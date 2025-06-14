SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
- Indicadores
- Muhammad Usman Siddique
- Versão: 3.0
- Atualizado: 24 julho 2025
- Ativações: 10
O UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 é um indicador de negociação de alto desempenho sem repintura, projetado para scalpers, day traders e swing traders que exigem sinais precisos e em tempo real em mercados em rápida evolução. Desenvolvido pela (UZFX-LABS), este indicador combina análise de ação de preço, confirmação de tendência e filtragem inteligente para gerar sinais de compra e venda de alta probabilidade em todos os pares de moedas e intervalos de tempo.
Principais características
Detecção inteligente de sinais – Identifica com precisão fortes reversões de tendência e padrões de continuação.
Scalping em vários intervalos de tempo – Funciona perfeitamente em todos os intervalos de tempo.
Alertas personalizáveis – Receba notificações pop-up, por e-mail e no telemóvel para cada sinal (configurável).
Setas visuais claras – Setas azuis (COMPRAR) e vermelhas (VENDER) fáceis de identificar no seu gráfico.
Intensidade adaptativa do sinal – Potência do sinal ajustável para negociação de curto, médio ou longo prazo.
Interface intuitiva – Exibição clara do gráfico, sem repintura ou sinais atrasados.
Como funciona
O indicador UZFX SSS analisa a ação do preço para detectar:
Reversões de alta – Quando o preço ultrapassa um nível de resistência importante após uma tendência de baixa.
Reversões de baixa – Quando o preço rompe abaixo de um nível de suporte importante após uma tendência de alta.
Sinais de continuação da tendência – Confirma um forte impulso na direção da tendência atual.
O indicador usa um algoritmo proprietário para filtrar sinais falsos, garantindo configurações de negociação de alta qualidade.
Por que os negociadores adoram este indicador
Alta precisão – Reduz o ruído e concentra-se apenas nos sinais mais fortes.
Sem repintura – Os sinais aparecem apenas após o fecho da vela, garantindo fiabilidade.
Flexível para todas as estratégias – Funciona com scalping, day trading e swing trading.
Fácil de usar – Basta aplicá-lo ao seu gráfico e seguir as setas.
Alertas personalizáveis – Nunca perca uma negociação com notificações instantâneas.
Quem deve usar este indicador?
Scalpers – Aproveite movimentos rápidos de 5 a 20 pips.
Day traders – Encontre configurações intradiárias de alta probabilidade.
Swing traders – Identifique reversões de tendência fortes.
Iniciantes – Sinais simples baseados em setas, sem necessidade de análises complexas.
Especialistas – Use como uma ferramenta de confirmação junto com a sua estratégia.
Comece agora!
Baixe e instale em segundos.
Siga os sinais e negocie com confiança.
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação