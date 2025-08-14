Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro

Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo. Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders.

Principais Recursos e Vantagens

Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel.

Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis de stop dinâmicos que se adaptam à volatilidade.

Painel Profissional no Gráfico – Exibe sinais, níveis ATR, linha de regressão e direção do mercado.

Marcadores Claros de Compra/Venda – Setas e rótulos automáticos para cada sinal.

Alertas de Saída e Gestão de Operações – Detecção automática de pontos de saída para proteger lucros.

Totalmente Personalizável – Ajuste cores, posição do painel, parâmetros ATR e regressão.

Otimizado para Ouro (XAUUSD) – Perfeito para M1–M15, também para Forex, índices e criptomoedas.

Por Que Escolher o Gold Entry Sniper?

Combinação poderosa de ATR, confirmação multi-tempo e painel visual limpo para encontrar as melhores entradas no ouro.



