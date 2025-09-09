SuperScalp Pro – scalping mais rápido, mais preciso e mais simples do que nunca.



Scalper Supertrend híbrido com confirmação multi-filtro

SuperScalp Pro expande o conceito clássico de Supertrend e evolui para uma ferramenta híbrida de scalping projetada para configurações de trading de curto a médio prazo em múltiplos timeframes. Ele não só fornece sinais de trading, mas também inclui um Simulador de Estatísticas de Negociação, permitindo avaliar o desempenho da sua estratégia e personalizar ou otimizar facilmente os parâmetros para cada timeframe ou tipo de gráfico.

O indicador combina uma faixa Supertrend clara e que muda de cor com vários filtros de confirmação opcionais para oferecer pontos de entrada de alta probabilidade, mantendo a gestão de risco simples e eficaz. Os níveis de Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) são calculados dinamicamente usando ATR e exibidos diretamente no gráfico. Um sistema completo de alertas está incluído — alertas popup, e-mail e notificações push — garantindo que você não perca nenhum sinal.

O componente visual principal é a faixa Supertrend que muda de cor conforme a direção da tendência e destaca as barras de sinal potenciais. Quando ocorre uma reversão do Supertrend, são gerados sinais de entrada, e o indicador avalia todos os filtros de confirmação habilitados — incluindo faixa ATR, ADX, RSI, múltiplas EMAs, inclinação da EMA, distância até a EMA e volume — antes de validar o sinal. Esse sistema de confirmação combinado reduz significativamente o ruído do mercado ao exigir consenso entre os filtros em vez de confiar apenas no Supertrend.

Os parâmetros de risco são calculados dinamicamente a partir do ATR e exibidos como linhas tracejadas de SL e TP com etiquetas de preço, permitindo que traders manuais observem e gerenciem o risco instantaneamente.

Períodos de tempo recomendados:

O SuperScalp Pro é otimizado para estratégias de scalping e apresenta melhor desempenho em períodos curtos como M1–M5, onde entradas rápidas e detecção precisa de sinais são essenciais.

O indicador também pode ser utilizado em períodos mais altos (M15–H1) para traders que preferem um scalping mais lento ou trading intradiário, com expectativas realistas quanto à frequência dos sinais.

A maioria dos usuários obtém os melhores resultados durante sessões de alta volatilidade, como Londres e Nova York.

Você pode emparelhar o SuperScalp Pro com a ferramenta de gestão de ordens VM Auto SLTP Basic para agilizar a execução de trades e eliminar processos manuais.

SuperScalp Pro gera sinais de entrada precisos e exibe níveis de SL e TP baseados em ATR diretamente no gráfico, enquanto o VM Auto SLTP Basic posiciona automaticamente esses níveis de SL e TP em tempo real. Você pode inserir os preços de SL e TP do SuperScalp Pro no painel de controle do VM Auto SLTP Basic ou usar os recursos integrados de SL e TP baseados em ATR.

Essa combinação cria um fluxo de trabalho de scalping mais rápido, claro e preciso — especialmente valioso em condições de mercado altamente voláteis onde a velocidade de execução é crucial.

Após a compra, por favor entre em contato comigo via mensagem privada no MQL5 para receber orientação sobre como configurar configurações otimizadas para cada timeframe e tipo de gráfico, bem como instruções sobre como combinar o SuperScalp Pro com uma ferramenta de gestão de SL e TP para melhorar o desempenho geral de trading.