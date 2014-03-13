Quão seguro é comprar os produtos no Mercado MQL5?

O Mercado MQL5 é um serviço projetado para a compra segura de Expert Advisors, indicadores e outros aplicativos. Todo o processo de compra (desde a colocação de um produto no Mercado até o seu download para o terminal) é fortemente protegido. Você poderá utilizar o aplicativo no terminal MetaTrader 5 imediatamente após pagar por ele. O aplicativo estará sempre disponível para você.

O Mercado é regulado por regras especiais que protegem todos os usuários do serviço. Antes de mais nada, os vendedores do Mercado devem cumprir requisitos rigorosos. Eles também devem passar por um registro adicional, especificando detalhes de contato reais, números de telefone e documentos de identificação. Todos os dados especificados são verificados antes de que se permita que um vendedor comece a vender aplicativos no Mercado MQL5.

A segurança dos produtos publicados também é levada em consideração. Por exemplo, um produto não deve utilizar bibliotecas dll, as quais podem ser utilizadas como ferramentas para fraudes. Além disso, os produtos são verificados em relação a códigos maliciosos e operacionalidade. Os produtos que violam as regras não serão publicados no Mercado. Dessa forma, você está protegido contra malware.

Ademais, você pode testar um aplicativo. Cada produto do Mercado possui a sua versão de demonstração gratuita. Ela pode ser testada no provador de estratégia e você receberá um relatório detalhado do produto e seus parâmetros. Assim, você poderá verificar o programa em funcionamento antes de comprá-lo.

Os pagamentos são baseados em nosso próprio sistema de pagamento do website MQL5.community. Protocolo SSL e confirmação de pagamento via mensagens SMS são utilizados para garantir a segurança de todas as transações. Os usuários devem registrar-se em www.mql5.com e fazer depósitos em suas contas de qualquer maneira conveniente para começar a utilizar o Mercado MQL5.

Tenha em mente que um aplicativo comprado estará vinculado ao seu computador através de um código único de instalação. Assim, mesmo se invasores tiverem acesso ao seu programa, eles não serão capazes de utilizá-lo, visto que ele não será executado em outro computador. Essa solução ajuda a proteger os interesses dos desenvolvedores de aplicativos. Por outro lado, você sempre será capaz de ativar um aplicativo comprado em três computadores de sua escolha.

Lançamos o serviço de venda de aplicativos de negociação para o MetaTrader 5 prestando muita atenção às questões de segurança. Minimizamos todos os riscos relacionados para permitir que você se concentre em questões mais importantes - procurar o robô de negociação mais apropriado!









