.
O Pure USD & Euro Index capacita os traders para antecipar mudanças de tendência,
filtrar sinais falsos e alinhar as suas estratégias com o fluxo real do mercado.

Seja a negociar manualmente ou a utilizar sistemas automatizados, oferece uma ferramenta de confirmação transparente
— que funciona em todos os prazos e condições de mercado.

Este não é um truque de repintura ou um derivado de um único feed de preços
— é um modelo de índice matematicamente genuíno, cuidadosamente concebido para traders que exigem precisão e autenticidade.

Se procura uma base sólida para a sua estratégia de trading, esta é a sua vantagem.

Pure USD & Euro Index – porque a verdade do mercado começa com as suas moedas.

O UEX é melhor utilizado nos seguintes pares de moedas: EURUSD e USDCHF. H1

Antes de utilizar o indicador UEX, certifique-se de que a sua conta MT5 tem os seguintes pares de moedas abaixo:

//--- pair list used in index calc
string USD_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"USDJPY"+suffix,"GBPUSD"+suffix,"USDCAD"+suffix,"USDSEK"+suffix,"USDCHF"+suffix},
       EUR_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"EURGBP"+suffix,"EURJPY"+suffix,"EURSEK"+suffix,"EURCHF"+suffix};


