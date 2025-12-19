PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $.





A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO.





A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam.





Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: VWAP ancorado em swings, linhas de estrutura multi-timeframe e padrões ABC que aparecem apenas em localizações de alta probabilidade.









Azimuth Pro é construído para traders profissionais que exigem tanto análise de estrutura QUANTO automação inteligente.





Enquanto Azimuth mapeia a estrutura do mercado com precisão cirúrgica, Azimuth Pro adiciona a camada de inteligência: auto-detecção do seu estilo de trading, médias móveis configuradas inteligentemente e parâmetros refinados através de 20 anos de backtesting. O resultado é análise de grau profissional que se adapta ao seu instrumento e timeframe — automaticamente.





Este é o indicador que usamos diariamente na Merkava Labs para nós e nossos clientes.









✅ O QUE TORNA O PRO DIFERENTE





Configuração Inteligente

A versão Pro aprende seu contexto. Coloque no EURUSD M15 e ela sabe que você está fazendo trading intraday. Coloque no BTCUSD H4 e ela ajusta para swing. Nenhum ajuste manual necessário.





Médias Móveis Adaptativas

EMAs padrão funcionam. Mas StepMA adaptativo a ATR (responsivo à volatilidade) e VIDYA adaptativo a momentum (seguidor de tendência) funcionam melhor. Pro inclui ambos, auto-configurados por classe de instrumento.





Presets de Estilo de Trading

Seis configurações testadas em batalha, mais modo AUTO que seleciona o correto baseado no seu timeframe:

• Scalping (M1-M5)

• Intraday (M15-H1)

• Intraweek (H4-H8)

• Swing (H12-D1)

• Position (D1+)

• Gann Cycles





Filtragem MTF por Viés

Sinais são filtrados por viés de timeframe superior. Um sinal de compra só aparece quando CTF, HTF1 e HTF2 (se habilitado) concordam. Escolha modo WAVE (filtro L3) para sinais responsivos, ou modo CYCLE (L3 + L4) para alinhamento de tendência mais rigoroso.





Indicadores de Alerta MTF

Alertas mostram + ou ++ para validação multi-timeframe:

• + = Sinal validado por HTF1

• ++ = Sinal validado por HTF1 e HTF2

• Maior validação = setups de maior probabilidade.









✅ RECURSOS PRINCIPAIS (Herdados do Azimuth)





Sistema ZigZag de 4 Níveis

• Renderização simultânea dos níveis 1-4 (swings menores a macro)

• Períodos personalizáveis com padrões alinhados fractalmente

• Visualização codificada por cores para reconhecimento instantâneo de padrões





VWAP Ancorado em Swings

• AVWAP ancorado em máximas/mínimas de swings principais (L2 + L3)

• Linha de referência VWAP diária (benchmark institucional)

• Lógica direcional (suporte em tendência de alta, resistência em tendência de baixa)





Detecção de Padrões ABC

• Sinais de Ciclo Inicial (confluência L3→L1)

• Sinais de Tendência Principal (confluência L2→L3)

• Sinais de Ciclo Tardio (confluência L1→L2)

• Filtragem MTF com indicadores de alinhamento

• Setas de sinal persistem através de mudanças de gráfico





Dashboard Multi-Timeframe

• Display de viés de 3 timeframes (Atual + HTF1 + HTF2)

• ATR, ADR%, Spread ao vivo, Timer de candle

• Mapeamentos HTF institucionais (calculados automaticamente)





Linhas de Estrutura HTF

• S/R horizontal de swings ZigZag HTF

• Zonas sobrepostas mescladas

• Hierarquia de estilo de linha por timeframe









🚀 RECURSOS EXCLUSIVOS PRO





Presets de Estilo de Trading

• AUTO: Detecta estilo ótimo do seu timeframe

• SCALPING: Stops apertados, sinais rápidos (M1-M5)

• INTRADAY: Baseado em sessão, equilibrado (M15-H1)

• INTRAWEEK: Swings mais amplos, paciente (H4-H8)

• SWING: Movimentos maiores, seguidor de tendência (H12-D1)

• POSITION: Ciclos macro, ruído mínimo (D1+)

• GANN: Abordagem focada em ciclos temporais

• CUSTOM: Controle manual completo





Médias Móveis Inteligentes

• StepMA para MA Rápida: stepping adaptativo a ATR, reduz sinais falsos

• VIDYA para MA Lenta: adaptativo Chande Momentum, melhor rastreamento de tendência

• Auto-configuração por classe de ativo (Forex, Crypto, Índices, Commodities)

• Parâmetros testados em 20 anos





Sistema AVWAP Aprimorado

• AVWAP Level 2 + Level 3 (mais pontos de âncora que Azimuth padrão)

• Limites de segmento configuráveis

• Mapeamento de zona de valor multi-swing





Filtragem MTF por Viés

• Sinais filtrados por alinhamento de viés HTF

• Modo WAVE: filtro L3 para sinais responsivos

• Modo CYCLE: L3 + L4 para alinhamento de tendência mais rigoroso

• Alertas mostram + (HTF1) ou ++ (HTF1+HTF2) validação





Otimizado para Multi-Gráfico e VPS

• Algoritmo proprietário ZigZag Anchor com melhoria de performance 20x

• Arquitetura segura para múltiplas instâncias

• Footprint mínimo de CPU/memória

• Execute em múltiplos gráficos simultaneamente sem lag









📊 COMPATIBILIDADE DE TIMEFRAME





✅ M1 a M30: Análise completa com configurações padrão (9999 barras)

⚙️ H1+: Aumente MaxCalculationBars para 15.000+ para dashboard MTF completo





Recomendado: M5-M30 para intraday, H1-H4 para swing trading.









⚙️ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS





• Plataforma: MetaTrader 5 (build 3802+)

• Instrumentos: Todos (Forex, Crypto, Índices, Commodities, Ações)

• Tipo de arquivo: .ex5 compilado

• Buffers: 44 buffers de indicador

• Plots: 12 plots visuais

• Performance: Seguro multi-instância, otimizado para VPS, ZigZag Anchor Proprietary Algo (20x mais rápido)

• Suporte: Email + Mensagens Privadas









📦 O QUE ESTÁ INCLUÍDO





✅ User Manual Download: merkavalabs.com/docs.html

✅ Indicador Azimuth Pro (.ex5 compilado)

✅ Quantum Color Themes (18 temas profissionais)

✅ Presets de Estilo de Trading (6 + AUTO + CUSTOM)

✅ Sistema Smart MA (StepMA + VIDYA)

✅ Sistema de Alertas Completo (Box/Sound/Push/Email)

✅ MTF Dashboard (display aprimorado 3-TF)

✅ Atualizações regulares e melhorias

✅ Suporte prioritário









🏛️ SOBRE A MERKAVA LABS





"As melhores operações já estão no seu gráfico. Você só não as vê ainda."





Merkava Labs é especializada em ferramentas MT5 de grau institucional que decodificam a estrutura do mercado. Construído por quants, para traders.





Contact: contact@merkavalabs.com









⚠️ NOTAS IMPORTANTES

Análise de Estrutura ao Vivo: Azimuth Pro é uma ferramenta de análise em tempo real. ZigZag e sinais ABC atualizam dinamicamente conforme a estrutura do mercado evolui. Para testes, use forward testing em conta demo — o histórico do gráfico não é adequado para backtesting.

A vantagem não está em sinais individuais, mas no sistema completo: estrutura de mercado multinível confirmada por AVWAP ancorado em swings e médias móveis adaptativas trabalhando juntos.

Autenticidade: Baixe apenas do MQL5 Market oficial. Cuidado com versões falsificadas.

Aviso de Risco: Trading envolve risco substancial de perda. Azimuth Pro é uma ferramenta de análise técnica, não aconselhamento financeiro. Performance passada não garante resultados futuros. Sempre use gerenciamento de risco apropriado.



