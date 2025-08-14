Gold Entry Sniper

5

Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro

Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo. Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders.

Principais Recursos e Vantagens

  • Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel.

  • Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis de stop dinâmicos que se adaptam à volatilidade.

  • Painel Profissional no Gráfico – Exibe sinais, níveis ATR, linha de regressão e direção do mercado.

  • Marcadores Claros de Compra/Venda – Setas e rótulos automáticos para cada sinal.

  • Alertas de Saída e Gestão de Operações – Detecção automática de pontos de saída para proteger lucros.

  • Totalmente Personalizável – Ajuste cores, posição do painel, parâmetros ATR e regressão.

  • Otimizado para Ouro (XAUUSD) – Perfeito para M1–M15, também para Forex, índices e criptomoedas.

Por Que Escolher o Gold Entry Sniper?

Combinação poderosa de ATR, confirmação multi-tempo e painel visual limpo para encontrar as melhores entradas no ouro.


Comentários 2
Donaldo1329
35
Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

Produtos recomendados
Gamma Volatility Levels
Carlos Pascual Perez Maturano
Indicadores
Gamma & Volatility Levels Pro [XAUUSD Edition] – The indicator used by professional gold traders in 2025 Fully automatic indicator developed exclusively for XAUUSD (Gold). Displays in real time the most powerful institutional levels that move gold price every single day: • HVL (High Volatility Level) – Orange dashed line Dynamic extreme volatility level (20-period SMA + 1 standard deviation). Gold bounces or breaks this level 87 % of sessions with moves of +$40 to +$120. • CALL RESISTANCE – Blue
Weekday Stats
Elidio Xavier Guimaraes
Indicadores
Weekday Stats:  Apresentação:     Indicador de Análise de Preços por dia da semana.     Indicador de análise técnica quantitativa desenvolvido para análise estatística de variações de preço, com classificação de dados discriminados por dia da semana.      Este indicador processa dados de candles e exibe resultados estatísticos baseados nos parâmetros de entrada do usuário.     Os parâmetros de entrada permitem definir o tipo e frequência das estatísticas que serão calculadas.     Este indicado
NomadAI
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Experts
Introducing Nomad AI: Your Expert Navigator for the Forex Markets Nomad AI is not just another grid trading system; it's an evolutionary approach that thrives in the real-world market. Designed to tap into the market's natural flow, Nomad AI eschews the traditional retrospective fitting approach. Instead, it leverages genuine market inefficiencies, turning the unpredictable market waves to your advantage with a strategy that's as mobile and adaptable as the nomad for which it's named. 3 copy o
Binance History Loader
Andrey Khatimlianskii
Utilitários
This script is designed to download a long history of cryptocurrency quotes from the Binance exchange. You will find it perfectly suitable if you want once to download the history of cryptocurrencies for charts analyzing, collecting statistics or testing trading robots in the MetaTrader 5 strategy tester, or if you need to update the history not very frequently (for example, once a day or once a week). After running the script, you will have fully featured (but not automatically updated) cryptoc
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
Indicadores
O indicador de MTF Qristalium Arrows é semi-acabados, sistema de negociação. Funciona em todos os pares de moedas. No indicador envolvidos em três regras: 1)o comércio é apenas uma tendência, 2)"da compra, quando tudo o que vender e vender, quando todo mundo está comprando", 3) o Preço sempre vai contra a multidão.  O indicador de MTF Qristalium Arrows filtra os dados da regra de vários таймфреймам com a ajuda de indicadores internos. Com a coincidência de tendência em determinados cortes te
Symbol Cost Info
Opeyemi Fuad Anokwu
Indicadores
Introducing the “Symbol Cost Info MT5” indicator – your ultimate tool for staying ahead in the forex market! This innovative indicator is designed to empower traders with real-time cost information, directly on their charts. Here’s why every trader needs the “Symbol Cost Info MT5” in their arsenal: Real-Time Spread Monitoring : Keep a close eye on the spread for any currency pair, ensuring you enter the market at the most cost-effective times. Pip Value at Your Fingertips : Instantly know the v
FREE
MultiTimeFrame Currency Meter
Noiros Tech
Indicadores
This Currency Meter Calculates Strength Using a currency basket of 28 pairs? This Currency Meter uses a basket of 28 currency pair to define strength. This is very important because it gives an wholesome view of the strength of a currency by considering its reaction to all major currencies paired with it. This Currency Meter is Multi-timeframe!!! Majority of the currency strength indicators around the market today only has a single time frame view. Even with the so called multi-timeframe versio
TrendView Ultimate
Rafael Grecco
Indicadores
TrendView Ultimate — A Complete Trading System for Trend Clarity, Profit Insight, and Strategic Entries TrendView Ultimate is a professional trading system designed to help traders identify trend direction, high-quality entries, and potential exits with clarity, confidence, and measurable performance. More than just a trend indicator, it offers non-repainting signals, dynamic visual feedback, and a powerful statistics panel with real-time analytics, allowing traders to test, adapt, and valida
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indicadores
Knowledge of the strength and weakness of each currency is vital for every forex trader. Our   Currency Strength Meter indicator   measures the strength of eight major currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) by using the Relative Strength Index indicator, also known as RSI. The Currency Strength Meter indicator shows you, simply and quickly, when a currency is oversold, overbought, or in "normal area". This way, you can identify which currency is the strongest and the weakest. Our
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
indikator Visual Panel Strengt MultiTimeframe : English Description Visual Panel Strength MultiTimeframe is a real-time trend strength indicator panel that displays the buy/sell pressure across multiple selected timeframes—such as M1, M3, and M5. The indicator utilizes ATR-based volatility analysis and a smoothed trend algorithm to calculate trend signals. Visually presented as a horizontal bar chart at the corner of your main chart, this tool helps traders instantly identify the prevailing
RSI Pro Basic
VALU VENTURES LTD
Indicadores
The ONLY RSI Indicator You'll Ever Need - Works with ANY Broker, ANY Symbol! Finally, an RSI indicator that automatically adapts to YOUR broker's symbol naming conventions!   Whether you trade Forex, Gold, Bitcoin, or Stock Indices - this universal indicator detects and monitors related symbols automatically. KEY FEATURES & BENEFITS UNIVERSAL COMPATIBILITY Auto-Detects Broker Patterns : Works with ANY broker suffix (.m, .pro, .raw, etc.) All Asset Classes : Forex, Metals (Gold/Silver), Crypto,
FREE
Market Steps MT5
Mahdi Ebrahimzadeh
Indicadores
O Indicador Market Steps foi projetado e construído baseado nas correlações de Preço/Tempo de Gann, e otimizado por regras específicas de Price Action do Mercado Forex. Ele usa o conceito de fluxo de ordens de mercado para prever as zonas de preços potenciais que terão um alto volume de ordens. Os níveis apresentados pelo Indicador podem ser usados para negociação, e/ou também para filtro de sinais de outras estratégias ou indicadores. Todo Trader precisa desta poderosa ferramenta para ter ao
Break Retest
Ongkysetiawan
Indicadores
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
EasyTrend Pro for MT5
Denis Glaz
3 (1)
Indicadores
Powerful trend indicator provided with all necessary for trade and it is very easy to use. Everyone has probably come across indicators or Expert Advisors that contain numerous input parameters that are difficult to understand. But here, input parameters are simple and it is no need to configure anything — neural network will do all for you. Difference from a classic version The real-time multi time frame panel is added, so you can check a trend for other timeframes without switching the schedu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Pip Movement Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Fique à frente do impulso do mercado com o Pip Movement Alert MT5, um indicador versátil de múltiplas moedas projetado para rastrear e alertar traders sobre movimentos precisos em pips em vários símbolos, ideal para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Elogiado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e destacado em discussões no Investopedia e TradingView por sua capacidade de detectar mudanças repentinas no mercado, este indicador é indispensável para tr
FREE
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitários
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Trade Performance Information
Andres Mauricio Serrano Quintero
Indicadores
This indicator will help you track performance of your trades, even scalping trades.  You can use it with the Arab, and many other traders.  This indicator displays essential trading account information directly on your chart. It positions itself in one of the four corners of the screen and showcases details such as: Symbol: The symbol of the asset currently displayed on the chart. Profit/Loss: The total profit or loss in dollars for the current symbol. Pips: The total number of pips gained or
FREE
MultiScale Trend Detector
Aii Karadag
Indicadores
MultiFrame Trend Detector: Advanced Forex Trend Analysis Indicator The MultiFrame Trend Detector is a powerful MetaTrader 5 indicator that provides traders with comprehensive trend analysis across multiple timeframes. By dynamically adjusting trend thresholds based on the relationship between timeframes, the MultiFrame Trend Detector delivers reliable and consistent trend detection for all Forex pairs and precious metals. Key Features Custom Timeframe Analysis : Analyze trends across multiple, u
RFX5 Forex Strength Meter
Rasoul Mojtahedzadeh
5 (1)
Indicadores
RFX Forex Strength Meter is a powerful tool to trade 8 major currencies in the Forex market, U.S. Dollar ( USD ) European Euro ( EUR ) British Pound ( GBP ) Swiss Franc ( CHF ) Japanese Yen ( JPY ) Australian Dollar ( AUD ) Canadian Dollar ( CAD ) New Zealand Dollar ( NZD ) The indicator calculates the strength of each major currency using a unique and accurate formula starting at the beginning of each trading day of your broker. Any trading strategy in the Forex market can be greatly improved b
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Commodity Channel Index (CCI). Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações ao cruzar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão. Parâmetros CCI Period — período médio. CCI Applied price — tipo de preço. Clear t
DeltaVolumeValue
Vladimir Utkin
Indicadores
In the fast-paced world of cryptocurrency trading, understanding market dynamics is crucial for making informed decisions. One of the key indicators that traders use to analyze market behavior is Volume Delta, which offers insights into the balance between buying and selling pressure. This article explores the concept of Volume Delta, its significance in order flow analysis, and how it can be used effectively in trading strategies. By providing a clear understanding of this indicator, traders ca
Abbeyfx Swap Dashboard MT5
Abiodun Akeem Badmos
Indicadores
Abbeyfx Swap Dashboard displays your broker swap/interest rate. The implied swap/interest rate differential is for all currency pairs you have in your market watch. Interest rate differential: The key factor traders consider is the difference in interest rates between two currencies involved in a pair, known as the "interest rate differential Impact on currency value: A higher interest rate typically makes a currency more attractive, causing its value to rise relative to other currencies with lo
MT5 Rectangle Extender Indicator
Muhammad Shamsuddeen Muhammad
Indicadores
MT5 Rectangle Extender Indicator is a simple and easy tool that automatically extends any box/rectangle drawn on the chart to the right edge of the screen.  This tool can be used for easy drawing of zones and can help with determining future areas of interest on the chart once price trades back to those levels. Very suitable for supply and demand, order blocks, POI's (Points of Interest) mapping on charts. Sometimes its better to have a zone than a single price level as price can shoot above or
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow Micro Scalper é um indicador desenvolvido para scalping e trading de curto prazo, integrado com qualquer gráfico e instrumento financeiro (moedas, criptografia, ações, metais). No seu trabalho ela utiliza a análise de ondas e um filtro de direção de tendência. Recomendado para utilização em intervalos de tempo de M1 a H4. Como trabalhar com o indicador. O indicador contém 2 parâmetros externos para alteração de configurações, os restantes já estão configurados por defeito. As setas grand
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
UNLOCK THE 4-CANDLE SECRET: Trade Like a PRO with "Inside Bar Dominator"   ATTENTION ALL TRADERS! Are you tired of: · Losing trades from false breakouts? · Missing entries because you're stuck analyzing charts? · Complex indicators that give conflicting signals? · Struggling to find clear stop loss and take profit levels? What if I told you there's ONE pattern that institutions use... that appears EVERY DAY on EVERY timeframe... and gives you BOTH bullish AND bearish setups automatically?
Super Trend Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicadores
Super Trend Scalper v1.0 Overview The Super Trend Scalper is an advanced technical indicator designed specifically for scalping in the synthetic index Deriv market. It combines the power of three renowned technical indicators—SuperTrend, RSI, and MACD—to provide accurate and timely trading signals, ideal for traders looking to take advantage of short-term price movements with a high probability of success. Technical Methodology Main Components 1. Adaptive SuperTrend Uses the Average True Rang
StudentK Sync Chart Simple
Chui Yu Lui
Indicadores
--- StudentK Sync Chart  --- 1. Move charts at the same time 2. Cross check among different Symbols and Timeframes 3. Plan your own trading strategies === Simple (Free) Version === 1. Allow USDJPY only 2. Support M5 and M15 3. * Contact StudentK for unlocking all timeframes * --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated per
FREE
FX Zone Trend
William Kevin Kouch
Indicadores
Desbloqueie seu potencial de negociação com o FX Zone Trend - O caminho simples para a lucratividade! Por que escolher o FX Zone Trend? Negociação simplificada: Sem gráficos complexos ou indicadores confusos. O FX Zone Trend fornece sinais claros para facilitar a tomada de decisões. Versatilidade em sua essência: Seja você um trader experiente ou iniciante, o FX Zone Trend complementa qualquer estratégia de negociação. Crie sua própria abordagem ou use-o como uma camada adicional de
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indicadores
If you like this product, please give it a  5 star rating as a token of appreciation. This indicator projects Higher-Timeframe (HTF) candles onto the current chart and optionally shows their OHLC lines and Fair Value Gaps (FVGs) using ICT 3-candle logic. Projects multiple higher timeframe candles. Accurately preserves HTF OHLC on any lower timeframe. Allows spacing adjustment between projected candles. Optionally displays OHLC horizontal reference lines. Automatically detects and draws HTF Fair
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Mais do autor
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Indicadores
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 Indicador profissional de múltiplos períodos de tempo com detecção avançada de sinais. Visão geral O Parabolic SAR V3 + ADX é um indicador técnico avançado que combina a capacidade de acompanhamento de tendência do Parabolic Stop and Reverse (PSAR) com a medição da força de tendência do Average Directional Index (ADX). Esta versão aprimorada apresenta otimização específica por par, sistema de alertas multilíngue e um painel multitemporal completo para trad
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Indicadores
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicador Técnico Multitemporal para XAUUSD Visão Geral Gold Position Box Signals Pro v3.1 é um indicador personalizado para MetaTrader 5 desenvolvido para negociação de XAUUSD. Combina cruzamentos de médias móveis, níveis de stop loss/take profit baseados em volatilidade, visualização de posições e análise de tendências em múltiplos prazos. A ferramenta auxilia traders a identificar entradas potenciais e gerenciar operações com exibição clara no gráfico.
VWMA Signal Pro
Tahir Mehmood
Indicadores
VWMA Signal Pro – Painel Multitemporal de Tendência Ponderada por Volume VWMA Signal Pro é um indicador analítico que combina a média móvel ponderada por volume (VWMA) com filtros de confirmação de tendência e um painel multitemporal compacto. Ajuda o trader a identificar a direção da tendência e a força do momento com base em volume e volatilidade. O indicador calcula valores de VWMA em vários períodos e exibe sinais de compra/venda confirmados pelos filtros ADX, ATR e VWAP. Cada sinal é class
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
Utilitários
Auto Chart Refresh Indicator – MT5 O indicador Auto Chart Refresh mantém seus gráficos do MetaTrader 5 sempre atualizados com os dados mais recentes do mercado. Ideal para scalpers, traders diários e manuais que exigem precisão em tempo real. Principais recursos Intervalos de atualização configuráveis (1s–qualquer valor, padrão 30s) Leve e estável, uso mínimo de CPU Temporizador, último horário de atualização e contador Exibição flexível: cor, tamanho e posição do texto Funciona em todos os ins
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Indicadores
Scalper Pro – Indicador avançado de scalping para XAUUSD, EURUSD e JPY (M1/M5/M15) com picos de volume + rompimentos de estrutura de mercado Negocie de forma mais inteligente. Negocie mais rápido. Negocie com Scalper Pro. Scalper Pro é um indicador de scalping de alto desempenho para MetaTrader 5 , criado para traders profissionais especializados em scalping de XAUUSD, trading intradiário de EURUSD e estratégias de rompimento em JPY . Projetado para precisão em gráficos M1 e com confirmação mult
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Indicadores
Visão Geral O Universal Trendline Breakout Strategy é um indicador avançado do MetaTrader 5, projetado para detectar e negociar rompimentos de linhas de tendência com precisão. Ele identifica automaticamente níveis dinâmicos de suporte e resistência usando análise de pivôs e desenha linhas de tendência em tempo real. Principais Recursos Detecção automática de linhas de tendência por pivôs Alertas de rompimento de suporte e resistência Cores, largura, número máximo de linhas e extensão totalmente
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
Utilitários
Smart Trading Panel – EA Manual e Semiautomático Profissional Smart Trading Panel é um Expert Advisor avançado para MetaTrader 5, desenvolvido para traders que buscam controle total e precisão com suporte de automação. Atua como uma solução completa de gerenciamento de operações, unindo ferramentas manuais a funções semiautomáticas para gestão de risco, execução de ordens e monitoramento de desempenho em tempo real. Principais recursos Execução de ordens com um clique – Abra ordens BUY/SELL i
CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
Tahir Mehmood
Indicadores
CandleVision Pro – Scanner de Engulfing, Pin Bar, Inside Bar (MTF) CandleVision Pro é um indicador técnico que detecta e exibe formações de velas em múltiplos prazos de tempo. Ele identifica três padrões comuns de ação de preço: Engulfing, Pin Bar e Inside Bar. O indicador também inclui um painel de múltiplos prazos de tempo, filtros opcionais e estatísticas de sinal. Funções principais - Detecta automaticamente as formações Engulfing, Pin Bar e Inside Bar - Funciona em vários prazos de tempo,
Filtro:
Riaan van
92
Riaan van 2025.11.04 21:34 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Donaldo1329
35
Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

Responder ao comentário