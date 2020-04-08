Haven Bar Replay
- Indicadores
- Maksim Tarutin
- Versão: 1.0
Haven Bar Replay — O Seu Simulador de Trading Pessoal
Apresentamos o Haven Bar Replay – um simulador profissional para trading manual e teste de estratégias. Ele transforma o seu gráfico do MT5 num reprodutor histórico, permitindo-lhe viver meses de movimentos do mercado em apenas alguns minutos.
Veja os meus outros produtos -> AQUI.
Quer aprender a negociar de forma rentável, mas não está disposto a esperar horas para que os padrões se formem? Esta ferramenta foi feita para si. Treine o seu olhar, teste hipóteses e aperfeiçoe as suas habilidades no histórico como se fosse o mercado em tempo real.
Por que o Haven Bar Replay é essencial para todo trader?
-
O Efeito da "Margem Direita"
O indicador oculta completamente o "futuro" (as velas reais), deixando apenas as simuladas. Você toma decisões de forma honesta, sem espreitar o que acontece a seguir.
-
Controlo Total do Tempo
Avance rapidamente as partes aborrecidas de mercados laterais e abrande o tempo durante notícias importantes. Você controla a velocidade das cotações.
-
Navegação Inteligente
Mova-se para qualquer ponto do histórico apenas arrastando o marcador ou com um duplo clique do rato.
-
Deslocamento Suave (Smooth Scrolling)
O gráfico desloca-se automaticamente seguindo o preço, proporcionando um controlo visual confortável sem saltos bruscos.
Instruções: Como trabalhar com o simulador
-
Abra qualquer gráfico e período (timeframe).
-
Anexe o indicador Haven Bar Replay.
-
Aparecerá uma Linha Vertical (Marcador) e um Painel de Controlo no gráfico.
-
Arraste o Marcador para a esquerda, para a data em que deseja iniciar o teste.
-
Prima Play no painel ou use as teclas de atalho. O gráfico começará a desenhar vela por vela.
Controlos e Teclas de Atalho (Hotkeys)
Para a máxima velocidade e conveniência, implementámos o controlo por teclado. Não precisa de clicar constantemente com o rato.
|Ação
|Tecla / Método
|Descrição
|Play / Pause
|CTRL
|Iniciar e parar a reprodução automática.
|Passo à Frente
|X
|Avançar exatamente 1 vela (análise barra a barra).
|Passo Atrás
|Z
|Voltar 1 vela (se perdeu algum momento).
|Teletransporte
|Duplo Clique
|Clique duas vezes em qualquer lugar do gráfico para mover instantaneamente o simulador para lá.
|Rebobinar
|Arrastar e Soltar
|Arraste a linha vertical do marcador com o rato para qualquer ponto.
Configurações do Indicador
-
InpDefSpeed – Velocidade de reprodução padrão (em milissegundos). Quanto menor o número, mais rápido o gráfico se move.
-
InpHideReal – Ocultar o gráfico real. (Recomendado true para evitar ver o histórico à direita).
-
Visual Settings – Configurações de cores para velas de alta/baixa e a linha do marcador, para se adaptar ao seu esquema de cores.
Transforme histórico em experiência com o Haven Bar Replay. Boas negociações!