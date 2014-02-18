Pagamentos e métodos de pagamento

No site MQL5.community, você pode tanto comprar como ganhar dinheiro. Neste artigo, você aprenderá como o pagamento de serviços MQL5 e a retirada de fundos acorrem, também verá como as operações são realizadas de maneira segura.

Você pode usar cartões bancários e os sistemas de pagamento mais populares, para pagar por serviços MQL5. Os pagamentos são realizados em dólares americanos.

Atenção: os serviços MQL5 não fornecem acesso à negociação em mercados financeiros, e nesta seção não se podem recarregar contas de negociação reais.



Desde o início do lançamento da MQL5.community, foi criado um sistema de pagamento para dar uma remuneração aos autores de artigos. Passou muito tempo desde então, surgindo muitos serviços para traders no site MQL5.com:

Mercado: compra e venda de aplicativos de negociação escritos em MQL4 e MQL5;

Sinais: cópia de transações de traders bem-sucedidos com monitoramento de resultados e estatísticas de negociação abrangentes;

Hospedagem virtual: a melhor solução VPS para operação 24/7 dos terminais de negociação MetaTrader;

Freelance: o maior serviço freelance para encomenda de robôs de negociação e indicadores técnicos em MQL4 e MQL5;

MQL5 Cloud Network: otimização acelerada de estratégias de negociação com base em dezenas de milhares de agentes de teste.

1. Operações seguras

O site MQL5.com não armazena sus dados de pagamento e números de cartão. Todos os dados que o usuário insere no momento do pagamento são enviados através de canais seguros para verificar o sistema de pagamento selecionado.

Como ocorrem os pagamentos recorrentes se você der seu consentimento? O sistema de pagamento verificará os dados que você inserir e, se for bem-sucedida, gerará um token de pagamento especial, que será emitido apenas para o site MQL5.com. Tal identificador criptografado pode ser aceito pelo sistema de pagamento apenas no site MQL5.com, só por meio de canais seguros e vindo de um endereço IP específico. Por isso, ao realizar pagamentos recorrentes, transferimos apenas um token ao sistema de pagamento, com base no qual o sistema identifica os detalhes de pagamento do comprador.



Assim, o site MQL5.com faz pagamentos automáticos seguros sem ter acesso aos seus dados de pagamento. Ao mesmo tempo, mesmo que invasores obtenham esse token de alguma forma, eles não poderão usá-lo para fins criminosos.



Para realizar uma única operação de pagamento ou selecionar um novo método de pagamento ao usar pagamentos recorrentes, o site MQL5.com exige confirmar a ação usando um código que é enviado via SMS ou Telegram messenger para o número de telefone celular especificado na seção "Segurança" do seu perfil. Para salvar um número de telefone em seu perfil, você também deve confirmá-lo com um código de verificação. Para alterar o número de telefone, os códigos de verificação são enviados para os dois telefones, isto é, para o antigo e para o novo. Todas essas medidas são projetadas para maximizar a proteção de sua conta MQL5 e evitar transações financeiras não autorizadas.



Importante: para usar serviços MQL5 pagos, você precisa de um número de telefone celular válido para o qual os códigos de verificação possam ser enviados via SMS ou

Além disso, por razões de segurança, há um limite para a retirada de fundos. Por padrão, não é permitido retirar mais do que 1 vez por dia e não mais do que US$ 1000. A administração do site MQL5.com, se necessário, aumenta de forma independente o valor da retirada para vendedores e provedores de sinais bem-sucedidos.







2. Pagamento de serviços MQL5

O site MQL5.community oferece aos usuários vários métodos de pagamento por serviços MQL. No entanto, nem todos permitem retirar fundos.

Você pode retirar dinheiro da conta e alguns sistemas de pagamento somente nos limites do valor ganho por você. Os métodos de retirada disponíveis para a sua conta são determinados automaticamente com base na geolocalização, você pode vê-los em seu perfil na seção "Pagamentos". Tenha em mente que alguns sistemas de pagamento têm restrições de depósito/retirada dependendo do país.

Em caso de entrada incorreta de fundos, você deve entrar em contato como a Central de serviços para resolver a situação.

Para pagar pelos serviços MQL5 no site MQL5.com, siga algumas etapas:



1. Faça login na MQL5.community, abra seu perfil e vá para a seção "Pagamentos".

2. No menu desta seção, selecione o item "Pagar por serviços MQL5".

3. Em seguida, você precisa selecionar um dos sistemas de pagamento suportados clicando no devido botão.





Também existe uma maneira rápida de pagar pelos serviços desde qualquer página do site MQL5.community. Para fazer isso, passe o cursor do mouse sobre o seu perfil no canto superior direito e selecione "Pagar pelos serviços MQL5".







O site MQL5.com não armazena seus dados de pagamento e números de cartão. Ao pagar por serviços, comprar no Mercado ou assinar um Sinal, os dados são verificados do lado do sistema de pagamento que você escolheu para efetuar o pagamento.

Abaixo mostraremos exemplos de pagamento em cartão bancário.





2.1. Pagamento em cartão bancário



Você pode pagar pelos serviços MQL5 usando cartões de crédito e débito emitidos pela Visa, Mastercard, JCB, UnionPay e outros.



1. Abra a página de depósito e selecione um método clicando no botão correspondente.





2. Insira o valor desejado em dólares estadunidenses e confirme o depósito. Se sua conta não for em dólares, a conversão ocorrerá automaticamente, segundo a taxa do banco.





3. Será aberta uma página de confirmação de pagamento, a partir da qual você será redirecionado para o site do sistema de pagamento.







Você deve inserir dados pessoais e os detalhes do seu cartão. Confirme que você está debitado da sua conta bancária. Se a operação for bem-sucedida, os fundos serão creditados instantaneamente.





Atenção: O site MQL5.com não armazena seus dados de pagamento e números de cartão. A verificação de dados no caso de depósito na conta, compra no Mercado ou assinatura de Sinal é realizada do lado do sistema de pagamento.

4. Na seção "Pagamentos", sempre estará à sua disposição todo o histórico de pagamentos (data, número e tipo de operação, pagante, beneficiário e quantia). O campo "Pagante" indica a parte do número do cartão e o nome do seu proprietário, no campo "Beneficiário" — seu nome ou login da MQL5.community. A mesma informação também é indicada na descrição da operação. O valor da operação é exibido em azul na última coluna.





5. Agora você pode gastar os fundos disponíveis a seu critério. Leia mais sobre isso na seção "O que pode ser comprado em MQL5.community".

2.2. Pagamento através de outros sistemas de pagamento



Além dos dois métodos de pagamento descritos, o site MQL5 oferece suporte a muitos outros sistemas de pagamento populares na América do Sul, África e Ásia. O uso desses sistemas pode ser mais conveniente e familiar para os residentes desses países, basta selecionar a opção desejada e seguir as instruções. O pagamento através deles também é seguro e realizado de forma automática.







Atenção: o site MQL5.com não mantém seus dados de pagamento e números de cartão, mesmo que tenha sido escolhido um método de pagamento rápido. A verificação de dados no caso de depósito na conta, compra no Mercado ou assinatura de Sinal é realizada do lado do sistema de pagamento.







3. Retirada de fundos

Aviso: existem várias condições que podem impedi-lo de retirar fundos.

Problema Solução Não há dinheiro ganho na conta Comece a ganhar dinheiro usando os serviços MQL5.community Retiradas são permitidas no máximo uma vez a cada 24 horas Espere um dia e tente retirar Sem status de usuário verificado Siga um procedimento simples e registre-se como vendedor Transações financeiras bloqueadas Entre em contacto com a Central de serviços para resolver a situação

A retirada da conta só é possível dentro dos limites do valor que você ganhou. Os fundos inseridos por meio de sistemas de pagamento só podem ser gastos, não sendo permitida a retirada inversa. Em caso de entrada incorreta de fundos, você deve entrar em contato com a Central de Serviços para resolver a situação.

Independentemente do sistema de pagamento, para iniciar o procedimento de retirada de fundos de sua conta da MQL5.community, você precisa fazer o seguinte:

1. Faça login na MQL5.community, abra seu perfil e vá para a seção "Pagamentos".

2. No menu desta seção, selecione "Retirar da conta".

3. Em seguida, você precisa selecionar um sistema de pagamento para retirada.





Deve ser lembrado que ao retirar fundos via sistema de pagamento é cobrada uma comissão!

Também existe uma maneira rápida de retirar fundos desde qualquer página do site da MQL5.community. Para fazer isso, mova o cursor do mouse sobre o seu perfil no canto superior direito e selecione "Retirar da conta".





Em seguida, examinaremos passo a passo as instruções sobre retirada de fundos para um cartão bancário por meio e do WebMoney.





3.1. Retirada para um cartão bancário



Atenção: para retirar fundos do sistema de pagamento da MQL5.community existem para retirar fundos do sistema de pagamento da MQL5.community existem restrições

1. Abra a página de retirada, certifique-se de ter ganho dinheiro e selecione a retirada para um cartão.





2. Indique o valor da retirada e os dados do cartão para o qual você deseja transferir fundos e clique no botão "Retirar".





3. Confirme a retirada de fundos com o código que será enviado via SMS para o número de celular especificado em seu perfil. No histórico de pagamentos, o tipo de transação indicará a transferência para o seu cartão, pois como remetente serão indicados seu nome e sobrenome (ou login, se estiverem ausentes), enquanto como o destinatário, parte do número do seu cartão e o valor será exibido em vermelho.





Atenção! A confirmação por SMS é necessária apenas para cada novo cartão. Todos os cartões para os quais já foram retirados fundos com sucesso caem na lista de cartões confiáveis. Esta lista também inclui o cartão do qual foi feito o primeiro depósito no sistema, desde que o usuário não tivesse feito uma única transação antes.

Para retirar fundos para um cartão de uma lista confiável, basta indicar apenas a quantidade exibida e selecionar o cartão desejado na lista suspensa. A confirmação por SMS neste caso não é necessária.

Se você especificar como novo um cartão usado anteriormente para retirada, o saque novamente exigirá confirmação por SMS, apesar do fato de que esse cartão já esteja na lista de confiáveis.

3.2. Retirada de fundos via WebMoney

Atenção: para retirar fundos do sistema de pagamento da MQL5.community existem

Consideremos o exemplo de como retirar fundos da conta MQL5.community através do sistema WebMoney.

1. Abra a página de retirada, certifique-se de ter ganho dinheiro e selecione o sistema WebMoney.





2. Especifique o valor a ser retirado (incluindo uma comissão de 2%) e a carteira-Z para a qual deseja transferir fundos, clique no botão "Retirar".





3. Confirme a retirada de fundos com o código que será enviado via SMS para o número de celular especificado em seu perfil. No histórico de pagamentos, o tipo de transação indicará a transferência para sua carteira-Z, como remetente serão indicados seu nome e sobrenome (ou login, se estiverem ausentes), enquanto como o destinatário, o MQL5 WebMoney Accountant e o valor será exibido em vermelho.





4. Como lucrar na MQL5.community

A MQL5.community fornece aos traders e desenvolvedores excelentes oportunidades de ganhar dinheiro. Para isso, estão disponíveis os seguintes serviços.

Freelance . Se você cria aplicativos de negociação, pode encontrar pedidos feitos por outros traders. Uma característica distintiva do serviço Freelance é sua segurança. O cliente e o desenvolvedor estão protegidos de ações injustas da parte contrária durante todo o período de trabalho conjunto.

Artigos . Você pode se tornar um autor de artigos sobre programação na linguagem MQL5 e criação de sistemas de negociação automatizados. As taxas para artigos começam em 200 USD, você pode ficar sabendo todos os detalhes no tópico "Escreva e ganhe em MQL5" do nosso fórum.

Mercado . Venda aplicativos escritos em MQL4 e MQL5. Registre-se como um vendedor e publique seus aplicativos no Mercado.

Sinais . Você pode negociar em sua conta manualmente ou por meio de um robô e vender sinais de negociação. Assim, você pode ganhar não só no Mercado, mas também no serviço Sinais.

MQL5 Cloud Network. Instale agentes de teste e permita que eles participem da MQL5 Cloud Network. O dinheiro ganho pode ser retirado ou gasto para comprar produtos no Mercado, assinar Sinais e fazer encomendas no Freelance.





5. O que pode ser comprado em MQL5.community

MQL5.community é uma plataforma única onde os traders podem encontrar todos os serviços de que precisam. Aqui você pode solicitar o desenvolvimento de robôs de negociação, alugar uma hospedagem virtual, otimizar rapidamente uma estratégia de negociação e baixar aplicativos de negociação prontos desde o Mercado.

