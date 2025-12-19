Azimuth Pro

O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299$ para os primeiros 100 compradores.
O preço final será de 499$.

A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO.

A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam.

Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: VWAP ancorado em swings, linhas de estrutura multi-timeframe e padrões ABC que aparecem apenas em localizações de alta probabilidade.


Azimuth Pro é construído para traders profissionais que exigem tanto análise de estrutura QUANTO automação inteligente.

Enquanto Azimuth mapeia a estrutura do mercado com precisão cirúrgica, Azimuth Pro adiciona a camada de inteligência: auto-detecção do seu estilo de trading, médias móveis configuradas inteligentemente e parâmetros refinados através de 20 anos de backtesting. O resultado é análise de grau profissional que se adapta ao seu instrumento e timeframe — automaticamente.

Este é o indicador que usamos diariamente na Merkava Labs para nós e nossos clientes.


✅ O QUE TORNA O PRO DIFERENTE

Configuração Inteligente
A versão Pro aprende seu contexto. Coloque no EURUSD M15 e ela sabe que você está fazendo trading intraday. Coloque no BTCUSD H4 e ela ajusta para swing. Nenhum ajuste manual necessário.

Médias Móveis Adaptativas
EMAs padrão funcionam. Mas StepMA adaptativo a ATR (responsivo à volatilidade) e VIDYA adaptativo a momentum (seguidor de tendência) funcionam melhor. Pro inclui ambos, auto-configurados por classe de instrumento.

Presets de Estilo de Trading
Seis configurações testadas em batalha, mais modo AUTO que seleciona o correto baseado no seu timeframe:
• Scalping (M1-M5)
• Intraday (M15-H1)
• Intraweek (H4-H8)
• Swing (H12-D1)
• Position (D1+)
• Gann Cycles

Filtragem MTF por Viés
Sinais são filtrados por viés de timeframe superior. Um sinal de compra só aparece quando CTF, HTF1 e HTF2 (se habilitado) concordam. Escolha modo WAVE (filtro L3) para sinais responsivos, ou modo CYCLE (L3 + L4) para alinhamento de tendência mais rigoroso.

Indicadores de Alerta MTF
Alertas mostram + ou ++ para validação multi-timeframe:
• + = Sinal validado por HTF1
• ++ = Sinal validado por HTF1 e HTF2
• Maior validação = setups de maior probabilidade.


✅ RECURSOS PRINCIPAIS (Herdados do Azimuth)

Sistema ZigZag de 4 Níveis
• Renderização simultânea dos níveis 1-4 (swings menores a macro)
• Períodos personalizáveis com padrões alinhados fractalmente
• Visualização codificada por cores para reconhecimento instantâneo de padrões

VWAP Ancorado em Swings
• AVWAP ancorado em máximas/mínimas de swings principais (L2 + L3)
• Linha de referência VWAP diária (benchmark institucional)
• Lógica direcional (suporte em tendência de alta, resistência em tendência de baixa)

Detecção de Padrões ABC
• Sinais de Ciclo Inicial (confluência L3→L1)
• Sinais de Tendência Principal (confluência L2→L3)
• Sinais de Ciclo Tardio (confluência L1→L2)
• Filtragem MTF com indicadores de alinhamento
• Setas de sinal persistem através de mudanças de gráfico

Dashboard Multi-Timeframe
• Display de viés de 3 timeframes (Atual + HTF1 + HTF2)
• ATR, ADR%, Spread ao vivo, Timer de candle
• Mapeamentos HTF institucionais (calculados automaticamente)

Linhas de Estrutura HTF
• S/R horizontal de swings ZigZag HTF
• Zonas sobrepostas mescladas
• Hierarquia de estilo de linha por timeframe


🚀 RECURSOS EXCLUSIVOS PRO

Presets de Estilo de Trading
• AUTO: Detecta estilo ótimo do seu timeframe
• SCALPING: Stops apertados, sinais rápidos (M1-M5)
• INTRADAY: Baseado em sessão, equilibrado (M15-H1)
• INTRAWEEK: Swings mais amplos, paciente (H4-H8)
• SWING: Movimentos maiores, seguidor de tendência (H12-D1)
• POSITION: Ciclos macro, ruído mínimo (D1+)
• GANN: Abordagem focada em ciclos temporais
• CUSTOM: Controle manual completo

Médias Móveis Inteligentes
• StepMA para MA Rápida: stepping adaptativo a ATR, reduz sinais falsos
• VIDYA para MA Lenta: adaptativo Chande Momentum, melhor rastreamento de tendência
• Auto-configuração por classe de ativo (Forex, Crypto, Índices, Commodities)
• Parâmetros testados em 20 anos

Sistema AVWAP Aprimorado
• AVWAP Level 2 + Level 3 (mais pontos de âncora que Azimuth padrão)
• Limites de segmento configuráveis
• Mapeamento de zona de valor multi-swing

Filtragem MTF por Viés
• Sinais filtrados por alinhamento de viés HTF
• Modo WAVE: filtro L3 para sinais responsivos
• Modo CYCLE: L3 + L4 para alinhamento de tendência mais rigoroso
• Alertas mostram + (HTF1) ou ++ (HTF1+HTF2) validação

Otimizado para Multi-Gráfico e VPS
• Algoritmo proprietário ZigZag Anchor com melhoria de performance 20x
• Arquitetura segura para múltiplas instâncias
• Footprint mínimo de CPU/memória
• Execute em múltiplos gráficos simultaneamente sem lag


📊 COMPATIBILIDADE DE TIMEFRAME

✅ M1 a M30: Análise completa com configurações padrão (9999 barras)
⚙️ H1+: Aumente MaxCalculationBars para 15.000+ para dashboard MTF completo

Recomendado: M5-M30 para intraday, H1-H4 para swing trading.


⚙️ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Plataforma: MetaTrader 5 (build 3802+)
• Instrumentos: Todos (Forex, Crypto, Índices, Commodities, Ações)
• Tipo de arquivo: .ex5 compilado
• Buffers: 44 buffers de indicador
• Plots: 12 plots visuais
• Performance: Seguro multi-instância, otimizado para VPS, ZigZag Anchor Proprietary Algo (20x mais rápido)
• Suporte: Email + Mensagens Privadas


📦 O QUE ESTÁ INCLUÍDO

✅ User Manual Download: merkavalabs.com/docs.html
✅ Indicador Azimuth Pro (.ex5 compilado)
✅ Quantum Color Themes (18 temas profissionais)
✅ Presets de Estilo de Trading (6 + AUTO + CUSTOM)
✅ Sistema Smart MA (StepMA + VIDYA)
✅ Sistema de Alertas Completo (Box/Sound/Push/Email)
✅ MTF Dashboard (display aprimorado 3-TF)
✅ Atualizações regulares e melhorias
✅ Suporte prioritário


🏛️ SOBRE A MERKAVA LABS

"As melhores operações já estão no seu gráfico. Você só não as vê ainda."

Merkava Labs é especializada em ferramentas MT5 de grau institucional que decodificam a estrutura do mercado. Construído por quants, para traders.

Contact: contact@merkavalabs.com


⚠️ NOTAS IMPORTANTES

Análise de Estrutura ao Vivo: Azimuth Pro é uma ferramenta de análise em tempo real. ZigZag e sinais ABC atualizam dinamicamente conforme a estrutura do mercado evolui. Para testes, use forward testing em conta demo — o histórico do gráfico não é adequado para backtesting.

A vantagem não está em sinais individuais, mas no sistema completo: estrutura de mercado multinível confirmada por AVWAP ancorado em swings e médias móveis adaptativas trabalhando juntos.

Autenticidade: Baixe apenas do MQL5 Market oficial. Cuidado com versões falsificadas.

Aviso de Risco: Trading envolve risco substancial de perda. Azimuth Pro é uma ferramenta de análise técnica, não aconselhamento financeiro. Performance passada não garante resultados futuros. Sempre use gerenciamento de risco apropriado.

