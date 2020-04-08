Haven Bar Replay — O Seu Simulador de Trading Pessoal Apresentamos o Haven Bar Replay – um simulador profissional para trading manual e teste de estratégias. Ele transforma o seu gráfico do MT5 num reprodutor histórico, permitindo-lhe viver meses de movimentos do mercado em apenas alguns minutos.

Quer aprender a negociar de forma rentável, mas não está disposto a esperar horas para que os padrões se formem? Esta ferramenta foi feita para si. Treine o seu olhar, teste hipóteses e aperfeiçoe as suas habilidades no histórico como se fosse o mercado em tempo real.

Por que o Haven Bar Replay é essencial para todo trader?

O Efeito da "Margem Direita"

O indicador oculta completamente o "futuro" (as velas reais), deixando apenas as simuladas. Você toma decisões de forma honesta, sem espreitar o que acontece a seguir.

Controlo Total do Tempo

Avance rapidamente as partes aborrecidas de mercados laterais e abrande o tempo durante notícias importantes. Você controla a velocidade das cotações.

Navegação Inteligente

Mova-se para qualquer ponto do histórico apenas arrastando o marcador ou com um duplo clique do rato.

Deslocamento Suave (Smooth Scrolling)

O gráfico desloca-se automaticamente seguindo o preço, proporcionando um controlo visual confortável sem saltos bruscos.

Instruções: Como trabalhar com o simulador

Abra qualquer gráfico e período (timeframe). Anexe o indicador Haven Bar Replay. Aparecerá uma Linha Vertical (Marcador) e um Painel de Controlo no gráfico. Arraste o Marcador para a esquerda, para a data em que deseja iniciar o teste. Prima Play no painel ou use as teclas de atalho. O gráfico começará a desenhar vela por vela.

Controlos e Teclas de Atalho (Hotkeys)

Para a máxima velocidade e conveniência, implementámos o controlo por teclado. Não precisa de clicar constantemente com o rato.

Ação Tecla / Método Descrição Play / Pause CTRL Iniciar e parar a reprodução automática. Passo à Frente X Avançar exatamente 1 vela (análise barra a barra). Passo Atrás Z Voltar 1 vela (se perdeu algum momento). Teletransporte Duplo Clique Clique duas vezes em qualquer lugar do gráfico para mover instantaneamente o simulador para lá. Rebobinar Arrastar e Soltar Arraste a linha vertical do marcador com o rato para qualquer ponto.

Configurações do Indicador

InpDefSpeed – Velocidade de reprodução padrão (em milissegundos). Quanto menor o número, mais rápido o gráfico se move.

InpHideReal – Ocultar o gráfico real. (Recomendado true para evitar ver o histórico à direita).

Visual Settings – Configurações de cores para velas de alta/baixa e a linha do marcador, para se adaptar ao seu esquema de cores.

Transforme histórico em experiência com o Haven Bar Replay. Boas negociações!