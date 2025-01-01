Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe

4.91

***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado.

O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis automáticos de Fibonacci para ajudar a identificar pullbacks e pontos de reversão com precisão.

Sinais e alertas em tempo real garantem que você nunca perca oportunidades importantes quando o preço entra em zonas-chave ou quando ocorre um sinal de reversão dentro dessas zonas.

Além disso, o sistema funciona tanto como um Indicador quanto como um Sistema de Sinais (2 em 1), combinando análise de zonas com sinais de entrada em tempo real em uma única ferramenta. Ele também pode ser totalmente personalizado para se adaptar a qualquer estilo de trading.***

----------------------------------------------------------------------------------------

🎁 GRÁTIS! The FABLE Pro Suite – Kit Completo de Ferramentas para Traders de Smart Money

Ao comprar este indicador, você receberá o The FABLE Pro Suite totalmente grátis!

Uma ferramenta essencial que todo trader de Smart Money Concepts (SMC) deve ter.
Projetada exclusivamente para apoiadores do SMC FABLE.
Ajuda você a analisar com mais precisão e tomar decisões de forma eficiente.
Download instantâneo disponível após a compra – sem necessidade de esperar!

----------------------------------------------------------------------------------------

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

----------------------------------------------------------------------------------------

📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo

----------------------------------------------------------------------------------------

Importância Fundamental do Sistema

  • Leia a estrutura do mercado de forma clara e sistemática.
O sistema detecta automaticamente a Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH), com uma distinção precisa entre estrutura Internal e External, permitindo que você compreenda a verdadeira direção do mercado sem confusão.

  • Identifique Zonas-Chave Antes de Todos

Point Of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) e Volumized Order Blocks (VOB) são gerados automaticamente para destacar áreas com alta probabilidade de reversão de preço.

  • Todas as Informações Essenciais do Mercado em um Único Lugar

O sistema unifica todas as ferramentas cruciais — Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels e dados das sessões globais de trading — proporcionando uma visão completa e estruturada do comportamento do mercado.

  • Confiança em Cada Trade Entry

Sinais de reversão em tempo real e alertas instantâneos quando o preço entra em zonas-chave ajudam você a capturar as oportunidades certas no momento certo.

  • Planejamento Estratégico Transparente e Backtesting Verificável

Todas as zonas permanecem visíveis no histórico, permitindo um backtesting preciso e o desenvolvimento de estratégias de trading consistentes e replicáveis.

  • Flexível para todos os estilos de trading, incluindo o seu próprio método exclusivo

Todos os sinais, ferramentas e elementos do gráfico podem ser personalizados livremente para se alinharem ao seu método de trading, além de se integrarem de forma suave com o The FABLE Pro Suite.

  • 100% Operação em Tempo Real | No Repaint

Todos os dados são atualizados instantaneamente conforme o movimento do mercado, garantindo que sua análise reflita sempre as condições atuais.

----------------------------------------------------------------------------------------

*** Este indicador foi projetado para ser ao mesmo tempo flexível e poderoso. Pode ser utilizado com ouro, pares de moedas principais e secundárias, bem como outros ativos, para ajudá-lo a analisar o mercado e tomar decisões de negociação com confiança. ***

----------------------------------------------------------------------------------------

SMC | Smart Money Concepts (SMC) | SMART MONEY | Sinais SMC | Entry In The Zone | Zona | Ferramenta de Sinal de Reversão SMC | SMCFABLE | SMC MT5 | Smart Money Concepts para MT5 | Indicador SMC no MT5 | Sinais | Indicador de sinal SMC | Indicador de sinal SMC MT5 | Estrutura de Mercado | ICT | Análise da Estrutura de Mercado | BOS CHoCH | orderblock | Detector Automático BOS CHoCH | mBOS mCHoCH | Order Blocks | OB | Oferta e Demanda | SD | Fair Value Gaps | FVG | Liquidez | Áreas de Prêmio e Desconto | Ponto de Interesse (POI) | POI | níveis automáticos de Fibonacci | Nível Fibonacci Automático | Identificação de Zona Nova | SMC Multi Timeframe | Análise Multi Timeframe | Analisador de Sessão de Negociação | Insights das Sessões de Tóquio, Londres, Nova York | Suporte e Resistência | Altos e Baixos Iguais | PDH/PDL/PWH/PWL | Recurso de Bloqueio de Escala | Alertas em Tempo Real | Painel Personalizável | FABLE | SMC FABLE 

----------------------------------------------------------------------------------------

Obrigado pelo seu interesse e apoio aos produtos SMC FABLE.
Entre em contato: Se tiver alguma dúvida ou precisar de suporte, fique à vontade para nos enviar uma mensagem privada.

----------------------------------------------------------------------------------------

Comentários 38
Thailand2407
89
Thailand2407 2025.12.11 00:00 
 

I have used a few indicators on the market, but I have to say there's nothing very close to this indicator. When you use it right, it is a GEM of an indicator. I have made very good profit with this indicator; it really helps me to identify the market. I really hope there are more updates. The developer deserves a 5-star rating; they are always replying to any questions and any help I need. I would give this indicator 5 STARS, 100%.

thanatchai soeykratok
142
thanatchai soeykratok 2025.11.29 13:01 
 

ขอบคุณมากครับ เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ดีมากๆ

Abdullah Alhariri
768
Abdullah Alhariri 2025.11.20 16:21 
 

I bought this app a long time ago and it wasn't very helpful then. After a year, I saw it again and decided to check it out, impressed with the updates and details. It's everything I need in one indicator. Thanks so much, please don't change it. I love it as it is.

Produtos recomendados
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilitários
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Market Steps MT5
Mahdi Ebrahimzadeh
Indicadores
O Indicador Market Steps foi projetado e construído baseado nas correlações de Preço/Tempo de Gann, e otimizado por regras específicas de Price Action do Mercado Forex. Ele usa o conceito de fluxo de ordens de mercado para prever as zonas de preços potenciais que terão um alto volume de ordens. Os níveis apresentados pelo Indicador podem ser usados para negociação, e/ou também para filtro de sinais de outras estratégias ou indicadores. Todo Trader precisa desta poderosa ferramenta para ter ao
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experts
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout opportunities using integrated logic from DeMarker, MACD, RSI, ATR, and Pivot Points. Desig
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
PipTick Pairs Cross MT5
Michal Jurnik
Indicadores
The   Pairs Cross indicator   is a unique tool for negatively correlated trading instruments, such as EURUSD and USDCHF currency pairs. It is based on a concept called pairs trading (or spread trading). Our indicator compares the strength of two currency pairs that are inversely correlated and quickly tells you when it’s time to buy the first pair and short a second pair, and vice versa. This is a straightforward approach to trading currency pairs that works very well. How to you use the Pairs
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descrição Técnica do Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 O Delta Profile é um indicador desenvolvido para o MetaTrader 5 com foco em análise detalhada do fluxo de volume dentro de um intervalo definido de candles. Ele organiza e exibe informações sobre o desequilíbrio de volumes positivos (associados a movimentos de alta) e negativos (associados a movimentos de baixa) em diferentes níveis de preço. O resultado é uma visão clara dos pontos do gráfico onde há maior concentração de negócios
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indicadores
Knowledge of the strength and weakness of each currency is vital for every forex trader. Our   Currency Strength Meter indicator   measures the strength of eight major currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) by using the Relative Strength Index indicator, also known as RSI. The Currency Strength Meter indicator shows you, simply and quickly, when a currency is oversold, overbought, or in "normal area". This way, you can identify which currency is the strongest and the weakest. Our
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
SUÍTE DE FORÇA DO OURO E MOEDAS Painel profissional com 7 guias para análise em tempo real da força das moedas, acompanhamento de correlações e inteligência de negociação baseada em sessões. Sem repintura. Configuração imediata. Visão geral A Suíte de Força das Moedas fornece uma análise abrangente de várias moedas por meio de sete painéis especializados. O sistema acompanha a força de 8 moedas mais o ouro, identifica correlações, analisa o desempenho das sessões e verifica oportunidades em v
Auto Support and Resistances
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (70)
Indicadores
Are you tired of drawing Support & Resistance levels for your Quotes? Are you learning how to spot Support & Resistances? No matter what is your case, Auto Support & Resistances will draw those levels for you! AND, it can draw them from other timeframes, right into you current chart, no matter what timeframe you are using... You can also Agglutinate regions/zones that are too much closer to each other and turning them into one single Support & Resistance Level. All configurable. SETTINGS Timefr
FREE
Four Hour Range Scalper EA
Ashish Maheshkumar Patel
Experts
# 4H Range Scalper EA ## Automated Trading Solution This Expert Advisor is designed for MetaTrader 5 platform and provides automated trading functionality based on time-based range analysis. ### Technical Features - Automated trade execution with integrated risk management - Time zone detection for consistent operation across different brokers - Support for multiple financial instruments including forex pairs and commodities - Built-in spread monitoring and order validation - Comprehensive
RiskGuardian
Lukas Adamec
Utilitários
Risk Guardian — Ultimate Equity & Drawdown Protection Protect your capital. Stay disciplined. Trade smarter. Risk Guardian is a powerful utility that helps traders automatically control daily risk and secure profits based on equity. Designed for MetaTrader 5, it’s lightweight, efficient, and extremely easy to use. Key Features: Daily Drawdown Limit (% based) Absolute Equity Target (e.g., stop trading after reaching 110,200 USD) Auto-close All Positions, Orders & Charts Visual Dashboard on C
Multi Pairs Indicator MT5
MQL TOOLS SL
5 (1)
Indicadores
The Multi Pairs Forex Indicator is an   advanced trading too l that allows traders to track and analyze the performance of   multiple currency pairs in real-time   on a single chart. It consolidates data from various Forex pairs, providing an at-a-glance overview of market conditions across different currencies and helps you save time. Useful for various trading styles, including scalping, day trading, and swing trading. Whether you're monitoring major pairs like EUR/USD, GBP/USD, or more exoti
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Experts
Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
GRat BinanceImport
Ivan Titov
1 (1)
Utilitários
Trade on Binance with  MT5/MT4 EAs and indicators! GRat_BinanceImport   is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency on the most popular crypto exchange  Binance  24/7. Features 1. ALL Binance instruments are available. 2. Import(automatic copying) to the specified Binance  currency all trades (made manually or by an EA) from an MT5 account (including demo) by the specified symbol and/or magic number. 3. Import(automatic copying)   to the specifie
Break Retest
Ongkysetiawan
Indicadores
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Indicadores
The Supply and Demand Zone Indicator is a powerful and easy-to-use tool designed to help traders identify critical supply and demand zones on the chart. These zones can provide valuable insight into potential market reversals, breakouts, and important price levels where buyers or sellers are likely to take control. The best   FREE Trade Manager . If you want to create your own Hedging or Grid strategies without any coding make sure to check out the   ManHedger Key Features: Automatic Zone Detect
FREE
RSI AutoTrader Pro Smart Multi Symbol ATR Engine
Befe Ltd
Experts
RSI AutoTrader Pro – Smart Multi-Symbol ATR Engine Introduction RSI AutoTrader Pro is not another simple RSI bot — it’s a complete, intelligent trading system built for multi-symbol automation and dynamic risk control . Attach it to any chart , and it automatically scans every symbol in your Market Watch , identifies RSI signals, manages trades with ATR-based stop levels , and optimizes each position size according to your selected risk percentage . It’s more than an indicator-based bot. It’s
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Ele se concentra em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa com base em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise
SuperTrend Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT5 é uma ferramenta poderosa projetada para monitorar múltiplos pares de moedas e períodos de tempo utilizando o indicador Supertrend. Organiza os sinais em um formato de grade, exibindo o status da tendência de cada símbolo em períodos de tempo de M1 a MN1. Os traders podem habilitar ou desabilitar períodos de tempo específicos para alinhá-los com suas estratégias. A versión para MT4 está disponível aqui: SuperTrend Multicurrency Scanner MT4 Para docu
SmartComboSignalDashboard
Norbert Mihaly Tenger
Indicadores
Overview SmartComboSignalDashboard is a multi-strategy signal scanner and visual dashboard for MetaTrader 5. It combines six technical indicator combinations to detect Buy/Sell opportunities and visualize them on the chart. It includes:     Signal table with real-time updates     Push notifications (with time-frame-based throttling)     Visual on-chart entry levels (Buy/Sell stops)     Interactive buttons per strategy for toggling entry levels Setup & Installation     Open MetaEdito
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for U
FREE
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicadores
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
PAM Scalper PRO FX
Jesper Christensen
4.71 (17)
Experts
PAM SCALPER (Price action momentum scalper) analyses historical price data to identify supply and demand zones where liquidity is high and enters with momentum of the institutional money flow. The EA extrapolates areas to either buy or sell from historical price action and volume data.  If you want to backtest this EA or any other scalper EA, you must use high quality tick data. The historical data your broker provides through MT5 will give inacurate test results. You can follow my guide how to
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicadores
Haven Stop Loss Hunter Indicator Ferramenta precisa para analisar níveis chave. Desenvolvido para traders que buscam compreender mais profundamente a dinâmica de preços e melhorar suas decisões de negociação. Outros produtos ->  AQUI Funções principais: Ajuda a encontrar rapidamente importantes extremos de preço. Identificação de níveis de rompimento potencial (sweep) Detecta momentos em que o preço tenta romper um nível, mas não consegue fazê-lo, sinalizando uma possível reversão ou continua
FREE
GorMaster Pro
Manuel Damian Ortiz Fernandez
Indicadores
GorMaster_Pro — Sesgo confiable, noticias y técnica en una sola pantalla Visión GorMaster_Pro es una herramienta indispensable para cualquier tipo de trader (scalper, intradía o swing) porque combina información fundamental y técnica para darte una lectura fiel y accionable del mercado. En una sola vista verás: sesgo direccional BUY/SELL/RANGO , ventanas de noticias en tiempo real que congelan la operativa, métricas técnicas clave (ATR_Z, RangeRatio, ADX, SpreadZ), sesiones y alertas . Todo org
XagusdHamzai85pattern
Denis Hamza
Indicadores
XagusdHamzai85pattern – Visual Pattern Detector for XAGUSD XagusdHamzai85pattern is a purely visual Expert Advisor designed for advanced technical analysis of Silver (XAGUSD) . It does not open any trades : its purpose is to clearly and instantly display price action patterns directly on the chart , making it ideal for backtesting, pattern study, and manual decision support . Detected Patterns The EA automatically detects and draws signals for the following classic patterns: Bullish & Bearish En
Fabien EMA Clouds
Samran Aslam
Indicadores
This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders beautifully integrated with Moving Average Clouds. I am sure you will love it. Tips User Manual Use my template  Optimize Zone Strength f
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Gold QT
Jony Juniran
Experts
GOLD QT is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed specifically for trading gold (XAU/USD) with precision and efficiency. Combining customized RSI and MA indicator to get best result. GOLD QT identifies high-probability trading opportunities to maximize profit while managing risk effectively. Key features of GOLD QT  include: Smart Entry & Exit : Uses trend and momentum-based indicators to enter trades at optimal points and secure profits. Adaptive Risk Management : Customizable lot sizing
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este painel mostra os últimos   padrões harmónicos   disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente /   versão MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol :   aparecem os símbolos seleccionados Trend :   de alta ou de baixa Pattern :   tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry :   preço de entrada SL:   preço de paragem de perda TP1:   preço do 1º take profit TP2:   preço
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indicadores
O   Matrix Arrow Indicator MT5   é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe   100% sem repintura   que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos:   forex ,   commodities ,   criptomoedas ,   índices ,   ações .  O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicadores
Preocupado com sua próxima negociação? Cansado de não saber se sua estratégia realmente funciona? Com o CRT Liquidity Pro, você negocia com estatísticas reais, não com emoções. Conheça suas probabilidades, acompanhe seu desempenho e negocie com confiança — baseado no Poder de 3, detecção inteligente de liquidez e confirmações CRT. Gostaria de ver a realidade da estratégia CRT Liquidity? Após sua compra, entre em contato conosco e forneceremos um de nossos outros produtos gratuitamente. Confira
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profissional de sinais de tendência sem repintar / sem atraso com taxa de acerto excepcional | Para MT4 / MT5 Principais características: Super Signal – Skyblade Edition é um sistema inteligente de sinais desenvolvido especificamente para operações com tendência. Utiliza uma lógica de filtragem em múltiplas camadas para detectar apenas movimentos direcionais fortes sustentados por verdadeiro momentum. Este sistema   não tenta prever topos ou fundos . Ele
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Mais do autor
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilitários
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Filtro:
Freddy Djousse
43
Freddy Djousse 2025.12.12 19:37 
 

ça fait plusieurs jours que j'utilise cet indicateurs et je suis pleinement satisfait, les zones sont claires et précises.

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.12.13 05:22
Cher Freddy Djousse, Je vous remercie beaucoup pour votre avis. Je suis actuellement en train d’affiner et d’améliorer davantage les zones, et je continue à développer le programme de manière continue. Merci encore.🙏💙 Si vous rencontrez la moindre difficulté lors de l’utilisation de l’indicateur, n’hésitez pas à me contacter à tout moment. Cordialement, Siri 💙
Thailand2407
89
Thailand2407 2025.12.11 00:00 
 

I have used a few indicators on the market, but I have to say there's nothing very close to this indicator. When you use it right, it is a GEM of an indicator. I have made very good profit with this indicator; it really helps me to identify the market. I really hope there are more updates. The developer deserves a 5-star rating; they are always replying to any questions and any help I need. I would give this indicator 5 STARS, 100%.

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.12.11 10:58
Dear [Thailand2407], Thank you very much for your valuable review.🙏 I’m truly happy to hear that the indicator has helped you analyze the market and achieve good results.
I will continue to improve and develop the indicator to make it even better for you and all users.
If you experience any inconvenience while using it, please feel free to contact me anytime.
Thank you once again for your support. Best regards, Siri💙
RafaTrader123
24
RafaTrader123 2025.12.06 15:17 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.12.07 02:39
Dear RafaTrader123
Thank you very much for supporting my product, and also for your suggestions and the valuable review — I truly appreciate it.🙏💙
I’ve already prepared the manual user guide for you. As for the tutorial videos for the different features, I will create them as soon as possible. Thank you so much for the suggestion — even though I’m not very skilled at video editing, I will do my best because I understand how important this is.I always reply to every customer because I genuinely appreciate the effort they take to reach out to me, and every customer is important to me. If you encounter any issues or need any assistance, please feel free to contact me anytime. Best regards,Siri😊💙
thanatchai soeykratok
142
thanatchai soeykratok 2025.11.29 13:01 
 

ขอบคุณมากครับ เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ดีมากๆ

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.11.29 16:01
สวัสดีค่ะ คุณ thanatchai soeykratok ขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนสินค้าและรีวิวที่มีคุณค่ามากๆ เราจะพัฒนาอินดิเคเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน สามาถติดต่อผ่านข้อความส่วนตัวเข้ามาได้ตลอดนะคะ🙏💙 Best regards, Siri😊💙
Abdullah Alhariri
768
Abdullah Alhariri 2025.11.20 16:21 
 

I bought this app a long time ago and it wasn't very helpful then. After a year, I saw it again and decided to check it out, impressed with the updates and details. It's everything I need in one indicator. Thanks so much, please don't change it. I love it as it is.

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.11.21 13:33
Dear abuomer2021 Thank you so much for supporting my product from the very beginning. I truly appreciate it. I will continue improving and refining the program. Thank you for coming back to leave a review — it means so much and is truly valuable to me. If you ever experience any inconvenience while using the program, please feel free to contact me via private message anytime. Best regards, Siri 🙏💙
mitchelldabe
82
mitchelldabe 2025.11.19 04:55 
 

One of the best tools for any traders to have.

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.11.19 13:28
Dear mitchelldabe Thank you very much for your valuable review. I will continue improving the indicator consistently.
If you need any further assistance, please feel free to message me anytime.🙏💙
Best regards, Siri 🥰
Naing Khamdhang
163
Naing Khamdhang 2025.11.18 02:05 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.11.18 04:30
Dear Naing Khamdhang ,Thank you very much for your wonderful review. Your review means a lot to me and gives me motivation to continue improving this indicator, as well as helping all customers gain the maximum benefit from it.🙏💙
If you experience any inconvenience while using it, you can contact me anytime. Best regards, Siri😊
Amani Charles
29
Amani Charles 2025.10.28 09:33 
 

I bought this indicator, and it is one of the best in the market.

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.10.28 13:56
Dear [Amani Charles], Thank you so much — I truly appreciate your valuable review.🙏
It’s a great encouragement that motivates me to keep improving this indicator even further,
so that all customers can gain the maximum benefit from it.
And very soon, there will definitely be some great new updates coming as well 💙
If you encounter any issues or have any questions while using it, please feel free to reach out to me anytime — I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
Carlos B Ferreira
144
Carlos B Ferreira 2025.10.24 03:46 
 

I bought this indicator a few days ago and it's excellent! Thank you for this incredible indicator!

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.10.24 12:45
Dear [Carlos B Ferreira], Thank you so much for supporting our product 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it. If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
Maumau1207
34
Maumau1207 2025.10.24 00:48 
 

I bought the product and I'm loving it. It's really great, but I can't update it. I think my license has expired. How can I update it?

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.10.24 12:43
Dear [Maumau1207], Thank you so much for supporting our product 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it. If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. *** I’ve contacted you via private message.If you need any further assistance, feel free to message me anytime. Best regards, Siri💙
Fariz_CTA
24
Fariz_CTA 2025.10.22 06:04 
 

I've purchased and used this amazing indicator. However, I've come up with an idea for further development: the OB indicator, which has a valid breakout, should be removed. This will make the display cleaner and less confusing. I really hope there will be an update soon. Best of luck to you all.

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.10.22 11:48
Dear [Fariz_CTA], Thank you so much for supporting our product 🙏💙
We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it.
If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
drutrades
176
drutrades 2025.10.17 10:44 
 

I've bought a lot of junk off this market over the last 5 years but this is honestly the best indicator system i've ever used. I back tested it and i used it on an FTMO trial this week and killed it in a week. There are indicators that individually do what this one system does all encompassing. Dev, keep up the solid work. Seriously! Amazing job!

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.10.17 13:04
Dear [ drutrades], Thank you so much for supporting us and trusting our tool 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator, so that all our customers can get the most value from it. If you ever encounter any difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
SEAN
191
SEAN 2025.10.13 18:15 
 

I really love this tool, it caught my incorrect market structure this morning to avoid a loss right at my first day usage.

Siri is helpful in supporting me in various bothering question : D I have been using TradingView for charting a lot, I'm not sure whether Siri can design a TradingView version, I will definitely buy it!

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.10.14 06:37
Dear [wangshiyuan88], Thank you so much for supporting us and trusting our tool 🙏💙
We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator, so that all our customers can get the most value from it. If you ever encounter any difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out anytime. I’m always happy to help. Best regards,
Siri 🥰💞
Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar
1077
Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar 2025.10.05 19:41 
 

great and most accurate indicator our there, and professional support, since using this indicator, I have made consistent profit, and its keep growing my account

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.10.06 06:07
Dear Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar ,
Thank you very much for supporting my product and for your valuable review.💙🙏 We’re very glad that our indicator has been helpful and contributed to the growth of your account. We will continue to improve our product even further. Best regards, Siri
Preshy12
34
Preshy12 2025.09.23 06:38 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.09.23 07:41
Dear Preshy12, Thank you very much for supporting my product and for your review and question.🙏💙 First, please allow me to clarify a few things: 1.) Regarding bonus indicators for customers, I’ve already attached them at the top of the product page. You can download and use them directly without the need to inbox me.
2.) I cannot know who has purchased, so I’m unable to inbox customers first. 3.) The Volume Profile is included in the FABLE Pro Suite, which I’ve provided for free. You can download and use it right away. 4.) As for the new feature: Volumized Order Blocks (VOB), I already announced on YouTube and in the User Manual (at the top section) that I needed to verify its accuracy before updating it in version 2.22, in order to ensure the best performance for customers. Now, it has already been updated. I sincerely apologize for the misunderstanding, but I really cannot inbox customers first. *** Most customers usually inbox me first with questions, and for faster support, I always reply as quickly as possible. Best regards,
Siri
silvantrader1970
34
silvantrader1970 2025.09.20 17:56 
 

Comprei recentemente o indicador, mas não possui o recurso de volume no bloco de ordem, é uma atualização? Está disponível?

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.09.21 01:12
Dear silvantrader1970 , Thank you very much for supporting my product, and for your review and question 🙏
The Volume feature in Order Blocks (Volumized Order Blocks – VOB) will be included in the next update (V.2.22), which will be released very soon This update will make Order Block analysis even more accurate and powerful by using Volume to filter out stronger zones. We’ll be rolling out the update very soon 💙 Best regards,
Siri
xaxotf
296
xaxotf 2025.09.12 23:07 
 

I was a bit skeptical, but after seeing so many good reviews, I decided to try this indicator. After a couple of months, all I can say is that I love it!! Thanks to the author!!

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.09.13 04:03
Dear [xaxotf], Thank you so much for choosing and supporting my product 🙏💙 I truly appreciate your valuable review and will remain committed to continuously improving and updating the indicator.
If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you. Best regards,
Siri
julius Santos
26
julius Santos 2025.08.28 07:24 
 

I have bought it. How do I use it? Please teach me how to open a good and correct position. Thank you. I'm waiting for your news.

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.08.29 04:08
Dear [julius Santos], Thank you very much for supporting my product 🙏💙
I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and enhance the indicator based on your suggestions. Thank you once again. Our indicator provides BUY-SELL signals but does not automatically set Stop Loss or Take Profit. Instead, it helps you identify high-probability trading zones and potential reversal areas within key levels, as well as highlight important market structures such as BOS, CHoCH, Order Blocks, Supply & Demand, and Liquidity Zones. You can use these signals together with your risk management rules to set SL and TP according to your trading style. Best regards,
Siri
VistaWeb
27
VistaWeb 2025.08.20 19:38 
 

Hi Sirikorn Rungsang, I purchased this indicator last week since I would like to try trading following SMC. It looks perfect! Thank you for this indicator and I hope you keep op developing! Kind Regards from the Netherlands

BTW, do you offer/sell the trade manager also seperately? I found out about the other version to late ;)

Edited: I asked about a manual, but I overlooked the manual you provided, so thank you for that aswell!

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.08.21 06:57
Dear [VistaWeb ], Thank you so much for supporting my product 🙏💙
I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and update the indicator regularly. I’ll reach out to you via private message. Best regards,Sirikorn
Jose Antonio Cantonero Velasco
453
Jose Antonio Cantonero Velasco 2025.08.14 15:41 
 

Hey! :D Great product Sirikorn! Thanks for this product, it help me a lot and you gained a customer, i would like to see more products make it for you!Forward!

Sirikorn Rungsang
5122
Resposta do desenvolvedor Sirikorn Rungsang 2025.08.15 04:06
Dear [Jose Antonio Cantonero Velasco], Thank you so much for supporting my product! 🙏💙 I truly appreciate your valuable review. I’m glad to hear that what I’ve worked hard to develop has helped you a lot. A new product will definitely be coming in the near future, as we are currently developing it. Best regards
12
Responder ao comentário