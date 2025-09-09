SuperScalp Pro

5

SuperScalp Pro – scalping mais rápido, mais preciso e mais simples do que nunca.

Scalper Supertrend híbrido com confirmação multi-filtro

SuperScalp Pro expande o conceito clássico de Supertrend e evolui para uma ferramenta híbrida de scalping projetada para configurações de trading de curto a médio prazo em múltiplos timeframes. Ele não só fornece sinais de trading, mas também inclui um Simulador de Estatísticas de Negociação, permitindo avaliar o desempenho da sua estratégia e personalizar ou otimizar facilmente os parâmetros para cada timeframe ou tipo de gráfico.

O indicador combina uma faixa Supertrend clara e que muda de cor com vários filtros de confirmação opcionais para oferecer pontos de entrada de alta probabilidade, mantendo a gestão de risco simples e eficaz. Os níveis de Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) são calculados dinamicamente usando ATR e exibidos diretamente no gráfico. Um sistema completo de alertas está incluído — alertas popup, e-mail e notificações push — garantindo que você não perca nenhum sinal.

O componente visual principal é a faixa Supertrend que muda de cor conforme a direção da tendência e destaca as barras de sinal potenciais. Quando ocorre uma reversão do Supertrend, são gerados sinais de entrada, e o indicador avalia todos os filtros de confirmação habilitados — incluindo faixa ATR, ADX, RSI, múltiplas EMAs, inclinação da EMA, distância até a EMA e volume — antes de validar o sinal. Esse sistema de confirmação combinado reduz significativamente o ruído do mercado ao exigir consenso entre os filtros em vez de confiar apenas no Supertrend.

Os parâmetros de risco são calculados dinamicamente a partir do ATR e exibidos como linhas tracejadas de SL e TP com etiquetas de preço, permitindo que traders manuais observem e gerenciem o risco instantaneamente.

Períodos de tempo recomendados:

O SuperScalp Pro é otimizado para estratégias de scalping e apresenta melhor desempenho em períodos curtos como M1–M5, onde entradas rápidas e detecção precisa de sinais são essenciais.

O indicador também pode ser utilizado em períodos mais altos (M15–H1) para traders que preferem um scalping mais lento ou trading intradiário, com expectativas realistas quanto à frequência dos sinais.

A maioria dos usuários obtém os melhores resultados durante sessões de alta volatilidade, como Londres e Nova York.

Combine SuperScalp Pro com uma ferramenta de gestão de ordens

Você pode emparelhar o SuperScalp Pro com a ferramenta de gestão de ordens VM Auto SLTP Basic para agilizar a execução de trades e eliminar processos manuais.

SuperScalp Pro gera sinais de entrada precisos e exibe níveis de SL e TP baseados em ATR diretamente no gráfico, enquanto o VM Auto SLTP Basic posiciona automaticamente esses níveis de SL e TP em tempo real. Você pode inserir os preços de SL e TP do SuperScalp Pro no painel de controle do VM Auto SLTP Basic ou usar os recursos integrados de SL e TP baseados em ATR.

Essa combinação cria um fluxo de trabalho de scalping mais rápido, claro e preciso — especialmente valioso em condições de mercado altamente voláteis onde a velocidade de execução é crucial.

Suporte

Após a compra, por favor entre em contato comigo via mensagem privada no MQL5 para receber orientação sobre como configurar configurações otimizadas para cada timeframe e tipo de gráfico, bem como instruções sobre como combinar o SuperScalp Pro com uma ferramenta de gestão de SL e TP para melhorar o desempenho geral de trading.

Guias do usuário

  • Guia detalhado do SuperScalp Pro: Ver aqui

  • Guia para usar o SuperScalp Pro com VM Auto SLTP Basic: Ver aqui

Comentários 1
Michael Zane Nielsen
463
Michael Zane Nielsen 2025.11.25 01:24 
 

Near Perfect Product, Paid for itself in Hours Plus Some, Flexible Settings that I can adjust to my Style, Great Work.

Produtos recomendados
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
A nova versão torna este indicador uma ferramenta completa para estudo, análise e operação de padrões probabilísticos. Suas funções incluem: Monitor de porcentagem de múltiplos ativos no gráfico. Martingales configuráveis. Vinte e um padrões pré-configurados, incluindo padrões Mhi e C3. Um editor de padrões avançado para armazenar até 5 padrões personalizados. Modo Backtest para testar resultados com relatório de perdas. Filtro de tendência. Filtro de hits. Opção de Ciclos de Martingale. Vários
Bollinger Trend Lines MT5
Mario Jemic
Indicadores
Bollinger Trend Lines – MT4 & MT5 Bollinger Trend Lines is a professional volatility-based trend indicator designed to clearly identify trend direction and dynamic stop levels using Bollinger Bands. Fuses on one core principle: follow the trend, ignore noise, and let volatility define the stop. How it works The indicator builds trailing trend lines using Bollinger Bands: In an uptrend , the lower band trails price and can only rise In a downtrend , the upper band trails price and can only
RSI Arrows Profesional
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
RSI Arrows Professional v1.00 Advanced Technical Indicator for MetaTrader 5 Overview RSI Arrows Professional is a sophisticated technical indicator that combines the power of the traditional RSI (Relative Strength Index) with an intelligent directional signal system. Designed specifically for traders looking to identify optimal entry and exit points in the market, this indicator implements conservative trading strategies based on momentum analysis. Key Features Conservative Signal Strategy
Best Scalper Oscillator
Evgeny Belyaev
3.33 (3)
Indicadores
Best Scalper Oscillator is an indicator for MetaTrader 5 based on mathematical calculations on the price chart. This is one of the most common and useful indicators for finding the trend reversal points.  Best Scalper Oscillator is equipped with multiple types of notification (push notifications, emails, alerts), which allows opening trades in time.  Distinctive features Generates minimum false signals. Excellent for identifying trend reversals. Perfect for scalping. Suitable for working on th
Arrow Trends
Saad Janah
Indicadores
Arrow Trends – Clear Trade Entry Signals for MetaTrader 5 Arrow Trends is a professional arrow indicator for MetaTrader 5 designed to provide trade entry signals in the direction of the prevailing trend. Whether you are scalping, day trading, or swing trading, Arrow Trends helps you identify strong opportunities. Key Features: Non-Repainting Signals: Once an arrow appears, it never disappears. Trend-Focused Entries: Signals align with the dominant market direction. Multi-Timeframe Ready: From 1-
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Experts
BollingerPro - Your Complete Solution for Leveraging Bollinger Bands and Volume BollingerPro is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want to capitalize on Bollinger Bands, volume, and ATR (Average True Range). This robot is ideal for traders looking to use an automated strategy based on reversal signals, incorporating proven technical indicators to maximize potential gains while controlling risk. Key Data Utilized: Bollinger Bands : to identify dynamic support and resista
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicadores
The   Advanced Trend Scalper MT5  indicator is designed to help both novices and professional traders. The indicator analyses the market and gives you buy and sell signals. It does not use any other indicators, it works only with the market actions. The signal appears right after the candle close and it does not repaint. The efficient algorithm provides a high degree of reliability of such signals.  Advanced Trend Scalpe r  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Prop Firm Killer EA is a prop-firm–ready automated trading system built with strict risk management and rule compliance in mind. It focuses on consistency, capital protection, and disciplined execution rather than aggressive overtrading. Core Features Daily Max Loss Limit – Automatically stops trading when the daily loss threshold is reached Daily Profit Target – Locks profits and disables trading after hitting the target Maximum Trades per Day – Prevents overtrading and poor market conditions S
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa uma abordagem profissional e quantitativa para significar negociação de reversão. Ele capitaliza o fato de que o preço desvia e retorna à média de maneira previsível e mensurável, o que permite regras claras de entrada e saída que superam amplamente as estratégias de negociação não quantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Sinais de negociação claros Incrivelmente fácil de negociar Cores e tamanhos personalizáveis
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indicadores
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. The indicator displays: T
Boom kerdoskopos
David Chokumanyara
Indicadores
Boom Kerdoskopos Indicator – Sell With Confidence The Boom Kerdoskopos Indicator is a scalper’s dream for Boom markets on M1 timeframe . Built to protect you from spikes, it gives precise yellow down arrows for sell entries and red cross exit signals so you always know when to enter and leave the trade. With smart alerts (audible, push, email), you can trade stress-free and secure 8–10 safe candles every time. It’s perfect for scalpers who want fast, consistent profits. Why Traders Choose
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experts
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Turn your chart into a professional trading dashboard that shows where price is flowing and when the next shock is coming —without loading a single extra window. This indicator combines a price-following MA ribbon with a live news radar directly on the chart, giving you both trend and event risk in one glance. Trend Ribbon – Read the market bias instantly A smooth, step-style moving average ribbon follows price action bar by bar. Color change shows the active trend: aqua for bullish flow , gold
Advanced Stochastic Scalper MT5
Evgeny Belyaev
4.1 (10)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper MT5 is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely ma
Fib Auto Trendline
Nhlanhla Brilliant Mashavha
Indicadores
INTRODUCTION The  Fib Autotrendline   is a basic tool that analysts use to find out when a security's trend is reversing. By determining the   support and resistance areas , it helps to identify significant changes in price while filtering out short-term fluctuations, thus eliminating the noise of everyday market conditions. It is an excellent tool for any trader who follows indicators that use   swing highs  and   swing lows . How to Use the fib Auto Trendline Indicator The Fib Auto Trendline
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indicadores
This indicator is based on a mathematical formula and an ANN combined, designed to make a model(using previous prices) of the most recent market condition (any chart*) in order to use the model as a forecasting tool. *This indicator can operate on any chart/timeframe, but it's suggested you use multiple timeframes for each trade because this method relies solely on the time factor, you can not use this indicator to predict price volatility, but if it's fit correctly it will show you when the nex
SupplyAnddemandEA
Blessing Takura Chirewa
Experts
The Supply and Demand EA is a powerful trading assistant that automates buy and sell decisions based on market signals like RSI and MACD. It manages your trades with smart stop-loss, take-profit, and trailing features to protect your profits. With customizable settings and session-based trading, it simplifies your strategy, eliminates emotions, and keeps you in control. Perfect for traders looking for a reliable, hands-free trading solution!
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indicadores
RSI Momentum Shift Detector - Momentum Change Indicator OVERVIEW RSI Momentum Shift Detector is a technical indicator designed to detect significant changes in price momentum using RSI analysis. The indicator identifies momentum shifts that may indicate potential trend changes or continuation patterns. MOMENTUM ANALYSIS Detection Methods - RSI level changes - RSI slope analysis - Momentum acceleration/deceleration - Divergence detection - Overbought/oversold transitions Shift Types Detecte
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador encontra os padrões de retração AB = CD. O padrão AB = CD Retracement é uma estrutura de preço de 4 pontos em que o segmento de preço inicial é parcialmente retraído e seguido por um movimento equidistante da conclusão da retirada, e é a base básica para todos os padrões harmônicos. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Tamanhos de padrão personalizáveis Proporções AC e BD personalizáveis Períodos de interrupção personali
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Sell Signals
Heet Chandubhai Patel
Indicadores
Sell Signal Indicator This indicator generates a   Sell  Signal   when a potential downward movement is detected. A   Red  Arrow   appears above the price chart, indicating a possible entry point for a short position. The signal helps traders identify moments of strength in the market. TIP:- USE 1 HOUR OR BIGGER TIMEFRAMES FOR BETTER RESULTS. TRAIL STOP LOSS BY USING NEAREST SWING HIGHS AND LOWS. NOTE:- THIS INDICATOR GIVES ONLY SELL SIGNALS FOR BUY SIGNAL USE MY OTHER INDICATOR.
Rubdfx Divergence Detector
Namu Makwembo
Indicadores
The rubdfx divergence indicator is a technical analysis tool that compares a security's price movement. It is used to identify potential changes in the price trend of a security. The indicator can be applied to any type of chart, including bar charts and candlestick charts. The algorithm is based on MACD, which has been modified to detect multiple positive and negative divergences. Settings  ___settings___ * fastEMA * slowEMA * signalSMA *Alerts:   True/False     #Indicator Usage Buying :
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Buy Signals
Heet Chandubhai Patel
Indicadores
Buy Signal Indicator This indicator generates a Bu y Signal when a potential upward movement is detected. A G reen Arrow appears below the price chart, indicating a possible entry point for a long position. The signal helps traders identify moments of strength in the market. TIP:- USE 1 HOUR OR BIGGER TIMEFRAMES FOR BETTER RESULTS. TRAIL STOP LOSS BY USING NEAREST SWING HIGHS AND LOWS. NOTE:- THIS INDICATOR GIVES ONLY BUY SIGNALS FOR SELL SIGNAL USE MY OTHER INDICATOR. 
The chaos wave
Letlhogo Mokgatle
Indicadores
This is the best indicator we have created by far, this indicator replicates the well known heiken ashi indicator,  but with a more precise entry point, this indicator can work on all time-frames and is strong on all the time frames , this indicator does not repaint nor does it lag , this indicator strategy combined with price action will change your trading experience , elevate your experience to the next level.
DYJ TradingView
Daying Cao
5 (1)
Indicadores
DYJ TRADINGVIEW é um sistema de classificação de vários indicadores, usando as contagens de sinais de classificação e ferramentas de análise para encontrar oportunidades de entrada nos mercados globais DYJ TRADINGVIEW possui 10 indicadores integrados para análise de mercado. A análise baseada em indicadores é usada por muitos traders para ajudá-los a tomar decisões sobre quais negociações realizar e onde entrar e sair delas. Usamos vários tipos diferentes que podem se complementar bem. Use-
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este painel mostra os últimos   padrões harmónicos   disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente /   versão MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol :   aparecem os símbolos seleccionados Trend :   de alta ou de baixa Pattern :   tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry :   preço de entrada SL:   preço de paragem de perda TP1:   preço do 1º take profit TP2:   preço
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indicadores
O   Matrix Arrow Indicator MT5   é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe   100% sem repintura   que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos:   forex ,   commodities ,   criptomoedas ,   índices ,   ações .  O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicadores
Preocupado com sua próxima negociação? Cansado de não saber se sua estratégia realmente funciona? Com o CRT Liquidity Pro, você negocia com estatísticas reais, não com emoções. Conheça suas probabilidades, acompanhe seu desempenho e negocie com confiança — baseado no Poder de 3, detecção inteligente de liquidez e confirmações CRT. Gostaria de ver a realidade da estratégia CRT Liquidity? Após sua compra, entre em contato conosco e forneceremos um de nossos outros produtos gratuitamente. Confira
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profissional de sinais de tendência sem repintar / sem atraso com taxa de acerto excepcional | Para MT4 / MT5 Principais características: Super Signal – Skyblade Edition é um sistema inteligente de sinais desenvolvido especificamente para operações com tendência. Utiliza uma lógica de filtragem em múltiplas camadas para detectar apenas movimentos direcionais fortes sustentados por verdadeiro momentum. Este sistema   não tenta prever topos ou fundos . Ele
Mais do autor
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Experts
Supertrend G5 Pro — Professional for XAUUSD Overview: Supertrend G5 Pro is a full-featured automated trading system optimized for XAUUSD, built for intraday and short-term trading with a primary focus on the M5 timeframe (also effective on M1, M15 and H1 with parameter adjustments). It combines ATR-based Supertrend signals, multi-timeframe trend confirmation and professional money-management tools to pursue progressive growth while protecting capital. Since its release, Supertrend G5 has reached
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (9)
Experts
Overview: Supertrend G5 is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5. It is optimized for XAUUSD and is effective across multiple timeframes (M1, M5, M15, H1, etc.). The EA can also be applied to major FX pairs (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) but requires parameter tuning for best results. How the EA works: Trend following only. Supertrend G5 performs best in strong trending markets. EMA 200 D1 filter. The EA trades in the direction of the EMA 200 on the D1 timeframe. If price is above the D1 E
FREE
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experts
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi suavizado (HMA ou EMA) para filtrar ruído e gerar sinais claros de BUY/SELL, sem repintura (opcional ConfirmOnClosedBar). Exibe velas HA no gráfico (as velas originais podem ser ocultadas), posicionamento de setas por ATR ou deslocamento fixo, envia alertas (popup, email, push) com tratamento anti-spam. Objetivo principal Converter velas brutas em Heiken-Ashi suavizadas para detectar mudanças de cor (bear para bull / bull para bear) e desenhar setas para entrada
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
Indicadores
Volume Profile Pro Signals  Análise de volume de precisão com geração automática de sinais. O que faz Volume Profile Pro Signals constrói uma visão dinâmica e baseada em dados de onde o volume de negociação realmente ocorre — revelando zonas onde o preço é aceite ou rejeitado. Destaca POC, VAH, VAL e identifica com precisão zonas HVN/LVN. A partir daí gera sinais de breakout em tempo real (VAH/VAL) e traça níveis inteligentes de SL/TP calculados pela volatilidade (ATR). Cada componente — da re
SmartScalp M1
Van Minh Nguyen
Indicadores
SmartScalp M1 - Fast Scalping with Accurate Trends and Clean Signals SmartScalp M1 merges the power of Supertrend and Heiken Ashi to identify clear trend phase shifts while filtering out market noise using complementary indicators. The indicator generates BUY/SELL signals when a Supertrend flip is confirmed by Heiken Ashi candles. It automatically draws ATR-based SL/TP levels, shows SL/TP labels on the chart, and can send alerts via popup, email, or push notifications. This indicator has been o
VM SuperAshi Trend
Van Minh Nguyen
Indicadores
VM SuperAshi Trend Precision Trend Sniper using Smoothed Heiken Ashi, Supertrend and EMA Trend Optimized for M1–M5 Scalping Overview VM SuperAshi Trend is an indicator that combines a standardized Supertrend with smoothed Heiken-Ashi candles to deliver clear, confirmed, and non-repainting buy/sell signals directly on the chart. It automatically draws Buy/Sell arrows, displays Fast, Slow, and Trend EMA lines, and provides Popup, Email, and Push notifications. Key Features Supertrend-based signal
SuperScalp Pro EA
Van Minh Nguyen
Experts
SuperScalp Pro EA - Automated Scalping Trade Assistant for XAUUSD SuperScalp Pro EA is an automated trade assistant designed to execute and manage scalping trades on XAUUSD using the M15 timeframe. The EA focuses on automating trade execution and risk management, helping traders reduce manual operations and maintain trading discipline. How does the EA work? SuperScalp Pro EA analyzes short-term market conditions using a Supertrend (ATR) model combined with internal technical filters and, when pr
FREE
Gold Trend M1
Van Minh Nguyen
Indicadores
Gold Trend M1 - Optimized Scalping Tool for Gold (XAUUSD) Gold Trend M1 is a high-frequency trading indicator for the MetaTrader 4 platform, specifically optimized for the M1 timeframe on the Gold market. It combines a powerful SuperTrend trend filter with buy/sell signals derived from Heiken Ashi calculation logic, helping traders identify precise and disciplined entry points for optimal trading performance. Key Features Optimized for M1 Scalping: Specifically developed for high-speed scalping
VM Breakout BB
Van Minh Nguyen
Indicadores
VM Breakout BB: Indicador de rompimento baseado em probabilidade com Bandas de Bollinger VM Breakout BB é um indicador de detecção de rompimentos baseado em Bandas de Bollinger combinado com análise estatística de probabilidade (Z-score e a função de distribuição acumulada normal, CDF) e filtros de confirmação inteligentes como RSI, ADX e Volume SMA. O indicador visa entregar sinais com base estatística clara, reduzir ruído e confirmar rompimentos com maior probabilidade de sucesso. Lógica dos s
FREE
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitários
VM Auto SLTP Pro - Advanced Order and Risk Management EA Overview: VM Auto SLTP Pro is a professional upgrade to the VM Auto SLTP Basic edition, built to deliver robust performance, advanced trade management tools, and an intuitive on-chart control panel. This Expert Advisor automatically sets and manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for existing positions — whether opened manually or by other EAs — using ATR-based, fixed-point, fixed-price, or USD-based rules. VM Auto SLTP Pro
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indicadores
Volume Profile Flex - POC, VAH and VAL with Price Level Display Volume Profile Flex is a flexible and performance-optimized Volume Profile indicator designed to help traders identify important price levels based on traded volume rather than time. The indicator provides a clear view of market acceptance areas, price rejection zones, and the most actively traded price levels directly on the chart. Main Features: The indicator automatically calculates and displays key Volume Profile levels within
FREE
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
Indicadores
Supertrend G5 Indicator Supertrend G5 is a high-performance trend-following tool designed to accurately identify market reversal points. By displaying a color-coded line directly on the chart, this indicator helps you quickly recognize bullish trends (green) and bearish trends (red), supporting optimal entry and exit points. Key Features: Clear Buy/Sell Signals Buy when the Supertrend line changes from red to green (beginning of an uptrend). Sell when the Supertrend line changes from green to re
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitários
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
Indicadores
PriceActionMatrix - Assistente de Scalping com Múltiplos Padrões  O PriceActionMatrix é um indicador orientado para scalping que detecta e valida automaticamente múltiplos padrões de ação de preço de curto prazo. Em vez de apresentar cada candle como um sinal independente, a ferramenta agrega padrões como Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, zonas de consolidação e pavios de rejeição, e depois os submete a camadas de confirmação configuráveis - verificações de tendência e EMA, intervalo ATR, indicado
SuperScalp Pro MT4
Van Minh Nguyen
Indicadores
SuperScalp Pro — Supertrend Scalper for MetaTrader 4 SuperScalp Pro is a powerful scalping indicator based on the Supertrend, enhanced with multiple technical filters and visual tools to help traders easily identify high-quality BUY/SELL signals on MT4 charts. Beyond plotting the Supertrend, the indicator automatically calculates SL/TP based on ATR, displays price labels, draws dashed SL/TP lines, and sends alerts (popup/email/push) when all trading conditions are met. The strength of SuperScalp
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Experts
TrendMaster ADX - Multi-Strategy Automated Trading System Overview: TrendMaster ADX is a multi-strategy automated Expert Advisor (EA) optimized for XAUUSD on the M5 timeframe. It uses trend-following logic based on ADX and EMA, combined with higher-timeframe (HTF) confirmation to improve entry accuracy. A professional risk-management system is integrated, featuring an automatic stop-trading mechanism when the total loss reaches 30% of the initial balance, helping protect the account and prese
VM Heiken Ashi Pro EA
Van Minh Nguyen
Experts
Heiken Ashi Pro v1.9 – Heiken-Ashi Smoothing Strategy for XAUUSD H1 Heiken Ashi Pro is a fully automated Expert Advisor (EA) based on smoothed Heiken-Ashi candles using either EMA or HULL smoothing. The EA combines ATR-based dynamic Stop Loss and Take Profit with multi-layered trend filters and comprehensive risk management to balance trade frequency and stability in the highly volatile XAUUSD H1 environment. It checks spread and margin before placing trades and includes an automatic close or re
Golden Buy Sniper
Van Minh Nguyen
Experts
Golden Buy Sniper — precise in every signal Golden Buy Sniper is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies a Breakout strategy combined with Bollinger Bands, specially optimized for trading XAUUSD on the M1 timeframe . The system uses 11 advanced signal filters together with a multi-layer money-management framework to deliver high accuracy, strong risk control and stable performance for both new and experienced traders. The EA focuses on quality trades. It trades only during the US sessio
ADX Sniper
Van Minh Nguyen
Indicadores
Capture Strong Trends - Smart Noise Filtering - Clear Signals ADX Sniper is a signal indicator for MetaTrader 5, developed using advanced ADX and DI logic, combined with an EMA trend filter. It helps traders identify when the market starts forming a strong trend and provides signals only when market conditions are truly suitable for trading. ADX Sniper does not generate random signals. The indicator is activated only when the market shows sufficient trend strength, helping traders avoid choppy a
Trend Eye MT5
Van Minh Nguyen
Indicadores
Trend Eye - See the Trend. Trade with Confidence Smart Trend Analysis Combined with Automated Trading Signals What Trend Eye Does: Trend Eye provides a comprehensive solution for market trend identification by seamlessly combining Stochastic RSI, trend-based color candles, and an intuitive visual display system. The indicator not only detects buy and sell signals when Stochastic RSI exits overbought or oversold zones, but also colors candles based on EMA trend, clearly displays the current marke
Filtro:
Michael Zane Nielsen
463
Michael Zane Nielsen 2025.11.25 01:24 
 

Near Perfect Product, Paid for itself in Hours Plus Some, Flexible Settings that I can adjust to my Style, Great Work.

Van Minh Nguyen
10119
Resposta do desenvolvedor Van Minh Nguyen 2025.11.25 01:35
I’m very glad to know the indicator works well for you. If you need any further support, feel free to contact me anytime. Wishing you successful trading!
Responder ao comentário